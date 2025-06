Gratis Figma-kalendersjablonen voor stijlvolle en georganiseerde planning

Heeft u moeite om taken en tijdschema's te stroomlijnen? Of vindt u het moeilijk om uw takenlijsten handmatig te organiseren? Zo ja, dan heeft u een gestructureerde layout nodig. 🗓️

🔍 Wist u dat? Uit onderzoek blijkt dat slechts 18% van de werknemers over effectieve tools voor tijdbeheer beschikt; de overige 82% voltooit activiteiten met behulp van een lijst of hun e-mail inbox.

Een Figma-kalendersjabloon is een geweldige oplossing om taken te vereenvoudigen en uit te blinken in projectplanning. Geen gemiste deadlines, geen slechte verdeling van het werk meer, alleen effectieve, georganiseerde planning.

In deze blog leer je meer over 10 aanpasbare Figma-kalenders, hoe je de juiste selecteert, hun beperkingen begrijpt en geschikte alternatieven ontdekt om de efficiëntie te verhogen.

Het is tijd om te stoppen met staren naar die saaie lege kalenders!

Wat maakt een goede Figma-kalendersjabloon?

Kalenderontwerpen zijn beschikbaar in Microsoft Word, Google Spreadsheets, Excel en zelfs in PDF-formaat van één pagina, perfect voor het op orde brengen van uw werk, huis, schooljaar of bedrijfsplannen.

Als je van design houdt, heeft Figma, een van de meest gebruikte tools voor webdesign, een heleboel strakke, gratis sjablonen die klaar staan om gedownload te worden! Maar voordat je een keuze maakt, bekijk eerst de parameters die een 'goede' Figma-kalendersjabloon moet hebben:

Overzichtelijke, gebruiksvriendelijke interface: De interface moet eenvoudig te navigeren zijn en verschillende opties bieden om afspraken, taken, herinneringen enz. toe te voegen.

Samenwerkingsfunctionaliteit: Een goede layout moet teamleden in staat stellen om toegang te krijgen tot gedeelde kalenders en groepsplanning en hieraan bij te dragen voor een goede synchronisatie

Aanpasbaar voor verschillende vereisten: Het moet aanpassingsopties bieden voor weergave, status, enz. Het moet ook kleurcodering ondersteunen om taken te categoriseren

Gegevenssynchronisatie tussen apparaten: Zorg ervoor dat de sjabloon gegevens synchroniseert tussen apparaten, met name mobiele telefoons, voor directe toegang

Betreft Figma-integraties van derden: Kies een sjabloon die naadloos aansluit op deze apps om gemiste deadlines of vergaderingen te voorkomen

AI-mogelijkheden: Een goede kalender moet beschikken over de functionaliteit voor AI-suggesties, automatisering van complexe routines en AI-gestuurde rapportage en analyse voor datagestuurde besluitvorming

Figma-kalendersjablonen

Hier is onze uitgebreide lijst met 10 geweldige gratis kalendersjablonen van Figma die uw werkroutines vereenvoudigen, uw posts op sociale media verzorgen, uw taken efficiënt beheren en nog veel meer.

1. Sjabloon voor Figma-kalenderplanner

via Figma

De Figma-sjabloon voor kalenderplanning is een van de meest eenvoudige, beginnersvriendelijke frameworks voor het organiseren van uw tijdschema's thuis en op het werk. Het heeft een week- en maandweergave, zodat u uw abonnement kunt aanpassen.

Geen handgeschreven lijsten, ingewikkelde Google Spreadsheets, onhandige Microsoft Word-documenten of Microsoft Excel-spreadsheets meer om uw dagelijkse routines bij te houden! Ervaar eenvoudig maar effectief tijdbeheer.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Houd uw vergaderingen, gebeurtenissen, ochtendyogasessies, tijd met het gezin enz. bij.

Deel uw werkuren en beschikbaarheid met teamgenoten

Maak eenvoudig een kopie, wijzig en print vanaf elk apparaat dat u maar wilt

Geef een nieuw teamlid een overzicht van de gebruikelijke vergaderingen van uw team

📌 Ideaal voor: Iedereen die zowel thuis als op het werk behoefte heeft aan eenvoudig tijdbeheer en taakplanning

2. Figma-sjabloon voor takenlijst in kalender

via Figma

Takenlijsten maken het verschil bij het organiseren van routinetaken. Met de interactieve Figma-sjabloon voor takenlijsten in de kalender kunt u de perfecte takenlijst opstellen en vervolgens beslissen wie wat gaat doen, waardoor de productiviteit wordt verhoogd.

Of u het nu een reisplan, programma, lijstplanner of checklist noemt, hiermee kunt u op een overzichtelijke en luchtige manier van takenlijst naar voltooid werk gaan.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Gebruik de functie slepen en neerzetten om al uw taken op uw lijst te ordenen op basis van hun belangrijkheid

Verdeel grote, complexe taken in kleinere stukken door de stappen voor elke subtaak te schetsen

Delegeer taken aan teamleden en druk ze af zodat ze overal toegankelijk zijn

Profiteer van visueel aantrekkelijke taakplanning met kant-en-klare vormen en afbeeldingen

📌 Ideaal voor: Iedereen die zijn werktijden, deadlines, enz. in een visueel aantrekkelijk format wil organiseren

3. Sjabloon voor sociale mediaplanner van Figma

via Figma

Bent u op zoek naar een social media planner? Of u nu een strategie wilt opstellen, de juiste platforms wilt vinden, brainstormen over contentthema's, uw posts wilt plannen of nog veel meer, deze planner kan u helpen!

De Figma Social Media Planner Template is een perfecte maandelijkse kalender sjabloon om de voortdurend veranderende trends op sociale netwerken bij te houden en consistentie in uw content te behouden. Het houdt uw online aanwezigheid op meerdere platforms op koers.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Ontwikkel platformspecifieke contentstrategieën voor Instagram, Facebook, X en meer

Implementeer opvallende postideeën voor speciale gelegenheden, gebeurtenissen, aanbiedingen, enz.

Maak gebruik van feedback in documenten, groepspeilingen, badges, Markdown-aantekeningen en meer

Zeg vaarwel tegen teksten als 'Wat moeten we vandaag posten?' door van tevoren te plannen

📌 Ideaal voor: Het ontwikkelen van een complete socialemediastrategie, inclusief contentplanning, selectie van de te gebruiken creatieve elementen en het plannen van de posts per platform

4. Figma-sjabloon voor jaarkalender

via Figma

Met deze Figma-sjabloon voor een jaarkalender krijgt u volledig zicht op de belangrijkste taken die u in de komende 365 dagen moet voltooien.

Deze aanpasbare lay-out voor een jaarkalender maakt plannen eenvoudiger dan ooit. Dankzij de visuele aantrekkelijkheid kunt u uw dagen, weken en maanden met kristalheldere precisie plannen.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Visualiseer belangrijke data, werkverplichtingen zoals deadlines en maandelijkse doelen

Geef taken prioriteit op basis van hun belangrijkheid

Synchroniseer ploegendiensten zodat iedereen op dezelfde pagina zit

Gebruik ingebouwde tools zoals Tijdlijn en Organigram om een masterplan voor het komende jaar op te stellen

📌 Ideaal voor: Iedereen die zijn jaarabonnementen van tevoren wil organiseren, vakanties wil plannen en jaarlijkse investeringsplannen wil maken

📮ClickUp Insight: 37% van de werknemers stuurt aantekeningen of notulen van vergaderingen om actiepunten bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen belangrijke inzichten die u nodig hebt, verloren gaan in chats, e-mails, documenten of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken direct omzetten in uitvoerbare taken in al uw taken, chats en documenten, zodat niets door de mazen van het net glipt.

5. Sjabloon voor weekplanning van Figma

via Figma

Of u nu thuis werkt of meerdere projecten tegelijkertijd jongleert, u hebt een overzichtelijke kalenderlay-out nodig om uw routine te beheren. De sjabloon voor het weekschema van Figma is handig bij het plannen van uw taken voor de week.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Stel herinneringen in voor yogasessies in de ochtend en maaltijden op tijd

Plan werkvergaderingen zodat u niets mist

Stel specifieke uren in om quality time met uw gezin door te brengen

Gebruik verschillende kleuren om activiteiten te categoriseren

📌 Ideaal voor: Iedereen die behoefte heeft aan oplossingen voor het beheer van agenda's om zijn drukke tijdschema's te vereenvoudigen

💡 Pro-tip: Gebruik de weekkalenderweergave om taken in een weekformaat te bekijken. Als u verschillende tijdschema's voor weekdagen en weekends wilt instellen, opent u deze in een dagweergave en wijzigt u ze daar.

6. Sjabloon voor redactionele kalender van Figma

via Figma

De sjabloon voor de redactionele kalender van Figma is ideaal voor het toezicht op het volledige productieproces van content. Het biedt een methodische werkstroom van idee tot schrijven, bewerking, mediaplanning en publicatie.

Als u leiding geeft aan een contentteam, is deze tool essentieel om content, marketingcampagnes en advertenties op schema te houden. Het helpt u uw content af te stemmen op marketingdoelen, bedrijfsdoelstellingen en seizoensgebonden trends.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Stel een uitgebreide lijst samen van de content die u wilt maken

Wijs taken toe aan teamleden in elke fase van het proces

Krijg zichtbaarheid in de ontwikkeling en monitoring van elk stukje content via Kanban-borden

Voeg elementen toe zoals target keywords, de beoogde persona voor de content, enz.

📌 Ideaal voor: Iedereen die zijn team wil organiseren en op één lijn wil brengen met een solide abonnement voor contentbeheer

7. Sjabloon voor verlofbeheer van Figma

via Figma

Heeft u een groot team en heeft u moeite om het verlof en de vakanties van uw medewerkers te beheren? Dat hoeft niet meer! Deze Figma-sjabloon voor verlofbeheer maakt het u gemakkelijk.

Het heeft een overzichtelijk dashboard waarmee u ervoor kunt zorgen dat het hele team weet wie er op welke dagen van de week afwezig is en hoeveel middelen er op een bepaalde dag beschikbaar zijn.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Organiseer en bekijk de verlofdagen en vakanties van uw medewerkers

Houd de feestdagen (nationaal en regionaal) in de gaten

Verlofaanvragen moeiteloos goedkeuren of afwijzen

Plan werk met de beschikbare middelen

📌 Ideaal voor: Managers die duidelijkheid nodig hebben over de betaalde vrije dagen van hun werknemers om dienstroosters te plannen en belangrijke deadlines te halen met het resterende personeelsbestand

🧠 Trivia: Volgens een marktonderzoeksrapport van Facts and Factors zal de wereldwijde markt voor software voor verzuimbeheer tussen 2020 en 2026 met 9,3% groeien tot maar liefst 0,95 miljard dollar!

8. Sjabloon voor contentkalender van Figma

via Figma

Om ervoor te zorgen dat uw merk wordt gezien en gehoord, moet u mensen consequent voorzien van boeiende, informatieve en promotionele content. Met deze Figma-sjabloon voor een contentkalender kunt u uw contentplanning en -publicatie optimaal organiseren.

Maak kennis met een overzichtelijke, mooie en volledig aanpasbare maandkalender met een automatische layout voor eenvoudige aanpassingen op één pagina.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Weet wat (reel/video/statische post/carrousel) en wanneer je iets moet posten (inclusief datum en tijd)

Wees duidelijk over het platform waarop je bepaalde content wilt plaatsen (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube)

Houd de bijschriften en call-to-actions (CTA's) bij de hand

📌 Ideaal voor: Social media managers die hun contentdoelen van tevoren in een overzichtelijk format willen plannen

🔍 Wist u dat? De 50-30-20-regel adviseert om 50% boeiende, 30% samengestelde en 20% promotionele content te posten om de rente van uw target audience vast te houden en uw merk effectief te promoten zonder uw volgers te overspoelen met verkoopberichten.

9. Sjabloon voor teamschema van Figma

via Figma

Als manager wilt u natuurlijk op de hoogte blijven van het werk dat aan verschillende medewerkers is toegewezen en hoeveel ze binnen de gestelde deadline kunnen voltooien. Daarvoor heeft u de Figma-sjabloon voor teamplanningen nodig.

Hiermee kunt u de beschikbaarheid van teamleden van verschillende teams, zoals marketing, ontwerp, verkoop, enz. controleren en zo taken dienovereenkomstig plannen. Het laat ook zien wie er op kantoor werkt en wie er op afstand werkt.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Vereenvoudig de werkroosters voor uw werknemers

Houd de totale werktijd van het team voor de maand bij

Houd de gewerkte uren van elke medewerker bij

📌 Ideaal voor: Managers en teamleiders die de werklast van verschillende cross-functionele teams die samenwerken willen monitoren en organiseren

10. Sjabloon voor marketingroadmap van Figma

via Figma

Marketing omvat verschillende aspecten die u moet beheren. Het plannen en uitvoeren van de vereiste marketingtaken is moeilijk zonder een duidelijk format voor een marketingkalender. Hier komt de Figma-sjabloon voor een marketingroadmap om de hoek kijken.

Geen verwarring meer over de status van taken! Marketingplanning wordt eenvoudiger met een visueel overzicht van wat u hebt gedaan, aan het doen bent of nog wilt doen.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Volg en controleer contentstrategieën, SEO en betaalde advertenties

Beheer samenwerkingen met influencers

Ontwikkel marketingfunnels en bouw en onderhoud klantlevenscycli om conversiepercentages te verhogen

Analyseer de resultaten op basis van gegevens om weloverwogen beslissingen te nemen

📌 Ideaal voor: Marketingmanagers die productpromoties willen faciliteren met behulp van een visuele interface

Beperkingen van het gebruik van Figma-kalendersjablonen

U hebt gezien hoe Figma het tijdbeheer binnen een samenwerkingsomgeving kan verbeteren. Er zijn echter ook nadelen. In dit gedeelte gaan we daar dieper op in:

Internetafhankelijke functionaliteit: Figma is een cloudgebaseerde tool die altijd een stabiele internetverbinding vereist. Dit belemmert het werk van teamleden die niet over een goede internetverbinding beschikken

Duur: Als u een bedrijf runt met veel medewerkers, kan Figma duur lijken in vergelijking met de prijzen van concurrenten

Layout disruptions: Het format kan door zelfs kleine wijzigingen, zoals het aanpassen van de grootte of het toevoegen van nieuwe stukken, worden verstoord. Dit vereist nog meer ontwerpwerk

Complexe interactie: Complexe interacties (zoals hover-statussen of opties voor meerdere datums) zijn moeilijk te hanteren voor beginners

Door deze beperkingen wordt het werk omslachtig. Daarom hebben we een aantal alternatieven voor Figma verzameld.

Handige alternatieve Figma-kalendersjablonen

ClickUp biedt verschillende interactieve gratis kalendersjablonen voor meerdere doeleinden.

Bekijk 14 superhandige, gratis sjablonen die u kunt aanpassen, downloaden en afdrukken om rommel te verminderen en uw tijd op een georganiseerde manier te beheren.

1. Sjabloon voor ClickUp-kalenderplanner

Gratis sjabloon downloaden Blijf op de hoogte van taken en deadlines, allemaal op één plek met de ClickUp-sjabloon voor kalenderplanning

Met de ClickUp-sjabloon voor kalenderplanning blijven u en uw team georganiseerd en een stap voor op de concurrentie. In de samenvattende weergave ziet u in één oogopslag de komende taken en activiteiten.

Met dit sjabloon kunt u grote projecten opsplitsen in overzichtelijke stappen, gebeurtenissen, deadlines en taken eenvoudig beheren en uw routine aanpassen.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Organiseer taken in verschillende statussen: Geblokkeerd, Geannuleerd, Klaar, In uitvoering, In behandeling, zodat u de voortgang in de gaten kunt houden

Organiseer uw maand van tevoren met een maandelijkse plannerweergave

Download en print ze om op uw bureau, koelkast enz. te hangen.

Visualiseer gegevens op basis van mijlpalen, referenties, locaties, werkelijke kosten en beoordelingen

📌 Ideaal voor: Iedereen die prioriteit geeft aan georganiseerde werkstromen, resourcebeheer en flexibele aanpassingen van abonnementen

2. ClickUp-sjabloon voor takenlijst in kalender

Gratis sjabloon downloaden Verdeel grote taken en gebeurtenissen om georganiseerd te blijven met de sjabloon voor takenlijst in de ClickUp-kalender

Met de sjabloon voor takenlijst in de ClickUp-kalender kunt u taken op een georganiseerde manier voltooien en uw doelstellingen bereiken. Het vereenvoudigt ook de werkplanning voor teamleden en stelt u in staat om de voortgang op een gestroomlijnde manier te volgen.

De layout geeft u een overzicht van al uw taken op één pagina, zodat u snel en eenvoudig uw activiteiten kunt plannen.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Houd aankomende vergaderingen en taken die voor de vergadering moeten worden voltooid bij

Sorteer taken op categorie voor eenvoudiger toegang en overzicht

Open vijf verschillende weergaven, zoals Vergaderverzoek, Op rol, Op categorie, Schema's en Aan de slag, voor eenvoudige toegang tot informatie

Ervaar betere tijdsregistratie door middel van afhankelijkheidssignalen en tags

📌 Ideaal voor: Personen die hun dagelijkse routines willen stroomlijnen

💡 Handige tip: Het is verleidelijk om je gebrek aan voortgang te wijten aan je doel om 15 taken af te ronden. Maar dit is het echte probleem: je concentreert je niet op wat vandaag het belangrijkst is. Begin met het identificeren van de drie tot vijf belangrijkste dingen voor vandaag. Je kunt het je niet veroorloven om deze taken te missen, zelfs als je al het andere moet laten vallen. Geef ze prioriteit en zie hoe je productiviteit omhoog schiet!

3. ClickUp sjabloon voor een moderne socialemedia-kalender

Gratis sjabloon downloaden Beheer uw social media moeiteloos met de moderne social media-kalendersjabloon van ClickUp

Stel dat u meerdere accounts in verschillende sectoren beheert. In dat geval hebt u de moderne sjabloon voor een socialemedia-kalender van ClickUp nodig om georganiseerd te blijven, uw content bij te houden en de concurrentie op social media voor te blijven.

Met dit sjabloon kunt u eenvoudig uw socialemediamarketingcampagnes plannen en beheren door al uw socialemedia-activiteiten te monitoren. Het verbetert ook het bijhouden met AI, opmerkingen en tijdregistratie.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Plan en monitor uw contentgeneratieproces om consistentie op alle platforms te garanderen

Categoriseer en voeg attributen toe om uw taken te beheren, zoals Thema, Publicatiedatum, Kanaal, Eindresultaat en Hashtags

Krijg zichtbaarheid in aankomende campagnes en gebeurtenissen

📌 Ideaal voor: Social media managers die content op verschillende platforms consistent moeten organiseren, prestaties in realtime moeten monitoren en datavisualisatie moeten gebruiken om prestaties te meten

4. ClickUp-sjabloon voor jaaragenda

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de ClickUp-sjabloon voor een jaar kalender om slimmer te plannen en uw doelen gemakkelijk te bereiken

De ClickUp-sjabloon voor een jaarkalender biedt u een duidelijk en gericht overzicht van de mijlpalen die u het komende jaar moet bereiken. Het helpt u bij het organiseren, plannen en controleren van opdrachten en activiteiten gedurende het hele jaar.

Nooit meer belangrijke taken, gebeurtenissen, afspraken of deadlines missen! Met deze sjabloon kunt u al uw taken eenvoudig plannen en organiseren.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Plan maandelijkse doelen, taken en activiteiten en prioriteer taken om je eerst op de belangrijkste te concentreren

Krijg een totaalbeeld van uw jaar met een compleet overzicht van alle taken en activiteiten

Maak taken met vijf aangepaste statussen, zoals Voltooid, Vertraagd, In uitvoering, Op schema en Te starten, om de voortgang ervan te volgen

📌 Ideaal voor: Een duidelijk overzicht van het komende jaar voor een betere planning en uitvoering van taken

Dit is wat Victoria Berryman, Marketing Operations Manager bij Seequent, te zeggen had over het gebruik van ClickUp :

ClickUp heeft ons geholpen onze middelen, communicatie en projectmanagement te centraliseren, waardoor we twee keer zo efficiënt zijn geworden, zo niet drie keer.

5. Sjabloon voor weekkalender van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de ClickUp-sjabloon voor een weekkalender om uw hele week op één plek te plannen en te visualiseren

De sjabloon voor een weekkalender van ClickUp biedt een overzicht van uw week en persoonlijke gebeurtenissen, zodat u uw week beter kunt plannen en georganiseerd blijft. Deze beginnersvriendelijke sjabloon is ideaal voor het identificeren en aanpassen van conflicten of overlappingen.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Houd voltooide taken bij om je te concentreren op de resterende taken van de week

Noteer alle terugkerende gebeurtenissen en toewijzingen, zoals vergaderingen, lessen en afspraken, zodat u ze direct kunt raadplegen

Gebruik drie verschillende aangepaste attributen, zoals Feeling Good, Taak Type en Belangrijke Aantekeningen, om taken te categoriseren en korte aantekeningen toe te voegen

📌 Ideaal voor: Het beheren van taken en deadlines, het plannen en visualiseren van uw hele week en het regelen van activiteiten met realtime wijzigingen om de productiviteit te verhogen

6. Sjabloon voor een ClickUp-publicatiekalender

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor de ClickUp-publicatiekalender om tijd te besparen en uw contentstrategie op orde te houden

De ClickUp-sjabloon voor een publicatiekalender is een efficiënte manier om uw berichten op één plek te plannen en te beheren. Het helpt u bij het organiseren, controleren en optimaliseren van de maandelijkse kalender, sociale media en blogcontent van uw merk.

Of u nu een blog voor een klein bedrijf beheert of een team van socialemediamarketeers, met dit sjabloon beschikt u over de tools om georganiseerd te blijven en alles op tijd af te ronden.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Produceer consistente content die voldoet aan de vereisten van het merk

Stroomlijn het proces van het maken, bewerken en goedkeuren van berichten

Stel toekomstige berichten in en voorkom planningsfouten en gemiste deadlines

📌Ideaal voor: Social media managers die samenwerken met team leden aan het plannen en posten van content.

7. Sjabloon voor redactionele kalender van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Blijf op de hoogte van uw redactionele taken met deze ClickUp-redactiekalenderlijst

Deze beginnersvriendelijke sjabloon voor een redactionele kalender van ClickUp is ideaal voor het monitoren van taken die moeten worden aangepast. Denk hierbij aan blogs over thought leadership, productnieuws, gesponsorde berichten, enzovoort.

Met deze layout kunt u de respectieve publicatietijdlijnen vermelden, de kanalen waarlangs u de content gaat posten (e-mail, betaalde advertenties, PR, website, enz. ), en de specifieke marketingfase waarin elk stuk content zich bevindt (nieuw concept, ontwerp, goedkeuring door de client, proeflezen, enz. ).

Waarom u dit geweldig zult vinden

Wijs schrijvers en revisoren toe aan elk item van de content

Vermeld of de vereiste wijzigingen klein of groot zijn om een vlotte publicatie te garanderen

Gebruik vier verschillende weergaven, zoals Document, Lijst, Kalender en Bord, om informatie op basis van uw behoeften te ordenen en bekijken

📌 Ideaal voor: Het bijhouden en delegeren van verschillende vereisten voor de bewerking van content aan resources voordat deze wordt gepubliceerd

🧠 Leuk weetje: Lezers van WordPress-blogartikelen laten maandelijks meer dan 77 miljoen reacties achter op blogs

8. ClickUp PTO-kalendersjabloon

Gratis sjabloon downloaden Organiseer, controleer en beheer de verlofaanvragen van uw team met de ClickUp PTO-sjabloon

De ClickUp PTO-kalendersjabloon biedt een geschikt format voor het organiseren van verlof, vakanties en feestdagen.

Dit vermindert roosterconflicten en verbetert de zichtbaarheid van de beschikbaarheid van medewerkers. Het maakt ook gebruik van de mogelijkheden van ClickUp om de efficiëntie van het werk te verbeteren, waaronder e-mailintegratie, afhankelijkheidssignalen en tijdsregistratie om u op de hoogte te houden.

Of het nu voor een paar medewerkers of een groot bedrijf is, hiermee wordt het beheren van de vrije dagen van uw team snel en eenvoudig!

Waarom u dit geweldig zult vinden

Gebruik vier verschillende aangepaste velden, zoals Goedkeurder, Vakantiedagen, Reden voor verlof en Type verlof, om essentiële informatie over elk verzoek op te slaan

Verzoeken snel goedkeuren of afwijzen

Laat werknemers nieuwe verlofaanvragen indienen zonder e-mailverzoeken en goedkeuringen

📌 Ideaal voor: Managers of HR-professionals die de vrije dagen van werknemers moeten visualiseren, vakanties van werknemers moeten beheren en feestdagen moeten coördineren

9. ClickUp Business Calendar

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de ClickUp Business-kalender om alles, van verkooppraatjes tot deadlines, op één plek te organiseren

Bent u op zoek naar een effectieve strategie om uw bedrijf te beheren en georganiseerd te blijven? Dan is de ClickUp Business-kalendersjabloon iets voor u. Het is een gratis layout die is ontworpen om u te helpen bij het organiseren van taken, het plannen en het visualiseren van de werktijden van medewerkers.

Nooit meer verloren aantekeningen! Met dit raamwerk kunt u alles, van verkoopgesprekken tot deadlines, eenvoudig op één plek beheren.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Verdeel het werk dat door de medewerkers moet worden gedaan in dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse taken

Plan langetermijnverplichtingen en -doelen

Gebruik vier verschillende aangepaste attributen, zoals 'Dit was leuk', Activiteitstype, Bestanden en Afdeling, om taakinformatie op te slaan en te visualiseren

📌 Ideaal voor: Business eigenaren die hun agenda willen organiseren met behulp van tijdregistratie, e-mails en tijdige notificaties

10. Sjabloon voor contentkalender van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan, organiseer, publiceer en monitor content het hele jaar door met de ClickUp-sjabloon voor contentkalenders

De sjabloon voor de contentkalender van ClickUp is de perfecte oplossing voor het plannen van verschillende soorten content.

Het framework is een van de meest beginnersvriendelijke sjablonen voor contentkalenders, met kant-en-klare mappen. Zo kunt u zich concentreren op andere kerngebieden van uw bedrijf terwijl uw content regelmatig wordt gepost.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Gebruik vier verschillende weergaven, zoals Kalender, Bord, Lijst en Tijdlijn, om de content aan te passen aan uw behoeften

Zet verschillende stukken content (blogs, posts op sociale media, enz.) op een rij en houd ze bij

Sorteer de content op basis van assets, categorieën, kanalen, links en publicatiedata

📌 Ideaal voor: Socialemediamarketingmanagers die content moeten plannen voor de komende maanden

11. Sjabloon voor preproductiekalender van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig uw preproductieproces en verwijder obstakels met de ClickUp-sjabloon voor preproductie

Houdt u zich bezig met video- of filmproductie? Of moet u opnames beheren voor advertenties, merkbekendheidscampagnes en meer? Probeer dan de sjabloon voor preproductiekalender van ClickUp.

Het is ideaal om de preproductiefasen te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat niets door de mazen van het net glipt. Deze oplossing maakt gebruik van tags om alles georganiseerd te houden, biedt een aangepast tijdschema en is eenvoudig te integreren met tools zoals Dropbox en Google Drive.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Gebruik vijf verschillende aangepaste attributen, zoals inspanningsniveau, impact van wijzigingen, activiteitstype, productiefase en middelen om belangrijke taken op te slaan

Markeer de status van taken, zoals Geblokkeerd, Nog te doen, In uitvoering en Voltooid, om de huidige deliverables in de gaten te houden

Plan het tijdschema en volg de voortgang met de Project Gantt-weergave

📌 Ideaal voor: Het beheren van complexe fotoshoots of eenvoudige video's door gebruik te maken van de kracht van visualisatie

12. Sjabloon voor teamschema van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor teamplanningen van ClickUp om duidelijkheid te krijgen over de deadlines van uw team, eenvoudig samen te werken en het werk gedaan te krijgen

Als u het beheren van teamroosters moeilijk vindt en het efficiënt verdelen van werk onder teamleden wilt garanderen, overweeg dan de ClickUp-sjabloon voor teamroosters.

Met dit stappenplan krijgt u de zichtbaarheid die u nodig hebt om uw team te helpen deadlines te halen, soepel samen te werken en de productiviteit te verhogen – alles onder één dak! U kunt de werklast van teams visualiseren en plannen op basis van realistische tijdlijnen.

Waarom u dit geweldig zult vinden

Monitor de voortgang van individuele taken met behulp van aangepaste statussen 'Open' en 'Voltooid'

Verminder verwarring en miscommunicatie tussen teamleden door taken correct toe te wijzen

Open verschillende weergaven, zoals Projectactiviteiten, Werklast, enz., om informatie eenvoudig te ordenen en te openen

Monitor en evalueer de werklast van elk teamlid

📌 Ideaal voor: Het plannen en monitoren van de werklast van teams om duidelijkheid te scheppen, teamleden meer verantwoordelijk te maken voor hun werk en misverstanden te verminderen

Dit is wat Anne Thomas, Office HR Manager bij Snowville Creamery LLC, te zeggen had over het gebruik van ClickUp :

Met ClickUp kunnen we alle communicatie tussen alle afdelingen van ons bedrijf op één centrale plek plaatsen. Het maakt het gemakkelijk en handig om notificaties te ontvangen en schema's, routes en leveringen voor ons bedrijf bij te houden. Ik gebruik het persoonlijk om verlofaanvragen, chauffeursroosters en klanten die een terugbetaling nodig hebben bij te houden.

13. ClickUp-sjabloon voor marketingkalender

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de ClickUp-sjabloon voor marketing om content en campagnes in een handomdraai te plannen

Als u een marketingprofessional bent en het moeilijk vindt om een uitgebreid marketingplan te ontwikkelen, dan heeft u de ClickUp-sjabloon voor marketingkalenders nodig.

Met dit alternatief voor de Figma-kalendersjabloon kunt u taken zoals marktonderzoek, concurrentieanalyse, lead nurturing, campagnes en opdrachten beheren met automatisering, herinneringen en gepersonaliseerde weergaven. U kunt ook activiteiten met een grote impact prioriteren in een gestroomlijnde database zonder code.

Profiteer van alle mogelijkheden om een succesvolle marketingstrategie te ontwikkelen!

Waarom u dit geweldig zult vinden

Krijg een consistent, gecentraliseerd overzicht van alle huidige en toekomstige marketingactiviteiten

Houd de voortgang van activiteiten in de gaten met aangepaste statussen zoals Geannuleerd, Voltooid, In uitvoering, In behandeling en Aandacht nodig

Houd het budget in de gaten en wijs middelen effectief toe

📌 Ideaal voor: Marketingprofessionals die gecentraliseerde toegang tot marketingactiviteiten willen en efficiënte budget- en resourceplanning willen faciliteren door middel van een collaboratieve aanpak

📈 Ontdek hoe Vida Health een 50% toename in de productiviteit van marketingactiviteiten realiseerde met ClickUp.

14. ClickUp-sjabloon voor podcastkalender

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig de productie van podcasts met de ClickUp Podcast-sjabloon

Met de ClickUp Podcast-kalendersjabloon wordt het maken van een succesvolle podcast super eenvoudig! Je krijgt een uitgebreid overzicht van aankomende afleveringen, gastoptredens en onderwerpen die aan bod komen.

Bovendien onthullen 18 aangepaste velden cruciale informatie over individuele episodes, terwijl aangepaste statussen (Voltooid, In uitvoering, Nog te doen) u helpen het volledige productieproces te bewaken.

Gebruik deze layout om ervoor te zorgen dat je podcast op schema blijft!

Waarom u dit geweldig zult vinden:

Gebruik de weergave Transcriptstatus om afleveringsspecifieke transcripten te maken en te controleren

Houd eenvoudig een overzicht bij van toekomstige podcastonderwerpen en tijdlijnen

Sla aantekeningen voor elke aflevering op en orden ze

Gebruik de weergave Podcastsponsors om sponsors en hun behoeften te monitoren

📌 Ideaal voor: Podcastmanagers en uitvoerende producenten voor het vereenvoudigen van de planning en uitvoering van podcasts

Organiseer taken en haal je deadlines in stijl met ClickUp

Door gebruik te maken van de maandelijkse kalendersjablonen van Figma voorkom je dat je agenda's onnodig vol raken. Bovendien helpen ze je om je routines te organiseren, quality time met je gezin door te brengen, je team goed te managen en belangrijke deadlines niet te missen.

Toch heeft het ook nadelen. Het kan zijn dat u geen relevante Figma-layouts vindt die aan uw eisen voldoen of dat u ze moeilijk te gebruiken vindt. Maar maak u geen zorgen.

ClickUp maakt taakbeheer moeiteloos met veelzijdige, goed georganiseerde, gebruiksvriendelijke jaarlijkse en maandelijkse layouts die geschikt zijn voor verschillende gebruiksscenario's. Hoe ingewikkeld uw taken en routines ook zijn, met ClickUp houdt u uw taken bij, bespaart u tijd en vermindert u stress.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp om deze sjablonen te downloaden en uw abonnementen moeiteloos te beheren.