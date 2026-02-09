Als marketing- of socialemediamanager weet je dat geweldige content niet genoeg is – het moet ook op het juiste moment komen. 📅

Om trends voor te blijven, consistent te publiceren en snel te reageren wanneer de strategie verandert, heb je een gedegen plan nodig. Daar komen sjablonen voor contentkalenders om de hoek kijken.

In deze gids laten we je zien hoe je gratis sjablonen kunt gebruiken om je contentplanning en publicatie te stroomlijnen. Laten we beginnen! 🚀

📌 Wist je dat? Marketeers die hun contentstrategie vastleggen, hebben 313% meer kans om succes te boeken dan degenen die dat niet doen. Een goed geplande contentkalender is niet alleen een leuke extra, maar een echte gamechanger.

Wat is een sjabloon voor een contentkalender?

Een sjabloon voor een contentkalender is een schema waarmee je content van tevoren kunt plannen en organiseren. Zo kun je de voortgang van je contentcreatie bijhouden, hiaten opsporen en je prestaties afzetten tegen specifieke doelen.

Socialemediamanagers beheren hun contentplanning en publicaties met behulp van verschillende tools, zoals Google Spreadsheets, Excel en andere tools voor projectmanagement. Hoewel deze tools effectief zijn voor het beheren van content, kunnen ze behoorlijk lastig in het gebruik zijn.

Daarom hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste gratis sjablonen voor contentkalenders die je kunt gebruiken om je posts op sociale media en contentideeën te plannen.

💡 Pro-tip: Gebruik een kalender niet alleen om te plannen wat je gaat posten, maar voeg ook context toe, zoals doelen, kanalen, formaten en doelgroep voor elke post. Dit helpt je team om doelgericht te werken en op één lijn te blijven.

15 gratis sjablonen voor contentkalenders voor sociale media

1. ClickUp-sjabloon voor contentkalender

Ontvang een gratis sjabloon Zeg vaarwel tegen saaie spreadsheets en gebruik de sjabloon voor een contentkalender van ClickUp om content het hele jaar door te plannen, te organiseren en bij te houden

De ClickUp-sjabloon voor een contentkalender is ontworpen om je te helpen je content effectiever te plannen en te publiceren. Deze sjabloon biedt een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface waarmee je gemakkelijk bestanden kunt slepen en neerzetten, opmerkingen kunt toevoegen en de voortgang van je content kunt bijhouden.

Met het gratis sjabloon voor een contentkalender van ClickUp kun je eenvoudig opmerkingen en bijlagen aan je content toevoegen. Zo houd je de voortgang van je content bij en zorg je ervoor dat alle betrokkenen op één lijn zitten.

🤔 Wanneer gebruik je deze sjabloon? Kies deze sjabloon als je een gecentraliseerd, interactief platform wilt voor het plannen, bijhouden en samenwerken aan al je contentinitiatieven gedurende het hele jaar. Het is ideaal voor teams die blogposts, campagnes en sociale media op één plek moeten coördineren, met eenvoudige planning via slepen en neerzetten en realtime updates.

2. ClickUp-sjabloon voor een socialemediacontentkalender

Ontvang een gratis sjabloon Zorg voor consistentie en plan al je social media-content op één plek met de ClickUp-sjabloon voor een social media-kalender

Omdat ClickUp een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface biedt, is het gemakkelijk om bestanden te slepen en neer te zetten, opmerkingen toe te voegen en de voortgang van je content bij te houden. En met de ClickUp-sjabloon voor social media-posts kun je:

Plan en organiseer je posts en content op sociale media, publiceer statussen en meer Visualiseer en prioriteer je posts, samenwerkingen, inzichten en meer Stel een strategie op en plan berichten naarmate zich nieuwe trends ontwikkelen berichten naarmate zich nieuwe trends ontwikkelen

Bovendien kunt u met dit sjabloon eenvoudig de prestaties van uw socialemediacampagnes bijhouden en verbeterpunten identificeren, zodat u uw socialemedia- en marketingcampagnes optimaal kunt blijven beheren.

🤔 Wanneer gebruik je deze sjabloon? Kies voor deze sjabloon als je je vooral richt op het beheren en visualiseren van socialemediaposts op meerdere platforms. Het is perfect voor socialemediabeheerders die posts, samenwerkingen en campagnes willen plannen, prioriteren en inplannen, terwijl ze de prestaties bijhouden en snel inspelen op trends.

📚 Lees ook: Wilt u uw contentaanmaak versnellen zonder in te boeten aan kwaliteit? Bekijk dan deze gids voor AI-contentgeneratoren om te ontdekken hoe de juiste tools u kunnen helpen sneller te brainstormen, schrijven en publiceren.

3. ClickUp-sjabloon voor contentbeheer

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer en beheer contentcreatieprojecten eenvoudig met de ClickUp-sjabloon voor contentbeheer

Hoewel ClickUp honderden kant-en-klare sjablonen aanbiedt in het Sjablooncentrum, springt er één eruit voor contentplanning: de ClickUp Content Management-sjabloon. Deze sjabloon staat bovenaan onze lijst omdat hij volledig flexibel is en kan worden aangepast aan jouw specifieke contentwerkstroom.

De sjabloon bevat niet alleen een contentkalender om al je content op verschillende kanalen (zoals blog, sociale media, website of e-mail) bij te houden, maar ook aparte kalenderweergaven voor elk kanaal!

Dit sjabloon is uw ultieme one-stop-shop voor het maken en beheren van content op meerdere kanalen, met speciale kalenderweergaven voor elk kanaal.

🤔 Wanneer gebruik je deze sjabloon? Gebruik deze sjabloon als je toezicht houdt op complexe werkstroomen waarbij meerdere kanalen betrokken zijn (blog, e-mail, social media, web) en je een aanpasbaar systeem nodig hebt om verzoeken, redactionele kalenders en goedkeuringen te beheren. Deze sjabloon is ideaal voor contentteams die op zoek zijn naar flexibiliteit en gedetailleerde controle over elke fase van de contentproductie.

📚 Lees ook: Op zoek naar tools om je blogproces te stroomlijnen? Bekijk onze lijst met de 10 beste blogtools en -software om de perfecte oplossing voor je contentstrategie te vinden.

4. ClickUp-sjabloon voor een contentkalenderlijst

Ontvang een gratis sjabloon Maak eenvoudig een procedure voor het genereren van content met de ClickUp-sjabloon voor een lijst met contentplannen

In de ClickUp-sjabloon voor een contentkalenderlijst kun je je onderwerpen plannen, je deadlines bijhouden en ervoor zorgen dat je content aansluit bij je redactionele doelstellingen.

Dit sjabloon helpt je bij het beheren van je activiteiten op het gebied van contentaanmaak, -bewerking en -productie met interne en externe bijdragers, terwijl je een duidelijk overzicht krijgt van je publicatiekalender.

🤔 Wanneer gebruik je deze sjabloon? Kies deze sjabloon als je de voorkeur geeft aan een op lijsten gebaseerde aanpak voor contentplanning, waarbij je eenvoudig onderwerpen kunt opsommen, deadlines kunt toewijzen en de voortgang in één oogopslag kunt volgen. Het is ideaal voor redactieteams die een duidelijk overzicht in checkliststijl willen van aankomende content.

5. ClickUp-sjabloon voor A/B-testen van content

Ontvang een gratis sjabloon Volg, organiseer en analyseer A/B-testresultaten met de ClickUp A/B-testsjabloon

Testen is cruciaal bij het bepalen hoe je content schrijft, vormgeeft of aan je publiek presenteert. Daarom is de ClickUp A/B-testsjabloon een geweldige keuze voor contentteams die campagnetijdschema's, testvarianten, conversiepercentages en andere belangrijke tests visueel willen bijhouden.

Het uitvoeren van A/B-tests kan al snel rommelig worden als je de resultaten niet bijhoudt voor meerdere experimenten. Dit is waar een A/B-testsjabloon van pas komt. Een goed sjabloon houdt je testprogramma georganiseerd en bespaart je ook tijd.

Met statussen zie je precies in welke fase elke campagne zich bevindt. Bovendien kun je het tabblad 'Conversieratio en prestatiebijhouden' gebruiken om een overzicht te krijgen van al je campagnes en hun voortgang, zodat je precies weet hoe ze presteren.

🤔 Wanneer gebruik je deze sjabloon? Gebruik deze sjabloon wanneer je meerdere A/B-tests voor je content of campagnes moet organiseren, plannen en analyseren. Het is vooral handig voor marketingteams die experimenten uitvoeren om berichten, ontwerpen of call-to-actions te optimaliseren, en die resultaten willen visualiseren en prestaties in de loop van de tijd willen bijhouden.

📚 Lees ook: Ontdek de 10 beste AI-contentkalendergenerators om je contentstrategie te verbeteren en voorop te blijven lopen.

6. ClickUp-sjabloon voor redactionele contentkalender

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de sjabloon voor de redactionele kalender van ClickUp om de planning van contentpublicaties te regelen

De ClickUp-sjabloon voor een redactionele kalender biedt een kant-en-klare kalender die u kunt aanpassen aan uw behoeften op het gebied van contentplanning — voer de bewerkingen uit op de inhoud in elke kolom van de sjabloon om aan uw eisen te voldoen.

Je kunt ook tags aan je content toevoegen voor een betere organisatie, de status van elke post bijhouden en taken toewijzen aan teamleden. Deze sjabloon voor een gedeelde kalender is perfect om je georganiseerd te houden en op koers te blijven met je doelen voor contentcreatie!

🤔 Wanneer gebruik je deze sjabloon? Kies deze sjabloon als je een publicatieschema beheert voor blogs, nieuwsbrieven of redactionele content en taken moet toewijzen, statussen moet bijhouden en moet samenwerken met schrijvers en editors. Het is ideaal voor redactionele leidinggevenden die de contentplanning willen stroomlijnen en ervoor willen zorgen dat deadlines worden gehaald.

7. Google Spreadsheets-sjabloon voor contentkalender van Vertex

Via Vertex42

Als je op zoek bent naar een sjabloon voor een contentkalender die speciaal is ontworpen voor Google Spreadsheets, dan is deze sjabloon van Vertex42 precies wat je zoekt. Deze sjabloon voor een socialemediakalender helpt je bij het plannen en het bijhouden van een overzicht van je socialemedia-accounts, contentideeën en activiteiten op al je platforms.

Het zorgt er ook voor dat je de voortgang van je content gemakkelijk kunt bijhouden en dat je je contentdoelen consequent haalt. Dit sjabloon is aanpasbaar, zodat je het kunt aanpassen aan de behoeften van je project.

🤔 Wanneer gebruik je deze sjabloon? Gebruik deze sjabloon als je graag in Google Spreadsheets werkt en een eenvoudige, deelbare kalender nodig hebt voor het plannen en bijhouden van social media- of contentactiviteiten. Het is perfect voor kleine teams of freelancers die op zoek zijn naar een lichte, cloudgebaseerde oplossing die eenvoudig aan te passen is.

8. Excel-sjabloon voor contentkalender van Vertex

Via Vertex42

Als je momenteel Excel gebruikt of er goed mee overweg kunt, dan is de contentkalendersjabloon van Vertex42 iets voor jou. Net als andere sjablonen stelt de Excel-marketingkalendersjabloon van Vertex42 je in staat om eenvoudig de voortgang van je content bij te houden, zodat je regelmatig je contentdoelen haalt.

Dit sjabloon biedt ook een verscheidenheid aan functies waarmee u het eenvoudig kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften. U kunt lettertypekleuren wijzigen, cellen markeren, rijen en kolommen toevoegen en nog veel meer om uw contentkalender aan te passen aan uw contentmarketingstrategie.

🤔 Wanneer gebruik je dit sjabloon? Kies dit sjabloon als je vertrouwd bent met Excel en een flexibele, offline tool zoekt om je contentplanning in kaart te brengen. Het is ideaal voor marketeers die hun kalender willen personaliseren met aangepaste formaten, formules of extra gegevensvelden.

9. Google Documenten-sjabloon voor socialemediakalender van Template.net

Via Sjabloon.net

Als je liever een document gebruikt in plaats van Excel en Google Spreadsheets, of als je een sjabloon helemaal zelf wilt opbouwen, dan is een leeg sjabloon voor een socialemediakalender wellicht iets voor jou.

Lege sjablonen zijn invulsjablonen die een eenvoudige lay-out en directe structuur bieden, terwijl je een leeg canvas krijgt om mee te werken. Dit type sjabloon kan je helpen bij het beheren van je contentideeën, het plannen van je wekelijkse publicatieschema voor al je socialemediaplatforms en het creëren van consistente en herhaalbare processen voor jou en je team.

🤔 Wanneer gebruik je deze sjabloon? Kies deze sjabloon als je een eenvoudig document wilt waarin je de lege velden kunt invullen om wekelijkse of maandelijkse posts op sociale media te plannen. Het is ideaal voor individuen of teams die de voorkeur geven aan een documentformat boven spreadsheets en een eenvoudige structuur willen om snel aan de slag te gaan.

10. Google Documenten-sjabloon voor een jaarlijkse socialemediakalender van Template.net

Via Sjabloon.net

Sjablonen voor jaarlijkse socialemediakalenders zijn ideaal voor planning op korte en lange termijn. Het is een uitgebreide sjabloon die alle aspecten omvat, en perfect is voor content- en socialemediabeheerders die een compleet overzicht willen van hun socialemediacampagnes: plan je contentkalender voor het hele jaar en ga gedetailleerd te werk door per maand, week en dag te plannen.

Deze uitgebreide kalender begeleidt je bij het aanmaken van content voor sociale media gedurende een jaar en zorgt ervoor dat je alle belangrijke data en gebeurtenissen niet mist. Hierdoor kunnen jij en je team proactiever omgaan met de publicatieschema's en -frequentie en waar nodig anticiperen op veranderingen.

🤔 Wanneer gebruik je deze sjabloon? Kies voor deze sjabloon als je een uitgebreid overzicht voor het hele jaar nodig hebt van je socialemediacampagnes. Deze sjabloon is ideaal voor teams die hun content ver van tevoren plannen, zodat belangrijke data, feestdagen en gebeurtenissen op alle platforms aan bod komen.

11. Minimalistische maandelijkse contentkalender voor sociale media in zwart-wit door Canva

via Canva

Deze professioneel ontworpen Canva-sjabloon biedt een minimalistische, moderne lay-out die het plannen van je maandelijkse social media-content zowel stijlvol als eenvoudig maakt. Elke dag is duidelijk ingedeeld, zodat je gedetailleerde content kunt invoeren. Denk aan het type bericht, stukjes bijschrift, hashtags en platformpictogrammen.

Volledig aanpasbaar in Canva, perfect voor social media managers die een overzichtelijke, hoogwaardige weergave willen van hun publicatiestrategie zonder de rommel van spreadsheets. De flexibiliteit van slepen en neerzetten en de visuele aantrekkingskracht maken het een ideale keuze voor visuele merken en designbewuste makers.

🤔 Wanneer gebruik je deze sjabloon? Gebruik deze sjabloon als je een visueel aantrekkelijke, minimalistische kalender wilt die gemakkelijk aan te passen is en perfect is voor het presenteren van je maandelijkse social media-plan. Het is ideaal voor designgerichte merken of makers die waarde hechten aan esthetiek en behoefte hebben aan een stijlvol overzicht van hoog niveau.

12. Socialemediakalender met de beste tijden om te posten van Buffer

via Buffer

De vakkundig ontworpen PDF-kalender van Buffer helpt je niet alleen bij het plannen, maar helpt je ook slimmer te plannen. Deze kalendersjabloon is vooraf gevuld met door onderzoek onderbouwde 'beste tijden om te posten' voor platforms zoals Instagram, LinkedIn, Facebook, X (Twitter), YouTube en TikTok, en biedt je direct bruikbare begeleiding bij het plannen.

Dit is vooral handig voor teams die met meerdere kanalen werken en hun bereik willen vergroten zonder te gissen. Dit is meer dan een planner – het is een strategische partner, ontworpen om je postgedrag af te stemmen op het gedrag van je publiek.

🤔 Wanneer gebruik je deze sjabloon? Kies deze sjabloon als je je publicatieschema wilt optimaliseren op basis van door onderzoek onderbouwde beste tijden voor elk platform. Het is ideaal voor teams die meerdere kanalen beheren en hun bereik en betrokkenheid willen maximaliseren zonder giswerk.

13. Sjabloon voor contentmarketingkalender van Template.net

Deze sjabloon voor een contentmarketingkalender van Template.net is ontworpen voor end-to-end campagneplanning. Met bewerkbare velden voor contentthema's, kanalen, doelgroepen, doelstellingen, deadlines en teamopdrachten wordt het een centraal knooppunt voor uw contentstrategie.

Beschikbaar in Word-, Google Documenten- en PDF-formaat, en flexibel genoeg om te worden gebruikt door individuele marketeers of samenwerkende teams. Of je nu een nieuwe contentreeks lanceert of maandelijkse inspanningen tussen teams op elkaar synchroniseert, dit sjabloon zorgt ervoor dat alle onderdelen van je marketingmachine synchroon blijven lopen.

🤔 Wanneer gebruik je deze sjabloon? Kies deze sjabloon als je een campagnegerichte kalender nodig hebt waarin thema's, doelstellingen, deadlines en teamopdrachten worden bijgehouden. Hij is perfect voor marketingteams die multichannelcampagnes coördineren en content afstemmen op bedrijfsdoelen.

14. Contentkalender voor productlanceringen door sjabloon.net

Lanceer je een product? Dan is deze kalender echt iets voor jou. Hij verdeelt je lanceringscyclus in strategische fasen – teaser, aankondiging, lanceringsdag, follow-ups na de lancering – met duidelijk aangegeven ruimtes om taken toe te wijzen, assets bij te houden en deadlines te beheren op meerdere platforms.

Deze sjabloon is perfect voor SaaS-, e-commerce- of gebeurtenismarketingteams en helpt last-minute chaos te voorkomen en zorgt ervoor dat je boodschap consistent door de werkstroom wordt verspreid over alle kanalen. De sjabloon is beschikbaar in Word-, Google Documenten- en PDF-formaat, waardoor teams een samenwerkings- en herhaalbaar kader hebben voor elke lancering.

🤔 Wanneer gebruik je deze sjabloon? Gebruik deze sjabloon als je een productlancering plant en het proces in fasen wilt opdelen: teasers, aankondigingen, de lanceringsdag en follow-ups. Het is ideaal voor SaaS-, e-commerce- of gebeurtenisenteams die ervoor willen zorgen dat elk detail van de lancering wordt gedekt en deadlines worden gehaald.

15. Sjabloon voor maandelijkse contentkalender van Template.net

Als je liever een weergave van je maandelijkse contentplan hebt, biedt deze sjabloon precies dat. Ontworpen voor Google Spreadsheets en Excel, biedt het een klassieke kalender in rastervorm waarin je dagelijkse content kunt inplannen, campagnethema's kunt noteren, belangrijke data kunt markeren en consistentie tussen platforms kunt behouden.

Bovendien is het lichtgewicht maar krachtig – perfect voor bloggers, freelancers op het gebied van sociale media of kleine teams die georganiseerd willen blijven zonder de zaken te ingewikkeld te maken.

🤔 Wanneer gebruik je deze sjabloon? Kies voor deze sjabloon als je een klassieke kalender in rastervorm wilt om dagelijkse content, campagnethema's en belangrijke data in te plannen. Deze is het meest geschikt voor bloggers, freelancers of kleine teams die een eenvoudige, overzichtelijke manier nodig hebben om consistentie te behouden en hun maandelijkse contentplan goed bij te houden.

📚 Lees ook: Op zoek naar kant-en-klare sjablonen voor socialemediakalenders? Bekijk onze gratis sjablonen voor socialemediakalenders in Google Spreadsheets om je contentplanning te stroomlijnen en de concurrentie voor te blijven.

Voordelen van het gebruik van sjablonen voor contentkalenders

Een contentkalender is essentieel voor het efficiënt plannen, organiseren en uitvoeren van je contentstrategie. Met ClickUp til je je contentkalender naar een hoger niveau door gebruik te maken van krachtige functies die samenwerking, planning en prestatiebijhouding stroomlijnen – allemaal op één plek.

Voordeel 1: Houdt je team georganiseerd en op één lijn

Een sjabloon voor een social media-contentkalender helpt je team georganiseerd en op één lijn te houden, omdat iedereen kan zien welke content er gemaakt moet worden en wanneer deze gepubliceerd moet worden. Zo voorkom je verwarring of miscommunicatie binnen je team.

Hoe ClickUp helpt

ClickUp Kalender en ClickUp-taaken zorgen ervoor dat iedereen in je team weet welke content er wordt gemaakt, wie er verantwoordelijk is en wanneer deze moet worden opgeleverd. Wijs taken toe, stel deadlines in en voeg opmerkingen of bijlagen rechtstreeks toe aan elk contentitem. Met realtime updates en aanpasbare notificaties blijft je team synchroniseerd en wordt miscommunicatie tot een minimum beperkt.

Voordeel 2: Zorgt voor consistentie

Een van de belangrijkste sleutels tot een succesvolle socialemediastrategie is consistentie. Wanneer u een contentkalender gebruikt om uw socialemediaposts en andere content strategisch te plannen, kunnen u en uw team uw publicatieschema organiseren en tijdige content leveren.

Hoe ClickUp helpt

De terugkerende taken, sjablonen en ClickUp-automatiseringen van ClickUp helpen je om een regelmatig publicatieritme aan te houden.

Met ClickUp Brain, de kracht van AI, kun je je werkstroom nog verder verbeteren: wijs taken automatisch toe aan de juiste teamleden, prioriteer content op basis van deadlines of impact, en krijg zelfs AI-aangedreven hulp bij het opstellen en verfijnen van je content. Dit zorgt ervoor dat je team op koers blijft en je content altijd consistent en van hoge kwaliteit is, met minder handmatig werk.

Voordeel 3: Maakt proactieve planning mogelijk en bespaart tijd

Het maken van content kan tijdrovend zijn, daarom is vooruit plannen essentieel om binnen je deadlines en tijdlijnen te blijven. Een contentkalender kan je teams helpen om op schema te blijven met de tijdlijnen voor het maken van content en om te zien wanneer de harde deadlines zijn.

Wat betreft contentproductie kan uw team een online contentkalender gebruiken om contentitems van tevoren te organiseren en te bundelen, zodat er in één keer aan de topiccluster kan worden gewerkt in plaats van versnipperde inspanningen die de productiviteit belemmeren. Dit bespaart u op de lange termijn tijd, energie en stress.

Hoe ClickUp helpt

Plan vooruit met de geavanceerde planningstools van ClickUp. Maak taken in batches aan voor contentclusters, gebruik afhankelijkheden om werkstroomen in kaart te brengen en stel prioriteiten om je te concentreren op wat het belangrijkst is. De werklastweergave van ClickUp helpt je om opdrachten in balans te houden en knelpunten te voorkomen, terwijl je met sjablonen snel succesvolle contentplannen kunt dupliceren.

Voordeel 4: Verhoogt uw ROI

Contentkalenders verbeteren uw rendement op investering (ROI). Ze zorgen ervoor dat uw socialemediateam georganiseerd te werk gaat en content creëert die aansluit bij uw maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse bedrijfsdoelstellingen. Dit helpt u uw ROI te verbeteren, omdat u uw marketinginspanningen en de voortgang van uw socialemediacampagnes kunt bijhouden.

Hoe ClickUp helpt

Stem je content af op je bedrijfsdoelen met de functies 'Doelen' en 'Mijlpalen' van ClickUp. Volg de voortgang van campagnes, meet resultaten met aangepaste velden van ClickUp en genereer rapporten om te zien wat voor resultaten oplevert. Door je contentactiviteiten te centraliseren in ClickUp, verminder je verspilde inspanningen en maximaliseer je je marketing-ROI.

Voordeel 5: Houdt de interesse van je publiek vast

De interesse van je publiek vasthouden kan lastig zijn, maar het is cruciaal als je wilt dat ze betrokken blijven bij je merk. Een contentkalender kan je helpen de interesse van je publiek vast te houden, omdat je hiermee tijdige content kunt plannen en publiceren die relevant en interessant voor hen is. Bovendien helpt een contentkalender je om ervoor te zorgen dat je consistent bent in het tempo waarmee je content publiceert.

Hoe ClickUp helpt

Gebruik de kalenderweergave en tijdlijnweergave van ClickUp om een gestage werkstroom van posts te garanderen, en werk samen met je team om nieuwe ideeën te bedenken. Met ClickUp Docs en ClickUp Whiteboards kun je eenvoudig contentbriefs en creatieve assets ontwikkelen, zodat je publiek betrokken blijft met frisse, actuele content.

Voordeel 6: Presteer efficiënter

Het bijhouden van je prestaties op sociale media kan lastig zijn, maar het is cruciaal als je wilt zien wat wel en niet werkt. Een contentkalender helpt je om je prestaties efficiënter bij te houden, omdat je kunt zien wanneer bepaalde stukken content zijn gepubliceerd en hoe ze hebben gepresteerd.

Hoe ClickUp helpt

Monitor de impact van je content met ClickUp Dashboards. Visualiseer belangrijke statistieken, volg de voltooiing van taken en analyseer campagneprestaties – allemaal in één aanpasbaar dashboard. Voeg analyserapporten toe aan taken en gebruik aangepaste velden om engagementgegevens bij te houden, zodat je gemakkelijk kunt zien wat werkt en je strategie kunt optimaliseren.

Voordeel 7: Betere planning van socialemediamarketing

Een sjabloon voor een contentkalender helpt je om je socialemediamarketing beter te plannen, omdat je kunt zien wanneer bepaalde stukken content gepubliceerd moeten worden. Je wilt beter presteren dan je concurrenten, en een contentkalender helpt je daarbij.

Hoe ClickUp helpt

De integraties van ClickUp met tools zoals Google Agenda, Slack en sociale mediaplatforms helpen je bij het coördineren van campagnes over verschillende kanalen heen. Gebruik sjablonen voor herhaalbare processen, automatiseer routinematige stappen en werk in realtime samen om ervoor te zorgen dat je socialemediamarketing strategisch en effectief is.

📚 Lees ook: Bekijk onze gratis sjablonen voor socialemediakalenders in Google Spreadsheets om je content te organiseren en de concurrentie voor te blijven.

Beheer je contentkalender met ClickUp

Een contentkalender is een van de belangrijkste tools in je marketingarsenaal. Het dient als raamwerk voor je bedrijfsplannen, als hub voor al je contentmarketinginspanningen en is je ticket om tijdige content aan je publiek te leveren.

Zonder deze sjablonen zou het een hele uitdaging zijn om je tijdlijn voor contentaanmaak en publicatiedata bij te houden en online trends voor te blijven.

Dus of je nu nieuw bent met contentkalenders of een doorgewinterde content- of socialemediamarketeer bent die op zoek is naar een effectievere manier om je content te plannen en te organiseren, maak dan gebruik van de sjablonen die we hierboven hebben gegeven om je op weg te helpen.

En als je op zoek bent naar een uitgebreide tool voor projectmanagement voor je team, dan is ClickUp de perfecte keuze. Het biedt aanpasbare functies en sjablonen voor elk team en elke toepassing. Het is tijd om een stap verder te gaan met ClickUp. 🚀

Veelgestelde vragen (FAQ)

Gebruik sjablonen voor contentkalenders. Ze stroomlijnen de planning, bieden vaak eenvoudige drag-and-drop-functionaliteit en helpen je de voortgang van je content bij te houden.

Het sjabloon voor een contentkalender van ClickUp is uiterst effectief. Het helpt bij het plannen, organiseren en bijhouden van de voortgang van je posts op sociale media.

Ja, Canva heeft inderdaad sjablonen voor contentkalenders. Maar overweeg een tool als ClickUp te gebruiken voor een uitgebreider contentmanagementsysteem.

Om een contentkalender in Word te maken, opent u een nieuw Word-document. Klik op 'Invoegen', selecteer 'Tabel' en kies het aantal kolommen en rijen dat u nodig hebt. Geef de datums bovenaan de kolommen op voor een maandoverzicht.

Een contentkalender helpt bij het vooraf plannen van marketingactiviteiten, zorgt voor consistente publicaties en maakt het mogelijk om marketingprestaties effectief bij te houden.