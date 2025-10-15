영업 팀 프로세스를 간소화하는 무료 영업 플레이북 템플릿

모든 영업 팀 통화는 각기 다릅니다. 어떤 잠재 고객은 데이터를 요구하고, 다른 고객은 큰 그림을 원합니다. 세 번째 고객은? 세 통의 이메일 후 연락이 끊깁니다. 명확한 시스템이 없다면, 최고의 영업 팀조차 추측하며 시간을 낭비하고 성사시킬 수 있었던 거래를 놓치게 됩니다.

훌륭한 영업 팀 플레이북은 팀에게 반복 가능한 게임 플랜을 제공합니다: 무엇을 말할지, 언제 말할지, 그리고 거래를 어떻게 진행시킬지.

그리고 일이 됩니다. 강력한 영업 팀 지원 전략을 가진 기업은 그렇지 않은 기업보다 승률이 거의 49% 더 높습니다.

하지만 플레이북을 처음부터 만드는 것은 부담스러울 수 있습니다.

이를 위해 프로세스를 간소화하고 거래를 더 빠르게 성사시키는 데 도움이 되는 무료 영업 팀 플레이북 템플릿 목록을 정리했습니다.

주요 영업 팀 플레이북 템플릿 한눈에 보기

영업 팀 플레이북 템플릿이란 무엇인가요?

영업 플레이북 템플릿은 회사의 영업 전략, 프로세스, 최고의 실행 방식을 한곳에 정리한 사전 제작된 프레임워크입니다. 영업 팀을 위한 가이드 역할을 하며, 이의 처리 및 리드 자격 평가부터 성공적인 제안서 작성 및 더 많은 거래 성사까지 모든 것을 다룹니다.

효과적인 영업 팀 플레이북 템플릿의 키 요소로는 일반적으로 다음이 포함됩니다:

구매자 페르소나 (판매 대상)

영업 팀 방법론 (판매 방식)

경쟁력 분석 카드 (당신이 승리하는 이유)

오브젝트 처리 스크립트 (반박 시 대응 방법)

CRM 프로세스 (다음 단계 기록 위치)

좋은 영업 팀 플레이북 템플릿의 조건은 무엇인가요?

훌륭한 영업 팀 플레이북 템플릿은 단순한 문서가 아닙니다. 일관성을 유지하고, 적응 기간을 단축하며, 팀이 자신감 있게 거래를 성사시키는 데 기여하는 전략적 청사진입니다.

좋은 템플릿이 제공하는 이점은 다음과 같습니다:

단계별 명확한 분해:* 영업 프로세스를 명확히 정의된 단계로 구성하여, 영업 팀장이 잠재 고객 발굴부터 계약 체결까지 명확한 목적의식으로 진행할 수 있도록 안내합니다

실행 가능한 전술적 가이드: 구체적인 실행 방안, 질문할 내용, 주의 깊게 들어야 할 사항, 대응 방법 등을 제시합니다(단순한 일반적인 조언이 아닙니다)

내장된 유연성: 핵심 구조를 유지한 채 다양한 팀, 제품 라인, 산업 또는 구매자 페르소나에 맞게 손쉽게 맞춤형 설정할 수 있습니다

이의 처리 및 상황별 대응 전략: 일반적인 오브젝트에 대한 실제 사례 기반 답변과 차가운 리드 재활성화 같은 특수 시나리오를 위한 맞춤형 대응 방안을 포함합니다

CRM 통합: 추적 , 자동화 및 데이터 기반 후속 조치를 위해 플레이북을 CRM과 직접 연동합니다

확장 가능한 성장 기반: 신규 직원 온보딩, 기존 영업사원 코칭, 리더십 팀의 '우수한 성과' 기준 정립을 위한 핵심 tool로 활용됩니다

영업 팀 플레이북 템플릿

압도되지 않으면서 영업 팀 프로세스를 간소화하고 싶으신가요? 이 즉시 사용 가능한 영업 팀 플레이북 템플릿은 온보딩과 전략 수립부터 영업 추적 및 후속 조치까지 모든 것을 다룹니다.

1. ClickUp 프로젝트 관리 플레이북 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 플레이북 템플릿으로 영업 팀 프로세스를 간소화하고 거래를 더 빠르게 성사시키세요

ClickUp 프로젝트 관리 플레이북 템플릿을 사용하면 잘 운영되는 프로젝트처럼 프로세스를 실행하는 데 도움이 되는 영업 팀 플레이북을 만들 수 있습니다.

영업 팀 프로젝트 관리 워크플로우를 다섯 단계로 구분합니다: 시작, 플랜, 실행, 모니터링 및 관리, 닫힘. 각 단계 아래에서 상담 전화, 제안서 검토, 계약서 승인 등 특정 영업 활동을 위한 하위 작업을 생성할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

단계별 보드 보기 를 사용하여 정의된 활동을 단계별로 그룹화하여 확인하세요

보드 위에서 작업을 드래그 앤 드롭하기만 하면 단계 간에 작업을 이동할 수 있습니다

ClickUp의 간트 차트 보기로 전환하여 모든 단계와 해당 활동을 타임라인 형식으로 확인하세요

💡 추천 대상: 명확한 마일스톤과 원활한 팀 협업을 통해 영업 팀을 관리하고자 하는 영업 관리자

2. ClickUp 구현 플레이북 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 실행 플레이북 템플릿은 명확성과 자신감을 바탕으로 영업 팀 전략의 모든 단계를 플랜하고 실행하며 추적할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp 실행 플레이북 템플릿은 영업 팀과 온보딩 팀에게 원활한 시작과 자신감 있는 확장을 위한 청사진을 제공합니다.

ClickUp Docs 템플릿으로, 준비, 프로세스 문서화, 플랜, 실행 단계별로 구성되어 있으며 각 단계별 필수 지침(준비 사항, 피해야 할 사항, 키 준수 사항 및 금지 사항 등)을 포함합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

필수 사전 요건 체크리스트를 활용하여 양식 작성 및 배경 조사와 같은 중요한 단계가 누락되지 않도록 보장하세요.

킥오프 회의 아젠다 에서 다룰 내용을 개요화하여 목적, 범위, 이해관계자, 커뮤니케이션 플랜과 같은 키 영역이 항상 다루어지도록 하십시오.

학습한 교훈, 목표 대비 성과, 결과를 문서화하여 실행 프로세스를 지속적으로 개선하세요.

💡 추천 대상: 영업 팀 및 고객 성공 팀이 프로젝트 라이프사이클 전반에 걸쳐 협업 조정, 의존성 관리, 투명성 유지를 위해 활용할 수 있는 템플릿입니다.

3. ClickUp 영업 팀 전략 가이드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 전략 가이드 템플릿으로 승리를 거머쥘 영업 팀 전략을 수립하세요

ClickUp 영업 전략 가이드 템플릿은 이상적인 고객 프로필(ICP) 정의부터 고유 판매 제안(USP)에 부합하는 영업 팀 및 피치 작성에 이르기까지 핵심 사항을 체계적으로 제시합니다.

회사 비전, 구매자 페르소나, 수익 목표, 비용을 명확히 하는 안내 문서와 미리 채워진 프롬프트가 가득합니다. 예산 섹션에는 노트와 함께 비용을 추적할 수 있는 내장 테이블이 있어 전략이 항상 숫자에 기반을 두도록 합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

잠재 고객 발굴부터 계약 체결까지 영업 팀의 각 단계를 정의하여 팀 전체에 걸쳐 명확성과 일관성을 보장하세요.

검증된 전술과 방법론을 정리하여 접근 방식을 표준화하고 성과를 개선하세요

전략의 효과를 평가하고 성과 데이터를 기반으로 조정하세요

여러 단계가 서로 연결되어 명확한 조정, 추적 및 자동화가 필요한 영업 팀 프로세스를 위해, ClickUp의 영업 프로젝트 관리 소프트웨어는 CRM, 작업 관리, 커뮤니케이션 및 보고 기능을 한곳에 통합합니다.

자동화 기능을 통해 리드 자동 할당, 거래 단계 업데이트, 후속 조치 실행이 가능해 수동 관리 작업을 줄이고 영업 팀이 거래 성사에 집중할 수 있습니다. 또한 ClickUp의 15가지 이상의 뷰 (목록, 칸반 보드, 테이블)를 활용해 파이프라인을 시각화하여 다양한 단계별 리드 및 거래 추적이 용이해집니다.

ClickUp의 영업 팀 프로젝트 관리로 영업 팀 프로세스의 모든 부분을 한곳에 통합하고 간소화하세요.

💡 이상적인 대상: 반복 가능하고 목표 중심의 영업 팀 프로세스를 처음부터 구축하는 영업 팀 리더, 창업자, 전략가

📖 더 알아보기: 영업 팀 플레이북이 목표를 달성하도록 하고 싶으신가요? 정확한 예측이 현명한 전략의 시작입니다. 영업 예측 계산에 관한 완료된 가이드를 확인해 보세요. 📊📈

4. ClickUp B2B 영업 팀 전략 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp B2B 영업 팀 전략 템플릿은 팀이 올바른 계정을 목표로 하고, 영업 파이프라인을 최적화하며, 더 스마트하게 확장할 수 있도록 지원합니다.

일반적인 영업 팀 플레이북은 B2B 영업 팀에 적합하지 않을 수 있습니다. 긴 영업 주기, 복잡한 구매자 여정, 고위험 거래에 특화된 전략이 필요합니다.

ClickUp B2B 영업 팀 템플릿은 표면적인 전술을 넘어 상세한 영업 목표 설정, 고객 페르소나 구축, TAM/SAM/SOM 차트를 활용한 시장 분석 지도 작성을 지원합니다.

예를 들어 "중견 SaaS 기업의 IT 의사 결정권자"와 같은 페르소나를 생성하고 싶다면, 직접 조사하여 추가하거나 세계에서 가장 완료하고 맥락을 이해하는 일 AI인 ClickUp Brain에게 다음과 같은 간단한 프롬프트로 요청할 수 있습니다:

ClickUp Brain을 활용해 구매자 페르소나를 생성하고 B2B 영업 팀 전략을 맞춤화하세요

몇 초 만에 이와 같은 상세한 페르소나를 생성해 줍니다. 가장 좋은 점은? 시장 분석부터 영업 팀 목표까지 모든 섹션에 대해 똑같이 쉽게 이 작업을 수행할 수 있다는 것입니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

특정 산업, 기업 크기, 위치 및 기타 관련 세부 정보를 추가하여 이상적인 고객을 정의하세요

"목표 시장", "영업 팀 퍼널 단계", "리드 출처"와 같은 필드를 생성하여 핵심 정보를 수집하고 전략을 맞춤화하세요.

ClickUp Brain에게 브레인스토밍을 요청하여 제품 및 서비스의 독특한 기능을 멘션하는 매력적인 값을 제안 만들어 보세요.

💡 이상적인 대상: 장기적인 비즈니스 목표와 연계된 데이터 기반의 확장 가능한 영업 플레이북을 구축하는 B2B 영업 팀 및 수익 책임자

5. ClickUp 영업 팀 온보딩 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 팀 온보딩 템플릿으로 신규 영업 사원의 적응 속도를 높여보세요

ClickUp 영업 팀 온보딩 템플릿은 체계적이고 반복 가능한 시스템으로 영업 팀을 신속하게 양성하여 영업 팀 온보딩을 간소화합니다. 이 템플릿은 회사 가치와 영업 플레이북 예시 제시부터 상세한 제품 교육 제공 및 멘토 배정에 이르기까지 모든 필수 단계를 포괄합니다.

포괄적인 제품 교육을 제공하는 제공자는 모든 영역을 철저히 다루기 위해 프로세스를 하위 작업으로 분해해야 하는 경우가 많습니다. 이 템플릿은 바로 이러한 접근 방식을 지원하기 위해 설계되었습니다. 👇

온보딩 작업을 하위 작업으로 분할하고, 우선순위와 마감일을 할당하며, 진행을 한눈에 보기 위해 관리하세요

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

신입 사원에게 교육 자료, 제품 정보 및 영업 팀 프로세스 문서를 공유하세요

타임라인, 목표, 리소스 등 귀사의 특정 온보딩 프로세스에 맞게 템플릿을 조정하세요

관련 팀 회원에게 작업을 할당하고 마감일을 설정하여 온보딩 활동이 제때 완료됨을 보장하세요

💡 추천 대상: 신입 사원 온보딩을 간소화하려는 영업 팀 관리자, 팀 리더, 인사팀

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 83% 는 팀 커뮤니케이션에 주로 이메일과 채팅을 활용합니다. 그러나 일의 거의 60%가 이러한 tools 간 전환과 정보 검색에 낭비됩니다. ClickUp과 같은 일용 모든 것 앱을 사용하면 프로젝트 관리, 메시징, 이메일, 채팅이 모두 한곳에 통합됩니다! 이제 중앙화하고 활력을 불어넣을 때입니다!

6. ClickUp 고객 온보딩 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 온보딩 템플릿으로 매번 원활하고 맞춤형 온보딩 경험을 제공하세요

영업 팀 주기에서 첫인상은 매우 중요합니다. ClickUp 고객 온보딩 템플릿은 여러분의 첫인상이 매끄럽고 효율적이며 잊을 수 없도록 보장합니다. 이 템플릿은 신규 고객을 단계별로 안내하며 온보딩을 체계적이고 확장 가능한 프로세스로 만듭니다.

공유하기 쉬운 고객 정보 수집 양식으로 시작하여 체계적인 작업 목록, 드래그 앤 드롭 프로세스 보드, 서비스 패키지 뷰, 키 마일스톤 추적용 달력으로 이어지는 흐름입니다.

시작부터 모든 필수 세부 사항을 포착하고 원활하고 효율적인 온보딩 경험을 위한 단계를 설정하세요

내장된 온보딩 설문지를 통해 경험을 맞춤화할 수도 있습니다. 그 결과? 원활한 업무 인수인계, 만족한 클라이언트, 그리고 지원팀의 부담 감소가 이루어집니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

고객 정보를 중앙 집중화하여 데이터 관리 및 보고를 개선하세요

원활한 온보딩 경험을 제공하여 고객 만족도와 유지 평가치를 향상시키세요

온보딩 프로세스를 검토하고, 피드백을 수집하며, 고객 경험을 개선하기 위한 조정을 수행하세요

💡 추천 대상: 고객 유지율 향상, 온보딩 간소화, 5성급 클라이언트 경험 제공을 원하는 영업 팀, 계정 관리자, 고객 성공 전문가

7. ClickUp 단계로 영업 팀 퍼널 템플릿 생성하기

무료 템플릿 받기 ClickUp으로 완벽한 영업 퍼널을 처음부터 구축하세요 영업 퍼널 템플릿 생성 단계

잠재 고객을 충성도 높은 고객으로 전환하려면 명확하고 전략적인 영업 퍼널이 필요합니다. ClickUp의 '영업 퍼널 템플릿 생성 단계'는 초기 인지 단계부터 최종 의사 결정까지 모든 퍼널 단계를 팀이 안내하는 강력한 tool입니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

팀을 위한 체크리스트를 생성하고 적절한 담당자에게 작업을 할당하여 모든 것이 제시간에 닫힘되도록 하세요

💡 추천 대상: 확장 가능한 퍼널 구축, 구매자 여정 맞춤화, 자동화 및 / AI를 통한 계약 성사율 향상을 원하는 영업 팀, 스타트업, 성장 마케터

8. ClickUp 영업 팀 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 계획 템플릿으로 명확한 영업 목표를 설정하고 승리를 위한 전략을 지도하세요

ClickUp 영업 팀 플랜 템플릿은 '아직 처리되지 않은 건 뭐지?'🤔 하고 계속 묻지 않아도 자연스럽게 흐르는 플랜을 세우는 데 도움을 줍니다

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

프로젝트 요약 보기 로 시작하여 키 영업 팀 목표를 설정하세요

영업 팀 플랜 구성 요소 , 타임라인 , 간트 차트 와 같은 구조화된 보기로 전환하여 마감일, 팀 책임, 자원 배분을 시각화하세요

ClickUp Goals로 SMART 목표를 설정하고, 영향력 있는 아웃리치 전략을 플랜하며, ClickUp 대시보드로 영업 팀의 성과를 검토하세요

💡 추천 대상: 집중적인 영업 tools 및 전략을 구축하고, 팀 노력을 조정하며, 지속적으로 매출 목표를 달성하고자 하는 영업 리더, 비즈니스 개발 팀, 창업자

📖 자세히 알아보기: 전략을 결과로 전환하고 싶으신가요? 매출 성장을 주도하는 영업 팀 용량 플랜 개선 가이 드를 놓치지 마세요 💼📈

9. ClickUp 영업 팀 프레젠테이션 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 제안서 템플릿으로 설득력 있고 전환율이 높은 제안서를 작성하세요

ClickUp 영업 팀 템플릿은 팀에게 반복 가능하고 검증된 구조를 제공하여 대화를 실제 거래로 전환할 수 있게 합니다.

다양한 시나리오를 세분화하여 다루므로 팀이 잠재 고객에게 접근할 때 유리한 출발점을 제공합니다. 링크드인 연결을 통해 접근하든, 잠재 고객이 최근 달성한 마일스톤을 활용하든, 모든 상황에 맞는 접근법이 마련되어 있습니다.

각 피치는 강력한 후크로 시작하여 맥락을 제시합니다. 여기서 제품의 기능을 잠재 고객의 문제점과 연결하고 명확한 값 제안을 제시하세요. 마지막으로 강력한 행동 유도 문구로 마무리하세요: 채팅 초대, 데모 예약 또는 기타 단계로 이어지는 초대입니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

여러 팀의 회원들이 제안서에 기여하고 피드백 제공자가 될 수 있도록 지원하세요

각 프레젠테이션에 표준화된 구조를 적용하여 더 빠른 준비와 전달을 가능하게 합니다

ClickUp 문서를 사용하여 프레젠테이션과 지원 문서를 생성하고 저장하여 영업 프레젠테이션을 보완하세요

💡 추천 대상: 맞춤형 영업 접근을 확대하고 제안 성공률을 높이고자 하는 영업 팀, BDR(영업 개발 담당자), SDR(영업 지원 담당자), 계정 관리자

10. ClickUp 영업 및 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 팀 및 마케팅 플랜 템플릿은 원활한 협업과 성장을 위한 로드맵을 제공합니다

영업 팀과 마케팅은 동전의 양면과 같습니다. ClickUp 영업 및 마케팅 플랜 템플릿을 통해 마침내 두 노력을 하나의 지붕 아래 동기화할 수 있습니다.

이 협업 템플릿은 영업 및 마케팅 팀이 공유 목표를 정렬하고, 아웃리치 캠페인을 조직하며, KPI를 추적하고, 플랜부터 성과까지 모든 작업을 시각화하는 데 도움을 줍니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

실시간 협업 기능을 통해 영업 및 마케팅 팀이 공동 목표를 향해 함께 일할 수 있도록 지원합니다

마케팅 파이프라인 보드 보기 를 통해 마케팅 단계 별로 그룹화된 활동들을 시각적인 칸반 스타일 레이아웃으로 확인하세요

카드를 열어 자세한 정보를 확인하거나, 보드에서 활동을 다른 열로 드래그 앤 드롭하기만 하면 활동 단계를 쉽게 업데이트할 수 있습니다

칸반 보드에서 상태별로 그룹화하거나 개별적으로 작업을 확인하세요

💡 추천 대상: 영업 팀과 마케팅 메시지를 일치시키고, 협업으로 캠페인을 추진하며, 부서 간 목표 중심의 업무를 유지하려는 시장 진출 팀 및 스타트업

🌟 보너스: 영업 팀 플레이북 템플릿을 선택한 후에는 ClickUp Brain MAX로 한 단계 더 나아간 맞춤형 설정이 가능합니다. 데스크톱 AI 슈퍼 앱으로서 다양한 구매자 페르소나에 맞춰 아웃리치 메시지를 세밀하게 조정하고, 후속 작업이나 이메일을 자동 생성하는 데 도움을 줍니다. 연결된 tools에서 영업 데이터를 가져오고, 플레이북을 해석하며, 다음 단계를 추천하고, 영업 문서와 전략을 생성할 수도 있습니다. 모든 것을 검색하고, 무엇이든 물어보세요: 새로운 ClickUp Brain MAX로 내 일, 앱, AI 모델을 손끝에서 바로 활용하세요

11. ClickUp 영업 팀 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 추적기 템플릿으로 진행을 추적하고 목표를 달성하며 체계적으로 관리하세요

고성과 영업 팀 운영에는 가시성이 매우 중요합니다. ClickUp 영업 추적기 템플릿을 사용하면 팀 성과 추적부터 영업 동향 분석까지 파이프라인을 한 곳에서 완벽하게 관리할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

실시간 영업 팀 대시보드를 활용하여 거래를 모니터링하고, 리드에 대한 후속 조치를 수행하며, 목표 대비 영업 사원 성과를 평가하세요

승률, 평균 거래 크기, 기존 고객 생애 가치와 같은 키 메트릭 추적에 중점을 둔 표준화된 워크플로우를 생성하세요

영업 팀 파이프라인 상태를 점검하거나 후속 조치 전략을 개선하여 리드를 지속적으로 진행시키고 더 많은 거래를 성사시키세요

💡 추천 대상: 영업 관리자, 팀 리더, 수익 운영 전문가로 영업 추적을 간소화하고 실행 가능한 인사이트를 확보하며 명확하고 자신감 있게 파이프라인을 관리하고자 하는 분들

12. ClickUp 후속 이메일 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 후속 이메일 템플릿으로 커뮤니케이션을 간소화하고, 리드를 육성하며, 전환율을 손쉽게 높여보세요

첫 영업 팀 제안이 씨앗을 심는다면, 꾸준하고 세심한 후속 조치는 신뢰를 쌓고 거래를 진전시킵니다. ClickUp 후속 이메일 템플릿은 모든 후속 이메일 변형을 체계적으로 정리하고 맞춤형으로 설정하며 효과적으로 재사용할 수 있는 중앙 집중식 스페이스를 제공함으로써 이 과제를 해결합니다.

각 이메일 템플릿이 최신 상태로 유지되고 적절한 출처가 표시되도록 상세 설명, 체크리스트, 관련 하위 작업 및 사용자 지정 필드가 포함됩니다. 사용 가능한 사용자 지정 필드는 다음과 같습니다: 기여자(사람 필드): 템플릿 생성자 또는 수정자를 추적합니다; 유용성(평가 필드): 각 템플릿의 효과성을 평가합니다; 활성 상태(드롭다운 메뉴 필드): 템플릿이 현재 사용 중인지 여부를 표시합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

수동 노력 없이도 시의적절한 커뮤니케이션을 보장하기 위해 알림과 후속 이메일의 자동화를 구현하세요

ClickUp의 목록 보기, 달력 보기 등 다양한 보기를 활용하여 후속 작업을 효과적으로 시각화하고 관리하세요

후속 조치 범위에 해당하는 하위 작업을 생성하세요. 예를 들어, 회의 후 논의 사항 명확화, 진행 중인 작업 항목 확인, 이벤트 또는 음성 메시지 후 연락하기 등이 포함됩니다

💡 추천 대상: 맞춤형 후속 조치를 더 스마트하고 효율적으로 관리하고자 하는 영업 팀, 계정 관리자, 고객 성공 담당자, 그리고 1인 창업가

🧠 알고 계셨나요? 영업 팀에서 첫 번째 후속 이메일은 회신률을 49%나 높여줍니다!

13. ClickUp 표준 운영 절차 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 표준 운영 절차 템플릿으로 일관성을 확보하고 효율성을 개선하며 영업 팀의 협업을 유지하세요

ClickUp의 표준 운영 절차 (SOP) 템플릿은 신규 영업사원 온보딩부터 아웃리치 프로세스 개선, 크로스-기능 팀 간 협업 조정까지 모든 프로세스 세부 사항을 문서화할 수 있는 즉시 사용 가능한 프레임워크를 제공합니다. 내장된 체크리스트, 문서, 맞춤형 워크플로우를 통해 영업 팀 프로세스의 각 단계 한 곳에서 편리하게 지도할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

ClickUp 화이트보드로 아이디어를 브레인스토밍하고, ClickUp 작업으로 소유권과 타임라인을 할당하세요

전략이 발전함에 따라 절차를 정기적으로 검토하고 업데이트하도록 반복 알림을 설정하세요

버전 기록을 통해 모든 수정 사항을 추적하여 누가 언제 변경했는지 확인할 수 있습니다

💡 프로 팁: 다양한 프로세스에 대한 SOP를 매번 처음부터 작성하는 데 지치셨다면, 무료 SOP 템플릿과 형식을 활용해 보세요!

💡 추천 대상: 확장 가능한 워크플로우를 구축하는 영업 리더, 프로세스를 표준화하는 RevOps 팀, 또는 엔드투엔드 영업 플레이북을 문서화하고 최적화하려는 모든 팀

📖 자세히 알아보기: 프로세스를 더욱 효율화하고 싶으신가요? 효과적인 비즈니스 절차를 위한 최고의 SOP 생성 tools 목록을 확인해 보세요. 명확한 플레이북에는 똑똑한 SOP가 필요합니다. ✅📋

14. Visme의 SaaS 브랜드 영업 팀 플레이북 템플릿

via Visme

Visme의 SaaS 브랜드 영업 팀 플레이북 템플릿은 검증된 영업 성공 기법을 전문적이면서도 매력적인 방식으로 제시할 수 있는 10페이지 분량의 템플릿입니다.

차트와 위젯으로 데이터를 시각화하고, 브랜드 디자인을 적용하며, 플레이북을 온라인에 게시하거나 PDF, HTML5 등 다양한 형식으로 다운로드할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

콘텐츠, 이미지, 색상, 페이지를 편집하여 템플릿을 브랜드에 맞게 조정하세요

클릭 가능한 링크 및 임베디드 비디오와 같은 인터랙티브 기능을 활용하여 참여도를 높이세요

플레이북을 고품질 PDF로 다운로드하여 인쇄하거나 링크를 통해 온라인으로 공유하세요

💡 추천 대상: 브랜드와 완벽하게 조화를 이루는 아름답게 디자인된 인터랙티브 영업 플레이북을 원하는 SaaS 스타트업, 영업 지원 리더, 마케팅 팀

💡 전문가 팁: 영업 팀 플레이북 워크플로우의 일부를 ClickUp 에이전트로 자동화하세요. 이 AI 기반 어시스턴트는 거래 단계를 자동으로 업데이트하고, 트리거 조건에 따라 작업을 할당하며, 요약문을 생성하거나 후속 조치가 필요한 시점에 알림을 보낼 수도 있습니다.

15. Visme의 미디어 에이전시 영업 팀 플레이북 템플릿

via Visme

Visme의 미디어 에이전시 영업 팀 플레이북 템플릿은 하나의 인터랙티브 문서로 영업 팀 전략, 제품 포트폴리오, 최고의 실행 방식을 세련되고 전문적으로 선보일 수 있는 방법을 제공합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

팀 간에 쉽게 업데이트하고 공유할 수 있는 영업 팀 플레이북을 만드세요

에이전시 브랜드 아이덴티티에 맞춰 색상, 폰트, 이미지, 레이아웃을 맞춤형으로 설정하세요

애니메이션, 비디오, 상호작용 등을 추가하여 역동적인 교육 경험을 제공하세요

💡 추천 대상: 미디어 또는 광고 대행사에서 신규 영업 팀 온보딩, 영업 메시지 표준화, 팀 전략 조정을 원하는 영업 관리자, 크리에이티브 디렉터, 교육 코디네이터

16. visme의 전자상거래 영업 팀 플레이북 템플릿

via Visme

Visme의 전자상거래 영업 플레이북 템플릿은 팀의 전자상거래 트렌드를 선도하고 자신 있게 매출 목표를 달성하도록 지원합니다. 이 즉시 편집 가능한 템플릿에는 회사 스토리, 제품 카테고리, 가격 전략, 이상적인 고객 프로필을 강조할 수 있는 미리 디자인된 페이지가 포함되어 있습니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

신규 영업 팀원을 신속하고 일관되게 교육하는 가이드로 활용하세요

리드 관리, 제안서 작성, 후속 조치, 거래 성사까지 단계별 절차를 정의하세요

영업 팀 효과성을 모니터링하기 위한 목표 및 메트릭 섹션을 포함하세요

💡 추천 대상: 이커머스 영업 팀 리더, 제품 관리자, 영업 팀 온보딩, 메시지 통일, 일관된 결과를 창출을 원하는 비즈니스 소유자

📚 더 읽어보기: 영업 팀 기술 스택에 꼭 필요한 tools

17. SlideModel의 PowerPoint 영업 팀 플레이북 템플릿

via SlideModel

SlideModel의 PowerPoint 영업 팀 플레이북 템플릿은 영업 팀 전략의 모든 키 요소를 손쉽게 시각화할 수 있게 해줍니다.

전문적으로 디자인된 슬라이드와 통일된 레이아웃으로 팀에 명확한 로드맵을 제공합니다. 회사 개요, 제품 상세, 영업 프로세스, 시간 관리, 메시징 등 각 섹션은 브랜드와 워크플로우에 쉽게 맞춤 설정할 수 있는 완전히 편집 가능한 슬라이드로 구성됩니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

내부 교육 세션 및 전략적 플랜 논의와 같은 다양한 영업 팀 프레젠테이션에 맞춤화하세요

인포그래픽과 프로세스 다이어그램을 활용하여 복잡한 정보를 명확하게 설명하세요

회사 정보, 제품 및 서비스 개요, 고객 프로필, 영업 팀 프로세스 등에 대한 사전 정의된 섹션을 활용하세요.

💡 추천 대상: 전문적이고 맞춤 설정 가능한 PowerPoint 형식으로 포괄적인 영업 프레임워크를 제시하고자 하는 영업 관리자, B2B 팀, 비즈니스 개발 리더

18. Dialpad의 영업 팀 플레이북 템플릿

via Dialpad

Dialpad의 영업 플레이북 템플릿은 온보딩을 간소화하고 최고의 실행 방식을 강화하며 모든 접점에서 영업 팀의 협업을 유지하는 스마트 tool입니다.

이 프레젠테이션 스타일의 플레이북은 회사 배경과 구매자 페르소나부터 상세한 영업 팀 프로세스와 지원 리소스에 이르기까지 모든 핵심 구성 요소를 다룹니다.

각 섹션은 실제 영업 팀 운영을 지원하도록 설계되었습니다. 예를 들어, Dialpad의 음성 메일 드롭 기능이나 Salesforce 클릭 투 콜 통합과 같은 운영 팁을 제시하며, Dialpad AI 플레이북을 활용해 다양한 영업 프레임워크 준수 여부를 추적합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

회사의 미션, 비전, 제품/서비스 값 제안, 핵심 가치를 개요로 정리하세요

효과적인 오브젝트 처리 예시와 일반적인 고객 쿼리에 대한 답변 예시를 추가하세요

측정 가능한 목표를 설정하세요: 일일 통화 횟수, 예약된 회의 수, 전환율 또는 매출 목표 등

💡 추천 대상: 지능적이고 프레젠테이션 준비가 완료된 영업 플레이북을 찾는 영업 팀, 수익 리더 및 관리자

19. Zendesk의 전략적 영업 팀 플랜 템플릿

via Zendesk

Zendesk의 전략적 영업 팀 플랜 템플릿은 향후 1년간의 영업 목표, 전략 및 목표 시장을 지도하는 데 도움을 줍니다.

팀을 하나로 묶고 명확성을 높이기 위해 설계된 이 영업 팀 플랜 템플릿은 영감을 주는 미션과 비전 수립부터 이상적인 고객 정의, 영업 프로세스 개선에 이르기까지 핵심 요소를 단계별로 안내합니다.

이를 통해 큰 그림의 전략을 실행 가능한 단계로 전환할 수 있으며, 이는 새로운 영업 팀 플랜을 처음부터 구축하거나 기존 플랜을 개선하는 데 적합합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

맞춤형 고객이 인지 단계에서 구매 단계로 이동하는 과정을 이해하세요. 여기에는 접점과 장애물도 포함됩니다

고객 여정 지도를 활용해 잠재 고객이 이탈하는 취약점을 파악한 후 후속 조치를 수립하세요

팀 내 각 구성원이 담당하는 업무(리드 생성, 아웃리치, 거래 성사, 후속 조치 등)를 명확히 하세요

💡 추천 대상: 전략적 영업 기반을 구축하고 장기적 성공을 위한 목표, 프로세스, 목표 시장을 명확히 정의하고자 하는 영업 리더, 스타트업 창업자, 수익 팀

20. Pipedrive의 영업 팀 전략 플레이북 템플릿

via Pipedrive

Pipedrive의 영업 전략 플레이북 템플릿은 비전 정의, 포지셔닝, 목표 페르소나 설정부터 세부 영업 전략, 파이프라인 단계, 키 성과 지표(KPI), 예산 수립에 이르기까지 영업 팀 엔진을 집중적인 섹션으로 세분화합니다.

미션 선언문, 경쟁사 분석, SPIN 및 챌린저 같은 영업 팀 방법론, 팀 구조 등 안내형 필드를 통해 복잡한 전략을 직관적인 형식으로 간소화합니다.

🌼 이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

팀원들이 영업 전략이 더 넓은 비즈니스 목표와 어떻게 연계되는지 이해하도록 지원하세요

일관성을 보장하기 위해 다양한 영업 팀 전략이나 방법론을 개요로 정리하세요

기간에 걸쳐 검토하고 피드백 및 변화하는 시장 조건에 따라 조정하세요

💡 추천 대상: B2B 영업 리더, 수익 운영 팀, 성장 중인 기업의 창업자. 규모 확장, 팀 간 협업, 일관된 성과 추적을 지원할 상세하고 즉시 실행 가능한 영업 플레이북이 필요한 분들에게 이상적입니다

승리하는 영업 팀 플레이북은 ClickUp에서 시작됩니다

독자적인 영업 팀 플레이북을 구축하려면 명확한 지침, 체계적인 전략, 그리고 모든 구성원이 목표를 향해 일관되게 움직일 수 있도록 지원하는 적절한 tools가 필요합니다. 그러나 진정한 마법은 이 모든 것을 하나의 중앙 집중식 hub에 통합할 때 발휘됩니다.

ClickUp은 강력한 맞춤형 작업 공간과 포괄적인 영업 팀 플레이북 템플릿을 제공하여 영업 전략을 실행 가능한 워크플로로 전환합니다.

지금 바로 ClickUp을 무료로 체험하고 실질적인 결과를 창출하는 스마트한 영업 팀 워크플로우를 구축하세요. 💼