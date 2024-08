15 slimme Salesforce-hacks voor het stroomlijnen van bedrijfsbeheerprocessen

Salesforce gebruikt AI en andere transformerende technologieën om werkstromen te optimaliseren en verbeter de productiviteit van uw verkoop-, marketing- en klantenserviceteams.

Het platform helpt marketingprofessionals bij het opstellen van op maat gemaakte campagnes en het bepalen van optimale plaatsingstijden. En voor verkoopteams biedt het klantenrelatiebeheer (CRM) functies die hen helpen leads bij te houden en hun verkooppijplijnen te beheren.

Maar om Salesforce optimaal te benutten, moet u diep in de mogelijkheden duiken en een aantal beproefde tips en best practices implementeren.

Daarom delen we 15 ultieme Salesforce-hacks om uw bedrijfsmanagement naar een hoger niveau te tillen en ongekende productiviteit te ontsluiten.

Processen automatiseren en stroomlijnen met 15 deskundige Salesforce-hacks

We hebben 15 deskundige Salesforce-hacks verzameld om u te helpen het volledige potentieel van het platform te ontsluiten en een echte supergebruiker te worden, ongeacht de grootte en de branche van uw bedrijf. ✨

1. Lead Source hack

Om leads te genereren en de zichtbaarheid van het merk te vergroten, gebruiken marketingteams vaak marketingcommunicatiestrategieën waarbij meerdere marketingkanalen betrokken zijn. Het is echter essentieel om de leadgeneratiecapaciteiten van elk kanaal te begrijpen, zodat u uw marketinginspanningen kunt optimaliseren en middelen op de juiste manier kunt toewijzen.

Salesforce biedt de ultieme oplossing voor het bijhouden en beheren van marketingkanalen leads te beheren -de functie Lead Source. Of het nu via SEO, verwijzingen via sociale media of mond-tot-mondreclame is, het platform biedt gedetailleerde inzichten in hoe en waar leads uw producten of services ontdekken. 🔍

Door de herkomst van leads te achterhalen, kunt u uw marketinginspanningen maximaliseren door te focussen op de meest productieve kanalen. Je kunt ook remarketingcampagnestrategieën ontwikkelen voor kanalen die minder leads genereren dan verwacht.

2. Lead conversie bijhouden hack

Leadconversietijd verwijst naar de tijd die nodig is om leads om te zetten in klanten. Deze informatie geeft elke verkoper inzicht in trends in klantgedrag, zoals koopmomenten, die essentieel zijn voor nauwkeurige verkoopprognoses. 🔮

Salesforce is een krachtig tool voor het bijhouden van klanten en leads. Het helpt verkopers bij het bijhouden van leadconversiegegevens, zodat ze nauwkeurig de piekconversietijden kunnen bepalen. Met deze informatie kunnen verkoopteams hun strategieën effectief verfijnen en middelen toewijzen om optimale conversiekansen te benutten.

3. Dashboard hack

Voor verkoop- en marketingteams is het belangrijk om op de hoogte te blijven van klantgerelateerde gegevens en sleutelprestatie-indicatoren voor verkoop (KPI's) is essentieel voor het stimuleren van groei en het behalen van sales targets. In het verleden moesten teams worstelen met spreadsheets en historische trendrapporten om inzicht te krijgen in verkoopgegevens, wat omslachtig bleek en de algehele efficiëntie beïnvloedde.

Gelukkig maken Salesforce-dashboards het eenvoudig om vitale statistieken bij te houden door een snel visueel overzicht te bieden van pijplijnprestaties , verkooptrends en leadconversiekansen via intuïtieve grafieken en diagrammen. 📊

De filter functie van het platform verbetert de zichtbaarheid nog verder door gebruikers in staat te stellen zich te concentreren op de meest relevante gegevens en met vertrouwen weloverwogen beslissingen te nemen.

4. Web-to-lead hack

Marketingteams maken vaak gebruik van de kracht van online kanalen, zoals websites of landingspagina's, om leads te genereren. Een van de sleutelmethoden om dit te doen is het integreren van webformulieren in landingspagina's of websites. 🕸️

Webformulieren zijn lead generation gateways die vitale informatie van bezoekers verzamelen, zoals contactgegevens, demografische gegevens en productvoorkeuren. Deze gegevens dienen vaak als basis voor de strategieën van verkoop- en marketingteams voor relaties met klanten.

Het maken en implementeren van deze formulieren is moeiteloos. Met slechts een paar klikken kunnen gebruikers van Salesforce formulieren ontwerpen voor het verzamelen van relevante informatie van bezoekers en deze op hun websites insluiten.

De gegevens van webformulieren komen rechtstreeks in Salesforce CRM terecht, waardoor het eenvoudiger wordt om Salesforce-leads te kwalificeren en snel door te geven aan verkopers voor follow-ups.

5. Automatisering hacken

Door het automatiseren van repetitief en vervelend werk, zoals het maken van taken en het versturen van notificaties, kunnen bedrijven veel kostbare tijd vrijmaken voor meer strategische activiteiten, zoals het prospecteren van leads of het koesteren van relaties met klanten. 🐣

Salesforce is een robuuste tool voor verkoop- en marketingautomatisering. Met name met de Process Builder van Salesforce kunt u triggers op het platform configureren om automatisch te triggeren:

Records bij te werken

Notificaties versturen wanneer een lead rente toont

Vervolgtaken aanmaken voor het verkoopteam op basis van specifieke acties van klanten of leads

6. LinkedIn Sales Navigator integratie hacks

Een uitstekende manier om de mogelijkheden van Salesforce voor leadprospectie te verbeteren is door het te integreren met LinkedIn Sales Navigator.

Sales Navigator is een platform dat geavanceerde zoekfilters en algoritmen biedt om prospects binnen uw target contacten te lokaliseren, hun voorkeuren en rente te identificeren en leads aan te bevelen.

Door Salesforce te verbinden met LinkedIn Sales Navigator krijgt u toegang tot de LinkedIn-informatie van uw leads zonder Salesforce te verlaten. Met inzicht in leadprofielen kunt u gepersonaliseerde strategieën creëren op basis van hun interesses.

U kunt ook het InMail-berichtenplatform van LinkedIn gebruiken om binnen Salesforce contact te leggen met uw leads.

7. Inline bewerking hack

Teams van marketing-, verkoop- en klantenserviceteams komen af en toe discrepanties tegen in account- of contactgegevens bij het maken van documenten zoals verkoop- of zakelijke onkostendeclaraties .

Voor elke poging om dergelijke fouten te corrigeren, moest een aparte bewerkingspagina worden geopend en moest handmatig worden gezocht naar de sectie met het verschil. Dit proces was omslachtig en tijdrovend omdat de leden van het team vaak tussen meerdere pagina's moesten schuifelen om slechts een paar kleine correcties aan te brengen.

Salesforce heeft dit probleem aangepakt door een functie te introduceren die inline bewerking heet. Zodra deze functie is geactiveerd, kunnen gebruikers eenvoudigweg op het veld in de pagina met Salesforce-records klikken dat moet worden bijgewerkt, de nodige wijzigingen aanbrengen en de wijzigingen opslaan - en dat alles zonder de recordweergave te verlaten.

8. Chrome extensie hack

Salesforce-integratie met Google Chrome biedt realtime zichtbaarheid in leads, accounts en opportunities met de beste conversie, allemaal vanuit uw browser.

Met de extensie Salesforce Inspector kunt u bijvoorbeeld records diepgaand analyseren en bewerken. Ondertussen heeft de Salesforce Navigator for Lightning een krachtige zoekbalk waarmee u records en bestanden in uw Salesforce accounts rechtstreeks vanuit uw browser in Chrome kunt doorzoeken.

9. Rapportage bouwen hack

Teams van verkoop-, marketing- en klantenserviceteams stellen regelmatig KPI rapportages met essentiële statistieken zoals verkoopopbrengsten, campagne-effectiviteit en klanttevredenheidsscores.

Deze trendrapporten zijn een cruciale benchmark en geven inzicht in de voortgang van het team op het gebied van leadconversie en klanttevredenheid verkoopdoelen . Ze identificeren ook groeikansen door te wijzen op gebieden voor campagne- en verkoopprocesverbetering.

De gebruikersvriendelijke report builder van Salesforce vereenvoudigt het genereren van rapporten. Omdat de CRM toegang biedt tot real-time lead- en klantgegevens, kunt u eenvoudig filters toepassen om relevante statistieken te selecteren voor opname.

Bovendien zorgen de visualisatieopties van het platform - grafieken, tabellen en tabellen - voor een betere interpretatie van de gegevens, zodat het verkoopteam de leadprestaties en gedragspatronen van klanten kan onderscheiden. 📈

Na het genereren van historische trendrapporten met relevante grafieken en grafieken, kunnen teamleiders gebruikmaken van de hub voor samenwerking van Salesforce, Salesforce Chatter, om de documenten met hun teamleden te delen.

10. Integratie hack

Naast LinkedIn Sales Navigator en Google Chrome maakt Salesforce verbinding met tal van andere toepassingen om uw werk te centraliseren en te stroomlijnen. Eén integratie die de moeite waard is, is ClickUp , een alles-in-één productiviteitsplatform dat bekend staat om zijn projecten en taakbeheer functies voor doelen en samenwerking. Salesforce integreren met ClickUp omvat het gebruik van een integratieservicepartner (ISP) zoals Zapier. Eenmaal gekoppeld, verbetert deze integratie de mogelijkheden van beide platforms met behoud van hun verschillende functies.

U kunt gegevens naadloos synchroniseren tussen ClickUp en Salesforce om informatie silo's te elimineren en context wisselen . Wanneer Salesforce kansen identificeert die follow-up vereisen, genereert ClickUp automatisch bijbehorende Taken. ✅

Deze taken kunnen een kleurcode krijgen op basis van prioriteit en worden toegewezen aan verschillende leden van het team met de juiste deadlines. Daarna kan de voortgang van elke Taak worden bijgehouden in ClickUp tot voltooiing.

Integreer Salesforce met ClickUp om gegevens te synchroniseren en automatisch Taken te maken

11. Globale zoekhack

Soms moeten organisaties specifieke records of accountgegevens opzoeken om problemen met klanten op te lossen of leads op te volgen. Voordat er softwareoplossingen zoals Salesforce bestonden, was dit een veeleisend proces waarbij handmatig meerdere records moesten worden doorzocht om één account te vinden.

Salesforce gaat deze uitdaging aan met een krachtige functie voor globaal zoeken. Nadat u zoekopdrachten hebt ingevoerd, zoals het opvragen van Salesforce accountgegevens voor leads in een specifieke regio, helpt de functie voor wereldwijd zoeken u bij het bijhouden van gegevens uit uw CRM-systeem.

Deze intelligente tool haalt onmiddellijk kritieke gegevens op, zoals accounts, leads en kansen, zodat gebruikers de informatie die ze nodig hebben binnen handbereik hebben. 🌐

12. AI-gestuurde e-mail hack

Naast het gebruik van webformulieren op landingspagina's maken marketingteams gebruik van e-mailmarketingcampagnes om leads te genereren. Aan de andere kant vertrouwen verkoopteams op e-mailcampagnes om gekwalificeerde leads op te volgen en deals te sluiten, terwijl de klantenservice e-mails gebruikt om veelvoorkomende problemen van klanten op te lossen.

Salesforce introduceerde Einstein AI, een baanbrekende functie, om een revolutie teweeg te brengen in klantcommunicatiebeheer .

Einstein AI helpt Teams bij het opstellen van e-mailsjablonen, onderwerpregels en kopteksten en optimaliseert de content zodat deze aanslaat bij de ontvangers. Het personaliseert ook verzendtijden om ervoor te zorgen dat ontvangers e-mailwaarschuwingen ontvangen wanneer de kans het grootst is dat ze contact opnemen. ⏲️

13. Mobiele app hack

Met de Salesforce app blijft u op de hoogte en proactief met real-time notificaties over leadkansen en updates die rechtstreeks op uw mobiele apparaat worden afgeleverd. 📲

Daarnaast stelt de offline functie van de app gebruikers in staat om zonder internetverbinding verder te werken aan het CRM. Wijzigingen die offline worden gemaakt, worden automatisch gesynchroniseerd en opgeslagen zodra de internetverbinding wordt hersteld, zodat de nauwkeurigheid van de gegevens en de continuïteit van het werk worden gegarandeerd.

14. AI-gebaseerde leadsegmentatie hack

Het succes van marketingcampagnes hangt vaak af van het targetten van leads die de meeste kans maken om te binden en te converteren. Toch kan het identificeren van dergelijke prospects aanvoelen als het vinden van een naald in een hooiberg. 🪡

De marketing cloud van Salesforce biedt een oplossing met AI-gebaseerde functies voor leadsegmentatie. Deze tool analyseert gedrag, interacties en demografische gegevens om leads in te delen in verschillende segmenten op basis van gedeelde kenmerken. Dit helpt marketeers om hun campagnes af te stemmen op elk segment, waardoor de kans op het converteren van leads toeneemt.

15. Deduplicatie van gegevens

Dubbele records vormen een grote uitdaging voor de integriteit van gegevens omdat ze vitale statistieken zoals conversiepercentages, productiviteit van verkoop en leadprestaties verstoren. Ze kunnen leiden tot onjuiste inzichten, verkeerde strategieën en gefrustreerde verkopers en klanten.

Salesforce pakt het probleem van dubbele gegevens aan met de functie Duplicatieregels en het onderdeel Potentiële duplicaten.

De functie Dubbele regels voorkomt dubbele gegevens door te voorkomen dat gebruikers dubbele gegevens invoeren. Als er overeenkomsten worden gedetecteerd tussen nieuwe invoer en bestaande gegevens, wordt de gebruiker automatisch gewaarschuwd en wordt deze gevraagd de records te controleren voordat er verder wordt gegaan.

Het onderdeel Potentiële duplicaten identificeert dubbele records en stelt gebruikers in staat om deze invoer automatisch samen te voegen in het CRM-systeem.

Salesforce limieten

Hoewel het een krachtig hulpmiddel om verkoop mogelijk te maken en toonaangevende CRM-oplossing met unieke mogelijkheden, heeft Salesforce limieten. Hoewel de eerder besproken hacks uw Salesforce-ervaring zullen verbeteren, is het cruciaal om de uitdagingen te erkennen die u kunt tegenkomen bij het gebruik van het platform.

Hier zijn enkele terugkerende problemen die gebruikers van Salesforce in de loop der jaren naar voren hebben gebracht:

1. Leercurve

De uitgebreide functies van Salesforce kunnen een tweesnijdend zwaard zijn. Nieuwe gebruikers, vooral degenen met weinig ervaring met CRM-systemen hebben vaak moeite om door de interface van het platform te navigeren.

2. Prijsstructuur

Een veelgehoorde klacht onder gebruikers van Salesforce zijn de hoge licentiekosten en de extra kosten die gepaard gaan met toegang tot geavanceerde functies. Deze vergoedingen vormen een belangrijke barrière voor starters en kleine bedrijven, waardoor ze mogelijk worden afgeschrikt om het platform te gebruiken. 💰

3. Laadtijd

Een opmerkelijke beperking die door sommige gebruikers wordt gerapporteerd, is de de neiging van het platform om traag te zijn wat de efficiëntie en productiviteit van de werkstroom aanzienlijk kan verstoren.

ClickUp: Een alternatieve tool voor CRM- en verkoopprojectmanagement

ClickUp is een alles-in-één project- en tool voor bedrijfsbeheer bij uitstek geschikt voor marketingbureaus en verkoopteams van elke grootte. De functies voor taakbeheer, samenwerking in realtime en automatisering maken het een perfecte oplossing Salesforce alternatief .

In dit gedeelte verkennen we de tools en functies van ClickUp in detail en laten we zien hoe u het platform kunt gebruiken om uw marketing-, verkoop- en CRM-activiteiten te stroomlijnen.

1. ClickUp CRM

Als u op zoek bent naar een oplossing om u te helpen bij het implementeren van uw strategieën voor klantrelaties tot in de perfectie, ClickUp CRM voldoet aan al uw Boxen!

Het platform dient als een centrale opslagplaats van al uw lead- en klantinformatie en laat u deze beheren met 10+ aangepaste weergaven zoals Lijst, Tabel en Board.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-261.png aangepaste weergaven in ClickUp CRM /$$$img/

Houd uw pijplijn en klantinteracties bij met aangepaste weergaven in ClickUp CRM

ClickUp's CRM-functies zijn ideaal voor service en productgebaseerde bedrijven. Neem bijvoorbeeld de Instance van het platform Aangepaste formulieren functie, waarmee gebruikers webformulieren kunnen maken waarmee belangrijke lead- en klantgegevens kunnen worden verzameld en moeiteloos kunnen worden geïntegreerd in het CRM van het bedrijf.

Bovendien, ClickUp Dashboards dienen als het controlecentrum voor al uw verkoop- en CRM-activiteiten. Ze laten u uw verkoop- en klantgegevens visualiseren en analyseren met meer dan 50 cirkeldiagrammen, lijndiagrammen, staafdiagrammen en aangepaste rapportages.

Aangepaste automatiseringen maken die starten op basis van triggers en voorwaarden van uw keuze in ClickUp

3. ClickUp sjablonen

ClickUp biedt 1.000+ kant-en-klare sjablonen voor verkoop, marketing, financiën, projectmanagement en vrijwel elk ander zakelijk gebruik!

We raden de ClickUp CRM sjabloon als u geen CRM-systeem vanaf de grond wilt opbouwen. Het sjabloon voorziet u van alle hulpmiddelen die u nodig hebt om uw verkooppijplijn te beheren, leads te kwalificeren en duurzame relaties met klanten op te bouwen. Gebruik de Aangepaste velden om klantgegevens te visualiseren en te organiseren en Aangepaste statussen om de voortgang van uw deals en relaties bij te houden.

Beheer klanten, verkooppijplijnen, actie-items en meer met het ClickUp CRM-sjabloon in de lijstweergave

ClickUp heeft ook sjablonen om verkoopmanagers en hun teams te helpen bij het maken van belangrijke documenten, zoals verkoopabonnementen en verkooprapporten in een handomdraai. 📃

De Instance ClickUp sjabloon voor verkoopplan stelt verkoopteams in staat om doelen, tijdlijnen en strategieën voor het bereiken van targets te schetsen.

Bovendien kan de ClickUp sjabloon voor verkooprapportage vergemakkelijkt de documentatie van kritieke statistieken en prestatie-indicatoren en stelt gebruikers in staat om trends in klantgedrag te visualiseren aan de hand van grafieken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-2.14.09-PM-1400x737.png Sjabloon voor verkooprapportage door ClickUp /$$$img/

Gebruik de ClickUp-sjabloon voor verkooprapporten om de verkoopprestaties en voortgang bij te houden

4. ClickUp integraties

Hoewel ClickUp van nature al krachtig is, kunt u de functionaliteit nog verder uitbreiden door gebruik te maken van de uitgebreide integratiemogelijkheden. Met ClickUp's integraties kunnen gebruikers verbinding maken met meer dan 1.000 tools, waaronder CRM-platforms zoals HubSpot, rechtstreeks of via integratie-apps van derden zoals Zapier.

Integratie met de apps die u elke dag gebruikt, vergemakkelijkt gegevenssynchronisatie en laat u uw werk centraliseren op ClickUp. Instance, clickUp koppelen met Google Drive stelt u in staat rapporten en andere documenten te zoeken, te maken en bij te sluiten op de Drive van het bedrijf, zonder ClickUp te verlaten!

Verbeter Business Management met ClickUp: Het beste alternatief voor Salesforce

Salesforce is een krachtige bondgenoot in bedrijfsbeheer en biedt functies voor het stroomlijnen van verkoop-, marketing- en klantenserviceactiviteiten. Succes met Salesforce is echter een voortdurende reis. Regelmatige updates, Salesforce hacks en voortdurend leren zijn van vitaal belang om het volledige potentieel te benutten.

U kunt uw verkoop-, marketing- en bedrijfsactiviteiten ook stroomlijnen en automatiseren met ClickUp, het ultieme alternatief voor Salesforce.⚡

Van een robuust CRM-systeem en krachtige functies voor automatisering tot geavanceerde functies voor taakbeheer en naadloze integratieopties: ClickUp heeft alles wat u nodig hebt om succes te behalen en duurzame bedrijfsgroei te realiseren. Dus, meld u aan voor ClickUp vandaag nog; het is gratis!