ビジネス契約やパートナーシップを簡素化する無料の MOU テンプレート

適切な MOU テンプレートを見つけるのは簡単ではありません 🤔 ほとんどは曖昧すぎたり、複雑すぎたり、あるいは実用性に欠けています。

パートナーシップの進展ではなく、テンプレートの閲覧に時間を費やしているなら、シンプルで明確、そしてカスタマイズしやすいものが必要です。

この記事では、実際に役立つ最高の無料 MOU テンプレートをご紹介します。無駄のない、さまざまな種類の契約にすぐに使えるテンプレートで、次のビジネスをスムーズに進めましょう。

MOU テンプレートの概要

MOU テンプレートとは？

MOU テンプレートは、2 つ以上の当事者間で「覚書」を作成するための、あらかじめフォーマットされた文書です。目標、責任、タイムラインなど、パートナーシップの基本的な条件の概要を、法的拘束力のない形で記載します。

これらのテンプレートは、すぐに編集できる構造になっているため、一から作成する手間が省け、契約書の重要な条項に集中することができます。📝

優れた MOU テンプレートの条件とは？

よく練られた MOU テンプレートは、明確でプロフェッショナルな契約のためのフェーズを設定し、曖昧さを排除し、最初からすべての当事者の足並みを揃えます。

主な機能は以下の通りです 👇

カスタマイズ可能： 特定のパートナーシップ、プロジェクトの種類、ビジネス条件に合わせて簡単に調整できるテンプレートをお選びいただけます。

使いやすい： 法律用語や複雑な表現を使わず、詳細をすばやく入力できる、すっきりとした直感的なレイアウトを採用しています。

明確さに重点を置いた： 役割、責任、タイムライン、双方の期待を明確にまとめたテンプレートを入手してください。

コラボレーション対応： 他の関係者と共有や更新が簡単なテンプレートを探して、全員の認識を統一しましょう。

プロフェッショナルなトーン： 親しみやすさとフォーマルさのバランスが取れたテンプレートをお選びください。

署名準備完了： すべての当事者が署名できるスペースを含むテンプレートを選択して、契約を正式なものにしてください。

最適な MOU テンプレートを選択

強力な MOU テンプレートは、シームレスなコラボレーションと説明責任の基盤を築きます。

ビジネス上の事務処理を簡略化したいとお考えの方は、以下のコラボレーション契約テンプレートから始めるとよいでしょう。

1. ClickUp シンプル支払い契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のシンプルな支払い契約テンプレートを使用して、支払い詳細、期日、金額を 1 か所で設定しましょう。

ClickUpの「簡単な支払い契約テンプレート」を使用すると、当事者間の財務条件を明確かつ追跡しやすくすることができます。このテンプレートは、フリーランサーや企業が、法律用語を使用せずに、支払い金額、期日、および不払いの条件の概要をまとめるのに役立ちます。

これがその理由です

✅ 理想的なユーザー：フリーランサー、小規模ビジネスの所有者、またはお金を貸し、明確で追跡可能なローン契約を探している方

🏗️ 構成要素：MOU は法的拘束力はありませんが、道徳的および職業的観点から大きな意味があります。署名済みの MOU は、交渉に影響を与え、コミットメントを示すことができます。MOU は、さまざまな種類の契約に発展する可能性もあります。両当事者が納得し、信頼関係が築かれたら、MOU を詳細な法的拘束力のある契約の基礎とすることができます。

2. ClickUp 契約書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の合意書テンプレートを使用して、役割、条件、期待事項を記載したわかりやすいビジネス契約を作成しましょう。

ClickUp の合意書テンプレートは、チームがビジネス契約の範囲、役割、および費用について、完全に明確にして概要をまとめるのに役立ちます。

これがその理由です

✅ 理想的なユーザー： ビジネスパートナーシップに関する合意書を作成したい創業者

3. ClickUp ローン契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のローン契約テンプレートを使用して、金額、金利、返済条件などのローン詳細を起草し、追跡しましょう。

ClickUp のローン契約テンプレートは、友人、フリーランサー、ビジネスパートナー間の借入および貸付の条件を正式に文書化する、スマートで構造化された方法です。総融資額、返済スケジュール、金利、法的条件などの重要な要素を明記し、透明性を確保して紛争を回避します。

これがその理由です

✅ 理想的なユーザー：小規模ビジネスの所有者、またはお金を貸し、明確で追跡可能なローン契約を探している方

4. ClickUp 購入契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の購入契約テンプレートを使用して、価格や配送など、商品や財産の購入に関する条件の概要をまとめましょう。

ClickUpの購入契約テンプレートは、サプライヤー、ベンダー、クライアントとの取引を確認するための、明確でプロフェッショナルな文書を作成するのに役立ちます。購入者/販売者の詳細、製品の説明、支払い条件、署名を追加するためのフィールドが含まれています。

これがその理由です

✅ 理想的な用途：明確な責任分担が記載された、シンプルで追跡可能な購入契約テンプレートを必要とする調達チームやベンダー

5. ClickUp 購入および販売契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の購入および販売契約テンプレートを使用して、明確な購入および販売条件、支払期限、資産条件などを定義しましょう。

ClickUp の購入および販売契約は、ベンダーやクライアントと定期的に取引を行い、商品やサービスの正式なやり取りを扱うビジネスに特に役立ちます。購入者/販売者の情報、物件の仕様、支払い条件、譲渡のタイムラインなどの重要な詳細を体系的に文書化することができます。

これがその理由です

✅ 理想的な用途：物理的またはデジタル製品の販売を取り扱う、条件やタイムラインを確定したい中小企業やベンダー

6. ClickUp パートナーシップ契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のパートナーシップ契約テンプレートを使用して、パートナー間の所有権、責任、利益分配を明確にします。

ClickUp のパートナーシップ契約テンプレートは、チームがビジネスパートナーシップにおける所有権、責任、貢献度を定義するのに役立ちます。このフレームワークを使用すると、パートナーシップの条件を設定し、出資額を文書化することが簡単になります。また、このテンプレートでは、金銭的および非金銭的な貢献の詳細な内訳も確認できるため、誰がどのような貢献をしているかを、金銭面でもその他の面でも完全に可視化することができます。

これがその理由です

✅ 理想的なユーザー：役割、株式、期待事項を文書化したい共同創設者や小規模ビジネスのパートナー

🧠 ご存知でしたか？ MOU（覚書）は、法的拘束力はないものの、意図や理解を明確に記すため、法律界では「紳士協定」と呼ばれることもあります。

7. ClickUp フリーランス契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のフリーランス契約テンプレートを使用して、成果物を定義し、タイムラインをプランニングし、実行を管理し、プロジェクトを円滑に完了させましょう。

ClickUp のフリーランス契約テンプレートは、フリーランサーが新しいクライアントのオンボーディング時に、期待を設定し、自分の権利を保護し、クライアントの条件を確認するためのオールインワンツールキットです。プロジェクトのタイムライン、料金、請求条件などのフィールドにより、最初から曖昧さを排除し、支払いの依頼方法など、さまざまな状況を自信を持って対処することができます。

これがその理由です

成果物、サービス範囲、支払い期間、知的財産の取り扱いについて定義するための専用セクションにアクセスできます。

組み込みのプロジェクトスケジュールビューにより、クライアントはキックオフから完了まで各フェーズの明確な内訳を確認でき、透明性と説明責任が向上します。

機密保持、経費の払い戻し、契約の終了などの懸念事項に対処して、長期的なフリーランスのリレーションシップを管理しましょう。

✅ 理想的なユーザー：明確な契約と紛争の発生を完全に排除したいフリーランサーやコンサルタント

8. ClickUp 50/50 パートナーシップ契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の 50-50 パートナーシップ契約テンプレートを使用して、ビジネスの所有権を均等に分割し、職務、利益、責任の概要を定義しましょう。

ClickUp の 50-50 パートナーシップ契約テンプレートは、パートナーが平等な所有権、責任、期待を明確に定義するのに役立ちます。出資、利益分配、紛争解決、脱退条件などに関するセクションが事前に用意されているため、法的セットアップがスムーズになります。

これがその理由です

✅ 理想的な用途：透明でバランスのとれた所有権契約を作成する、対等なビジネスパートナー

9. ClickUp NDA 契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の NDA 契約テンプレートを使用して、ビジネスの機密情報を保護し、明確な境界を設定しましょう。

ClickUpのNDA 契約テンプレートには、開示者と受領者を明確に識別するためのセクションが明確に定義されており、双方の役割と責任を明確にすることができます。機密情報として扱う情報を決定し、除外事項（パブリックドメインのデータなど）を指定し、不正使用や不正な共有を防ぐための使用制限を設定することができます。

これがその理由です

ClickUp の自動化機能により、タスクの割り当てからアラートの自動トリガーまで、NDA ワークフローがどのように簡略化されるかをご覧ください。

✅ 理想的な用途：厳格な機密保持要件のある複数のクライアントの NDA を管理する法務チーム、フリーランサー、およびビジネス

10. ClickUp 請負業者契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の契約テンプレートを使用して、サービス、タイムライン、支払い、署名などを網羅したカスタマイズ可能な契約を作成しましょう。

ClickUp の請負業者契約テンプレートは、ビジネスと独立請負業者間の明確な条件の概要をまとめるのに役立ちます。仕事の範囲、支払いスケジュール、プロジェクトのタイムライン、機密保持、法的条項など、カスタマイズ可能なセクションが用意されており、契約締結当初から相互の明確さと法的安全性を確保します。

これがその理由です

✅ 理想的な用途： リモート契約者を採用し、契約承認のための信頼性の高いシステムを必要とするビジネス

11. ClickUp コンサルティング契約テンプレート

無料テンプレートを入手 編集が簡単な ClickUp コンサルティング契約テンプレートを使用して、コンサルティングサービス、料金、タイムラインに関する明確な条件を設定しましょう。

ClickUpのコンサルティング契約テンプレートは、サービス、タイムライン、報酬条件、機密保持条項を定義し、クライアントとコンサルタントの関係における誤解を最小限に抑えるのに役立ちます。

また、ClickUp ホワイトボードを使用して、追加の条項やサービスのタイムラインを視覚的にマップすることもできます。これらのコラボレーションボードは、クライアントとのリアルタイムのブレインストーミングや、期待値の調整に役立ちます。付箋メモを追加したり、ワークフローを描いたり、範囲の変更を更新したりすることができます。

これがその理由です

クライアントとの期待値を調整し、パートナーシップの成功を目指しましょう。

仕事の範囲と成果物を明確に定義して、過重労働を回避しましょう。

法的拘束力のある契約書を作成し、法的トラブルを回避しましょう。

このテンプレートは、プロジェクト管理のアウトソーシングを検討しているビジネスにも最適で、外部コンサルタントとの期待や責任を正式に定義するのに役立ちます。

✅ 理想的な用途：フリーランスのコンサルタントや代理店が、明確かつ柔軟に新しいクライアントとの契約を正式に締結する場合

12. ClickUp 投資契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の投資契約テンプレートを使用して、投資条件、株式分配、およびリターンを確実に確保しましょう。

ClickUpの投資契約テンプレートは、法的精度で資金調達契約を管理するのに役立ちます。株式比率や配当条件の概要から、議決権や機密保持条項などの重要な詳細まで、あらゆる情報を網羅しています。

これがその理由です

エンジェル投資家を採用する場合も、ベンチャーラウンドを正式に決定する場合も、このテンプレートを使用することで、投資プロセスを効率化し、透明性を確保することができます。

✅ 理想的な対象：資金と所有権を保護する、法的に妥当で構造的な投資契約を作成したいスタートアップ、創業者、投資家

13. ClickUp 作業契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の業務契約テンプレートを使用して、チームの期待、コラボレーションのルール、ワークフローを確立しましょう。

ClickUp の業務契約テンプレートは、チームが共通の価値観と明確な行動基準を通じて、期待の調整、コラボレーションの改善、社内の摩擦の軽減を支援します。

統合された ClickUp ホワイトボードを使用すると、コミュニケーションの好みや意思決定のルールなど、チームの規範を視覚的に簡単に共同作成できます。また、提案セクションや振り返りを追加して、ワークフローを随時改善することもできます。

このテンプレートは、コラボレーションのハブとしてだけでなく、目標、行動、プロセスを調整するための本格的なビジネス管理ソフトウェアとして、ClickUp を使用しているあらゆるチームに最適です。

これがその理由です

パーソナリティマップ などのインタラクティブなボードを使って、個々の仕事スタイル（内向的、実行者、思考型など）を特定しましょう。

メンバーがチームに対する希望を共有できる「 Aspirations（目標） 」セクションをお試しください。

トピック解決ボード を使用して、問題点を提起し、解決策を提案し、合意内容を文書化してください。

✅ 理想的な用途：特にリモート環境や部門横断的な環境において、明確な業務規範を設定するチーム

14. ClickUp 分離契約

無料テンプレートを入手 ClickUp の分離契約テンプレートを使用して、財産、保管、および財務に関する条件を明確に記述しましょう。

ClickUp の分離合意テンプレートを使用すると、カップルは最小限の書類で複雑な分離手続きを進めることができます。このテンプレートでは、金銭的な取り決め、資産分割、子供の親権、サポートに関するすべての重要な書類を作成、管理することができます。各セクションがわかりやすく構成されているため、相互の期待を簡単に調整し、記録を整理しておくことができます。

これがその理由です

プロセス全体での誤解や衝突を軽減します。

各当事者の権利と義務に関する理解を確立する

将来の紛争や意見の相違を解決するための、双方で受け入れ可能な方法を決定してください。

✅ 対象：別居中のカップルで、明確さ、法的準備、および文書の容易なアクセスを確保したい方

15. ClickUp 雇用契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の雇用契約テンプレートを使用して、職務、給与、福利厚生、職場ルールを定義しましょう。

ClickUp の雇用契約テンプレートは、雇用条件、職務内容、給与方針、職場での行動規範などを概要的に記載するための構造化されたレイアウトが用意されており、雇用者と従業員の間の明確な関係を維持したい人事チームに最適です。出勤、休暇制度、知的財産の保護などに関するセクションが組み込まれているため、双方の利息を保護しながら、スムーズな入社手続きを行うことができます。

これがその理由です

明確に定義された契約により、雇用関連法規を遵守

法的権利を保護しましょう

紛争解決のための構造化されたフレームワークを取得しましょう。

まず、ClickUp Docs などのワードプロセッサを使用して、従業員の詳細、職務、雇用条項を入力して契約書を作成します。このテンプレートを使用すると、ドキュメントはワークスペース内で編集および共有可能になります。その後、ClickUp 内でコンプライアンスと更新を追跡することで、ポリシーの漏れを防ぐことができます。

✅ 理想的なユーザー：人事担当者や小規模ビジネスの所有者で、新入社員やリモートチームメンバーの雇用条件を正式に決定する場合

16. ClickUp の商業用賃貸借契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の商業用賃貸契約テンプレートを使用して、家賃、使用、メンテナンスなど、商業用スペースの賃貸に関する条件を設定しましょう。

ClickUp の商業用賃貸借契約テンプレートは、テキサス州で事業を展開する家主向けに作成されています。このテンプレートは、定期住宅賃貸借契約を作成するための、すぐに使える構造が用意されています。家主と入居者の情報、賃貸期間、家賃、備品、入居条件、光熱費など、重要な詳細を記載するための必要なフィールドがすべて含まれています。

これがその理由です

遅延料金、保証金、入居時の点検の詳細を明記

早期解約条項から財産損害、ペット、駐車場に関する条項まで、すべてのセクションはテキサス州法に準拠するように事前フォーマットされており、カスタマイズ可能です。

✅ 理想的なユーザー：テキサス州を拠点とする家主や不動産管理会社で、法的要件をすべて網羅し、特定の賃貸状況に合わせてカスタマイズできる、信頼性の高い賃貸契約テンプレートをお探しの方

17. ClickUp サービス契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のサービス契約テンプレートを使用して、サービス範囲、支払い、タイムラインなどを網羅した、わかりやすい契約書を作成しましょう。

ClickUp サービス契約テンプレートは、サービス、タイムライン、支払い条件に関するセクションで、サービスプロバイダーとクライアント間の期待事項を定義し、責任の調整を容易にします。

これがその理由です

クライアントの連絡先情報やその他の詳細情報を 1 か所にまとめて手元に保管

各プロジェクトの段階を文書化して、仕事、プロセス、支払い条件、早期完了のシナリオなどを明確に示します。

混乱、支払いの遅延、範囲の変更がビジネスに影響を与えることを防ぎます。

18. ClickUp ベンダー契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のベンダー契約テンプレートを使用して、ベンダーが提供する内容、支払い条件、納期に関する期待事項を定義しましょう。

ClickUpのベンダー契約テンプレートは、責任、サービスの期待事項、価格、納期を要約し、企業がベンダーとの契約条件を正式に決定するのに役立ちます。仕事の範囲から機密保持まで、各セクションは契約が法的に執行可能であり、理解しやすい内容になっています。

これがその理由です

✅ 理想的なユーザー：外部ベンダーと定期的に仕事を行い、明確でプロフェッショナルな契約書を締結したいビジネスオーナー

📚 詳細：ワークフローを効率化するための買掛金処理の改善ヒント

19. ClickUp レンタル契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の賃貸契約テンプレートを使用して、家賃、保証金、契約条件、責任を文書化しましょう。

ClickUp の賃貸契約テンプレートは、家主が賃貸に関するあらゆる側面を網羅した、明確で法的拘束力のある契約条件を設定するのに役立ちます。指定のセクションに、家賃、保証金、賃貸期間、物件の住所などの詳細を追加することができます。

これがその理由です

テナントの行動、物件の使用、光熱費の支払いに関するルールを 1 つにまとめて確立しましょう。

将来の法的紛争を回避するため、透明性を確保する解約条項を明記しましょう。

賃貸人としての権利を保護しつつ、賃借人が義務を理解するように確保します。

✅ 理想的な用途：明確な期待を設定し、テナントとの紛争を回避したい独立した家主や不動産管理者

20. ClickUp 運営契約 LLC テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の運営契約テンプレートを使用して、LLC のルール、メンバーの義務、所有権の概要をまとめましょう。

ClickUpの運営契約テンプレートは、LLC を設立する際に欠かせない法的文書です。所有権の詳細、メンバーの役割、利益分配、意思決定プロセスなど、会社の運営方法を定義するのに役立ちます。

これがその理由です

各メンバーの権利と責任を明確に概要

財務事項、記録管理の要件、および会社の清算手続きをカバーします。

紛争を未然に防止し、州の法律への準拠を確保します。

✅ 理想的なユーザー：LLC を設立する起業家で、所有権、責任、社内規則を簡単に整理したい方

📌 すぐにできる改善点：契約ではない場合でも、MOU に解約条項を追加しましょう。これにより、物事が計画通りに進まなかった場合でも、双方が円満に契約を解除することができます。

21. ClickUp 非競争契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の非競争契約テンプレートを使用して、競争を防ぎ、ビジネス上の秘密を保護しましょう。

ClickUp の非競争契約テンプレートは、企業が機密情報を保護し、競争優位性を維持するのに役立ちます。このテンプレートでは、元従業員に対する制限を明確に定義し、退職後一定期間、競合するビジネスに参加したり、競合するビジネスを開始したりすることを禁止しています。

これがその理由です

非勧誘条項により、従業員がクライアントや同僚を勧誘する能力を制限します。

機密情報セクションで、企業秘密やクライアントリストなどの機密ビジネスデータを保護します。

コメントの反応、共同編集、自動化、AI などの機能により、法的契約の追跡を簡素化

✅ 理想的なユーザー：従業員の退職後に、不正競争を防止し、会社のデータを保護したい雇用主

22. ClickUp 親権契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「子育てに関する合意書テンプレート」を使用して、親権、面会、子育ての責任について合意しましょう。

ClickUpの親権契約テンプレートを使用すると、共同親権者が親としての責任や決定事項を文書化することができます。期待事項の明確化、重要な義務の分担、親権、面会、医療保険、養育費などの問題の管理に役立ちます。

さらに、リスト、カレンダーなど、ClickUp の 15 以上のカスタムビューを使用すると、共同親は子育てのタスクやスケジュールを視覚化して効果的に管理できるため、誤解や対立を最小限に抑えることができます。

これがその理由です

親書類を 1 つの共有の安全なスペースで整理

紛争解決のための実践的なロードマップを入手しましょう。

子育てのタスクや義務を公平に配布するための共有カレンダーを作成しましょう。

✅ 理想的な用途：共有の親権を管理し、責任の分担を明確にする、明確で柔軟、かつ協力的な方法を探している共同親

23. ClickUp 免責同意書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の免責同意書テンプレートを使用して、責任を制限し、リスクに関する合意を文書化しましょう。

ClickUp の免責契約テンプレートは、企業やサービスプロバイダーが、当事者間の責任を定義する契約を作成するのに役立ちます。このテンプレートは、明確な責任の免除を定め、一方の当事者が、特定のサービスや活動に関連する潜在的なリスクについて、他方の当事者に責任を問わないことを保証します。

契約の範囲を簡単に草案し、例外を強調表示し、補償条項を記入し、特定のリスクやインシデントの責任者を明確にするなど、さまざまな作業を行うことができます。

これがその理由です

契約で保護される活動とサービスを文書化してください。

契約に適用される法律を簡単にリストアップ

補償や権利放棄など、保護の種類を明確に指定

✅ 理想的な用途：潜在的なリスクを伴う契約を正式に締結し、すべての当事者がそれぞれの責任と責任保護の範囲を確実に認識したいビジネス

24. ClickUp 結婚契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の結婚契約テンプレートを使用して、経済面、財産、責任に関する夫婦の契約条件を設定しましょう。

ClickUpの結婚契約テンプレートは、カップルが結婚前にそれぞれの権利、責任、および経済的な問題について概要をまとめるのに役立つ、構造化された法的文書です。このテンプレートには、財産の所有権、債務の分割、配偶者扶養、未成年の子供、および離婚につながる可能性のある状況に関するセクションが含まれています。

これがその理由です

✅ 対象：結婚前のカップルで、結婚の手続きを積極的に進め、結婚前に透明性があり法的に有効な合意書を作成したい方

25. ClickUp 契約レビューテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の契約レビューテンプレートを使用して、契約書のレビュー、コメント、承認を共同で行うことができます。

ClickUp の契約レビューテンプレートは、契約管理プロセス全体を簡素化および整理するために設計された強力なワークスペースです。各ビューは、ClickUp のカスタムフィールド、タグ、ステータスを使用して慎重に構成されており、修正が必要な部分、承認済みの部分、契約が現在どのフェーズにあるかを簡単に確認できます。

これがその理由です

「すべての契約リスト」ビュー では、契約の概要をすべて確認でき、契約を「ビジネスタイプ」ごとにグループ化して追跡を容易にします。

契約レビュープロセスボードビュー では、各契約がタスクカードとして表示され、参照しやすいようにカスタムフィールドが強調表示されます。

タスクカードをクリックするだけで、契約の詳細情報を表示し、カードを適切な列にドラッグアンドドロップして契約のステータスを更新することができます。

✅ 理想的なユーザー：契約書の監督を維持したい起業家や企業リーダー

📮 ClickUp Insight： 知識労働者の 46% は、仕事の内容を追跡するためだけに、チャット、メモ、プロジェクト管理ツール、チーム文書などを組み合わせて使用しています。彼らにとって、仕事は関連性のないプラットフォームに分散しており、整理整頓が難しくなっています。 仕事のためのすべてを網羅するアプリ、ClickUpはすべてを統合します。ClickUp E メールプロジェクト管理、ClickUp メモ、ClickUp チャット、ClickUp Brain などの機能により、すべての仕事が 1 か所に集約され、検索可能になり、シームレスに接続されます。ツールの過負荷に別れを告げ、楽な生産性を手に入れましょう。

26. ClickUp 契約書の補足テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の契約追加条項テンプレートを使用すると、すべてを書き直すことなく、既存の契約に正式な変更を加えることができます。

ClickUp の契約追加条項テンプレートを使用すると、契約の変更を非常に簡単に文書化および管理できます。条項の追加、条件の更新、重要なポイントの明確化など、このテンプレートを使用することで、すべての当事者が常に同じ認識を共有することができます。

これがその理由です

✅ 理想的なユーザー：契約内容を頻繁に変更し、その変更を迅速かつ構造的に文書化する必要がある法律専門家、プロジェクトマネージャー、ビジネスオーナー

ClickUp で明確かつプロフェッショナルな契約を作成

クライアントとの契約締結、チームの期待値の設定、パートナーシップの概要決定をお考えですか？ClickUp は、契約、コメント、期限、フォローアップをすべて一元管理できる、完璧な契約管理ソフトウェアのような役割を果たします。

すぐに使えるテンプレートを使用すると、あらゆる種類の契約書を簡単に整理して作成、共有、保存することができます。必要なテンプレートを選択し、条件に合わせてカスタマイズして送信するだけで完了です。

また、すべてを把握し、管理するためのサポートが必要な場合は、ClickUp Brain が AI による通知で優先順位付け、障害の特定、プロセスの円滑な進行を支援します。

ClickUp に無料で登録して、契約、合意、その他すべてを簡素化しましょう。