10 beste alternatieven voor Amplenote voor notities, taken en productiviteit

Bent u op zoek naar alternatieven voor Amplenote omdat uw aantekeningen extra flair verdienen, of omdat u gewoon wilt dat ze meer doen? We snappen het.

Hoewel Amplenote geweldig is voor het jongleren met taken, onderling gekoppelde aantekeningen en ideeën, is het niet voor iedereen weggelegd. Misschien wil je iets slankers, eenvoudigers of iets dat niet zo... Amplenote-achtig is.

Of je nu een productiviteitswizard bent, een minimalist of een bullet journal-junkie die is overgestapt op digitaal, er is altijd wel een app voor notities die bij je past.

In dit overzicht verkennen we de beste alternatieven voor Amplenote die het hart van je organizer zullen stelen – of in ieder geval je bladwijzer-tabblad. Laten we beginnen!

Wat is Amplenote?

Amplenote combineert een app voor het maken van notities en taakbeheer in één, waarmee u backlinks kunt maken, takenlijsten rechtstreeks in uw notities kunt insluiten en eenvoudige kalendergebeurtenissen kunt synchroniseren. Toch vinden veel gebruikers dat het niet zo soepel in hun werkstroom past als ze hadden gehoopt.

Op Reddit prijzen mensen de flexibiliteit, maar geven ze toe dat het een paar weken, soms zelfs maanden duurt voordat ze het echt onder de knie hebben, waardoor ze op zoek gaan naar alternatieven voor Amplenote. Het kan beperkend aanvoelen voor mensen die liever niet-lineair denken, die liever brainstormen, mindmaps maken of abstracte ideeën vrijelijk met elkaar verbinden.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Amplenote?

Als je ooit het gevoel hebt gehad dat je vastliep bij de installatie van Amplenote of als je graag een meer gepolijste versie uit de doos had gewild, zijn dit de belangrijkste redenen om Amplenote-alternatieven te verkennen:

Beperkte realtime samenwerking : Amplenote biedt geen naadloze bewerking door meerdere gebruikers, wat teamwork bemoeilijkt

Ontbrekende of basale AI-functies : Tools voor het samenvatten, organiseren of schrijven met AI zijn minimaal of afwezig

Starre kalender en notitiestructuur : beperkte weergaven, sjablonen en aanpassingsmogelijkheden kunnen je werk vertragen

Zwakkere integraties met andere tools : als je complexe projecten beheert met tijdlijnen, teamsamenwerking of cross-functionele overdrachten, moet je mogelijk schakelen tussen Amplenote en andere tools om de hiaten op te vullen, zoals : als je complexe projecten beheert met tijdlijnen, teamsamenwerking of cross-functionele overdrachten, moet je mogelijk schakelen tussen Amplenote en andere tools om de hiaten op te vullen, zoals projectmanagementsoftware

Steile leercurve : Amplenote is krachtig, maar het kost tijd en moeite om het volledig in te stellen en te gebruiken

Verouderde interface: De gebruikersinterface kan onhandig aanvoelen bij het verwerken van lange notities of het beheren van grote, complexe takenlijsten binnen uw Amplenote-account. Sommige Reddit-gebruikers vinden dat de mobiele app verbetering behoeft en dat de kalenderweergave geen volledig overzicht biedt

Dat gezegd hebbende, laten we eens kijken naar enkele Amplenote-alternatieven met robuuste functies die u helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden.

👀 Wist u dat? Aantekeningen maken is altijd een essentieel onderdeel geweest van de menselijke geschiedenis. De oude Grieken ontwikkelden hypomnema, een persoonlijk verslag van belangrijke onderwerpen. Vertaald naar het Engels betekent deze Griekse term herinnering, aantekening, openbaar verslag, commentaar, anekdotisch verslag, concept en kopie.

Amplenote-alternatieven in één oogopslag

In deze lijst vindt u een tool die past bij uw werkstromen of vereisten voor het maken van notities:

Tool Belangrijkste functies Meest geschikt voor Prijzen* ClickUp AI-notitie-app die het maken van notities tijdens vergaderingen automatiseert, documenten voor snelle aantekeningen, labels met kleurcodes, spraak-naar-tekst voor het transcriberen van spraakmemo's Teams die een AI-aangedreven alles-in-één werkruimte nodig hebben voor taken, aantekeningen en projecten Free Forever-abonnement; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Microsoft OneNote Gratis canvas, ingedeelde notitieblokken, ondersteuning voor stylus, Microsoft 365-integratie Visuele notitie-apps in het Microsoft-ecosysteem Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9,99/maand Google Keep Kenniswerkers en onderzoekers hebben behoefte aan privacy en een op links gebaseerde werkruimte Casual gebruikers die behoefte hebben aan eenvoudige, snelle notities en herinneringen Gratis abonnement beschikbaar Apple Notes iCloud synchroniseren, mappen en tags, documentscanner, Face ID/Touch ID-vergrendeling Minimalistisch notities maken op Apple-apparaten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 0,99/maand Obsidian Markdown-aantekeningen, bidirectionele links, grafische weergave, lokale opslagruimte, Canvas-modus Gebruikers willen doorzoekbare aantekeningen en het bijhouden van taken op verschillende apparaten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per maand per gebruiker Evernote Web Clipper, OCR-zoekfunctie, AI-bewerking en -zoekfunctie, ingebouwde taken, offline toegang Gebruikers die doorzoekbare aantekeningen en het bijhouden van taken op verschillende apparaten willen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 14,99/maand Tana AI-spraakinvoer, Supertags, gestructureerde aantekeningen, aangepaste feeds, transcripties AI-first gebruikers die gestructureerde, doorzoekbare notitiesystemen nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10/maand Nimbus Note (FuseBase) Werkruimtes, AI-agents, databases in notities, schermopnames, clientportals Teams die gestructureerde samenwerking en documentatie met hun eigen huisstijl nodig hebben Aangepaste prijzen beschikbaar Workflowy Oneindige nesting, inklapbare overzichten, kanban-weergave, gespiegelde items Outliners en minimalisten die organiseren in lijsten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 8,99/maand Supernotes Notitiekaartformaat, backlinks, samenwerking, 2D/3D grafiekweergave Studenten en denkers die behoefte hebben aan atomair, visueel notitiebeheer Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen

De beste alternatieven voor Amplenote

Laten we een rondleiding krijgen langs de all-stars die doen wat Amplenote doet – plus een paar dingen die het niet doet – te beginnen met de favoriet van ons bedrijf.

1. ClickUp (beste AI-aangedreven alles-in-één werkruimte voor productiviteit)

Laat AI uw gesprekken vastleggen met ClickUp AI Notetaker en zet ze om in taken en acties

ClickUp is de alles-in-één app voor werk en een aantrekkelijk alternatief voor Amplenote. Als u verder wilt gaan dan persoonlijke productiviteit en op zoek bent naar teamsamenwerking, taakbeheer, automatische herinneringen en AI-notities, dan is ClickUp de oplossing voor u.

Laat AI uw aantekeningen maken terwijl u onderweg bent

De AI-notitie-app van ClickUp transcribeert en vat al uw virtuele vergaderingen automatisch voor u samen. U kunt deze aantekeningen omzetten in uitvoerbare taken die u altijd en overal kunt bijhouden.

Transcribeer en automatiseer aantekeningen van vergaderingen met ClickUp AI Notetaker

Deze video geeft u een voorproefje van het gebruik van AI voor vergadernotulen:

Maak nauwkeurige aantekeningen en samenvattingen met Brain

De AI-assistent van ClickUp, ClickUp Brain, kan spraakaantekeningen exporteren en samenvattingen maken voor uw onderzoeksnotities. Dit is waarom Brain zich onderscheidt als software voor vergadernotulen:

Automatische transcriptie en samenvatting van vergaderingen

Zoek naar uw taken of aantekeningen in Brain

Genereer overzichten, actiepunten of samenvattingen op basis van ruwe aantekeningen

Brainstorm ideeën met behulp van de kracht van meerdere LLM's, waaronder ChatGPT, Claude, Gemini en meer

Stel vragen over vergaderingen en krijg binnen enkele seconden antwoord met ClickUp Brain

Profiteer van AI-gestuurde spraakdicteerfunctie die uw aantekeningen transcribeert EN bewerkt met ClickUp Talk to Text

Laat uw ideeën de vrije loop terwijl u uw aantekeningen en verspreide ideeën dicteert in ClickUp Talk to Text. De software neemt uw stem op, elimineert en corrigeert eventuele verbale misstappen, en omdat het deel uitmaakt van het ClickUp-ecosysteem, kunt u het opdracht geven om taken aan te maken op basis van uw spraaknotities, teamleden toe te wijzen en nog veel meer!

Je kunt uit maximaal 40 talen kiezen om je aantekeningen op te slaan!

Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen 4x sneller gedaan met ClickUp. Spreken naar tekst

💡 Bonus: Als u wilt: Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en AL je verbonden apps + het web naar je aantekeningen, bestanden en e-books

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, te dicteren en commando's te geven voor uw werk, handsfree en overal

Vervang tientallen losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini door één contextuele AI-oplossing Probeer ClickUp Brain MAX , een AI-desktopassistent die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Weg met de wildgroei aan AI-tools, gebruik uw stem om werk gedaan te krijgen, maak beleidsdocumenten, wijs taken toe aan teamleden en meer.

U kunt ook uw fysieke notitieblok weggooien om uw gedachten om 2 uur 's nachts op ClickUp Notepad te noteren, waarna ze naadloos worden gesynchroniseerd met uw taken, projecten en documenten.

Structureer en breng uw ideeën in praktijk met documenten en taken

ClickUp-documenten zijn rijke, collaboratieve mini-wiki's waar aantekeningen van vergaderingen, ideeën en abonnementen naast taken staan. In tegenstelling tot de gescheiden pagina's van traditionele notitie-apps, kunt u taken rechtstreeks in ClickUp-documenten insluiten, teamgenoten taggen en projectspecificaties opstellen die direct uitvoerbaar zijn.

Schrijf en organiseer transcripties met realtime bewerking en taakintegratie in ClickUp Docs

Met de taken van ClickUp kunt u kleine tot grote projecten op één centrale plek beheren. U kunt taken toewijzen, prioriteiten toekennen, afhankelijkheden instellen en ze weergeven in lijst-, bord-, Gantt- en kalenderweergave voor totale flexibiliteit.

Maak, wijs en houd taken bij met prioriteiten, deadlines en afhankelijkheid met ClickUp-taken

Het beste is dat de herinneringen van ClickUp worden gesynchroniseerd met uw taken en kalender. Ze houden u op schema met deadlines, follow-ups of eenmalige taken. Ze zijn handig wanneer u ideeën vastlegt in documenten, maar later actie moet ondernemen.

Wist u al dat ClickUp een gratis AI-tool voor vergaderingen is? ClickUp kan het allemaal, van het maken van aantekeningen tot het naadloos uitvoeren van projecten, en biedt bovendien robuuste analyses, eenvoudige notities en opvallende visualisaties, allemaal met geavanceerde AI-mogelijkheden.

Beste functies van ClickUp:

Trigger automatisch acties met met ClickUp-automatisering om taken aan te maken, toe te wijzen of bij te werken wanneer er een nieuw transcript of een nieuwe vergadernotitie in uw werkruimte terechtkomt.

Verbeter vergadertranscripties met met aangepaste taak-tags — voeg context toe zoals het type vergadering, de naam van de client of de prioriteit om alles georganiseerd en traceerbaar te houden.

Plaats contextrijke fragmenten in in ClickUp Wijs opmerkingen toe om taken rechtstreeks vanuit transcripties toe te wijzen en een nauwkeurige referentie te geven zonder hele documenten te delen.

Beperkingen van ClickUp:

Steilere leercurve voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide bibliotheek met functies

Prijzen van ClickUp:

Beoordelingen en recensies van ClickUp:

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Een G2-recensie zegt:

ClickUp is een van die tools die je steeds meer gaat waarderen... In plaats van met tien verschillende apps te jongleren, zet ClickUp alles op één plek.

ClickUp is een van die tools die je steeds meer gaat waarderen... In plaats van met tien verschillende apps te jongleren, zet ClickUp alles op één plek.

2. Microsoft OneNote (het beste voor het maken van visuele notities)

via Microsoft OneNote

Voor iedereen die al gebruikmaakt van de Microsoft-suite biedt Microsoft OneNote een natuurlijke overstap van Amplenote. Het maakt deel uit van Office 365 en kan naadloos worden gekoppeld aan Word, Excel, Outlook en de rest, zodat uw aantekeningen naast de tools staan die u dagelijks gebruikt.

In plaats van je manier van notities maken volledig te veranderen, bouwt OneNote voort op vertrouwde concepten: notitieblokken die zijn onderverdeeld in secties en pagina's die je naar eigen inzicht kunt indelen. Je krijgt een duidelijke hiërarchie zonder dat je je beperkt voelt door rigide sjablonen.

Wat OneNote onderscheidt, is de flexibiliteit bij het invoeren van gegevens. U kunt vrij typen, met de hand schrijven of bestanden invoegen en op dezelfde pagina tussen methoden wisselen. Als u een touchscreen of een stylus hebt, verandert het canvas met slechts een paar tikken in een ruimte voor het schetsen van diagrammen of het annoteren van dia's. Dankzij die flexibiliteit kunt u ideeën eenvoudig vastleggen in elk gewenst format.

De beste functies van Microsoft OneNote

Organiseer uw content in pagina's met vrije vorm, met ondersteuning voor tekeningen, afbeeldingen, lijsten en handgeschreven aantekeningen

Gebruik Microsoft Copilot om ideeën, schetsen of samenvattingen rechtstreeks in uw aantekeningen te genereren

Synchroniseer aantekeningen op verschillende apparaten en open ze offline met naadloze ondersteuning voor Microsoft 365 cloud

Beperkingen van Microsoft OneNote

AI-functies zijn alleen beschikbaar wanneer ze zijn geïntegreerd met Microsoft Copilot

Prijzen van Microsoft OneNote

Gratis met beperkte functies.

Inbegrepen bij Microsoft 365-abonnementen (vanaf $ 9,99/maand voor particulieren)

Beoordelingen en recensies van Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1900 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over OneNote?

Een Capterra-recensent schrijft:

Veelzijdigheid – deze software legt weinig beperkingen op aan creativiteit en helpt je om de gewenste visuele layout tot leven te brengen. Het delen van notitieboeken is een echte gamechanger geweest, omdat het mij veel geloofwaardigheid heeft opgeleverd en waardering van mijn collega's.

Veelzijdigheid – deze software legt weinig beperkingen op aan creativiteit en helpt je om de gewenste visuele layout tot leven te brengen. Het delen van notitieboeken is baanbrekend geweest, omdat het mij veel geloofwaardigheid heeft opgeleverd en waardering van mijn collega's.

👀 Wist u dat? Vijf van de populairste methoden voor het maken van aantekeningen zijn: De Cornell-methode , die je aantekeningen in vakjes verdeelt , die je aantekeningen in vakjes verdeelt

Mindmapping , waarbij u begint met een centraal idee in het midden van de pagina en vertakkingen maakt met subideeën, categorieën en verbindingen, zoals een boom , waarbij u begint met een centraal idee in het midden van de pagina en vertakkingen maakt met subideeën, categorieën en verbindingen, zoals een boom

Zettelkasten , waar je aantekeningen via links en tags met elkaar worden verbonden, waardoor een groeiend web van kennis ontstaat , waar je aantekeningen via links en tags met elkaar worden verbonden, waardoor een groeiend web van kennis ontstaat

De Outline-methode , een klassieke hiërarchische structuur, zoals een , een klassieke hiërarchische structuur, zoals een stamboom voor ideeën

De grafiekmethode , waarbij u uw pagina in kolommen voor categorieën verdeelt en rijen invult terwijl u informatie verzamelt , waarbij u uw pagina in kolommen voor categorieën verdeelt en rijen invult terwijl u informatie verzamelt

3. Google Keep (het beste voor snelle aantekeningen en eenvoudige herinneringen)

via Google Keep

Met Google Keep kunt u aantekeningen, lijsten, foto's en audiofragmenten vastleggen en deze op een flexibel digitaal bord ordenen. U kunt uw takenlijst of boodschappenlijstje delen met uw gezin en in realtime zien welke items worden afgevinkt, zonder dat u heen en weer hoeft te mailen.

De functie voor spraakmemo's versnelt ook het vastleggen: neem onderweg een korte audio-aantekening op en zet deze later om in tekst, zodat u deze gemakkelijk kunt raadplegen.

Keep heeft echter moeite met meer geavanceerde werkstromen. Ondanks zijn potentieel blijft het los staan van Google Tasks en Agenda, waardoor u een uniforme, alles-in-één ervaring mist.

De beste functies van Google Keep

Neem spraakmemo's op die automatisch worden omgezet in doorzoekbare tekst

Organiseer notities met labels en kleurcodes

Maak realtime samenwerkingsnotities om te delen met vrienden of familie

Maak aantekeningen vast op het startscherm van je apparaat en blijf op de hoogte van taken met prioriteit

Beperkingen van Google Keep

Heeft niet de mogelijkheid om complexe notities te maken

Prijzen van Google Keep

Gratis met een Google-account tot 15 GB opslagruimte

Beoordelingen en recensies van Google Keep

G2 : 4,2/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Keep?

Een Reddit-gebruiker deelt:

Keep is snel en betrouwbaar, en doet wat het moet doen... Het is een uitstekende tool voor het vastleggen van informatie en als inbox, goed voor checklists voor klusjes, en zoeken gaat erg snel. Maar het verandert al snel in een begraafplaats voor notities en complexe notities met regeleinden en inspringingen zien er in kaartformaat belabberd uit.

Keep is snel en betrouwbaar, en doet wat het moet doen... Het is een uitstekende tool voor het vastleggen van informatie en als inbox, goed voor checklists voor klusjes, en zoeken gaat erg snel. Maar het verandert al snel in een begraafplaats voor notities en complexe notities met regeleinden en inspringingen zien er in kaartformaat belabberd uit.

📮 ClickUp Insight: Meer dan de helft van alle werknemers (57%) verspilt tijd met het doorzoeken van interne documenten of de kennisbank van het bedrijf om werkgerelateerde informatie te vinden. En als ze die niet kunnen vinden? 1 op de 6 neemt zijn toevlucht tot persoonlijke workarounds: oude e-mails, aantekeningen of schermafbeeldingen doorzoeken om alles bij elkaar te zoeken. ClickUp Brain maakt zoeken overbodig door direct AI-aangedreven antwoorden te geven die uit uw hele werkruimte en geïntegreerde apps van derden worden gehaald, zodat u zonder gedoe krijgt wat u nodig hebt.

📚 Lees meer: Beste alternatieven voor Google Keep

4. Apple Notes (het beste voor minimalistische notities op verschillende apparaten)

Apple Notes biedt een overzichtelijke, eenvoudige manier om notities te maken die naadloos worden gesynchroniseerd op alle Apple-apparaten. Voor iedereen die investeert in het Apple-ecosysteem is dit de beste keuze onder de Amplenote-alternatieven voor niet-lineair denken.

Notes starten op een Mac is net zo eenvoudig als op een pictogram in de hoek klikken, en content die vanaf een iPhone is gekopieerd, is direct beschikbaar op de desktop. Je kunt tekst, afbeeldingen, links, pdf's, kaarten en zelfs schetsen opslaan, allemaal georganiseerd in mappen en in een handomdraai doorzoekbaar.

De ingebouwde documentscanner zet papieren pagina's om in pdf's zonder dat je extra apps nodig hebt. Ook verschijnen handgeschreven of Apple Pencil-schetsen naast getypte notities. Geavanceerde opmaak, zoals het verplaatsen van tekstblokken, complexe inspringing of aanpassingen aan de layout, is echter beperkt. iOS-gebruikers die op zoek zijn naar krachtigere tools voor taakbeheer zullen hier niet snel terechtkomen.

De beste functies van Apple Notes

Synchroniseer aantekeningen op Apple-apparaten met iCloud, inclusief tekst, afbeeldingen en checklists

Voeg een extra laag privacy toe aan gevoelige aantekeningen met Face ID, Touch ID of een wachtwoord

Organiseer notities in mappen en submappen en gebruik tags om snel te filteren

Kant-en-klare sjablonen voor Apple Notes om consistentie te behouden in uw notities, taken en projecten

Beperkingen van Apple Notes

Alleen bruikbaar met Apple-producten

Prijzen van Apple Notes

Gratis met iCloud (5 GB inbegrepen); meer opslagruimte beschikbaar via betaalde iCloud+-abonnementen

Beoordelingen en recensies van Apple Notes

Apple App Store: 4,6/5 (meer dan 20.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Apple Notes?

Een Reddit-gebruiker deelt:

Ideaal voor snelle, handgeschreven of gesproken aantekeningen. Synchroniseren gaat snel op Apple-apparaten, maar is lastig vanuit Windows. De webversie logt me steeds uit.

Ideaal voor snelle, handgeschreven of gesproken aantekeningen. Synchroniseren gaat snel op Apple-apparaten, maar is lastig vanuit Windows. De webversie logt me steeds uit.

👀 Wist u dat? Twee onderzoekers van Princeton University en de University of California, Los Angeles, hebben ontdekt dat het met de hand maken van aantekeningen effectiever is voor begrip en onthouden dan het typen van aantekeningen op een computer.

5. Obsidian (het beste voor het koppelen van complexe ideeën met volledige eigendom van gegevens)

via Obsidian

Obsidian is handig bij het beheren van een enorm persoonlijk archief, denk aan honderden of zelfs duizenden individuele notities, naast andere Amplenote-alternatieven. Deze app voor het maken van notities maakt onderlinge koppelingen en echte bidirectionele verbindingen mogelijk, zodat elk idee, project of elke referentie aan elkaar kan worden gekoppeld.

Stel je voor dat je meerdere marketingcampagnes voor hetzelfde product bijhoudt. Met Obsidian worden alle gerelateerde aantekeningen aan elkaar gekoppeld en laat de ingebouwde grafische weergave direct clusters en over het hoofd geziene relaties zien.

Dat gezegd hebbende, ligt de focus van Obsidian op diepgaande, individuele verkenning in plaats van teamsamenwerking. Hoewel het handig is om je notities te ordenen als een persoonlijk kennisweb, is het niet mogelijk om opmerkingen toe te voegen of live bewerkingen uit te voeren.

Als uw werkstroom afhankelijk is van het doorgeven van informatie of taken naar buiten – het toewijzen van actiepunten, het verzamelen van feedback of het synchroniseren met andere apps – kan het minimalistische ontwerp van Obsidian beperkend aanvoelen. Het is goed als een geïsoleerde sandbox voor ideeën, maar het schiet tekort wanneer u een volledig geïntegreerde, teamgerichte werkruimte nodig hebt.

De beste functies van Obsidian

Bidirectionele koppelingen en visuele grafische weergave om een netwerk van verbonden gedachten op te bouwen, zoals uw eigen persoonlijke wiki

Canvasmodus voor het ruimtelijk ordenen van ideeën – perfect voor brainstormen, in kaart brengen of visueel denken

Publiceer notities als kennisbank of wiki met aangepaste domeinen en een SEO-ready ontwerp

Beperkingen van Obsidian

Synchroniseren tussen apparaten vereist een betaalde add-on en samenwerkingsfuncties zijn beperkt, tenzij u workarounds gebruikt

Prijzen van Obsidian

Gratis voor persoonlijk gebruik

Synchroniseren: $ 5/maand per gebruiker

Publiceren: $ 10/maand per site

Commerciële licentie: $ 50/gebruiker/jaar

Beoordelingen en recensies van Obsidian

Google Play : 4,3 (12.000+ beoordelingen)

Apple Store: 4,5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Obsidian?

Een Reddit-gebruiker deelt:

Obsidian biedt me een overzichtelijke ruimte om Markdown-notities te maken, waardoor ik beter kan nadenken, maar veel van de extra's, zoals de grafische weergave, backlinks en de Smart Connections-plug-in, vind ik overdreven. Ik gebruik vooral de lokale grafiek en een eenvoudige mapstructuur.

Obsidian biedt me een overzichtelijke ruimte om Markdown-notities te maken, waardoor ik beter kan nadenken, maar veel van de extra's, zoals de grafische weergave, backlinks en de plug-in Smart Connections, vind ik overdreven. Ik gebruik vooral de lokale grafiek en een eenvoudige mapstructuur.

👀 Wist u dat? Roam Research is een tool voor het maken van aantekeningen die speciaal is ontworpen voor niet-lineair denken. In tegenstelling tot traditionele notitie-apps die informatie organiseren in mappen of statische documenten, maakt Roam gebruik van een grafisch model dat de werking van uw hersenen nabootst door verbindingen te leggen tussen ideeën. Obsidian biedt veel van dezelfde kernfuncties in een flexibeler, privacyvriendelijker en offlinevriendelijker pakket.

6. Evernote (het beste voor synchroniseren tussen apparaten en webclips)

via Evernote

Evernote houdt uw aantekeningen, documenten en webknipsels gemakkelijk toegankelijk op elk apparaat. De OCR-zoekfunctie vindt zelfs tekst in afbeeldingen en pdf's, zodat u nooit meer door bestanden hoeft te spitten. Met de Web Clipper kunt u artikelen, codefragmenten of recepten rechtstreeks opslaan in een georganiseerd notitieboek.

Met AI Search en AI Edit gaat Evernote verder dan opslagruimte en wordt het een echte partner voor productiviteit: het brengt sleutelinformatie naar boven, ruimt concepten op en geeft je nieuwe ideeën wanneer je inspiratie nodig hebt.

Je kunt het koppelen aan ClickUp, Google Agenda, Slack of Teams, zodat aantekeningen en herinneringen voor vergaderingen naadloos worden geïntegreerd in je favoriete tools. Als je je afvraagt hoe je taken kunt bijhouden, helpt de functie Taken van Evernote je daarbij. Je kunt projecten opsplitsen in kleinere taken, verantwoordelijkheden toewijzen en de voortgang bijhouden, allemaal binnen de app.

De beste functies van Evernote

Clip hele webpagina's of artikelen met de Web Clipper en sla ze op in specifieke notitieboeken met tags

Gebruik AI-aangedreven zoeken om content te vinden in notities, documenten, pdf's en zelfs tekst in afbeeldingen (OCR)

Transcribeer audio-aantekeningen naar doorzoekbare tekst, zodat je ze kunt gebruiken voor vergaderingen en ideeën voor onderweg

Beperkingen van Evernote

Het Basic-pakket (gratis) beperkt je nu tot slechts 50 aantekeningen en één notitieboek, dat met slechts één apparaat kan worden gesynchroniseerd

Prijzen van Evernote

Gratis : Basisfuncties

Persoonlijk : $ 14,99/maand

Professional : $17,99/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Evernote

G2 : 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 8.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Evernote?

Een gebruiker van G2 deelt:

Ik kan bijna alles opslaan in mijn Evernote-account, getypte notities, knipsels van websites, PDF-bestanden, foto's. De Web Clipper en de functie 'e-mail naar inbox' zijn voor mij bijzonder handig.

Ik kan bijna alles opslaan in mijn Evernote-account, getypte notities, knipsels van websites, PDF-bestanden, foto's. De Web Clipper en de functie 'e-mail naar inbox' zijn voor mij bijzonder handig.

🧠 Leuk weetje: In de jaren 1830 leerde Charles Dickens stenografie om parlementair verslaggever te worden, een ervaring die hij gebruikte voor zijn personage David Copperfield.

📚 Lees meer: Beste alternatieven voor Evernote voor het maken van notities

7. Tana (beste AI-native werkruimte voor gestructureerd denken)

via Tana

Tana combineert traditionele notities met AI en spraakinvoer om u te helpen snel ideeën vast te leggen en te ordenen. Het is gemaakt voor gebruikers die hun notities willen omzetten in taken, projecten of gestructureerde gegevens zonder handmatige opmaak.

Als u op zoek bent naar manieren om AI te gebruiken voor dagelijkse taken, dan maakt Tana dit heel natuurlijk. Met slechts een paar toetsaanslagen of een snelle spraakmemo kunt u vluchtige gedachten omzetten in gestructureerde, uitvoerbare items.

De structuurgerichte aanpak verandert elke aantekening in een dynamisch object dat kan worden gekoppeld, getagd en doorzocht. Of u nu offline bent of onderweg spraakmemo's opneemt, Tana streeft ernaar de wrijving tussen het vastleggen en activeren van informatie te verminderen.

De beste functies van Tana

Verander notities in gestructureerde items zoals taken, vergaderingen of OKR's met behulp van Supertags, waardoor ze filterbaar, doorzoekbaar en traceerbaar worden

Transcribeer spraakmemo's automatisch naar agenda-items, ideeën of notities met behulp van ingebouwde AI-verwerking

Gebruik aangepaste feeds om sleutelitems zoals aankomende vergaderingen, gedelegeerde taken of doelen weer te geven, zonder dat u iets handmatig hoeft te taggen of organiseren

Beperkingen van Tana

Het exporteren van content uit Tana kan moeilijk zijn, met beperkte ingebouwde opties om gegevens eenvoudig uit het platform te verplaatsen

Prijzen van Tana:

Gratis abonnement: Beschikbaar met kernfuncties

Betaalde abonnementen: Plus : $ 10/maand Pro : $ 18/maand

Plus : $ 10/maand

Pro: $ 18/maand

Plus : $ 10/maand

Pro: $ 18/maand

Beoordelingen en recensies van Tana

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Tana?

Een Reddit-gebruiker deelt:

Ik heb voor Tana gekozen omdat het zo gemakkelijk is om informatie op zoveel verschillende manieren te bekijken – lijsten, kaarten, tabbladen, kalender, zijmenu – en dat allemaal zonder enige technische kennis. Dat gezegd hebbende, mis ik de volgende dingen van Obsidian: lokale toegang, het alomtegenwoordige Markdown-formaat, het gemak en het gebruik van back-ups.

Ik heb voor Tana gekozen omdat het zo gemakkelijk is om informatie op zoveel verschillende manieren te bekijken – lijsten, kaarten, tabbladen, kalender, zijmenu – en dat alles zonder enige technische kennis. Dat gezegd hebbende, mis ik de volgende dingen van Obsidian: lokale toegang, het alomtegenwoordige Markdown-formaat, het gemak en het gebruik van back-ups.

8. Nimbus Note (nu FuseBase; het beste voor gestructureerde teamsamenwerking)

via FuseBase

Nimbus Note (nu FuseBase) is een platformonafhankelijke software voor samenwerking aan documenten. Terwijl liefhebbers van productiviteit Amplenote gebruiken om persoonlijke werkstromen te beheren, is FuseBase een B2B-gericht werkruimteplatform voor kleine teams, clients en partners.

Het stelt teams en individuen in staat om aantekeningen, taken en projecten op één plek te beheren. Het biedt notities in meerdere formaten, organisatie in databasestijl en ingebouwde tools voor schermopnames. Dit alternatief voor Amplenote combineert de kracht van notities, kennisbanken, AI-agents en clientportals onder één paraplu.

De beste functies van Nimbus Note

Maak aparte werkruimtes voor verschillende teams, clients of projecten, elk met verschillende toegangsniveaus

Leg volledige webpagina's, afbeeldingen of screencasts vast met de ingebouwde Nimbus Clipper en maak aantekeningen in notities

Voeg databases, spreadsheets en takenlijsten rechtstreeks toe aan notities om een dynamische interne wiki of clientportaal te creëren

Beperkingen van Nimbus Note

Gebruikers hebben problemen gemeld met inloggen en inconsistente ondersteuning van de app op verschillende platforms

Prijzen van Nimbus Note

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Nimbus Note

G2 : 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Nimbus Note?

Een recensie op Google Play aantekeningen:

Het is een geweldige app en veegt de vloer aan met bloatware die zich voordoet als een app voor het maken van notities! (geen prijs voor wie het raadt) De ontwikkelaars reageren snel als je problemen ondervindt! De esthetische aantrekkingskracht is het grootste pluspunt, maar de app zit ook boordevol functies! Veel succes aan het hele team van fuse base (het lijkt erop dat ze de naam hebben veranderd van nimbus)

Het is een geweldige app en veegt de vloer aan met bloatware die zich voordoet als een app voor het maken van notities! (geen prijs voor wie het raadt) De ontwikkelaars reageren snel als je problemen ondervindt! De esthetische aantrekkingskracht is het grootste pluspunt, maar de app zit ook boordevol functies! Veel succes aan het hele team van Fuse Base (het lijkt erop dat ze de naam hebben veranderd van Nimbus)

9. Workflowy (het beste voor minimalistische overzichten en oneindige nesting)

via Workflowy

WorkFlowy zet uw aantekeningen en taken om in geneste lijsten, zodat u met één klik kunt uitzoomen voor het grote geheel of kunt inzoomen op gedetailleerde details.

Het inklapbare format voelt aan als scrollen door threaded comments, waardoor je alleen de onderwerpen kunt uitvouwen die je nodig hebt. Als je een visueel overzicht van de voortgang wilt, transformeert het ingebouwde Kanban-bord van Workflowy elke lijst in kolommen. Je kunt taken verplaatsen van 'idee' naar 'klaar' zonder je overzicht te verlaten.

Beste functies van Workflowy

Hiermee kunt u items op verschillende locaties spiegelen, zodat elke bewerking die op één plek wordt uitgevoerd automatisch wordt bijgewerkt in alle gekoppelde instances

Ondersteunt kanban-achtige borden binnen elke lijst om projecten visueel te beheren zonder uw overzicht te verlaten

Maakt het mogelijk om rijke media zoals YouTube-video's en tweets rechtstreeks in notities in te sluiten voor een meer contextrijke planning

Beperkingen van Workflowy

De opmaakopties zijn beperkt, er is geen ondersteuning voor tabellen, de styling is minimaal en alle content wordt opgeslagen in één enkel bestand, wat beperkend kan aanvoelen voor gebruikers die de voorkeur geven aan een meer gestructureerde organisatie van notities.

Prijzen van Workflowy

Gratis abonnement

Pro: $ 8,99/maand

Beoordelingen en recensies van Workflowy

G2 : 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 15 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Workflowy?

Een Reddit-gebruiker maakt de volgende aantekening:

Workflowy is een uitstekende tool voor het maken van overzichten en ik organiseer er een groot deel van mijn leven mee. Het is eenvoudig, snel, toetsenbordvriendelijk en werkt overal. Ik denk dat veel mensen het hebben opgezocht omdat ze eerder andere tools voor het maken van overzichten gebruikten (zoals More, GrandView, Ecco, enz.) en op zoek waren naar een webgebaseerde tool.

Workflowy is een uitstekende tool voor het maken van overzichten en ik organiseer er een groot deel van mijn leven mee. Het is eenvoudig, snel, toetsenbordvriendelijk en werkt overal. Ik denk dat veel mensen het hebben opgezocht omdat ze eerder andere tools voor het maken van overzichten gebruikten (zoals More, GrandView, Ecco, enz.) en op zoek waren naar een webgebaseerde tool.

10. Supernotes (het beste voor kennisbeheer op basis van kaarten)

via Supernotes

Supernotes maakt gebruik van een unieke aanpak op basis van notitiekaarten om u te helpen ideeën sneller vast te leggen, te ordenen en er samen aan te werken.

In plaats van lange pagina's of documenten wordt elke gedachte omgezet in een hapklare notitiekaart, compleet met tags, backlinks, wiskundige vergelijkingen, afbeeldingen en tabellen.

Met visuele grafische weergaven, geneste hiërarchieën en realtime samenwerking voelt Supernotes meer als een kenniskaart dan als een lineaire notitietool. Het is handig voor studenten, onderzoekers en Zettelkasten-fans die atomaire notities willen die ze kunnen verplaatsen en diepgaand kunnen koppelen.

De beste functies van Supernotes

Met het notitiekaartformaat kunt u ideeën opsplitsen in kleine, deelbare stukjes met ondersteuning voor vergelijkingen, tabellen en rijke content

Grafische weergave voor het visualiseren van verbindingen tussen aantekeningen in 2D en 3D

Realtime samenwerking zonder dat anderen een Supernotes-account nodig hebben

Beperkingen van Supernotes

Beperkte gratis versie na de eerste 100 notitiekaarten. Om het zonder beperkingen te blijven gebruiken, moet je vrienden aanbrengen of upgraden

Prijzen van Supernotes

Gratis abonnement: 100 notitiekaarten

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Supernotes

G2 : 4,8/5 (45+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Supernotes?

Een Reddit-gebruiker maakt de volgende aantekening:

Supernotes lijkt geweldig – een van de beste gebruikersinterfaces die er zijn, sterk geïntegreerd, platformonafhankelijk en de notitiekaart is een coole manier om informatie te ordenen.

Supernotes lijkt geweldig – een van de beste gebruikersinterfaces die er zijn, sterk geïntegreerd, platformonafhankelijk en de notitiekaart is een coole manier om informatie te ordenen.

