Hoe u thuis productief kunt zijn wanneer u op afstand werkt

De definitie van productiviteit is subjectief en rekbaar. Vóór COVID draaide alles om hard werken en zoveel mogelijk uren maken. Nu richten mensen zich op het behouden van een evenwichtige routine die zowel hun carrière als hun persoonlijke groei ondersteunt.

Eén ding is echter zeker: nu we op afstand werken en geen reistijd meer hebben, kunnen we eindelijk meer doen. Uit een onderzoek in Forbes bleek dat werknemers die op afstand werken gemiddeld 20% gelukkiger zijn dan werknemers die niet vanuit huis kunnen werken.

Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft – en zelfs beter wordt – nu we de cultuur van werken op afstand omarmen, volgen hier enkele strategieën en tools om de hele dag productief te blijven en het meeste uit uw werkuren te halen.

Hier zijn enkele belangrijke tips om thuis uw productiviteit te verhogen en een productieve mindset te ontwikkelen: Begin met een sterke ochtendroutine Bereid huishoudelijke taken van tevoren voor Organiseer grote taken efficiënt

Met deze strategieën kunt u afleidingen eenvoudig tot een minimum beperken: Wijs een aparte werkruimte aan Schakel notificaties uit tijdens werkuren Plan teamcheck-ins

Gebruik ClickUp om de productiviteit te verbeteren door minder te schakelen tussen apps. Hier zijn enkele functies die u daarbij helpen: De tijdsregistratie en dashboards van ClickUp vereenvoudigen het monitoren van taken ClickUp Brain automatiseert werkstromen, consolideert gegevens en verhoogt de efficiëntie Verminder repetitief werk met ClickUp-automatisering voor naadloos taakbeheer

Bereid huishoudelijke taken van tevoren voor

Essentiële strategieën voor het verhogen van de productiviteit thuis

Wilt u leren hoe u persoonlijke taken kunt beheren en tegelijkertijd productief kunt zijn op het werk? Hier zijn enkele beproefde strategieën die u zullen helpen uw algehele productiviteit te verhogen.

1. Geef prioriteit aan een ochtendritueel voor zelfzorg

Generaties lang hebben ouders en grootouders gezworen dat vroeg opstaan de sleutel is tot een goede dag. Hoewel we daar nog niet helemaal van overtuigd zijn, zijn psychologen het erover eens dat een vaste ochtendroutine stress kan verminderen, het energieniveau kan verhogen en de productiviteit op het werk kan verbeteren.

Hoewel ieders routine anders is, zijn hier enkele essentiële gewoontes die u helpen om de hele dag productief te blijven:

Een ochtendtraining kan je concentratie verbeteren en je slaperigheid verdrijven

Een gezond ontbijt geeft je energie

Door uw doelen, gedachten of affirmaties op te schrijven, kunt u uw hoofd leegmaken

Breng de eerste momenten van uw dag zonder technologie door om informatie-overload te voorkomen

💡 Pro-tip: Heb je moeite om je taken bij te houden, maar voel je je nog steeds onproductief? 10 tips om sneller te werken en dingen gedaan te krijgen met ClickUp geeft praktische strategieën om je tijd efficiënt te beheren en eindelijk controle te krijgen over je productiviteit.

2. Bereid huishoudelijke taken van tevoren voor

"Hoe kun je nu meer dan 8 uur werken, je huis onderhouden EN nog tijd overhouden voor leuke dingen?" Dat is de hamvraag die een Reddit-gebruiker onlangs stelde – en velen van ons kunnen zich daarin herkennen.

Wanneer u in de werkstroom zit, is het laatste wat u kunt gebruiken het besef dat u niets voor de lunch heeft voorbereid. Hier leest u hoe u productief kunt blijven door huishoudelijke taken van tevoren af te handelen:

Maaltijden van tevoren bereiden betekent dat u geen kostbare werkuren verspilt

Als u iemand bent die een opgeruimde werkruimte nodig heeft om zich te kunnen concentreren, doe dan 's ochtends vroeg of de avond ervoor eerst even snel wat schoonmaaktaakjes

Stel vaatwassers, slowcookers of wascycli in zodat ze op de achtergrond draaien terwijl u werkt

Er is een uitstekende sjabloon van ClickUp genaamd Chore Chart Template om georganiseerd te blijven. Hiermee kunt u:

✅ Houd alle huishoudelijke taken op één plek bij in plaats van op uw geheugen te vertrouwen

✅ Wijs klusjes direct toe aan gezinsleden (zodat u niet alles alleen hoeft te doen)

✅ Stel deadlines vast zodat taken zich niet opstapelen

📮 ClickUp Insight: Uw team moet samen om de tafel gaan zitten om taken te verdelen Volgens onderzoek van ClickUp moet de gemiddelde kenniswerker dagelijks met zes mensen contact hebben om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten op gang te houden. De uitdaging? Eindeloze follow-ups, verwarring over verschillende versies en een gebrek aan zichtbaarheid vertragen teams. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, elimineert deze obstakels door direct de informatie te tonen die u nodig hebt, precies wanneer u die nodig hebt.

3. Organiseer taken en koppel ze aan doelen met ClickUp

Er zijn maar weinig dingen in het leven die zo bevredigend zijn als het afstrepen van een checklist. Maar als uw taken niet goed georganiseerd zijn, kunnen ze snel afwijken van uw doelen, waardoor u wel druk bezig bent, maar niet echt productief.

Daarom hebt u een hulpmiddel nodig waarmee u uw voortgang kunt bijhouden.

ClickUp is de ultieme app voor al je werk, waarin project- en taakbeheer worden gecombineerd. Zo kun je je taken aan elkaar koppelen met ClickUp-doelen:

Het gecentraliseerde systeem van ClickUp zorgt ervoor dat u altijd een duidelijk overzicht heeft van wat er nog moet gebeuren

Met ClickUp Goals kunt u zien wat echt belangrijk is, zodat u tijd kunt besteden aan werk met een grote impact

Communiceer de voortgang met meerdere belanghebbenden op één plek

Zorg ervoor dat iedereen op één lijn blijft en dat doelen omgezet worden in uitvoerbare taken met ClickUp Goals

4. Minimaliseer geluid om afleiding te voorkomen

Volgens het Digital Noise Impact Report geeft een op de drie werknemers aan elke 15 minuten te worden gestoord door notificaties op het werk.

Dit kunt u doen om afleiding tijdens de installatie van uw thuiskantoor tot een minimum te beperken:

✅ Zoek een rustige ruimte en sluit de deur

✅ Investeer in een noise-cancelling hoofdtelefoon

✅ Stel duidelijke grenzen met huisgenoten

5. Richt een aparte werkruimte in

Waar u werkt, kan uw productiviteit thuis maken of breken. U wilt een omgeving creëren waar u daadwerkelijk uw werkuren wilt doorbrengen.

Rachel, een productmanager uit Brooklyn, heeft dit op de harde manier geleerd nadat ze na negen uur per dag op een goedkope eetkamerstoel te hebben gezeten last kreeg van rugpijn.

Haar oplossing? Een speciale werkruimte met een ergonomische stoel en, indien mogelijk, een zit-sta-bureau.

Het is slim om uw ruimte uit te rusten met extra benodigdheden voor thuiswerken, zoals:

Ruisonderdrukkende hoofdtelefoon om afleidingen te blokkeren

Notitieblokken en pennen om belangrijke taken te noteren

Steek een kaars aan om uw productieve dag te beginnen

Gebruik een tafelkleed voor je werk en haal het weg als je klaar bent om werk en privé te scheiden

💡 Pro-tip: Heeft u moeite om grote ideeën in balans te brengen met dagelijkse taken? 10 tips voor productiviteit voor ondernemers helpen u elke minuut optimaal te benutten, afleidingen te elimineren en uw visie om te zetten in actie.

6. App-notificaties dempen tijdens werkuren

Als je ooit hebt gedacht: 'Ik check even snel deze ene notificatie', om vervolgens 50 minuten later weer op te duiken terwijl je door Instagram scrolt, dan ben je niet de enige.

FOMO (Fear of Missing Out) is echt. De constante stroom van updates, chats en vermeldingen zorgt ervoor dat je alles wilt checken, zelfs als 90% daarvan niet urgent is. De sleutel tot productiviteit thuis is het prioriteren van notificaties, zodat je alleen ziet wat echt belangrijk is.

ClickUp Chat ondersteunt u met aanpasbare notificaties die u helpen om de hele dag productief te blijven zonder te verdrinken in meldingen. Zo werkt het:

Globale notificaties aanpassen : klik op het instellingenwieltje onderaan de zijbalk om de notificaties voor browser, mobiel, inbox en e-mail aan te passen, zodat je alleen updates ontvangt waar en wanneer je ze nodig hebt

Chat-notificaties aanpassen: klik met de rechtermuisknop op een chat en selecteer Instellingen voor notificaties wijzigen om de ruis eruit te filteren en je alleen op de belangrijke zaken te concentreren

7. Plan tijd in om contact te houden met uw team met behulp van de communicatiefuncties van ClickUp

Werken op afstand heeft zo zijn voordelen, maar het kan ook eenzaam zijn. Als je op afstand werkt, kan het gevoel dat je geen contact hebt met je team je motivatie ondermijnen.

Daarom kan even snel inchecken of een informeel chatgesprek je energieniveau een boost geven en het gevreesde gevoel van 'heb ik iets gemist?' voorkomen.

Met de communicatietools van ClickUp is synchroniseren heel eenvoudig:

Reageer op berichten : ga met de muis naar een chat, klik op Vind ik leuk of gebruik de knop Reactie toevoegen

Reageren in threads : houd gesprekken overzichtelijk met de optie 'Reageren in threads'

Taken koppelen aan chats: Nooit meer zoeken naar dat ene bericht – koppel belangrijke taken rechtstreeks aan chat-threads voor directe context

Kies voor realtime berichten, reacties en aan taken gekoppelde gesprekken om uw team gesynchroniseerd te houden met ClickUp Chat

Bovendien maakt ClickUp Docs teamsamenwerking naadloos door alle informatie op één plek te centraliseren.

Maak live samenwerking mogelijk en zet feedback om in uitvoerbare taken voor teamwork met ClickUp Docs

Met live bewerking kunnen meerdere teamleden tegelijkertijd bijdragen aan ClickUp-documenten. Bovendien zorgt de ingebouwde versiehistorie voor het bijhouden van fouten, zodat deze ongedaan kunnen worden gemaakt en de voortgang zichtbaar blijft, zodat geen enkele update onopgemerkt blijft.

Feedback blijft echter niet alleen in opmerkingen staan: met ClickUp Assign Comments kunt u die gedachten direct omzetten in uitvoerbare taken. Elke opmerking kan aan de juiste persoon worden toegewezen, worden bijgehouden en direct in het document worden opgelost.

ClickUp Docs is bovendien nauw geïntegreerd met taken, chats en dashboards, zodat u projecten rechtstreeks vanuit uw schrijfruimte kunt bewerken, toewijzen en starten. Voeg widgets toe aan uw documenten om de status van taken bij te werken, de voortgang bij te houden of te koppelen aan dashboards, zonder ooit van tool te hoeven wisselen.

8. Gebruik ClickUp om de productiviteit te verhogen en het wisselen tussen apps te verminderen

Het wisselen tussen apps leidt af en kost tijd. Om dit te voorkomen, biedt ClickUp een bereik van functies die u helpen bij het plannen, zelf controleren, automatiseren en verbeteren van uw taken gedurende de dag.

ClickUp voor teams op afstand is gemaakt voor samenwerking. Dit betekent dat remote workers, van het beheren van werklasten tot het synchroniseren van prioriteiten, kunnen vertrouwen op ClickUp om projecten sneller en zonder miscommunicatie uit te voeren.

Om te beginnen helpen de meer dan 15 aanpasbare weergaven van ClickUp teams op afstand om de voortgang te visualiseren op een manier die past bij hoe zij het beste werken. En met integraties zoals Zoom, Slack en Google Drive kunt u elk gesprek, elk bestand en elke update op één plek bewaren.

Met de tijdregistratie voor projecten van ClickUp kunt u zelf uw taken bijhouden en precies zien waar uw tijd naartoe gaat. Klik gewoon op Start voordat u aan een taak begint en op Stoppen wanneer u klaar bent, of u nu op uw computer of mobiele apparaat werkt.

Wilt u een gestructureerde werkstroom? U kunt ClickUp Dashboards gebruiken om:

Maak en wijs taken rechtstreeks toe vanuit uw dashboard voor productiviteit

Gebruik lijst-, bord- of Gantt-weergaven om projecten te organiseren

Filter op status, deadline of toegewezen persoon om de voortgang direct bij te houden

Als u een nieuw team op afstand hebt, vereenvoudigt het sjabloon voor werken op afstand van ClickUp de overgang naar werken op afstand door een duidelijke structuur te bieden voor teamsamenwerking, het bijhouden van taken en rolbeheer.

Download deze sjabloon Dit sjabloon voorkomt verwarring door een gestructureerd abonnement voor samenwerking en verantwoordelijkheid te bieden, zodat teams productief en op één lijn blijven zonder onderbrekingen.

Nog een functie die u echt kan helpen uw werk beter te beheren? AI-aangedreven tools. Deze kunnen uw werk sneller en slimmer maken door repetitieve taken te automatiseren, informatie samen te vatten en content op aanvraag te genereren. ClickUp Brain verhoogt bijvoorbeeld de productiviteit thuis door:

Slimme content genereren voor schrijven, proeflezen en parafraseren

Belangrijke taken vereenvoudigen door middel van geautomatiseerd taakbeheer

Directe antwoorden door documenten, taken en teaminteracties te consolideren

Probeer ClickUp Brain Verdubbel uw productiviteit door binnen enkele seconden slimme content te genereren met ClickUp Brain

Ten slotte vertragen repetitieve werkstromen productieve medewerkers op afstand. Met ClickUp Automations kunt u triggers, acties en voorwaarden instellen die tijdrovende taken voor u afhandelen.

Elimineer repetitieve taken door aangepaste werkstromen te creëren die automatisch acties triggeren met ClickUp-automatisering

Met ClickUp Brain kunt u nu zelfs automatiseringen bouwen met behulp van natuurlijke taal: beschrijf gewoon wat u nodig hebt en het programma stelt de voorwaarden voor u in.

📌 Voorbeeld: Als u salarisadministrateur bent, kan ClickUp het volgende voor u doen:

Maak automatisch een betalingstaak aan voor volgende maand wanneer u een aannemer betaalt

Stuur een e-mail wanneer de uitgaven van een medewerker een bepaalde drempel overschrijden

Als je nog steeds het gevoel hebt dat je takenlijst je leven beheerst in plaats van andersom, probeer dan de sjabloon voor persoonlijke productiviteit van ClickUp.

Download deze sjabloon Blijf op de hoogte van uw dagelijkse verantwoordelijkheden en vereenvoudig uw tijdmanagement met de sjabloon voor persoonlijke productiviteit van ClickUp

Wanneer taken zich opstapelen en prioriteiten vervagen, kan het onmogelijk lijken om productief te blijven. Met dit sjabloon kunt u taken organiseren, duidelijke prioriteiten stellen en voortgang bijhouden, zodat u de controle behoudt en elke dag het meeste uit uw tijd haalt.

💡 Pro-tip: Heeft u moeite met gemiste deadlines en chaos in uw projecten? Hoe u een effectief werkplan maakt (+sjablonen) biedt u de structuur, tools en gratis sjablonen om taken te vereenvoudigen, middelen te beheren en projecten op schema te houden.

Hoe u een evenwicht tussen werk en privé kunt bewaren terwijl u thuis werkt

Telewerkers herdefiniëren de grens tussen werk en privé. Toch voelen steeds meer professionals zich aangetrokken tot deze manier van werken vanwege de flexibiliteit.

via Randstad Workmonitor 2023

Wat hierbij kan helpen, is grenzen stellen en je daar ook aan houden. Hier zijn enkele tips voor thuiswerken:

Stel duidelijke werktijden vast en weersta de neiging om om 22.00 uur nog even 'één e-mail te checken'.

Log op de juiste manier uit: verlaat uw werkruimte fysiek of schakel notificaties uit na het werk

Neem je PTO (betaald verlof) op — je persoonlijke agenda is net zo belangrijk als je deadlines

🧠 Wist u dat: Volgens het Pew Research Center heeft 1 op de 10 telewerkers moeite met het vinden van een balans tussen werk en privé, en werkt vaak onbewust over. Hoe u een thuiswerkschema opstelt biedt praktische tips om duidelijke grenzen te stellen, uw dag te structureren en productief te blijven zonder burn-out te raken.

Vergeet ook niet om te bewegen, te stretchen en wat frisse lucht te happen. De hele dag zitten is niet alleen slecht voor uw rug, het vermindert ook uw energie en creativiteit.

Als u moeite heeft met tijdmanagement, probeer dan de tijdblokmethode om uw dag in te delen in blokken waarin u zich kunt concentreren op diepgaand werk, e-mails en vergaderingen.

Veelvoorkomende uitdagingen bij werken op afstand overwinnen

Werken op afstand biedt flexibiliteit, maar brengt ook unieke uitdagingen met zich mee. Het is slim om deze uitdagingen te onderkennen en praktische oplossingen te implementeren.

Uitdaging #1: Door het gebrek aan persoonlijk contact verloopt de communicatie minder effectief

✅ Oplossing: Organiseer regelmatig video vergaderingen, leg beslissingen duidelijk vast en gebruik instant messaging tools om transparantie te behouden.

Uitdaging #2: Alleen werken kan leiden tot eenzaamheid en verminderde motivatie

✅ Oplossing: Stimuleer virtuele teambuildingactiviteiten, informele check-ins en sociale interacties voor een gevoel van verbinding.

Uitdaging #3: Door het ontbreken van een gestructureerde kantooromgeving vervaagt de grens tussen werk en privéleven

✅ Oplossing: Stel duidelijke werktijden in, neem geplande pauzes en gebruik technieken voor tijdmanagement om te voorkomen dat werk in je privéleven terechtkomt.

Uitdaging #4: De thuisomgeving zit vol afleidingen die de productiviteit verminderen

✅ Oplossing: Creëer een speciale werkruimte, demp niet-essentiële notificaties en gebruik de tools voor tijdregistratie en automatisering van ClickUp om gefocust te blijven.

Het belang van productiviteit thuis

Uit een onderzoek in Californië bleek dat de productiviteit van thuiswerkers met 47% toenam. Voor de overige 53% kunnen een paar eenvoudige strategieën een groot verschil maken.

Om dat te bereiken, moeten we eerst de basisprincipes van thuiswerken begrijpen en waarom productief thuiswerken eigenlijk zo belangrijk is:

Minder stress, meer focus : houd taken onder controle en voorkom dat onafgemaakte klussen en deadlines zich opstapelen

Effectief omgaan met tijd : leer tijd besparen door taken te prioriteren en een abonnement te nemen

Een gevoel van voldoening : vink doe-het-zelfprojecten, maaltijdvoorbereidingen of nieuwe vaardigheden af om uw thuisleven nog leuker te maken

Betere balans tussen werk en privé: Structureer uw dagelijkse routine om werk en privé te scheiden

Productiviteit vindt zijn thuis in ClickUp

Starr, Accounts Officer bij West Tech Shipping, maakt de volgende aantekening: "ClickUp helpt me georganiseerd te blijven en verhoogt mijn productiviteit op het werk. Ik krijg nu meer gedaan in minder tijd omdat ik meer gefocust ben. "

Deze uitspraak vat de kracht van ClickUp samen: vereenvoudigd taakbeheer, automatisering en samenwerking, zodat u thuis productief kunt blijven zonder honderd andere tools nodig te hebben.

Meld u nu gratis aan bij ClickUp en krijg meer gedaan in minder tijd!