10 beste AI content kalender generatoren voor 2025 planning

In 2025 zijn we de basis planningshulpmiddelen al lang voorbij.

Je hebt een marketingkristallen bol nodig om vooruit te komen in dit concurrerende zakelijke landschap. 🔮

En dat is precies wat AI-kalenders voor content zijn. Ze voorspellen trends, ontdekken hiaten in je content en vertellen je zelfs wanneer je Instagram-volgers het meest waarschijnlijk zullen reageren op die perfecte post waar je op zit te wachten.

Als het gaat om content marketing beheren initiatieven zijn deze tools de extra denkkracht waarvan je niet wist dat je ze nodig had (maar waar je nu niet meer zonder kunt). Of u nu een consistente en boeiende aanwezigheid of een virale sociale-mediastrategie wilt opbouwen, deze tools kunnen de klus klaren.

Deze lijst bevat de top 10 AI-gebaseerde tools voor het genereren van kalenders voor content die je sneller van chaotisch naar rustig brengen dan je "Laten we het plannen!" kunt zeggen.

60-seconden samenvatting

Als je op zoek bent naar de top 10 AI-generatoren voor contentkalenders, zoek dan niet verder:

ClickUp: Het beste voor AI-gestuurd contentbeheer Easy-Peasy.AI: Beste voor alles-in-één AI-oplossingen Voilà: Beste voor gezamenlijke planning van contentkalenders Galaxy.AI: Beste voor AI SEO content generatie Musely.AI: Beste AI-kalendergenerator voor creatieve geesten Taakade: het beste voor real-time taakbeheer en contentorganisatie LogicBalls: Beste AI-visuele platform Predis.ai: Beste voor social media content planning AI Perfect Assistant: het beste voor gepersonaliseerde planning en organisatie UNUM: Beste voor visuele storytelling en sociale media-esthetiek Dus, laten we beginnen!

Wat moet je zoeken in AI-generatoren voor kalenders?

De juiste software voor content kalenders gaat verder dan alleen het plannen van posts. Het helpt je je doelen op het gebied van content te bereiken met tools die het abonnement vereenvoudigen en de uitvoering efficiënter maken.

Hier zijn een paar sleutel functies waar je altijd op moet letten:

Slimme content suggesties: Zoek naar een generator die AI-gestuurde ideeën biedt op basis van trending topics, publieksvoorkeuren en de stem van je merk

Zoek naar een generator die AI-gestuurde ideeën biedt op basis van trending topics, publieksvoorkeuren en de stem van je merk Automatisering en planning:* Zoek een goede tool die terugkerende taken afhandelt, zoals het plannen van posts op verschillende platforms, zodat u meer tijd overhoudt voor creativiteit

Content marketing management: Zoek een generator die werkt met projectmanagement tools en die het toewijzen van taken, het delen van bestanden en goedkeuringen eenvoudig maakt

Zoek een generator die werkt met projectmanagement tools en die het toewijzen van taken, het delen van bestanden en goedkeuringen eenvoudig maakt Integratie met meerdere platforms: Gebruik tools die synchroniseren met alles wat u gebruikt: sociale media, CMS en analyseplatforms. Eén hub voor al uw content maakt een enorm verschil

Gebruik tools die synchroniseren met alles wat u gebruikt: sociale media, CMS en analyseplatforms. Eén hub voor al uw content maakt een enorm verschil Analyse en bijhouden van prestaties: Begrijp wat werkt. Tools met gedetailleerde statistieken, zoals betrokkenheid en ROI, helpen u uw strategie aan te passen voor betere resultaten

Begrijp wat werkt. Tools met gedetailleerde statistieken, zoals betrokkenheid en ROI, helpen u uw strategie aan te passen voor betere resultaten Gebruiksvriendelijke interface: Kies een tool die gemakkelijk te gebruiken is. Je team moet er snel mee overweg kunnen zonder een steile leercurve

Nu je begrijpt welke functies je moet zoeken in AI-kalenders voor content, gaan we de top 10 van aanbevolen tools bekijken!

💡 Pro Tip: Gebruik AI-tools om de engagementgegevens van eerdere posts te analyseren en de plaatsingstijden, toon of ontwerpelementen van je toekomstige content te verfijnen voor een maximaal bereik.

De 10 beste AI-kalenders voor het genereren van content

Deze 10 AI contentkalenders hebben onze lijst gehaald omdat ze uitblinken in het bijhouden van contentplanningen. Of je nu de voorkeur geeft aan eenvoudige of geavanceerde generatoren, er is voor ieder wat wils op deze lijst! 📅

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurd contentbeheer)

Krijg een uitgebreide weergave van uw taken voor het aanmaken van content, herinneringen voor het plaatsen van berichten en meer op één plek met ClickUp-taak

Als het aankomt op AI-contentkalenders, speelt ClickUp niet alleen het spel mee, maar herschrijft het de regels. Natuurlijk, je hebt gehoord dat het "de alles app" wordt genoemd, maar hier is wat dat eigenlijk betekent voor je content strategie/

Het platform wordt geleverd met een ingebouwde AI-assistent genaamd ClickUp Brein dat uw merkstem kan leren en snelle aantekeningen kan omzetten in publiceerbare content terwijl u nog steeds denkt aan uw volgende vergadering.

ClickUp laat zijn AI-spierkracht pas echt zien in de naadloze werkstroom voor de productie van content. Stel een blogbericht op en de AI verfijnt uw tekst in realtime. Worstelt u met e-mail reeksen? De AI stelt variaties voor die zo natuurlijk klinken dat je vergeet dat ze door een machine zijn geschreven. Moet je de prestaties van een campagne analyseren? De ingebouwde gegevenstabellen helpen je bij het berekenen van de nummers.

ClickUp Brein

Laten we het eens hebben over sjablonen - er zijn er zoveel! Of u nu leert om aI gebruikt in contentmarketing of het nu gaat om het beheren van een campagne of het organiseren van een gebeurtenis, met de sjablonen van ClickUp kunt u eenvoudig aan de slag.

Marketingteams beheren vaak meerdere campagnes, productlanceringen en promotieactiviteiten tegelijk. Software voor projectmanagement voor marketing door ClickUp kan een centrale hub zijn voor het abonneren en visualiseren van marketinginitiatieven via verschillende kanalen.

Wanneer uw marketing team koppel het aan ClickUp Brain en u kunt het aanmaken van content, berichten in sociale media, e-mailcampagnes en advertenties gemakkelijk allemaal op één plek beheren.

Door uw content kalender te synchroniseren met uw bredere marketingstrategie, zorgt u ervoor dat uw merkboodschap consistent blijft, voorkomt u overlappingen of communicatiegaten, en timet u uw campagnes voor de best mogelijke resultaten.

Bovendien kunt u kiezen uit verschillende sociale media en sjablonen voor inhoudskalenders om meteen aan de slag te gaan, zoals de superhandige ClickUp sjabloon voor sociale media .

Dus als u op zoek bent naar een marketingkalendersoftware die de manier verandert waarop u uw content strategiseert, creëert en beheert, ClickUp is het.

ClickUp beste functies

Kies uit 15+ aanpasbare, interactieve weergaven, zoals Kanban, Gantt Grafiek en ClickUp kalender weergave om uw content te organiseren

Blijf op de hoogte van realtime Taakbeheer, communicatie en voortgang van checklists in uw team

Gratis toegang tot sjablonen op maat voormarketingkalenderssociale-mediacampagnes en e-mailmarketing, waardoor het eenvoudiger wordt om content te abonneren

Automatiseer terugkerende taken om uw content kalender op het juiste spoor te houden en handmatig werk te verminderen met behulp van ClickUp Automatiseringen Integreer met meer dan 1000 tools, waaronder Asana, Slack, Airtable, Monday.com, Trello en Salesforce, om uw content abonnement te centraliseren

Werk naadloos met online en offline modi, plus apps voor alle apparaten, zodat u uw contentplanning kunt controleren wanneer dat nodig is

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen een leercurve ervaren vanwege de uitgebreide functies van ClickUp

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per werkruimte per lid per maand

ClickUp beoordelingen & reviews

G2: 4.7/5 (9.900+ beoordelingen)

4.7/5 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.300+ beoordelingen)

Het gebruik van kalenders om tijd te besparen en taken voor deadlines te voltooien is altijd cruciaal. Met ClickUp is dit heel eenvoudig omdat uw deadlines samen met de taken zichtbaar zijn op uw kalenders, zodat het plannen van uw dag/week bandbreedte super eenvoudig en snel is.

Kartikeya Thapliyal, productmanager bij smallcase

➡️ Ook lezen: Hoe AI gebruiken voor marketing (use cases en tools)

2. Easy-Peasy.AI (Beste voor alles-in-één AI-oplossingen)

via Gemakkelijk.AI Als je ooit een creatieve blokkade hebt gehad, weet je hoe frustrerend dat kan zijn. Dat is waar Gemakkelijk.AI komt binnen.

Het kan sneller dan ooit originele stukken maken. Of je nu werkt aan Facebook advertenties, e-mail reacties, video scripts, of iets anders, met Easy-Peasy AI produceer je content met een snelheid van 10x.

En dan is er nog MARKY, je ultieme AI-kameraad voor chatten. Aangedreven door GPT-4, Claude 3 Opus, Google Gemini en Mistral modellen, gaat MARKY verder dan de gebruikelijke chatbot.

Hij biedt een meer gepersonaliseerde en empathische chatervaring. Met realtime gegevenstoegang, bestandsuploads, een enorme promptbibliotheek en meerdere chatpersona's is MARKY een enorme upgrade voor elke AI-interactie.

Het zorgt er ook voor dat privacy en gegevensbescherming altijd de hoogste prioriteit hebben.

Easy-Peasy.AI beste functies

Genereer content in meer dan 40 talen voor een wereldwijd publiek

Toegang tot 200+ sjablonen om sneller content aan te maken en te formatteren

PDF-bestanden uploaden om informatie te extraheren en direct content te creëren

AI-gecreëerde afbeeldingen genereren om uw content kalender aan te vullen

Beperkingen van Easy-Peasy.AI

Mist diepgaande bewerkingstools voor creatieve fine-tuning bij het aanmaken van content

Prijzen van Easy-Peasy.AI

Gratis

Starter: $16/maand

$16/maand Onbeperkt 50 : $24/maand

: $24/maand Onbeperkt: $32/maand

Easy-Peasy.AI beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

👀 Wist je dat? Het eerste AI-programma, Logic Theorist genaamd, werd in 1956 geschreven door Allen Newell, Herbert A. Simon en Cliff Shaw. Het was gemaakt om wiskundige stellingen te bewijzen.

3. Volà (Beste voor het gezamenlijk plannen van content kalenders)

via Voilà Het handmatig plannen van een content kalender voelt altijd als een monumentale Taak. Maar met Voilà bespaart de automatisering je tijd en kun je je concentreren op het maken van content van hoge kwaliteit.

Gebruik het om snel je komende contentplanning in kaart te brengen en zorg voor een consistent publicatieschema op alle sociale mediaplatforms.

De content kalender generator van Voilà houdt je op het juiste spoor door een duidelijk stappenplan te maken voor het aanmaken en verdelen van content.

De tool stelt ook een mix van content types en thema's voor.

Voilà's generator creëert een kalender die direct aansluit bij je bredere content marketing game. Je hoeft alleen maar je sleutel thema's, gebeurtenissen en target publiek toe te voegen. Deze gestructureerde aanpak zorgt ervoor dat elk stukje content een groter doel dient.

Voilà beste functies

Een gebruiksvriendelijke interface voor eenvoudige navigatie

Bied conversationele interacties voor een gebruiksvriendelijke ervaring

Maak uitgebreide maandelijkse content schema's voor een consistente merkboodschap

Beheer strategische tijdlijnen met georganiseerde publicatiedata en mijlpalen

Voilà limieten

Moeite met het beantwoorden van complexere query's

Genereert af en toe antwoorden die niet nauwkeurig zijn

Heeft beperkt begrip in bepaalde contexten

Voilà prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Premium : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Ultimate: $24/maand per gebruiker

Voilà beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

4. Galaxy.AI (Beste voor AI SEO content generatie)

via Melkweg.AI Galaxy.AI's content kalender generator is een ander hulpmiddel om het content planningsproces te vereenvoudigen. Het platform bundelt een robuuste set AI-tools in één gebruiksvriendelijke interface, waardoor het een fantastische alles-in-één oplossing is voor je zakelijke behoeften.

Als het aankomt op creatieve Taken, springt Galaxy.AI eruit. Met tools als Stable Diffusion, Midjourney en Ideogram kun je snel hoogwaardige visuals maken voor je marketingmateriaal en productontwerpen.

Deze tools helpen u om verbluffende illustraties, prototypes en ontwerpen te maken zonder het hoge prijskaartje of de lange tijdlijnen.

En vergeet Flux niet. Deze AI-gestuurde automatisering van marketing houdt je werkstroom op het juiste spoor en helpt bij het opschalen van de business. Het zorgt ervoor dat alles soepel verloopt, zelfs als je grotere projecten aanneemt.

Galaxy.AI beste functies

Toegang tot een suite van meerdere AI-modellen in één platform

Schets probleem, oplossing en resultaten duidelijk met gestructureerde formats

Data visuals integreren om de geloofwaardigheid van content te verbeteren

Content kan worden aangepast aan de stijlgids van uw merk

Galaxy.AI beperkingen

Is voor de uitvoerkwaliteit sterk afhankelijk van de nauwkeurigheid van de invoergegevens

Galaxy.AI prijzen

$49/maand

Galaxy.AI beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

👀 Did You Know? AI kan mogelijk voorspellen hoe viraal je content kan worden voordat je het post. Bepaalde AI-tools zoals Streamladder kunnen de trefwoorden, timing en het gedrag van het publiek van je abonnement analyseren en zo een "viraliteitsscore" geven Dit helpt je om de betrokkenheid van het publiek en het potentiële bereik van de ideeën voor de content in te schatten voordat je deze publiceert.

5. Musely.AI (Beste AI-generator voor kalenders voor creatieve geesten)

via Musely.AI Verander de manier waarop u content abonneert met Musely.AI . Het genereert automatisch uitgebreide kalenders voor content, waardoor je tijd bespaart en consistent en relevant blijft.

Deze AI-marketingtool beveelt ook slimme onderwerpsuggesties aan op basis van trends in je niche. Een andere geweldige functie is het aanpasbare publicatieschema.

Ongeacht het platform kun je gemakkelijk de frequentie van de publicaties en de typen content aanpassen aan je marketingdoelen. De optimalisatie van de contentmix is ook fantastisch.

Je kunt verschillende soorten content balanceren op meerdere platforms, zodat je zeker weet dat je al je target segmenten bereikt.

Musely.AI zorgt voor het strategische beheer van de tijdlijn. Je kunt je richten op het creëren in plaats van je zorgen te maken over wanneer of wat je de volgende keer moet posten.

Musely.AI beste functies

Voltooid content kalenders genereren in seconden met slechts een trefwoord of onderwerp

Ontwikkel routekaarten voor blog content met gestructureerde problemen, trefwoorden en publicatiedata

Breng tijdlijnen voor de lancering van marketingcampagnes in kaart met sleutel mijlpalen en deadlines

Plan content rond thema's zoals feestdagen, seizoenen en gebeurtenissen in de sector

Abonnementen ontwikkelen voor de verdeling van content over verschillende platforms om het bereik en de betrokkenheid te maximaliseren

limieten van Musely.AI

Heeft een leercurve, gezien de uitgebreide functies

Musely.AI prijzen

Aangepaste prijzen

Musely.AI beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Taakade (Beste voor real-time beheer van taken en organisatie van content)

via Taskade Als u op zoek bent naar een hulpmiddel om uw kalender voor content georganiseerd en effectief te houden, Taskade is een aanrader. Het is een AI-gestuurd platform dat content kalenders, Sprints, grafieken en SOP's op één plek samenbrengt.

En met 1 TB aan bestandsopslagruimte, kan het gemakkelijk al je content aan zonder dat je ruimte tekort komt.

Taskade onderscheidt zich door de AI agents die taken en prioriteiten in realtime beoordelen. Ze koppelen automatisch gerelateerde taken, zodat je overal bovenop blijft zitten. Je weet altijd precies waar je je op moet focussen, met een duidelijke weergave van hoe elke taak in de algemene strategie past.

Taskade beste functies

Taken visualiseren in verschillende formats-tabellen, borden, lijsten, mindmaps en kalenders

Brainstorm, schets en plan met de hulp van een AI-schrijf- en Taakassistent

Deel werk gemakkelijk met teams, clients en gasten; werk probleemloos samen op het web, mobiel en desktop

Blijf op de hoogte van de prioriteiten van taken met realtime dynamische verbindingen en hiërarchieën

Organiseer content met aanpasbare sjablonen voor verschillende soorten content en platforms

Taskade beperkingen

Mist geavanceerde functies zoals het toevoegen van afbeeldingen of video's of het maken van complexe tabellen

Opmaak kan lastig zijn als je niet bekend bent met Markdown-compatibele editors

Taskade prijzen

Gratis : $0

: $0 Taskade Pro : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Taskade voor Teams: $20/maand per gebruiker

Taskade beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: In de jaren zestig creëerde Joseph Weizenbaum ELIZA, een van de bekendste spellen op de markt

eerste AI-chatterbots

(later chatbots genoemd). De chatbots werden gemaakt om de communicatie tussen mensen en machines te onderzoeken en simuleerden gesprekken met behulp van patroonherkenning en substitutie, waardoor gebruikers de illusie kregen dat het programma ze begreep.

7. LogicBalls (Beste visuele AI-platform)

via LogicBalls Met meer dan 15 miljoen AI-gegenereerde content en een community van meer dan 150.000 gebruikers maakt LogicBalls krachtige AI-tools toegankelijk voor iedereen.

Toegang tot meer dan 1.200 apps voor alles van schrijven tot ontwerpen en zelfs video scripting. Perfect om snel en efficiënt content van hoge kwaliteit te maken.

Wat ook geweldig is, is hoe het je helpt om sociale mediaposts te genereren die je kunt gebruiken om je casestudy's, blogs en artikelen te promoten en een breder target publiek te bereiken.

LogicBalls beste functies

Genereer snel kalenders voor content met AI-gestuurde tools voor schrijven, ontwerpen en sociale media

Maak binnen enkele minuten boeiende casestudy's voor websites, sociale media of getuigenissen van clients

Content aanpassen aan de stem en boodschap van je merk

Optimaliseer content voor SEO met zoekwoordsuggesties

LogicBalls limieten

De gratis versie beperkt je tot 50+ AI-tools, twee tonen en minder aanpassingsopties

Sommige geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in premium versies

LogicBalls prijzen

Gratis

Pro: $9.99/maand

$9.99/maand Premium: $19.99/maand

LogicBalls beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

➡️ Ook lezen: Hoe AI gebruiken voor Affiliate Marketing (Gebruikscases en tools)

8. Predis.ai (Beste voor social media content abonnementen)

via Predis.ai Wat doe je als je naar een leeg scherm staart en snel 30 berichten nodig hebt? Het laatste wat je wilt is stressen. In plaats daarvan kun je je aanmelden bij Predis.ai. Je kunt met vier woorden tekst, afbeeldingen en video content genereren.

Zodra je de snelle inwerkprocedure hebt voltooid, heb je al een paar berichten klaar. Je kunt kiezen voor een basispost met een bijschrift en een afbeelding of je kunt alles uit de kast halen en vragen om een Instagram carrousel.

Predis.AI levert afbeeldingen met een samenhangend ontwerp en tekst die je kunt aanpassen. Als er iets niet klopt, kun je de layout en het kleurenschema gemakkelijk veranderen.

Zodra je de definitieve versie van je post hebt, kun je deze snel inplannen op de kalender voor content. Predis.ai doet de rest terwijl jij je met andere Taken bezighoudt.

Predis.ai beste functies

Maak Instagram carrousels met aangepaste lay-outs, kleuren en tekst

Doorzoek de bibliotheek met stockvideo's om videoposts met tekst, afbeeldingen en animaties samen te stellen

Krijg toegang tot realtime analyses en houd de prestaties van je account bij

Stel doelen voor sociale media in en houd ze bij, rechtstreeks vanaf het dashboard

Predis.ai limieten

Sommige gebruikers zeggen dat hashtags in andere talen niet kunnen worden gegenereerd (alleen in het Engels)

Predis.ai prijzen

Free : gratis

: gratis Lite : $32/maand

: $32/maand Premium : $59/maand

: $59/maand Bureau: $249/maand

Predis.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (80+ beoordelingen)

4.8/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (180+ beoordelingen)

9. AI Perfect Assistant (De beste voor persoonlijke planning en organisatie)

via AI perfecte assistent Als je altijd op zoek bent naar manieren om de efficiëntie te verhogen, AI perfecte assistent zal je enorm helpen. Deze tool automatiseert taken in Microsoft Office apps en meer, waardoor alledaagse taken moeiteloos verlopen.

Of je nu PowerPoint-dia's maakt, Word-documenten opstelt of berichten beantwoordt in Outlook en Teams, AI Perfect Assistant doet het allemaal. De AI voert deze taken snel uit, alsof je een extra handje op kantoor hebt.

Handig voor professionals of bedrijven die tijdrovende activiteiten willen verminderen.

AI Perfect Assistant beste functies

Gebruik meer dan 40 AI-tools voor het maken van presentaties, e-mails, chatten en meer

Toegang tot taaltools voor grammaticacontrole, parafraseren en vertalen

Sjablonen aanpassen met instelbare schrijfstijlen, tonen en taalvoorkeuren

Toegang via Chrome extensie of Telegram Web App voor extra gemak

AI Perfect Assistant beperkingen

Vertrouwd raken met het volledige bereik van tools kan tijd kosten

Free en lagere abonnementen hebben limieten voor tokens

AI Perfect Assistant prijzen

Gratis

Pro: $9.99/maand

$9.99/maand Premium: $29,99/maand

AI Perfect Assistant beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

💡 Pro Tip: Bespaar tijd door sjablonen te maken voor content die maandelijks wordt herhaald, zoals "Throwback Thursday"-posts of vakantiecampagnes. Met veel tools kunt u sjablonen gemakkelijk dupliceren.

10. UNUM (het beste voor visuele storytelling en sociale media-esthetiek)

via UNUMUNUM is een krachtig hulpmiddel voor het maken van een kalender voor social media content. Het helpt u uw social media content visueel te organiseren en te abonneren.

Met het platform kunt u een eengemaakte sociale media-aanwezigheid creëren door meerdere accounts op één plaats te beheren. U kunt berichten gemakkelijk slepen en neerzetten, zodat alles werktstroomt en met elkaar in verbinding staat.

De AI-gestuurde suggesties helpen je de beste tijden te vinden om te posten, wat echt tijd bespaart.

UNUM beste functies

Posten slepen en neerzetten voor naadloze werkstroom van content

Bekijk een voorbeeld van content voordat je berichten plaatst om deze af te stemmen op de toon van het merk

Samenwerken met team om posts te maken en in te plannen

Consistentie behouden tussen campagnes

UNUM limieten

De facturering/administratie van de website is soms een beetje verwarrend

UNUM prijzen

UNUM Free

UNUM Pro: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker UNUM voor Teams: $15/maand

UNUM beoordelingen en reviews

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Plan boeiende AI-inhoud met ClickUp AI

Tijd is kostbaar en AI is de tool om u te helpen elke seconde optimaal te benutten!

Als je uren bezig bent met het maken van de perfecte kalender voor content, gebruik dan AI voor het aanmaken van een uitgebreide kalender voor content en zie de verandering. 🙌

ClickUp Brain is een sleutel tot deze transformatie. Het kan je helpen je content te organiseren, te abonneren en te automatiseren op elke denkbare manier.

Heb je een content abonnement nodig dat daadwerkelijk in lijn is met je doelen? Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en zie zelf het verschil!