[年]年版：中小企業向けAIミーティングアシスタント

中小企業所有者とそのチームにとって、時間は最も貴重な、そして往々にして最も不足しがちなリソースです。あなたは複数の役割を兼任し、数え切れないほどの責任をこなしながら、少ないリソースでより多くの成果を上げる方法を常に模索しています。

しかし、1日の時間を効率化しようと最善の努力をしても、ほぼすべての組織に影響を与える、普遍的な時間の浪費源が1つあります。それは「ミーティング」です。ミーティングに伴う手作業（必死にメモを取ったり、フォローアップ電子メールの作成に何時間も費やしたりすることなど）は、会話そのものから注意をそらしてしまいます。

AIミーティングアシスタントなら、こうした面倒な作業の多くを代行してくれます。

この記事では、チームの生産性を向上させ、中小企業の予算にぴったり合う、おすすめのAIミーティングアシスタントについてご紹介します。

中小企業向けAIミーティングアシスタント一覧

このリストに掲載されているすべてのツールを並べて比較しました。効果的なミーティングを実現する最適なAIツールを見つけるために、各ツールの詳細な解説は下へスクロールしてご覧ください。

ツール おすすめ 主な機能 価格* ClickUp ミーティングのメモを統合されたタスクやワークフローに変換 AI Notetaker、ClickUp Brain、Converged Super Agents、自動化、ドキュメント-タスク Free Forever。企業向けカスタマイズも可能です。 Fireflies.ai 検索可能なミーティング記録とCRM同期 AskFred AIチャット、発言者ごとの文字起こし、トピック追跡、CRMへの自動記録 Freeプランあり。有料プランは1ユーザーあたり月額18ドルから Otter.ai ライブ文字起こしと迅速なミーティング要約 リアルタイム文字起こし、スライドキャプチャ、役割ベースのAIエージェント、高度な検索・エクスポート機能 Freeプランあり。有料プランはユーザー1人あたり月額16.99ドルから。 Fathom シンプルで充実したAI要約機能 無料プランで無制限の録音、ハイライトClip、CRM同期、Ask Fathom Q&A Freeプランあり。有料プランは1ユーザーあたり月額19ドルから 要約 ミーティングのハイライト記録と複数ミーティングのインテリジェンス チャプター分けされた録音、ハイライトClip、ミーティング横断的なインサイト、30以上の言語に対応 Freeプランあり。有料プランは月額29.30ドル（ユーザーあたり）から。 Granola ボットを使わないミーティングメモ ローカル保存（ボットなし）、構造化されたメモ＋アクションアイテム、AIによる書式変更／チャット Freeプランあり。有料プランはユーザー1人あたり月額14ドルから Krisp ノイズキャンセリング機能とAIミーティングメモ ノイズ・エコー除去、プラットフォーム非依存の録音・録画、AI要約、ワークフロー同期 有料プラン：1ユーザーあたり月額16ドルから Avoma 会話分析機能が必要な営業チーム トピック検出、コーチングスコアカード、CRMとの自動同期、通話のハイライト/スニペット 有料プラン：1レコーダー席あたり月額29ドルから Fellow 共同でのアジェンダ作成とフォローアップ アジェンダの共同作成、アジェンダに基づいた要約、アクション項目の追跡、リマインダー Freeプランあり。有料プランはユーザー1人あたり月額11ドルから Notion AI 柔軟なナレッジベース内のミーティングメモ AIミーティングメモブロック、メモ内AI検索、リレーショナルデータベース、Notionカレンダーとのリンク Freeプランあり。有料プランはユーザー1人あたり月額12ドルから

ClickUpでのソフトウェアレビュー方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しています。そのため、当社の推奨は製品の真の価値に基づいているとご信頼いただけます。 ClickUpでのソフトウェア評価方法について、詳しくご紹介します。

AIミーティングアシスタントとは

ClickUp AI Notetakerを使って、ミーティングの自動文字起こしとアクションアイテムを取得しましょう

AIミーティングアシスタントとは、人工知能を活用してミーティングへの参加、録音、文字起こし、分析を行うソフトウェアアプリケーションのことです。その主な目的は、事務作業、特にメモ作成やタスク追跡を自動化することで、参加者が記録作業ではなく議論そのものに集中できるようにすることです。

その3つの柱は以下の通りです：

中小企業向けAIミーティングアシスタント選びのポイント

専任のIT部門を持つ大企業とは異なり、中小企業には導入後すぐに使えるツールが必要です。なぜなら、不適切なソフトウェアは業務負担を軽減するどころか、かえって増大させてしまうからです。

ミーティングのワークフローを効率化するためのツールを選ぶ前に、以下の具体的な基準を評価してください：

複雑なスケジュールや多数の関係者を抱えるエグゼクティブアシスタントや管理職にとって、適切なAIツールを選ぶことはワークフローの大幅な効率化につながります。この概要動画をご覧いただき、主要なAIツールが単なるミーティング管理にとどまらず、エグゼクティブアシスタントをどのようにサポートできるかをご確認ください。

中小企業向けAIミーティングアシスタントベスト10

重要なミーティングの要約が複数のツールに散らばってしまうのを防ぎましょう。

さっそく見ていきましょう：

1. ClickUp（ミーティングのメモを統合されたタスクやワークフローに変換するのに最適）

ClickUp AI Notetakerをお試しください ClickUp AI Notetakerで、的確なミーティングメモ、文字起こし、要約、ラベル、アクションアイテムを作成しましょう

チームは、ミーティングの要点をツールからツールへと移動させるだけで、どれだけの時間を無駄にしているでしょうか？多くの中小企業にとって、この問題はミーティングが終わった直後に始まります。メモは一つのアプリに、アクションアイテムは別のアプリに、そして重要な決定事項は二度と見つからないチャットスレッドの奥深くに埋もれてしまっているのです。

私たちはこれを「ワークスプロール」と呼んでいますが、 ClickUpはこの問題を解決します。世界初の「統合型AIワークスペース」として、ミーティング、メモ、ドキュメント、タスクを1か所に集約し、AIがすべてを俯瞰して管理します。

その主要なAI融合機能のいくつかを見てみましょう：

ミーティングメモが仕事と連動する

まずは「ClickUp AI Notetaker」です。予定されたミーティングに参加したり、Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsのリンクに送信したりできます。通話終了後、プライベートなClickUpドキュメントを作成し、あなたに@メンションを送信します。また 、Plannerやドキュメントハブから簡単にメモを開き直せるようになっています。

ClickUp AIミーティングノートテイカーを使って、すべての通話をタスクや意思決定に変えましょう

そして最大のメリットは？ 記録された内容は別のレコーダーに閉じ込められることはありません。ミーティング終了後、次のステップが適切な担当者に割り当てられるため、少人数のチームでも、ミーティングの振り返りから実行へとスムーズに移行できます。

ミーティング開始前に準備を整えてくれる、文脈を理解するAI

ClickUpのコンテキスト対応ワークAI「ClickUp Brain」は、通話が始まるずっと前から稼働し始めます。自然言語でカレンダーのイベントを検索したり、1人または複数人の空き状況を確認したり、カレンダーのイベントを作成・更新したりすることができます。

ClickUp Brainで空き状況を確認し、ミーティングの更新を迅速に行いましょう

さらに、過去のミーティング内容、プロジェクトのステータス、チームの優先度から、ミーティングのアジェンダを作成することも可能です。

ミーティングが終わった後も同様に役立ちます。Brainはタスク、ドキュメント、チャット、ミーティングメモなど、あらゆる情報に基づいて質問に回答できるため、次のような質問をすることができます：

前回のクライアントとの通話で、どのようなアクションアイテムが挙げられましたか？

前回のチーム同期ミーティングでは、どのような決定がなされましたか？

前回の更新以降、何が変更されましたか？

ClickUp Brainで、ミーティングでの決定事項やアクションアイテムをより素早く確認

ワークスペース内に組み込まれた既製のエージェント

ClickUp Super Agentsは、特定のタスクのためにワークスペースに追加できる組み込みのAIエージェントです。これらの中小企業にとって非常に有効な理由の一つは、その豊富なエージェントカタログにあります。

簡単に言えば、すべてを自社で一から構築する代わりに、セキュリティ対策が施された既製のエージェントを活用し、自社のワークフローに合わせてカスタマイズすることができます。例えば、「ClickUp Meeting Agenda Builder Agent」は、進行中の業務、過去の成果、参加者の意見をもとに、共有用のアジェンダをまとめて作成することができます。

ClickUpの「ミーティングアジェンダビルダーエージェント」を使って、現在の仕事内容や過去の成果からミーティングのアジェンダを作成しましょう

要約すると：

進行中の仕事から自動生成： 進行中の仕事からアジェンダのアイテムを抽出します

前回の未完了アイテムを引き継ぐ： 前回のセッションで未完了となったアイテムを活用します

参加者の意見を収集： ミーティング前にプロンプトを送信し、参加者が議題を追加できるようにします

アジェンダの構成： ミーティングの所要時間やアイテムの数に基づいて、トピックを整理し、所要時間を割り当てます

その間、ClickUp Meeting Prep Agentが、ミーティング前に必要な背景情報をまとめた個人用ブリーフを作成します。これらを組み合わせることで、ミーティングに臨む際に必要な背景情報を事前に把握した状態で臨むことができます。

ClickUp Meeting Prep Agentを使って、重要な背景情報を把握し、ミーティングの準備を整えましょう

🎥 技術的な知識がなくても、中小企業でAIを導入する方法については、こちらのビデオをご覧ください

雑務を削減する自動化機能

ClickUpのAIがミーティングの文字起こしからタスクを生成すると、ClickUp Automationsが自動的にタスクを割り当ててくれるため、ユーザーは手を動かす必要がありません。つまり、ワークスペースのバックグラウンドルールを設定するだけで、残りのワークフローはAutomationsが処理してくれます。

ノーコードのClickUp自動化を設定して、面倒なことを代行させましょう

例えば、ミーティングの議事録から「デザイン更新」というキーワードを含む新しいタスクが生成された場合、あらかじめ設定された自動化機能がそのフレーズを認識し、即座にリードデザイナーに通知するとともに、新しく作成されたタスクをデザインチームのワークフローボードの「やること」列に移動させます。

ClickUpの主な機能

ClickUpのメリットとデメリット

メリット：

ミーティングのメモとプロジェクトの仕事を一箇所にまとめて、 タスクの切り替えを 削減

ClickUp Brainは、ワークスペース内のすべての情報を活用して、完全な回答を提示します

自動化により、ミーティング後の事務仕事をほぼゼロに削減

デメリット：

初めてユーザーになる方は、すべての機能の範囲を把握するまで少し時間がかかるかもしれません

高度な自動化機能を利用するには、初期設定に多少の時間がかかります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5（11,000件以上のレビュー）

Capterra：4.6/5（4,400件以上のレビュー）

実際のユーザーはClickUpについてどう言っているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

ClickUpを使えば、時間追跡とミーティングのメモをすべて一か所にまとめられるのが気に入っています。AIエージェントはとても役立ち、仕事の整理整頓に役立っています。たくさんのツールをたった1つに置き換えられたのは素晴らしいことです。部署全体の仕事を一か所で確認できるため、タスクが整理され、とても助かっています。さらに、インポートが簡単だったおかげで、セットアップもスムーズに進みました。

ClickUpなら、時間追跡とミーティングのメモをすべて一か所にまとめて管理できるのが気に入っています。AIエージェントはとても役立ち、仕事の整理整頓に役立っています。たくさんのツールをたった1つに置き換えられたのは素晴らしいことです。部署全体の仕事を一か所で確認できるため、タスクが整理され、とても助かっています。さらに、インポートが簡単だったおかげで、セットアップもスムーズに進みました。

2. Fireflies.ai（検索可能なミーティング記録とCRM同期に最適）

Fireflies.aiは、Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Webexなどの会議プラットフォームにおけるミーティングの内容をキャプチャ、文字起こし、整理するAI会議アシスタントです。

単なる受動的なメモ取りにとどまりません。Firefliesに組み込まれたAIアシスタント「AskFred」は、通話の要約、フォローアップ電子メールの作成、アクションアイテムの抽出、その他ミーティングに基づく成果物の作成が可能です。

また、通話中に「価格」や「反論」といった特定のキーワードを検索する「トピックトラッカー」機能も備えています。これにより、これらの詳細情報がCRMや プロジェクト管理ソフトウェア に直接自動記録されるため、チームの手作業によるデータ入力が不要になります。

Fireflies.aiの主な機能

AskFred AIチャット： 過去のミーティングの文字起こし記録をすべて検索し、過去の通話に関する質問に回答します

自動文字起こし： 発言者の特定とタイムスタンプ付きでミーティングを録音・文字起こしします

会話インテリジェンス分析 : ミーティング全体の発言時間の割合や感情指標を追跡します ミーティング全体の発言時間の割合や感情指標を追跡します

CRM連携： 営業ツールとネイティブに接続し、通話要約を自動的に取引レコードに記録します

Fireflies.aiのメリットとデメリット

メリット：

堅牢なセキュリティ体制とプライベートストレージのオプション

Proプランから利用可能な無制限の文字起こし機能

100以上の言語をサポートし、自動言語検出機能を搭載

デメリット：

雑談が激しいミーティングでは、精度が低下する可能性があります

このAIは、ミーティングごとの内容を個別に分析し、複数のミーティングを統合して要約することはありません

録音ボットは、画面上に参加者として可視的に表示されます

Fireflies.aiの料金

Free

Pro ：ユーザー1人あたり月額18ドル

Businessプラン ：ユーザー1人あたり月額29ドル

企業：ユーザーあたり月額39ドル

Fireflies.aiの評価とレビュー

G2 : 4.7/5（700件以上のレビュー）

Capterra：4.9/5（500件以上のレビュー）

Fireflies.aiについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

Firefliesがメモを自動で作成してくれると分かっているので、ミーティング中は会話に集中できます。また、AI機能のおかげでミーティングの内容を素早く把握できるのも素晴らしいですし、議事要約電子メールの作成にも役立ちます。さらに、チームの環境にも簡単に統合できました。導入は極めてスムーズで、カスタマーサポートを利用する必要は一度もありませんでしたが、製品がこれほど優れているのですから、カスタマーサポートもきっと素晴らしいはずです。私は毎日Firefliesを利用しています。

Firefliesがメモを自動で作成してくれると分かっているので、ミーティング中は会話に集中できます。また、AI機能のおかげでミーティングの内容を素早く把握できるのも素晴らしいですし、議事要約電子メールの作成にも役立ちます。さらに、チームの環境にも簡単に統合できました。導入は極めてスムーズで、カスタマーサポートを利用する必要は一度もありませんでしたが、製品がこれほど優れているのですから、カスタマーサポートもきっと素晴らしいはずです。私は毎日Firefliesを利用しています。

👀 Firefliesの代替ツールをさらに探したいですか？こちらにリストをご用意しました 👇。

3. Otter.ai（ライブ文字起こしとミーティングの要約に最適）

ミーティングの進行に合わせて内容を把握したい場合、Otter.aiは参加者が話すと同時に画面上にライブ文字起こしを表示します。そのため、アクセシビリティサポートが必要なチームや、非ネイティブスピーカーがいるチーム、あるいは単に読みながら集中したいと考えるチームにとって、非常に有用なツールとなります。

その中核となる仕組みはリアルタイム処理です。Otterは、通話終了後に録音の処理を待つのではなく、ミーティングの最中にアクティブでインタラクティブなドキュメントを作成します。

Otterは、営業や採用のワークフローに特化したAIエージェントを提供しています。これらのエージェントは、取引に関連する情報を自動的に抽出し、接続したツールに送信します。

Otter.aiの主な機能

リアルタイム文字起こし： ミーティングをライブで文字起こしし、音声再生とテキストを同期します

スライドの自動化キャプチャ： 共有されたプレゼンテーションのスライドを、正しいタイムスタンプと共に文字起こし記録に挿入します

役割特化型AIエージェント： 営業や教育など、特定の職務に合わせてデータ抽出を最適化します

チームでの利用に最適な機能： チーム用語の分類、発言者タグ付け、高度な検索およびエクスポート機能

Otter.aiのメリットとデメリット

メリット：

ライブ表示により、発言者を中断させることなく、参加者の理解を統一します

スライドのキャプチャ機能により、音声のみのツールでは得られない視覚的な文脈が追加されます

大規模なユーザーベースによる確かな市場評価

デメリット：

言語サポートは英語、フランス語、スペイン語に限られます

Freeプランでは、1回のミーティングあたりの録音時間が30分に制限されています

周囲の雑音は文字起こしの精度を低下させる可能性があります

Otter.aiの料金

Free

Pro ：1ユーザーあたり月額16.99ドル

Businessプラン ：月額30ドル／ユーザー

企業：カスタム見積もり

Otter.aiの評価とレビュー

G2: 4.4/5（400件以上のレビュー）

Capterra：4.4/5（レビュー数100件）

Otter.aiについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

ミーティングが始まると、自動的に参加するか、少なくともセッションへの参加をリクエストします。メモを取り、ミーティング終了後には電子メールも送信してくれます。要約は的確で、要点を押さえています。

ミーティングが始まると、自動的に参加するか、少なくともセッションへの参加をリクエストします。メモを取り、ミーティング終了後には電子メールも送信してくれます。要約は的確で、要点を押さえています。

4. Fathom（シンプルで充実したAI要約に最適）

viaFathom

予算が限られている個人事業主や小規模チームには、Fathomがおすすめです。

無制限の録音、文字起こし、要約機能を無料で提供しています。ミーティングが多いものの、追加の月額サブスクリプション料金を負担できない方にとって、これは非常に便利です。

その中核となる仕組みは、ユーザーによるクリッピング機能のトリガーです。通話終了後に大量のテキストがまとめて表示されるのではなく、ミーティングの進行に合わせて重要な場面をマークすることができます。これにより、ソフトウェアは後でどの部分を抽出すればよいかを正確に把握できるようになります。

Fathomの主な機能

無制限の録音： ミーティングのストレージに制限なし

Q&A AI： 「Ask Fathom」は、ChatGPTのようなインターフェースを通じて、ミーティングの内容からクエリ、回答、洞察、アクションを抽出できるツールです

簡単な共有設定： 要約や録音データを社内で自動共有でき、共有リンクへのアクセスはドメイン単位または明示的なアクセス権限で制限可能です

CRMとの直接同期： 通話要約やアクションアイテムを営業パイプラインに直接反映

Fathomのメリットとデメリット

メリット：

無制限の録音・文字起こし機能を提供

任意のセグメントだけを抽出して、共有可能なビデオClipを作成

営業ワークフローに特化して設計され、CRMの健全性を維持します

デメリット：

高度な会話インテリジェンス機能が不足している

録音ボットは通話中に可視性を持つ参加者です

主にデスクトップ向けのサービスであり、本格的なモバイルアプリは提供されていません

Fathomの料金プラン

Free

プレミアム ( 個人向け）： 1ユーザーあたり月額19ドル

チームプラン： 1ユーザーあたり月額19ドル（2ユーザー以上）

Businessプラン： ユーザーあたり月額34ドル（2名以上）

Fathomの評価とレビュー

G2: 5.0/5（6,000件以上のレビュー）

Capterra: 5.0/5（800件以上のレビュー）

Fathomについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

非常に正確で、Fathomが重要な部分を聞き逃していないか過度に心配することなく、長いミーティングの要約を作成できます。聞き逃すことはありません。また、私のアジェンダと同期してくれるので、手動で追加する必要もありません。本当に気に入っています！Macで使用していますが、ダウンロードが簡単なので問題ありません。サポートチームからも、何かお手伝いできることはないか確認の連絡をくれます。Google Meetでのミーティングでは、ほぼ毎日利用しています。

非常に正確で、Fathomが重要な部分を聞き逃していないか過度に心配することなく、長いミーティングの要約を作成できます。聞き逃すことはありません。また、私のアジェンダと同期されるため、手動で追加する必要もありません。本当に気に入っています！Macで使用していますが、ダウンロードが簡単なので問題ありません。サポートチームからも、何かお手伝いできることはないか確認の連絡をくれます。Google Meetでのミーティングでは、ほぼ毎日利用しています。

🚀 マーケティングエージェンシー「Hit Your Mark」が、複数のツールを1つに統合した方法 Hit Your Mark社では、コミュニケーション用にSlack、ビデオクリップ用にLoom/Vidyard、共同プランニング用にMiro、時間追跡とレポート作成用にToggl、ドキュメント管理用にTangoと、仕事が各ツールに分散していました。そこで、すべてをClickUpに統合することを決定しました。 ⚡ 結果は即座に現れました： コミュニケーション、計画立案、レポート作成の各分野で 5つ以上のツールを置き換え

ClickUpへの移行によりSlackを廃止し、 年間3,000ドルのコスト削減 を実現

リアルタイムダッシュボード でスプリントポイント、作業量、パフォーマンスを追跡

明確で測定可能な生産性データにより、ボーナス支給が迅速化

5. tl;dv（ミーティングのハイライト記録と複数ミーティングの分析に最適）

企業がミーティングへの出席義務を減らしたい場合、tl;dvがその実現をサポートします。このツールは単なるテキスト起こしだけでなく、ビデオ録画機能に重点を置いています。異なるタイムゾーンにいる従業員が、自分の都合に合わせて見逃した内容を後から確認するのに最適です。

このプラットフォームは、録画されたミーティングをYouTubeのビデオのように扱います。会話内容を分析し、タイムラインを自動的に明確なチャプターに分割し、ラベルを付けます。

つまり、チームメンバーは「第3四半期のマーケティング予算」というタイトルのタイムスタンプをクリックするだけで、1時間分の会議を最後まで視聴することなく、その特定の更新情報に直接スキップできるということです。

要約：主な機能

ハイライトClip： 重要な場面をマークして、共有可能な短いビデオクリップを作成

マルチミーティング・インテリジェンス： ミーティング履歴全体からパターンや繰り返し登場するテーマを抽出します

EU国内のストレージ： プライバシーを重視するチーム向けに、データ主権とGDPR準拠を実現

多言語サポート： 30以上の言語での文字起こしと要約をサポート

要約：メリットとデメリット

メリット：

複数のミーティングを横断的に分析することで、単一の通話ツールでは見逃してしまう洞察が得られます

多言語に対応した高い文字起こし精度

契約の義務なし。手軽に初期評価が可能

デメリット：

クラウドベースの録音ボットが必須

業界固有の専門用語に対するカスタム語彙のサポートはありません

モバイル端末では、ユーザーはWebインターフェースのみの利用にリミットがあります

要約：価格

Free

プロプラン： ユーザーあたり月額29.30ドル

Business ユーザー1人あたり月額37.10ドル

企業：カスタム見積もり

要約：評価とレビュー

G2 ：4.7/5（400件以上のレビュー）

Capterra：レビュー数が不足しています

実際のユーザーはtl;dvについてどう言っているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

私は営業電話の録音やメモ取りにtl;dvを使っています。これのおかげで、通話中に集中力を高めて対応できるようになりました。 使い方は他のソフトウェアにログインするのと同じくらい簡単です。tl;dvのAIには何でも質問でき、詳細な次のステップを盛り込んだフォローアップメールの下書き作成など、非常に役立つ既成のプロンプトもいくつか用意されています。すべてのミーティングの記録を継続的に保存してくれるので、まるで秘書が議事録を取ってくれているような感覚です。さらに、電子メールやCRMシステムとの連携も非常にスムーズです。

私は営業電話の録音やメモ取りにtl;dvを使っています。これのおかげで、通話中に集中力を高めて対応できるようになりました。 使い方は他のソフトウェアにログインするのと同じくらい簡単です。tl;dvのAIには何でも質問でき、詳細な次のステップを盛り込んだフォローアップ電子メールの下書き作成など、非常に役立つ既成のプロンプトもいくつか用意されています。すべてのミーティングの記録が継続的に保存されるため、まるで秘書が議事録を取ってくれているような感覚です。さらに、電子メールやCRMシステムとの連携も非常にスムーズです。

6. Granola（ボットを使わないミーティングメモに最適）

viaGranola

会議用ボットは、クライアントから気まずい質問を引き起こしたり、同意を得る際の摩擦を生んだりすることがあります。Granolaは、目に見えるボットを通話に参加させることなく、デバイス上でネイティブにミーティングの音声を録音するデスクトップアプリです。通話相手には、アプリが動作していることは一切わかりません。

ミーティング終了後、AIがアクションアイテムや要約を含む整理されたメモを生成します。AIとチャットして具体的な詳細を引き出したり、対象者に応じてメモの形式を変更したりすることも可能です。これは、優れたメモを作成する上で、依然として人間の判断が重要な役割を果たすという考えに基づいています。

会話中に自分なりの略語や簡単なメモを入力すると、ソフトウェアがバックグラウンドの音声から聞き逃した具体的な詳細を補完します。

Granolaの主な機能

ボット不要の録音機能： 参加者として参加することなく、デスクトップから直接音声を録音できます

AIチャットインターフェース： 追加の質問をしたり、メモの書式を変更したりできます

ネイティブ連携： ナレッジベースやCRMと直接接続し、基本的なワークフローを実現

アドホックな通話プロンプト： マイクが使用中の際に予定外の通話を検知し、メモを取り始めるようプロンプトを表示します

グラノーラのメリットとデメリット

メリット：

録画ボットが画面に表示されないため、クライアントの違和感を解消します

無制限の履歴機能が必要な小規模チームでも利用可能

企業レベルのプライバシー制御により、モデルトレーニングのオプトアウトが可能

デメリット：

サードパーティによるレビューのリミットがあるため、長期的な信頼性を評価するのが難しい

Android版モバイルアプリはまだ提供されていません

出力結果を包括的なワークスペースに転送するには、サードパーティ製の自動化ツールが必要です

Granolaの料金プラン

基本プラン： 無料

Businessプラン： 1ユーザーあたり月額14ドル

企業プラン： ユーザーあたり月額35ドル

グラノーラの評価とレビュー

G2 : 4.8/5（20件以上のレビュー）

Capterra：レビュー数が不足しています

実際のユーザーはGranolaについてどう評価しているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

私が所有し、実際に使っている最高のツールの一つです。毎日の通話で活用しています。訛りが強い相手の発言も理解しやすくなり、明確で正確なインタビューが可能になります。また、見込み客の選定用にAIプロンプトを設定しましたが、これが非常に役立ち、時間を大幅に節約できています！

私が所有し、実際に使っている最高のツールの一つです。毎日の通話で活用しています。訛りが強い相手の発言も理解しやすくなり、明確で正確なインタビューが可能になります。また、見込み客の選定を行うAIプロンプトも設定しており、これが大いに役立ち、時間を大幅に節約できています！

7. Krisp（ノイズキャンセリング機能とAIミーティングメモに最適）

viaKrisp

ビジネスでの会話がすべて、予定されたZoomのリンク上で行われるわけではありません。Krispは、特定のカレンダーやミーティングソフトと連携するのではなく、お使いのコンピューターのオーディオシステムに直接接続することで、他とは異なる動作をします。つまり、急なSlackでのハドルから、デスクトップ上で動作する専用のVoIP電話システムまで、あらゆる音声アプリケーションで利用可能です。

このソフトウェアは、単なるAIによるメモ取りではなく、音声の明瞭さを基盤としています。文字起こしを行う前に、マイクからの音声と、話している相手の音声の両方からバックグラウンドノイズを除去します。

すべての処理をこの基本的な音声レイヤーで行っているため、バーチャルアシスタントをミーティング室に送り込むことなく、文字起こしや要約を生成します。

Krispの主な機能

AIノイズキャンセリング： 送受信音声からバックグラウンドノイズやエコーを除去します

プラットフォームに依存しない文字起こし： デバイス上のあらゆるアプリケーションからの音声をキャプチャします

AIミーティング要約： トピックや発言者ごとに整理された構造化されたメモを生成します

ワークフローの同期： Coreには、Slack、HubSpot、Affinity、Pipedriveなどのツールとの連携機能やwebhookサポートが含まれています

Krispのメリットとデメリット

メリット：

ノイズキャンセリング機能とミーティングメモ機能を1つのサブスクリプションに統合

あらゆる会議プラットフォームや電話通話で安定して動作します

ボットとして通話に参加することなく、バックグラウンドで静かに動作します

デメリット：

文字起こし機能は比較的新しく、専用のノートテイカーほどの機能の充実度には欠ける場合があります

CRMやプロジェクト管理ツールとのネイティブ接続機能が少ない

利用頻度の高いユーザーにとっては、文字起こし機能のリミットが物足りなく感じるかもしれません

Krispの料金プラン

無料試用版

Core: 1ユーザーあたり月額16ドル

アドバンスプラン： ユーザーあたり月額30ドル

企業向け： カスタム見積もり

Krispの評価とレビュー

G2 : 4.6/5（1,000件以上のレビュー）

Capterra：レビュー数が不足しています

実際のユーザーはKrispについてどう評価しているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

Krispの最大の魅力は、ミーティングの要約処理機能です。自動録音機能は、立て続けの通話がある際に大いに役立ちます。また、文字起こしツールの柔軟性も気に入っています。ライブ通話だけでなく、任意の音声ファイルをプラットフォームに直接アップロードして文字起こしを行うことも可能です。

Krispの最大の魅力は、ミーティングの要約処理機能です。自動録音機能は、立て続けの通話がある際に大いに役立ちます。また、文字起こしツールの柔軟性も気に入っています。ライブ通話だけでなく、任意の音声ファイルをプラットフォームに直接アップロードして文字起こしを行うことも可能です。

8. Avoma（会話分析機能が必要な営業チームに最適）

viaAvoma

多くのツールが単に発言内容を記録するだけなのに対し、Avomaは「どのように」話されたかを評価します。これは、通話品質を測定するために特別に設計された会話インテリジェンスプラットフォームとして機能します。そのため、営業担当者が話しすぎているのか、それともクライアントのニーズに真摯に耳を傾けているのかを把握したいマネージャーにとって、非常に実用的なツールとなります。

このソフトウェアは、ミーティング中の会話に関するメトリクス（発言と聴取の比率、つなぎ言葉の使用状況、発言者の全体的な感情など）を追跡します。これらの具体的なデータを分析することで、単なる文字起こしだけでなく、具体的なコーチング材料を提供します。

Avomaの主な機能

トピック検出： 会話を価格や反論などのテーマごとに分類します

CRMとの自動同期： 構造化された通話要約や重要なポイントを営業パイプラインに自動反映

コーチング・スコアカード： マネージャーがカスタム基準に基づいて通話内容を評価し、パフォーマンスを追跡できるようにします

共有可能な通話シーン： 文字起こしや再生内容からClipを作成したり、Clipを自動生成したり、ミーティングの全記録、メモ、Clipを社内外で共有できます

Avomaのメリットとデメリット

メリット：

営業およびカスタマーサクセスのライフサイクルに特化して設計

構造化されたCRMデータにより、パイプラインレポート作成の精度が向上します

コーチングツールは、新入社員の研修のための枠組みを提供します

デメリット：

基本的な要約機能のみが必要なチームにとっては、習得に時間がかかる場合があります

新しい競合他社と比べると、ユーザーインターフェースは時代遅れに感じられます

小規模なチームの場合、投資に見合うだけの機能を十分に活用できない可能性があります

Avomaの料金プラン

Startup: 29ドル/レコーダー1席あたり/月

Organization: 39ドル/レコーダー1席あたり/月

企業プラン： 39ドル/レコーダー1席あたり/月

会話 インテリジェンス：月額35ドル／席

Avomaの評価とレビュー

G2 : 4.6/5（1,000件以上のレビュー）

Capterra：レビュー数が不足しています

実際のユーザーはAvomaについてどう評価しているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

私は主にデモや顧客との通話で、見込み客や顧客の重要なポイントや主な課題を簡単に抽出するために利用しています。単なる文字起こしだけでなく、Avomaのキーワード追跡、会話パターンの分析、通話スコアリング、さらにはライブでのコパイロット支援機能も気に入っています。

私は主にデモや顧客との通話で、見込み客や顧客の重要なポイントや主な課題を簡単に抽出するために利用しています。単なる文字起こしだけでなく、Avomaのキーワード追跡、会話パターンの分析、通話スコアリング、さらにはライブでのコパイロット支援機能も気に入っています。

9. Fellow（共同でのミーティングアジェンダ作成やフォローアップに最適）

viaFellow

マネージャーが議論を確実に仕事に完了させたい場合、Fellowは単なる文字起こしにとどまらず、ミーティングのライフサイクル全体に焦点を当てます。最初のミーティングのアジェンダを最終的なアクションアイテムに直接接続することで、誰が何を担当するかを明確にします。

このソフトウェアは、中心的な進捗管理ツールとして機能します。通話中に交わされた約束事を追跡し、チームのプロジェクト管理ツールに直接反映します。これにより、全員がログアウトした後に決定事項が忘れられるのを防ぐことができます。

Fellowの主な機能

共同作成型アジェンダ： ミーティング開始前に議題を整理することで、ミーティングの焦点を明確に保ちます

アジェンダ連動型要約： メモやアクションアイテムを具体的な議論のトピックに紐付けます

アクション項目の追跡： 特定のチームメンバーにタスクを割り当て、期日やリマインダーを設定します

アップロードしたファイルによるミーティングサポート： アップロードした音声またはビデオファイルから要約を生成し、話者の自動検出機能も搭載

各ツールのメリットとデメリット

メリット：

ミーティングの計画から進捗管理まで、ミーティングの全プロセスを網羅

充実した連携機能により、既存のワークフローにスムーズに組み込めます

シンプルなインターフェースで、チームはすぐに使い始めることができます

デメリット：

文字起こし機能の精度は、専門のノートテイカーには及ばない場合があります

ミーティング分析ツールと比較すると、会話分析ツールは限定的です

小規模チームは、主要な機能セットから最大の価値を得られます

Fellowの料金プラン

Free

チーム: 1ユーザーあたり月額11ドル

ビジネスプラン： ユーザーあたり月額23ドル

企業向け： カスタム見積もり

Fellowの評価とレビュー

G2 ：4.7/5（2,000件以上のレビュー）

Capterra：4.9/5（30件以上のレビュー）

Fellowについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

ミーティングの録音に最適なツールであり、AIによるメモ作成機能も非常に便利です。すべてのミーティングを文字起こしし、メモを作成してくれるため、時間を無駄にすることなく参照できます。これにより、多くの時間と努力を節約できます。使いやすく、すべてのミーティングを自動的に録音します。

ミーティングの録音に最適なツールであり、AIによるメモ作成機能も非常に便利です。すべてのミーティングを文字起こしし、メモを作成してくれるため、時間を無駄にすることなく参照できます。これにより、多くの時間と努力を節約できます。使いやすく、すべてのミーティングを自動的に録音します。

10. Notion AI（柔軟なナレッジベース内でのミーティングメモ作成に最適）

viaNotion

チームがすでにプロジェクトや文書の管理にNotionをメインのワークスペースとして利用しているなら、Notionに組み込まれた「AIミーティングノート」機能が最も効率的な選択肢です。これにより、別途文字起こしツールに費用をかける必要がなくなり、アプリ間で要約を何度も貼り付けする手間も省けます。

その中核となる仕組みは、ワークスペースとの統合です。Notionの任意のページで簡単なコマンド（/meet）を入力するだけで、現在編集中のドキュメントに録音ブロックが直接挿入されます。

さらに、AI検索機能を使えば、すべてのミーティングメモやワークスペースのコンテンツを同時に検索できます。

Notion AIの主な機能

AIミーティングメモ： 構造化された要約を生成し、ワークスペースのページとして直接保存します

AI検索： ナレッジベース全体のデータを活用し、自然言語による質問に回答します

リレーショナルデータベース： ミーティングのメモを特定のプロジェクト、クライアント、またはチームメンバーとリンクします

カレンダー連携機能： AIミーティングメモはNotionカレンダーと接続可能です

Notion AIのメリットとデメリット

メリット：

すでにこのプラットフォームをご利用の場合、別途メモ取りアプリを用意する必要がなくなります

ブロックベースのエディターにより、メモテンプレートのカスタムが極めて柔軟に行えます

大規模なコミュニティが提供する数千種類の既成テンプレート

デメリット：

AI機能はオプションのアドオンとして利用可能です

文字起こし機能は、専用の音声ツールに比べてまだ発展途上です

ミーティング記録の量が増えると、データベースのパフォーマンスが低下する可能性があります

Notion AIの料金

Free

さらに： 1ユーザーあたり月額12ドル

ビジネスプラン： ユーザーあたり月額24ドル

企業向け： カスタム見積もり

Notion AIの評価とレビュー

G2 ：4.6/5（10,000件以上のレビュー）

Capterra：4.7/5（2,000件以上のレビュー）

Notion AIについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のユーザーは次のように述べています：

Notionのインターフェースはとても分かりやすく、気に入っています。 NotionのAIは非常に提案力が高く、どこをクリックすべきかを示してくれるため、ドキュメントの分析や新規作成が容易になります。このツールの使いやすさは、日々の業務に大いに役立っています。NotionのAIは私の時間を最適化し、より効率的な整理整頓を可能にしてくれます。例えばミーティングでは、録音した後に主要なトピックをまとめた要約を取得できます。このインターフェースは、日々の業務を容易にし、時間を最適化し、フィールドを自動入力し、作成活動と共に新たなアイデアをもたらしてくれます。

Notionのインターフェースはとても分かりやすく、気に入っています。 NotionのAIは非常に提案力が高く、どこをクリックすべきかを示してくれるため、ドキュメントの分析や新規作成が容易になります。このツールの使いやすさは、日々の業務に大いに役立っています。NotionのAIは私の時間を最適化し、より効率的な整理整頓を可能にしてくれます。例えばミーティングでは、録音した後に主要なトピックをまとめた要約を取得できます。このインターフェースは、日々の業務を容易にし、時間を最適化し、フィールドを自動入力し、作成活動と共に新たなアイデアをもたらしてくれます。

ClickUpでミーティングを勢いに変える

AI会議アシスタントは、その成果が具体的な行動につながって初めて有用となります。メモは誰も確認しない別のアプリに放置されてはいけません。アクションアイテムがチャットの中で埋もれてしまってはいけません。決定事項がミーティング終了後に消えてしまってはいけません。

ClickUpは、貴社のような中小企業が業務の全プロセスをシームレスに接続させるお手伝いをします。「AI Notetaker」を使えば、ミーティングの要約、決定事項、アクションアイテムを、実際に作業が行われている場所に直接保存できます。さらに「AIエージェント」を追加してフォローアップを確実に進め、チームがすでに運用しているタスク、ドキュメント、プロジェクトとすべてを接続させることができます。

ミーティングを単なる後処理の負担ではなく、進捗につながるものにしたいなら、ClickUpで運営しましょう。

今すぐ始めましょう。✅

よくある質問

ミーティング用AIアシスタントとは、ビデオ通話や音声通話を自動的に録音・文字起こし・要約するソフトウェアのことです。アクションアイテムや重要な場面を抽出するため、手動でメモを取る必要がありません。ほとんどのツールは、参加者として通話に参加するか、デスクトップ上でバックグラウンドで動作し、数分以内に整理された要約を提供します。

最適なAIノートテイカーは、メモをCRMに連携させる必要があるか、プロジェクト管理ツールでタスクとして管理するか、あるいはナレッジベースで整理しておくかによって異なります。ClickUpのようなツールは、ミーティングの成果物がタスクやワークフローに直接接続されるため、特に優れています。