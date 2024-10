Gratis Google Spreadsheets Social Media Kalender Sjablonen

Wat is het verschil tussen een goede en een slechte sociale strategie? Een kalender voor content!

Met een Google Spreadsheets sjabloon voor een sociale-mediakalender kun je content organiseren en herinneringen versturen, waardoor je meer "Wat dacht ik wel niet"-momenten kunt voorkomen.

Voordat je online gaat en zoekt naar "sjabloon voor een sociale-mediakalender op Google Spreadsheets", kun je een kijkje nemen in onze lijst met kant-en-klare kalendersjablonen!

Of je nu een solo-superster bent of een team van marketingninja's, je vindt hier je match!

Sjablonen voor kalenders voor sociale media

Een sjabloon voor een social media-kalender is een kant-en-klare planner die wordt gebruikt door makers van content en bedrijven om de posts te organiseren die live gaan op verschillende social media-kanalen.

Het wordt geleverd met ingebouwde tabbladen zoals deadlines, toegewezen personen, enz., en kan verder worden uitgebreid met extra details zoals opmerkingen, het bijhouden van betrokkenheid en meer, volgens de wensen van de gebruiker.

Terwijl je met Google Spreadsheets meerdere gegevenspunten in tabelvorm kunt vastleggen, gaat een sjabloon een paar stappen verder. Het is meer een van die apps voor kalenders maar met extra functies voor de sociale mediawereld.

Influencers, beroemdheden en hun managers gebruiken deze planner om ervoor te zorgen dat al hun posts op sociale media relevant zijn voor hun target publiek en op tijd worden geüpload. Het kan ook je online aanwezigheid verbeteren door samen te werken met tools zoals apps voor videoconferenties, services voor het delen van bestanden en oplossingen voor gegevensanalyse.

Wat maakt een goed sjabloon voor een Google Spreadsheets Social Media Agenda?

Een goed Google Spreadsheets kalendersjabloon moet gebruikers helpen om gemakkelijk door de vele stappen te navigeren die nodig zijn om impactvolle content te creëren.

Hieronder volgen de sleutelcomponenten waarmee je rekening moet houden bij het kiezen van een sjabloon:

Gewezen slots: Zorg er tijdens het jongleren met meerdere soorten content voor sociale media voor dat elk type content zijn eigen slots krijgt

Zorg er tijdens het jongleren met meerdere soorten content voor sociale media voor dat elk type content zijn eigen slots krijgt Functies voor samenwerking: Een Google Spreadsheets social media agenda moet teamwork faciliteren via de mogelijkheid om bestanden te delen, opmerkingen toe te voegen en dergelijke om makers te helpen brainstormen over ideeën, kennis uit te wisselen en feedback te delen

Een Google Spreadsheets social media agenda moet teamwork faciliteren via de mogelijkheid om bestanden te delen, opmerkingen toe te voegen en dergelijke om makers te helpen brainstormen over ideeën, kennis uit te wisselen en feedback te delen Visualisatie: Een goed gevisualiseerde kalender helpt gebruikers om hiaten te identificeren, prioriteit te geven aan taken op basis van urgentie en belangrijkheid, samenwerking te verbeteren en prestaties gemakkelijk te meten

Een goed gevisualiseerde kalender helpt gebruikers om hiaten te identificeren, prioriteit te geven aan taken op basis van urgentie en belangrijkheid, samenwerking te verbeteren en prestaties gemakkelijk te meten Tijdlijnen: Met tijdlijn functies zoals drag-and-drop functies voor het instellen van deadlines en afhankelijkheid tussen taken die de prioritering verbeteren, bent u in staat om last-minute gedoe te voorkomen bij het brainstormen over content ideeën

Met tijdlijn functies zoals drag-and-drop functies voor het instellen van deadlines en afhankelijkheid tussen taken die de prioritering verbeteren, bent u in staat om last-minute gedoe te voorkomen bij het brainstormen over content ideeën Doelgroepsegmentatie: Om meer targeted content te creëren, moet een social media kalender grote doelgroepen opdelen in kleine en beheersbare groepen, afhankelijk van consumentengegevens zoals profielinformatie, posts, interacties, volgers, etc.

Om meer targeted content te creëren, moet een social media kalender grote doelgroepen opdelen in kleine en beheersbare groepen, afhankelijk van consumentengegevens zoals profielinformatie, posts, interacties, volgers, etc. Secties voor het aanmaken van content: Je moet kunnen vertrouwen op verschillende secties om gemakkelijk content aan te kunnen maken. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, sociale mediaplatforms, contentcategorieën, CTA's, planningen voor posts en sleutelprestatie-indicatoren (KPI's)

Je moet kunnen vertrouwen op verschillende secties om gemakkelijk content aan te kunnen maken. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, sociale mediaplatforms, contentcategorieën, CTA's, planningen voor posts en sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) AI-powered: Met AI-functies kunnen gebruikers alledaagse maar essentiële taken automatiseren, zoals het plannen van posts, het genereren van ideeën voor content, prestatie-evaluatie, stemmingsanalyse en meer

Met AI-functies kunnen gebruikers alledaagse maar essentiële taken automatiseren, zoals het plannen van posts, het genereren van ideeën voor content, prestatie-evaluatie, stemmingsanalyse en meer Waarschuwingen: Geautomatiseerde herinneringen en notificaties kunnen ervoor zorgen dat alle items worden afgevinkt - geen deadlines meer missen of vergeten een tijdgebonden post te plannen ⏰

Geautomatiseerde herinneringen en notificaties kunnen ervoor zorgen dat alle items worden afgevinkt - geen deadlines meer missen of vergeten een tijdgebonden post te plannen ⏰ Integratie:Het koppelen van een kalender aan communicatieplatforms, diensten voor het delen van bestanden, apps voor berichten en meer stroomlijnt het proces voor het aanmaken van content

6 sjablonen voor sociale mediakalenders in Google Spreadsheets

Er zijn ontelbaar veel keuzes als het gaat om het kiezen van een sjabloon voor een social media kalender, waardoor het nog uitdagender is om de juiste keuze te maken. Terwijl sommige sjablonen eenvoudig aangepast kunnen worden, gaan sommige sjablonen nog een stapje verder met automatisering.

Om je reis minder overweldigend te maken, hebben we een lijst samengesteld met zes gratis sjablonen voor kalenders voor content. Met deze sjablonen kun je schema's maken op Google Spreadsheets opmerkingen achterlaten voor uw collega's en nog veel meer.

1. Sjabloon voor redactionele kalender voor sociale media door Sjabloon.net

via HubSpotSjabloon voor HubSpot's Social Media Content Kalender is een one-stop resource voor al je social media benodigdheden. Met behulp van de platformspecifieke tabbladen kun je je content aanpassen aan de unieke stijl en vereisten van de verschillende platforms en doelgroepen.

Om altijd een stap voor te zijn in het spel, gebruikt u de opslagplaats voor inhoud om de content die u van plan bent te delen met uw volgers op een rij te zetten.

Bovendien kun je het makkelijk aansluiten op HubSpot's tools, zoals CRM of Marketing Hub, voor een probleemloze ervaring.

Best geschikt voor: Individuen of kleine Teams die op zoek zijn naar een eenvoudig sjabloon.

3. Sjabloon voor social media content kalender van Hootsuite

via HootsuiteSjabloon voor de Hootsuite Social Media Content Kalender is een gebruiksvriendelijke en aanpasbare tool. Het is compatibel met Google Spreadsheets en biedt een ingebouwd tabblad Strategie waar je een stappenplan voor sociale media kunt maken met je doelstelling, sleutelelementen die de betrokkenheid stimuleren, enzovoort,

Heb je een kristallen bol nodig die je waarschuwt voor alle aankomende belangrijke feestdagen, gebeurtenissen en data van de maand om je te helpen je content dienovereenkomstig te plannen? Dan komt het tabblad Maandweergave je te hulp. Op het tabblad Wekelijkse weergave kun je ruim van tevoren je planning voor een hele week indelen.

En raad eens! De Evergreen Content Library bijhoudt alle posts die een buzz hebben gecreëerd zodat je ze kunt hergebruiken zoals ze zijn of er een leuke draai aan kunt geven wanneer je maar wilt.

Best geschikt voor: Teams met content die hun sociale content willen afstemmen op feestdagen en belangrijke gebeurtenissen.

4. Sjabloon voor kalenders van Backlinko

via BacklinkoBacklinko's sjabloon voor de kalender voor content heeft twee noemenswaardige tabbladen: de kalenderweergave, die de deadlines toont en wat moet worden geüpload, en een lijst met content en werkstromen.

Het is vrij standaard en stelt teams in staat om hun tijdlijnen voor elk stuk content vast te leggen. Het tabblad Werkstroom biedt een stap-voor-stap handleiding voor verschillende fasen van de levenscyclus van content, van het vastleggen van ideeën tot publiceren, van metabeschrijvingen tot e-mailmarketing, en voltooit het tijdig.

Deze sjabloon voor de contentkalender is gratis en kan worden gedownload als Excel-spreadsheet of Google Spreadsheets.

Best geschikt voor: Individuen of een klein team dat zijn social media workflows wil standaardiseren.

5. Social Media Content Kalender voor kleine bedrijven door Small Business Trends

via Trends voor kleine bedrijven Trends voor kleine bedrijven Social Media Content Kalender voor kleine bedrijven is gemaakt met de behoeften van kleine bedrijven in het achterhoofd. Uitgerust met specifieke secties voor elk social media-kanaal zoals LinkedIn, Instagram en X (voorheen Twitter), geeft het gebruikers een gericht stappenplan van hun acties voor elke dag van de week.

Je kunt het downloaden als PDF, Excel of Word-document - perfect voor een klein team.

En als je momenteel een blok aan je been hebt en een duwtje in de rug nodig hebt, dan is dit projectmanagement voor sociale media oplossing kan unieke aanwijzingen genereren om u te helpen boeiende content te maken. Dat is nog eens iets!

Best geschikt voor: Kleine bedrijven die een solide maar gericht abonnement op content nodig hebben.

6. Sjabloon voor inhoudskalender door Semrush

via SemrushSjabloon voor de kalender voor content van Semrush biedt alle hulpmiddelen die nodig zijn om een schema voor sociale media tot een jaar van tevoren te onderhouden. Het tabblad Inhoudskalender heeft secties waar u de bijdragers, het type content, de status van de publicatie en nog veel meer kunt opnemen.

Om het helemaal af te maken, creëert het tabblad 'Extra velden' een aparte sectie voor elke vorm van content en legt daar alle relevante informatie over vast. U hoeft uw hersenen dus niet te pijnigen om te controleren welke gegevens u moet bijhouden voor een succesvolle social media-campagne.

Best geschikt voor: Teams die jaarlijkse of driemaandelijkse content-abonnementen maken op basis van grotere zakelijke initiatieven.

Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets/Documenten

Het valt niet te ontkennen dat Google Spreadsheets/Docs een geweldig hulpmiddel is voor documenteren en bewerking. Sociale media vereisen echter een aantal sleutelopties voor gebruikers om nieuwe hoogten te ontsluiten. Laten we eens proberen te begrijpen waarom Google Spreadsheets/Docs misschien niet genoeg is.

Gebrek aan zichtbaarheid: Er zijn geen goede tools zoals Gantt grafieken of Kanban-borden die zichtbaarheid geven aan de werkstromen

Er zijn geen goede tools zoals Gantt grafieken of Kanban-borden die zichtbaarheid geven aan de werkstromen Ingewikkelde integraties: Integratie met andere essentiële tools zoals kalenders, video streaming apps, enz. is niet naadloos en vereist extra stappen

Integratie met andere essentiële tools zoals kalenders, video streaming apps, enz. is niet naadloos en vereist extra stappen Gebrek aan automatisering: Je kunt niet automatiseren dat statussen worden bijgewerkt zodra de content live is

Alternatieve sjablonen voor kalenders voor sociale media

Hoewel de bovengenoemde sjablonen je helpen de klus te klaren, missen ze veel functies, zoals waarschuwingen, geavanceerde samenwerkingsopties en integraties met meerdere belangrijke tools, die cruciaal zijn om uit te blinken in het social medialandschap.

Dit dwingt gebruikers ongetwijfeld om op zoek te gaan naar alternatieven voor Google Spreadsheets .

ClickUp, een one-stop shop voor projectmanagement tools, biedt een brede array aan mogelijkheden, zoals zichtbaarheid in workflows via ClickUp Gantt Grafieken prestatiebewaking, Taken bijhouden en meer. Dankzij ClickUp Brein kunt u nu automatisch ideeën voor content genereren en sneller campagnes lanceren.

Als de werklast enorm is en u niet in staat bent om taken te prioriteren, kunt u uzelf op orde brengen met ClickUp Dashboards -het houdt de zaken transparant door u inzicht te geven in al uw Taken en de tijd die nodig is om ze te voltooien, waardoor de productiviteit toeneemt. U kunt het aanpassen om de prestaties van uw marketingcampagnes ook.

1. ClickUp Social Media Kalender Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Social-Media-Template.png ClickUp sjabloon voor sociale media https://app.clickup.com/signup?template=t-182377084&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als u een allesomvattend sjabloon nodig hebt dat uw sociale mediaspel kan sorteren, ClickUp sjabloon voor sociale-mediakalender kan een betrouwbare optie zijn. Brainstorm ideeën, wijs taken toe aan uw team en monitor de tractie van uw posts met deze sjabloon om uw potentieel in sociale media te maximaliseren.

Deze sjabloon helpt u het hele proces efficiënt te maken met reeds ingebouwde instellingen, zoals ClickUp Weergaven statussen, etc., die kunnen worden aangepast aan uw zakelijke vereisten. Wilt u er zeker van zijn dat elke detailkwestie met betrekking tot uw content voor sociale media binnen uw bereik ligt? Feed aangepast ClickUp velden zoals je wilt, en je kunt aan de slag.

Met alle informatie opgeslagen in één platform kun je bovendien zorgen voor een consistente berichtgeving in al je berichten en de stem van het merk presenteren.

Automatiseer uw behoeften op het gebied van sociale media, zoals het genereren van leads en het samenvatten van rapporten, met ClickUp Brain

Best geschikt voor: Social media teams die het verkeer naar hun boeiende blogs willen stimuleren.

7. ClickUp Sociaal Media Postingschema Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-22-at-11.03.27-AM.png Sjabloon voor sociale-mediaposting door ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182171560&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Uw target doelgroep is niet altijd beperkt tot één sociaal mediaplatform. Sommige mensen maken misschien vaak gebruik van LinkedIn, maar niet van Instagram. Sommigen houden misschien van de discussies op X (voorheen Twitter), maar Facebook is misschien niet hun ding.

Merken hebben een gedisciplineerde aanpak nodig om hun publicatieschema bij te houden zodat ze mensen op alle mogelijke kanalen kunnen bereiken. ClickUp Sociaal Media Postingschema Sjabloon kan hier een perfecte partner zijn. U kunt het gebruiken om uw berichten op elk platform te plannen, uw media-aanwezigheid te vergroten, te begrijpen wat werkt en wat niet, en verbeterpunten te identificeren.

Het wordt geleverd met:

Een weergave per platform om berichten per platform te categoriseren

Een Kalender van activiteitsweergave om een overzicht te geven van komende posts en ze in detail te plannen

Een Wekelijkse Nog te doen lijstweergave om op te splitsen wat er op korte termijn nog gedaan moet worden

Best geschikt voor: Makers die zich richten op educatieve content, lifestyle tips, financiële hacks, enz.

Verbeter uw sociale mediaspel met ClickUp

In het tijdperk van delen van meme's en korte delen van video's moeten makers hun spel voortdurend verbeteren met unieke contentstrategieën. Dankzij sjablonen voor kalenders kunnen ze opgelucht ademhalen in de wetenschap dat een efficiënte assistent zorgt voor hun aanwezigheid op sociale media.

De planningsmogelijkheden van ClickUp kunnen hier uw krachtige bondgenoot zijn. Terwijl de aangepaste weergaven u voorzien van een transparante workflow zoals u dat wilt, bieden de aanpasbare sleuven voor elke taak eindeloze mogelijkheden om de kalender aan te passen.

Je kunt brainstormen over unieke concepten voor documenten, je berichten plannen met automatisering, prestaties meten en wat al niet meer! En omdat het je werkstroom stroomlijnt, kun je ook je vaardigheden op het gebied van tijdbeheer verbeteren - een win-winsituatie!

Dus meld u gratis aan bij ClickUp vandaag nog om te beginnen.