10 beste alternatieven voor When2Meet voor eenvoudig plannen in 2025

Je probeert een vergadering te plannen. In eerste instantie lijkt dat eenvoudig. Je hoeft alleen maar een tijdstip te vinden dat voor iedereen werk is.

Maar dan begint het heen en weer gepraat.

'Ik ben gratis op Monday ochtend!'

'Monday kan niet, wat dacht je van dinsdag?'

'Dinsdag kan ik niet, misschien donderdag?'

Voor je het weet, ben je overweldigd en is de vergadering nog steeds niet gepland.

When2Meet is een populaire keuze om snel de beschikbaarheid te controleren, maar het heeft zijn limieten. Als je op zoek bent naar populaire kalenders met betere integraties, automatisering van planning of een meer naadloze ervaring, dan heb je tal van opties.

In deze blogpost verkennen we enkele van de beste alternatieven voor When2Meet om je te helpen gebeurtenissen te plannen zonder chaos.

When2Meet-alternatieven in één oogopslag

Laten we eens kijken naar een korte vergelijking van de beste alternatieven voor When2Meet:

Tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp AI-gestuurde planning, kalender, kalenderweergave, vergadering notulist, analyses, tijdsregistratie, vooraf gemaakte sjablonen Startups, moderne bedrijven die werken op basis van afspraken en ondernemingen die behoefte hebben aan end-to-end planning en taakbeheer. Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Calendly Geautomatiseerde vergaderlinks, polls, herinneringen, teamplanning, betalingsintegratie Freelancers, startups en kleine en middelgrote bedrijven die het plannen van vergaderingen automatiseren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per zetel per maand. Google Agenda Vergadering-integratie, kleur voor gebeurtenissen, Focus Time, Time Insights Freelancers en kleine en middelgrote bedrijven binnen het Google-ecosysteem Gratis met een Google-account Doodle Planning op basis van polls, tijdzone-ondersteuning, aangepaste boekingspagina's, herinneringen Freelancers, startups en kleine bedrijven die de beschikbaarheid van groepen coördineren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,95/gebruiker/maand. Microsoft Outlook kalender Planningassistent, weergave van meerdere tijdzones, integratie met Teams/OneDrive Middelgrote bedrijven en ondernemingen die gebruikmaken van het Microsoft-ecosysteem Gratis met een Microsoft-account Acuity Scheduling Aangepaste boekingspagina's, geautomatiseerde herinneringen en follow-ups, intakeformulieren, clientbeheer Dienstverlenende bedrijven die op zoek zijn naar een client-vriendelijke boekingsapp Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand *hubSpot vergaderingen CRM-integratie, boekingsformulieren op websites, geautomatiseerde follow-ups Startups en ondernemingen die planning integreren in hun verkoopwerkstroom Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 20 per gebruiker per maand Bookafy Op vaardigheden gebaseerde routing, beoordelingsverzoeken, API/webhooks, aangepaste branding Kleine tot middelgrote bedrijven die behoefte hebben aan geautomatiseerde boekingen en herinneringen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 7 per gebruiker per maand Setmore Openbare/privéboekingen, boekingen door clients via sociale media, sms-herinneringen Freelancers en kleine bedrijven die afspraken plannen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 9 per gebruiker per maand Zoho Bookings Selfserviceportaal, kalenders op personeelsniveau, CRM en automatisering van facturering Startups en middelgrote bedrijven van verschillende groottes die behoefte hebben aan flexibele planning voor hun client Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 6 per gebruiker per maand

Wat is When2Meet?

When2Meet is een eenvoudige planningstool waarvoor je je niet hoeft aan te melden en die teams helpt een geschikt tijdstip te vinden om een vergadering te houden. In plaats van eindeloos heen en weer te berichten, kunnen veel gebruikers hun gezamenlijke beschikbaarheid markeren op een gedeeld rooster. Deze dagelijkse planner-app is lichtgewicht, gebruiksvriendelijk en vereist geen account.

Nadat iedereen zijn of haar beschikbaarheid heeft ingevoerd, wordt deze op enquêtes gebaseerde tool dynamisch bijgewerkt om overlappende vrije periodes te markeren.

via When2Meet

Limieten van When2Meet

Hoewel When2Meet een eenvoudige software is die handig is om snel beschikbaarheid te verzamelen, mist het een aantal functies die, afhankelijk van wat je nodig hebt, een dealbreaker kunnen zijn:

Geen kalenderintegratie : je kunt het niet synchroniseren met je Google-, Outlook- of iCloud-agenda's. Dit betekent dat je je huidige beschikbaarheid handmatig moet controleren en bijwerken

Geen automatische herinneringen : zodra een tijdstip is gekozen, is het aan jou om het te onthouden. Er zijn geen follow-upmeldingen of e-mails met betrekking tot gebeurtenissen

Verouderde interface : Het ontwerp heeft een functie, maar voelt een beetje onhandig en verouderd aan, vooral in vergelijking met moderne planningstools

Geen tijdzone-ondersteuning : als je verschillende tijdzones moet coördineren, moet je de tijden handmatig omrekenen Lacks customization : je kunt je eigen branding niet toevoegen, het ontwerp van de poll niet aanpassen en geen extra informatie van deelnemers verzamelen met When2Meet

Limiet samenwerkingfuncties: When2Meet heeft geen ingebouwde chat, bestandsdeeling of reactiesysteem, dus alle discussies over het plannen moeten elders plaatsvinden

Door deze limieten is When2Meet beter geschikt voor snelle, informele planning dan voor professionelere of terugkerende gebruikssituaties.

De beste alternatieven voor When2Meet

Als je op zoek bent naar planningstools die meer functies, integraties of een soepelere gebruikerservaring bieden dan When2Meet, zijn hier enkele topalternatieven die het ontdekken waard zijn:

1. ClickUp (beste alles-in-één projectmanagementtool met kalender en vergaderingen)

Probeer ClickUp kalender Visualiseer je gebeurtenissen, nodig gasten uit, maak taken aan en meer met ClickUp Kalender

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, combineert planning, teams en tijdbeheer, waardoor het een krachtig alternatief is voor When2Meet.

ClickUp Kalender is bijvoorbeeld een volwaardige planninghub die is ontwikkeld voor samenwerking. Een van de meest unieke voordelen is de mogelijkheid om gebeurtenissen rechtstreeks in de ClickUp-werkruimte te maken, te bewerken en te beheren.

Gebruik deze tool om werktijden te configureren, tijd te blokkeren om de productiviteit te verhogen of meerdere kalenders in te stellen voor verschillende teams of rollen. In deze video zie je hoe dat werkt!

Je kunt ook gasten uitnodigen (zelfs als ze geen deel uitmaken van je werkruimte) en aangepaste herhaling instellen.

ClickUp Kalender koppelt je planning aan je daadwerkelijke werk. Met deze software voor taakplanning kun je documenten, taken, subtaaken en zelfs aantekeningen rechtstreeks aan gebeurtenissen koppelen.

💡 Pro-tip: Gebruik Kalender Glance voor de weergave van aankomende gebeurtenissen overal in je werkruimte! Open Kalender Glance door met de muis over het kalenderpictogram of de naam van de gebeurtenis in je ClickUp-werkbalk te gaan

Wanneer je aan een geplande vergadering wilt deelnemen, kun je dat rechtstreeks vanuit ClickUp doen – je hoeft niet van app te wisselen of tussen tabbladen te schakelen.

Als ClickUp Kalender je helpt om slimmer te plannen, gaat ClickUp Vergaderingen nog een stap verder door je vergaderingen om te zetten in actie.

Documenteer al je vergaderingen en deel ze met je team via ClickUp Meetings

Deze software voor vergaderbeheer genereert automatisch vergaderagenda's, houdt gespreksonderwerpen bij, wijst actiepunten in realtime toe en koppelt alles rechtstreeks aan taken of documenten.

Als je een vergadering hebt gemist, kun je bovendien vragen stellen aan ClickUp Brain, zoals 'Wat hebben we besloten over de lanceringstijdlijn?' en krijg je direct antwoord zonder het hele document te hoeven doorzoeken.

Terwijl ClickUp Kalender en Vergaderingen je agenda overzichtelijk houden, fungeert ClickUp Kalender Weergave als een volledig interactieve oplossing voor taakbeheer.

Het biedt aanpasbare tijdframes, waaronder dag-, vierdaagse, week- en maandweergaven, en is perfect om een overzicht te krijgen van aankomende deadlines, verschuivende tijdlijnen en prioriteiten te stellen voor wat er nog te doen is (zonder ooit de werkruimte te verlaten).

Beheer taken en houd deadlines bij met ClickUp Kalender Weergave

💡 Pro-tip: Een van de beste tips voor productiviteit is om de drag-and-drop-functionaliteit van ClickUp Kalender Weergave te gebruiken om taken moeiteloos opnieuw in te plannen. Voor nog meer focus kunt u gebruikmaken van filteropties om taken te selecteren op status, prioriteit of toegewezen persoon.

Als je je vergaderingen en planning al hebt gestroomlijnd, gebruik dan ClickUp Employee Schedule Template om op een duidelijke, georganiseerde manier diensten toe te wijzen, beschikbaarheid bij te houden en conflicten te voorkomen.

Hiermee kun je het werk organiseren en taken afstemmen op de beschikbaarheid van elk teamlid, waardoor je burn-out voorkomt en de communicatie binnen het team verbetert.

Ontvang een gratis sjabloon Beheer de roosters, werklasten en meer van je medewerkers met de ClickUp-sjabloon voor personeelsroosters

Bovendien kun je zelfs aangepaste velden toevoegen, zoals uurtarieven, rollen en ploegmanagers, om grip te houden op de personeelsplanning. En als het gaat om hoe je je planning weergave, heb je zelf de touwtjes in handen: schakel tussen weekplanning, personeelscapaciteit of statusbord om precies die inzichten te krijgen die je nodig hebt.

⌛ Tijdbesparend: Probeer de kalenderplanningssjabloon van ClickUp om georganiseerd te blijven door taken, gebeurtenissen en deadlines op één plek samen te voegen.

De beste functies van ClickUp

Gebruik ClickUp AI Notetaker om automatisch deel te nemen aan je vergaderingen, gesprekken te transcriberen, beslissingen samen te vatten en follow-ups te markeren

Maak aangepaste planningsformulieren met ClickUp Forms om beschikbaarheid of gewenste vergaderingen te verzamelen, en zet reacties automatisch om in taken voor follow-up

Houd de daadwerkelijk aan taken bestede tijd bij met ClickUp Tijdsregistratie of integraties zoals Toggl en Harvest, zodat je kunt evalueren in hoeverre het werk overeenkomt met de geplande agenda

Automatiseer terugkerende administratieve taken zoals herinneringen, taaktoewijzingen of follow-ups voor verplaatste of gewijzigde vergaderingen met ClickUp automatisering

Creëer een gecentraliseerde weergave van alle aankomende vergaderingen, de beschikbaarheid van teams en planningsconflicten met behulp van ClickUp Dashboard

Werk samen aan vergadering-agenda's of aantekeningen rechtstreeks binnen hetzelfde platform met ClickUp Document

Integreer je Google- en Outlook-kalender met ClickUp Kalender voor een totaalweergave van al je taken, vergaderingen en toewijzingen

Limieten van ClickUp

Hoewel dit de beste app voor het plannen van vergaderingen is, kan het nummer van sleutelfuncties overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een G2-recensie:

Sinds we zijn overgestapt op ClickUp staat alles op één plek: taken, tijdlijnen, documenten, dashboards, opmerkingen en zelfs aantekeningen van vergaderingen. Het is ongelooflijk aanpasbaar, maar intuïtief genoeg zodat iedereen het snel kan leren gebruiken. Functies zoals automatisering, AI-schrijfassistent en de vernieuwde kalender zijn echte tijdbespaarders. En het beste? Het schaalt mee met ons, of we nu een nieuwe campagne lanceren of langetermijnactiviteiten beheren. ClickUp helpt ons niet alleen om georganiseerd te blijven, maar ook om slimmer te werk te gaan. Geen toolmoeheid meer. Geen dubbel werk meer. Alleen maar duidelijkheid, afstemming en uitvoering.

Sinds we zijn overgestapt op ClickUp, staat alles op één plek: taken, tijdlijnen, documenten, dashboards, opmerkingen en zelfs aantekeningen van vergaderingen. Het is ongelooflijk aanpasbaar, maar intuïtief genoeg zodat iedereen het snel kan gebruiken. Functies zoals automatisering, AI-schrijfassistent en de vernieuwde kalender zijn echte tijdbespaarders. En het beste? Het schaalt met ons mee, of we nu een nieuwe campagne lanceren of langetermijnactiviteiten beheren. ClickUp helpt ons niet alleen om georganiseerd te blijven, maar ook om slimmer te werk te gaan. Geen toolmoeheid meer. Geen dubbel werk meer. Alleen maar duidelijkheid, afstemming en uitvoering.

🌟Bonus: Met Talk to Text in ClickUp (via Brain MAX) kun je eenvoudig een nieuwe kalender-gebeurtenis maken met je stem in plaats van te typen. Houd gewoon de snelkoppeling voor spraak-naar-tekst (zoals fn of je aangepaste toets) ingedrukt, spreek de details van je gebeurtenis in (voorbeeld: "Plan een vergadering met het marketingteam aanstaande maandag om 10 uur") en laat de toets los

Je spraak wordt direct met behulp van AI omgezet in tekst en geplakt in het veld voor het aanmaken van evenementen of de promptbalk van de Brain Assistant

ClickUp AI interpreteert vervolgens je gesproken instructies en kan de kalender-gebeurtenis voor je maken, waarbij de titel, datum, tijd, deelnemers en andere details worden ingevuld – helemaal handsfree

via Calendly

Calendly is een planningstool die helpt bij het beheren van beschikbaarheid en het verminderen van rommel in je agenda. Voor meer controle over wie er tijd bij je boekt, biedt Calendly verborgen gebeurtenistypes waarmee je links kunt maken die alleen op uitnodiging toegankelijk zijn, zodat bepaalde 1-op-1- en groepsvergaderingen privé blijven.

Wanneer je met meerdere mensen moet afstemmen, maken de vergadering-polls van Calendly het gemakkelijker om een tijdstip te vinden dat voor iedereen werk is: genodigden stemmen op hun voorkeurstijdstippen en jij kiest het definitieve tijdstip op basis van de beschikbaarheid van de groep.

De beste functies van Calendly

Aangepaste notificaties door herinneringen in te stellen, doorlooptijden te kiezen en bezorgmethoden te selecteren, zoals e-mail of desktopmeldingen

Integreer betalingsverwerking om tijdens de werkstroom kosten bij aangepaste klanten te innen

Coördineer teamvergaderingen door de beschikbaarheid van leden te bundelen, zodat genodigden een tijdstip kunnen reserveren dat voor iedereen werk is

Maak aantekeningen en vat vergaderingen samen met de Calendly Notetaker

Limieten van Calendly

Soms kunnen de kalenderinstellingen zonder jouw medewerking worden gewijzigd, met als resultaat verwarring

De verschillende soorten regels die bij het plannen komen kijken, kunnen een beetje verwarrend zijn

Prijzen van Calendly

Free

Standaard: $ 12/zetel/maand

Teams: $ 20 per zetel per maand

*onderneming: Vanaf $ 15.000 per jaar

Beoordelingen en recensies van Calendly

G2: 4,7/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Calendly?

Hier is een G2-recensie:

Ik vind het geweldig dat ik verschillende kalenders (Google, Outlook, enz.) kan koppelen en automatisch Zoom-links kan insluiten. Zo blijft alles ge synchroniseerd en zijn er geen conflicten.

Ik vind het geweldig dat ik verschillende kalenders (Google, Outlook, enz.) kan koppelen en automatisch Zoom-links kan insluiten. Zo blijft alles ge synchroniseerd en zijn er geen conflicten.

📮ClickUp Insight: 37% van de werknemers stuurt follow-upantekeningen of notulen van vergaderingen om actiepunten bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een uniform systeem om beslissingen vast te leggen, kunnen belangrijke inzichten die je nodig hebt, verloren gaan in chats, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kun je gesprekken direct omzetten in uitvoerbare taken in al je taken, chats en documenten, zodat er niets tussen wal en schip valt.

3. Google Agenda (het beste voor eenvoudig plannen binnen het Google-ecosysteem)

via Google Agenda

Google Agenda is een planningstool die is ingebouwd in Google Werkruimte om afspraken voor meerdere personen te beheren.

Hiermee kun je de Focus Time-functie gebruiken (beschikbaar voor in aanmerking komende werk- of schoolaccounts) om afleidingsvrije blokken in je dag in te plannen door notificaties te dempen en jezelf als niet beschikbaar te markeren. Met Gebeurtenis-kleurcode kun je kleuren kiezen voor werkvergaderingen, persoonlijke abonnementen en gedeelde kalenders.

Omdat deze agenda-app naadloos is geïntegreerd met Google Meet, krijgt elke geplande vergadering automatisch ook een video-link. Bovendien kan de Gemini AI-assistent van Google nu ideale vergadertijden voor je voorstellen op basis van je agenda en e-mailinformatie.

De beste functies van Google Agenda

Stel 'Afwezig'-antwoorden in om vergaderuitnodigingen tijdens je vrije tijd automatisch af te wijzen

Deel volledige kalenders met teamleden met specifieke weergave- of bewerkingstoestemming

Maak deelbare, openbare pagina's voor afsprakenplanningen

Houd vergaderuren bij met 'Time Insights' om te zien hoeveel tijd van je agenda aan vergaderingen wordt besteed

Beheer je taken en herinneringen rechtstreeks in je kalender voor gestroomlijnd taakbeheer

Limiet van Google Agenda

Sommigen zeggen dat het taakbeheer van Google Agenda geavanceerde functies mist, zoals terugkerende taakafhankelijkheid of prioritering

Voor geavanceerde functies zoals betalingsinning en automatische herinneringen is een betaald Google Workspace-abonnement vereist

Prijzen van Google Agenda

Gratis voor persoonlijk gebruik met een Google-account

Onderdeel van de betaalde abonnementen voor Google werkruimte

Beoordelingen en recensies van Google Agenda

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 3700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Agenda?

Hier is een recensie van Capterra:

Integratie is het beste aan Google Agenda. Samen met het gebruiksgemak, de compatibiliteit en de constante updates maakt dit het gebruik van het programma tot een droom.

Integratie is het beste aan Google Agenda. Samen met het gebruiksgemak, de compatibiliteit en de constante updates maakt dit het gebruik van het programma tot een droom.

4. Doodle (het beste voor het vinden van gemeenschappelijke vergaderingen met behulp van polls)

via Doodle

Doodle vereenvoudigt het plannen van groepsvergaderingen door gebruikers de mogelijkheid te bieden om tijdstippen voor vergaderingen voor te stellen en deelnemers te enquêteren (genodigden hoeven niet in te loggen). Zodra een tijdstip is gekozen, wordt dit door Doodle automatisch bevestigd.

Je kunt ook buffertijd tussen vergaderingen toevoegen om burn-out te voorkomen en automatisch tijdzones aanpassen nog voordat deelnemers stemmen. Voor beheerders of uitvoerende assistenten maakt de optie om namens anderen te boeken het plannen voor iemand anders net zo naadloos.

Je kunt het integreren met een breed bereik aan agenda's (Google, Outlook, O365) en videoconferencingtools (Zoom, Microsoft Teams).

De beste functies van Doodle

Houd het plannen bij met een dashboard dat aankomende vergaderingen, enquêteresultaten en openstaande uitnodigingen centraliseert.

Maak groepsenquêtes om de optimale vergaderijd voor meerdere deelnemers te vinden.

Voeg aangepaste vragen toe aan boekingen om belangrijke clientinformatie te verzamelen vóór een vergadering.

Vereenvoudig het plannen met een gepersonaliseerde boekingspagina waarop mensen je beschikbare tijden kunnen zien en direct kunnen boeken.

Limieten van Doodle

De gratis versie heeft een limiet; voor kernfuncties zoals het versturen van herinneringen of de instelling van deadlines voor polls is een betaald abonnement vereist.

De interface kan omslachtig zijn voor de instelling van meerdere gebeurtenissen of 1:1-vergaderingen.

Sommige gebruikers melden dat notificaties niet altijd betrouwbaar worden weergegeven wanneer een poll of enquête is voltooid.

Prijzen van Doodle

Free

Pro: $ 14,95/gebruiker/maand

Team: $19,95/gebruiker/maand, jaarlijks te betalen

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Doodle

G2: 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Doodle?

Hier is een G2-recensie:

Doodle heeft het veel gemakkelijker gemaakt om te peilen welke data en tijden het beste werken voor vergaderingen. Het heeft ons veel tijd en stress bespaard bij het zoeken naar de beste tijden om te vergaderen voor grotere groepen mensen met verschillende kalenders.

Doodle heeft het veel gemakkelijker gemaakt om te peilen welke data en tijden het beste werken voor vergaderingen. Het heeft ons veel tijd en stress bespaard bij het zoeken naar de beste tijden om samen te komen voor grotere groepen mensen met verschillende kalenders.

5. Microsoft Outlook Kalender (het meest geschikt voor het plannen van afspraken in verschillende tijdzones binnen Microsoft-ecosystemen)

via Microsoft

Microsoft Outlook Kalender vereenvoudigt de coördinatie binnen teams door meerdere tijdzones naast elkaar weer te geven. Dit is vooral handig bij het plannen van afspraken tussen verschillende regio's.

Het integreert native met het Microsoft 365-ecosysteem, inclusief Outlook-agenda's en Microsoft Teams voor virtuele vergaderingen. Je kunt bestanden rechtstreeks vanuit OneDrive bijvoegen en Teams-vergaderingen starten zonder de kalenderweergave te verlaten.

Outlook maakt ook gebruik van slimme filters om de hoeveelheid notificaties te verminderen, waardoor je gemakkelijker prioriteit-uitnodigingen kunt herkennen zonder al te veel ruis.

De beste functies van Microsoft Outlook kalender

Weergave van meerdere kalenders tegelijk door ze over elkaar heen te leggen, zodat je gemakkelijk planningsconflicten kunt opsporen.

Vind het beste tijdstip voor een vergadering door de beschikbaarheid van iedereen te analyseren met behulp van 'Scheduling Assistant'.

Zet een e-mailgesprek direct om in een kalender-gebeurtenis met de functie 'Beantwoorden met een vergadering'.

Deel e-mails en bijlagen uit Outlook rechtstreeks in een Teams-chatten of -kanaal om een vervolgafspraak te plannen

Limieten van Microsoft Outlook Kalender

Sommige gebruikers zeggen dat het zoeken kan vertragen wanneer de inbox vol staat met automatische e-mails, waardoor het snel opzoeken wordt vertraagd

Het is het meest effectief wanneer het wordt gebruikt binnen de betaalde Microsoft 365-omgeving; de gratis, zelfstandige versie heeft een limiet

Prijzen voor Microsoft Outlook Kalender

Gratis account voor persoonlijk gebruik (geïntegreerd in Microsoft Outlook)

Onderdeel van de betaalde abonnementen voor Microsoft 365

Beoordelingen en recensies van Microsoft Outlook Agenda

G2: 4,5/5 (meer dan 3200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2100 beoordelingen)

6. Acuity Scheduling (het beste voor dienstverlenende bedrijven met complexe boekingsbehoeften)

via Acuity Scheduling

Acuity Scheduling, nu onderdeel van Squarespace, biedt een robuust platform dat is ontworpen om het beheren van afspraken en de interactie met clients voor bedrijven te vereenvoudigen.

Hiermee kunnen je clients in realtime de weergave van de beschikbaarheid bekijken en sessies rechtstreeks boeken via een aanpasbaar online portaal. Naast de beschikbaarheid per type afspraak, kun je ook bepalen hoe ver van tevoren klanten kunnen boeken of hoe laat ze kunnen annuleren/verzetten.

Het platform ondersteunt ook geautomatiseerde e-mail- en sms-herinneringen, intakeformulieren voor clients en geïntegreerde betalingsverwerking via Stripe, Square of PayPal voor een soepele gebruikerservaring.

De beste functies van Acuity Scheduling

Synchroniseer beschikbaarheid tussen meerdere agenda's (Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365) om dubbele boekingen te voorkomen

Bied onbeperkte diensten en afspraken aan via een aanpasbare boekingspagina met uw eigen merknaam

Maak aangepaste intakeformulieren om de benodigde clientinformatie te verzamelen vóór afspraken

Beheer meerdere medewerkers en locaties, elk met hun eigen beschikbaarheid en tijdzone

Limieten van Acuity Scheduling

Biedt geen gratis abonnement, maar wel een gratis proefperiode van 7 dagen

Sommige gebruikers maken melding dat de gebruikersinterface, althans, een functie vervult, maar soms minder intuïtief of enigszins verouderd aanvoelt in vergelijking met de concurrenten van Acuity Scheduling

Prijzen van Acuity Scheduling

Gratis proefversie

Starter: $20/maand

Standaard: $34/maand

Premium: $61/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 5700 beoordelingen)

💡Pro-tip: Stel AI-agents in ClickUp in om automatisch agenda-afspraken en taken aan te maken, bij te werken of je eraan te herinneren op basis van triggers (zoals deadlines, nieuwe opdrachten of wijzigingen in je planning). Dit vermindert de handmatige inspanning. Agents kunnen ook vragen over planning beantwoorden in chatkanalen (bijvoorbeeld: "Welke vergaderingen heb ik vandaag?"), updates plaatsen of zelfs actie ondernemen, zoals gebeurtenissen opnieuw plannen of teamleden op de hoogte brengen, op basis van jouw instructies.

7. HubSpot Vergaderingen (het beste voor het integreren van planning in je CRM-werkstroom)

via HubSpot

Met HubSpot Vergaderingen kunnen verkoopteams vergaderlinks genereren voor verschillende scenario's, zoals één-op-één-vergaderingen, groepssessies of round robin-gebeurtenissen.

Met de ingebouwde persoonlijke kalender widget van deze online vergadertool kun je een boekingsformulier rechtstreeks op je website plaatsen, zodat clients vergaderingen kunnen plannen zonder weg te hoeven navigeren.

Bovendien zorgen automatische vergaderresultaten ervoor dat follow-ups moeiteloos verlopen door vergaderresultaten te registreren en werkstroom te triggeren, waardoor handmatige gegevensinvoer wordt verminderd en verkoop- en ondersteuningsteams op één lijn blijven.

De beste functies van HubSpot Vergaderingen

Maak aangepaste pagina's voor planning met specifieke tijdsintervallen, buffertijden en verschillende afspraakduur

Pas automatisch aan voor tijdzoneverschillen en geef beschikbare vergaderingen weer in de lokale tijdzone van de contactpersoon

Automatiseer het verkoopproces door vergaderingen te registreren in HubSpot CRM, vervolg-taak te triggeren en deal-fases bij te werken zonder handmatige invoer

Limiet van HubSpot Vergaderingen

Deze app voor het plannen van vergaderingen biedt minder opties voor het ontwerp van de boekingspagina en mist uitgebreide aangepaste mogelijkheden

De tool maakt deel uit van een groot, complex CRM-ecosysteem, wat overweldigend kan zijn voor gebruikers die alleen een eenvoudige planner nodig hebben

Prijzen van HubSpot Vergaderingen

Gratis abonnement

Sales Hub Starter: $ 20 per gebruiker/maand

Sales Hub Professional: $ 100 per gebruiker/maand

sales Hub Enterprise: *$150 per gebruiker/maand

🔖 Aantekening: HubSpot Vergaderingen maakt deel uit van HubSpot Sales Hub en de prijzen zijn gekoppeld aan dat product.

HubSpot Vergaderingen beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 12.200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 400 beoordelingen)

8. Bookafy (het beste voor automatisering van boekingen, betalingen en herinneringen)

via Bookafy

Bookafy maakt het plannen eenvoudig en efficiënt, of je nu een klein team of een groot bedrijf beheert.

Met op vaardigheden gebaseerde en round-robin-routing worden afspraken toegewezen aan het juiste team op basis van hun expertise of gelijkmatig verdeeld om de werklast in balans te houden.

Je kunt ook limieten instellen voor vergaderingen, zodat niemand overboekt of overweldigd raakt. Bovendien kun je doorlooptijden instellen voor zakelijke afspraken, zodat je team voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden en last-minute stress wordt voorkomen.

De beste functies van Bookafy

Plan tot twee automatische herinneringen voor een vergadering en vraag om beoordelingen na de sessie om de betrokkenheid van clients te verbeteren

Integreer Bookafy met je systemen met behulp van API's en webhooks om automatisering van werkstroom te realiseren

Synchroniseer in twee richtingen met Google-, Outlook-, Exchange- en iCloud-kalender

Sluit een boekingswidget rechtstreeks in op elke website als een iframe of pop-up

Voeg aangepaste merkelementen toe, zoals logo's, kleuren, e-mailsjablonen en een domein (aangepaste URL) om een persoonlijk tintje te geven

Limiet van Bookafy

In tegenstelling tot AI-kalender-apps die tijd kunnen besparen, optimaliseert Bookafy de planning niet automatisch op basis van gebruiker-gewoonten of werklast. Dit betekent dat je volledig afhankelijk bent van handmatige goedkeuring voor de selectie van tijdvakken

Prijzen van Bookafy

Gratis abonnement

Pro-abonnement: $ 9 per gebruiker/maand

Pro+ abonnement: $13 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Bookafy

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bookafy?

Hier is een recensie van Capterra:

Ik gebruik Bookafy nu een jaar en ben erg tevreden. Bookafy is betaalbaar, gebruiksvriendelijk en werkt voortdurend aan verbetering van de software.

Ik gebruik Bookafy nu een jaar en ben erg tevreden. Bookafy is betaalbaar, gebruiksvriendelijk en werkt voortdurend aan verbetering van hun software.

📚 Lees ook: Beste gratis projectmanagementsoftware

9. Setmore (het beste om client online afspraken te laten boeken)

via Setmore

Met Setmore heb je controle over je beschikbaarheid met openbare en privé-boekingsopties: laat iedereen vrij boeken of keur afspraken handmatig goed.

Voor teams zorgt rolgebaseerde toegang ervoor dat iedereen zijn eigen planning kan beheren zonder de bedrijfsbrede instellingen te verstoren.

Bovendien kun je clients rechtstreeks vanaf Instagram, Facebook of je website gebeurtenissen laten plannen, zodat ze zonder gedoe een tijdstip kunnen vastleggen. En met Shoutout Pages, die automatisch klantbeoordelingen weergeeft, krijgen nieuwe klanten direct voor het boekingsproces sociale bewijzen te zien.

De beste functies van Setmore

Personaliseer sms-herinneringen met clientnamen, afspraakgegevens en aangepaste berichten om boekingen bij te houden

Beheer personeelsroosters en een digitale klantenlijst (rolodex) vanuit één dashboard

Analyseer het boekingsverkeer door Google Analytics te koppelen aan je planningspagina en het gedrag van bezoekers bij te houden

Begeleid clients na het boeken met een terugbel-URL en stuur ze naar een bedankpagina, feedbackformulier of een andere aangepaste link voor verdere interactie

Accepteer online betalingen voor diensten

Limieten van Setmore

Met deze tool voor het boeken van afspraken kun je geen specifieke instellingen voor diensten op specifieke dagen of tijden maken

Sommige gebruikers zeggen dat er geen optie is om een gedeeltelijke vooruitbetaling te ontvangen

Prijzen van Setmore

Free

Pro: $12/gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Setmore

G2 : 4,5/5 (meer dan 260 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Setmore?

Hier is een G2-recensie:

Setmore is een uitstekend platform voor het plannen van afspraken, dat wij gebruiken om afspraken voor psychologische behandelingen te boeken. Het is intuïtief, gebruiksvriendelijk, gratis en biedt uitstekende technische ondersteuning – snel en effectief.

Setmore is een uitstekend platform voor het plannen van afspraken, dat wij gebruiken om afspraken voor psychologische behandelingen te boeken. Het is intuïtief, gebruiksvriendelijk, gratis en biedt uitstekende technische ondersteuning – snel en effectief.

10. Zoho Bookings (het beste voor veilige video-vergaderingen met ingebouwde planning)

via Zoho Bookings

Met het selfserviceportaal van Zoho Bookings kunnen clients zelfstandig vergaderingen boeken, verzetten of annuleren.

Voor bedrijven die meerdere diensten aanbieden of op verschillende locaties actief zijn, kunnen aparte boekingspagina's worden opgezet voor elke medewerker, dienst of locatie om de planning overzichtelijk te houden.

Het platform omvat ook het reserveren van middelen, waardoor het beheer van ruimtes en apparatuur wordt gecentraliseerd om dubbele boekingen te voorkomen. Aan de achterkant zorgen aangepaste werkstroom en automatisering voor herinneringen, CRM-updates en facturering, waardoor er minder handmatige follow-ups nodig zijn.

De beste functies van Zoho Bookings

Stel specifieke beschikbaarheid in voor verschillende soorten vergaderingen, inclusief speciale uren of het blokkeren van onbeschikbaarheid

Pas pagina's aan met white-labeling en gebruik een aangepast domein

Naadloos te integreren met de Zoho One-suite, inclusief Zoho CRM en Zoho Vergaderingen

Laat meerdere clients dezelfde sessie boeken door een totaal aantal beschikbare zetels als instelling in te stellen

Verzamel belangrijke gegevens van clients op het moment van boeken met aangepaste velden, zodat je alle informatie hebt die je nodig hebt voor de afspraak

Limiet van Zoho Bookings

De interface van Zoho kan rommelig en minder intuïtief aanvoelen dan die van concurrenten

Prijzen van Zoho Bookings

Gratis abonnement

Basisabonnement: $ 6 per gebruiker/maand

Premium-abonnement: $ 9 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Zoho Bookings

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

