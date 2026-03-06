プライバシーを重視するチームのための最適なAIツール

88％の組織が少なくとも1つのビジネス機能で定期的にAIを利用していると報告しており、これはわずか1年前の78％から増加しています。

AI導入が加速する中、その活用は実験や限定的なユースケースに留まりません。文書処理、分析、ミーティング、顧客データ、社内コミュニケーションなど、日常の仕事のあらゆる場面でAIが活用される時代が到来しています。

この急速な普及は、データ保護を重視するチームにとって重大な疑問を投げかけます：AI利用時に情報はどこへ行くのか？多くのAIツールは速度と利便性を最適化しますが、プライバシーと長期的なデータ管理を軽視しています。

機密情報や規制対象情報を扱うチームにとって、こうしたギャップは大規模なリスク要因となります。

本ブログ記事では、プライバシーを重視するチーム向けに設計されたAIツールを検証します。アクセス制御の徹底と責任あるAI利用のサポートに焦点を当てて解説します。

選択肢を素早く比較できるよう、主要なデータプライバシーツールの全体像と比較を一覧でご紹介します。

ツール名 主な機能 最適な用途 価格* ClickUp コンテキスト対応AI「ClickUp Brain」、デスクトップコンパニオン「Brain MAX」、許可付き「Super Agents」、AI搭載タスク＆ドキュメント、ロールベースアクセス制御、ISO 42001準拠のAIガバナンス、データトレーニング・保持ゼロ保証 日常業務に直接組み込まれたコンテキストAIを備えた、セキュリティ機能を持つオールインワンワークスペースを必要とするプライバシー重視のチーム向け Free Forever；企業向けカスタマイズ対応 Lumo（Proton AG提供） 会話の記録なし、デフォルトのモデルトレーニングなし、保存チャットのゼロアクセス暗号化、完全オープンソース、GDPRおよびHIPAA準拠、ISO 27001およびSOC 2認証取得 データ収集リスクなしで、ライティング・要約・調査をこなすプライバシー優先型AIアシスタントを求めるチーム向け Freeプランあり。有料プランは月額12.99ドル/ユーザーから。 Duck. AI アカウント不要、プロンプトストレージやモデルトレーニングなし、削除制御付きローカルチャットストレージ、暗号化された15分間キャッシュ、都市レベルの場所共有（任意） 強力なプライバシー保護機能をデフォルトで装備した、無料の匿名AIチャットボットを求める個人やチーム Freeプランあり。有料プランは月額9.99ドルから。 Quill 完全ローカルでのミーティング文字起こし、リアルタイム要約、フォローアップ付き構造化メモ、画面共有中のスクリーンショットキャプチャ、クラウド経由の音声ルーティングなし 外部サーバーにデータを送信せずにセキュリティを確保したミーティング文字起こしを必要とする、プライバシーを重視するチーム向け Freeプランあり；有料プランは月額7.99ドルから スタンダードメモ エンドツーエンド暗号化メモ、デバイス側での暗号化同期、長期的な改訂履歴、暗号化された電子メールバックアップ、二段階認証（2FA）と生体認証ロック 長期的なメモストレージと暗号化されたナレッジマネジメントを必要とするチームや個人向け Freeプランあり；有料プランは年間63ドルから Tutanota (Tuta) エンドツーエンド暗号化電子メールとカレンダー、ゼロ知識アーキテクチャ、ポスト量子暗号、暗号化検索、匿名サインアップ、二要素認証 デフォルトで強力な暗号化を備えた安全なビジネス電子メールとカレンダーを必要とするチーム Freeプランあり；有料プランは月額3.60ユーロから Skiff エンドツーエンド暗号化電子メールと文書、暗号化された件名、Skiff Pagesでのリアルタイム共同編集、トラッカーブロック、カスタムドメインとエイリアス 従来の電子メールや文書ワークスペースに代わる、セキュリティが高く暗号化された代替手段を求めるチーム Freeプランあり；有料プランは月額4ドルから オブシディアン ローカル優先のMarkdownストレージ、インタラクティブなグラフビュー、オフラインアクセス、詳細な同期制御、ビジュアルプランニング用Canva ベンダー管理型のクラウドストレージに依存せず、ナレッジマネジメントを完全に制御したい個人やチーム向け Freeプランあり；有料プランは月額5ドル/ユーザーから（同期） SimpleLogin オープンソースの電子メールエイリアス、PGP暗号化サポート、カスタムドメイン、マルチメールボックスルーティング、TOTPとWebAuthnによる二要素認証 電子メール追跡を減らし、メインの受信トレイの身元を保護したいチームや個人 Freeプランあり；有料プランは月額4ドル/ユーザーから プロテクト 個人識別情報（PII）、医療情報（PHI）、支払いカード情報（PCI）の自動化による検出・マスキング・トークン化、フォーマット保持型編集、コンテキストベースアクセス制御（CBAC）、コンプライアンスサポート（HIPAA、GDPR、CPRA、DPDP） 内部システムとAIモデルの間にデータ保護レイヤーを必要とする企業 カスタム価格設定

ClickUpにおけるソフトウェアのレビュー方法 編集部では透明性が高く、研究に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

チームがデータの行き先や使用方法を把握できない場合、AI導入は急速に頓挫します。クライアント情報や規制対象の機密データを保管する組織にとって、安全かつ拡張性の高い利用にはプライバシー優先型AIが必須です。

適切なデータプライバシーソリューションを優先すべき理由は以下の通りです：

各ツールの長所・短所、機能、価格を比較し、最適なデータプライバシーツールを検証しましょう。

1. ClickUp（企業レベルのセキュリティとコンプライアンスを備えたAI駆動型生産性ツールとして最適）

AI導入には隠れたリスクが伴います。連携されていないツールで生成された出力により、機密情報の利用・アクセス権限の可視性が失われます。プライバシーを重視するチームにとって、この断片化はAIガバナンスと規制コンプライアンスの徹底を困難にします。

ClickUpは コンテキストAIを搭載した統合型AIワークスペースとして動作することでこの課題を解決します。AIは既存の作業環境であるプラットフォームに直接組み込まれているため、未知のツールに機密情報を共有するリスクを低減。さらに厳格なアクセス制御や構造化された許可管理など、強力なセキュリティ機能でデータを保護します。

ClickUpがセキュリティを最優先し、企業グレードの機能でそれを支える仕組みを詳しく見ていきましょう。これにより、AI導入時の課題を回避できます。

デフォルトで企業レベルのプライバシーとセキュリティを実現

ClickUpは、プラットフォームでご利用いただくすべての機能の基盤として、プライバシーとセキュリティを重視しています。お客様のデータはAmazon Web Services（AWS）上でホストされるエンタープライズグレードのインフラ上で稼働し、組み込みの継続的監視と制限付きアクセス制御を備えています。

ClickUpはGDPR、SOC 2、PCI DSS、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018にも準拠しており、これらの認証によりセキュリティ対策が独立して検証されています。データは転送中と保存時の両方で暗号化され、ClickUpに保存した情報が不正アクセスから確実に保護されます。

🎖️ 戦略的優位性： ClickUpはセキュリティを常時監視します。プラットフォームはセキュリティとパフォーマンスを24時間365日監視し、自動化されたリスク評価を継続的に実行します。さらに、独立した第三者と連携して定期的なペネトレーションテストを実施しています。

機密データをエクスポートせずにAI出力を生成

ClickUp Brainは独立したチャットボットやプラグインではありません。タスク、ドキュメント、チャット、プロジェクトデータを「あなたが所有し管理する仕事」として理解する、組み込み型のAIアシスタントです。

外部AIツールへデータをエクスポートして機密情報を複製する代わりに、ClickUp Brainはワークスペースの実際の構造とコンテンツを活用して出力を生成します。

ClickUp Brainは以下のような方法でもご利用いただけます：

構造化されたレポート、簡単なメッセージ、電子メール、さらにはブログ記事まで、明確なトーンとフォーマットで下書きを作成

平易な言語のプロンプトからタスク説明、サブタスク、ミーティング要約を作成

タスク全体、ドキュメント、過去の会話から正確な仕事インサイトを抽出するため、自然言語で質問してください

AIの出力を直接ClickUpタスクに変換し、所有者・期限・依存関係を割り当て、AIによる洞察を責任ある業務に転換できます。さらにカスタムフィールドでステータス・リスクレベル・クライアント情報などの詳細を記録し、優先度を設定して注力すべき事項を可視化しましょう。

ClickUpタスクで仕事を整理・優先順位付けし、AIの出力を説明責任のある行動に変換しましょう

長文コンテンツについては、AIの出力をClickUp Docsに保存して検索可能にしたり、関連する仕事に直接リンクしたりできます。

💡 プロのコツ： ClickUp Docsを共有する際、閲覧・編集権限を細かく制御できます。ドキュメントをプライベートにして特定の人やチームのみと共有したり、ワークスペース内の全員に公開したり、電子メールやリンクで外部協力者を招待したりできます。 特定の許可設定と「ドキュメント保護」切り替えを組み合わせることで、誤操作や不正編集を防止。企業ポリシーや標準業務手順書（SOP）を安全に保護し、変更から守ります。

ClickUp BrainGPTでAIの無秩序な拡大を防ぎましょう

ClickUp Brain MAXは、ClickUpのコンテキストAI機能を強力なデスクトップコンパニオンへと拡張し、AIツールの乱立を抑え、インテリジェントな作業を一元化します。連携しないAIツール間を飛び回る代わりに、ClickUpワークスペースに紐付いた単一の管理環境からコンテンツを検索・生成できます。

ClickUp BrainMAXで、ワークフロー内で直接コンテンツを起草し、情報を分析しましょう

さらに以下も提供されます：

企業AI検索： ClickUp、ウェブ、Google Drive、Figma、GitHub、SharePointなどの連携アプリを1か所から横断検索。タスク、ドキュメント、ファイル、重要な詳細情報を瞬時に発見

AIを活用したアクション： 自然言語クエリで文書を要約、タスク作成、ミーティングスケジュール設定、コンテンツ生成、更新情報の投稿をClickUp内で直接実行

音声入力 : タスク、メッセージ、検索クエリをハンズフリーで音声入力。BrainMAXがリアルタイムでテキスト起こしと実行を行います タスク、メッセージ、検索クエリをハンズフリーで音声入力。BrainMAXがリアルタイムでテキスト起こしと実行を行います

複数のAIモデル： ClickUp Brain、ChatGPT、Claude、DeepSeek、Geminiなど、特定のユースケースに基づいて複数のLLM（大規模言語モデル）にアクセスし選択可能

ClickUpは明確なデータガバナンスと強制力のある保護策でAI機能を支えています。当プラットフォームはAIの責任ある安全な管理に関する国際規格ISO 42001の認証を取得。さらにClickUp AIはお客様のワークスペースデータで学習せず、AIパートナーとのライセンス契約では顧客データのモデル学習利用を明示的に禁止しています。

制御を失うことなく、スーパーエージェントで仕事を自動化

ClickUp AIスーパーエージェントは、ワークスペース内で直接動作するAI搭載のチームメイトです。実際のプロジェクトの文脈を活用し、仕事の推進を支援します。

スーパーエージェントはチームメイトのようにやり取りできます。タスクを割り当てたり、会話で@メンションしたり、文書をまとめたり仕事のフォローアップを自動化したりできます。

日常の仕事を自動化し、AIチームメンバーと協働しながら、許可管理と監視機能を完全に掌握しましょう

スーパーエージェントは明確に定義された境界内で、人間の直接的な制御下で動作します。作成時には、ワークスペースとの連携方法（使用可能なツールを含む）を詳細に設定できます。

アクセス管理許可を持つユーザーは、いつでもこの設定を更新し、継続的な監視を確保できます。スーパーエージェントは最新の状態を維持するため自動的に公開ワークスペースデータを受信しますが、特定または機密性の高い領域へのアクセスは明示的に許可する必要があります。

💡 プロの秘訣： 既存のワークスペースの役割を通じてスーパーエージェントへのアクセス権限を確認し、管理を厳格かつ予測可能な状態に保ちましょう。 メンバーレベルのアクセス権限を慎重に管理： デフォルトでメンバー、管理者、所有者が公開スーパーエージェントの作成・トリガー・管理を行えます。これらの役割を誰が担っているかを定期的に確認してください

プライベートデータを自動保護： 役割ベースの許可管理により、閲覧許可のないユーザーからスーパーエージェントのプロフィール情報を非表示にします

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

その幅広い機能の範囲は、新規ユーザーが慣れるまでに時間がかかる場合があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (11,080件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,540件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

ClickUpの絶え間ない革新とAIへの積極的な取り組みには本当に感心しています。AIスーパーエージェントは非常に強力で、ルーチンタスクを素早く設定できます。また、セットアッププロセス中のテンプレートも非常に役立ちます。ただし、適切に設定するには多くの時間と努力が必要です。

ClickUpの絶え間ない革新とAIへの積極的な取り組みには本当に感心しています。AIスーパーエージェントは非常に強力で、ルーチンタスクを素早く設定できます。また、セットアッププロセス中のテンプレートも非常に役立ちます。ただし、適切にセットアップするには多くの時間と努力が必要です。

2. Lumo（データ記録やモデルトレーニングなしのプライバシー優先AIに最適）

viaLumo

Proton MailとProton Driveの開発チームが手掛けたLumoは、文章作成・要約・分析などのタスクを処理するAIアシスタントです。

Protonは、データを収集せずに動作するツールを開発しました。会話の記録やパーソナライゼーションのためのインタラクション再利用は行いません。プラットフォームは質問内容やアシスタントの応答を閲覧できず、プロフィール作成やAIモデル訓練にデータを使用することも一切ありません。

会話はゼロアクセス暗号化で保存されるため、復号化できるのはご自身の端末のみです。本ツールは完全なオープンソースであるため、ご自身またはセキュリティチームがコードを独立して検証可能。これにより、プライバシー保護機能がシステム自体に組み込まれているという確信が強化されます。

Lumoの主な機能

ログインやアカウント作成なしで即座にチャットを開始。アクセスは常に迅速で無料です。

ISO 27001およびSOC 2認証を取得済み。GDPRやHIPAAなどの規制要件に準拠。

第三者や外部AIプロバイダーとの会話共有を防止し、データを完全に封じ込めます

Lumoのリミット

精密な計算では結果が不一致となる可能性があり、同じ入力に対して繰り返しクエリを実行すると異なる回答が返される場合があります

Lumoの価格設定

Free

さらに：月額12.99ドル/ユーザー

Lumoの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはLumoについてどう評価しているのでしょうか？

あるRedditユーザーはこう述べています：

研究用にLumo AIを利用しています。この目的には非常に優れたAIです。ただしMistralと併用しています。詳細なプロンプトの後、さらに学びたいトピックを詳細に説明するよう依頼したところ、率直で無駄のない回答が得られました。

研究用にLumo AIを利用しています。この目的には非常に優れたAIです。ただしMistralと併用しています。詳細なプロンプトの後、さらに学びたいトピックを詳細に説明するよう依頼したところ、率直で無駄のない回答が得られました。

3. Duck.ai（アカウントや追跡なしで匿名AI会話や素早い要約に最適）

Duck.aiは、DuckDuckGoが2025年にリリースした無料のプライバシー重視型AIチャットボットです。GPT-4o mini、Claude 3.5 Haiku、Llama 4など複数の大規模言語モデルと対話可能でありながら、プロンプトが保存されたりモデル訓練に使用されたりしないことを保証します。

アカウント作成や個人情報のリンクなしに、回答生成やテキスト要約が可能です。従来のツールが会話を遠隔サーバーに保存するのとは異なり、Duck.aiでは直近のチャットを端末内にローカル保存するため、いつでも削除できます。

Duck.aiには文脈関連性を考慮したプライバシー制御機能も搭載されています。オプションの「おおよその位置情報の使用」切り替えにより、モデルプロバイダーとの共有を都市レベルの位置情報データに限定できます。正確な位置情報やIPアドレスは非公開のまま。デフォルトでこの設定はオフになっており、データ管理を完全に制御できます。

Duck.aiの主な機能

重要な会話をピン留めして、最大5件のチャットを最近のチャットリストの上部に固定表示。素早くアクセスでき、ファイアボタンによる削除からも保護されます。

回答の文脈を絞り込むため、限定的な詳細情報を共有し、回答が正しい単位・日付・タイムゾーンに沿うようにします

接続問題からの回復のため、セッションデータを最大15分間暗号化キャッシュに一時保存し、その後完全に削除します

Duck.aiの制限事項

このツールはパーソナライズされた関連性の高い応答を提供しない可能性があり、望ましい結果を得るには追加の入力が必要となる場合があります

Duck.aiの価格

Free

サブスクリプション: 月額9.99ドル

Duck.aiの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

📮 ClickUp インサイト: 53%の組織はAIガバナンスを全く持たないか、非公式なガイドラインのみを有している。 そして、データが行き着く先がわからない場合、あるいはツールがコンプライアンスリスクを生む可能性がある場合、人々は躊躇します。 信頼できるシステム外に存在するAIツールやデータ処理方針が不明確なツールの場合、「もしこれがセキュリティ上問題があったら？」という懸念だけで導入が頓挫する可能性があります。 ClickUpの完全に管理された安全な環境では、そのような心配は無用です。ClickUp AIはGDPR、HIPAA、SOC 2に準拠し、ISO 42001認証を取得。お客様のデータはプライベートで保護され、責任を持って管理されます。 サードパーティのAIプロバイダーは、ClickUpの顧客データを用いたトレーニングや保持が一切禁止されています。またマルチモデルサポートは、統一された許可管理、プライバシー制御、厳格なセキュリティ基準のもとで運用されます。ここではAIガバナンスがワークスペースそのものに組み込まれているため、チームは追加リスクなく安心してAIを活用できます。

4. Quill Meetings（デバイス上で完全に動作するプライベートミーティングの文字起こしに最適）

viaQuill ミーティング

外部システムに会話を送信しないミーティング用AIをお探しなら、Quillがプライバシーを最優先したソリューションを提供します。

会議内容をリアルタイムで文字起こしし、構造化された要約とフォローアップアイテムに変換。手書きメモに頼らず、チームの意思決定を確実に記録します。

ボットとしてミーティングに参加したり、マルチクラウド環境で音声をルーティングしたりする代わりに、QuillはMacやPC上で完全に動作します。さらに、音声データはデバイス外に出ないため、会話はプライベートに保たれ、対面ミーティングや一人でのブレインストーミングセッションにも柔軟に対応できます。

このツールは視覚的コンテキストも自動取得します。ミーティング中に誰かが画面を共有すると、スクリーンショットを撮影し、その情報を直接メモに追加します。

Quillの主な機能

シンプルなインターフェースで重要な情報を素早く見つけ、ハイライト表示できる検索機能により、核心的な知見を抽出・可視化します

フォローアップが必要なプロジェクトの明確なリストと共に、週次レポートと改善提案を受け取れます

会話からメトリクスを抽出し整理されたテーブルに変換、ポッドキャスト・プレゼンテーション・講義用のコンテンツを生成

Quillのリミット

Quillは端末上で動作するため、パフォーマンスはハードウェアに依存関係があり、古いマシンでは動作が遅くなる場合があります

Quillの価格

Free

ライトプラン: 月額7.99ドル

Unlimitedプラン: 月額19.99ドル

Teams: 15ドル/席あたり月額

Quillの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはQuillについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

複数の創業者とのミーティング、経営陣とのミーティング、顧客調査インタビューを扱うコンサルタントとして、Quill Meetingsはすべてのフォローアップと次ステップの管理において非常に大きな助けとなっています。すべてがローカルで処理されるため、クライアントのプライバシーが確保される点が重要です。特に成長戦略や市場参入戦略といった機密性の高い案件を扱う際には不可欠です。

複数の創業者とのミーティング、経営陣とのミーティング、顧客調査インタビューを扱うコンサルタントとして、Quill Meetingsは全てのフォローアップと次ステップの管理において非常に大きな助けとなっています。すべてがローカルで処理されるため、クライアントのプライバシーが確保される点が重要です。特に成長戦略や市場参入戦略といった機密性の高い案件を扱う際には不可欠です。

5. Standard Notes（セキュリティのある暗号化メモ作成と長期的な知識ストレージに最適）

viaStandard Notes

Standard Notesは、セキュリティと長期的な知識ストレージを重視して設計されたエンドツーエンド暗号化メモアプリです。プレーンテキストから集中して書き始め、リッチテキスト、スプレッドシート、タスク、ToDoリスト、Markdown、パスワード、トークンへと拡張できます。

すべてのメモは同期前に端末上で暗号化されるため、あなたと明示的に許可された共同編集者のみがアクセス可能です。長期的な改訂履歴は無限の取り消し機能として機能し、最初の草案からあらゆるバージョンのメモを再確認・復元できます。

データガバナンス強化のため、ツールは受信トレイ内の全メモを暗号化して毎晩電子メールでバックアップします。また、時間ベースのトークンを用いた二要素認証をサポートし、データ漏洩を防止して機密情報を保護します。

Standard Notesの主な機能

重要なメモをピン留めしたり、復元可能な削除や完全削除オプション付きでメモをゴミ箱に移動したりして、効率的に整理しましょう。

機密性の高いコンテンツを保護するため、個々のメモに追加パスコードを設定して二重の保護層を追加できます

専用パスコードやFace ID・指紋認証などの生体認証でアプリへのアクセスを保護し、不正閲覧を防止します

Standard Notesの制限事項

モバイル端末でのメモの同期や復号処理は遅延が生じることがあり、アプリがクラッシュする可能性があります

Standard Notesの価格

スタンダード: 無料

生産性: 年間63ドル

プロフェッショナル: 年間84ドル

Standard Notesの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはStandard Notesについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

デバイス内でデータやメモを同期する高度にセキュリティの高い暗号化チャネルにより、すべての中でプライバシーを最優先している点が気に入っています。さらに開発者ツールが備わっているのも素晴らしい。この開発者ツールはブラウザにも搭載されており、本ソフトウェアにも同様に存在します。つまり、メモのコードの不一致やスタイルの問題を内部で確認できるのです。

デバイス内でデータやメモを同期する高度にセキュリティの高い暗号化チャネルにより、すべての中でプライバシーを最優先している点が気に入っています。さらに開発者ツールが備わっているのも素晴らしい。この開発者ツールはブラウザにも搭載されており、本ソフトウェアにも同様に存在します。つまり、メモのコードの不一致やスタイルの問題を内部で確認できるのです。

6. Tutanota（プライバシー重視のチーム向けエンドツーエンド暗号化電子メール・カレンダーに最適）

viaTutanota

Tutaは、使いやすさを犠牲にすることなく強力なセキュリティを必要とするチームや個人向けに構築された、暗号化された電子メールおよびカレンダープラットフォームです。

Tutaユーザー間での電子メール送信時には、非対称暗号化によるエンドツーエンド暗号化が自動的に適用されます。プラットフォーム外への送信時でも、対称暗号化を用いたワンタイム共有パスワードで電子メールをセキュリティ保護可能。受信者はこのパスワードでメッセージを復号します。

アーキテクチャレベルでは、本ツールはゼロ知識モデルを採用し、ポスト量子暗号技術を活用しています。このアプローチにより、サーバーが侵害された場合でもデータは保護され、新たなサイバー脅威に対する将来を見据えた通信の安全性を確保します。

Tutanotaの主な機能

複数の電子メールエイリアスとカスタムドメインをサポートし、アイデンティティ管理とプロフェッショナルなプレゼンスを維持します

二段階認証と電話番号やIPログ記録なしの匿名登録でアカウントのセキュリティを強化

Tuta Mailの組み込みフィルターと追跡ブロック機能で、フィッシングからデータを保護し、 自社のAIポリシー 遵守を確保しましょう。

Tutanotaの制限事項

電子メール整理用のサブフォルダ機能をサポートしていないため、受信トレイの構造化が不十分になる可能性があります

Tutanotaの料金プラン

個人向け : Free 革新的なプラン: €3.60/月 ($4.18/月) レジェンドプラン: €9.60/月 ($11.14/月)

Free

画期的: €3.60/月（$4.18/月）

価格： €9.60/月（$11.14/月）

ビジネス : Essential: €7.20/ユーザー・月 ($8.35/ユーザー・月) Advanced: €9.60/ユーザー・月 ($11.14/ユーザー・月) 無制限: €14.40/ユーザー・月 ($16.70/ユーザー・月)

基本プラン: €7.20/ユーザー・月 ($8.35/ユーザー・月)

アドバンスト: €9.60/ユーザー/月（$11.14/ユーザー/月）

Unlimited: €14.40/ユーザー・月（$16.70/ユーザー・月）

Free

画期的: €3.60/月（$4.18/月）

価格： €9.60/月（$11.14/月）

基本プラン: €7.20/ユーザー・月 ($8.35/ユーザー・月)

アドバンスト: €9.60/ユーザー/月（$11.14/ユーザー/月）

Unlimited: €14.40/ユーザー・月（$16.70/ユーザー・月）

Tutanotaの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Tutanotaについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraユーザーの声：

患者様との機密通信（エンドツーエンド暗号化）に活用しています。共有メールボックスを設定し、複数の従業員が患者様との全通信履歴にアクセス可能にしています。これにより日常の仕事が非常に効率化されました。

患者様との機密通信（エンドツーエンド暗号化）に活用しています。共有メールボックスを設定し、複数の従業員が患者様との全通信履歴にアクセス可能にしています。これにより日常の仕事が非常に効率化されました。

7. Skiff（強力な本人確認機能を備えた暗号化電子メールと文書コラボレーションに最適）

viaSkiff

機密性の高い電子メールや文書を、コンテンツをスキャンしたり活動を追跡したりするツールで共有することは、不要なリスクを生み出します。Skiffは、暗号化とユーザー制御を基盤とした安全なワークスペースを提供することで、この課題を解決します。

デフォルトでエンドツーエンド暗号化を適用し、電子メールの本文と件名は意図した受信者のみが可視です。Skiff Pagesは文書にも同様の保護を拡張し、完全な暗号化を維持しながらリアルタイムでコンテンツの作成・編集・共有を可能にします。

カスタムドメイン、電子メールエイリアス、トラッカーブロック、フォルダベースの受信トレイ整理といった機能により、データ収集方法と身元を完全に管理しながら、プロフェッショナルなコラボレーションを実現できます。

Skiffの主な機能

Skiff受信トレイから直接招待状・出欠確認・更新情報を追加し、カレンダーイベントを自動同期

外部との共同作業時には、アクセスを保護する暗号化リンクでファイルを安全に共有するセキュリティ

暗号通貨ウォレットベースのログインオプションでプライベート認証を行い、コラボレーションと共有を実現

Skiffの制限事項

Skiffは現在、サードパーティ製電子メールプラットフォームとの連携について限定的なサポートを提供しています

Skiffの価格

Free

必須： 月額4ドル

プロ版: 月額10ドル

ビジネス向け: 15ドル/ユーザー/月

Skiffの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Skiffについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

エンドツーエンド暗号化、完全なセキュリティ、優れたユーザー体験がSkiff Mailの最大の特長です。エイリアスの追加やトラッカーのブロックからフィルターの設定やカスタムドメインの追加まで、Skiff Mailならチームの電子メール管理が簡単になります。

エンドツーエンド暗号化、完全なセキュリティ、優れたユーザー体験がSkiff Mailの最大の特長です。エイリアスの追加やトラッカーのブロックからフィルターの設定やカスタムドメインの追加まで、Skiff Mailならチームの電子メール管理が簡単になります。

8. Obsidian（ローカルファーストのナレッジマネジメントと個人用ナレッジベースに最適）

viaObsidian

オブシディアンは、情報を完全に管理したいユーザーのためのローカルファースト型ナレッジマネジメントプラットフォームです。すべてのメモはベンダー管理のクラウドではなく、デバイス上にプレーンなMarkdownファイルとして保存されるため、データガバナンスを直接制御できます。

概念、人物、場所、書籍、アイデアをまたいでメモをリンクさせ、時間とともに有機的に成長する個人用ナレッジシステムを構築できます。インタラクティブなグラフビューがこれらの接続を視覚的にマップし、見逃されがちなパターンを発見する手助けをします。

チーム向けには、同期とコラボレーションを細かく制御する機能を提供します。デバイス間で同期するファイルや設定を正確に選択しつつ、その他のコンテンツはプライベートに保てます。共有ファイル機能により、全データを中央システムに集約することなく共同作業が可能となり、機密コンテンツの境界を明確に維持できます。

オブシディアンの主な機能

各メモごとに最大1年間の履歴を保持する組み込みのバージョン履歴機能で、変更の経過を追跡し、改訂版を確認・復元できます。

オフラインで仕事をし、後で同期：インターネット接続なしでメモを編集し、オンラインに戻った際に変更を自動的にマージ

埋め込みメモ、メディア、ウェブコンテンツを活用したブレインストーミングやプラン立案に、Canvaでアイデアを視覚的に整理しましょう

オブシディアンのリミット

Freeプランではリアルタイム共同編集が利用できず、効果的な活用にはMarkdownの知識が必要です

オブシディアンの価格

Free

同期: ユーザーあたり月額5ドル

公開: 月額10ドル/サイト

オブシディアンの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: 4.8/5 (40件以上のレビュー)

Obsidianについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraユーザーの声：

ローカル保管モデルは遅延やデータ漏洩の不安を解消しつつ、Obsidian Syncによりどのデバイスでも中断した箇所から即座に再開可能。ローカル優先アーキテクチャにより全メモを端末内に保持するため、動作は超高速でセキュリティ脅威への曝露リスクも大幅に低減されます。

ローカル保管モデルは遅延やデータ漏洩の不安を解消しつつ、Obsidian Syncによりどのデバイスでも中断した箇所から即座に再開可能。ローカル優先アーキテクチャにより全メモを端末内に保持するため、動作は超高速でセキュリティ脅威への曝露リスクも大幅に低減されます。

9. SimpleLogin（電子メールID保護とセキュリティの高いエイリアスによる追跡防止に最適）

viaSimpleLogin

電子メール追跡やデータ漏洩を減らしたいなら、SimpleLoginがおすすめです。メインの受信トレイを保護するために設計されたオープンソースの電子メールエイリアスツールです。

実際の電子メールアドレスに転送する電子メールエイリアスを生成することで機能します。これにより、実際の身元を一切明かすことなく、各種ツールやサービスに登録できます。

各エイリアスアドレスは即時停止・削除・再有効化が可能です。エイリアス宛てにスパムが届いたりデータ漏洩が発生した場合に特に有用です。またエイリアスから直接返信することで、完全な通信フローを維持しつつスパムやフィッシングを防止できます。

PGPサポートを有効にすると、ツールは受信電子メールを自身のPGP鍵で暗号化した後、メールボックスに転送します。これにより、メッセージを復号して読めるのはあなただけとなります。

SimpleLoginの主な機能

既存の受信トレイを追加し、各エイリアスが電子メールを転送する先を選択することで、エイリアスを複数のメールボックスに転送できます

TOTPおよび/またはWebAuthn（FIDO）による二要素認証を有効化し、不正アクセスから保護することでアカウントセキュリティを強化します。

独自ドメインを持ち込んで、contact@your-domain.com や hi@your-domain.com のようなブランド化されたエイリアスを作成。メインの受信トレイを非表示に保ちながら利用できます。

SimpleLoginのリミット

カスタムドメインは他のユーザーと共有できないため、家族やチーム間でのエイリアス管理が制限されます

SimpleLoginの価格

オープンソース

Free

プレミアム: 1ユーザーあたり月額4ドル

SimpleLoginの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはSimpleLoginについてどう評価しているのでしょうか？

あるRedditユーザーはこう述べています：

数か月間すべての用途で使用していますが、一度も問題はありません。別名として複数のカスタムドメイン名も使用しています。非常に優れています。

数か月間すべての用途で使用していますが、一度も問題はありません。別名として複数のカスタムドメイン名も使用しています。非常に優れています。

10. Protecto（AIモデル使用時の企業データ保護・ガバナンスに最適）

viaProtecto

Protecto AIは、御社のオペレーティングシステムと使用するAIモデルの間に存在する、企業グレードのデータ保護レイヤーです。

文書やデータセット全体から個人識別情報（PII）、医療情報（PHI）、支払いカード情報（PCI）、その他の機密ビジネス情報を自動的に識別します。定義したポリシーに基づき、必要に応じて機密要素をマスキング、編集、トークン化、またはブロックできます。

このレベルの制御はコンテキストベースアクセス制御（CBAC）によって実現されます。本ツールはAIリクエストの発信者とデータ使用のコンテキストを評価し、複雑な環境全体で細粒度のルールを一貫して適用することを可能にします。

決定論的トークン化とフォーマット保持型マスキングにより、データ構造は完全に維持されます。これによりAIモデルは実際の価値にアクセスすることなく、正確で意味のある出力を生成し続けられます。

Protectoの主な機能

HIPAA、GDPR、DPDP、CPRAなどのプライバシー規制に対応：個人識別情報（PII）をマスキングし、機密データへのアクセスを制御

機密情報を公開することなく、マスキングされたデータセットを使用して安全にデータを分析・モデリング

個人識別情報（PII）や医療情報（PHI）をセキュアトークンに置き換え、分析・AI開発・共有・レポート作成をリスク低減でサポート

Protectoの制限事項

ドメイン固有または専有データの処理には、カスタムスキーマと調整が必要となる場合があります

Protectoの価格設定

カスタム価格設定

Protectoの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

ClickUpで、プライバシーを最優先にしたAI実行を一元的なセキュリティシステムに統合

AIは、仕事のプロセスに自然に溶け込み、最初から最後まで管理された状態で最も効果を発揮します。プライバシーを重視するチームにとって、散在するAIツールはセキュリティリスクとAIの無秩序な拡大を引き起こします。

しかしClickUpは、許可管理とデータガバナンスが既に確立されたワークスペース内で直接動作するコンテキストAIを提供します。ClickUp Brainによる出力生成から、BrainMAXやSuper Agentsを通じたアクション実行まで、あらゆるAIインタラクションは安全なシステム・オブ・レコード内に完全に封じ込められます。

お客様のデータはモデルトレーニングに使用されず、明確なアクセス制御とGDPR、SOC 2、ISO 42001への準拠によって管理されます。

データ管理権限を保持したままAIを活用したいですか？今すぐClickUpを無料で利用開始し、仕事とAIを1つの安全なワークスペースで統合しましょう。

よくある質問

デフォルトでプライバシーを保証するLLMは存在しません。プライバシーはモデルの導入方法、管理方法、制限方法に依存します。最も安全なアプローチは、ClickUpのような管理されたプラットフォームを通じてLLMを利用することです。ClickUpはトレーニングにデータを使用せず、処理後もデータを保持せず、強力なワークスペース許可と規制コンプライアンス基準を通じてアクセスを管理します。

プライバシーに配慮したAIツールは明確なデータガバナンスを備えており、収集される情報とその利用方法を正確に把握できます。明示的に許可しない限り、データはモデルトレーニングに使用されません。暗号化、役割ベースのアクセス制御、監査ログ、公認規制基準への準拠など、強力なセキュリティ対策が実施されています。また、必要な情報のみを収集するデータ最小化の実践に従い、必要に応じてデータを完全に削除する権限をユーザーに提供します。

確かに一部のAIツールは企業データを学習に利用できますが、その可否はツールのデータポリシーと設定に完全に依存します。プライバシー管理ツールはデフォルトでデータを学習に使用せず、明示的な同意が必要です。顧客データを自動学習するツールや、曖昧な表現でこの事実を隠すツールは、プライバシー重視のチームには不向きです。

デフォルトではそうではありませんが、企業向けAIツールは通常、消費者向けツールよりも強力なセキュリティ制御を提供します。これらのモデルガバナンスツールには、暗号化、ロールベースのアクセス制御、監査ログ、SSO、SOC 2やGDPRなどのプライバシー規制への準拠などが含まれることがよくあります。また、より優れた管理者制御とデータ分離も提供します。ただし、「企業向け」であることが自動的にプライバシーを保証するわけではありません。自社のデータで使用する前に、ツールのデータポリシーとトレーニング慣行を確認する必要があります。

場合によっては、その通りです。医療、金融、法務サービスなどの規制対象業界で働く場合、公開AIツールはコンプライアンスリスクやデータ漏洩リスクをもたらす可能性があります。その理由は、多くの消費者向けツールがモデル改善のためにデータを利用したり、厳格なアクセス制御を欠いたりする可能性があるためです。規制対象チームは、明確なデータポリシー、デフォルトでのモデルトレーニングなし、強力なセキュリティ対策、業界要件に沿ったコンプライアンスサポートを提供するAIガバナンスツールを使用すべきです。

職場でAIを安全に活用する最善策は、機密ビジネスデータを処理する他のシステムと同様に扱うことです。透明性のあるデータポリシー、明確な保存期間、明示的な同意なしに自社データを用いたモデル訓練を行わないベンダーを選択しましょう。役割ベースのアクセス制御を導入し、最小権限の原則に従い、必要最小限の情報のみを共有してください。最も重要なのは、内部のAI利用ガイドラインを確立し、許可される行為と禁止される行為を全員が理解できるようにすることです。