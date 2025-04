Free Marketing Kalender sjablonen voor Excel

Houden ongeorganiseerde campagnes en constant multitasken je marketing team van het bereiken van de omzet doelen? 55.2% van de internetgebruikers van 16+ koopt elke week iets online. Marketingkalendersjablonen in Excel kunnen je helpen om je pijplijn moeiteloos te organiseren voor maximale tractie.

Met deze sjablonen kunt u doelen organiseren, campagnes plannen en deadlines beheren voor een week, een maand of zelfs een jaar.

Dus of u nu een marketingbureau runt of werkt met marketing voor uw kleine bedrijf dit is het beste moment om uw marketingdoelen te bereiken met deze gebruiksvriendelijke sjablonen.

Maak content die aanslaat bij uw publiek met deze gratis sjablonen voor marketingkalenders in Excel.

Wat maakt een sjabloon voor een goede marketingkalender?

De sleutel tot een succesvol marketingkalender sjabloon is de mogelijkheid om uw marketingcampagnes bij te houden tijdens het abonnement. Bij het kiezen van de beste sjabloon moet u met het volgende rekening houden:

Campagnedetails: Sjablonen met secties voor doelen, doelgroep, budget, kanalen en deadlines geven je een goed overzicht van je marketingcampagnesweergave van uw marketingstappenplan in vogelvlucht Visuele hulpmiddelen: Sjablonen met kleur gecodeerde taken kunnen u helpen om gemakkelijk te zien wat een hoge prioriteit heeft, wat er aankomt en wat Voltooid is

Flexibiliteit en samenwerking: Een goede kalender moet eenvoudige samenwerking en aanpassingen mogelijk maken, zodat u gemakkelijk realtime aanpassingen kunt maken in de agenda van uw team marketingprogramma's Gebruiksgemak: Sjablonen moeten uw abonnementen vereenvoudigen, niet ingewikkelder maken. Als u worstelt met eindeloze kolommen en ingewikkelde lay-outs, is het tijd voor verandering

Een goede kalender moet eenvoudige samenwerking en aanpassingen mogelijk maken, zodat u gemakkelijk realtime aanpassingen kunt maken in de agenda van uw team marketingprogramma's

Sjablonen voor marketingkalenders

Een goed sjabloon voor een kalender moet flexibel zijn, zodat u het kunt aanpassen aan uw werkstroom. Hieronder vind je een aantal geweldige gratis sjablonen voor marketingkalenders:

1. Excel kalender voor content door Vertex42

via Vertex42.nl De Excel kalender voor content door Vertex42 bestaat uit een jaarkalender met 12 afzonderlijke maandkalenders.

Aanpassen is eenvoudig: je kunt cellen samenvoegen voor uitgebreide campagnes en thema's aanpassen aan je merk.

Het is ideaal om je marketinginitiatieven ruim van tevoren te abonneren, vooral om andere promotionele activiteiten te ondersteunen zoals abonnement op gebeurtenissen . Je kunt zelfs wat plezier en flair toevoegen met digitale kalenderstickers!

✨Ideaal voor: Marketingprofessionals, evenementencoördinatoren en organisaties die jaarlijks content plannen

2. Excel Marketing Kalender sjabloon door ProjectManager

via Projectmanager De Excel Marketing Kalender sjabloon door ProjectManager biedt meerdere weergaven van projecten en een realtime dashboard, zodat u eenvoudig de voortgang tussen campagnes kunt bijhouden.

Dit sjabloon is volledig aanpasbaar, dus je kunt kolommen of velden toevoegen op basis van de behoeften van je team. Je kunt zelfs je logo toevoegen om het die persoonlijke touch te geven die uniek is voor jouw merk!

Met het sjabloon voor de marketingkalender van ProjectManager kun je eenvoudig je marketingcampagne over maanden organiseren, waarbij elke maand zichtbaar is als een afzonderlijk tabblad.

✨Ideaal voor: Marketingteams die verantwoordelijkheden willen toewijzen en de voortgang efficiënt willen bijhouden

3. Podcast Inhoud Kalender Sjabloon door Coëfficiënt

via Coëfficiënt.io Als je met podcasts werkt, is de Sjabloon voor podcast content kalender door Coëfficiënt houdt je op het juiste spoor met geautomatiseerde herinneringen voor elke fase - opname, bewerking en publicatie.

Je kunt biografieën van gasten, titels van afleveringen en speciale aantekeningen aanpassen en elk veld aanpassen aan de unieke behoeften van je podcast.

Dit sjabloon integreert naadloos met Google Agenda en vergelijkbare tools voor een uniforme workflow.

✨Ideaal voor: Podcasters en bureaus die end-to-end podcastmarketing beheren

4. Sjabloon voor YouTube contentkalender door Coëfficiënt

via Coëfficiëntent.io Deze gratis Sjabloon voor YouTube contentkalender door Coëfficiënt helpt je om je YouTube content gemakkelijk te abonneren en te plannen, waarbij elk detail van onderwerp tot publicatieschema wordt bijgehouden.

Je kunt de content ideeën voor elke video in kaart brengen, upload data plannen om een consistent publicatieschema te behouden en zelfs de likes, comments en shares van je video's bijhouden!

✨Ideaal voor: YouTubers en merkmanagers die een consistente postingstrategie nodig hebben

5. Sjabloon voor maandelijkse contentkalender door Coëfficiënt

via Coëfficiëntient.io Met behulp van een sjabloon marketingplan een maand van tevoren een abonnement nemen op je activiteiten kan je een cruciale voorsprong geven.

Deze Sjabloon voor maandelijkse contentkalender door Coëfficiënt geeft een overzicht van je marketing abonnement voor de hele maand, voltooid met content types, auteur/eigenaar toewijzingen en dagelijkse uitsplitsingen.

Gebruik dit sjabloon voor regelmatige notificaties over aankomende stukken content. Dit sjabloon voor de maandelijkse marketingkalender zorgt ervoor dat je team op één lijn zit en je strategie de hele maand sterk blijft.

✨Ideaal voor: Makers en marketeers van content die maandelijkse strategieën plannen met meerdere content deliverables

💡Pro Tip: Bekijk de komende drie maanden aan het begin van elk kwartaal om te zien of er overlappende campagnes, feestdagen en seizoentrends zijn die je in je content wilt verwerken.

6. Excel Marketing Schema Sjabloon door Ganttpro

via Ganttpro Deze Excel Marketing Schema Sjabloon door Ganttpro is zeer aanpasbaar en ideaal voor complexe marketing project abonnementen voor verschillende projecten.

Met dit gedetailleerde sjabloon kun je meteen aan de slag met je projecten. Het biedt eenvoudige functies voor aanpassen, samenwerken en navigeren.

✨Ideaal voor: Marketingmanagers, projectteams en bureaus die campagnes soepel willen uitvoeren

7. Social Media Platform Redactionele Kalender door Microsoft365

via Microsoft.nl Deze Social Media Platform Redactionele Kalender door Microsoft365 hiermee kunt u moeiteloos uw publicaties van content voor sociale media plannen en beheren.

Beheer je social media content eenvoudig met kleurgecodeerde deadlines en voeg animaties of video's toe om je kalender visueel aantrekkelijk te maken.

Dit is een gemakkelijk toegankelijk en gebruiksklaar sjabloon voor het grafieken van uw content kalender op meerdere sociale mediaplatforms.

ideaal voor: Freelancers en kleine bureaus die meerdere platforms beheren

8. Excel Eenvoudige Marketing Kalender Sjabloon by Sjabloon.net

via Sjabloon.net Abonneer en plan campagne content ideeën met deze eenvoudige, volledig aanpasbare Excel Eenvoudige Marketing Kalender Sjabloon door Sjabloon.net die ook kan dienen als een social media of e-mail marketing kalender.`

Het is beschikbaar in verschillende formaten, inclusief die ondersteund worden door Word, Google Documenten, Excel, Google Spreadsheets, Apple Pages of Apple Numbers, of zelfs als PDF.

✨Ideaal voor: Kleine bedrijven en freelancers die hun marketingmateriaal willen organiseren

Beperkingen van het gebruik van Excel voor het maken van marketing kalenders

Excel is een veelgebruikt hulpmiddel, maar het heeft beperkingen:

Handmatige updates: Fouten moeten handmatig worden hersteld, wat tijdrovend kan zijn

Fouten moeten handmatig worden hersteld, wat tijdrovend kan zijn Geen integraties: Excel ondersteunt geen integratie met marketingtools voor sociale media, e-mails of analytics

Excel ondersteunt geen integratie met marketingtools voor sociale media, e-mails of analytics Problemen met samenwerking: Realtime samenwerking kan een uitdaging zijn in vergelijking metprofessionele software voor marketingkalendersvooral als meerdere leden van het team tegelijkertijd aan dezelfde kalender werken

Realtime samenwerking kan een uitdaging zijn in vergelijking metprofessionele software voor marketingkalendersvooral als meerdere leden van het team tegelijkertijd aan dezelfde kalender werken Geen notificaties: Excel kan geen realtime waarschuwingen sturen, wat kan leiden tot gemiste deadlines

Alternatieve sjablonen voor marketingkalenders

Als je Excel omslachtig vindt of tegen een van de bovenstaande beperkingen aanloopt, ClickUp biedt geweldige alternatieven. Hier zijn enkele sjablonen voor marketingkalenders van ClickUp die je kunt gebruiken:

1. De ClickUp Marketingkalender Sjabloon

Organiseer al uw marketing projecten op één plek. De ClickUp Marketing Kalender Sjabloon maakt het bijhouden van lanceringen, deadlines en teamactiviteiten eenvoudig.

ClickUp Marketing Kalender sjabloon

Het heeft functies zoals automatisering, gepersonaliseerde weergaven en waarschuwingen voor afhankelijkheid.

Dit is wat deze sjabloon zo krachtig maakt:

Aangepaste statussen: Bijhouden van de voortgang van elke taak met statussen als "Heeft aandacht nodig", "In beoordeling" en "Voltooid", zodat je team op één lijn blijft en taken soepel door de pijplijn gaan

Bijhouden van de voortgang van elke taak met statussen als "Heeft aandacht nodig", "In beoordeling" en "Voltooid", zodat je team op één lijn blijft en taken soepel door de pijplijn gaan Op maat gemaakte weergaven: Krijg toegang tot zes verschillende weergaven, zoals de "Weergave budgettabel" om de uitgaven te controleren en de "Weergave lijstweergave marketingproces" om complexe projecten op te splitsen in beheersbare stappen

Krijg toegang tot zes verschillende weergaven, zoals de "Weergave budgettabel" om de uitgaven te controleren en de "Weergave lijstweergave marketingproces" om complexe projecten op te splitsen in beheersbare stappen Geavanceerde functies: Gebruik waarschuwingen voor afhankelijkheid om relaties tussen taken te identificeren, integreer e-mails voor naadloze communicatie en pas prioriteitstags toe om kritieke taken te markeren, zodat u geen deadlines mist

Gebruik waarschuwingen voor afhankelijkheid om relaties tussen taken te identificeren, integreer e-mails voor naadloze communicatie en pas prioriteitstags toe om kritieke taken te markeren, zodat u geen deadlines mist Realtime samenwerking: Laat feedback achter, wijs taken toe en deel updates moeiteloos uit binnen het platform, waardoor de samenwerking tussen teams en de efficiëntie worden verbeterd

Ideaal voor: Professionals van bureaus en zelfstandige ondernemers die meerdere campagnes beheren

2. Het ClickUp Marketing Campagne Management Sjabloon

Beheer, plan en voer uw marketingcampagnes uit met het tussenliggend niveau ClickUp sjabloon voor marketingcampagnebeheer die ervoor zorgt dat uw projecten soepel verlopen.

ClickUp Marketingcampagnebeheersjabloon

Of je nu een langdurige marketingcampagne voert of een kortlopend project, hier zijn een paar redenen waarom deze sjabloon geweldig voor je is:

Met 11 aangepaste attributen zoals "Final Content", "Draft", "Reference", "Approval" en "Team Assigned" kun je ervoor zorgen dat alle relevante informatie direct toegankelijk is

De sjabloon biedt zeven verschillende weergaven, waaronder de "Lijstweergave productlanceringscampagne", "Lijstweergave budgetvolger" en "Kalenderweergave", voor een uitgebreid overzicht van uw campagnes

ideaal voor: Creatieve bureaus en start-ups die op zoek zijn naar een gestructureerde manier om campagnes te beheren

3. Het ClickUp Social Media Sjabloon

Beheer sociale-mediaposts door ze te organiseren op thema, kanaal en publicatiedatum met de ClickUp sjabloon voor sociale media .

ClickUp sjabloon voor sociale media

Dit is hoe je het potentieel van deze sjabloon kunt maximaliseren:

Werkstromen optimaliseren met AI en tijdsregistratie: Maak gebruik van ClickUp AI tools en functies voor tijdsregistratie om uw processen te verfijnen en deadlines efficiënt te halen

Maak gebruik van ClickUp AI tools en functies voor tijdsregistratie om uw processen te verfijnen en deadlines efficiënt te halen Inhoud strategisch organiseren: Categoriseer berichten op thema, kanaal en hashtags en stel duidelijke publicatiedatums in om uw contentstrategie effectief bij te houden en te verbeteren

Categoriseer berichten op thema, kanaal en hashtags en stel duidelijke publicatiedatums in om uw contentstrategie effectief bij te houden en te verbeteren Maak gebruik van meerdere weergaven voor planning: Schakel tussen verschillende weergaven, zoals de kalenderweergave voor het plannen en de weergave van berichten in sociale media voor gedetailleerd bijhouden, om slimmer te kunnen abonneren

Schakel tussen verschillende weergaven, zoals de kalenderweergave voor het plannen en de weergave van berichten in sociale media voor gedetailleerd bijhouden, om slimmer te kunnen abonneren Vereenvoudig het beheer met geïntegreerde tools: Werkgevertools voor marketingworkflow zoals tijdsregistratie, opmerkingen en ingebouwde analyses om het beheer van sociale media te vereenvoudigen

Of u nu één of meerdere social media accounts beheert, deze sjabloon van vandaag is ontworpen om uw social media workflow efficiënter en georganiseerder te maken.

ideaal voor: Freelancers en marketingbureaus die meerdere campagnes beheren

4. Het ClickUp sjabloon voor de redactionele kalender voor contentmarketing

Beheer uw hele contentstrategie met de ClickUp sjabloon voor redactionele kalender voor contentmarketing .

ClickUp sjabloon voor redactionele kalender voor contentmarketing

Dit sjabloon maakt het beheren van contentmarketing gemakkelijker dan ooit. Dit is wat je krijgt:

Voeg gedetailleerde kenmerken toe zoals Copywriter, Approver en Graphics Designer om specifieke details voor elke content vast te leggen

Deadlines bijhouden, voortgang bewaken en productie stroomlijnen om uw contentstrategie op koers te houden

Toegang tot uw redactiekalender via vier configuraties: "Handleiding aan de slag', 'Voortgangsbord', 'Publicatiekalender' en 'Inhoudsplan', voor flexibiliteit bij het beheren van uw contentstrategie

Gebruik aangepaste velden, statussen en weergaven die zijn ontworpen voor het genereren van content, zodat je de tools hebt om een succesvolle contentstrategie te creëren, plannen en bijhouden.

ideaal voor: Contentmanagers en bloggers die hun marketinginspanningen overzichtelijk willen houden

5. De ClickUp Redactionele Kalender Lijst Sjabloon

De ClickUp Redactionele Kalender Lijst Sjabloon is geweldig voor editors die de planning van content voor websites en blogs moeten beheren.

ClickUp sjabloon voor de lijst met redactionele kalenders

Met dit sjabloon kunt u:

Moeiteloos schakelen tussen lijst-, kalender- of bordweergaven om uw redactionele abonnement te visualiseren op de manier die het beste past bij uw werkstroom

Specifieke zaken toevoegen zoals deadlines, type content, target publiek en promotiekanalen om in één oogopslag een uitgebreide momentopname te maken van elk stuk

Taken toewijzen, prioriteiten stellen en opmerkingen achterlaten direct in het sjabloon, zodat uw team op één lijn blijft en op de hoogte blijft

Stel uw blogs op en bekijk ze voordat u ze publiceert, waarbij u de aangepaste statussen van ClickUp gebruikt om de voortgang in elke fase van het aanmaken van content bij te houden

ideaal voor: Blog editors en campagnemanagers die efficiënte planningstools nodig hebben

6. De ClickUp Posting Kalender Sjabloon

Houd al je sociale-mediaposts en blogplanningen bij met de ClickUp Posting Kalender Sjabloon .

ClickUp Posting Kalender Sjabloon

Taken toewijzen, deadlines toevoegen en naadloos samenwerken met je team.

Lees hier hoe je de functies van dit sjabloon effectief kunt gebruiken:

Het traject van je content bijhouden met statussen als "Content schrijven", "Ontwerpen" en "Goedkeuren", zodat de voortgang van elke taak duidelijk is

Krijg toegang tot informatie via verschillende weergaven, zoals "Content-Type" en "Kalender", om precies te vinden wat u nodig hebt

Leg sleutelgegevens vast zoals plaatsingsdatums, platforms (bijv. Instagram, LinkedIn) en contenttypes (blog, sociale post, video), waardoor het gemakkelijk is om je kalender voor content te sorteren en filteren

Taken toewijzen, feedback geven en teamgenoten taggen kan direct in de kalender, zodat de communicatie soepel verloopt en er sneller goedkeuring wordt gegeven

ideaal voor: Kleine teams en solo makers van content die hun planning bijhouden

7. ClickUp Blog Redactionele Kalender Sjabloon

De ClickUp Blog Redactionele Kalender Sjabloon helpt bloggers om consistent te blijven met hun contentstrategie.

ClickUp Blog Redactionele Kalender Sjabloon

De belangrijkste voordelen van dit sjabloon voor blogkalenders zijn de volgende:

Aangepaste statussen: Bewaak de voortgang van elk blogbericht met statussen zoals "Voltooid", "In uitvoering" en "Nog te doen", zodat er in elke fase duidelijkheid is

Bewaak de voortgang van elk blogbericht met statussen zoals "Voltooid", "In uitvoering" en "Nog te doen", zodat er in elke fase duidelijkheid is Meerdere weergaven: Toegang tot uw redactionele kalender via verschillende configuraties, waaronder "Aan de slag gids", "Blog bibliotheek", "Blog fase" en "Blog kalender", voor flexibiliteit in het visualiseren en beheren van uw content planning

Toegang tot uw redactionele kalender via verschillende configuraties, waaronder "Aan de slag gids", "Blog bibliotheek", "Blog fase" en "Blog kalender", voor flexibiliteit in het visualiseren en beheren van uw content planning Afstemming op doelen voor content: Het sjabloon zorgt ervoor dat berichten op het juiste moment komen, relevant zijn en afgestemd zijn op uw doelen voor content, waardoor een samenhangende contentstrategie mogelijk wordt

ideaal voor: Freelance bloggers en eigenaren van kleine bedrijven die behoefte hebben aan een georganiseerde kalender voor content

💡Pro Tip: Maak een weergave van de pijplijn voor inhoud door aangepaste statussen in te stellen, zoals "Ideëren", "Hoofdlijnen opstellen", "Inhoud opstellen", "Bewerken", "Klaar voor publicatie" en "Gepubliceerd" voor een overzicht van de fase waarin elke blogpost zich bevindt. Voel je vrij om statussen toe te voegen als dat nodig is!

8. Het sjabloon voor de ClickUp kalender voor content

Stem je hele marketingstrategie af met de volledig aanpasbare ClickUp sjabloon voor inhoudskalender .

ClickUp sjabloon voor inhoudskalender

Plan, organiseer, beheer en synchroniseer uw content pijplijn met precisie met behulp van deze sjabloon. Hiermee kunt u:

Uw content categoriseren op type, target doelgroep of fase in de levenscyclus van de koper voor een gestructureerde en strategische aanpak

Functies gebruiken zoals taken, opmerkingen en bijlagen om naadloze communicatie en teamwerk te vergemakkelijken

Leg essentiële details voor elk stuk content vast met zeven aangepaste velden - week, pijler content, gerelateerde bestanden, waarde, goedkeuring van de klant, publicatiedatum en aantekeningen

Pas dit volledig aanpasbare sjabloon aan in verschillende formaten, zoals een e-mailmarketingkalender of een marketingkalender voor sociale media, om aan uw specifieke eisen te voldoen

ideaal voor: Digitale marketingteams die uitgebreide campagnes plannen

Bereik uw Business doelen in een mum van tijd met ClickUp's Marketing Kalender Sjablonen

Vandaag krabbelt u misschien campagne-ideeën op een servet of codeert u taken met kleuren in een spreadsheet. Maar als uw marketingambities groeien, wilt u een betere manier om die doelen te bereiken. Dat is waar de juiste tools van pas komen.

Sjablonen voor marketingkalenders kunnen u helpen de kunst van het organiseren van campagnes onder de knie te krijgen. ClickUp's marketingkalendersjablonen bieden de structuur, duidelijkheid en aanpasbaarheid die uw groeiende bedrijf nodig heeft. Meld u aan voor een gratis ClickUp account en ontdek hoe het uw werkstroom kan transformeren. Uw campagnes, uw gezondheid en uw Business doelen zullen u dankbaar zijn!