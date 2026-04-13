Come consolidare gli strumenti senza perdere dati

In media, un'organizzazione utilizza circa 275 applicazioni SaaS.

E per le grandi aziende? Il numero sale a una media di 660.

Sebbene questi strumenti fossero pensati per risolvere i problemi, hanno creato una sorta di "peso della frammentazione", in cui i team dedicano più tempo a passare da una scheda all'altra che a portare a termine le attività. Il principale ostacolo alla risoluzione di questo caos? Il timore di perdere i dati storici e il contesto intrappolati in quelle app ormai obsolete.

Questa guida illustra come trasferire le operazioni in un'unica area di lavoro unificata senza perdere nemmeno una riga di dati.

🧠 Curiosità: un "silo" era originariamente una fossa o una struttura per lo stoccaggio del grano. Solo in seguito è diventato la metafora perfetta per i team e i dati isolati dal resto dell'ambito aziendale.

Perché le migrazioni da più strumenti comportano il rischio di perdita di dati

Il consolidamento degli strumenti funziona solo se ogni attività, commento, allegato e campo personalizzato viene trasferito. Se ne manca uno, si perdono dati e il contesto di lavoro immediato.

Il problema: ogni strumento archivia i dati a modo suo e nessuno di essi comunica con gli altri in modo nativo. Questo è il cosiddetto "context sprawl". Il tuo lavoro è disperso su così tanti sistemi che nessuno di essi offre una visione completa. Il tuo team finisce per passare da un'app all'altra, cercare file e reinserire lo stesso aggiornamento in tre posti diversi solo per controllare lo stato di un progetto.

È proprio questa discrepanza a causare la perdita dei dati durante una migrazione. Ecco cosa dovete affrontare:

Modelli di dati incompatibili comportano la perdita di campi : un “progetto” presente in uno strumento non esiste in un altro. I campi personalizzati, le gerarchie e i metadati non sopravvivono al trasferimento

Allegati e commenti non vengono trasferiti insieme : i file risiedono nelle unità, i commenti all'interno dei documenti e le conversazioni rimangono nella chat. Raramente vengono migrati come un unico pacchetto

I record duplicati creano versioni contrastanti : la stessa attività è presente in più sistemi con stati, titolari o date di scadenza diverse. Non saprai quale sia quella corretta

Le automazioni si interrompono senza avviso : i flussi di lavoro che consentono la connessione tra due strumenti falliscono silenziosamente nel momento in cui uno dei due scompare

L'assenza di una fonte di verità implica l'assenza di responsabilità: quando i dati sono sparsi ovunque, nessuno sa quali siano quelli aggiornati e non ci si può fidare di nulla

Il resto di questa guida illustra come neutralizzare ciascuno di questi rischi prima che i dati lascino il sistema di origine dati.

📮 ClickUp Insight: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per contestualizzare il proprio lavoro. Un dettaglio fondamentale potrebbe essere nascosto in un'email, approfondito in un thread su Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i team a perdere tempo a cercare informazioni invece di portare a termine il lavoro. ClickUp riunisce l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma unificata. Con funzionalità come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tutto rimane connesso, sincronizzato e immediatamente accessibile. Dì addio al "lavoro sul lavoro" e recupera la tua produttività. 💫 Risultati concreti: I team riescono a recuperare più di 5 ore ogni settimana utilizzando ClickUp — ovvero oltre 250 ore all'anno a persona — eliminando i processi di gestione delle conoscenze ormai obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

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Prima di esportare un singolo file, è necessario disporre di un inventario completo di ogni strumento, tipo di dati e flusso di lavoro utilizzato dal proprio team. Saltando questo passaggio, capita spesso che i team scoprano a migrazione già avviata che un intero trimestre di note sui clienti era conservato in uno strumento che nessuno si era ricordato di includere.

Ecco come eseguire l'audit:

Elenco di tutti gli strumenti attualmente in uso , comprese le app ufficiali e lo shadow IT, come bacheche personali e fogli di calcolo ad uso occasionale. Chiedere direttamente a ciascun team piuttosto che affidarsi all'elenco delle licenze dell'IT. Le persone creano soluzioni alternative che non vengono mai documentate

Catalogare i dati contenuti in ogni strumento : attività, progetti, documenti, commenti, allegati, registri del tempo registrati, campi personalizzati, automazioni e integrazioni. Se si trova nello strumento, deve essere inserito nell'elenco

Identifica la fonte di riferimento per ogni tipo di dato : se due strumenti effettuano il monitoraggio dello stato del progetto, decidi subito quale dei due prevale. L'ambiguità in questa fase crea record duplicati in seguito

Classificare ogni strumento come da mantenere, consolidare o dismettere : non tutto deve essere migrato. Alcuni dati sono semplicemente obsoleti e trasferirli non fa che portare avanti il disordine

Assegnare un titolare a ogni strumento: è necessario un titolare per ogni strumento che possa verificare che i dati siano completi dopo la migrazione. Senza titolarità, le lacune passano inosservate

Questa verifica rivela anche la proliferazione di strumenti: l'accumulo di app sovrapposte che frammentano il contesto e rallentano i team. Non è possibile consolidare ciò che non è stato catalogato. 🛠️

💡 Consiglio da esperto: prima della migrazione, genera un report "ultima attività" in ogni strumento. La maggior parte delle piattaforme mostra quando un record è stato modificato l'ultima volta. Qualsiasi dato rimasto inalterato per più di 6 mesi è un candidato all'archiviazione, non alla migrazione. Questo riduce l'ambito della migrazione e il carico di lavoro che il tuo team dovrà gestire nel nuovo sistema.

Mappare i modelli di dati e i flussi di lavoro tra le piattaforme

Ogni strumento ha il proprio vocabolario.

Ciò che in un'app viene chiamato "Sezione" potrebbe essere un "Gruppo" in un'altra e un "Elenco" in una terza. La mappatura dei campi è il processo che consiste nell'associare ogni proprietà presente negli strumenti di origine al suo equivalente nella destinazione.

Mappatura del modello di dati

Mappatura campo per campo: abbina ogni campo personalizzato, stato, tag e proprietà al suo equivalente nella piattaforma di destinazione utilizzando un foglio di calcolo

Mappatura gerarchica: documentare come i progetti, le attività e le attività secondarie si traducono tra i diversi sistemi (la profondità di nidificazione varia a seconda dello strumento)

Mappatura delle relazioni e delle dipendenze: le attività collegate, i blocchi e le connessioni padre-figlio richiedono una gestione esplicita, altrimenti si interromperanno in modo silenzioso

Mappatura del flusso di lavoro e dell'automazione

Elenco di tutte le automazioni attive: trigger, condizioni e azioni per ogni strumento

Identificare le integrazioni che collegano gli strumenti: connessioni middleware, integrazioni native, sincronizzazioni basate su API

Decidere quali automazioni del flusso di lavoro ricostruire e quali eliminare: alcuni flussi di lavoro esistono solo a causa dei limiti degli strumenti e non saranno più necessari dopo il consolidamento alcuni flussi di lavoro esistono solo a causa dei limiti degli strumenti e non saranno più necessari dopo il consolidamento

💟 Vantaggio di ClickUp: Vuoi riorganizzare i tuoi flussi di lavoro in modo sistematico? Usa ClickUp Automations. Ti offre un'unica dashboard per visualizzare tutte le automazioni attive e inattive nel tuo spazio di lavoro, suddivise per posizione. E se preferisci non partire da zero, ClickUp Brain, il livello di IA più contestuale, ti permette di descrivere ciò che vuoi automatizzare in un linguaggio semplice. Sarà poi in grado di creare campi IA personalizzati per te! Personalizza i dettagli che desideri monitorare nei tuoi progetti con i campi personalizzati con l'IA di ClickUp

📚 Per saperne di più: Perché le piccole imprese adorano ClickUp

Pulisci e deduplica i tuoi dati prima di trasferirli

La migrazione di dati non puliti non fa altro che spostare il disordine in un nuovo posto, ed è per questo che mantenere una corretta igiene dei dati è essenziale. La deduplicazione dei dati consiste nell'individuare e unire i record che compaiono in più punti, in modo da trasferire solo una versione unica e pulita.

Eliminare i record obsoleti: progetti archiviati senza valore di riferimento futuro, attività di test, voci segnaposto

Unire i record duplicati: scegliere la versione più completa quando la stessa attività è presente in più strumenti

Standardizzare le convenzioni di denominazione: nomi di progetto e etichette di stato non uniformi causano errori di mappatura durante l'importazione

Normalizzare i valori dei campi: le date devono utilizzare un unico formato e gli elenchi a discesa devono corrispondere a quelli della piattaforma di destinazione

Verifica l'integrità degli allegati: assicurati che i file collegati esistano ancora e siano accessibili; i link non funzionanti non sopravvivranno alla migrazione

👎 La parte più spaventosa di un audit degli strumenti Quando avrai finito di fare l'elenco di tutti i fogli di calcolo non controllati e delle bacheche di progetto isolate, probabilmente ti renderai conto che stai pagando per decine di app scollegate tra loro. Se la tua verifica rivela un stack tecnologico enorme e sai che la tua azienda è in crescita, inizia con ClickUp Small Business Suite. Invece di limitarsi a spostare i vecchi dati in nuovi silos, la Suite consente di consolidare le operazioni in un unico Converged IA Workspace. In sintesi: Sostituisci più di 6 app in un attimo: progetti, documenti, chat, lavagne online, CRM e monitoraggio del tempo sono tutti integrati in un unico posto, offrendo al tuo team progetti, documenti, chat, lavagne online, CRM e monitoraggio del tempo sono tutti integrati in un unico posto, offrendo al tuo team un'unica fonte di verità

Smetti di pagare per soluzioni IA autonome: non c'è bisogno di controllare o gestire strumenti di IA separati da 20 $ al mese. Ottieni accesso immediato a modelli premium come Claude, Gemini e ChatGPT direttamente all'interno della tua area di lavoro

Ottieni supporto per la migrazione a livello di azienda: non devi gestire la transizione da solo. La suite include ore di supporto dedicate e guida all'onboarding Scopri come questa piccola impresa ha consolidato più di 6 app:

Scegli una strategia di migrazione che limiti le interruzioni

Un piano di migrazione dei dati definisce quando e come i dati verranno trasferiti dai vecchi strumenti alla nuova piattaforma. La scelta migliore dipende dalle dimensioni del team, dal volume dei dati e dalla tolleranza ai tempi di inattività:

Big bang Trasferire tutto in una volta in un breve intervallo di tempo Piccoli team con dati semplici In sintesi: se qualcosa va storto, tutto ne risente Per fasi/incrementale Eseguire la migrazione di uno strumento o di un team alla volta nell'arco di alcune settimane Organizzazioni di grandi dimensioni, strumenti di origine multipli Costi inferiori per fase: richiede temporaneamente sistemi paralleli Esecuzione in parallelo Eseguire i sistemi vecchi e nuovi contemporaneamente, quindi effettuare il passaggio Flussi di lavoro mission-critical Minimo rischio per i dati: massimo costo operativo Ibrido Combinare gli approcci per ogni strumento in base alla complessità Consolidamenti multi-strumento con complessità mista Livello moderato: richiede un piano chiaro per ogni strumento

Qualunque sia la vostra scelta, tenete a mente queste best practice per la migrazione dei dati:

Effettuare sempre prima una fase pilota: scegliere un team o uno strumento, effettuare la migrazione, verificare e utilizzare le lezioni apprese per perfezionare il processo

Definire un piano di rollback: definire esattamente come ripristinare la situazione precedente in caso di fallimento della migrazione, compreso il mantenimento dell'accesso allo strumento di origine

Comunicare la sequenza: utilizzare un utilizzare un modello di gestione del cambiamento in modo che ogni stakeholder sappia quando il proprio strumento diventerà di sola lettura e quando la nuova piattaforma entrerà in funzione

Se hai bisogno di un framework pronto all'uso per mantenere la tua migrazione in linea con gli obiettivi, utilizza il modello di piano di gestione del cambiamento di ClickUp.

Scarica il modello gratis Tieni traccia di ogni fase della migrazione con il modello di piano di gestione delle modifiche di ClickUp

È strutturato attorno al modello ADKAR, uno dei framework più utilizzati per la gestione del cambiamento organizzativo. Ogni fase (Consapevolezza, Desiderio, Conoscenza, Abilità e Rafforzamento) corrisponde direttamente alla posizione in cui si trova il vostro team nel processo di migrazione.

Il modello è precaricato con gruppi di attività per Valutazione e pianificazione, Esecuzione del cambiamento e Monitoraggio e miglioramento del cambiamento. Ogni gruppo contiene le proprie attività, attività secondarie, assegnatari e date di scadenza, in modo che ogni flusso di lavoro abbia un titolare e una data di scadenza.

Proteggi i tuoi dati durante l'esportazione, il trasferimento e l'importazione

È proprio durante l'operazione di trasferimento (esportazione, trasferimento, importazione) che si verifica fisicamente la perdita di dati. I file vengono troncati durante l'esportazione, la codifica si interrompe durante il trasferimento e le discrepanze tra i campi causano la silenziosa perdita di record durante l'importazione.

Misure di sicurezza per l'esportazione:

Completare il backup di ogni strumento di origine prima dell'esportazione; archiviare i backup separatamente in modo da disporre di una copia pulita nel caso in cui l'importazione danneggi i dati

Esporta nel formato più ricco disponibile (l'esportazione tramite API conserva più metadati rispetto al CSV)

Verificare la completezza dell'esportazione confrontando il numero di record con i totali dello strumento di origine

Misure di sicurezza per il trasferimento:

Utilizzare metodi di trasferimento crittografati per i dati sensibili

Evita il copia-incollaggio manuale per qualsiasi cosa che vada oltre i set di dati banali, perché altrimenti si introducono errori umani su larga scala

Misure di sicurezza per l'importazione:

Eseguire prima un'importazione di prova con un piccolo set di dati per verificare la mappatura dei campi e il collegamento degli allegati

Utilizza gli strumenti di importazione nativi della piattaforma di destinazione, se disponibili, poiché gestiscono i casi limite meglio rispetto ai caricamenti generici

Registrare ogni errore di importazione invece di ignorarlo: gli errori ignorati diventano una perdita di dati invisibile

👀 Lo sapevate? Nel rapporto sulle tendenze IT di Auvik, il 61% delle organizzazioni ha dichiarato di individuare app SaaS non autorizzate almeno una volta al mese, mentre il 23% ha affermato di farlo settimanalmente. Ciò significa che un audit di migrazione spesso porta alla luce strumenti che non sono mai stati inclusi nell’elenco degli strumenti ufficiali.

La migrazione non è terminata al completamento dell'importazione. La riconciliazione è il processo di verifica che ogni record, allegato e relazione sia stato trasferito correttamente, spesso utilizzando una lista di controllo di audit interna.

Confronta il numero di record: totale di attività, progetti e documenti nella fonte rispetto alla destinazione; le discrepanze indicano la presenza di record mancanti Controllare a campione i record critici: aprire manualmente i progetti ad alta priorità per verificare che tutti i campi, i commenti e le attività secondarie siano stati trasferiti correttamente Testare le automazioni: trigger ogni automazione ricostruita e verificare che funzioni correttamente con dati reali Esaminare i log delle eccezioni: controllare riga per riga la presenza di record saltati, avvisi di troncamento dei campi e discrepanze di formato Ottenere l'approvazione delle parti interessate: chiedere al referente di ciascuno strumento di confermare che i dati del proprio team siano completi prima di disattivare la fonte

Da fare mentre gli strumenti di origine sono ancora accessibili. Una volta disattivati i vecchi account, recuperare i dati mancanti diventa molto più difficile.

💡 Consiglio da esperto: controllare a campione migliaia di record migrati riga per riga è un modo sicuro per tralasciare qualcosa. Invece di passare ore a cercare campi vuoti o flussi di lavoro interrotti, affidati a un Super Agente di ClickUp che faccia il lavoro pesante al posto tuo. Poiché questi agenti specifici per reparto (come i Super Agenti di project management ) dispongono di un contesto completo dell'area di lavoro, puoi chiedere loro di individuare le anomalie nei dati importati. Trasforma un audit manuale meticoloso e lungo diversi giorni in una rapida conversazione, assicurando che la tua nuova area di lavoro sia impeccabile prima che il resto del team si unisca.

Allinea il tuo team e previeni la proliferazione futura degli strumenti

Una migrazione tecnicamente perfetta fallisce comunque se non si dispone di una strategia di gestione del cambiamento che aiuti il team ad adottare la nuova piattaforma. E la proliferazione degli strumenti torna a insinuarsi a meno che non si metta in atto la governance dei dati fin dal primo giorno.

Adozione e gestione del cambiamento:

Comunicare il "perché" sin dall'inizio: illustrare i costi legati alla frammentazione dei contesti (tempo perso nel passare da un'app all'altra, lavoro duplicato, aggiornamenti mancati) in modo che la migrazione sia percepita come un sollievo

Organizza una formazione pratica: Consenti alle persone di creare i propri flussi di lavoro reali in Consenti alle persone di creare i propri flussi di lavoro reali in un’area di lavoro collaborativa , invece di limitarsi a guardare la demo di qualcun altro

Assegnare un responsabile della migrazione per ogni team: una persona di riferimento in grado di rispondere alle domande nelle prime settimane

Governance per prevenire una nuova proliferazione:

Stabilire una governance IT e un processo di approvazione degli strumenti: le richieste di nuove app vengono sottoposte a una revisione per confermare che la necessità non sia già soddisfatta le richieste di nuove app vengono sottoposte a una revisione per confermare che la necessità non sia già soddisfatta

Pianificare revisioni trimestrali dello stack: verificare se si sono reintrodotti strumenti ombra per evitare i verificare se si sono reintrodotti strumenti ombra per evitare i costi nascosti della proliferazione delle app

Eliminare gradualmente i vecchi strumenti fissando una scadenza inderogabile: lasciare attivi gli strumenti legacy "per ogni evenienza" garantisce che alcuni membri del team continueranno a usarli

📮 ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team ad alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di utilizzare un'unica piattaforma? In quanto app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Pronti a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce visibilità sul lavoro e vi permette di concentrarvi su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

📮 ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team ad alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di utilizzare un'unica piattaforma? In quanto app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Pronti a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce visibilità sul lavoro e vi permette di concentrarvi su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto. Passa da un'organizzazione disorganizzata a flussi di lavoro convergenti con ClickUp

La migrazione da più strumenti a un'unica piattaforma senza perdita di dati è più semplice quando la piattaforma di destinazione copre già tutte le funzioni che i vecchi strumenti gestivano separatamente.

Consolida tutto il tuo lavoro in un unico posto con l'area di lavoro AI convergente di ClickUp. Combina project management, documenti, chat e reportistica. Inoltre, integra IA contestuale e agenti in ogni tuo flusso di lavoro.

Ecco come funziona ogni passaggio del processo sopra descritto all'interno di ClickUp:

1. Conservare le gerarchie con gli importatori nativi

ClickUp offre funzionalità di importazione nativa per Asana, Trello, Monday.com, Jira, Wrike, Todoist e Basecamp.

Mappatura approfondita: effettua automaticamente la sincronizzazione delle bacheche, degli stati, degli assegnatari, dei campi personalizzati, dei commenti e degli allegati, mantenendo intatta la cronologia

Compatibilità universale: utilizza l'Importatore di fogli di calcolo per file Excel, CSV o JSON, con mappatura guidata, per fornire supporto agli strumenti privi di API diretta

2. Riprodurre dati complessi con i campi personalizzati

Replica perfettamente la tua struttura dati esistente. Prima di importare, ricrea i tuoi punti dati unici utilizzando i campi personalizzati di ClickUp.

Replica le strutture dei dati uniche prima dell'importazione con i campi personalizzati di ClickUp

Parità dei dati: ricrea elenchi a discesa, formule, date e relazioni per garantire che i tuoi dati legacy trovino la loro collocazione ideale nel nuovo sistema

Creazione automatica: l'importatore di Jira, ad esempio, rileva i campi Jira esistenti e crea automaticamente i campi ClickUp corrispondenti durante la migrazione

3. Ricostruire i flussi di lavoro con automazioni native

Elimina la necessità di middleware di terze parti e passaggi manuali. Usa ClickUp Automazioni per dare nuova vita ai tuoi dati migrati.

Automatizza i passaggi di consegne e attiva i flussi di lavoro migrati con ClickUp Automazioni

Logica ereditata: imposta trigger a livello di spazio o cartella per applicare automaticamente le regole a ogni attività migrata, risparmiando ore di configurazione manuale

Passaggi senza interruzioni: Modifica automaticamente gli assegnatari o le priorità in base agli aggiornamenti di stato, imitando il comportamento dei tuoi vecchi strumenti specializzati

4. Centralizza le conoscenze con ClickUp Docs

Elimina la fatica di passare da una scheda all'altra. Invece di utilizzare un'app di documentazione separata, importa i tuoi contenuti direttamente in ClickUp Docs.

Centralizza le conoscenze del team e riduci il passaggio da una scheda all'altra con ClickUp Docs

Conoscenza contestuale: inserisci i documenti nei wiki e collegali alle inserisci i documenti nei wiki e collegali alle attività di ClickUp a cui fanno riferimento

Incorporamento di contenuti multimediali: importa i tuoi contenuti da Notion o Documenti Google senza perdere la formattazione, i video incorporati, le autorizzazioni o le tabelle in tempo reale

📚 Leggi anche: Consolidamento SaaS

5. Accelerare l'onboarding con ClickUp Brain

Riduci al minimo la fase post-migrazione in cui ci si chiede "dove sono finiti tutti i dati?". ClickUp Brain, la nostra IA contestuale integrata, mette in connessione le persone, il lavoro e le conoscenze del tuo spazio di lavoro.

Sintesi e ricerca intelligenti: usa l'IA per riassumere mesi di commenti migrati in riepiloghi istantanei e usa il linguaggio naturale per trovare le decisioni nascoste nei documenti importati o nella cronologia delle chat

Generazione automatica: genera istantaneamente descrizioni delle attività o elenchi di attività secondarie sulla base delle note non strutturate trasferite dagli strumenti legacy

6. Verifica l'integrità con i dashboard di ClickUp

Fidati, ma verifica. Crea una dashboard di riconciliazione per monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento della migrazione.

Controllo qualità: crea schede visive sulle crea schede visive sulle dashboard di ClickUp per confrontare il numero previsto di record con le importazioni effettive e contrassegnare le attività con metadati mancanti

Reportistica per gli stakeholder: esporta i report sullo stato di avanzamento della migrazione e sull'integrità dei dati in formato PDF per tenere informata la dirigenza sullo stato della transizione

Verifica la qualità della migrazione e effettua la reportistica sullo stato di avanzamento con i dashboard di ClickUp

Il vero valore non sta solo nell'avere una destinazione per i propri dati, ma nel fatto che la convergenza dei software elimina la causa principale della proliferazione degli strumenti.

Una volta che la project management, i documenti, la comunicazione e l'IA saranno tutti in un unico posto, non avrai più bisogno di questo tipo di migrazione.

Inizia a utilizzare ClickUp ed esegui l'intero processo di consolidamento in un unico spazio di lavoro. ✨

Domande frequenti

Small teams with clean data undergoing SaaS consolidation can complete the process in a few days, while larger organizations executing gradual migrations across departments may need several weeks.

Il metodo "big bang" trasferisce tutti i dati in una volta sola durante un'unica finestra di migrazione: più veloce ma più rischioso. La migrazione graduale trasferisce i dati in modo incrementale, uno strumento o un team alla volta, consentendo di individuare e risolvere i problemi tra una fase e l'altra.

Gli strumenti automatizzati gestiscono in modo affidabile la maggior parte del trasferimento dei dati strutturati, ma la revisione manuale rimane necessaria per casi limite quali mappature complesse dei campi e verifica degli allegati.

Eseguire il ripristino dal backup completo creato prima di iniziare, esaminare i log degli errori di importazione per identificare i record non importati, risolvere la causa principale ed eseguire nuovamente l'importazione solo per il set di dati interessato.