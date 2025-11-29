営業プロセスを自動化・拡大するトップ11のAI営業アシスタント

なぜAI営業アシスタントが必要なのか？その理由を解説します。
営業プロセスには日々、複数の変動要素が絡みます。CRMの維持管理、フォローアップ、通話内容の記録、パイプラインの管理、そして先週連絡するはずだったリードのリストは増え続けるばかり？ 負担は大きいものです。
そして驚くべき事実：技術基盤が拡大しているにもかかわらず、目標達成率は低下傾向にあります。Salesforceの「State of Sales」レポートによれば、営業担当者の時間のわずか28%しか販売活動に費やされていません。残りの時間はデータ入力やリード管理に奪われているのです。
24時間365日稼働し、すべてのフォローアップを記憶し、メッセージを個別に最適化し、取引が破綻する前に警告までしてくれるアシスタント（あるいは5人分）を想像してみてください。
AI営業アシスタントソフトウェアは、営業プロセスのあらゆる部分に知性を導入します。リードスコアリング、スマートなアウトリーチ、リアルタイム通話分析、取引リスク検知などを想像してみてください。
AI営業アシスタントソフトのベストセレクション 一目でわかる比較
以下に主要なAI営業アシスタントソフトウェアを並べて比較し、チームに最適な選択を支援します。
|ツール名
|最適な用途
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|営業ワークフローの自動化とコラボレーション
|AIライティングアシスタント、CRMツール、営業テンプレート、ダッシュボード、自動化機能
|無料プランあり；企業向けカスタム価格設定
|Clari
|収益予測とパイプラインの可視性
|予測分析、売上予測、取引審査
|カスタム価格設定
|Gong
|取引実行の深い洞察と会話分析
|通話録音、リアルタイムフィードバック、コーチングツール
|カスタム価格設定
|Salesforce クラウド セールス + Einstein
|収益全体のプロセスをカバーする企業グレードのAI
|リードスコアリング、商談分析、ワークフロー自動化
|有料プランは月額25ドルから
|HubSpot Sales Hub
|成長中の中小企業とインバウンド営業チーム向け
|電子メール追跡、自動返信シーケンス、AIコンテンツアシスタント
|Freeプランあり；有料プランは月額15ドルから
|ラベンダー
|コールド電子メールのパフォーマンス向上
|電子メールスコアリング、リアルタイムフィードバック、ライティング提案
|Freeプランあり；有料プランは月額29ドルから
|Regie.ai
|AIを活用した営業コンテンツ作成
|AI生成の自動返信シーケンス、電子メールパーソナライゼーション、ペルソナターゲット
|有料プランは35,000ドルから
|Clay
|営業見込み客開拓とリードエンリッチメント
|AIを活用したデータ強化、CRMとの連携、コンタクト発見
|Freeプランあり；有料プランは月額149ドルから
|Dialpad
|AIを活用した営業電話とミーティング分析
|文字起こし、リアルタイム通話支援、分析機能
|有料プランは月額27ドルから
|Apollo.io
|オールインワン型アウトバウンド営業支援
|リードデータベース、新規顧客開拓、電子メール自動化
|Freeプランあり；有料プランは月額59ドルから
|アウトリーチ
|企業向け営業エンゲージメントと自動化
|営業プロセス管理、分析、営業担当者育成
|カスタム価格設定
AI営業アシスタントとは？
AI営業アシスタントは、営業担当者が誰もが望む理想のチームメイトです。営業の面倒な部分を処理し、取引を前進させる本質的な会話に集中できるようサポートします。
想像してみてください：ディスカバリーコールを終えた後、慌ててメモを取ったりCRMを更新したりする必要はありません。すべてが自動的に記録されています。要約はワークスペースに待機中。重要な詳細はハイライト表示。フォローアップタスクは自動生成。あなたは何もする必要がありません。
あるいは、複数の案件を同時に進めながら、誰に何をすべきか追跡しようとしている瞬間を想像してみてください。AI営業アシスタントは、これらすべてを静かに監視します。購入意欲の高い見込み客が反応しなくなれば、あなたに通知します。パイプライン内の誰かが突然価格について再関与すれば、即座にその案件をあなたのレーダーに載せます。
営業担当者の代わりになるものではありません。むしろ、これらのツールは雑音を排除し、担当者が人間にしかやれないことを集中してやるようにするのです。
💟 例： AI搭載のデスクトップコンパニオンであるClickUp Brain MAXは、営業リーダーに競争優位性をもたらします。CRM、電子メール、カレンダー、営業文書との深い連携により、Brain MAXは常にパイプライン、取引、チーム活動の全状況を把握しています。
音声入力で更新情報や質問を話すだけで、Brain MAXが即座にメモを記録し、フォローアップをスケジュールし、関連するクライアント情報を取得します。
自ら機会を提示し、リスクを警告し、次のアクションを提案。時間を節約し、成約を加速します。Brain MAXなら、営業リーダーは真に状況認識型のアシスタントを獲得。すべてを整理し、実行可能にし、常に一歩先を行く支援を実現します。
AI営業アシスタントの仕組み
AI営業アシスタントは、電話・電子メール・タスク・CRMなど営業ワークフローの隅々に常時接続し、最も重要な瞬間にサポートを提供することで機能します。
まずは傾聴から始まります。 会話のたびに、AIが内容を分析し、整理された形で再構築します。営業担当者は内容を再生したり推測したりする必要はありません——AIが既にタイムライン、課題点、次のステップを把握しています。
するとAIは先を見据え始めます。取引が通常のパターンから外れた時を察知します。通常2日以内に返信がある見込み客が突然音信不通になっても、AIは待ちません。あなたの肩を軽くたたき、「この件、注意が必要かもしれませんよ」と知らせてくれるのです。
そして一日の業務が進むにつれ、アシスタントは営業担当者の足を引っ張りがちな些細な作業をサポートします。電子メールの下書きが空っぽで途方に暮れている時、AIが書き出しのヒントを提供。案件を進展させれば、その詳細が重要なあらゆる場所（CRM、予測、リマインダー）を自動更新。3つのタブを行き来する必要はありません。
結果としては、すべての情報が接続され最新の状態に保たれます。営業担当者は、実際に収益を動かす仕事に集中し続けられるのです。
📖 詳細はこちら：AIを活用したリードジェネレーション手法と営業パイプライン拡大の実現方法
AI営業アシスタントソフトウェアを選ぶ際のポイントとは？
営業プロセスでAIを効果的に活用する方法を探しているなら、AI営業ツールに必須の以下の機能に注目してください：
- 予測型AIリードスコアリング：行動パターン・履歴データ・パイプライン動向を分析し、成約可能性の高い案件にチームが集中できるよう支援。無駄な冷たいリードへの対応時間を削減し、予測精度を向上させます。
- シームレスな自動化：フォローアップ電子メール、通話記録、ミーティングスケジュール調整、パイプライン更新といった日常的な反復タスクを自動化し、管理業務の負担を軽減します
- 会話分析機能： トーン、発言比率、反論、競合他社のメンションを分析し、マネージャーが営業担当者を指導し、メッセージングを大規模に改善するのを支援します
- コンテンツ生成支援： AIを活用し、メッセージの質やブランドボイスを損なうことなく、パーソナライズされた営業電子メール、デモビデオ、スクリプトを作成します。
- CRMと技術スタックの深い統合：CRM、メッセージング、コミュニケーションツールとシームレスに接続し、手動セットアップやリードデータの取りこぼしを防止します
- 拡張性とユーザー体験： 営業プロセスが進化しても、直感的で設定可能なプラットフォームが真の価値を提供し続け、チームと共に成長します。
営業プロセスを自動化するための最高のAI営業アシスタントツール
営業チームがより正確に案件を追跡し成約に導く、トップクラスのAI営業ツールをご紹介します。
1. ClickUp（営業ワークフローの自動化と顧客コミュニケーションに最適）
ClickUpは世界初の統合型AIワークスペース。タスク管理、パイプライン、チームコミュニケーション、AIツールを一元化します。CRM、通話メモ、営業資料フォルダ、フォローアップ電子メールを頻繁に行き来する必要がなく、ClickUp一つで営業プロセス全体を管理できます。
その中心となるのが「ClickUp for Sales Teams」。CRM機能を内蔵したワークスペースで、営業プロセス全体を効率化し自動化します。カスタマイズ可能なワークフローと営業ファネルテンプレートを活用し、AI生成のClickUpタスクで営業担当者が販売に集中できるよう、リードの割り当て、フォローアップ設定、営業実績を追跡するリアルタイムダッシュボードの構築が可能です。
ClickUp Brainは、Brain Agent、 AI Notetaker、カスタムAIエージェントと連携し、あらゆるワークフローを強化します。 ClickUpに組み込まれた文脈認識型AIアシスタントとして、通話要約・電子メール下書き・文字起こしを生成。現代のアウトバウンド戦略を再定義する営業向け生成AIを駆使し、全ワークフローを接続することでタッチポイント間の摩擦を低減。案件ごとの手渡しの迅速化と、より明確なフォローアップを実現します。
チームのタスク構造が整ったら、ClickUpの自動化機能とエージェントが業務負担を軽減。煩雑な作業を減らす営業自動化ツールを探しているチームに最適です。取引フェーズの手動更新やフォローアップの割り当てに代わって、シンプルな「条件を満たしたらトリガー」ワークフローを設定可能。
リードが新たなフェーズに達した際のタスク割り当て、ミーティング後のステータス更新、商談が停滞した際のアラート送信が可能。管理仕事を削減し、遅延なくより多くの商談を前進させる簡単な方法です。
カスタムエージェントを設定してワークフローを自動化する方法はこちら。 ⬇️
ClickUp for Sales Teamsは単なるタスク管理や自動化を超えたソリューションです。リード追跡、コラボレーション、レポート作成、リーダーシップへの引き継ぎまで、すべてを一元化されたワークスペースに集約。パフォーマンスダッシュボードの作成、営業目標への整合、そして全営業担当者がファネル全体で責任を果たすことを保証します。
すぐに使えるシステムとして、ClickUpのセールストラッカーテンプレートは、リードのフェーズ、営業担当者の活動、パフォーマンスの傾向をリアルタイムで監視するための視覚的なフレームワークを提供します。
アカウントと取引を管理するための営業CRMテンプレート、または営業戦略・チーム目標・アウトリーチプラン・収益マイルストーンを策定する 営業プランテンプレートをご活用ください。
ClickUpの主な機能
- 高度なサポートのための複数AIモデル： Claude、Gemini、ChatGPTなどのAIモデルを切り替え、迅速な要約、深い分析、電子メール作成、会話準備など、必要な支援を最適な形で提供します。
- 非同期デモ用ClickUp Clips: Clipsで簡単な操作説明、製品解説、またはパーソナライズされた営業デモを録画。AIが自動的に文字起こしと要約を行うため、自分の都合で視聴したい見込み客に非同期の更新情報を簡単に共有できます。
- 統合コミュニケーションのためのClickUp Chat： チャットビューで会話、取引更新、質問、社内連携を一元管理。営業担当者はSlack、電子メール、CRMコメントを行き来する必要がなく、取引に紐付いたタスク内ですべてが完結します
- 販売可視性のためのカスタムダッシュボード：ClickUpダッシュボードで リアルタイムの販売ダッシュボードを構築し、スプレッドシートやツール切り替えなしでパイプラインステータス、チームパフォーマンス、取引速度、予測メトリクスを可視化します
- 取引に紐づくドキュメント：ClickUp Docsを活用し、発見メモ、提案書、オンボーディングガイドを関連タスクに直接紐づけることで、取引サイクルの各フェーズでチームが完全なコンテキストを把握できるようにします。
- カスタムフィールドとステータス：取引サイズ、リードソース、優先度などのカスタムフィールドを追加して営業ワークフローをカスタマイズし、パイプラインフェーズに沿った明確な進捗ステータスで全ての商談を追跡します。
- 電子メールとカレンダーの連携：タスクから直接電子メールの送受信が可能。Google カレンダーやOutlookカレンダーとのミーティング同期を実現。プラットフォームを切り替えることなく、取引情報とコミュニケーションを紐づけて管理できる電子メールプロジェクト管理機能。
- ClickUp Formsリード収集用：ブランド化されたフォームで高品質なリードを収集し、ワークスペースに直接連携。見込み客がフォームを送信した瞬間に、タスクの自動作成、担当者の割り当て、ワークフローのトリガーを実行します。
ClickUpの制限事項
- 高度なAI機能へのアクセスは上位プランに限定されるため、予算が限られている小規模チームやシンプルなユースケースでは導入のリミットがある可能性があります。
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,300件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,400件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
G2レビューはこちら：
自動化とカスタムフィールド。この2つの機能がClickUpの鍵であり、組織の時間を大幅に節約します。カスタムフィールドを更新するだけで電子メールテンプレートを作成し、自動電子メールを送信できるためです。
📚 詳細はこちら:Word、Excel、ClickUp対応の無料営業プランテンプレート
2. Clari（収益予測とパイプラインの可視性に最適）
Clariは、営業活動、パイプライン管理、案件検証、予測、顧客維持の全領域にAIを深く統合する収益オーケストレーションプラットフォームです。
これらのツールのAI搭載予測機能は、過去の傾向、取引レベルの活動、リアルタイムのシグナルを分析することで、企業レベルの精度を実現します。リスクの高い取引は早期に特定され、AIが導く是正ステップによってサポートされます。
さらに、取引状況分析＆トレンド分析エージェントが営業管理者を支援し、収益に影響が出る前に、停滞または失速しつつある取引を可視化します。
Clariの主な機能
- Clariの予測型営業予測を活用し、個々の営業担当者から経営陣まで、取引フェーズの活動状況、マルチスレッド、過去の成約率に基づく信頼度レベルと共に予測値を集計しましょう。
- 週次パイプラインの変動、停滞した案件、営業担当者の活動パターン（電子メール送信頻度やミーティング頻度など）を詳細に分析し、必要な領域に努力を再配分しながら、積極的に指導を行う
- 構造化された週次収益サイクルでGo-to-Marketチームを連携させ、予測レビュー、パイプライン健全性チェック、コミットメント確認を統合。営業、マーケティング、カスタマーサクセスチーム全体での責任体制を確保します。
Clariのリミット
- プラットフォーム間の切り替えは煩雑になりがちで、接続されたチーム構造の欠如は、レポート作成やデータ分析をより手作業的で時間のかかる作業にします。
Clariの価格
- カスタム価格設定
Clariの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (5,400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (300件以上のレビュー)
実際のユーザーはClariについてどう評価しているのか？
G2レビューはこちら：
データのドリルダウン分析、担当者やアカウントごとのフィルタリング、カスタムダッシュボード作成機能により、ワークフローが大幅に簡素化されました。さらにClariのAI予測は確かな情報源として定期的に参照しており、予測プロセスをよりスマートかつ信頼性の高いものにしています。
3. Gong（深い取引実行インサイトと会話分析に最適）
Gongは顧客とのやり取りをキャプチャ、文字起こし、分析し、ウェブ会議、電話、電子メールを含む実際の会話から重要な洞察を抽出します。
300以上の購買シグナルを統合し、取引の健全性を評価。CRMフィールド単独よりも正確な予測を生成します。ダッシュボードは停滞中またはリスクのある取引をフラグ付けし、収益チームのパイプライン可視性を向上させます。
GongはSalesforce、HubSpot、Microsoft DynamicsなどのCRMや、カレンダー（G Suite、Office 365）、Slack、Zoomと連携し、蓄積された顧客インタラクションの洞察でCRMデータを強化します。
Gongの主な機能
- 全商談にわたる営業担当者の活動状況、関係者との関与度、コミュニケーションの鮮度を一元的に可視化する取引実行ビューを取得
- トーク比率、反論対応、競合他社メンション、自社の営業手法を反映したカスタムトラッカーなどのメトリクスに基づき、重要なコーチング機会を自動的に抽出します。
- 視覚的なヒートマップで購買意欲の低下や単一スレッドの会話を見逃さず、取引が冷え込む前にリーダーが介入できるよう支援します
Gongのリミット
- プラットフォームの価値はリーダーシップ層の採用にかかっている。コーチングやパイプラインレビューで一貫して活用されなければ、データ駆動型の洞察は営業担当者レベルで活用されないままになることが多い。
Gongの価格
- カスタム価格設定
Gongの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (6,200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (500件以上のレビュー)
Gongについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2レビューはこちら：
Gongは通話内容を録音するだけでなく、後で再生・確認できるだけでなく、通話内容を文字起こしします。これによりキーワード検索が可能になり、通話内の目的箇所へ直接移動できます。Gong Engageでアウトリーチワークフローを開始すれば見込み客の管理が容易になり、電子メール・電話・CRMとの完全な連携を実現します。
4. Salesforce Sales Cloud with Einstein Copilot（収益全体のスタックをカバーする企業グレードのAIに最適）
Salesforce Sales Cloudクラウドプラットフォームは、アカウント、コンタクト、履歴、インタラクションを統合し、情報に基づいたエンゲージメントを実現する単一の統合プロフィールを提供。取引のサイズ、フェーズ、進捗状況のリアルタイムな変化を可視化し、先手を打った対応を可能にします。
Agentforce AIエージェント＆セールスコーチツールはワークフローに組み込まれ、AIと人間の営業スキルを連携させます。これにより営業担当者はリアルタイム調査、メッセージングアドバイス、ステータス更新の自動化、模擬交渉コーチングを活用できます。
アインシュタイン・コパイロットは/AIを活用し、コンバージョン可能性に基づいて有望な見込み客と案件を優先順位付け。会話と関係の洞察を可視化し、より深い見込み客のコンテキストを提供します。
Salesforce Sales Cloudの主な機能
- Einstein Copilotで営業・サービス・マーケティングの次のステップを連携し、統合された顧客活動に基づくインテリジェントなフォローアップアクションを生成します。
- Einstein 1 Studioを活用し、コンプライアンス管理機能を備えた組織固有のAIプロンプトを構築。サードパーティLLMへの露出なしにCRMデータへセキュリティを確保してアクセス可能
- 電子メール・ミーティングメモ・通話要約を自動記録し、管理業務の負担を軽減。AIによるデータ分析で成約日予測とパイプライン精度を向上させます。
Salesforce Sales Cloudの制限事項
- 特に大規模なデータセットや複雑なダッシュボードを扱う場合、ページやレポートの読み込みが遅くなる場合があります。
Salesforce クラウド セールスの価格
- スタータースイート: 月額25ドル/ユーザー（年額一括課金）
- プロスイート：月額100ドル/ユーザー（年額一括課金）
- 企業: 月額175ドル/ユーザー（年額一括請求）
- Unlimitedプラン: 月額350ドル/ユーザー（年額一括課金）
- Agentforce 1 Sales: 月額550ドル/ユーザー（年額一括請求）
Salesforce Sales Cloudの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (23,300件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (18,800件以上のレビュー)
Salesforce Sales Cloudについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2レビューはこちら：
Salesforce Sales Cloudなら、リード、コンタクト、商談を一元管理するのが本当に簡単です。各商談の進捗状況を一目で把握でき、フォローアップのリマインダーを受け取り、タスクや活動を追跡できる点が気に入っています。ダッシュボードやレポートも非常に役立ちます。
📮 ClickUp Insight: 労働者の30%が自動化により週1～2時間の削減が可能と回答。19%は集中仕事に充てる3～5時間の創出を見込んでいる。
わずかな時間の節約でも積み重なります：週にたった2時間を取り戻すだけで、年間100時間以上にもなります。その時間は創造性、戦略的思考、あるいは自己成長に充てられるのです。💯
ClickUpのAIエージェントと ClickUp Brainを活用すれば、ワークフローの自動化、プロジェクト進捗報告書の自動生成、ミーティングメモの実行可能な次ステップへの変換を、すべて同一プラットフォーム内で実現できます。追加ツールや連携は不要——ClickUpが業務の自動化と最適化に必要なすべてをワンストップで提供します。
💫 実証済み結果: RevPartnersは3つのツールをClickUpに統合し、SaaSコストを50%削減。より多くの機能、緊密なコラボレーション、管理・拡張が容易な単一の情報源を備えた統合プラットフォームを実現しました。
5. HubSpot Sales Hub（中小企業とインバウンド営業チームの拡大に最適）
HubSpot Sales Hubは、ファネル上部に構造と可視性をもたらし、インバウンド活動を拡大するチームに最適です。マーケティングと営業データを統合し、複数のツールを切り替える必要なく、豊富なコンテキストに基づいた見込み顧客との関わりを可能にする点が特長です。
組み込みのAIツールが取引の優先順位付け、通話分析、営業担当者の能力強化を支援し、リアルタイムの更新情報を中央のCRMに反映します。迅速な拡大を目指すチームにとって、HubSpotのオールインワンインターフェースは追加のAI営業ツールの必要性を軽減します。
小規模な営業チームにとって、HubSpotは業務成熟度を高める最初の選択肢となることが多い。開発者や外部ツールに依存せず迅速にチームを動かすため、事前設定済みの自動化フロー、営業プレイブック、取引パイプラインテンプレートを提供する。営業組織が成長するにつれ、会話分析、通話コーチング、収益帰属分析といった高度な機能を容易に追加できる。
HubSpot Sales Hubの主な機能
- AIが生成するコンテキストを備えた共有受信トレイにアクセスし、営業担当者をあらゆる会話と接点に接続します
- Sales Playbooksモジュールで、カスタムテンプレートとAI生成のプロンプトを活用し、構造化されたディスカバリーと反論対応を通じて営業担当者を導く
- 組み込みの会話分析機能で通話内容を記録・文字起こしし、キーワードメンションやコーチング機会をタグ付け。CRM内で直接管理可能
HubSpot Sales Hubのリミット
- 大規模なデータベースや非常に活発なチームでは、レコードの読み込み、パイプラインの切り替え、データの同期時に遅延が生じる場合があります
HubSpot Sales Hubの価格
- 無料ツール
- セールスハブ スターター: 月額15ドル/ユーザー
- スターターカスタマープラットフォーム: 月額20ドル/ユーザー
- Sales Hub Professional: 月額100ドル/ユーザー
- Sales Hub 企業版: 月額150ドル/ユーザー
HubSpot Sales Hubの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (12,400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (480件以上のレビュー)
実際のユーザーはHubSpot Sales Hubについてどう評価しているのか？
G2レビューはこちら：
中小企業経営者として、HubSpot Sales Hubで最も気に入っている点は、リード管理とフォローアップが驚くほど簡単になることです。電子メール追跡機能、取引パイプライン、タスクリマインダーにより、大規模な営業チームがなくても業務を整理できます。ユーザーフレンドリーな設計で、特に複数のクライアントを扱う際に自動化ツールが大幅な時間節約を実現しています。
6. Lavender（電子メールの成果向上に最適）
AI電子メールマーケティングツールとして、Lavenderは電子メールクライアント（Gmail、Outlook、Chrome拡張機能など）内で直接即時コーチングを提供し、件名の効果性、文章構成、トーン、可読性の改善を提案します。
入力と同時に、ツールは見込み客データや性格特性、ニュース、企業背景を自動取得し、リアルタイムのパーソナライズ提案を生成。これにより、各受信者に合わせた魅力的なイントロや価値提案を作成できます。
電子メールの開封率・返信率・感情分析などメトリクスに加え、トレンド分析やKPIレポート作成を提供し、キャンペーン最適化を促進します。
ラベンダーの主な機能
- ブラウザ内電子メール分析機能でトーン・感情・構造をリアルタイム評価し、メッセージ効果を強化
- LinkedInプロフィール、過去の顧客対応履歴、CRMメモを分析し、連絡先ごとにパーソナライズされた自己紹介文を提案します
- ダッシュボード上でチーム分析を可視化（担当者別応答データ、件名別効果、パーソナライゼーション深度など）し、効果的な指導戦略を立案
ラベンダーのリミット
- 一部のユーザーからは、このツールのフィードバックが文の長さの指摘に偏りがちで、意味のある改善提案が不足しているとの意見がありました。
ラベンダーの価格設定
- ベーシック: Free Forever
- スターター: 月額29ドル/ユーザー
- 個人向けプロプラン: 月額49ドル/ユーザー
- チームプラン: 月額99ドル/ユーザー
ラベンダーの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (60件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはLavenderについてどう評価しているのか？
G2レビューはこちら：
電子メールのフィードバックをベストプラクティスに基づいてリアルタイムで得られるのは非常に有益です。パーソナライゼーションアシスタントは見込み顧客への電子メールを素早く個別化するのにも最適です。
📚 詳細はこちら:営業生産性を向上させる方法
7. Regie.ai（AIを活用した営業コンテンツ作成に最適）
RegieはAIネイティブの営業エンゲージメントプラットフォームであり、見込み客の探索、アプローチ、情報充実化、購買意欲に基づく優先順位付け、並列ダイヤリングを単一ツールに統合します。「3つのP」フレームワーク——ペルソナ、課題点、価値提案——を活用し、あらゆるメッセージを関連する購買者インサイトに整合させ、エンゲージメントを向上させます。
RegieのAIアシスタントとRapid Writerは、件名、導入文、価値提案、コールスクリプト、InMailメッセージなど、多様な営業支援コンテンツの生成を支援します。Blocks機能を活用すれば、効果的な導入文や件名を保存し、キャンペーンで再利用することで一貫性とスピードを実現できます。
Regie.aiの主な機能
- キャンペーンビルダーのドラッグ＆ドロップインターフェースでアウトバウンドワークフロー全体を構築。AIが生成するコンテンツは各ペルソナと購買フェーズに合わせて最適化されます。
- コンテンツスコアリングエンジンとして、過去のキャンペーンにおけるエンゲージメントメトリクスを用いて下書きを評価し、高パフォーマンスな代替案を提案する
- チーム全体のコンテンツライブラリに効果的なスクリプトとシーケンスを一元管理し、営業担当者間のメッセージングの一貫性を確保します
Regie.aiの制限事項
- 複数のユーザーから、メッセージが機械的で不自然に感じられることが多く、人間味を持たせるために手動編集が必要だというレポートがありました。
Regie.aiの価格
- AIエージェント：35,000ドルから
- AIエージェント＋AIダイヤラー：35,000ドルから
- RegieOne: カスタム価格設定
Regie.aiの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (300件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Regie.aiについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2レビューはこちら：
メール配信率向上のため、Regie.aiは当社の価値提案を損なわずに文言を再構成する支援を提供します。企業や個人固有の情報を取り込むことで、大規模なカスタムも実現。パーソナライズされたコンテンツ作成にかかる時間を大幅に削減できました。
8. Clay（営業開拓とリードエンリッチメントに最適）
Clayは50～130以上のデータソース（例：Clearbit、Apollo、Hunter、BuiltWith）を統合し、ウォーターフォール方式を採用。ソース間を自動的に連携させます。
本ツールのAIリサーチエージェント「Claygent」は、ウェブサイト、技術スタック、資金調達ニュース、ブログコンテンツをスクレイピングし、営業チームが見込み客のオンライン活動から直接インサイトを得るのを支援します。
また、Zapier/webhookを介して、SalesforceやHubSpotなどのCRM、Outreach.ioやSalesloftなどのアウトリーチツールとのネイティブ連携もサポートしています。
Clayの主な機能
- 公開情報源とAPIを活用したコンタクトと企業フィールドのリアルタイム更新で、より精度の高いターゲットを実現
- アイスブレイカーや課題参照など、カスタムスニペットを大規模に生成
- 視覚的なワークフロービルダーを活用し、技術的知識のないユーザーでも、購買行動や購買意図に基づいた見込み客開拓の自動化トリガーを設定可能にします。
Clayの制限事項
- 既存データベースへのデータインポートでは、データのマージや重複処理といった通常の努力が必要で、理想的なシームレスさには欠ける。
Clayの価格設定
- Free
- スターター: 月額149ドル/ユーザー
- Explorer: 月額349ドル/ユーザー
- プロ版: 月額800ドル/ユーザー
- 企業: カスタム価格
Clayの評価とレビュー
- G2: 4.9/5 (150件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはClayについてどう評価しているのか？
G2レビューはこちら：
Clayはプログラムによる自動化されたリードの調達、情報充実化、調査、アウトリーチを民主化しました。私のような非プログラマーでも、営業技術の開発が格段に身近になりました。
9. Dialpad（AI搭載営業通話管理に最適）
60億分以上のビジネス会話で訓練されたDialpad独自のLLM（DialpadGPT）を基盤に構築された本プラットフォームは、正確な音声テキスト変換、感情分析、キーワード追跡、会話分析を実現します。
DialpadのAIセールスセンターは、声のトーン・キーワード・反論トリガーに基づくリアルタイム通話ガイダンスを営業担当者に提供します。営業管理者はライブプロンプト用のコーチングトリガーを設定可能で、Dialpadの通話録音と文字起こしを活用して研修ライブラリを構築できます。通話パフォーマンスと通話後分析を重視する通話量の多いチームに最適な選択肢です。
Dialpadの主な機能
- リアルタイム通話支援機能によるライブコーチングを実現。異議のパターンや競合他社のメンションが通話中に発生した際、営業担当者に即座にプロンプトで通知します。
- 営業マネージャーがカスタム通話タグ付けを活用し、テーマ・フェーズ・結果別に会話を追跡。通話後のコーチングに活用可能
- コーチングプレイリストを作成し、優れたコールセグメントを体系化された学習モジュールにまとめ、営業担当者の能力強化を実現
Dialpadのリミット
- 騒がしい環境や多言語チームでは、ライブ文字起こしの精度が低下する場合があります
Dialpadの価格
- スタンダード: 月額27ドル/ユーザー
- プロ版: 月額35ドル/ユーザー
- 企業: カスタム価格
Dialpadの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (4,300件以上のレビュー)
- Capterra: 4.2/5 (500件以上のレビュー)
実際のユーザーはDialpadについてどう評価しているのか？
G2レビューはこちら：
通話の文字起こしをリアルタイムでも通話後でも確認できる機能は非常に便利です！過去の通話のメモや話題を後から確認できる機能は優れた機能であり、頻繁に役立ちます。
10. Apollo.io（オールインワン型アウトバウンド営業開拓に最適）
Apollo.ioは、リード発掘からアウトリーチ実行まで、 クライアント獲得戦略の実装を支援します。2億7500万件以上の独自データベースとネイティブシーケンシングツールにより、サードパーティのエンリッチメントツールやダイヤラーツールへの依存を軽減します。
本ツールのAIアシスタントは、実績データと実際の販売データに基づき、最適な件名・コンテンツ・送信タイミングを提案します。さらにAIによるワークフロー自動化により、見込み客リスト構築・情報拡充・スコアリング・メッセージ送信・CRM同期までを一貫したフローで完全自動化します。
Apollo.ioの主な機能
- 高度な検索フィルターを活用し、企業の技術スタック、役職のタイトル、採用シグナルなどの詳細な属性で高品質なリードを絞り込みましょう
- 電子メール、音声、LinkedInを横断したマルチタッチのパーソナライズドアウトリーチを自動化。組み込みの返信追跡機能付き。
- Chrome拡張機能をインストールすれば、LinkedInや電子メールの受信トレイから直接、連絡先詳細やエンゲージメント履歴に素早くアクセスできます
Apollo.ioのリミット
- ユーザーからは、時折古い電子メールアドレスや誤った役職タイトルに遭遇するとの報告があり、これがアウトリーチ効率に影響を与えています
Apollo.ioの価格
- Free
- ベーシック: 月額59ドル/ユーザー
- プロフェッショナル: 月額99ドル/ユーザー
- 組織向け: 1ユーザーあたり月額149ドル
Apollo.ioの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (8,900件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (300件以上のレビュー)
実際のユーザーはApollo.ioについてどう評価しているのか？
G2レビューはこちら：
Apollo.ioは営業パイプラインの管理方法を真に変革しました。最も印象的なのは、業界を問わず検証済みリードを簡単に見つけられる、膨大かつ正確なコンタクトデータベースです。優れたフィルター機能により、理想的な顧客プロフィールを精密にターゲットすることも可能です。
📚 詳細はこちら：営業チーム向けベストB2B CRMソフトウェア
11. Outreach（企業向け営業エンゲージメントと自動化に最適）
Outreachは、厳格なガバナンス、コーチング基盤、販売ファネル全体にわたる複数チームの可視性を必要とする企業にとって信頼できるツールです。
本ツールのSmart Deal Assistは取引結果を予測（精度約81%）し、取引を順調に進めるためのアクションを積極的に提案します。さらにOutreach Kaiaにより、営業担当者は単一の統合プラットフォームでリアルタイム通話コーチング、電子メール分析、取引健全性インサイトを活用できます。
このツールは電子メール・通話・ミーティング・タスクを自動的にCRM（Salesforce、Dynamics、HubSpot）に記録し、アウトリーチ戦略のパフォーマンスベンチマークと微調整を可能にします。
アウトリーチ機能の主な機能
- 取引促進スコアを生成し、連絡頻度、営業担当者の行動、購買者の応答率を分析することで、パイプラインの課題を可視化します。
- ライブ通話分析を活用し、指導機会・自動記録メモ・フォローアップリマインダーを提供。手作業を削減します
- 営業担当者の活動状況、コンバージョン率、エンゲージメント動向をベンチマークし、指導機会を可視化する営業担当者向けパフォーマンスレポートを作成
アウトリーチにおける制約
- 技術的なリミット（例：Salesforce内の同一電子メールを持つリードとコンタクトの重複レコード処理不可）は、明確なメッセージングなしにエラーを引き起こす可能性があり、問題のトラブルシューティングを困難にします。
アウトリーチ料金体系
- カスタム価格設定
アウトリーチ評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (3,400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (300件以上のレビュー)
実際のユーザーはOutreachについてどう評価しているのか？
G2レビューはこちら：
私のように電子メールや電話によるパイプライン構築に注力する者にとって、Outreachは最高の相棒です。まるで教師のように、何が機能し何が機能しないかを導き、統計/分析は極めて明確。タッチポイントのパフォーマンスを監視し、データを的確に収集、未処理タスクも明確に提示してくれます。
AI営業アシスタントのメリット
AI営業アシスタントは営業チームを迅速かつ鋭敏にし、事務作業に埋もれる時間を大幅に削減します。契約を魔法のように成立させるわけではありませんが、営業担当者が最高のパフォーマンスを発揮する妨げとなる摩擦を取り除きます。
AIが導入されると実際に変化する点は以下の通りです：
営業時間を増やし、慌てふためく時間を減らす
営業担当者の貴重な時間が解放されます。20分もの電話後の後処理に追われる代わりに、AIが自動的に要約をまとめ、次のステップを抽出し、CRMを更新します。その時間は事務タスクではなく、実際の営業会話に直接還元されるのです。
営業担当者に「規律を守るよう」強制することなく、よりクリーンなデータを確保
CRMの問題の大半は努力不足ではなく時間不足が原因です。AIは活動を記録し、フィールドを更新し、バックグラウンドで記録を整合させることで不足を補います。管理者は信頼性の高いダッシュボードを、営業担当者は多忙を理由に罰せられないシステムを手に入れます。
より迅速でパーソナライズされた営業アプローチ
AIが電子メールを起草する際、単なる定型文を作成するわけではありません。担当者の過去の会話内容、見込み客の行動パターン、取引の文脈を分析します。担当者が最終承認を行うものの、白紙状態でのプレッシャーは解消されます。
商談が危うくなり始めた際の早期警告
AIは人間が見逃す微細な兆候を察知します：普段は反応していた見込み客が突然沈黙すること、次のステップのない商談、深夜に再燃した関心を示すアカウントなど。こうした気づきが営業担当者の行動を促し、商談が消え去る前に手を打たせます。
よりスムーズで予測可能なパイプライン
AIがツール間・通話・電子メール・タスク・CRM更新を接続するため、すべてが常に同期されます。営業担当者は推測ではなく、正確な全体像に基づいて業務を進められます。管理職は「あるべき姿」ではなく「現実の進捗」を反映した予測値を取得できます。
AI営業アシスタント vs. 人間の営業担当者
|得意分野
|AI営業アシスタント
|人間の営業担当者
|文脈の理解
|電話、電子メール、CRM更新のあらゆる詳細を瞬時に記憶します。
|他のシステムでは捉えられない、文体のニュアンスや意図、言葉にされないサインを読み取ります。
|反復的なタスク
|活動記録、フィールド更新、フォローアップ下書き作成、クリーンなデータ管理を自動で実行します。
|これらのタスクは可能ですが、実際の営業活動から時間とエネルギーを奪ってしまいます。
|スピードと一貫性
|24時間365日稼働し、決して忘れることも、圧倒されることもなく、大量のタスクを難なく処理します。
|判断に基づいて優先順位を付けますが、キャパシティにはリミットがあり、日によって変動します。
|パイプラインの可視化
|取引の健全性を監視し、リスクを早期に発見し、大規模データセット全体で異常なパターンを検知します。
|関係性の変化、政治的力学、購買者の感情を認識します。
|パーソナライゼーション
|過去の会話履歴と行動データを活用し、迅速にカスタマイズされたメッセージを生成します。
|ニュアンス、感情、ユーモア、そして本物らしさを感じさせる人間的な理解を加えます。
|意思決定
|データとパターンに基づいて次のステップを提案します。
|判断を下し、反論に対処し、リアルタイムで適応します。
|最適な役割
|自動化、分析、整理、そしてワークフローの加速を実現します。
|信頼構築、交渉、ストーリーテリング、そして成約まで。
ClickUpでスマートな営業を始めよう
営業活動は減速していません。あなたも減速すべきではありません。
リスク予測からフォローアップの加速まで、適切なツールは複雑さを解消し、営業担当者が収益創出に集中できるよう支援します。
ClickUpのAIセールスアシスタントは、CRMビュー、タスク追跡、セールスダッシュボード、組み込み自動化、そしてセールスサイクルの各フェーズにおける摩擦を解消するAI機能を、1つのワークスペースに統合します。
今すぐClickUp AIを無料でお試しください。営業チームの営業活動、協働、成約獲得の方法を変革しましょう。
よくあるご質問
AI営業アシスタントは、メモ作成、フォローアップ、CRM更新、リードスコアリング、通話要約などのタスクを処理することで営業担当者を支援するデジタルツールです。バックグラウンドで稼働し、取引を前進させ続けるため、営業チームは管理業務に費やす時間を減らし、より多くの時間を営業活動に充てられます。
いいえ。AIは反復タスクの自動化、データ分析、次なるステップの提案は可能ですが、人間の判断力、関係構築、交渉能力を代替することはできません。AIが重労働を担い、営業担当者が会話と成約に集中するとき、最高の結果が生まれます。
/AIは電子メール・通話・ウェブサイト活動・取引履歴・CRMデータからシグナルを分析し、成約可能性の高い見込み客を特定。見込み客をスコアリングし、理想的な購買者を早期にフラグ付け。営業担当者を「数週間後ではなく今日」注力すべきアカウントへ導きます。
はい、大規模チーム以上に効果的な場合も少なくありません。中小企業には通常、管理業務やデータ入力、フォローアップを担当する余力がありません。AIアシスタントがこれらの不足を補い、パイプラインを整理し、営業担当者が収益創出業務に集中できる時間を確保します。
価格は機能、利用リミット、CRM連携によって大きく異なります。一部のプラットフォームでは、AI機能を別途販売せず、基本料金に含まれています。
はい、AIはパーソナライズされたコールド電子メールの草案作成、話すべきポイントの提案、エンゲージメント信号に基づくフォローアップのタイミング設定が可能です。営業担当者が最終承認と送信を行うものの、AIが白紙状態のプレッシャーを解消し、プロセス全体を加速させます。
ほとんどのAIアシスタントは、SalesforceやHubSpotなどの主要CRMとの直接連携を提供しています。セットアップでは通常、CRMアカウントの接続、データの読み取り/書き込み許可の付与、AIが自動化するワークフローの選択が必要です。接続後は活動が自動的に同期されます。
AIは整理・分析・自動化が可能ですが、リミットもあります。文脈を誤解したり、人間の確認なしに汎用メッセージを生成したり、買い手のニュアンスを見逃したりする可能性があります。また、CRMデータの品質に依存します。AIは強力なアシスタントですが、適切な判断には依然として人間の監視が必要です。