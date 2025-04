Gratis en aanpasbare YouTube-thumbnailsjablonen

Stel je voor dat je uren bezig zou zijn met het maken van geweldige content voor YouTube om het vervolgens te zien verdwijnen in de massa. 💔

Zonder aantrekkelijke thumbnails kun je gemakkelijk verdwalen in de zee van YouTube content. Kijkers scrollen zelfs de beste content voorbij omdat ze het niet boeiend vinden of je kanaal niet herkennen.

Hier helpen YouTube-sjablonen voor thumbnails.

Met deze sjablonen kun je snel professioneel ogende thumbnails maken, zonder dat je helemaal opnieuw hoeft te beginnen. Ze zorgen ook voor een consistent ontwerp voor alle video's, wat een positieve invloed heeft op de merkherkenning en waardoor jij je kunt concentreren op het maken van geweldige content.

In deze lijst hebben we de beste 20 sjablonen voor YouTube-thumbnails opgenomen die je het leven gemakkelijker kunnen maken.

Wat zijn YouTube-thumbnailsjablonen?

YouTube thumbnail sjablonen zijn voorontworpen, bewerkbare lay-outs om visueel aantrekkelijke thumbnails te maken voor YouTube video's om te publiceren op sociale platformen en websites. Deze sjablonen bevatten tekstvelden, plaatshouders voor afbeeldingen en afbeeldingen die voldoen aan het standaard format van YouTube.

De YouTube thumbnail sjablonen dienen als frameworks die tijd en moeite besparen door de basisstructuur voor thumbnails aan te bieden. Je kunt deze sjablonen vervolgens aanpassen aan de stijl van je product of gepersonaliseerde video's.

Wat maakt een goed YouTube thumbnail sjabloon?

Een goed YouTube thumbnail sjabloon moet de volgende kenmerken hebben:

Aanpassingsopties : Kies sjablonen die de flexibiliteit bieden om lettertypes, kleuren, afbeeldingen en andere elementen aan te passen aan je merk terwijl je een duidelijke structuur behoudt

Consequent kader : Kies sjablonen met een herhaalbare structuur die kan helpen om de visuele consistentie van de content op je YouTube-kanaal te behouden, terwijl specifieke aanpassingen mogelijk zijn

Strategische plaatsing van tekst en afbeeldingen : Kies sjablonen met de juiste plaats voor afbeeldingen, koppen, ondertitels, enz. Zorg ervoor dat de grootte van het lettertype van de subkop leesbaar is, terwijl de thumbnails esthetisch blijven

Eenvoud en gebruiksgemak: Zoek sjablonen die gemakkelijk zijn aan te passen vanaf desktop of mobiele apparaten. Ze moeten schoon zijn met drag-and-drop-mogelijkheden waarmee je ze zonder problemen kunt bewerken

Gratis YouTube Thumbnail Sjablonen

Laten we nu de beste sjablonen voor YouTube-thumbnails bekijken en kijken hoe je ze kunt gebruiken om meer weergaven te krijgen.

1. ClickUp YouTube thumbnail sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Ontwerp, organiseer en bijhoud aangepaste YouTube thumbnails met het ClickUp YouTube Thumbnail Template

Wil je meer weergaven? Het ClickUp YouTube Thumbnail Template kan je helpen om opvallende thumbnail designs te maken.

Met dit sjabloon voor YouTube kun je meer klikken van potentiële kijkers krijgen. Het biedt mogelijkheden voor tijdsregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid en andere functies om video thumbnails beter bij te houden. Het beste deel? Het heeft een Productiebordweergave waarmee je al je thumbnailinformatie op één gemakkelijk toegankelijke plaats kunt bewaren.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Maak aangepaste thumbnails in lijn met de merkrichtlijnen

Thumbnail concepten organiseren en bijhouden

Blijf op de hoogte van de voortgang van de thumbnails

Ideaal voor: Het ontwerpen en bijhouden van aangepaste YouTube-thumbnails.

2. ClickUp YouTube abonnement sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Plan, organiseer en bijhoud YouTube-video's met het sjabloon ClickUp YouTube Content Planner

Of je nu een marketeer bent die productvideo's publiceert of een maker van gezondheids- en fitnesscontent die yogavideo's post, ClickUp YouTube Content Planner Template heeft alles wat je nodig hebt om het productieproces van YouTube-content te stroomlijnen.

Het hoogtepunt van dit sjabloon is de Content Pillar Tijdlijn Weergave, waarmee je content kunt organiseren rond kernthema's of 'pijlers. het gebruikt de tijdlijn of kaartweergave om in kaart te brengen wanneer een video wordt gemaakt, bewerkt en gepubliceerd.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Werk samen aan ideeën met de Whiteboard weergave

Centraliseer het abonnement op content

Organiseer ideeën, taken en deadlines voor content

Houd je content in de verschillende productiefasen bij

Ideaal voor: Het voltooien van het volledige contentproductieproces - van brainstormen tot publiceren - op één plek.

3. ClickUp YouTube videoproductiesjabloon

Ontvang gratis sjabloon Beheer videoproducties efficiënt met het sjabloon ClickUp voor YouTube-videoproducties

Het ClickUp YouTube Video Production Template helpt je om je hele YouTube productieproces te abonneren en te organiseren op een centrale plek. Dit sjabloon geeft je een overzichtelijke weergave van alle Taken, van abonnement tot post-productie.

Het beste is dat je aangepaste velden kunt maken en attributen kunt toevoegen aan videocategorieën om de videoproductie efficiënt te beheren. Je kunt bijvoorbeeld velden toevoegen voor videobijschriften, scriptschrijvers, duur, publicatiekanalen en meer.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Abonneren op en samenwerken aan video's

Houd voortgang bij en stel deadlines in

Organiseer scripts, beeldmateriaal en storyboards

Ideaal voor: Stroomlijnen en beheren van video productie.

4. ClickUp YouTube planning en productie sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Beheer je YouTube-workflows met het ClickUp YouTube-sjabloon voor planning en productie

Voelt het plannen en produceren van media op YouTube wel eens chaotisch? Zo ja, dan kan dit sjabloon orde scheppen in de chaos. Het sjabloon ClickUp YouTube Planning en productie van Nate Black kan je helpen om het volledige proces voor het aanmaken van YouTube-content te stroomlijnen.

Wat opvalt, is dat dit sjabloon een gedeelte 'Affiliates & Sponsors' heeft waar je je video sponsors kunt bijhouden met aangepaste statussen zoals 'potentiële deal,' 'inkomend verzoek,' 'lopend,' en 'in communicatie. '

Bovendien krijg je een 'Direction' pagina waar je je YouTube abonnement kunt beginnen door vragen te beantwoorden zoals wat je wilt doen met YouTube, je merkstandaarden en vijanden, je positie in het bedrijf en meer.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Het proces voor het aanmaken van YouTube content verfijnen

Video's van hoge kwaliteit produceren en publiceren

Brainstorm ideeën, organiseer video's en houd de prestaties bij

Ideaal voor: Het organiseren en beheren van de YouTube-workflow voor videoproducties.

5. ClickUp YouTube sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Laat je YouTube-kanaal groeien met het ClickUp YouTube sjabloon

Als het moeilijk is om je YouTube-kanaal te laten groeien, gebruik dan het ClickUp YouTube sjabloon. Dit sjabloon helpt je om alles uit te werken, van ideeën voor video's tot het beheer van marketingcampagnes.

De unieke weergaven van de sjablonen zoals '2. 0 Video's' en 'Uploadschema' maken het gemakkelijker om je YouTube content bij te houden, zodat er niets tussenkomt. Met 2.0 Video's kun je elke video categoriseren in afspeellijsten en URL's toevoegen voor gemakkelijke toegang. Bovendien kun je een uploadschema bijhouden en het delen van video's met het publiek via sociale kanalen automatiseren met ClickUp Automations.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Ideeën bedenken, organiseren en video content beheren op één plek

Samenwerken met teamleden aan projecten, video's en marketingcampagnes

Houd de voortgang van elke video bij, van pre-productie tot post-productie

Ideaal voor: Makers van content die het beheer van video's willen stroomlijnen en hun YouTube-kanaal willen laten groeien.

Stelt u zich dit eens voor: U staat op het punt om "Project Nova", een virale campagne, te lanceren - maar dan via ClickUp voor Marketing. Vergeet verspreide spreadsheets; met de Aangepaste velden van ClickUp kunt u elk detail bijhouden, van campagnebudget tot influencerbetrokkenheid, rechtstreeks binnen elke Taak. Visuele duidelijkheid nodig? Kanban-borden veranderen de productie van content in een naadloze werkstroom met drag-and-drop-functionaliteit. Samenwerken wordt een fluitje van een cent met real-time bewerking op ClickUp Docs en commentaren die direct aan afbeeldingen worden toegevoegd, zodat iedereen op dezelfde pagina zit. Automatiseer de vervelende dingen met ClickUp Automatiseringen; trigger e-mail notificaties wanneer content is goedgekeurd of wijs taken toe op basis van deadlines. En om de vinger aan de pols te houden? ClickUp Dashboards met aanpasbare kaarten geven realtime analyses weer, zodat u kunt zien welke kanalen goed werken en waar u moet bijsturen. Het hoogtepunt? ClickUp Brain, de krachtige ClickUp AI assistent, kan helpen bij het brainstormen over creatieve campagne-ideeën en het opstellen van content. Met ClickUp's georganiseerde marketingworkflows werkt uw content naadloos van de ene workflow naar de andere.

Brainstorm marketingideeën en ontwerp content met ClickUp Brain

6. ClickUp UX Stappenplan sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Bereik meer tevredenheid bij gebruikers met het ClickUp UX Roadmap-sjabloon

Als je een ontwerper of YouTuber bent en op zoek bent naar de perfecte aanpasbare YouTube thumbnail sjabloon die je helpt een geweldige gebruikerservaring te creëren, dan eindigt je zoektocht hier.

Met het ClickUp UX Roadmap Sjabloon kun je je project voor het ontwerpen van YouTube-thumbnails volledig visualiseren. Met dit sjabloon kun je de evolutie van je thumbnail-ontwerpen in kaart brengen, verschillende versies bijhouden, feedback verzamelen en zorgen voor voortdurende verbetering.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Houd de voortgang van je thumbnail-ontwerpen bij

Geef prioriteit aan ideeën op basis van zakelijke doelen en behoeften van gebruikers

Maak een stappenplan voor UX-taken, zoals het testen van gebruikers, onderzoek en het itereren van thumbnails

Krijg zichtbaarheid in de voortgang en mijlpalen van je projecten

Dit sjabloon helpt om je team op één lijn te krijgen met het grotere geheel en een solide systeem op te zetten voor het bijhouden van taken, deliverables, prestaties, mogelijke wegversperringen, enz. op één plek.

Ideaal voor: Het bouwen van een systeem voor het visualiseren, abonneren en ontwerpen van YouTube-thumbnails.

7. ClickUp sjabloon voor grafisch ontwerp

Ontvang gratis sjabloon Organiseer en bijhoud design projecten met de ClickUp Graphic Design Template

Werkstromen voor ontwerpen kunnen chaotisch zijn: aanvragen die verloren gaan in e-mails, eindeloze revisies met onoverzichtelijke mappen met gereviseerde. jpg-bestanden, vage tijdlijnen, gemiste deadlines, wat resulteert in een inefficiënt ontwerpproces.

Voer de ClickUp Graphic Design Template in - je hebt georganiseerde bestanden, up-to-date tijdlijnen, geprioriteerde taken en een systematische ontwerpworkflow. Deze sjabloon helpt bij het automatiseren van je workflows, taken en deadlines voor de productie van YouTube-video's, zodat je je meer kunt concentreren op het ontwerpen van thumbnails en andere afbeeldingen voor je video's.

De Embed weergave van de sjabloon kan werk importeren van webgebaseerde design apps, editor tools en opslagruimte in de cloud. Bovendien worden aangepaste velden ondersteund, waarmee je details aan projecten kunt toevoegen, zoals beoordelingen, mock-upkoppelingen, conceptfasen en meer.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Ontwerp taken visualiseren en prioriteren

Gemakkelijk toegang tot alle ontwerpbestanden

Tijdinschattingen instellen voor taken en projecten

Ideaal voor: Grafisch ontwerpers die hun ontwerpprocessen en workflows willen organiseren.

📮 ClickUp Insight: 74% van de werknemers gebruikt twee of meer tools om de informatie te vinden die ze nodig hebben, terwijl ze heen en weer springen tussen e-mails, chatten, aantekeningen, tools voor projectmanagement en documentatie. Dit constante wisselen tussen verschillende contexten kost tijd en vertraagt de productiviteit. Als de alles-in-één app voor werk verenigt ClickUp al uw werk - e-mail, chatten, documenten, taken en aantekeningen - in één doorzoekbare werkruimte, zodat alles precies staat waar u het nodig hebt.

8. ClickUp sjabloon voor contentbeheer

Ontvang gratis sjabloon Beheer verschillende typen content met het alles-in-één sjabloon voor contentbeheer van ClickUp

Het beheren van content kan lastig zijn, vooral als je de productie van content opschaalt. Je moet sociale kanalen beheren, communiceren met meerdere belanghebbenden, tijdlijnen bijhouden en nog veel meer. Dit is waar het ClickUp Content Management Sjabloon van pas komt. Het helpt je met het plannen, organiseren en bijhouden van je YouTube content.

Je kunt de sjablonen met 8+ weergaven gebruiken om werk te visualiseren zoals jij dat wilt. Met de ClickUp Board View kun je bijvoorbeeld alle taken, hun voortgang en deadlines in één oogopslag bijhouden. U kunt ook de Gantt Chart View gebruiken om tijdlijnen in te stellen, mogelijke problemen te identificeren en tijdige leveringen te garanderen.

Het beste deel? Verschillende soorten makers van content kunnen deze sjabloon gebruiken om verschillende soorten content efficiënt te beheren: e-mails, blogberichten, websites, video's en podcasts.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Krijg zichtbaarheid in de productie van content en werk in realtime samen met je team

Standaard opmaak en styling van content

Versnel revisie en publicatie van content

Prestaties meten ten opzichte van ingestelde doelen

Ideaal voor: Het beheren van verschillende typen content op één platform.

9. ClickUp sjabloon voor een creatief project

Ontvang gratis sjabloon Behandel creatieve projecten als nooit tevoren met het ClickUp sjabloon voor creatieve projecten

Het ClickUp Creative Project Plan Template kan je helpen bij het organiseren, coördineren en effectief beheren van je creatieve projecten.

Het sjabloon biedt een stappenplan voor het project en zorgt ervoor dat alles naadloos verloopt zonder budgetten te overschrijden. Het stelt je ook in staat om complexe taken op te splitsen, prioriteiten te stellen en ze op tijd Klaar te krijgen.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Houd belanghebbenden op de hoogte van projectdoelstellingen en tijdlijnen

Snel projecten aanpassen

Taken beheren zodat teams gefocust blijven

Krijg zichtbaarheid in to-dos zodat je niets mist

Ideaal voor: Creatieve Teams voor het plannen, organiseren en bewaken van projecten.

10. ClickUp stijlgids sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Zorg voor consistentie en verbeter je merkherkenning met het ClickUp Style Guide-sjabloon

Zonder merkstijl loop je het risico je business te verliezen in een zee van anonimiteit. Je wordt ononderscheidbaar en worstelt met consistentie die een directe impact heeft op merkbekendheid en -herkenning.

Met het ClickUp Style Guide Template, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over het coherent houden van uw merk. Dit sjabloon helpt je om de stijlgids van je merk te documenteren met ClickUp Docs en maakt het toegankelijk zodat teams de ontwerpelementen kunnen raadplegen wanneer dat nodig is.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Organiseer merkelementen op één plek

Zorg ervoor dat je teams dezelfde merkstijl gebruiken op verschillende platforms

Stel standaarden in die moeten worden gevolgd en voorkom frequente revisies

Ideaal voor: Het opstellen van merkstijlrichtlijnen en het zorgen voor consistentie in marketingmaterialen.

11. Reisvlog YouTube thumbnail sjabloon door Canva

Wil je een reisvlog-thumbnail ontwerpen die avontuur uitstraalt? Canva's Travel Vlog YouTube Thumbnail Template kan je helpen om aangepaste, aantrekkelijke thumbnails te maken zonder ze helemaal opnieuw te hoeven ontwerpen.

Je kunt gewoon je favoriete reisfoto's slepen en aangepaste tekst met een titel en de nodige trefwoorden toevoegen.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Voeg verschillende elementen of tekeningen toe aan de thumbnail om deze nog aantrekkelijker te maken voor het publiek

Voeg merklogo's en kleuren toe

Pas de kleuren van de thumbnails (standaard wit, blauw en geel) aan je merkstijl aan

Ideaal voor: Reisvloggers die op zoek zijn naar snelle manieren om YouTube-thumbnails te ontwerpen.

12. Cursus Grafisch Ontwerp YouTube Thumbnail Sjabloon door Canva

via Canva

Als je bent begonnen met videomarketing voor je pas gelanceerde cursus grafisch ontwerp, kan Canva's Graphic Design Course YouTube Thumbnail Template je helpen om opvallende thumbnails te maken zonder veel moeite.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Gebruik deze moderne cursus-thumbnail met geel-zwart thema om je cursussen te promoten via video's op YouTube

Publiceer fragmenten van je cursus om de hoogtepunten van je cursus te communiceren

Pas het sjabloon aan met je titel, afbeeldingen, merkkleuren en logo, en andere visuele elementen zoals lettertypes, lay-out en afbeeldingen om het op te laten vallen

Ideaal voor: Lancering of promotie van cursussen op YouTube.

13. Breaking News YouTube Thumbnail Sjabloon door Canva

via Canva

Canva's Breaking News YouTube Thumbnail Template is ontworpen om letterlijk de aandacht te trekken. Het krachtige rode kleurenschema kan kijkers op je video laten stilstaan terwijl ze door de contentgalerij van YouTube bladeren.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Pas de sjabloon eenvoudig aan om het publiek op de hoogte te brengen van groot nieuws, zoals fusies, productupdates, nieuwe productlanceringen of andere belangrijke gebeurtenissen

Pas het algemene ontwerp aan en verander de kop om het sjabloon in meer categorieën in te passen

Stem het af op de huisstijl van je kanaal

Ideaal voor: Het doen van grote bedrijfsaankondigingen en het delen van belangrijke updates.

14. Ontspannende muziek YouTube thumbnail sjabloon door Canva

via Canva

Het Relaxing Music YouTube Thumbnail Template van Canva is voor muziekkanalen die kijkers willen helpen ontspannen na een lange dag werken. Het rustgevende blauwe palet en landschapsvisual, gecombineerd met schone lettertypes, laten de thumbnail opvallen.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Communiceer visueel een ontspannend element, waardoor de video klikwaardig wordt voor de kijkers

Laat je muziek horen met de zen-achtergrond van dit sjabloon

Pas de tekst en het ontwerp aan met visuele elementen

Ideaal voor: Muziekkanalen die op zoek zijn naar strakke en ontspannende YouTube-thumbnails.

🧠 Wist je dat? De ontspannende muziekvideo's op YouTube zijn een van de eerste genres in de geschiedenis van YouTube. Het platform werd in 2005 gelanceerd en in 2007 had YouTube al veel muziekvideo's met ontspannende en sfeervolle thema's gezien.

15. Eenvoudig YouTube-thumbnail sjabloon voor bedrijven door Canva

via Canva

Met Canva's Eenvoudige YouTube-thumbnail sjabloon voor Business voorkom je dat je verdwaalt in het YouTube-lawaai. Dit eenvoudige sjabloon met zwart-groen thema kan je helpen om professionele thumbnails te maken voor je bedrijfsvideo's.

De professionele esthetiek en het minimalistische ontwerp van het sjabloon doorbreken de rommel en laten alleen zien wat het publiek moet weten. Het is perfect voor tutorials, het laten zien van producten en het delen van zakelijke inzichten zonder de kijkers te overweldigen.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Maak thumbnails voor uitlegvideo's of educatieve video's

Pas de kleur van de achtergrond aan aan de stijl van je kanaal

Voeg merkpictogrammen en andere visuele elementen toe

Ideaal voor: Bedrijfsvideo's, zoals tutorials, bedrijfsinzichten, tips en meer.

16. Podcast YouTube thumbnail sjabloon door Canva

via Canva

Wil je de zichtbaarheid van je podcast op YouTube vergroten? Canva's Podcast YouTube Thumbnail Template kan je helpen met zijn opvallende kleurenpalet, strategisch gebruik van visuals, layout en dynamische lettertypes.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Communiceer onmiddellijk de vibe van je podcast samen met belangrijke details zoals het nummer van de aflevering, de gast, de host en de titel van de podcast

Voeg het logo van je kanaal toe om de merkherkenning te vergroten

Pas de tekst en afbeeldingen eenvoudig aan

Ideaal voor: Podcastafleveringen promoten op YouTube.

17. Gymles YouTube thumbnail sjabloon by Freepik

via Freepik

Freepik's Gym Class YouTube Thumbnail Template heeft een krachtig visueel dat kijkers kan motiveren om hun eerste stap naar fitness te zetten. Het benadrukt een mens in actie met sterke lettertypes en een strakke layout, zodat je de sleutelinformatie in seconden kunt communiceren.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Pas het sjabloon aan met Photoshop en verwissel afbeeldingen

Pas titels en ondertitels aan het thema van je sessie aan

Voltooi het ontwerp met je fitnesskanaal

Ideaal voor: Fitnesskanalen om hun sessies te promoten.

18. YouTube thumbnail sjabloon voor voedingskanaal door Freepik

via Freepik

Op zoek naar een minimalistische YouTube thumbnail voor je voedingskanaal? Freepik's Food Channel YouTube Thumbnail Template biedt een strakke en levendige esthetiek waarmee je je YouTube-kanaal kunt laten opvallen.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Vervang rommelige afbeeldingen van heerlijke gerechten voor meer weergaven

Pas de titel aan met de naam van je recept of kanaal om de sleutelpunten van de video over te brengen

Download de sjabloon in. ai, eps, jpg format, en zelfs als zip-bestand

Ideaal voor: Het maken van minimalistische YouTube-thumbnails voor voedselkanalen.

19. Voedsel recepten YouTube thumbnail sjabloon door Adobe

via Adobe

Wil je dat je kijkers stoppen met scrollen en de volledige recepten op je YouTube-kanaal bekijken? Adobe's Food Recipes YouTube Thumbnail Template kan kijkers verleiden om te klikken.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Laat je gerecht zien en benadruk de sleutelingrediënten

Pas de tekst aan om koppen, kooktips of de naam van je kanaal toe te voegen

Gebruik de ingebouwde hulpmiddelen van Adobe om afbeeldingen en overlays toe te voegen en verander het kleurenschema om de thumbnail te laten opvallen

Ideaal voor: Chef-koks, foodvloggers of kookkanalen om recepten te laten zien.

20. Podcast YouTube thumbnail sjabloon door VistaCreate

via VistaCreate

Als je een geweldige eerste indruk wilt maken voor je podcast, kun je met het VistaCreate's Podcast YouTube Thumbnail Template de titel van de podcast, de namen van de gasten of het nummer van de aflevering aanpassen. Je kunt dit sjabloon downloaden in de formaten png, jpg, pdf en gif.

🌻 Waarom je van dit sjabloon zult houden:

Verwissel de stockafbeeldingen met merklogo's, headshots of aflevering-specifieke afbeeldingen

Pas lettertypes en kleuren aan zodat ze bij je kanaal passen

Gebruik pictogrammen, vormen en andere visuele elementen

Ideaal voor: Het maken van podcast-thumbnails.

Laat je kanaal groeien met de beste YouTube-thumbnailsjablonen

Het valt niet te ontkennen dat het algoritme van YouTube afhankelijk is van verschillende factoren. Aantrekkelijke thumbnails blijven echter een van de meest onderschatte tools om je kijkers en doorklikratio te verhogen.

De sjablonen die we in de lijst hebben opgenomen, hebben betrekking op een breed bereik aan content. Er is voor ieder wat wils, van merken en ontwerpers tot makers van YouTube die verschillende soorten content delen. Het enige wat je hoeft te doen, is de sjablonen kiezen die je nodig hebt en je best doen om merkconsistentie te garanderen.

Terwijl de sjablonen van Canva en Freepik je kunnen helpen bij het ontwerpen van thumbnails, kunnen de sjablonen van ClickUp je helpen bij het stroomlijnen van het hele proces voor het aanmaken van content. Met deze sjablonen kun je thumbnails maken, ze organiseren, tijdlijnen bijhouden, het publiceren van content plannen en nog veel meer.

Wil je sjablonen van ClickUp ontdekken? Meld je vandaag nog gratis aan! 🏃‍➡️