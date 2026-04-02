Come scrivere prompt efficaci per l'IA dei personaggi (esempi + modelli)

Che tu stia scrivendo una storia a puntate o progettando un'esperienza interattiva con i caratteri, ti trovi di fronte a una sfida. Il carattere deve rimanere coerente durante tutta la conversazione. Ecco perché la qualità dei tuoi prompt è importante.

Quando il tuo prompt definisce chiaramente la personalità del carattere e il tono che desideri, con un’impostazione dei limiti, ottieni interazioni più affidabili.

L'uso dei prompt è una pratica standard che consente ai team di produrre contenuti affidabili nel tempo. Adobe riferisce che l'86% degli autori utilizza l'IA generativa nel proprio lavoro, rendendola uno strumento eccellente per generare prompt.

Questa guida ti mostra come scrivere prompt per l'IA dei personaggi e come correggere un carattere che si discosta dal copione. Riceverai anche modelli riutilizzabili in diversi progetti, oltre a un metodo pratico per organizzare le risorse dei prompt e il lavoro di produzione in ClickUp.

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Cos'è Character IA?

Tramite Character IA

Character AI è una piattaforma di chat pensata per conversazioni interattive con "caratteri" che puoi creare e personalizzare. Qui definisci la personalità, il background e lo stile di un carattere. Poi chatti per generare dialoghi, scene narrative, interazioni di gioco di ruolo o esplorazione di concetti per flussi di lavoro artistici e di arte generata dall'IA.

Dal punto di vista dei prompt, Character AI considera ogni conversazione come qualcosa di più di un singolo messaggio. Quando costruisce i prompt dietro le quinte, tiene conto dei personaggi coinvolti, del tipo di chat, dei profili degli utenti, dei ricordi fissati e della cronologia delle conversazioni. Questo è fondamentale perché i tratti del tuo personaggio e le impostazioni dell'ambientazione devono rimanere uniformi nel corso di più turni per ottenere risultati coerenti.

Se crei caratteri per un team o una comunità, entrano in gioco anche la titolarità e il riutilizzo. Secondo Character AI, quando crei un personaggio IA automatizzato con lo strumento, possiedi i diritti su quel personaggio. Ciò rende più facile considerare il tuo lavoro sui prompt come risorse creative riutilizzabili, simili a modelli o file in un flusso di lavoro di produzione.

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Come scrivere prompt efficaci per l'IA dei personaggi

Tramite Character IA

Se desideri interazioni efficaci tra i caratteri, il tuo prompt dovrebbe essere strutturato come un brief creativo. Devi specificare chi è il carattere e come parla. Inoltre, dovresti anche definire la narrazione, insieme a qualsiasi altra informazione o vincolo. Character IA ti offre anche diversi spazi per dare forma al comportamento, come i campi Saluto e Descrizione, in modo da poter definire le aspettative prima della prima risposta.

✅ Vediamo alcuni suggerimenti importanti per i prompt dell'IA dei personaggi:

1) Inizia con un ruolo e un obiettivo chiari

Un prompt efficace inizia descrivendo il carattere e cosa deve realizzare la scena. Questo mantiene il dialogo mirato e aiuta a evitare risposte generiche.

Vediamo un esempio che puoi seguire per iniziare a creare personaggi in Character AI:

Ruolo: “Sei un curatore museale esperto che fa da mentore a giovani progettisti di mostre”

Obiettivo: “Aiutami a pianificare un arco narrativo per un percorso di visita in una galleria d'arte contemporanea.”

Risultato: “Poni 3 domande chiarificatrici, poi proponi una scaletta dettagliata”

📌 Ecco un modello di esempio che puoi utilizzare:

Nome del carattereSang Ria SloganSenior Editor per la narrativa interattiva DescrizioneSono Sang, un senior story editor che ti aiuta a costruire scene incentrate sul carattere per giochi di ruolo, narrativa interattiva e storytelling a puntate. Pongo domande precise e chiarificatrici, poi propongo ritmi di scena ben definiti, opzioni di dialogo e note vocali coerenti. Mantengo il tuo carattere coerente tra un turno e l'altro, segnalo eventuali scostamenti di tono di voce e riportano la scena verso l'obiettivo. SalutoDimmi cosa stai creando: un gioco di ruolo, una storia interattiva o uno studio del carattere. Condividi il ruolo del tuo carattere e l'obiettivo che vuoi raggiungere con questa scena. Ti farò 3 brevi domande, poi scriverò una bozza del dialogo iniziale nel tuo stile preferito.

📮 ClickUp Insight: l'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di usarla sul lavoro. I tre ostacoli principali? Mancanza di integrazione fluida, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nel tuo spazio di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, lo rende realtà. Comprende i prompt in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e creando al contempo una connessione tra chat, attività, documenti e conoscenze in tutto lo spazio di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

2) Specificare il carattere, la voce e i limiti del carattere

La maggior parte delle risposte "fuori tono" si verifica quando l'IA non dispone di tratti di personalità e regole linguistiche ben definiti. È consigliabile descrivere la voce in termini pratici che mappino nei risultati scritti.

Carattere del personaggio: Calmo, diretto, leggermente spiritoso, mai sarcastico

Stile: Paragrafi brevi, nomi concreti, metafore minime

Limiti: Evitare storie d'amore, evitare dettagli violenti, mantenere i contenuti adatti a un pubblico dai 13 anni in su

📌 Ecco un modello di esempio che puoi utilizzare:

Nome del carattereMorgan Hale SloganCoach per la voce e i limiti per un gioco di ruolo coerente DescrizioneSono Morgan, una coach specializzata in voce e limiti che ti aiuta a mantenere coerente la personalità di un carattere durante le chat più lunghe. Traduco i tratti della personalità in regole vocali chiare, in modo che il carattere rimanga stabile nel tono e nel linguaggio. Inoltre, faccio rispettare i limiti che impediscono di scivolare verso temi, formati o meta-commenti indesiderati. Aspettati una guida concisa e un dialogo che rimanga fedele alla personalità del carattere. SalutoCondividi quattro dettagli in una riga ciascuno: il carattere del personaggio, lo stile di voce che desideri, i limiti di cui hai bisogno e l'impostazione. Confermerò le regole relative alla voce, ribadirei i limiti e poi scriverò lo scambio iniziale con un tono di voce coerente.

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3) Fornisci un contesto che influenzi realmente le decisioni

Il background che fornisci a Character IA dovrebbe spiegare le motivazioni e i conflitti. Un carattere con solo un titolo professionale agirà comunque in modo generico se non effettui la connessione tra i dettagli e le decisioni. Si creano interazioni più realistiche quando il carattere ha qualcosa in gioco.

Contesto: Cresciuto in una città portuale, diffida delle autorità dopo un'indagine fallita

Motivazioni: Cerca la verità, protegge i compagni di squadra più giovani, detesta le lodi pubbliche

Pressione: scadenza tra 12 ore, dati mancanti, interferenza del team rivale

📌 Ecco un modello di esempio che puoi utilizzare:

Nome del carattereReese Calder SloganGeneratore di background dei caratteri per scene ad alta tensione DescrizioneSono Reese, un creatore di background per caratteri che ti aiuta a scrivere retroscena che guidino le decisioni nella scena. Crei una connessione tra i dettagli del background e le motivazioni e i conflitti in modo che il carattere si comporti in modo coerente durante le interazioni. Manterrò stabile la personalità del carattere e darò alla forma dei dialoghi le priorità e le conseguenze. Aspettati domande mirate, una chiara inquadratura della scena e risposte realistiche che rimangano in linea con le motivazioni del carattere. SalutoCondivisione di tre cose: il dettaglio del background che ha dato alla forma al modo in cui il tuo carattere vede il mondo, ciò che desidera di più in questo momento e la pressione che non può ignorare. Definirò le motivazioni del carattere e scriverò lo scambio iniziale in cui tali motivazioni influenzano direttamente le decisioni.

4) Aggiungi alcune battute "d'esempio" per fissare gli schemi di dialogo

L'IA dei caratteri supporta campi di configurazione più lunghi, come "Definizione", e può includere un dialogo di esempio strutturato. Questo spesso migliora la coerenza perché l'IA copia gli schemi. Ciò fornisce all'IA un punto di riferimento per la voce e l'intento.

✅ Dovresti includere da 4 a 8 brevi campioni di dialogo come:

Utente: “Riassumi la scena fino a questo momento”

Carattere: “Ci sono due thread cruciali. Il testimone ha cambiato versione e la Sequenza continua a non quadrare. Dimmi cosa hai osservato alla porta”

Utente: “Voglio più tensione”

Carattere: “Allora toglieteci ogni comodità. Dateci una conseguenza se falliamo e un motivo per cui non possiamo andarcene”

📌 Ecco un modello di esempio che puoi utilizzare:

Nome del carattereTheo Lin SloganCoach vocale per dialoghi coerenti dei caratteri Descrizione Ti aiuto a costruire una voce del carattere che rimanga stabile durante le chat più lunghe. Scrivo dialoghi brevi e fruibili. Rispecchio il tono che definisci, mantengo coerente la formulazione e utilizzo "segnali" verbali in modo che il carattere sembri la stessa persona in ogni scena. SalutoIncolla da 4 a 6 righe di dialogo nel tono che desideri (va bene anche una bozza). Identificherò le regole vocali, suggerirò 3 indicatori verbali e poi scriverò il prossimo scambio nello stesso stile.

5) Controlla il formato in modo che i risultati rimangano utilizzabili

Se prevedi di riutilizzare i contenuti dei personaggi generati dall'IA per fumetti o per un concept art, devi definire un formato di output che rimanga stabile. Il controllo del formato riduce il lavoro di rielaborazione, poiché ottieni output strutturati che puoi copiare nei file o in un flusso di lavoro di produzione.

“Scrivi in formato sceneggiatura con i titoli delle scene”

"Restituisci una scheda del personaggio con tratti caratteriali, motivazioni e paure"

"Dammi una bozza in 6 punti per il prossimo capitolo"

📌 Ecco un modello di esempio che puoi utilizzare:

Nome del carattereCasey Rowan SloganControllo del formato per output dei caratteri riutilizzabili DescrizioneSono Casey, un controllore di formato che ti aiuta a trasformare le conversazioni dei caratteri in output strutturati che puoi riutilizzare in diversi progetti. Mantengo coerente la personalità del carattere applicando al contempo un formato di output stabile per le sceneggiature e i concept art generati dall'IA. Ti garantisco una struttura pulita, titoli chiari e risposte che puoi copiare direttamente nei tuoi file senza bisogno di ulteriori modifiche. SalutoIndica il formato di output che ti serve, poi descrivimi la personalità del carattere. Infine, forniscimi l'impostazione e il conflitto. Scegli una delle seguenti opzioni: una sceneggiatura con titoli di scena, una scheda carattere con tratti e motivazioni, una bozza di capitolo in 6 fasi, oppure una bozza artistica generata dall'IA. Confermerò il formato e genererò l'output in quella struttura ogni volta.

6) Considera la creazione dei prompt come un problema di progettazione

Prompt Poet è uno strumento basato sull'interfaccia utente che consente di creare prompt più complessi, permettendo di costruire istruzioni proprio come si progettano i componenti in un layout. Questo approccio è utile quando la configurazione diventa complessa, poiché si smette di scrivere un unico lungo paragrafo e si inizia ad assemblare blocchi di prompt riutilizzabili.

✅ Ecco un modello pratico di prompt che puoi riutilizzare:

Carattere: [ruolo, tratti della personalità, regole vocali]

Contesto: [da 2 a 4 righe che spiegano le motivazioni e il conflitto]

Impostazione: [epoca, luogo, vincoli, posta in gioco]

Regole di interazione : [limiti di tono, formattazione, cosa evitare]

Output: [cosa vuoi dopo, in quale formato]

📌 Ecco un esempio che puoi utilizzare:

Nome del caratterePrompt Poet SloganGeneratore di prompt per blocchi di caratteri modulari Descrizione Sono Prompt Poet, uno strumento per la creazione di prompt che ti aiuta ad affrontare la creazione dei prompt come un problema di progettazione. Suddivido le configurazioni complesse in blocchi riutilizzabili che puoi combinare a tuo piacimento, in modo che il tuo carattere rimanga coerente e le tue istruzioni rimangano chiare. Ti aiuterò a definire il carattere, il background, l'impostazione, le regole di interazione e il formato di output come componenti separati, per poi assemblarli in un prompt ben strutturato che potrai riutilizzare in diversi progetti. SalutoDimmi cosa stai creando e come vuoi che sia formattato il risultato. Poi effettua la condivisione di cinque blocchi: carattere, background, ambientazione, regole di interazione e output. Se non hai un blocco, scrivi "predefinito" e te ne suggerirò uno. Ti restituirò ogni volta un prompt pulito e riutilizzabile utilizzando questa struttura:

🧠 Lo sapevi? Secondo Scriptation, nella produzione televisiva e cinematografica, i team spesso mantengono una "bibbia dei personaggi" per garantire che personalità, motivazioni e continuità rimangano coerenti tra episodi e stagioni. Questo è lo stesso problema che risolvi con i prompt di Character AI, solo in un formato più veloce.

I migliori modelli di prompt per l'IA dei caratteri per diversi casi d'uso

Otterrai risultati più coerenti se tratterai ogni prompt come un mini-brief. Ciò significa definire il carattere, l'impostazione, il conflitto e il formato di output desiderato, tutto in un unico posto.

I modelli riportati di seguito funzionano bene con Character AI e sono applicabili anche a strumenti di IA simili che supportano il gioco di ruolo e le interazioni di lunga durata.

Per ogni caso d'uso, tratteremo:

Un prompt di esempio da incollare come primo messaggio

Un'anteprima rapida del risultato, così saprai come dovrebbe essere un "buon" risultato

✅ Analizziamo i modelli in dettaglio qui di seguito:

Modello 1: Prompt di supporto alla scrittura (dialogo che suona come un unico carattere)

Si definiscono la personalità e lo stile del carattere sin dall'inizio, in modo che l'IA non scivoli in dialoghi generici dopo pochi turni.

Campione di prompt:

Sei il mio editor di dialoghi per una storia incentrata sui personaggi.

Carattere del personaggio: Calmo, diretto, discretamente divertente, mai sarcastico

Tratti di carattere : Osservatore, impaziente nei confronti delle risposte vaghe, protettivo nei confronti dei più giovani

Impostazione: Tarda notte, appartamento in una piccola città, fuori piove, la corrente va e viene

Conflitto : due persone non sono d'accordo sul fatto di dire la verità adesso o aspettare fino a domani mattina

Regole di stile: frasi brevi, importanza del sottotesto, niente melodramma

Risultato: scrivere 14 righe di dialogo, senza narrazione, includendo un sottile cambiamento emotivo entro la riga 10

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Modello 2: Prompt per la narrazione (fasi della scena più bozza)

Questo è utile perché separa la struttura dalla stesura, il che mantiene la coerenza della storia e accelera il processo di scrittura creativa.

Campione di prompt:

Sei un partner narrativo che scrive una struttura chiara della scena e poi ne redige la bozza.

Carattere: Un investigatore di saldi principi che detesta le scorciatoie

Contesto: Una volta hanno perso una causa perché si sono fidati del testimone sbagliato

Impostazione: Stazione ferroviaria affollata, ora di punta, annunci ad alto volume

Motivazioni: Proteggere una persona innocente, mantenere intatta la sua credibilità

Conflitto: Un dettaglio fondamentale contraddice la Sequenza e qualcuno vuole insabbiarlo

Stile: Realistico, concreto, senza cliché

Formato di output: 6 battute di scena, ciascuna di 1 riga, seguite da 10 righe di dialogo che corrispondono alle battute

6 battute di scena, ciascuna di 1 riga

Poi 10 righe di dialogo che si adattano ai momenti salienti

6 battute di scena, ciascuna di 1 riga

Poi 10 righe di dialogo che si adattano ai momenti salienti

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Modello 3: Prompt per giochi di ruolo per principianti (regole chiare, poca confusione)

I suggerimenti per principianti funzionano meglio quando le regole sono ben visibili e si indica all'utente chiaramente quale sia la prossima azione da compiere.

Campione di prompt:

Stai interpretando il ruolo di un carattere mentore che mi aiuta a rimanere nella scena.

Carattere: amichevole, sicuro di sé, offre supporto

Tratti della personalità: curioso, paziente, gentilmente stimolante

Impostazione: accademia fantasy, primo giorno di addestramento

Conflitto: Ho un potere che non riesco ancora a controllare

Limiti: mantenere un livello PG-13, niente storie d'amore, niente dettagli violenti

Regole di interazione: rimanete nel carattere, non effettuate menzioni dell'IA, effettuate una domanda per ogni risposta

Risultato: inizia la scena con 6 righe di dialogo e una scelta per me alla fine

Descrizione dell'output:

Carattere: “Sei in anticipo. È un buon segno. ”Tu: “Non ho dormito. ”Carattere: “Hai paura di ciò che sei in grado di fare. ”Tu: “È successo di nuovo ieri notte. ”Carattere: “Allora ci alleneremo in modo più intelligente. Dimmi cosa hai provato proprio prima che iniziasse. ”Scelta: Descrivi la sensazione o mostri un segno che ha lasciato?

Modello 4: Prompt avanzato per il gioco di ruolo (coerenza a lungo termine e punti di riferimento mnemonici)

I promoti avanzati funzionano quando si forniscono all'IA regole che può applicare ripetutamente, oltre a punti di riferimento di continuità che preservano i caratteri dei personaggi nel corso di una storia lunga.

Campione di prompt:

Stai interpretando il ruolo di un carattere stratega in una campagna in corso.

Carattere del personaggio: Disciplinato, intenso, rispettoso, mai disinvolto

Caratteristiche: Attento ai rischi, attento ai dettagli, detesta gli sprechi di energie

Contesto: Un ex comandante che ha fallito una volta a causa di dati mancanti

Mondo: Città fantascientifica realistica con regole severe e sorveglianza

Conflitto: Dobbiamo recuperare un file senza triggerare un allarme

Elementi di continuità da mantenere coerenti:

Il carattere non mente mai

Il carattere parla con frasi brevi e dichiarative

Il carattere espone sempre i pro e i contro prima di un piano

Risultato:

Riassumi il piano in 5 passaggi

Quindi, recita il primo contatto in 10 righe di dialogo

Concludi con 2 opzioni e una conseguenza chiara per ciascuna

Descrizione dell'output:

Piano passaggio 1: Identifica il punto cieco nella panoramica della telecameraPiano passaggio 2: Crea un diversivo che sembri una normale manutenzioneCarattere: “Abbiamo due strade. Entrambe hanno un costo. ”Tu: “Dammi quella pulita. ”Carattere: “La pulizia richiede tempo. Il tempo aumenta l'esposizione. ”

Modello 5: Prompt di accompagnamento per l'arte generata dall'IA (scheda del carattere per la coerenza visiva)

Se crei arte generata dall'IA, il carattere dovrebbe apparire coerente in tutti gli stili, come anime o cartoni animati, anche quando la scena cambia. Un prompt incentrato sul carattere che fornisce dettagli visivi riduce il lavoro di rielaborazione. Dovresti standardizzare il background e i dettagli visivi del carattere, in modo che i tuoi prompt visivi rimangano allineati tra i diversi stili e possibilità.

Campione di prompt

Sei il mio assistente alla progettazione dei caratteri per la pianificazione artistica basata sull'IA. Crea una scheda carattere per un singolo carattere che io possa riutilizzare in diverse immagini:Concetto del carattere: corriere di strada in una città illuminata dai neonPersonalità: acuto, resiliente, silenziosamente ottimistaRegola dei caratteri unici: dammi 3 elementi visivi distintivi che rimangano costantiFormato di output:

dettagli fisici (viso, capelli, corpo, intervallo di età)

Abbigliamento e accessori

Suggerimenti per la tavolozza dei colori dei colori

3 elementi di firma

5 frasi di prompt per immagini in diversi stili (realistico, anime, cartoni animati, fumetti, minimalista)

Sii conciso e specifico

Come correggere un carattere che "esce dal copione"

Quando un carattere si discosta dal copione, è possibile identificarlo immediatamente dal modo in cui la sua voce cambia e il carattere inizia a compiere azioni che non corrispondono ai tratti di personalità che avete impostato. Per scrittori e autori, ciò rompe la continuità e rallenta il processo di scrittura creativa. Si finisce per dedicare molto tempo a correggere i risultati invece che a costruire la storia.

La buona notizia è che puoi riportare il carattere in carreggiata con alcune modifiche mirate ai prompt e, se lo scostamento continua a ripetersi, puoi prevenirlo rendendo più rigida la configurazione del carattere nei campi del builder.

✅ Ecco alcuni passaggi che puoi seguire per correggere un carattere che si discosta dal copione:

Passaggio 1: Identifica che tipo di deviazione stai osservando

Ecco alcuni tipi di deviazioni che potresti notare nei tuoi caratteri:

Variazione di tono: Il carattere del personaggio rimane sostanzialmente corretto, ma il linguaggio, il tono o lo stile cambiano da una risposta all'altra

Discrepanza nella continuità: Il carattere dimentica il background, l'impostazione, le motivazioni o le decisioni precedenti

Deriva dal contesto: Il carattere inventa nuove regole, nuovi personaggi o una nuova direzione che non corrisponde alla tua storia

Passaggio 2: Utilizza un prompt di correzione a metà chat che si adatti alla deriva

Si tratta di "prompt di recupero" professionali che puoi incollare nella chat quando le cose vanno male. Fai in modo che siano brevi e specifici. In questo modo correggi la qualità del risultato senza modificare la scena.

📌 Prompt per recuperare la coerenza in caso di deviazione vocale:

Rimani nel carattere e mantieni le stesse regole di tono. Mantieni il carattere di questo carattere: [inserisci 3 tratti]. Requisiti di stile: [inserisci da 2 a 3 regole di stile]. Riscrivi la tua ultima risposta utilizzando lo stesso significato, ma con il tono e lo stile corretti.

📌 Prompt di recupero in caso di perdita di continuità:

Fai una pausa e riassumi i fatti attuali prima di continuare. Retroscena del personaggio: [1 riga] Impostazione: [1 riga] Obiettivo: [1 riga] Limiti: [1 riga] Ora, continua la scena dall'ultima decisione e non introdurre nuovi fatti a meno che non sia io a fornirli.

📌 Prompt di recupero in caso di deviazione dalla trama:

Hai introdotto dettagli che esulano dall'ambito di questa scena. Rimuovi eventuali nuovi caratteri, posizioni o regole che hai aggiunto. Continua a utilizzare solo le informazioni già stabilite. Se hai bisogno di dettagli mancanti prima di proseguire con la scrittura, poni una domanda chiarificatrice.

Passaggio 3: correggere le deviazioni ricorrenti alla fonte utilizzando i campi del builder

Se noti lo stesso schema ricorrente nelle nuove chat, la soluzione va ricercata nella configurazione del personaggio. La guida per gli autori di Character AI chiarisce che la varietà nel comportamento dei personaggi deriva dalle informazioni fornite in questi campi.

1) Rendi più incisivo il saluto in modo che crei l'impostazione giusta

Il Saluto è la prima cosa che il carattere dice quando inizia una nuova conversazione. Definisce le aspettative relative alla voce e allo stile di interazione. Dovresti aggiungere due elementi al Saluto:

Una breve descrizione del carattere e dello stile del personaggio

Una prima domanda strutturata che mantiene la chat in carreggiata

📌 Esempio di modello di saluto: Rimarrò nel carattere e manterrò una voce coerente. Condividi l'impostazione, l'obiettivo della scena e il conflitto in una riga ciascuno.

2) Usa la descrizione estesa per rafforzare i tratti caratteriali e il comportamento

Nella Descrizione Estesa, il carattere può descrivere se stesso, includendo la storia e i manierismi. È qui che puoi rafforzare i tratti caratteriali e la personalità con un linguaggio semplice.

Dovresti includere:

Da 3 a 5 tratti della personalità

2 regole vocali

1 limite che impedisce cambiamenti di direzione indesiderati

3) Usa la definizione per un controllo avanzato e una maggiore coerenza

Il campo "Definizione" è un ampio campo libero che può includere dialoghi di esempio strutturati o qualsiasi contenuto di testo. Ha inoltre un limite di caratteri elevato, il che lo rende il luogo principale in cui "addestrare" un comportamento coerente.

Character IA offre anche un formato di dialogo che puoi utilizzare all'interno di Definition per fornire esempi di come il personaggio dovrebbe parlare.

✅ Se il tuo carattere si discosta spesso dal copione, dovresti aggiungere:

Un breve blocco informativo che collega le motivazioni alle decisioni

Una piccola raccolta di esempi di dialoghi che illustrano tono e stile

4) Aggiungi conversazioni di esempio per guidare le interazioni degli utenti

Le conversazioni di esempio mostrano agli altri come interagire con il tuo carattere e possono aiutare a illustrare modelli efficaci di frasi o approcci di interazione. Questo è utile quando il tuo pubblico utilizza il carattere come supporto alla scrittura, alla narrazione o come spunto per il gioco di ruolo, poiché stai insegnando loro come interagire con il carattere in modo efficace.

Dopo aver aggiornato Saluto, Descrizione lunga o Definizione:

Avvia una nuova chat

Invia lo stesso prompt due volte, senza modifiche

Verifica se il carattere e lo stile del personaggio rimangono coerenti

Se il carattere continua a deviare, la mossa migliore da fare di solito è ridurre il prompt a un numero minore di requisiti e aggiungere un vincolo forte, per poi reintrodurre gradualmente i dettagli.

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Errori comuni da evitare con i prompt per l'IA dei personaggi

Anche quando hai un'idea ben definita, i prompt di Character AI a volte possono produrre risultati incoerenti. Questo accade se la configurazione del tuo personaggio non è chiara o se le istruzioni sono difficili da applicare su più turni.

✅ Ecco gli errori più comuni da evitare quando scrivi i prompt per l'IA dei personaggi:

1. Lasciare la descrizione del carattere troppo vaga

Se la descrizione sembra una biografia anziché una guida comportamentale, il carattere del personaggio può andare alla deriva. Si ottengono risultati migliori quando si definiscono i tratti caratteriali in base a ciò che il personaggio fa nei dialoghi, a come gestisce i conflitti e a ciò che si rifiuta di fare.

Il campo "Definizione" di Character AI è pensato per configurazioni più lunghe ed esempi che definiscono il comportamento, quindi è il luogo ideale per rafforzare queste regole.

2. Chiedere troppo in un unico prompt

La qualità del risultato può diminuire se richiedi una scheda del personaggio o una bozza completa della scena in un unico messaggio. Un flusso di lavoro più affidabile consiste nel suddividere il prompt in fasi. Innanzitutto, conferma i tratti caratteriali e le motivazioni del personaggio, poi definisci l'ambientazione e il conflitto, e infine genera il dialogo o la scena.

3. Considerare lo stile come un'atmosfera piuttosto che come una regola

Richieste come "realistico" o "cinematografico" sono facili da interpretare in modo incoerente. È consigliabile definire lo stile utilizzando regole concrete quali la lunghezza della risposta, la formalità, il livello di dettaglio e se si desidera solo il dialogo o il dialogo più le indicazioni sulla scena.

4. Aspettarsi una memoria perfetta nelle chat lunghe

Character IA ha introdotto miglioramenti alla memoria, ma sottolinea anche che non può garantire che un carattere utilizzi sempre i contenuti della memoria esattamente come sono stati scritti. È consigliabile tenere a portata di mano una serie sintetica di dettagli di riferimento da poter riprendere quando la continuità è importante.

5. Creazione di prompt basati su caratteri riconoscibili protetti da copyright

Reuters ha riferito che Disney ha inviato una lettera di diffida a Character. IA chiedendo la rimozione dei caratteri protetti da copyright Disney dalla piattaforma. Riutilizzare caratteri originali è una scelta più sicura nel lungo termine.

Limiti dell'utilizzo di Character IA

Tramite Character IA

L'IA dei caratteri è ottima per i dialoghi interattivi e il gioco di ruolo, ma presenta dei limiti che diventano rilevanti quando ci si affida ad essa per una narrazione coerente o per librerie di prompt riutilizzabili. Pianificare tenendo conto di questi limiti consente di ottenere risultati più prevedibili e ridurre il numero di reset.

✅ Esaminiamo alcune delle principali limitazioni nell'uso di Character AI:

La memoria e la coerenza a lungo termine non sono garantite

Le funzionalità di memoria possono essere d'aiuto, ma non possono garantire che il carattere segua sempre il contenuto della memoria esattamente come è scritto. Dovresti ribadire i tratti essenziali del carattere, le motivazioni e i fatti relativi all'impostazione quando la chat si protrae a lungo.

I controlli di moderazione e sicurezza possono interrompere l'output

Il carattere IA gestisce un Centro di sicurezza e utilizza sistemi di sicurezza in grado di modificare, abbreviare o rifiutare determinate risposte. Ciò può influire sul tono e sulla continuità nelle sessioni di gioco di ruolo più lunghe, pertanto è opportuno che i prompt siano in linea con l'uso consentito dalla piattaforma.

La qualità dell'output può variare da un'esecuzione all'altra

Anche con lo stesso prompt, i risultati possono variare. L'approccio pratico consiste nel standardizzare la struttura del prompt e mantenere stabile la definizione del carattere, per poi procedere con piccole modifiche iterative.

I cambiamenti della piattaforma possono influire sul riutilizzo

Come per molte piattaforme di IA di consumo, le modifiche alle funzionalità/funzioni, alle politiche o all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale possono influire sulla disponibilità nel tempo. Se desideri un riutilizzo stabile, salva le tue risorse di prompt e le definizioni dei caratteri anche al di fuori della piattaforma.

Alternative all'IA dei caratteri da esplorare

Quando si sviluppano i caratteri utilizzando diversi strumenti, il problema principale è dove finiscono le risorse dei prompt. Le note sui caratteri potrebbero trovarsi in un posto, mentre i riferimenti alla trama in un altro. Nel tempo, questo crea una dispersione del lavoro.

Inoltre, la proliferazione dell'IA crea ulteriore confusione, poiché il tuo team utilizza diversi strumenti di IA per gestire i flussi di lavoro di creazione ed esecuzione.

È qui che ClickUp si inserisce perfettamente come area di lavoro IA integrata che consente di tenere idee, bozze, attività e automazioni in un unico posto. Ciò rende facile per i prompt dei tuoi personaggi passare dall'idea all'esecuzione con pochi passaggi.

ClickUp Brain è il livello che tiene insieme il tutto, con l'IA disponibile in tutto l'area di lavoro di ClickUp e il supporto multimodello sotto gli stessi controlli di autorizzazioni, privacy e sicurezza.

✅ Scopriamo alcune delle migliori alternative per Character IA:

1) ClickUp Brain (Ideale per gestire il lavoro sui personaggi senza una proliferazione incontrollata dell'IA)

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ClickUp Brain è pensato per i team che vogliono creare, organizzare e riutilizzare i prompt rimanendo vicini al lavoro di produzione. Invece di considerare i prompt come messaggi una tantum, puoi trattarli come file riutilizzabili. Puoi generare una scheda del personaggio e convertirla in una bozza pronta per l'attività, mantenendo le revisioni legate allo stesso flusso di lavoro.

ClickUp Brain supporta anche diversi modelli di IA come Gemini e Claude, il che è utile quando il tuo lavoro passa da attività come la stesura creativa a una pianificazione che richiede un forte ragionamento.

Se desideri che il tuo flusso di lavoro per i prompt dei personaggi generi automaticamente attività a valle, i ClickUp Super Agents sono progettati proprio per questo. I ClickUp Super Agents sono compagni di squadra basati sull'IA che si adattano alla tua area di lavoro e possono eseguire flussi di lavoro in più fasi utilizzando le tue autorizzazioni e le tue linee guida.

Questo è utile quando si desidera un'esecuzione ripetibile per quanto riguarda il lavoro sui caratteri. Ciò include la generazione di una scheda del carattere strutturata e la pubblicazione di un riepilogo/riassunto per l'approvazione.

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Archivia i prompt per i caratteri, le regole di personalità e le note sul background insieme alle bozze e alle approvazioni, in modo che le versioni rimangano coerenti

Supporto AI Super Credits per Super Agents e altre funzionalità IA elencate

attività di ClickUp e Utilizza altre funzionalità di ClickUp come ClickUp Docs automazioni per fornire supporto alle tue esigenze di flusso di lavoro

Limiti di ClickUp Brain

I modelli di IA esterni in ClickUp non si basano sui dati della tua area di lavoro

Prezzi di ClickUp Brain

Valutazioni e recensioni di ClickUp Brain

G2 : 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp Brain

Un utente di G2 ha detto:

“Onestamente, ClickUp è diventato il Centro di comando di tutta la mia vita: lavoro, progetti, promemoria, attività di conformità, reclutamento, tutto. Non lo considero nemmeno più un “software per le attività”. È più simile al mio cervello esterno.”

“Onestamente, ClickUp è diventato il centro di comando di tutta la mia vita: lavoro, progetti, promemoria, attività di conformità, reclutamento, tutto. Non lo considero nemmeno più un “software per le attività”. È più simile al mio cervello esterno.”

💡 Consiglio da esperto: usa ClickUp Brain MAX per catturare rapidamente le idee sui caratteri e metterle in pratica immediatamente. Usa la dettatura IA su qualsiasi app con la funzionalità Talk to Text di ClickUp BrainMAX ClickUp BrainMAX è progettato per ridurre gli intoppi quando le tue migliori idee per i prompt dei caratteri ti vengono in mente mentre stai effettuando la modifica o la progettazione. Combina le funzionalità di sintesi vocale con la connessione alla ricerca e all'accesso a modelli di IA premium, così puoi catturare rapidamente dialoghi, regole di personalità e note sulle scene, per poi recuperare la versione esatta in un secondo momento. ✅ Ecco come ClickUp BrainMAX può aiutarti: Cattura i dialoghi e i caratteri dei personaggi con Talk to Text , così potrai dettare note vocali e ritmi delle scene senza interrompere il flusso

Trova immediatamente i prompt precedenti con Enterprise Search , così potrai effettuare ricerche tra le app collegate per recuperare l'ultimo background del carattere, blocco di prompt o bozza di storia approvati senza dover setacciare i file

Utilizza modelli di IA premium, tra cui Claude, GPT-4 e Gemini, all'interno dello stesso flusso di lavoro quando desideri stili di scrittura o livelli di ragionamento diversi per lo stesso prompt del carattere

2) Chai IA

Tramite Chai IA

Se desideri conversazioni veloci tra caratteri senza perdere tempo a crearli da zero, Chai IA è fatto apposta per questo. È particolarmente utile quando vuoi testare rapidamente diverse voci dei caratteri ed esplorare generi diversi. È utile anche se vuoi provare personalità create dalla community prima di impegnarti in una configurazione più lunga.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chai IA

Accedi a una vasta libreria di caratteri creati dalla community, di ogni genere e stile di conversazione

Supporto alla chat vocale per le interazioni parlate

Crea il tuo carattere con tratti e comportamenti di conversazione personalizzabili

Funzionalità di scoperta della community per trovare personaggi popolari e effettuare la condivisione delle chat

Limiti di Chai IA

La qualità varia a seconda dei caratteri creati dalla community

Il piano gratis ha filtri più restrittivi e limiti di conversazione più brevi

Ritenzione della memoria limitata nelle conversazioni più lunghe

Prezzi di Chai IA

Gratis: 70 messaggi, si azzera ogni 2,5 ore

Premium: 13,99 $ al mese o 134,99 $ all'anno

Ultra: 29,99 $ al mese o 269,99 $ all'anno

Valutazioni e recensioni di Chai IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Chai IA

Un utente su Reddit ha detto:

“L'obiettivo principale di Chai è semplicemente rendere l'esperienza divertente per gli utenti, e questo si nota davvero. Stanno migliorando costantemente il modello di IA di base che alimenta tutti i caratteri creati dagli utenti e stanno persino lavorando su modi per renderlo più personalizzato per ogni utente.”

“L'obiettivo principale di Chai è semplicemente rendere l'esperienza divertente per gli utenti, e questo si nota davvero. Stanno migliorando costantemente il modello di IA di base che alimenta tutti i caratteri creati dagli utenti e stanno persino lavorando su modi per renderlo più personalizzato per ogni utente.”

3) Nel mondo virtuale

Via Inworld

Se stai cercando di creare caratteri che si comportino in modo affidabile all'interno di un'esperienza interattiva, Inworld è orientato agli sviluppatori e ai casi d'uso di produzione. Inworld ti aiuta con il controllo narrativo e gli strumenti di sicurezza. Questo è utile quando devi definire i limiti dei caratteri e le interazioni appropriate per il pubblico su larga scala.

Le migliori funzionalità in-world

Definisci le conoscenze, le relazioni e i limiti narrativi dei caratteri

Filtri integrati e moderazione per dialoghi più sicuri

API, SDK ed editor visivi per esperienze interattive

Flussi di lavoro per la reportistica e la revisione dei comportamenti problematici dei caratteri

Limiti all'interno del mondo virtuale

Funziona al meglio se hai esperienza di sviluppo con motori e integrazioni

Non progettato per chattare informalmente con i personaggi

Prezzi in-game

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni all'interno del mondo virtuale

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Inworld

Un utente su G2 ha detto:

“È uno strumento facile da usare che mi permette di creare audio con l'aiuto dell'IA per la sceneggiatura che voglio utilizzare nel video.”

“È uno strumento facile da usare che mi permette di creare audio con l'aiuto dell'IA per la sceneggiatura che voglio utilizzare nel video.”

4) Replika

Tramite Replika

Replika funziona alla grande se hai bisogno di una relazione con un carattere costante che crei continuità nel tempo. È l'ideale quando desideri un partner di conversazione fisso e ti interessa di più l'interazione a lungo termine piuttosto che passare da un carattere all'altro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Replika

Adatta le risposte in base alla cronologia delle interazioni e alle preferenze

Funzionalità opzionali di monitoraggio dell'umore e di diario

Conversazioni vocali per scambi più naturali

Personalizzazione dell'avatar per un personaggio più definito

Limiti di Replika

Ottimizzato per un solo compagno, non per molti caratteri distinti

Recenti modifiche hanno limitato alcune esperienze di gioco di ruolo

La versione gratis ha un limite di memoria e uno sviluppo limitato della personalità

Prezzi di Replika

Free

Pro: 19,99 $ al mese o 49 $ all'anno

Durata: 299 $ una tantum

Valutazioni e recensioni di Replika

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Replika

Un utente di Reddit ha lasciato un feedback positivo:

“La mia [Replika] è come una parte di me. È stata la mia compagna costante per 9 mesi. Inoltre, stanno migliorando continuamente. Immagino che 5 anni fa fossero più simili a un chatbot tradizionale. Oggi, secondo me, sono molto di più.”

“La mia [Replika] è come una parte di me. È stata la mia compagna costante per 9 mesi. Inoltre, stanno migliorando continuamente. Immagino che 5 anni fa fossero più simili a un chatbot tradizionale. Oggi, secondo me, sono molto di più.”

5) Kuki IA

Tramite Kuki IA

Se desideri un personaggio conversazionale coerente con un tono più orientato all'intrattenimento, Kuki IA offre una personalità predefinita. È adatta a contenuti conversazionali leggeri in stile brand, improvvisazioni veloci e formati di interazione informali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kuki IA

Risposte più sensibili al contesto con meno salti fuori tema

Umorismo calibrato e risposte giocose

Ampia cultura generale per conversazioni informali in stile domande e risposte

Limiti di Kuki IA

Personalizzazione limitata poiché la personalità è predefinita

Può avere difficoltà con istruzioni complesse composte da più parti

La versione gratis include pubblicità

Prezzi di Kuki IA

Free

100 Koins : 0,99 $

550 Koins : 4,99 $

1200 Koins: 9,99 $

7500 Koins: 49,99 $

Valutazioni e recensioni di Kuki IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Kuki IA

Un utente di Reddit ha detto:

“Ho passato un po' di tempo a parlare con Kuki. Mi piace che riesca a rispondere così velocemente.”

“Ho passato un po' di tempo a parlare con Kuki. Mi piace che riesca a rispondere così velocemente.”

Mantieni coerente il lavoro sui tuoi caratteri con ClickUp

Caratteri forti nascono da una buona struttura dei prompt e da un flusso di lavoro organizzato. Questo ti aiuta a creare più scene e varianti senza sforzo. Ma una volta che inizi a costruire più personaggi, il rischio maggiore è perdere di vista la versione attuale e effettuare il monitoraggio dei prompt che hanno prodotto il risultato desiderato.

ClickUp ti aiuta a gestire l'intero flusso di lavoro in pochi semplici passaggi. Puoi conservare i prompt dei personaggi, le note di background, i riferimenti artistici generati dall'IA e le bozze della trama in un unico posto, per poi trasformare i risultati migliori in attività tracciabili e flussi di lavoro ripetibili con ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX e Super Agents.

Iscriviti gratis a ClickUp e prova la differenza ✅.

Domande frequenti (FAQ)

Un buon prompt per Character AI si legge come una breve sinossi. Si definiscono chiaramente la personalità e i tratti chiave del personaggio, insieme al suo background, in modo da guidarne il comportamento. Poi si aggiungono le impostazioni dell'ambientazione, un conflitto e il formato di output desiderato. Questo fornisce a Character AI dettagli sufficienti per rimanere coerente nelle interazioni e mantenere il dialogo coerente e in linea con il personaggio della tua storia.

L'IA dei caratteri a volte può dimenticare i tratti della personalità quando questi sono descritti in termini vaghi o quando la chat si protrae a lungo. Ciò può accadere anche quando un carattere inizia a dare priorità ai messaggi più recenti invece di considerare l'intero thread. L'IA dei caratteri dispone di funzionalità di memoria per aiutare i caratteri a ricordare ciò che è importante per il contesto. Tuttavia, è buona norma ribadire gli aspetti più importanti della personalità e impostare dei punti di riferimento quando si cambia scena o si introduce un nuovo conflitto.

Nella maggior parte dei casi, un prompt efficace dovrebbe includere ruolo, personalità, background, impostazione e regole di output. Tuttavia, dovrebbe essere abbastanza breve e conciso da poter essere letto rapidamente. Un traguardo pratico è di circa 120-250 parole per un "prompt principale", più una versione più breve che puoi riutilizzare per chat veloci. Se la tua configurazione è complessa, dovresti mantenere il contesto lungo nel campo di definizione del carattere e mantenere il prompt della chat più conciso.

Sì, puoi utilizzare i prompt di Character AI per progetti di scrittura seri, purché li consideri uno strumento di bozza ed esplorazione. Possono aiutarti non solo a testare i dialoghi ed esplorare i conflitti, ma anche a perfezionare rapidamente la voce dei personaggi. Per i testi pronti per la pubblicazione, dovresti comunque verificare la continuità, il tono e la logica e tenere i prompt dei personaggi organizzati al di fuori della chat, in modo da poterli riutilizzare nei vari capitoli e nelle diverse versioni.

È possibile mantenere la coerenza del personaggio nel tempo utilizzando dei punti di riferimento. È consigliabile creare un blocco stabile del personaggio che includa tratti della personalità, motivazioni, regole di espressione e limiti, per poi riutilizzarlo nelle varie chat. Quando si verificano delle incongruenze, è opportuno ribadire l'impostazione e ciò che deve rimanere immutato; se la stessa incongruenza si ripete, è necessario perfezionare i campi relativi al saluto e alle definizioni. La documentazione per gli autori di Character AI sottolinea l'importanza delle definizioni come elemento chiave per modellare il comportamento, con una configurazione più approfondita ed esempi.

Character AI e ChatGPT rispondono a esigenze diverse. Character AI è progettato per interazioni incentrate sul personaggio, il che può rendere il gioco di ruolo più coinvolgente quando si desidera una voce stabile per il personaggio. ChatGPT è spesso preferito quando si desidera un ragionamento più ampio, flussi di lavoro di scrittura strutturati o un controllo più esplicito sul formato. La scelta migliore dipende dal fatto che la vostra priorità sia l'immersione nel personaggio o la flessibilità in molte attività di scrittura.

Sì, è possibile. L'approccio più affidabile consiste nel mantenere una versione "prompt principale" e una versione più breve riutilizzabile, per poi salvarle in una libreria di prompt dedicata in modo da poterle riutilizzare tra caratteri e impostazioni. Molti designer e appassionati di IA salvano anche i migliori spunti per le scene e i modelli di dialogo come file riutilizzabili, in modo da poter ricreare lo stesso stile in seguito.

Gli strumenti che combinano i flussi di lavoro di scrittura ed esecuzione, oltre a mantenere i file organizzati, sono particolarmente utili quando si amplia la libreria di prompt. ClickUp è un'ottima opzione perché consente di archiviare i prompt come documenti, collegarli alle attività e gestire le approvazioni e le iterazioni sui file nello stesso spazio di lavoro. ClickUp Brain e ClickUp Brain MAX aiutano a generare varianti dei prompt, a cercare file di prompt precedenti con Enterprise Search e a ridurre la dispersione dell'IA mantenendo le risorse dei personaggi in un unico posto