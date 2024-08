ClickUp onderzoekt: Een dag in het leven van een IT-manager

Als een storing in de server ervoor zorgt dat je systemen bezeten raken door klopgeesten, wie ga je dan bellen?

De IT-manager natuurlijk!

Als je in deze branche werkt, weet je waarschijnlijk dat dit een cruciale rol is. IT-managers zijn meestal betrokken bij de meeste beslissingen en activiteiten van de organisatie. Ze zijn verantwoordelijk voor de vergadering van klanten, werknemers en het bedrijf.

Uitgerust met uitgebreide technische expertise en probleemoplossende vaardigheden, kunnen IT-managers elk probleem in de IT-infrastructuur aanpakken, hoe eng het ook is. šŸ‘»

Om IT-managers over de hele wereld te eren, duiken we dieper in de fijne kneepjes van deze positie. We beschrijven een typische dag uit het leven van een IT-manager, verkennen de technologie waarop ze vertrouwen en analyseren hoe de branche waarin ze werkzaam zijn hun taken kan veranderen.

IT-managers vs. IT-directeuren

Hoewel ze op elkaar lijken en bepaalde verantwoordelijkheden delen, verschillen de rollen van IT-managers en IT-directeuren aanzienlijk.

De IT projectmanager heeft een meer praktische rol en richt zich op het dagelijkse. Hun primaire verantwoordelijkheid is het beheren van taken en leden van het personeel en het onderhouden van de infrastructuur. Hoewel ze vaak betrokken zijn bij de besluitvorming, is hun invloed op organisatiedoelen op hoger niveau beperkt.

De IT Director heeft een sterker zakelijk inzicht en heeft invloed op de strategische abonnementen van de IT-afdeling van de organisatie. In samenwerking met C-level executives en andere afdelingshoofden helpen ze de algemene bedrijfsdoelen af te stemmen op de specifieke doelen van de IT-afdeling.

IT Directors werken samen met IT-managers om de strategieƫn te implementeren en de behoeften van gebruikers te beoordelen om toekomstige beslissingen te onderbouwen.

De dagelijkse routine van een IT-manager

De rol van een IT-projectmanager kan vele vormen aannemen. Sommige managers zijn verantwoordelijk voor Ć©Ć©n afdeling, terwijl anderen optreden als tussenpersoon tussen andere afdelingen en belanghebbenden. Een handvol managers fungeert zelfs als eenpersoons IT-afdeling en neemt de rol van systeembeheerder op zich,

softwareontwikkelaars

en IT-managers allemaal tegelijk. šŸ¤¹

Veel managers beginnen hun carriĆØre als ontwikkelaar of technisch ondersteuner en werken zich geleidelijk op naarmate ze de industrie beter leren kennen. Deze ervaring en technische vaardigheid kan hen meer meelevende en hands-on leiders maken.

Naast expertise in computerwetenschappen en informatietechnologie, zijn de favoriete kwaliteiten van IT-managers onder andere:

Tijdsbeheer vaardigheden

Probleemoplossende vaardigheden

Communicatieve vaardigheden

Aanpassingsvermogen

Gretigheid om te leren en te verbeteren

Pro tip: Zelfs getalenteerde mensen die het juiste carriĆØrepad hebben gekozen, kunnen wat hulp gebruiken. Een uitstekende projectmanagement en

productiviteitstool

kan cruciaal zijn voor het succes van de manager.

Met

ClickUp

dankzij de vele functies en aanpassingsmogelijkheden kunnen managers zorgen voor een soepele planning en werking op de hele afdeling. Met ClickUp's

IT sjablonen

kunnen ze de leercurve verkleinen en snel gebruikmaken van de voordelen van het platform.

Krijg een alles-in-Ć©Ć©n weergave om beter te anticiperen op uw dagelijkse werk, herinneringen en gebeurtenissen in de agenda en deze beter te organiseren met ClickUp Home

De verantwoordelijkheden van IT-managers variĆ«ren van organisatie tot organisatie en van dag tot dag. Ze worden beĆÆnvloed door factoren zoals de fase van het project, opkomende problemen en organisatorische verschuivingen. In het algemeen kan de dagelijkse route van een IT manager de volgende soorten werk bevatten:

IT-governance, -strategie en -operaties

Gezien het belang en de impact van de rol moeten IT-managers het werk dat het bedrijf doet en waarom het dat doet volledig begrijpen. Om

de juiste beslissingen te nemen

moet de manager het volgende beheersen:

De fijne kneepjes van het product of de dienst Naleving van regelgeving Missie van het bedrijf Behoeften van klanten

IT-managers zijn meestal betrokken bij beide

IT-beheer

processen en lagere niveaus van abonnement. Ze werken samen met leidinggevenden en andere belangrijke belanghebbenden om kansen en potentiƫle knelpunten te identificeren, doelen te stellen en werkstromen te ontwerpen. Ze herkennen de belangrijkste zorgen van de klant, ontwikkelen de meest effectieve oplossingen en houden toezicht op de implementatie ervan samen met de projectmanager.

In kleinere bedrijven,

IT-beheer

kan het volgende inhouden

budgetteringstaken

zoals het opstellen van financieringsaanvragen, het controleren van de uitgaven en rapportage aan investeerders.

IT-managers helpen ook bij het introduceren van innovatie in het bedrijf. Samen met belanghebbenden stellen ze IT-roadmaps op voor verbeterings- en transformatie-initiatieven. šŸ—ŗļø

Hoewel het maken van abonnementen een cruciaal aspect is van het werk van een IT-manager, komt het soms op de achtergrond te staan. Wanneer zich een groot probleem voordoet, is het meestal 'alle hens aan dek'_ en moet de manager ingrijpen om het probleem efficiƫnt op te lossen. Daarom zijn flexibiliteit en expertise zulke gewilde eigenschappen voor deze baan.

Pro tip:

ClickUp's sjabloon voor een strategisch plan voor IT-managers

stelt managers in staat om een uitgebreide routekaart te maken en IT-initiatieven gemakkelijk af te stemmen op de doelen van de organisatie.

Stroomlijn planning op hoog niveau met ClickUp's IT Managers Strategisch Plan Sjabloon

Veelzijdige communicatie en coƶrdinatie

Naast het werken met hogere leidinggevenden om doelen en strategieƫn te definiƫren, moeten IT-managers deze omzetten in uitvoerbare en traceerbare abonnementen en deze Taken communiceren naar hun afdelingen. Ze moeten ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde pagina staat en alle benodigde informatie heeft om de Taak uit te voeren.

Ze communiceren cruciale informatie meestal via nauwgezette IT-documentatie en regelmatige vergaderingen. De manager moet vergaderingen ook van tevoren voorbereiden om tijdverlies te beperken, en uitzoeken hoe hij de informatie duidelijk en effectief kan presenteren.

Pro tip: Managers kunnen de eenvoudige ClickUp Agenda Sjabloon om de onderwerpen en doelen voor vergaderingen te schetsen. ClickUp Brein de AI-assistent en het neurale netwerk van het platform helpt hen bij het opstellen van de agenda en kan vergaderingen ook transcriberen en samenvatten.

Zodra het nieuwe project van start gaat, ondersteunen IT-managers de projectmanager en hun team om het volgende te vergemakkelijken functieoverschrijdende samenwerking . Het is belangrijk om een evenwicht te bewaren - het werk overzien zonder het te micromanagen en werknemers begeleiden zonder al het werk voor hen te doen. āš–ļø

Als er feedback, nieuwe informatie of problemen opduiken, veranderen de doelen en abonnementen van het bedrijf. IT-managers moeten zich dus aanpassen en ervoor zorgen dat alle anderen zich ook aanpassen. Ze moeten altijd inzicht hebben in de voortgang en prestaties van de teams en deze informatie terugrapporteren naar de hogere leidinggevenden of de clients.

Teamleiderschap en mentorschap

Een belangrijke factor die het succes van een product beĆÆnvloedt, zijn de mensen die het maken; de manager is verantwoordelijk voor het aannemen van en toezicht houden op deze mensen. Daarom moeten ze een paar gezonde praktijken volgen:

Selecteer nieuwe kandidaten zorgvuldig: Screen, interview en test ze, rekening houdend met de belangrijkste kwaliteiten die nodig zijn voor de rol

Screen, interview en test ze, rekening houdend met de belangrijkste kwaliteiten die nodig zijn voor de rol Kandidaten aan boord nemen en trainen: Ontwerp een effectief abonnement dat de persoon voorbereidt op de nieuwe rol en hem klaarstoomt voor succes

Ontwerp een effectief abonnement dat de persoon voorbereidt op de nieuwe rol en hem klaarstoomt voor succes Bied permanente ondersteuning en mentoring: Beschrijf Taken op een begrijpelijke manier, voer regelmatig Ć©Ć©n-op-Ć©Ć©n vergaderingen met directe rapportages en reageren op query's van medewerkers

Beschrijf Taken op een begrijpelijke manier, voer regelmatig Ć©Ć©n-op-Ć©Ć©n vergaderingen met directe rapportages en reageren op query's van medewerkers Constructieve feedback geven: Weten wanneer en hoe je complimenten en berispingen moet geven en werknemers helpen hun capaciteiten te ontwikkelen

Weten wanneer en hoe je complimenten en berispingen moet geven en werknemers helpen hun capaciteiten te ontwikkelen Begrijpen van uitdagingen: Helpen bij het oplossen van problemen, zoals serverstoringen of inbreuken op de veiligheid

Hoewel medewerkers niet altijd 100% productief kunnen zijn, is het de taak van de manager om daar account voor op te stellen en te doen wat hij kan om voortdurende voortgang te garanderen. Ze fungeren als brug tussen hogere en lagere niveaus van de organisatie en brengen de doelstellingen van het bedrijf in overeenstemming met de capaciteiten, behoeften en het welzijn van de werknemers. šŸŒ‰

Pro tip: Het coƶrdineren van leden van het personeel is eenvoudiger met ClickUp's sjabloon voor personeelsplanning . Hiermee kunnen managers efficiƫnt werk toewijzen, zorgen voor een eerlijke werklast en zich houden aan de tijdlijnen van het project.

Beheer de werklast van uw team efficiƫnt met ClickUp's sjabloon voor personeelsplanning

Het technische aspect

Hoewel het niet verplicht is, geeft een solide technologische achtergrond de manager een streepje voor. Het zorgt ervoor dat ze meer verbinding hebben met het product en het team dat het bouwt en onderhoudt.

IT-managers spelen ook een rol inimplementatie , onderhoud , en optimalisatie van de technologie die het bedrijf of team gebruikt. Dit omvat de infrastructuur, het netwerk, de hardware en de tools die helpen bij het abonnement, de uitvoering en het toezicht op de activiteiten, zoals ontwikkelingsplatforms,

software voor taakbeheer

en

ticketing software

.

Het is ook de verantwoordelijkheid van de IT-manager om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen in de technische wereld. Ze moeten nieuwe tools observeren en implementeren die leiden tot meer efficiĆ«ntie en betere resultaten. šŸ–„ļø

Aanpassen aan wisselende prioriteiten als IT Projectmanager

Onvoorziene omstandigheden en wijzigingen in abonnementen zijn regelmatig terugkerende gebeurtenissen op een IT-afdeling. Het is de rol van de manager om up-to-date te blijven, zich aan te passen aan veranderingen en ervoor te zorgen dat alle andere partijen zich dienovereenkomstig aanpassen.

Lees over enkele veelvoorkomende verschuivingen in prioriteiten waar IT-managers mee te maken krijgen en hoe ze daarmee omgaan:

Noodsituaties: Een netwerkstoring of een bedreiging van de veiligheid wordt meestal de hoogste prioriteit in het team of het bedrijf. De manager moet de reactie-inspanningen coƶrdineren om een snelle oplossing te garanderen. Daarna moet hij maatregelen nemen om toekomstige incidenten te voorkomen

Een netwerkstoring of een bedreiging van de veiligheid wordt meestal de hoogste prioriteit in het team of het bedrijf. De manager moet de reactie-inspanningen coƶrdineren om een snelle oplossing te garanderen. Daarna moet hij maatregelen nemen om toekomstige incidenten te voorkomen Veranderende behoeften van klanten: Als klanten om nieuwe functies en verbeteringen vragen, is het de rol van de manager om de implementatie ervan te orkestreren en te overzien door samen te werken met het ontwikkelingsteam

Als klanten om nieuwe functies en verbeteringen vragen, is het de rol van de manager om de implementatie ervan te orkestreren en te overzien door samen te werken met het ontwikkelingsteam Budgetverlagingen: Door budgetbeperkingen of strategiewijzigingen kan de client of het bedrijf de financiering van lopende projecten verminderen. In dat geval moet de manager terug naar de tekening, ook bekend als het Kanban-bord, en de bestaande projecten opnieuw beoordelen toewijzing van middelen strategie opnieuw beoordelen om maximale efficiƫntie te garanderen

Door budgetbeperkingen of strategiewijzigingen kan de client of het bedrijf de financiering van lopende projecten verminderen. In dat geval moet de manager terug naar de tekening, ook bekend als het Kanban-bord, en de bestaande projecten opnieuw beoordelen toewijzing van middelen strategie opnieuw beoordelen om maximale efficiƫntie te garanderen Interne veranderingen: Als het gaat om organisatorische, strategische en werkmodelveranderingen en verschuivingen naar nieuwe technologieƫn, is het de taak van de manager om de overgang soepeler te laten verlopen en te ondersteunen

Voorbeeld uit de praktijk: De dagelijkse routine van een senior manager bij Amazon

Dave Anderson, een voormalige senior ontwikkelingsmanager bij Amazon, deelde mee dat zijn taken onvoorspelbaar en gevarieerd waren van dag tot dag.

Hij beschreef een typische dag:

hij wordt wakker met een volle e-mail inbox_

Hij onderzoekt de potentiƫle problemen die het team heeft ontdekt

Hij controleert de voorgestelde oplossingen dubbel met de persoon die verantwoordelijk is voor die operatie, de senior engineer

Hoewel dit niet typisch zijn taak is, doet hij het toch om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Anderson legt uit dat het de taak van de manager is om het team weg te houden van afleidingen en ervoor te zorgen dat hun manager weet dat ze het onder controle hebben.

Tijdens een latere vergadering merkt hij dat hij de enige ingenieur in de groep is. hij nodigt een collega uit om mee te doen omdat hun inbreng waardevol is_, ondanks dat hij niet opzettelijk is uitgenodigd vanwege een interpersoonlijk conflict met de productmanager.

Deze situatie benadrukt het belang van een middenman die gefocust kan blijven op het einddoel en het werk kan coƶrdineren ondanks persoonlijke verschillen.

Kanttekening: dit gebeurt allemaal voor 9 uur 's ochtends!

Hoe de industrie de taken van IT-managers beĆÆnvloedt

Om te illustreren hoe verschillende industrieĆ«n de dagelijkse routines van IT-managers kunnen beĆÆnvloeden, hebben we twee voorbeelden onderzocht: productbeheer en de gebeurtenissenindustrie.

In de productmanagementindustrie moeten IT-managers een diepgaand begrip hebben van de

productvereisten

en doelstellingen. Ze kunnen dan helpen bij het bepalen van de optimale technologische oplossingen om het product te bouwen. Ze werken samen met productmanagers en houden toezicht op de activiteiten gedurende de levenscyclus van het project en zorgen ervoor dat deze op Ć©Ć©n lijn liggen met de bredere doelen. De rol van de manager is ook om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de regelgeving voor naleving en veiligheid.

Laten we eens kijken naar de taken van IT-managers in de evenementenbeheerindustrie. Technologische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt om

planners van gebeurtenissen

om gebeurtenissen tot in de puntjes uit te voeren en gebruikers een naadloze registratie-ervaring te bieden, waardoor de rol van de IT-manager cruciaal wordt.

IT-managers coƶrdineren activiteiten zodat zowel de planners als de deelnemers tevreden kunnen zijn met de service. Hun focus kan bijvoorbeeld liggen op het stroomlijnen van het ticketingsysteem, het beveiligen van betalingen en gevoelige informatie van gebruikers en ervoor zorgen dat gegevens worden gesynchroniseerd zodat iedereen up-to-date is.

Als het bedrijf besluit om live online gebeurtenissen of zelfs VR te implementeren, is het de taak van de IT-manager om ervoor te zorgen dat de technische infrastructuur deze veranderingen kan ondersteunen en toe te zien op de integratie ervan.

Essentiƫle hulpmiddelen in IT-beheer

Hoewel IT-beheer een complex proces is, zijn er veel hulpmiddelen om het werk minder stressvol en efficiĆ«nter te maken. šŸ› ļø

Leer meer over de verschillende soorten hulpmiddelen die IT-managers en hun teams dagelijks gebruiken:

Software voor Business- en HR-beheer

IT-managers gebruiken verschillende software voor werkzaamheden achter de schermen, zoals personeelsbeheer, financiƫn en procedures voor bedrijfsanalyses. Enkele daarvan zijn:

Software voor relatiebeheer (CRM) voor verkoop en marketing

HR- en salarissoftware om papierwerk en vergoedingen te beheren

Financiƫle, boekhoud- en documentatietools

Tools voor businessanalyse om de prestaties van het bedrijf, markttrends, klantgedrag en andere cruciale gegevens voor de besluitvorming bij te houden

ERP-software (Enterprise resource planning)

heeft veel van deze mogelijkheden, waardoor het bedrijf de dagelijkse bedrijfsactiviteiten kan beheren, waaronder boekhouding, risicobeheer en inkoop, binnen een gecentraliseerd platform.

Software voor projectmanagement

Verhoog de productiviteit door taken te stroomlijnen en aanpasbare ClickUp-views te gebruiken om alle soorten werk te organiseren en te controleren

A

hulpmiddel voor projectmanagement

zoals ClickUp is onmisbaar voor IT-beheer. Het vergemakkelijkt het plannen en uitvoeren van projecten, stelt managers in staat om middelen efficiƫnt toe te wijzen en de voortgang bij te houden.

Hulpmiddelen voor projectmanagement

zijn cruciaal voor samenwerking, instelling van deadlines en aanpassing aan opkomende problemen.

Met

ClickUp-taak

kunt u gemakkelijk meetbare Taken toewijzen, prioriteren en plannen in verschillende weergavemodi, waaronder ieders favoriet

Kanban-bord weergave

. Teamleden kunnen de meest actuele abonnementen bekijken, informatie over taken verzamelen en taken controleren terwijl ze deze voltooien. āœ

ClickUp Dashboards

geven u een overzicht op hoog niveau van werkuren en voortgang binnen het bedrijf of team. Met meer dan 50 kaarten om uit te kiezen, zijn ze zeer aanpasbaar.

Krijg een holistische weergave van project statussen en resterende taken in uw team of afdeling met Dashboards in ClickUp 3.0

Productontwikkelingsplatforms

IT-managers gebruiken dezelfde ontwikkelingsplatforms als hun teams. Deze platforms hosten de code en maken versiebeheer mogelijk om de samenhang te garanderen.

Meer gebruikelijke hulpmiddelen in de gereedschapskist van de IT-manager zijn echter platforms voor gebruikersinterface (UI) en ideeƫnbeheer. Deze stroomlijnen de fase van productabonnementen en maken samenwerking mogelijk.

Leuk weetje:

ClickUp integreert

met de populairste platforms voor softwareontwikkeling, zoals GitHub, GitLab en BitBucket, en met meer dan 1000 andere tools.

Leid cruciale productgerelateerde discussies en deel uw gedachten met de weergave ClickUp Chat

Servicedesksoftware

Software voor servicedesk

stelt de manager in staat om formulieren te maken en input van klanten te verzamelen, waaronder

bugrapporten

en functie- of serviceverzoeken. Op deze manier kunnen ze problemen opsporen en oplossen en snel aan de behoeften van klanten voldoen, zodat hun tevredenheid en langdurige samenwerking gegarandeerd zijn.

Dit alles is te doen met behulp van

ClickUp's formulier weergave

, die een

geavanceerde formulier bouwer

en kunt u formulieren verdelen onder klanten. Het platform kan reacties automatisch omzetten in traceerbare Taken, klaar om aan te werken of om naar de backlog te worden verplaatst.

Gebruik ClickUp om gepersonaliseerde formulieren te maken en reacties van gebruikers automatisch om te zetten in Taken

Bereik uitmuntendheid in IT-beheer met ClickUp

Het nauwgezette en harde werk van IT-managers kan een organisatie maken of breken. Ze nemen deel aan kritieke besluitvorming en zorgen voor de naadloze functie van de informatiesystemen - en dat alles terwijl ze de behoeften van het senior management en de werknemers in evenwicht houden.

Met een tool als ClickUp kunt u al deze complexe processen onder Ć©Ć©n dak beheren, waardoor u en uw team veel tijd en moeite besparen. U kunt deze waardevolle middelen dan gebruiken om u te concentreren op wat essentieel is - het beste product leveren dat u kunt. Aanmelden voor ClickUp gebruik een van de vele sjablonen om snel aan de slag te gaan en verhoog de productiviteit van uw team tot het maximum! ā˜ļø