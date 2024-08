10 beste zwemdiagramsoftwaretools om dingen gedaan te krijgen

Grafieken van zwembanen zijn activiteitendiagrammen die functieoverschrijdende werkprocessen weergeven als banen in een zwembad. Ze helpen managers organisatorische activiteiten in kaart te brengen in horizontale of verticale banen, wat volgorde en duidelijkheid toevoegt aan processen.

Laten we dit eens bekijken: X vraagt Y om gegevens te verzamelen voor de volgende vergadering met belanghebbenden, maar Y is in de war over aan wie hij moet rapporteren, welk goedkeuringskanaal hij moet volgen en welk format voor rapportage hij moet gebruiken.

Een swimlane-diagram visualiseert deze hele transactie in een stroomdiagram waarbij X aan Y de opdracht heeft gegeven om gegevens in een lijndiagram format te presenteren, het door Z te laten beoordelen en pas aan X te rapporteren als Z het goedkeurt. 🧑‍💼

Het bedenken en maken van een functionele grafiek kan lastig en tijdrovend zijn, dus slimme managers vertrouwen op swimlane diagram software om het werk gemakkelijker te maken. Vandaag bespreken we de 10 beste diagramtools voor het maken van grafieken en kijken we naar hun functies, prijsstructuren en algemene waarde!

Wat is Swimlane Diagram Software?

Swimlane diagrammen zijn net ijsbergen: simpel aan de voorkant, maar ingewikkeld aan de andere kant. 🧊

Ze zijn eenvoudig voor de gebruikers, maar degenen die het diagram maken hebben het vaak moeilijk met losse organisatorische gegevens en werkstromen plotten -Dat is waar een diagramhulpmiddel van pas komt.

Met software voor diagrammen van zwembanen kun je een proces of stroomdiagram vanaf nul ontwerpen. Het biedt meestal een bibliotheek met middelen om je te helpen vormen toe te voegen en elk te labelen volgens de positie waarvoor ze gebruikt worden. Enkele standaard vormen en symbolen zijn:

Met de meeste softwaretools voor zwemvliezen kunt u bewerken of processen moeiteloos bijwerken waardoor het eenvoudig is om veranderingen in de werkstroom te communiceren en te implementeren. Idealiter ondersteunen ze ook aanpassingen in kleur en stijl om aan te sluiten bij uw huisstijl.

Gebruik ClickUp om werkstromen te ontwerpen met handige functies zoals whiteboards, mindmaps, automatiseringen en talloze sjablonen

Wat maakt een goede softwaretool voor zwemdiagrammen?

Laten we eens kijken naar de factoren die kwaliteitssoftware voor diagrammen in het zwemgedeelte onderscheiden van standaard flowcharting-platforms:

Gebruiksgemak: Zoek naar software met een eenvoudige functie voor slepen en neerzetten, zodat u vormen gemakkelijk kunt verplaatsen en met minimale inspanning professioneel ogende diagrammen kunt maken Bibliotheek: De tool moet een rijke verzameling van vormen en connectoren hebben om mooie grafieken te maken Sjablonen: De tool moet kant-en-klare sjablonen voor activiteiten- of diagrammen bieden die je team helpen tijd te besparenhet ontwerpen van processtromen4. Samenwerking in realtime: Op jacht naar een platform dat WERKT gezamenlijk werk ondersteunt . Zoek naar hulpmiddelen om taken op te bouwen, zoals digitale whiteboards en mindmaps, waarmee meerdere gebruikers hetzelfde canvas kunnen delen en naadloos kunnen bewerken Integraties: Het hebben van een breed bereik aan apps en software die integreren met uw hulpmiddel voor het maken van zwemdiagrammen vergemakkelijkt een snelle uitwisseling van gegevens tussen platforms Prijs: Een degelijk hulpmiddel voor het diagrammen van waterlopen moet ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde prijs (zo niet lager) voor de door u gewenste functieset

10 Beste Swimlane Diagram Software om Samenwerkings Taken te Plannen

Nu we de basisprincipes onder de knie hebben, gaan we 10 van de beste tools voor diagrammen die je kunt overwegen verkennen. Onze mini-recensies zullen je helpen om de ideale oplossing te vinden! ❣️

Sleep vormen naar uw canvas, verbind uw werkstroom met elkaar en werk tegelijkertijd met uw team in ClickUp Whiteboard

Het nummer één tool op onze lijst is ClickUp, een toonaangevende hulpmiddel voor projectmanagement waarmee je professionele swimlane diagrammen kunt maken via ClickUp Whiteboard of mindmaps. 💗

Het platform oneindige Whiteboard kan ondersteunen alle soorten brainstormsessies, activiteiten in kaart brengen en flowcharting-activiteiten ondersteunen. Of je nu werkt aan een eenvoudig of complex diagram met "swimlane", je hebt de toolkit om samenhangende werkstromen te creëren in slechts enkele minuten!

Laat uw creatieve ideeën de vrije loop met de uitgebreide bibliotheek van ClickUp! Vind elke vorm of symbool dat u nodig hebt om rollen en afdelingen toe te wijzen, goedkeuringsstromen te tekenen en punten voor gegevensuitwisseling toe te wijzen in uw swimlane-diagram. Hier is een gedetailleerde gids om u wegwijs te maken !

Werk je alleen? Geen probleem! Met de uitgebreide werkbalk voor bewerkingen van het Whiteboard kun je het werk van vijf mensen alleen nog doen. 💪

Als je met afdelingshoofden samenwerkt aan het samenspel van processen, is het nog steeds even gemakkelijk! Nodig ze gewoon uit om samen met jou aan het canvas te werken-iedereen kan in realtime bewerken, of het nu gaat om de bewerking van vormen, het toevoegen van tekst of het verplaatsen van connectoren, dankzij de intuïtieve drag-and-drop interface. ClickUp mindmaps is een andere volwaardige tool om je te helpen complexe workflows te ontwarren. Het is perfect voor het omgaan met meerdere werkruimten met reeds bestaande werkstromen-verbindingen ClickUp-taak op uw mindmaps, bewerk afhankelijkheid en pas uw bedrijfsproces aan in een handomdraai!

Geen zin om helemaal opnieuw te beginnen? Met de ClickUp Swimlane Stroomdiagram Sjabloon en zijn vooraf ingestelde vormen en connectoren, zal uw projectstructuur met meerdere afdelingen in een mum van tijd klaar zijn!

Gebruik de tools van ClickUp om krachtige stroomdiagrammen te maken om processen te visualiseren, teams op één lijn te brengen en een efficiënte oplevering van projecten te garanderen

We raden aan om het volgende te verkennen Documenten in ClickUp om gedetailleerde contouren voor uw stroomdiagram te maken. Zodra uw swimlane-diagram klaar is, kunt u het bekijken en bijwerken met hulpmiddelen zoals ClickUp Kanban-bord of de Werklastweergave .

ClickUp beste functies

Gebruiksvriendelijk en interactieve Whiteboards en Mindmaps om complexe processen gedetailleerd in kaart te brengen

Ingebouwde chatten en commentaar functie voor discussies

Uitgebreide bibliotheek met middelen voor het ontwerpen van processtromen om een zwemstroomdiagram of cross-functionele flowchart te maken

Gratissjablonen voor zwembanen om tijd te besparen

15+ verschillende weergaven om processen te visualiseren

Gebruiksvriendelijke drag-and-drop functie en eenvoudige tagging om taken direct toe te wijzen in Whiteboards en Mindmaps

Functie voor Redactie om diagrammen snel goedgekeurd te krijgen

Naadloze updates en export van diagrammen

Kan worden geïntegreerd met meer dan 1000 platforms zoalsSlack,Google Driveenz.

Maakt het toevoegen vanplakbriefjes toevoegen aan diagrammen voor extra context

Alle mediatypen kunnen worden toegevoegd aan stroomdiagrammen

Ondersteunt projecten entaakbeheer per afdeling* Beschikbaar op alle apparaten (inclusief Mac, Linux, Windows, iOS en Android)

ClickUp limieten

Het is gemakkelijker om diagrammen met zwemvliezen te maken op de desktop versie van ClickUp dan op de mobiele versie

Het gratis abonnement ondersteunt het gebruik van slechts drie Whiteboards tegelijk

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Lucidchart

Via: Lucidchart Lucidchart is een cloud-gebaseerde flowchart software die organisatorische mogelijkheden biedt zoals het visualiseren van processen en systemen door middel van heldere diagrammen. Om een swimlane grafiek te tekenen, hoef je alleen maar een nieuw diagram te starten en de vormen van de processtroom toe te voegen om te ontwerpen hoe Taken met elkaar verbonden zijn.

Nog te doen: Lucidchart helpt je om alle geassocieerde teamgenoten direct in een werkstroom te labelen via visuele weergaven. De editor met slepen en neerzetten helpt bij het maken van snelle last-minute bewerkingen die je nodig hebt en bij het wijzigen van kleurenschema's, vormen en connectoren op je sjabloon of diagram. 🎨

Lucidchart biedt niet alleen een gebruiksvriendelijke interface, maar heeft ook verschillende sjablonen voor het maken van een zwemstroomdiagram organogrammen , diagrammen voor relaties tussen entiteiten (ER) en andere stroomdiagrammen van werkstromen.

Lucidchart beste functies

Met de interface voor slepen en neerzetten kun je eenvoudig een diagram met zwemstroom maken

Editor met chatten

Keuze uit talloze sjablonen

50+ integraties (inclusief Microsoft Teams en Google Werkruimte)

Compatibel met Visio

Lucidchart beperkingen

Kan een uitdaging zijn om gegevens te importeren of offline te bewerken

Navigeren door de afbeeldingenbibliotheek kan omslachtig zijn

Prijzen Lucidchart

Free abonnement: $0

$0 Individueel: $11.93

$11.93 Teams: Begint bij $13,50 per gebruiker

Begint bij $13,50 per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (4.700+ beoordelingen)

4.5/5 (4.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.900+ beoordelingen)

3. Zwembaden

Via: Zwemlanes Swimlanes.io is een speciaal webgebaseerd hulpmiddel voor het maken van diagrammen op basis van swimlane. Het heeft een no-frills format voor het produceren en delen van sequentiediagrammen. In plaats van rijke asset bibliotheken of vorm aanpassingen, krijg je een simpele syntax code voor het maken van een basis stroomdiagram. De diagrammen worden direct in de browser weergegeven.

Dit platform biedt veiligheid door de mogelijkheid te bieden om elk diagram met een wachtwoord te beveiligen of te delen via een link. Dankzij de eenvoudige navigatie kun je gemaakte diagrammen insluiten in een webpagina of exporteren als downloadbare afbeeldingen.

Om het platform te gebruiken, moet je je aanmelden met je Google of GitHub account.

Swimlanes beste functies

Gebruiksvriendelijke tool die alleen uit swimlanes bestaat

Diagrammen kunnen openbaar, privé of met een wachtwoord beveiligd zijn

Bewerkingen op volledig scherm mogelijk

Ondersteunt downloaden van afbeeldingen of PDF-bestanden

Beperkingen van Swimlanes

Kan ingewikkeld zijn voor niet-tech gebruikers

Geen real-time samenwerkingsfuncties

Swimlanes prijzen

Gratis

Swimlanes beoordelingen en recensies

Nog geen beoordelingen beschikbaar

4. Visueel paradigma online

Via: Visueel paradigma online Visual Paradigm (VP) Online is een gratis browser gebaseerd op diagrammen software gereedschap. Het platform is vergelijkbaar met Lucidchart omarmt een eenvoudig te navigeren interface gebundeld met functies voor teamsamenwerking.

Begin met het ontwerpen van uw diagram door de beschikbare vormen en symbolen te bewerken om de gewenste procesworkflows te creëren. Gebruik de ingebouwde uitlijningshulp om elke vorm nauwkeurig te positioneren en gebruik de sleep-en neerzetconnector om relaties te leggen.

Met toegang tot onbeperkte diagrammen en vormen, kan dit platform uw go-to zijn voor agile ontwikkeling en reengineering van bedrijfsprocessen werkstromen. Deze werkruimte in de cloud biedt een Microsoft Office-integratie, waardoor je elk diagram kunt opnemen in Microsoft-documenten en -presentaties.

Visual Paradigm Online beste functies

Ondersteunde export in PNG, SVG, PDF en meer

Microsoft Office-integratie

Ingebouwde uitlijningstool

Gratis gebruik beschikbaar voor niet-commerciële gebruikers

Visual Paradigm Online limieten

Ondersteunt geen import voor .vsd- of .vsdm-bestanden

Niet erg gebruikersvriendelijk op draagbare apparaten

Visual Paradigm Online prijzen

Gratis forever-abonnement

forever-abonnement Starter: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Advance: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Combo: $15/maand per gebruiker

*Alle prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Visual Paradigm Online beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

4.3/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (15+ beoordelingen)

5. Bedrijfskaart

Via: Bedrijfskaart Businessmap, voorheen bekend als Kanbanize, is een platform voor het in kaart brengen van bedrijven, ontworpen voor optimalisatie van werkstromen en visualisatie. Met de functie Kanban Board kunnen gebruikers op Kanban gebaseerde swimlanes maken die verspreide groepen activiteiten afbakenen tot beter georganiseerde kaarten met Taken.

Businessmap swimlanes lopen meestal horizontaal door aanpasbare secties zoals afdelingen, prioriteiten, functies of workflows. Verdeel alle items van het werk in kaarten en categoriseer ze in een netwerk van onderling verbonden borden om verbinding te maken met mensen in de hele organisatie.

Verdeel elke werkstroom in kleinere segmenten om een bepaalde Taak toe te wijzen. U kunt ook kolommen en banen samenvoegen om nuances binnen uw afdelingsworkflows weer te geven.

Businessmap beste functies

Handigdigitaal whiteboard tool met aanpasbare achtergronden

Maakt integraties mogelijk met meer dan 1000 toepassingen zoals Zapier

Lanen en kolommen kunnen worden samengevoegd voor meer duidelijkheid

Schaalbaar voor afzonderlijke teams of grotere afdelingen

Businessmap beperkingen

Geen gratis abonnement

Kan verwarrend zijn, zelfs voor ervaren gebruikers van Kanban-borden

Businessmap prijzen

Jaarabonnement: begint bij $149/maand

begint bij $149/maand Maandelijks abonnement: Begint bij $ 179/maand

*Alle prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Businessmap beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (20+ beoordelingen)

3.8/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (130+ beoordelingen)

6. Tijdlijn kantoor

Via: Tijdlijn kantoor Zoals de naam al doet vermoeden, is Office Tijdlijn software gericht op functies voor het maken van tijdlijnen en stappenplannen, waaronder ook diagrammen met zwemmodellen. Met de Timeline Wizard kun je met dit platform vanaf nul beginnen of kiezen voor direct aanpasbare sjablonen.

Het platform is beschikbaar als add-on voor PowerPoint. Je kunt het gebruiken om programma's of projecten te maken met swimlanes op meerdere niveaus en zelfs kritieke paden presenteren . Voeg sub-swimlanes toe aan bestaande swimlanes om een meer gedetailleerde processtroom te ontwikkelen.

Voor projecten die afhankelijk zijn van de planning, kun je mijlpalen toevoegen en de duur visualiseren in één diagram om de planningsvereisten te begrijpen. Zo kunt u uw belanghebbenden de voortgang van elk project laten zien zonder voortdurend tussen dia's te hoeven schakelen!

Office Tijdlijn beste functies

Optie om sub-swimlanes toe te voegen aan bestaande swimlanes

Mogelijkheid om mijlpalen en kritieke paden toe te voegen

Vooraf ontworpen sjablonen beschikbaar

Onbeperkte gratis productverbeteringen en updates

Office Tijdlijn beperkingen

MS Office Plugin en web app zijn afzonderlijk geprijsd

Kan moeilijk zijn om complexe ontwerpen te implementeren

Prijzen Office Tijdlijn

Desktop Pro-editie: $149/jaar per gebruiker

$149/jaar per gebruiker Desktop Pro+ Editie : $199/jaar per gebruiker

: $199/jaar per gebruiker Browser Online Editie: $149/jaar per gebruiker

Office Tijdlijn beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

4.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

7. Microsoft Visio

Via: Microsoft Visio Microsoft Visio is een populair hulpmiddel om complexe ideeën om te zetten in eenvoudige visuals! Je kunt een stroomdiagram maken door een van de beschikbare sjablonen, startdiagrammen en sjablonen te kiezen en het naar wens aan te passen met meer dan 1000 vormen, symbolen en andere middelen.

Schakel leden van je team in om in realtime samen te werken aan je grafiek en deel het direct met andere afdelingen op Microsoft Teams. Je kunt altijd de stijl van de visuals aanpassen voor de presentatie.

Als je een fan bent van de werkbalk van Microsoft Word, dan staat je iets te wachten. Visio heeft hetzelfde klassieke blauwgekleurde tabblad bovenaan, met alle opties om je vormen te bewerken en tegelijkertijd met je team samen te werken. 🧑‍🤝‍🧑

Microsoft Visio beste functies

Ondersteunt multifunctionele teams

Werkt goed met Microsoft Teams

Eenvoudige integraties met interne tools zoals Word, Excel en PowerPoint

Sjablonen en sjablonen om flowcharts van professionele kwaliteit te bouwen met essentiële elementen

Microsoft Visio limieten

MacOS gebruikers kunnen het beperkend vinden (aangezien de desktop-app exclusief voor Windows is)

Kleinere bedrijven vinden de kostenstructuur misschien niet prettig

Microsoft Visio prijzen

Abonnement:

Visio Abonnement 1: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Visio Plan 2: $15/maand per gebruiker

Eenmalig abonnement:

Visio Standaard 2021: $309,99

$309,99 Visio Professional 2021: $579,99

Microsoft Visio beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (650+ beoordelingen)

4.2/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

8. Creately

Via: Creately Creately is een SaaS-gebaseerd samenwerkingsplatform waarmee u het volgende kunt ontwerpen proceskaarten en grafieken gemakkelijk. Natuurlijk horen swimlane diagrammen hier ook bij! 🎉

Het platform beschikt over een whiteboard met oneindig veel ruimte, ideaal voor het beheren van meerdere swimlanes onder één dak. Creately biedt je bovendien drie kant-en-klare banen die je kunt verslepen en vergroten of verkleinen. De linker werkbalk bevat de nodige vormen om aan de drie banen toe te voegen.

Eenmaal toegevoegd, kun je gewoon naar een willekeurige kant van de vorm scrollen om verder te gaan met het opbouwen van werkstromen in hetzelfde diagram en dezelfde richting. Na de bewerking kun je je uitvoer verfraaien door verschillende kleuren toe te voegen voor lettertypes en vormen. Teams kunnen ook andere leden uitnodigen om aan hetzelfde canvas te werken.

Creately beste functies

Toegankelijkheid door slepen en neerzetten

Grote verscheidenheid aan vormen en connectors

Gebruiksklare banen

Ondersteunt horizontale en verticale swimlanes met nauwkeurige controle

Gebruik een sjabloon voor een stroomdiagram in de bibliotheek van 1000+ kant-en-klare sjablonen

beperkingen van ####

Startups vinden het Business-abonnement aan de hoge kant qua prijs

De mobiele app zou gebruiksvriendelijker kunnen zijn

Creately prijzen

Gratis abonnement

abonnement Starter: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $89/maand

$89/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Creately beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

9. Gliffy

Via: Gliffy De volgende is Gliffy, een HTML5-applicatie die zich uitsluitend richt op het maken van verschillende diagrammen door gebruikers. Swimlanes, een van hen, kunnen worden ontworpen op een whiteboard op beginnersniveau met vooraf gebouwde horizontale/verticale stroken. Je kunt deze banen later verbergen voor een meer gestroomlijnde presentatie. 🔎

Zodra je de hoofdrijstroken hebt ingesteld, sleep je een vorm naar het canvas, bewerk je de kleur en grootte en bepaal je de positie ervan in de productiviteit van je product of dienst. Je kunt maximaal 13 banen tegelijk maken.

Gliffy integreert naadloos met Confluence, een populaire team werkruimte op afstand . Hierdoor hebben Confluence Teams direct toegang tot bewerkings functies zonder dat ze van platform hoeven te wisselen.

Gliffy Beste functies

Intuïtieve drag-and-drop functie

Geschikt voor Confluence teams

Diverse kant-en-klare sjablonen en vormen beschikbaar

Gebruikers kunnen lagen toevoegen en banen verbergen

Gliffy limieten

De gebruikersinterface zou intuïtiever kunnen zijn

Beperkte opties voor het exporteren van bestanden

Gliffy Prijzen

Professioneel abonnement:

1 tot 9 gebruikers: $8 per gebruiker/maand

$8 per gebruiker/maand 10 tot 50 gebruikers: $6 per gebruiker/maand

Enterprise-abonnement:

Neem contact op voor een offerte

*Alle prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Gliffy Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

10. SmartDraw

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/SmartDraw-1400x849.png SmartDraw /%img/

Via: SmartDraw We eindigen onze lijst met nog een degelijk hulpmiddel voor whiteboards en diagrammen: SmartDraw. Deze enterprise-vriendelijke oplossing is gemaakt voor het brainstormen over processen en het maken van diagrammen voor allerlei scenario's, of het nu gaat om floorplanning of het in kaart brengen van bedrijven.

Met SmartDraw kun je kiezen uit verschillende sjablonen, waaronder sjablonen voor zwembanen en projectgrafieken, of je kunt vanaf nul beginnen.

Het maken van diagrammen is voor het grootste deel vrij eenvoudig, omdat je met de tool onderweg vormen kunt toevoegen door op een pijl te klikken. In plaats van een nieuw tekstvak toe te voegen, kun je dubbelklikken en schrijven wat je wilt. Eenmaal Voltooid, kun je je definitieve diagram delen, exporteren of opslaan! 🏊

SmartDraw beste functies

Gebruiksvriendelijke interface

Integreert met verschillende apps, visualizers en opslagruimtes

Teams kunnen diagrammen delen, weergeven of becommentariëren

Exporteert naar platforms zoals Google Drive en Dropbox

SmartDraw limieten

Sommige gebruikers vinden de beperkte lijst met symbolen van SmartDraw beperkendin vergelijking met andere platforms* Je kunt maar één vorm tegelijk verplaatsen

SmartDraw-prijzen

Individueel: $9,95/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$9,95/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Teams: $8,25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$8,25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Site: $2.995/jaar

SmartDraw beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 ( 230+ beoordelingen)

4.6/5 ( 230+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (110+ beoordelingen)

Diagrammen maken gaat prima met ClickUp!

De besproken tools voor diagrammen vereenvoudigen werkstromen en helpen wanbeheer tegen te gaan door een duidelijk beeld te geven van wie waarvoor verantwoordelijk is. Werknemers kunnen deze tool ook gebruiken om ideeën over te brengen, proactief te brainstormen en om hun ideeën te delen productiviteit te verbeteren .

Moeite met het kiezen van een favoriet? We aanraden aan ClickUp eens te proberen ! Het maakt niet alleen het diagrammen van het zwemmeer snel en gemakkelijk, maar geeft uw business ook een boost met holistische Taak en prestatiebeheer hulpmiddelen 😊