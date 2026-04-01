Scopri i 15 migliori GPT per il lavoro con i clienti nelle agenzie

I tuoi concorrenti non stanno aspettando.

Attualmente, le agenzie del tuo spazio utilizzano strumenti basati su GPT per fornire il lavoro ai clienti in modo più rapido, intelligente e a una frazione dei costi interni: alcune ricerche suggeriscono che tali strumenti potrebbero ridurre i costi delle funzioni rivolte ai clienti fino al 30-45%.

La domanda non è se l'IA debba far parte della tua agenzia. La domanda è se stai utilizzando i migliori GPT per le agenzie o se ti stai accontentando di strumenti generici che non sono stati progettati per le sfumature del lavoro con i clienti.

C'è una differenza significativa tra un GPT in grado di scrivere un post generico sui social e uno che può aiutarti a costruire una strategia di contenuti a tutto funnel, analizzare il panorama competitivo di un client o redigere una presentazione realmente su misura per un settore specifico.

Abbiamo terminato la ricerca, così il tuo team non dovrà farlo. Questi sono i 15 migliori GPT appositamente progettati per il lavoro con i clienti delle agenzie — selezionati per i team di marketing, sviluppo, strategia e consulenza che necessitano di un'IA in grado di dare il proprio contributo concreto ai risultati finali.

Cosa significa davvero "GPT per agenzie"

Quando si parla di GPT in un contesto di agenzia, raramente ci si riferisce all'esperienza di chat che la maggior parte degli utenti associa al ChatGPT standard.

Le agenzie, invece, si affidano sempre più spesso ai GPT personalizzati, ovvero versioni specializzate di modelli linguistici di grandi dimensioni progettati per supportare i flussi di lavoro, la produzione creativa e le attività di ricerca delle agenzie.

In pratica, un GPT per le agenzie funge da assistente IA su misura, addestrato in base alle tue esigenze operative. Anziché generare risposte generiche, questi sistemi sono in grado di comprendere il contesto della campagna, la voce del marchio e la struttura dei risultati finali tipici delle agenzie.

Per le agenzie, questo cambiamento consente di usufruire di diversi vantaggi pratici:

Funzionalità specializzate: Anziché un'unica IA generica, le agenzie implementano diversi strumenti di IA progettati per attività specifiche, come la ricerca di parole chiave, l'interpretazione dei dati analitici o le attività creative dell'agenzia

Contesto del marchio e del settore: un GPT personalizzato ben configurato è in grado di seguire le linee guida del marchio, comprendere le sfumature del settore e garantire la coerenza su più canali

Produzione creativa scalabile: i team possono produrre contenuti di lunga durata, concept per campagne e idee per i post più rapidamente, preservando al contempo la creatività e la visione strategica

Approfondimenti basati sui dati: l'IA è in grado di analizzare dati specifici provenienti dalle campagne di marketing, individuare modelli ricorrenti e fornire approfondimenti preziosi come supporto a strategie di marketing più efficaci

In definitiva, i GPT non sostituiscono i team umani. Fungono da assistenti IA collaborativi che ampliano la capacità creativa, semplificano il lavoro ripetitivo e consentono ai professionisti del marketing di concentrarsi su un pensiero strategico di maggior valore.

Come le agenzie scelgono il GPT giusto

Con la rapida crescita dei GPT personalizzati nel GPT Store, le agenzie hanno ora accesso a decine di assistenti IA progettati per diverse funzioni di marketing e creative. Tuttavia, scegliere il GPT giusto richiede molto più che provare semplicemente uno strumento popolare.

Le agenzie valutano solitamente se un GPT sia in grado di fornire supporto alle loro attività specifiche, allinearsi alla loro strategia di contenuto e integrarsi senza intoppi nei flussi di lavoro esistenti.

Per molti professionisti del marketing, il GPT ideale è quello in grado di gestire lavori specializzati come la ricerca di parole chiave, l'ideazione di campagne, la scrittura di blog o l'analisi dei dati di Google Analytics.

Le agenzie cercano inoltre strumenti in grado di produrre risultati affidabili in diversi formati, tra cui landing page, contenuti di lunga durata e testi per i social media. Coerenza, velocità e comprensione del contesto sono fattori fondamentali per valutare se un GPT possa supportare le attività di un'agenzia creativa.

Un altro aspetto importante da considerare è la flessibilità. Le agenzie spesso testano diversi strumenti prima di decidere se sviluppare un proprio GPT o affidarsi a un GPT personalizzato addestrato in base alle linee guida interne, ai dati delle campagne e alla voce del marchio. Ciò garantisce che il supporto dell'IA sia strettamente allineato al lavoro reale con i clienti piuttosto che a casi d'uso generici.

I migliori GPT per le agenzie

Non tutti i GPT meritano il tuo tempo. Alcuni non sono all'altezza, mentre altri ti aiutano davvero a lavorare in modo efficiente. Questi sono quelli che funzionano davvero.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Nota: I prezzi degli strumenti SEO basati su GPT sono solitamente personalizzati e dipendono dall'utilizzo, dalle funzionalità/funzioni e dalla portata.

1. The Creative Writing Coach (Ideale per migliorare la narrazione creativa e lo sviluppo di contenuti di lunga durata)

Anche i team delle agenzie più esperti a volte si trovano di fronte a un blocco creativo. Quando le scadenze si accumulano e le campagne richiedono nuovi punti di vista, strumenti come Creative Writing Coach aiutano il tuo team a mantenere vivo il flusso di idee senza sacrificare la qualità. Funziona come un editor virtuale che aiuta a perfezionare il tono, la struttura e la narrazione.

Per le agenzie che producono contenuti di lunga durata, narrazioni di marca o articoli di leadership di pensiero, questo GPT diventa un utile partner creativo. Analizza le bozze, suggerisce miglioramenti e genera idee che aiutano il tuo processo di creazione dei contenuti a rimanere coerente su più canali e formati di campagna.

Le migliori funzionalità/funzioni di Creative Writing Coach

Ti aiuta a perfezionare la scrittura del blog e lo storytelling con feedback strutturati su tono, chiarezza e flusso narrativo

Genera nuove idee per i post, spunti per le campagne e ganci accattivanti quando il tuo team ha bisogno di ispirazione creativa

Migliora la grammatica, il ritmo e la struttura per ottimizzare la creazione di contenuti in articoli, pagine di destinazione e risorse di marketing

Supporta le sessioni di brainstorming per le agenzie che svolgono attività creative e storytelling per le campagne

Limiti del coach di scrittura creativa

Potrebbero essere necessari ulteriori prompt per mantenere una voce di marca rigorosa o un contesto specifico del settore

Non sono progettati per analisi SEO avanzate o ricerche approfondite di parole chiave rispetto agli strumenti di IA specializzati nel marketing

Prezzi per il coach di scrittura creativa

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Creative Writing Coach

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento da esperto: usa la voce per ottenere testi impeccabili. Puoi dettare i contenuti in ClickUp Brain MAX con Talk to Text, invece di digitarli manualmente. Talk to Text li trascrive e corregge automaticamente le parole di riempimento, semplifica le frasi complesse e sconnesse per una migliore leggibilità e può persino adattare il tono di voce e lo stile, che tu abbia bisogno di un tono accademico per un articolo di ricerca, informale per un post di discussione o conciso per appunti di studio.

📖 Leggi anche: Come utilizzare ChatGPT per il marketing

2. Email and Mail Writer (Ideale per redigere email curate per i clienti e oggetti ad alto tasso di conversione)

La comunicazione con i clienti è una parte fondamentale del lavoro di un'agenzia. Che si tratti di inviare proposte, aggiornamenti sulle campagne o follow-up, il GPT Email and Mail Writer aiuta il tuo team a redigere i messaggi più rapidamente, mantenendo un tono chiaro e professionale.

Invece di riscrivere più volte la stessa email, puoi utilizzare questo GPT all'interno di una semplice interfaccia di chat per perfezionare i messaggi destinati a diversi destinatari. È particolarmente utile per le agenzie che gestiscono più canali di comunicazione e necessitano di bozze rapide per attività di outreach, coordinamento interno o reportistica per i clienti.

Le migliori funzionalità di Email and Mail Writer

Redige rapidamente email professionali per attività di outreach, aggiornamenti, proposte e comunicazioni di marketing specifiche

Genera diverse varianti di oggetti delle email per migliorare i tassi di risposta nelle campagne delle agenzie

Perfeziona il tono in base al contesto, sia che tu stia scrivendo a clienti, partner o team interni

Aiuta i team di marketing a scrivere più velocemente, mantenendo una voce coerente del marchio in tutte le comunicazioni

Limiti di Email and Mail Writer

Incentrati principalmente sulle attività di comunicazione piuttosto che sul piano di campagne più ampie

Non analizza direttamente i dati analitici, i dati delle campagne o le informazioni sulle prestazioni per le decisioni di marketing

Prezzi di Email and Mail Writer

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Email and Mail Writer

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📮 ClickUp Insight: il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, tra cui scrittura, modifica ed email. Tuttavia, questo processo comporta solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come ad esempio uno strumento di generazione di contenuti e la tua area di lavoro di ClickUp. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutto l'area di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intero spazio di lavoro.

3. Code Copilot (Ideale per accelerare lo sviluppo e il debug dei siti web delle agenzie)

Quando le agenzie creano o gestiscono i siti web dei clienti, le attività di sviluppo possono rapidamente diventare un collo di bottiglia. Code Copilot funziona come un partner tecnico virtuale che aiuta il tuo team a revisionare il codice, risolvere i problemi e portare avanti i progetti più rapidamente.

Per le agenzie che gestiscono siti web, landing page o piattaforme dei clienti, questo GPT aiuta a ridurre il tempo dedicato alle attività di sviluppo ripetitive. Che si tratti di ottimizzare script o di revisionare la documentazione, fornisce agli sviluppatori informazioni immediate che rendono il codice più efficiente e più facile da mantenere.

Le migliori funzionalità di Code Copilot

Esamina e analizza il codice per individuare errori e suggerire miglioramenti per un'implementazione più pulita

Aiuta a interpretare la documentazione complessa in modo che gli sviluppatori possano comprendere più rapidamente i framework o le API

Fornisce assistenza per il debug, evidenziando potenziali problemi e suggerendo ottimizzazioni

Supporta i flussi di lavoro di sviluppo per le agenzie che realizzano pagine di prodotto, funzionalità per i siti web dei clienti o integrazioni tecniche

Limiti di Code Copilot

Focalizzati principalmente su attività di sviluppo piuttosto che su flussi di lavoro più ampi relativi al marketing o alla creazione di contenuti

Potrebbe comunque essere necessaria la competenza di uno sviluppatore quando si lavora con sistemi complessi o strumenti non familiari

Prezzi di Code Copilot

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Code Copilot

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Come condurre ricerche sugli utenti

Le agenzie spesso devono destreggiarsi tra decine di app per la gestione delle campagne, l'analisi dei dati e la comunicazione con i clienti. Automation Consultant di Zapier ti aiuta a identificare dove l'automazione può eliminare il lavoro ripetitivo e a collegare gli strumenti che il tuo team già utilizza.

Invece di trasferire manualmente le informazioni tra le piattaforme, questo GPT funge da consulente per il flusso di lavoro all'interno di un'interfaccia di chat. Aiuta le agenzie a progettare strategie di automazione che semplificano le attività creative, riducono i passaggi di mano manuali e migliorano l'efficienza operativa su più canali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Automation Consultant di Zapier

Consiglia strategie di automazione che aiutano le agenzie a semplificare i flussi di lavoro tra gli strumenti di marketing e quelli operativi

Suggerisce integrazioni tra piattaforme come Slack, i servizi Google e altre app per la produttività

Aiuta i team a progettare flussi di automazione per attività specifiche come la reportistica, l'acquisizione di lead o gli aggiornamenti delle campagne

Fornisce idee per il flusso di lavoro che aiutano le agenzie a espandere le operazioni di marketing senza aumentare il lavoro richiesto

Limiti delle automazioni di Zapier

È necessaria una configurazione Zapier esistente per eseguire completamente i flussi di lavoro di automazione consigliati

Si concentra principalmente sulla guida all'automazione piuttosto che sulla creazione di contenuti, sulla SEO o sullo sviluppo di campagne creative

Prezzi di Automation Consultant by Zapier

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Automation Consultant di Zapier

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? Le integrazioni native e Zapier di ClickUp ti consentono di effettuare una connessione con oltre 1.000 altre app. Ciò significa che puoi collegare ClickUp al tuo CRM, alla tua piattaforma di email marketing e persino al tuo scheduler per i social media, creando un flusso di informazioni senza soluzione di continuità. Ad esempio, puoi eliminare l'inserimento manuale dei dati creando automaticamente attività di ClickUp dai nuovi lead dei clienti presenti nel tuo CRM.

5. Consensus (Ideale per approfondimenti basati sulla ricerca e individuazione di fonti accademiche)

Le campagne di successo spesso nascono da una solida ricerca. Consensus è progettato per aiutare le agenzie ad accedere rapidamente a conoscenze attendibili, analizzando milioni di articoli accademici e riepilogandone i risultati in risposte chiare e fruibili.

Per le agenzie che si occupano di strategia dei contenuti, leadership di pensiero o storytelling basato sui dati, Consensus agisce come un analista di ricerca all'interno di un'interfaccia di chat. Invece di setacciare manualmente più fonti, il tuo team può raccogliere informazioni affidabili, verificare le affermazioni e costruire narrazioni più solide supportate da dati verificati.

Le migliori funzionalità/funzioni secondo il consenso generale

Analizza milioni di studi accademici per fornire approfondimenti scientificamente fondati per la ricerca e la strategia

Riassume i risultati di ricerche complesse in modo che i team possano cogliere rapidamente i punti chiave

Offre supporto per la creazione di contenuti aiutando le agenzie a fare riferimento a fonti attendibili per la redazione di articoli o relazioni

Aiuta i team di marketing ad analizzare i dati e ad approfondire gli argomenti per una ricerca e un piano delle campagne più efficaci

Limiti del consenso

Focalizzati principalmente su materiale accademico e di ricerca piuttosto che su analisi in tempo reale o dati sulle prestazioni delle campagne

Potrebbero essere necessari strumenti aggiuntivi per la ricerca di parole chiave, la SEO o attività più ampie relative al flusso di lavoro di marketing

Prezzi concordati

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di consenso

G2: Recensioni insufficienti

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6. AskYourPDF Research Assistant (Ideale per analizzare documenti ed estrarre informazioni dai PDF)

I team delle agenzie si trovano spesso a gestire documenti di grandi dimensioni, come rapporti di ricerca, presentazioni strategiche, white paper o brief dei clienti. AskYourPDF Research Assistant ti aiuta a trasformare quei lunghi file in informazioni utilizzabili, consentendoti di interagire direttamente con i documenti.

Invece di leggere manualmente centinaia di pagine, puoi utilizzare questo GPT all'interno di un'interfaccia di chat per analizzare documenti e scoprire rapidamente informazioni preziose. Per le agenzie che producono contenuti di lunga durata, report o strategie di marketing basate sulla ricerca, aiuta a semplificare il processo di estrazione dei dati rilevanti da documenti complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di AskYourPDF Research Assistant

Ti consente di caricare e analizzare file PDF per ricavare rapidamente informazioni chiave da report, studi o documentazione interna

Aiuta le agenzie a generare bozze di articoli o riepiloghi/riassunti di ricerche supportati da fonti citate

Estrae citazioni e riferimenti per fornire supporto alla creazione di contenuti e alla scrittura di blog basata sulla ricerca

Consente ai team di interagire con i documenti in modo colloquiale per trovare dati specifici senza dover leggere interi file

Limiti di AskYourPDF Research Assistant

Progettati principalmente per l'analisi dei documenti piuttosto che per attività di SEO incentrate sulle campagne o di ricerca delle parole chiave

Potrebbero essere necessari ulteriori strumenti di IA quando si lavora con fonti non PDF o flussi di lavoro di marketing più ampi

Prezzi di AskYourPDF Research Assistant

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AskYourPDF Research Assistant

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

7. Generatore di presentazioni e diagrammi (Ideale per visualizzare flussi di lavoro e strategie di marketing)

Le agenzie si trovano spesso a gestire strutture di campagne complesse, flussi di lavoro dei clienti e integrazioni tecniche. Presentation and Diagram Generator aiuta a trasformare queste idee astratte in immagini chiare che i team e i clienti possono comprendere facilmente.

Invece di spiegare processi complicati attraverso lunghi documenti, puoi utilizzare questo GPT per generare diagrammi che semplificano le discussioni. Che tu stia mappando strategie di marketing, delineando la struttura di un progetto o presentando idee per campagne ai clienti, i diagrammi visivi rendono più fluida la collaborazione tra agenzie e team interni.

Le migliori funzionalità del generatore di presentazioni e diagrammi

Genera diagrammi di flusso e schemi visivi che aiutano i team a spiegare in modo chiaro strategie e flussi di lavoro complessi

Crea mappe mentali che aiutano a organizzare le idee, pianificare le campagne e sviluppare strategie di contenuto

Offre supporto per la documentazione tecnica visualizzando l'architettura di sistema, i flussi di dati e le integrazioni

Aiuta le agenzie a presentare concetti strutturati nelle proposte, nelle presentazioni ai clienti e nei riepiloghi/riassunti di ricerca

Limiti del generatore di presentazioni e diagrammi

Si concentra principalmente sulla documentazione visiva piuttosto che sulla creazione di contenuti, sulla SEO o sulla stesura di campagne

Potrebbero comunque essere necessari strumenti di progettazione esterni per la creazione di risorse visive altamente personalizzate o brandizzate

Prezzi del generatore di presentazioni e diagrammi

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni del Generatore di presentazioni e diagrammi

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

8. Project Manager Buddy (Ideale per pianificare e organizzare progetti complessi in agenzia)

Gestire più campagne per i clienti contemporaneamente può diventare rapidamente opprimente. Project Manager Buddy funge da consulente operativo virtuale che aiuta i team delle agenzie a strutturare le tempistiche, gestire i risultati finali e coordinare il lavoro tra i vari progetti.

Invece di elaborare piani da zero ogni volta, puoi utilizzare questo GPT all'interno di un'interfaccia di chat per organizzare le attività, delineare i flussi di lavoro e strutturare la documentazione dei progetti. Per le agenzie che gestiscono più clienti e campagne di marketing specifiche, fornisce una guida utile che garantisce il regolare svolgimento dei progetti.

Le migliori funzionalità di Project Manager Buddy

Aiuta i team a strutturare piani di progetto che supportano la semplificazione dei flussi di lavoro tra campagne e processi interni

Fornisce indicazioni sui modelli di project management e aiuta a organizzare attività specifiche tra i vari team

Genera modelli di pianificazione e strutture per le attività delle agenzie creative, il lancio di prodotti o le roadmap delle campagne

Aiuta le agenzie a coordinare i risultati finali su più canali, mantenendo al contempo la chiarezza del progetto

Limiti di Project Manager Buddy

Focalizzati principalmente sulla pianificazione e sul coordinamento piuttosto che sulla creazione di contenuti, sulla SEO o sulla stesura di campagne

Potrebbe comunque essere necessaria l'integrazione con strumenti di project management esterni per il monitoraggio e l'esecuzione completi delle attività

Prezzi di Project Manager Buddy per il project management

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Project Manager Buddy per il project management

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Video IA Generator (Ideale per trasformare gli script di marketing in campagne visive coinvolgenti)

I contenuti video sono diventati uno dei formati più potenti nel marketing moderno, ma produrli su larga scala può essere costoso e richiedere molto tempo. Video AI Generator aiuta le agenzie a trasformare le idee scritte in scene visive, consentendo ai team di sperimentare più rapidamente i concetti video.

Per le agenzie che gestiscono la creazione di contenuti su più canali, questo GPT aiuta a convertire script, messaggi di campagna o schemi di articoli in formati di storytelling visivo. È particolarmente utile quando il tuo team ha bisogno di generare immagini di promozione o video concettuali senza affidarsi interamente ai flussi di lavoro di produzione tradizionali.

Le migliori funzionalità del generatore video IA

Converte i prompt scritti in scene video che forniscono supporto alla creazione di contenuti creativi e allo storytelling delle campagne

Aiuta le agenzie a realizzare prototipi di annunci video e immagini di promozione per specifiche campagne di marketing

Trasforma script o contenuti di lunga durata in narrazioni visive coinvolgenti per campagne social e digitali

Supporta i team creativi nella sperimentazione di nuove idee e formati per strategie di marketing incentrate sui video

Limiti del generatore video IA

Le immagini generate potrebbero comunque richiedere modifiche o perfezionamenti con strumenti professionali di produzione video

Meno adatti per attività analitiche come SEO, ricerca di parole chiave o analisi delle campagne

Prezzi del generatore video IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni del generatore video IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Logo Creator (Ideale per generare rapidamente concept di identità di marca per i clienti delle agenzie)

I progetti di identità di marca spesso iniziano con la fase di esplorazione. Logo Creator aiuta le agenzie a generare rapidamente idee di identità visiva quando lavorano sui marchi di nuovi clienti o rinnovano quelli esistenti.

Invece di passare ore a abbozzare i primi concept, puoi utilizzare questo GPT per generare diverse proposte di logo basate sul marchio, sul settore e sulla visione creativa del cliente. Per le agenzie che gestiscono la creazione di contenuti, le pagine dei prodotti o il lancio dei siti web dei clienti, questo strumento aiuta ad accelerare le prime fasi dello sviluppo visivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Logo Creator

Genera diversi concept di logo che aiutano le agenzie a esplorare rapidamente le direzioni visive del marchio

Crea icone per app e risorse di identità distintive che forniscono supporto al lancio di siti web e prodotti moderni

Suggerisce combinazioni di palette di colori che rafforzano l'identità del marchio e la creatività visiva

Aiuta i team a testare rapidamente le idee visive prima di passare alla produzione del design dettagliato

Limiti di Logo Creator

I progetti generati richiedono spesso un perfezionamento con strumenti di progettazione professionali prima della consegna finale

Incentrati sull'identità visiva piuttosto che su un lavoro più ampio di marketing o di strategia dei contenuti

Prezzi di Logo Creator

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Logo Creator

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

11. Prompt Engineering (Ideale per ottimizzare i prompt e ottenere risultati di IA di qualità superiore)

Ottenere risultati efficaci dall'IA dipende spesso dalla qualità dei prompt. Il Prompt Engineering aiuta le agenzie a perfezionare il modo in cui interagiscono con i modelli linguistici di grandi dimensioni, garantendo che le risposte ricevute siano più chiare, strutturate e pertinenti al lavoro dei clienti.

Per i team che stanno sperimentando i GPT personalizzati o che lavorano con più strumenti di IA, questo GPT funge da guida per migliorare il modo in cui formulate le richieste. Aiuta le agenzie a generare risultati migliori per la creazione di contenuti, la ricerca e la strategia di marketing, perfezionando i prompt e migliorando il contesto fornito ai sistemi di IA.

Le migliori funzionalità di Prompt Engineering

Esamina e perfeziona un prompt per migliorare il modo in cui i modelli GPT interpretano le richieste e generano risultati migliori

Aiuta le agenzie a comprendere come i modelli linguistici di grandi dimensioni elaborano le istruzioni e generano risposte IA

Fornisce esempi pratici di prompt che forniscono supporto per la creazione di contenuti, la ricerca e l'ideazione di campagne

Migliora la chiarezza dei prompt in modo che i team possano generare risultati più coerenti tra i vari GPT personalizzati

Limiti del Prompt Engineering

Incentrati sul miglioramento della qualità dei prompt piuttosto che sull'esecuzione diretta di attività come l'analisi delle prestazioni o di mercato

È comunque necessario il giudizio umano per garantire che le risposte generate dall'IA siano in linea con gli obiettivi del client e le linee guida del marchio

Prezzi di Prompt Engineering

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Prompt Engineering

G2: Recensioni insufficienti

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12. UX Design Mentor (Ideale per migliorare la strategia UX e la progettazione dell'interfaccia del prodotto)

Le esperienze digitali di successo raramente sono frutto del caso. UX Design Mentor aiuta i team delle agenzie a valutare le interfacce dei prodotti, migliorare l'usabilità e perfezionare le esperienze digitali su siti web e applicazioni.

Per le agenzie che progettano l'esperienza dei siti web dei clienti o ottimizzano le pagine dei prodotti, questo GPT funge da consulente di progettazione. Esamina i layout, i flussi di navigazione e le interazioni degli utenti, aiutando i team a trasformare le idee di progettazione in soluzioni più solide e incentrate sull'utente, mantenendo al contempo la creatività e il pensiero strategico.

Le migliori funzionalità/funzioni di UX Design Mentor

Fornisce feedback su layout, flusso di navigazione e usabilità per migliorare l'esperienza complessiva del sito web

Aiuta le agenzie ad analizzare le scelte di design e ad allinearle alle moderne strategie UX

Fornisce indicazioni su ricerche sugli utenti, profili utente e test che rafforzano le decisioni relative al marketing e ai prodotti

Aiuta i team di progettazione a perfezionare la struttura visiva e le idee di interazione con approfondimenti pratici

Limiti di UX Design Mentor

Si concentra sul feedback relativo all'esperienza utente piuttosto che su aspetti più generali quali SEO, ricerca di parole chiave o analisi delle prestazioni

Potrebbero comunque essere necessari strumenti di progettazione specializzati per la prototipazione e lo sviluppo di interfacce ad alta fedeltà

Prezzi di UX Design Mentor

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UX Design Mentor

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📖 Leggi anche: Come sviluppare strategie di marketing efficaci per gli studi contabili

13. Sales Pro (Ideale per sviluppare strategie più intelligenti di follow-up e outreach con i clienti)

Le relazioni con i clienti spesso dipendono da ciò che accade dopo la prima conversazione. Sales Pro aiuta le agenzie a perfezionare il loro approccio ai follow-up, garantendo che il contatto risulti attento, strategico e in linea con le esigenze del cliente.

Per le agenzie che gestiscono più account e campagne di marketing su più canali, questo GPT funge da assistente strutturato che aiuta i team a creare messaggi di follow-up, strategie di outreach e idee di coinvolgimento che rafforzano le relazioni a lungo termine con i clienti.

Quando la tua agenzia ha bisogno di mantenere lo slancio dopo proposte, presentazioni o discussioni sulle campagne, strumenti come questi aiutano a generare idee e messaggi strutturati che fanno progredire le conversazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sales Pro

Aiuta a creare messaggi di follow-up che migliorano il coinvolgimento dei clienti nelle campagne di marketing e di sensibilizzazione

Genera idea di comunicazione su misura in base al contesto dei diversi clienti e settori

Fornisce concetti di outreach strutturati che aiutano le agenzie a mantenere una comunicazione del marchio coerente

Supporta i team che gestiscono diversi clienti aiutandoli a generare risultati che ottimizzano la gestione delle relazioni

Limiti di Sales Pro commerciali

Concentrati principalmente sulla strategia di comunicazione piuttosto che sull'analisi approfondita dei diversi CRM

Funziona al meglio in combinazione con sistemi CRM e altri strumenti di IA che effettuano il monitoraggio dei dati sulle prestazioni delle campagne

Prezzi commerciali di Sales Pro

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sales Pro

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14. SMMA GPT (Ideale per gestire la strategia di social media marketing e i contenuti delle campagne)

Gestire un'agenzia di social media marketing significa destreggiarsi tra più campagne, piattaforme e clienti contemporaneamente. SMMA GPT è stato progettato per fornire supporto alle agenzie che hanno bisogno di aiuto per strutturare campagne, generare idee creative e sviluppare strategie efficaci su diversi canali.

Per i team che gestiscono la creazione di contenuti, le campagne pubblicitarie e le strategie di crescita sui social, questo GPT funge da assistente strategico. Aiuta i professionisti del marketing a generare idee per le campagne, a definire gli angoli di approccio dei messaggi e a sviluppare strategie di content marketing in linea con le tendenze in evoluzione delle piattaforme.

Quando hai bisogno di ispirazione per una campagna o di un quadro strutturato per la gestione dei social media, strumenti come questi aiutano le agenzie a mantenere lo slancio creativo e a organizzare al contempo il lavoro per i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di SMMA GPT

Aiuta le agenzie a generare idee per campagne, post virali e concetti per strategie sui social media

Assistenza per la creazione di contenuti per blog, didascalie, creatività pubblicitarie e contenuti di lunga durata utilizzati nelle campagne

Assistenza nell'ottimizzazione delle parole chiave, nella SEO e nella creazione di messaggi mirati al pubblico per le piattaforme social

Fornisce approfondimenti strategici che aiutano le agenzie a pianificare piani per iniziative di marketing su più canali

Limiti dei GPT SMMA

Fortemente incentrati sul social marketing piuttosto che sull'analisi approfondita o sulla reportistica di Google Analytics

La qualità dell'output può dipendere dalla chiarezza con cui vengono forniti il contesto e i dati della campagna

Prezzi SMMA GPT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei GPT SMMA

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📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per il marketing per mantenere la produttività

15. Piano di sviluppo aziendale e marketing digitale (Ideale per creare strategie strutturate di crescita della clientela)

Il lavoro delle agenzie spesso non si limita alla realizzazione delle campagne. I clienti si aspettano anche una guida sulla strategia di crescita, sulla posizione e sulla direzione di marketing a lungo termine. Il piano di sviluppo aziendale e marketing digitale aiuta le agenzie a sviluppare piani strutturati che combinano la strategia aziendale con l'attuazione pratica del marketing.

Invece di partire da una pagina bianca, questo GPT aiuta i team a generare modelli di crescita strutturati che collegano la strategia dei contenuti, la pianificazione delle campagne e gli obiettivi più ampi di sviluppo aziendale. Per le agenzie che gestiscono più clienti, funge da partner strategico che aiuta a trasformare i dati grezzi e le ricerche di mercato in documenti di pianificazione concreti.

Sviluppo aziendale e piano di marketing digitale: le migliori funzionalità/funzioni

Aiuta le agenzie a sviluppare strategie di marketing e di crescita strutturate e su misura per i diversi settori

Offre supporto per la creazione di proposte e la pianificazione delle campagne utilizzando dati rilevanti e approfondimenti di mercato

Aiuta nella pianificazione della strategia dei contenuti, nella generazione di idee per acquisire nuovi clienti e nella definizione di modelli di crescita a lungo termine della clientela

Genera piani strutturati che le agenzie possono adattare per presentazioni relative a siti web, campagne o sviluppo aziendale

Limiti del piano di sviluppo aziendale e marketing digitale

I risultati strategici potrebbero richiedere una convalida tramite analisi più approfondite e ricerche di mercato reali

Funziona al meglio quando le agenzie forniscono un contesto chiaro sul marchio del client, sugli obiettivi e sul panorama competitivo

Prezzi per lo sviluppo aziendale e il piano di marketing digitale

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su piani di sviluppo aziendale e marketing digitale

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Il DNA della tua agenzia è fatto di chiarezza, velocità, collaborazione ed esecuzione senza intoppi. Lo stesso dovrebbe valere per i tuoi strumenti di IA, per evitare la dispersione del lavoro.

La maggior parte delle agenzie inizia con un solo GPT e si ritrova improvvisamente a destreggiarsi tra sette, ognuno con la propria specializzazione e curva di apprendimento, con il risultato di una proliferazione dell'IA. Ora non stai più solo gestendo campagne: stai gestendo uno zoo.

💡Suggerimento da esperto: usa ClickUp Brain MAX, il compagno AI desktop di ClickUp, per ridurre la proliferazione dell'IA: Un attimo prima stai redigendo un messaggio complesso utilizzando GPT-5; un attimo dopo attivi Claude per un'analisi contestuale approfondita (il tutto dalla stessa finestra di "Ask AI"). Non devi imparare interfacce utente diverse né ricordarti quale modello fa cosa. Ti basta semplicemente scegliere lo strumento migliore per ogni attività, senza dover cambiare app né spendere una fortuna.

La funzione Talk to Text di ClickUp Brain MAX trasforma il tuo discorso in messaggi curati, note creative, prompt o brief e documenti completi. Si tratta letteralmente del 400% in più rispetto alla produttività di una tastiera tradizionale. Rispettare quella scadenza impossibile ora è possibile! Cattura idee, effettua la condivisione delle istruzioni e porta a termine le attività 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

La soluzione consiste nel consolidare dove ha senso e utilizzare un hub centrale per l'orchestrazione. È qui che lo spazio di lavoro AI convergente di ClickUp per le agenzie fa la differenza. È un'unica fonte di verità per le campagne di cui il tuo team e i tuoi clienti possono fidarsi.

Il 41% dei clienti ClickUp lo ha già utilizzato per sostituire tre o più strumenti e risparmiare denaro.

Una recensione su G2 lo conferma:

“ClickUp offre una flessibilità senza pari con visualizzazioni personalizzabili (Elenco, Bacheca, Gantt, Calendario), potenti automazioni e documenti, obiettivi e monitoraggio del tempo integrati, il tutto in un unico spazio di lavoro. Centralizza la collaborazione del team e la gestione dei progetti, consentendoci di sostituire diversi strumenti come Trello, Asana e Notion con un unico sistema coeso.”

“ClickUp offre una flessibilità senza pari con visualizzazioni personalizzabili (Elenco, Bacheca, Gantt, Calendario), potenti automazioni e documenti, obiettivi e monitoraggio del tempo integrati, il tutto in un unico spazio di lavoro. Centralizza la collaborazione del team e la gestione dei progetti, consentendoci di sostituire diversi strumenti come Trello, Asana e Notion con un unico sistema integrato.”

Diamo un'occhiata ai vantaggi esclusivi dell'implementazione di ClickUp per trasformare i flussi di lavoro delle agenzie e dei clienti:

Fornisce una piattaforma centralizzata che consente alle agenzie digitali di organizzare il lavoro per clienti, team e progetti attraverso la sua gerarchia intuitiva di Spazi, Cartelle ed Elenchi ✅

Migliora la collaborazione in team con funzionalità quali commenti, chat in tempo reale e documenti condivisi. Queste funzionalità favoriscono discussioni fluide sui progetti, consentendo ai team di fornire feedback e prendere decisioni rapidamente ✅

Consente alle agenzie digitali di monitorare in tempo reale lo stato delle attività, le scadenze e le prestazioni del team, permettendo di apportare modifiche proattive per mantenere il project management in linea con gli obiettivi. ✅

La funzionalità integrata di monitoraggio del tempo ti garantisce di poter fatturare con precisione ai clienti i servizi resi, migliorando il controllo finanziario ✅

Cresce insieme alla tua organizzazione, offrendo supporto a progetti più grandi e complessi. Grazie al suo modello di prezzi competitivo, le agenzie digitali possono iniziare in piccolo e passare gradualmente a funzionalità più avanzate man mano che le loro esigenze aziendali evolvono ✅

Offre una ricerca basata sull'IA tramite ClickUp Brain , indicizzando attività, documenti e conversazioni in modo che i team possano trovare immediatamente le informazioni di cui hanno bisogno ✅

Trova tutto ciò che ti serve dall'area di lavoro di ClickUp in pochi secondi: basta chiedere a ClickUp Brain

Oppure usa ClickUp AI per creare presentazioni di vendita e immagini personalizzate.

Ottieni grafiche personalizzate e contenuti per presentazioni con ClickUp AI

💡 Suggerimento da esperto: usa i Super Agenti di ClickUp per garantire un follow-up coerente delle campagne di attività Crea agenti IA personalizzabili in grado di svolgere diverse mansioni con ClickUp Super Agents I Super Agents sono i compagni di squadra basati sull'intelligenza artificiale di ClickUp, progettati per eseguire flussi di lavoro in più passaggi utilizzando il contesto della tua area di lavoro. Sono agenti ambientali in grado di lavorare in modo continuo mantenendo controllato l'accesso. Brief creativi : redazione di brief creativi utilizzando il contesto di un'attività o di una chat, inclusi miglioramenti concreti per standardizzare l'inserimento dei dati e accelerare le approvazioni.

Brief delle funzionalità: Trasforma le richieste di funzionalità in brief strutturati, consentendo ai team Agile di allineare l'ambito di lavoro, stimare la durata in modo efficiente e ridurre le rielaborazioni. Ti danno la possibilità di massimizzare la produttività con i tuoi colleghi virtuali: @menzione, assegna attività e invia messaggi direttamente. Puoi scegliere quando, come e su cosa lavorano, migliorando costantemente grazie a una conoscenza e una memoria infinite.

Prova il modello di gestione dell'agenzia di ClickUp

Questo è il modello definitivo per tutte le agenzie, in particolare per le agenzie creative o di marketing. Include tutto ciò di cui hai bisogno per gestire la tua pipeline di vendita, la definizione dell'ambito dei progetti, la gestione delle risorse, l'onboarding dei clienti, la consegna dei progetti, le richieste di modifica, il feedback dei clienti e molto altro ancora.

Potenzia lo stack IA della tua agenzia con ClickUp

L'ascesa dei GPT personalizzati sta cambiando il modo in cui le agenzie affrontano il lavoro con i clienti, dalla creazione di contenuti e la ricerca di parole chiave alla pianificazione e allo sviluppo delle campagne. Come mostra questo elenco, i migliori GPT per le agenzie aiutano i team a muoversi più velocemente, a generare risultati migliori e a ricavare informazioni significative dai dati delle campagne e dalle ricerche.

Ma gestire molti GPT su diversi strumenti di IA può creare rapidamente complessità. È qui che ClickUp diventa prezioso. Invece di destreggiarsi tra flussi di lavoro sparsi, ClickUp funge da spazio di lavoro unificato in cui i tuoi team di marketing, strategia e creatività possono organizzare progetti, collaborare e trasformare le idee generate dall'IA in risultati concreti.

Se la tua agenzia vuole ottimizzare il lavoro con i clienti rimanendo competitiva in un panorama guidato dall'IA, prova ClickUp gratis e inizia a trasformare le tue idee basate sull'IA in un'esecuzione organizzata e scalabile. 🚀

Domande frequenti

I migliori GPT per le agenzie sono quelli personalizzati per flussi di lavoro specifici come la creazione di contenuti, la ricerca di parole chiave o le attività di sviluppo. Molte agenzie combinano più GPT personalizzati per supportare diverse funzioni, invece di affidarsi a un unico assistente IA generico.

Non del tutto. Sebbene gli strumenti GPT possano generare risultati, fornire assistenza nella ricerca e velocizzare le attività creative delle agenzie, queste ultime continuano ad affidarsi alle competenze umane per la strategia, il marketing, le relazioni con i clienti e il controllo qualità delle campagne.

Molte agenzie utilizzano diversi strumenti di IA per attività specifiche come l'analisi dei dati, la scrittura o le automazioni. Per evitare flussi di lavoro frammentati, i team spesso centralizzano la pianificazione, la collaborazione e i dati di progetto all'interno di un unico spazio di lavoro che collega questi strumenti.

I GPT sono assistenti IA specializzati basati su modelli linguistici di grandi dimensioni che generano contenuti, analizzano dati o forniscono supporto alla ricerca. Le piattaforme per agenzie, invece, gestiscono flussi di lavoro, progetti, collaborazione ed esecuzione delle campagne tra i vari team.

ClickUp è una piattaforma per agenzie che integra assistenti AI in uno spazio di lavoro più ampio. Aiuta i team a organizzare i progetti, gestire i flussi di lavoro di marketing e coordinare le agenzie tra i vari clienti, sfruttando al contempo le funzionalità basate su GPT dove necessario.