업무 효율화를 위한 최고의 Smartsheet 템플릿 12선

새로운 프로젝트를 시작할 때마다 팀은 실제 업무 수행보다 데이터 수집, 시트 설정, 워크플로우 완성 등에 더 많은 시간을 소비합니다. 이는 '업무 확산 ( Work Sprawl )' 현상으로, 생산성 저하로 이어져 수많은 시간을 낭비하게 만듭니다. Smartsheet 템플릿은 이러한 상황을 어느 정도 개선할 수 있습니다. 이미 체계적으로 구성된 프로젝트 플랜을 열어보세요—타임라인이 설정되어 있고, 작업 목록이 준비되어 있으며, 손쉬운 추적을 위한 대시보드가 구축된 상태입니다.

프로젝트 관리, 운영 팀, 비즈니스 리더를 위해 이 템플릿들은 프로세스를 표준화하고 가시성을 높이며 설정 시간을 절약하는 간편한 방법을 제공합니다.

이 글에서는 프로세스를 간소화하고 팀 간 가시성을 높일 수 있는 최고의 Smartsheet 템플릿을 단계별로 안내해 드리겠습니다.

한눈에 보는 Smartsheet 템플릿

가장 인기 있는 Smartsheet 템플릿을 간단히 살펴보세요. 더 유연한 솔루션을 원하시거나 시간을 절약하고 싶다면, 여러분의 워크플로우에 더 잘 맞을 수 있는 최고의 ClickUp 템플릿도 함께 소개합니다.

좋은 Smartsheet 템플릿의 조건은 무엇인가요?

최고의 Smartsheet 템플릿은 단순히 데이터를 정리하는 데 그치지 않고, 적극적으로 의사 결정을 돕습니다. 유용한 템플릿과 먼지만 쌓이는 템플릿을 구분하는 요소는 다음과 같습니다:

특정 문제를 해결 하고 일 부담을 덜어줍니다. 예를 들어 진행 상황 추적, 타임라인 관리, 반복 작업 자동화 등을 지원합니다.

팀의 워크플로우에 맞게 맞춤형 설정 가능 하여, 처음부터 다시 시작하지 않고도 열을 조정하거나 자동화를 추가하거나 보기를 변경할 수 있습니다.

기본 수학 연산, 상태 업데이트, 알림 등을 위한 내장 수식 또는 자동화 기능 포함

단일 프로젝트를 훨씬 뛰어넘는 확장성 을 제공하며, 시간이 지남에 따라 프로젝트, 팀, 보고 요구사항과 함께 성장합니다.

작업, 소유자, 마감일을 한눈에 파악할 수 있는 가시성 제공으로 팀의 책임 소재를 명확히 합니다.

👀 알고 계셨나요? 프로젝트 관리가 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 직업 중 하나입니다. 세계경제포럼(WEF)은 이를 12번째로 빠르게 성장하는 역할로 꼽았으며, 향후 10년간 1,600만 명의 신규 프로젝트 전문가 수요가 증가할 것으로 전망합니다. 한편, 애자일 코치와 제품 소유자부터 포트폴리오 관리자에 이르기까지 170개 이상의 제목에서 약 4천만 명이 이미 프로젝트 중심 역할을 수행하고 있습니다.

Smartsheet 템플릿

실용성, 자동화 기능, 실제 사용 사례를 기준으로 엄선된 이 Smartsheet 템플릿 갤러리는 워크플로우를 간소화하고 프로젝트 효율성을 높이기 위해 설계되었습니다.

1. 작업 분해 구조(WBS) 템플릿

via Smartsheet

대규모 프로젝트를 관리할 때 가장 피해야 할 것은 도움이 되기보다 오히려 혼란을 가중시키는 복잡한 작업 목록입니다. 이때 WBS(작업분해구조)를 활용하면 작업을 시각적으로 여러 구성 요소로 분해할 수 있습니다. 이 WBS 템플릿은 상위 수준의 결과물부터 개별 실행 항목까지 전체 프로젝트 계층 구조를 명확하게 보여줍니다. 이를 통해 작업을 소화 가능한 단위로 플랜하고, 누가 무엇을 언제까지 수행할지 체계적으로 지도할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

작업 소유자, 마감일, 상태를 시작부터 바로 할당하세요

내장된 시각적 지표로 지연을 조기에 발견하세요

작업 간 의존성을 연결하여 단계별 일관성을 유지하세요

✅ 이상적인 대상: 모든 단계에서 명확성이 필요한 다단계 또는 크로스-기능 프로젝트를 관리하는 프로젝트 관리자

2. 워터라인 템플릿이 포함된 로드맵

via Smartsheet

한도 자원으로 이해관계자의 기대치를 조율하고 계신가요? Smartsheet 로드맵과 워터라인 템플릿의 '워터라인' 기능을 사용하면 현재 우선순위가 높은 작업과 보류 중인 작업을 명확히 구분할 수 있습니다. 이를 통해 시각적으로 타협점을 전달할 수 있습니다.

모든 것이 '필수'처럼 느껴지는 플랜 세션 시 특히 유용하며, 현실적인 접근을 유지하는 데 도움이 됩니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

어려운 결정을 투명하고 데이터 기반의 방식으로 내림으로써 이해관계자를 하나로 모으세요.

간편한 드래그 앤 드롭 방식으로 타임라인과 결과물을 신속하게 업데이트하세요

색상 코드의 막대를 사용하여 일을 팀, 기능 또는 영향력별로 분류하세요.

✅ 이상적인 대상: 긴박한 타임라인과 변화하는 우선순위 속에서 로드맵을 플랜하는 운영 및 제품 팀

🔍 알고 계셨나요? 소프트웨어 전문가 다이 클레그(Dai Clegg)가 1994년 오라클 재직 시절 개발한 MoSCoW 방법론 (Must, Should, Could, Won’t)은 신속 애플리케이션 개발(RAD) 과정에서 팀이 우선순위를 단순화할 수 있도록, 반드시 완료되어야 할 작업과 연기 가능한 작업을 분류하기 위해 고안되었습니다.

3. 이메일 캠페인 프로젝트 플랜 템플릿

via Smartsheet

이메일 캠페인 실행은 일련의 작업, 마감일, 의존성 및 승인 과정으로 이루어집니다. 이 템플릿은 콘텐츠 생성 및 대상 세분화부터 테스트 및 최종 배포에 이르기까지 캠페인의 모든 변동 요소를 체계적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다. 이메일 캠페인의 각 단계별 섹션을 포함하여 중요한 사항(예: 핵심적인 A/B 테스트나 승인 단계!)을 빠뜨리지 않도록 보장합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

작가, 디자이너, 승인자에게 한 곳에서 책임을 할당하세요

tools를 전환하지 않고도 타임라인, 의존성 및 상태 업데이트를 추적하세요

자동 마감일과 시기적절한 알림으로 모든 작업을 계획대로 추적하세요

✅ 이상적인 대상: 여러 팀 회원이나 이해관계자가 참여하는 반복적인 이메일 캠페인을 운영하는 마케팅 팀

ClickUp 인사이트: 일반적인 지식 근로자는 일을 완료하기 위해 평균 6명의 사람과 연결해야 합니다 . 이는 매일 6명의 핵심 연결자에게 연락하여 필수적인 맥락을 파악하고, 우선순위를 조정하며, 프로젝트를 추진해 나가는 것을 의미합니다. 고민은 현실입니다—끊임없는 후속 조치, 버전 혼란, 가시성 블랙홀이 팀 생산성을 저하시킵니다. ClickUp과 같은 중앙 집중식 플랫폼은 Enterprise 검색 및 AI 지식 관리자를 통해 컨텍스트를 손끝에서 즉시 이용할 수 있게 함으로써 이러한 문제를 해결합니다.

4. 통합 디지털 마케팅 플랜 템플릿

via Smartsheet

광고, SEO, 콘텐츠, 이메일, 소셜 등 서로 다른 타임라인에 따라 운영되는 디지털 마케팅은 금방 복잡해질 수 있습니다. Smartsheet의 통합 디지털 마케팅 플랜 템플릿은 중앙 집중식 플랜으로 모든 것을 한곳에 모아 관리할 수 있도록 도와줍니다.

여러 채널에 걸쳐 목표를 지도하고, 캠페인 상태를 추적하며, 예산을 관리하고, 평소처럼 혼란스러워하지 않고도 마감일을 미리 대비할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

유료, 획득, 자체 미디어 전반에 걸쳐 캠페인을 전략적 목표와 연계하세요

명확한 KPI와 상태 필드로 팀 간 진행 상황을 모니터링하세요

여러 문서나 시트 사이를 오가지 않고도 타임라인과 지출을 관리하세요

✅ 이상적인 대상: 여러 플랫폼과 팀에 걸쳐 여러 디지털 캠페인을 관리하는 마케팅 리더

ClickUp Brain은 프로젝트, 우선순위, 도구를 이해하는 AI 업무 보조 도구로, 완료하는 AI 도구 간 전환으로 인한 도구 과다 현상을 방지하고, ClickUp Brain은 작업 컨텍스트(작업, 문서, 달력, 채팅, 연결된 앱까지)를 하나의 스마트 시스템으로 통합합니다. 이 시스템은 사용자의 워크플로우 내에서 작동하며, 데이터를 활용해 필요한 순간에 필요한 것을 제공합니다. 더 스마트하게 일하는 데 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다: 수동적인 번거로운 작업 (예: 스탠드업 회의 기록 작성, 작업 할당, 보고서 생성 등)을 제거합니다.

소통의 간극을 메움 : 작업에 대한 즉각적인 요약, 업데이트 및 맥락을 제공함으로써

사용하는 모든 일 앱에 걸쳐 AI, 검색, 자동화를 통합하여 tool 과부하를 줄여줍니다

소통의 간극을 메움 : 작업에 대한 즉각적인 요약, 업데이트 및 맥락을 제공함으로써

사용하는 모든 일 앱에 걸쳐 AI, 검색, 자동화를 통합하여 tool 과부하를 줄여줍니다 normal, 여러 tools를 넘나들며 작업을 찾아보고, 상태 업데이트를 작성하며, 마감일을 재확인하는 데 한 시간을 소비하게 됩니다. 하지만 ClickUp Brain을 사용하면 작업 공간 전체에서 실시간 업데이트를 확인할 수 있습니다.

5. 소셜 미디어 플랜 템플릿

via Smartsheet

소셜 미디어 플랜이 여전히 흩어진 문서들과 급한 Slack 스레드들로 이루어진다면, 이 소셜 미디어 플랜 템플릿이 확실한 업그레이드가 될 것입니다. 깔끔한 주간/월간 레이아웃으로 게시물 플랜, 소유권 지정, 캠페인 목표 추적, 플랫폼 간 콘텐츠 일관성 유지가 가능한 체계적인 달력을 제공합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

작가, 디자이너, 승인자에게 명확한 마감일과 함께 작업을 할당하세요

캠페인 목표, 참여 메트릭 및 플랫폼 성과를 추적하세요.

카테고리 태깅과 색상 코드 테마로 채널 간 일관성을 유지하세요

✅ 이상적인 대상: 다중 플랫폼 달력 및 클라이언트 승인을 관리하는 소셜 미디어 매니저 및 콘텐츠 팀

🎥 유용한 팁: AI 프로젝트 관리에 대해 잘 안다고 생각하신다면, 다시 한번 생각해 보세요. 스마트한 일정 관리부터 자동화된 보고까지, 아무도 알려주지 않는 비밀을 배워보세요. 🎯 이 비디오에서는 워크플로우를 극대화할 수 있는 내부자 전략과 간과된 팁을 공개합니다.

6. 마케팅 캠페인 플랜 템플릿

via Smartsheet

Smartsheet의 마케팅 캠페인 플랜 템플릿은 캠페인을 계획, 실행, 캠페인 후 분석과 같은 키 단계로 나누고 각 단계 내의 모든 작업을 추적합니다.

타임라인, 결과물, 책임 범위를 위한 전용 스페이스를 갖춘 이 템플릿은 초기 브레인스토밍부터 최종 결과물까지 캠페인의 모든 측면이 체계적으로 관리되도록 보장합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

캠페인의 "목적"을 정의하고 팀이 공유된 성과에 맞춰 협력하도록 하세요

창의적 파일, 브리프, 피드백 루프를 중앙 집중화하여 불필요한 왕복 작업을 방지하세요.

캠페인 전체 라이프사이클을 시각화하여 초기 단계에서 누락이나 중복을 파악하세요

✅ 이상적인 대상: 시기와 명확성, 협업이 결과를 좌우하는 고위험 캠페인을 운영하는 마케팅 팀

7. 마케팅 예산 템플릿

via Smartsheet

마케팅 예산을 어디에 사용하는지 모른다면 마케팅을 확장할 수 없습니다. 이 예산 템플릿은 캠페인, 채널, 공급업체별 지출을 추적해야 하는 마케터를 위해 제작되었습니다.

광고, 콘텐츠 생성, 이벤트 등 다양한 비용 유형별 카테고리를 통해 마케팅 예산이 어떻게 사용되고 있는지, 어디에 방향을 전환해야 하는지 명확히 파악할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

카테고리 및 채널별 플랜 대비 실제 지출 추적

반복적, 일회성, 공급업체별 비용을 체계적으로 관리하여 더 나은 통제력을 확보하세요

내장된 편차 수식으로 지출 초과를 조기에 발견하세요

예산 요약 및 분기별 내역을 통해 더 빠르게 의사결정하세요

✅ 이상적인 대상: 캠페인 지출 및 재무 성과에 대한 실시간 가시성을 원하는 마케팅 관리자

8. 주간 작업 목록 템플릿

via Smartsheet

회의, 작업, 변화하는 우선순위로 정신없는 한 주를 보내고 있다면, 이 템플릿이 속도를 늦추고 명확한 플랜을 세우는 데 도움을 줍니다. 매일 해야 할 일을 계획하는 데 유용한 직관적인 작업 추적기입니다. 체크박스, 노트, 마감일을 활용해 업무, 마감일, 우선순위를 기록하고 일주일 간의 작업량을 개요로 확인할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

Monday부터 금요일까지 명확한 일별 플랜으로 일주일을 플랜하세요

키 작업을 우선순위로 설정하면서 부차적인 할 일도 함께 관리하세요.

팀원에게 작업을 할당하고 한 곳에서 진행 상황을 추적하세요

✅ 이상적인 대상: 팀 리더 및 전문가 - 일주일을 명확하고 스트레스 없이 파악하고자 하는 분들

📊 팩트 체크: 직원의 3분의 2 이상(68%) 이 일 시간의 상당 부분을 이메일, 관리자 또는 반복적인 작업과 같은 낮은 값의 작업에 할애한다고 보고합니다. 매주 작업을 검토하면 반복되는 비효율성을 파악하여 제거할 수 있습니다. 매주 10~15분 정도를 할애해 일정을 채우고 있는 요소를 점검하고, 진정한 핵심 업무에 생산성을 집중하세요.

9. 주간 일정, 일요일-토요일 30분 간격 템플릿

via Smartsheet

일정을 꼼꼼히 관리하는 분들을 위해, '주간 일정(일요일~토요일, 30분 간격)' 템플릿은 Smartsheet 형식의 주간 달력을 제공합니다. 매일 30분 단위로 세분화된 이 템플릿은 시간 블록 관리, 에너지 효율화, 바쁜 일정에 체계성을 부여하는 데 이상적입니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

일주일 전체를 하루 단위의 가시성으로 플랜하여 일주일 내내 일정을 한눈에 파악하세요

활동 유형별로 색상 코드를 지정하여 중복이나 무료 시간을 즉시 파악하세요

주말이 시작되기 전에 일정을 지도하여 부담을 줄이세요

✅ 이상적인 대상: 빡빡한 달력, 코칭 세션 또는 촉박한 시간대의 클라이언트 약속을 관리하는 전문가

10. 팀 프로젝트 작업 보드 템플릿

via Smartsheet

여러 사람이 동일한 프로젝트를 진행할 때 가시성은 매우 중요해집니다. 이 작업 보드 템플릿은 팀원들이 진행 중인 작업, 블록된 작업, 완료됨을 추적할 수 있는 공유 스페이스를 제공하여 끊임없이 '진행 상태는?' 하고 묻지 않아도 됩니다.

간결한 칸반 스타일 레이아웃으로 팀원들이 세부적인 관리 없이도 동기화된 상태를 유지할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

시각적 보드 레이아웃으로 상태별 작업을 정리하여 명확성을 높이세요

한 번의 클릭으로 지연된 작업을 확인하여 장애 요소를 조기에 파악하세요

애자일, 워터폴 또는 하이브리드와 같은 모든 워크플로우에 맞게 보드를 조정하세요.

✅ 이상적인 대상: 긴 보고서보다 투명성과 작업 흐름이 더 중요한 협업 프로젝트를 관리하는 팀

👀 알고 계셨나요? 팀의 작업 보드가 작동하는 방식은 실제 세계에서 나타나는 스티그메르기의 예시입니다. 이는 1959년 생물학자 피에르-폴 그라세( Pierre-Paul Grassé)가 소개한 개념으로, 간접적인 신호가 집단이 동기화되도록 유지합니다. 모든 작업 이동, 댓글, 상태 변경은 신호 역할을 하여 팀원들이 지속적인 확인 없이도 원활하게 협업할 수 있게 합니다.

11. 간트 타임라인 템플릿을 활용한 이벤트 런칭 및 예산 관리

via Smartsheet

이벤트나 대규모 론칭을 성공적으로 진행하려면 정확한 타이밍과 세심한 예산 관리가 모두 필요합니다. '이벤트 론칭 및 예산 관리(간트 타임라인 포함)' 템플릿은 이 두 가지를 동시에 처리하는 데 도움을 줍니다. 내장된 간트 보기를 통해 론칭 전 준비부터 이벤트 후 정리까지 모든 세부 사항을 추적하면서 예산을 일관되게 관리할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

한 장의 시트에서 키 결과물과 함께 예산 항목을 추적하세요

내부 팀과 외부 공급업체에 작업과 마감일을 할당하세요

상황이 변할 때 간편한 드래그 앤 드롭 조정으로 유연하게 대응하세요

✅ 이상적인 대상: 긴박한 타임라인 속에서 여러 공급업체, 마감일, 팀을 조정하는 이벤트 관리자

12. 스프린트 계획 보드 템플릿

via Smartsheet

스프린트를 운영해 본 사람이라면 단순히 작업을 열(column) 간에 이동시키는 것만이 아니라 매주 집중력, 추진력, 팀의 일관성을 조성하는 것임을 잘 알고 있습니다. 이 템플릿은 단순히 진행 중인 작업을 추적하는 것 이상의 기능을 제공합니다.

이 템플릿은 기능, 버그, 백로그 항목을 팀 전체가 실행 가능한 관리 가능한 가시성 단위로 분할하는 데 도움을 줍니다. 제품, 엔지니어링, QA 팀이 혼란에 빠지지 않고 동일한 페이지를 공유하며 협업할 수 있도록 완벽하게 지원합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

작업, 버그 또는 기능을 위한 사용자 정의 가능한 스윔레인으로 스프린트를 플랜하세요

드래그 앤 드롭 카드와 상태 열로 진행 상황을 추적하세요

팀, 스토리 포인트, 마감일을 마찰 없이 할당하세요

내장된 노트 및 회고 입력 스페이스를 활용하여 스프린트 후 반성하세요

✅ 이상적인 대상: 2주 스프린트와 빠르게 진행되는 개발 주기를 관리하는 애자일 또는 소프트웨어 개발 팀

💡 전문가 팁: ClickUp 목록을 활용해 모든 스프린트 작업을 단일 구조화된 뷰로 정리하세요. 소유자를 지정하고, 마감일을 설정하며, 파일을 첨부하고, 작업을 스프린트별 폴더로 그룹화하여 빠르게 참조하세요. 우선순위, 상태 또는 담당자에 따라 쉽게 정렬하거나 필터링하고, 진행 상황 변화에 따라 작업을 드래그 앤 드롭하세요. 실시간 업데이트로 스프린트 보드가 항상 최신 플랜을 반영하여 팀이 일치된 방향으로 나아가도록 합니다.

Smartsheet 한도

프로젝트 관리에 Smartsheet를 막 사용하기 시작했다면, 알아야 할 몇 가지 한도가 있습니다. 이는 실제 사용자가 가벼운 프로젝트를 넘어 Smartsheet를 활용할 때 발견한 내용을 바탕으로 합니다:

초보 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다 . 탐색 기능과 고급 기능을 포함한 인터페이스가 학습 곡선이 가파르기 때문입니다.

필수 옵션이 부족합니다 , 예를 들어 고급 형식과 강력한 달력 보기 등이 포함됩니다.

대규모 시트에서 속도가 느려집니다. 대형 시트나 복잡한 수식이 포함된 시트는 반응이 둔해집니다.

유연성이 부족합니다 . 자동화가 상향식 순서대로만 실행되며, 분 단위 스케줄링이나 우선순위 지정 기능이 없습니다.

전체 화면 작업 보기에서 가시성을 제공하지 않아 긴 토론 스레드나 업데이트를 한눈에 파악하기 어렵습니다.

대체 Smartsheet 템플릿

워크플로우가 점점 복잡해지고 tools가 늘어남에 따라, 최고의 템플릿조차 한계에 부딪힐 수 있습니다. 팀에게는 구조 이상의 것이 필요합니다—바로 연결입니다. 따라서 Smartsheet가 한도적이거나 다소 경직되어 느껴진다면, Smartsheet 대안을 찾아볼 때입니다.

바로 여기서 ClickUp이 일의 완료됨을 재정의합니다. ClickUp은 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 한곳에 통합하는 세계 최초의 통합 AI 작업 공간입니다.

정적 템플릿을 훨씬 뛰어넘는 기능으로, ClickUp은 모든 크기의 팀이 앱을 전환하거나 복잡한 우회 방법을 구축하지 않고도 일을 플랜, 추적 및 관리할 수 있도록 지원하는 고도로 맞춤 설정 가능한 플랫폼입니다.

ClickUp은 모든 형태의 일 분산을 제거하여 100% 컨텍스트를 제공하고 , 인간과 AI 에이전트가 함께 작업할 수 있는 단일 공간을 제공합니다.

더 쉽게 작업할 수 있도록 ClickUp은 실제 워크플로우에 맞춰 제작된 다양한 사전 구축 템플릿의 범위를 제공합니다. 여러분의 프로세스를 진정으로 간소화할 수 있는 템플릿들을 살펴보겠습니다.

ClickUp 프로젝트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 템플릿으로 모든 프로젝트가 목표를 달성하도록 보장하세요

ClickUp 프로젝트 관리 템플릿은 프로젝트의 조종석 역할을 합니다. 단계, 작업, 의존성, 역할을 손쉽게 파악할 수 있도록 구성되어 있습니다. 목록, 보드, 간트 보기 등 팀원들과 함께 가장 적합한 뷰를 자유롭게 전환하며 작업할 수 있습니다.

가장 큰 장점은 추가 설정이나 비싼 업그레이드 없이도 작업 소유자, 마감일, 의존성, 시간 추적, 이메일 연동 기능이 워크플로우에 기본으로 포함되어 있다는 점입니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

목록, 보드 또는 간트 보기를 원활하게 전환하여 가장 효율적인 방식으로 작업하세요.

작업 화면을 벗어나지 않고도 시간 추적, 맞춤형 상태 적용, 다중 담당자 관리를 수행하세요.

태그, 우선순위, ClickApps 및 이메일을 통해 동기화하여 어떤 것도 놓치지 않도록 하세요.

✅ 이상적인 대상: 구조적이면서도 유연한 프로젝트 시스템을 원하는 팀. 명확성, 일관성, 그리고 서로 원활하게 연동되는 tools가 필요한 복잡한 프로젝트에 완벽합니다.

💡 전문가 팁: 오늘날 프로젝트 관리는 수많은 파일, 대화, tools를 동시에 처리해야 하는 복잡한 작업으로, 종종 맥락을 잃고 시간을 낭비하게 만듭니다. 바로 여기에 Brain MAX가 등장하여 AI 기반의 간편함과 속도로 프로젝트 관리 방식을 혁신합니다: ClickUp, Google 드라이브, GitHub, 원드라이브, 쉐어포인트 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하여 파일, 문서, 첨부 파일을 위치해 보세요.

음성 입력 기능을 활용해 질문을 하거나 업데이트 내용을 말로 입력하거나, 언제 어디서나 음성으로 일을 명령하세요. 아이디어를 기록하거나 작업을 할당하거나 프로젝트 상태를 확인하는 등 타이핑을 멈추지 않고도 일을 처리해야 하는 바쁜 프로젝트 관리자에게 안성맞춤인 기능입니다.

Brain MAX는 ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 프리미엄 외부 AI 모델을 활용하여 단일하고 컨텍스트 기반의 Enterprise 솔루션을 제공합니다.

2. ClickUp 간단한 간트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 간단한 간트 템플릿으로 작업 간 연결 관계를 확인하고 문제를 조기에 발견하세요.

타임라인이 산만하게 느껴지고 누가 어떤 업무를 담당하는지 계속 되짚어봐야 한다면, ClickUp의 간단한 간트 템플릿이 해결해 드립니다.

의존성 동기화부터 타임라인을 깨지 않고 작업을 드래그하는 기능까지, 이 템플릿은 마감일 혼란이 시작되기 전에 미리 방지해 줍니다. 또한 작업 목록에서 작업을 빠르게 가져오고, 진행 중인 작업, 완료됨 작업을 색상 코드 막대를 통해 시각화할 수 있는 기능도 마음에 드실 겁니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

전체 프로젝트 타임라인을 보기와 한 번의 클릭으로 작업을 업데이트하세요

연결된 작업을 사용하여 워크플로우를 시각화하고 지연을 방지하세요

사용자 지정 필드에 색상 코드를 지정하여 추적 중인 작업과 지연된 작업을 한눈에 파악하세요.

차트에서 작업을 직접 드래그하여 기간, 소유자 및 시작 날짜를 조정하세요

✅ 이상적인 대상: 장기 프로젝트, 출시 플랜, 콘텐츠 캘린더를 관리하는 팀 또는 복잡함 없이 깔끔하고 유연한 간트 차트가 필요한 모든 분

👀 알고 계셨나요: 포레스터 리서치에 따르면, ClickUp을 사용한 조직들은 3년 기간 동안 약 384%의 투자 수익률 (ROI)을 달성했습니다. 이 조직들은 ClickUp으로 가능해지거나 개선된 프로젝트를 통해 약 390만 달러의 증분 수익을 창출했습니다.

3. ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿으로 손쉽게 프로젝트를 추적하세요

팀 업무가 스프레드시트, 이메일 스레드, 지나친 회의로 분산되어 있다면, ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿이 모든 것을 한곳으로 통합합니다. 시작부터 완료까지 여러 프로젝트를 모니터링하며 타임라인, 자원, 작업 상태를 완벽하게 관리할 수 있도록 지원합니다. '어떤 작업이 완료됨', '어떤 작업이 위험에 처해 있는지', '누가 뒤처지고 있나요'에 대한 빠른 답변이 필요한 관리자에게 이상적입니다.

팀의 작업 방식에 맞춰 목록, 보드, 간트 보기를 토글할 수 있습니다. RAG(빨강, 노랑, 초록) 상태 표시기를 추가하고, 담당자별 작업량 분포를 확인하며, 가장 세세한 부분까지 맞춤형으로 설정하세요.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

복잡한 중복 작업 없이 한 곳에서 여러 프로젝트와 단계를 추적하세요

RAG 지표 및 맞춤형 태그와 같은 시각적 단서를 활용하여 위험을 신속하게 파악하세요

단일 대시보드에서 여러 프로젝트에 걸쳐 소유자, 마감일 및 의존성을 할당하세요

✅ 이상적인 대상: 여러 동시 프로젝트를 관리하며 항상 명확한 가시성이 필요한 프로젝트 관리자, 팀 리더 또는 부서장

⚡ 템플릿 아카이브: 최고의 프로젝트 트래커 템플릿은 단순히 작업을 기록하는 데 그치지 않고 추진력을 관리하는 데 도움을 줍니다. 상태 업데이트, 마감일, 작업 소유자, 색상 코드별 진행률 표시기 등의 기능을 활용하면 지연이 큰 문제로 번지기 전에 미리 파악할 수 있습니다.

4. ClickUp 리소스 관리 인력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 리소스 관리 인력 템플릿으로 팀과 자원을 최적화하세요

복잡한 마케팅 플랜을 실행하려면 그 배후의 인력을 조정해야 하며, ClickUp 리소스 관리(인력) 템플릿은 바로 그 부분에 집중합니다. 별도의 HR tool 없이 누가 무엇을 수행 중인지, 누가 과부하 상태인지, 리소스가 어디에서 지나치게 분산되고 있는지 추적할 수 있는 다양한 내장 뷰를 제공합니다.

프로젝트 규모를 확장하거나 새로운 팀원을 합류시킬 때 특히 유용합니다. 타임라인 보기부터 역할 기반 개요, 실시간 프로젝트 추적에 이르기까지, 이 템플릿은 모든 구성원이 동일한 목표를 공유하고, 가시성을 확보하며, 지원을 받을 수 있도록 합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

팀 업무량을 실시간으로 시각화하여 번아웃과 병목 현상을 방지하세요

팀 전반에 걸쳐 검토 단계, 온보딩 상태 및 역할 할당을 추적하세요.

인력과 tools를 위한 전용 필드로 자원을 한곳에 체계적으로 정리하세요

실시간 업데이트, 진행 상황 라벨, 검토 추적을 통해 작업 흐름을 모니터링하세요.

✅ 이상적인 대상: 여러 업무 흐름에 걸쳐 인적 자원을 배분하는 People ops 팀, 인사 담당자 또는 프로젝트 관리자

5. ClickUp 일일 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 할 일 목록 템플릿으로 하루를 체계적으로 관리하세요

하루가 흘러가는데 작업이 포스트잇에 흩어져 있다면, ClickUp 일일 할 일 목록 템플릿이 새로운 최고의 친구가 될 수 있습니다. 이 템플릿은 하루를 아침, 오후, 저녁 루틴으로 나누고 시간 블록을 할당하며 실제로 일정을 지키도록 도와줍니다.

단순한 체크리스트가 아닌 일관성을 구축하는 가벼운 시스템입니다. 물론 완전히 맞춤 설정 가능합니다. 행복도 추적기 추가하시겠습니까? 연속 기록 카운터? '적은 노력으로 얻는 성과' 카테고리? 모두 구현 가능하므로, 여러분의 일 방식에 가장 잘 맞는 목록을 만들 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

개인 작업을 긴급도, 중요도 또는 습관 연속 기록에 따라 우선순위 지정하고 관리하세요

위치, 카테고리, 노트 또는 개인별 KPI와 같은 필드로 맞춤형 설정하세요.

목록, 칸반 또는 테이블 보기 사이를 전환하여 선호하는 방식으로 작업하세요

✅ 이상적인 대상: 복잡한 생산성 시스템의 부담 없이 하루를 더 효과적으로 관리하고자 하는 바쁜 전문가, 제작자 또는 팀

🎁 보너스: 올바르게 활용할 때 할 일 목록은 강력한 의사 결정 tools입니다. 신중하게 구성된 할 일 목록 예시를 살펴보면 다음과 같은 점을 발견할 수 있습니다: 최고의 목록은 양보다 영향력을 걸러내며, 중요하지 않은 것에 "아니오"라고 말할 수 있도록 도와줍니다.

훌륭한 목록은 단순히 범주별로가 아니라 에너지 수준, 우선순위 또는 집중 영역별로 작업을 그룹화합니다.

스마트 형식은 반복되는 미완료 작업과 같은 패턴을 드러내어 근본적인 문제를 시사합니다. 따라서 단순히 구조를 위해 할 일 목록 예시를 살펴보는 데 그치지 마십시오. 그것들이 어떻게 더 나은 사고를 돕는지 살펴보십시오. 진정한 값은 바로 거기에 있습니다.

6. ClickUp 애자일 프로젝트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 애자일 프로젝트 관리 템플릿으로 스프린트를 실행하고, 피드백을 수집하며, 작업을 자동화하세요.

ClickUp 애자일 프로젝트 관리 템플릿은 보드, 스프린트, 스탠드업, 백로그, 리뷰까지 모든 것을 한곳에서 제공하며 설정의 번거로움 없이 사용할 수 있습니다.

가장 큰 장점은 시스템을 처음부터 구축하는 데 시간을 낭비할 필요가 없다는 점입니다. 스크럼 관리, 에픽, 로드맵, 백로그 등 미리 구성된 폴더가 포함된 템플릿을 사용하면 작업을 바로 추가하고 스프린트를 시작할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

ClickUp 양식과 사용자 지정 필드를 사용하여 백로그, 스프린트 보드 및 검토를 관리하세요.

작업 공간 내에서 바로 회의(스탠드업, 데모, 레트로)를 진행하세요

목록, 보드, 달력, 간트 차트에서 실시간 보기로 진행 상황을 시각화하세요.

✅ 적합한 대상: 스프린트, 플랜, 반복적 전달을 자체적으로 구조를 구축할 필요 없이 처리해주는 즉시 사용 가능한 시스템을 원하는 애자일 팀

📚 자세히 알아보기: 애자일 프로젝트 플랜 수립 방법

7. ClickUp 프로젝트 타임라인 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 타임라인 화이트보드 템플릿으로 타임라인을 시각화하고, 장애 요소를 해결하며, 팀을 조정하세요.

프로젝트 플랜이 여전히 지루한 간트 차트나 무작위 포스트잇에 갇혀 있다면, 이 템플릿이 해결책입니다. ClickUp 프로젝트 타임라인 화이트보드 템플릿은 스프린트, 마케팅 캠페인 또는 크로스-기능적 론칭을 계획하기 위한 깔끔하고 시각적인 레이아웃을 제공합니다.

이 프로젝트 타임라인 템플릿은 팀원들이 마일스톤을 계획하고, 소유자를 지정하며, 의존성을 추적하고, 마감일을 실시간으로 모니터링할 수 있는 공유 시각적 공간을 제공합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

색상 코드화된 스윔레인으로 프로젝트의 모든 단계를 시각화하세요

누구나 쉽게 이해할 수 있는 개요 보기로 이해관계자 점검을 간소화하세요

모든 구성원을 동일한 시각적 로드맵에 참여시켜 부서 간 팀 노력을 통합하세요

✅ 이상적인 대상: 여러 타임라인을 관리하는 팀 리더 및 프로젝트 매니저로, 협업이 가능하고 항상 최신 상태를 유지하는 시각적 플랜을 원하시는 분들

전문가 팁: ClickUp 화이트보드는 타임라인 추적을 넘어 브레인스토밍, 전략 지도, 실시간 협업을 위한 올인원 스페이스입니다. 기존 작업을 연결하거나 보드에서 직접 새 작업을 생성하고, 의존성을 시각적으로 보여주는 연결선을 그릴 수 있습니다. 이는 프로젝트 사전 플랜, 클라이언트 워크숍, 스프린트 회고에 완벽한 도구입니다. ClickUp 화이트보드에서 할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

8. ClickUp 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 플랜 템플릿으로 첫날부터 더 스마트한 캠페인을 플랜하세요

ClickUp 마케팅 계획 템플릿은 큰 그림의 캠페인을 플랜하면서 세부적인 진행 사항을 추적할 수 있도록 도와주는 체계적인 시스템입니다. 마케팅 노력을 오브젝트, 대상, 채널별로 그룹화하고, 소유자, 브리핑, 마감일이 포함된 실행 가능한 타임라인으로 세분화할 수 있습니다.

아이디어 브레인스토밍부터 결과 모니터링까지, 이 템플릿은 실행의 모든 단계를 지원하여 팀이 더 빠르게 움직이고, 더 효과적으로 협업하며, 실질적인 목표를 달성할 수 있도록 합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

목표, 팀 또는 타임라인에 따라 작업을 그룹화하여 다중 채널 캠페인을 지도하세요.

모든 마케팅 작업에 소유자를 지정하고, 브리핑을 첨부 파일로 첨부하며, 우선순위를 설정하세요.

명확한 사용자 지정 필드, 태그 및 시각적 보기로 실시간 상태를 추적하세요.

캠페인 플랜, 콘텐츠, 성과를 하나의 작업 공간에 통합하세요

✅ 이상적인 대상: 혼란 없이 캠페인, 콘텐츠, 이벤트, 결과를 체계적으로 관리할 수 있는 원스톱 hub를 원하는 마케팅 팀

📚 자세히 알아보기: 콘텐츠 마케팅 관리 플랜 수립 방법

9. ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿으로 콘텐츠를 쉽게 플랜하고, 일정 관리하며, 관리하세요.

ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿은 블로그, 비디오, 소셜 미디어 게시물 또는 모든 콘텐츠를 달력에 일정 관리하여 게시 파이프라인을 한눈에 확인할 수 있도록 도와주는 훌륭한 tool입니다.

여러 주(또는 여러 달)에 걸친 콘텐츠 플랜을 세우고, 각 콘텐츠에 게시 일정을 할당하며, 생성 과정을 관리하고, 게시 마감일을 절대 놓치지 않도록 하며, 일관된 콘텐츠 리듬을 유지할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

여러 플랫폼에 걸쳐 콘텐츠를 플랜하려면 작업을 달력으로 드래그 앤 드롭하세요

포스트 유형, 채널 및 콘텐츠 소유자를 위한 사용자 지정 필드를 설정하세요

색상 코드화된 보기로 마감일, 진행 및 업무량을 시각화하세요

작업 내부에 브리프, 이미지, 링크 및 피드백을 바로 첨부 파일로 첨부하세요

✅ 이상적인 대상: 콘텐츠 및 소셜 미디어 팀으로, 콘텐츠 출력 플랜 및 추적을 위한 체계적인 시스템이 필요하며, 대기열에 있는 모든 것이 일정대로 게시되도록 관리해야 하는 경우

🎁 보너스: 콘텐츠 마케팅에 AI를 활용하는 방법을 알고 싶으신가요? 블로그 아이디어 브레인스토밍, 개요 작성, 콘텐츠를 다양한 형식으로 재활용, 광고 카피 초안 작성, 성과 데이터 분석이 가능합니다. 이를 통해 프로세스를 가속화하여 창의적인 전략과 브랜드 목소리에 더 집중할 수 있습니다.

10. ClickUp CRM 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp CRM 템플릿을 사용하여 단일 대시보드에서 리드, 클라이언트 및 영업 팀 파이프라인을 관리하세요.

ClickUp CRM 템플릿은 흩어진 리드 데이터를 명확한 시각적 파이프라인으로 전환하여 실질적인 조치를 취할 수 있게 합니다. 콜드 리드부터 계약 체결까지, '접촉 시도'나 '부적격 - 후속 조치' 같은 스마트 상태로 모든 단계가 시각적으로 지도됩니다.

다양한 보기(보드, 목록, 캘린더, 문서)를 통해 각 리드의 진행 상황을 정확히 파악할 수 있습니다. 목표, 영업 플랜, 후속 조치 주기를 체계적으로 관리할 수 있는 내장형 영업 팀 플레이북 문서도 제공됩니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

모든 잠재 고객, 연락처 및 거래를 하나의 중앙 스페이스에서 체계적으로 관리하세요

명확하게 참여 단계를 추적하여 후속 조치를 놓치지 마세요

반복적인 CRM 작업을 자동화하여 거래 성사에 집중하세요

✅ 이상적인 대상: 고객 관계를 더 스마트하고 깔끔하며 시각적으로 관리하고자 하는 영업 팀, 비즈니스 소유자, 클라이언트 대응 팀

11. ClickUp 개인 예산 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 예산 템플릿으로 저축, 지출, 목표를 손쉽게 추적하세요.

ClickUp 개인 예산 템플릿은 재정 관리 파트너처럼 여러분의 지출을 책임지고, 돈이 어디로 흘러가는지 정확히 보여주며, 목표 추적을 번거로운 일이 아닌 습관으로 만들어줍니다.

가장 큰 장점은 월간 구독료부터 저축 진행 상황, 수입원까지 모든 것을 추적할 수 있는 사전 구축된 대시보드와 뷰가 제공된다는 점입니다. 거래에 태그를 달고 분류할 수 있으며, 잔액을 한눈에 확인하고 지출 습관을 되돌아볼 수도 있습니다. 간단하면서도 매우 맞춤 설정 가능하며, 자금 관리를 어느 정도 재미있게 만들어 줍니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

여러 카테고리에 걸쳐 수입, 지출, 저축, 부채를 추적하세요

개인 목표나 라이프스타일에 맞춰 예산 항목을 맞춤형으로 설정하세요

사전 설정된 ClickUp 대시보드와 차트로 지출 패턴을 시각화하세요

매달 목표를 설정하고 명확한 색상 코드 보기로 책임감을 유지하세요

✅ 이상적인 대상: 체계적이면서도 유연한 방식으로 개인 재정을 관리하고자 하는 프로젝트 관리 및 비즈니스 전문가

🎉 재미있는 사실: 미국인들은 하루 평균 거의 4시간을 돈에 대해 생각하는 데 보냅니다. 특히 Z세대와 밀레니얼 세대가 각각 4.8시간과 4.7시간으로 가장 높은 수치를 기록했습니다.

12. ClickUp OKR 프레임워크 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp OKR 프레임워크 템플릿으로 팀의 목표를 일치시키고 진행을 추적하세요.

ClickUp의 OKR 프레임워크 템플릿은 큰 그림의 목표와 일상 일을 연계하는 핵심 시스템입니다. 널리 사용되는 OKR 방법론(목표 및 핵심 성과 지표)을 기반으로 설계되어, 야심찬 목표를 자신 있게 설정하고 측정 가능한 결과를 이끌어내는 방식으로 OKR을 구현하는 방법을 배울 수 있습니다.

대시보드 개요부터 사용자 지정 필드 및 필터까지 모든 것이 시각적으로 표시되므로, 현재 추적 중인 작업, 지연되는 작업, 그리고 당장 주의가 필요한 작업에 대한 즉각적인 통찰력을 얻을 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

상위 오브젝트를 추적 가능하고 측정 가능한 키 결과(KPI)로 세분화하세요.

색상 코드별 보기, 필터, 타임라인으로 목표 진행 상황을 모니터링하세요

모든 목표 관련 작업과 업데이트를 하나의 동적 대시보드에 통합하세요

필터링된 보기와 자동 정렬 기능을 통해 팀별, 분기별 또는 진행 상태별로 목표를 그룹화하세요.

✅ 이상적인 대상: 팀 리더, 제품 관리자, 경영진 또는 팀이나 회사의 목표를 설정하고 추적하기 위해 OKR을 도입하는 모든 분

ClickUp으로 목표를 더 빨리 달성하세요

기한 미준수, 분산된 tools, 불분명한 우선순위, 그리고 지나친 수동 추적이 최고의 팀조차도 속도를 늦출 수 있습니다.

강력한 프로젝트 관리 기능과 사용하기 쉬운 템플릿을 갖춘 ClickUp은 한 곳에서 모든 것을 플랜하고, 정리하고, 추적할 수 있도록 도와줍니다. 실제 워크플로우에 맞춰 설계된 맞춤형 보기, 스마트 자동화, 내장 문서 기능을 제공합니다.

업무를 간소화하고 생산성에 집중할 준비가 되었다면, ClickUp이 시작하기에 좋은 선택입니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요!