i 10 migliori rilevatori vocali IA per identificare e analizzare il parlato generato dall'IA

La tecnologia IA ha reso meno netta la distinzione tra voci autentiche e artificiali. Ora è possibile creare clip vocali realistiche che imitano i toni di persone reali.

Tuttavia, tali voci generate dall'IA rappresentano anche una seria minaccia perché la persona media non è in grado di distinguere le voci reali dal parlato generato dall'IA. Ciò comporta un rischio di disinformazione, bufale e frodi finanziarie.

🔍 Lo sapevi? Le frodi deepfake sono aumentate del 1740% e del 1530% solo nelle regioni del Nord America e dell'APAC.

Quindi, che tu sia un autore di contenuti, un appassionato di IA o un esperto di sicurezza informatica, trarrai vantaggio dall'uso di un rilevatore vocale IA per stare al sicuro. Ti farà piacere sapere che abbiamo raccolto 10 rilevatori vocali IA da provare!

Cosa sono i rilevatori vocali IA e perché usarli?

I rilevatori vocali IA sono strumenti sofisticati che differenziano le voci umane da quelle generate dall'IA. Questo meccanismo è supportato da un algoritmo di apprendimento automatico che analizza le variazioni di intonazione, tono e ritmo o modelli per rilevare le voci IA.

Ecco perché gli individui e le aziende dovrebbero utilizzare gli strumenti di rilevamento vocale basati sull'IA:

Proteggiti da frodi o disinformazione identificando voci sintetiche o audio deepfake

Proteggi la reputazione del tuo marchio assicurandoti che i contenuti audio associati al tuo business siano affidabili

Proteggi le comunicazioni sensibili da accessi non autorizzati o manipolazioni

Rispettare gli standard legali ed etici dell'uso dell'IA nel proprio settore

Anticipa le sfide e le minacce dell'IA tenendoti al passo con il settore in continua evoluzione dell'audio sintetico e mitigando in modo proattivo qualsiasi rischio

Cosa dovresti cercare in un rilevatore vocale IA?

Dato il suo ruolo cruciale, la selezione del giusto strumento di rilevamento vocale IA dovrebbe richiedere grande tatto. Per essere sicuri di selezionare la soluzione più efficace, considerare le seguenti funzionalità/funzioni:

Precisione : cerca strumenti con tassi di precisione elevati, distinguendo tra voci umane e generate dall'IA

Analisi in tempo reale : seleziona uno strumento che analizzi l'audio in tempo reale e fornisca un feedback immediato sulla sua autenticità

Assistenza multilingue : avere un software che supporti più di una lingua ne amplia l'uso

*interfaccia intuitiva: strumenti prioritari con un'interfaccia semplice per rendere il rilevamento vocale IA accessibile a tutti nel team

Capacità di integrazione : Scegli uno strumento che si integri perfettamente con il tuo stack tecnologico esistente

Aggiornamenti regolari : cerca un rilevatore vocale IA che tenga il passo con i cambiamenti nella tecnologia IA

*reportistica e analisi: scegli uno strumento che generi report dettagliati e offra informazioni più approfondite sulle anomalie rilevate e sulle potenziali minacce

le 10 migliori app di rilevamento vocale con IA*

Ora che sai quali sono le priorità, ecco i 10 migliori strumenti di rilevamento IA per i deepfake:

1. ElevenLabs (il migliore per la clonazione e il rilevamento vocale avanzati)

tramite ElevenLabs

ElevenLabs utilizza un modello avanzato di IA in grado di clonare voci umane con pochi minuti di audio. Ciò consente di generare voci realistiche e doppiare contenuti audio in 29 lingue. ElevenLabs ha anche lanciato un classificatore vocale che identifica le voci generate dall'IA per prevenire l'uso improprio del loro strumento.

Le migliori funzionalità/funzioni di ElevenLabs

Convertire i prompt basati su testo in discorsi a flusso libero con voci diverse

Addestrare il modello di IA utilizzando input vocali. Modificare facilmente vari clip audio con la propria voce

Doppia clip video e audio in più lingue per un'accessibilità universale

Inserisci del testo per creare effetti speciali e incorporarlo nel tuo audio per renderlo dinamico

Limiti di ElevenLabs

Offre un controllo limitato sulla pronuncia, soprattutto in alcune lingue

Il supporto multilingue richiede prompt modificati per risultati accurati

Prezzi ElevenLabs

Free

Iniziale : $5

Autore : 22 $ al mese

Pro : 99 $ al mese

Scala : 330 $/mese

Business : 1.320 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ElevenLabs

G2 : 4. 7/5 (160+ recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di ElevenLabs

Uso ElevenLabs nei seguenti modi: Un clone professionale della mia voce. Questo mi permette di fare la sintesi vocale in tempo reale in un modo che sembra al 90-95% che sia davvero io a parlare, compresi i miei manierismi e il mio accento. Ho un accento appalachiano profondo, quindi non comune. ElevenLabs lo gestisce in modo impeccabile.

Uso ElevenLabs nei seguenti modi: Un clone professionale della mia voce. Questo mi permette di fare la sintesi vocale in tempo reale in un modo che sembra al 90-95% che sia davvero io a parlare, compresi i miei manierismi e il mio accento. Ho un accento appalachiano profondo, quindi non comune. ElevenLabs lo gestisce perfettamente.

2. Assomigliare. IA (la migliore per la generazione di voci IA e il rilevamento di deepfake)

Assomigliare. L'IA svolge un duplice ruolo per le clip vocali. In primo luogo, la sua IA generativa converte l'input basato su testo in parlato. In secondo luogo, il suo rilevatore di deepfake consente di caricare audio, video e immagini per rilevare qualsiasi tipo di manipolazione.

I due servizi complementari rendono Resemble. AI una soluzione completa per la creazione di contenuti IA e il rilevamento di deepfake audio.

Assomigliare. Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Clona la voce umana in base a campioni audio o seleziona tra voci preimpostate generate dall'IA

Ottieni supporto per oltre 60 lingue, come inglese, giapponese, bengalese, vietnamita, danese e altre ancora

Rileva i deepfake multimediali utilizzando l'ispezione in tempo reale delle onde sonore multimodali

Aggiungi una filigrana IA alle tue creazioni per salvaguardare la proprietà intellettuale

Assomigliare. Limiti dell'IA

La qualità della voce generata dall'IA non è costante

Assistenza per integrazioni limitate

Assomigliare. Prezzi IA

Autore : 20 $ al mese

Professionale : 99 $ al mese

Business : 499 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Assomiglia. Valutazioni e recensioni di IA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi che? C'è una maggiore consapevolezza della clonazione vocale rispetto ai deepfake. Tuttavia, le persone sono più preoccupate per i deepfake che per i cloni vocali.

3. PlayHT Voice Classifier (il migliore per generare voci sintetiche versatili)

via PlayHT

PlayHT produce audio ultra realistico generato dall'IA, con assistenza per oltre 800 voci dall'audio naturale generate dall'IA in oltre 130 lingue e accenti. Tali ricche funzionalità/funzioni offrono un'immensa flessibilità nella creazione di file audio di alta qualità.

Inoltre, l'API Voice Generation aiuta nella clonazione e generazione vocale in tempo reale per applicazioni quali e-learning, podcasting e IA per conversazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di PlayHT Voice Classifier

Incorporare elementi umani come le emozioni nelle voci generate dall'IA

Aggiungi alla tua libreria pronunce personalizzate di termini di nicchia e acronimi

Genera e pubblica podcast direttamente su piattaforme come iTunes, Spotify e Google Podcasts

Creare agenti vocali IA per il supporto clienti, ruoli di front desk, assistenza personale e altro ancora

GiocaHT Limiti del classificatore vocale

L'interfaccia utente non è molto intuitiva, il che rende la curva di apprendimento ripida

Potrebbe essere necessario modificare le impostazioni dei file audio per ottenere la naturalezza desiderata

Prezzo di PlayHT Voice Classifier

PlayHT Studio

piano Free

Autore : 39 $ al mese

Unlimited : $99/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

aPI PlayHT*

piano Free

Hacker : 5 $ al mese

Pro : 49 $ al mese

Startup : 299 $/mese

Crescita : 999 $/mese

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PlayHT Voice Classifier

G2 : 4. 5/5 (80+ recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di PlayHT Voice Classifier

Gioca. ht mi colpisce per la sua vasta selezione di voci realistiche, che offrono una gamma di accenti e lingue che elevano davvero il mio/nostro contenuto. L'interfaccia è intuitiva, il che rende facile convertire il testo in parlato senza soluzione di continuità. Questa varietà e facilità d'uso sono preziose per creare contenuti audio diversi e coinvolgenti

Gioca. ht mi colpisce per la sua vasta selezione di voci realistiche, che offrono una gamma di accenti e lingue che elevano davvero il mio/nostro contenuto. L'interfaccia è intuitiva, il che rende facile convertire il testo in parlato senza soluzione di continuità. Questa varietà e facilità d'uso sono preziose per creare contenuti audio diversi e coinvolgenti

4. Rilevatore vocale IA (ideale per un'analisi completa dell'autenticità audio)

tramite Rilevatore vocale IA

Come indica il nome, il rilevatore vocale IA identifica se un file audio è reale o generato dall'IA.

Lo strumento ha funzionalità/funzioni integrate per eliminare il rumore di fondo, rimuovere la musica e migliorare la precisione del rilevamento. È disponibile sul web e come estensione del browser.

Le migliori funzionalità/funzioni del rilevatore vocale IA

Rimuove il rumore di fondo e la musica per una maggiore precisione nel rilevamento vocale IA

Funziona anche con clip audio di durata fino a sette secondi

Rileva voci clonate da varie piattaforme di generazione vocale IA

Aggiungere l'estensione del browser per scansionare le voci da piattaforme come YouTube, WhatsApp, TikTok, Zoom e Google Meet

limiti del rilevatore vocale IA*

Leggermente inaffidabile quando si lavora con file audio e dialetti non inglesi

La precisione è compromessa dalla pre-elaborazione dell'audio a causa del rumore di fondo o della musica

prezzi del rilevatore vocale IA*

Sottoscrizione mensile : 12,99 $ al mese

Sottoscrizione annuale : 130 $/anno

Soluzione aziendale e API: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AI Voice Detector

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

5. Veritone (il migliore per il rilevamento deepfake a livello aziendale)

tramite Veritone Voice

Veritone fornisce software, applicazioni e servizi di intelligenza artificiale per le aziende. La sua offerta principale è aiWARE, un sistema operativo IA personalizzabile con elevata flessibilità per soddisfare specifiche esigenze aziendali.

aiWARE dispone di motori vocali IA che identificano gli oratori utilizzando segni rivelatori quali tono, intensità, pause naturali e altro ancora. Genera inoltre voci realistiche per diversi settori e applicazioni.

Le migliori funzionalità di Veritone

Esplora una suite completa di strumenti, applicazioni e servizi vocali basati sull'IA

Creare voci IA personalizzate o clonare le voci di celebrità e personaggi pubblici

Scegli da una libreria di oltre 300 voci e traduci i contenuti in oltre 150 lingue

Incorporare una voce generata dall'IA del marchio in tutti i prodotti e progetti con API

Limiti di Veritone

Si rivolge principalmente alle aziende che dispongono del know-how tecnico per utilizzare le sue varie funzionalità/funzioni

Offre una trasparenza limitata nei prezzi

Prezzi Veritone

*voci personalizzate: a partire da 9.000 dollari a voce

Voci di serie e premium : 500 $/mese

Flusso di lavoro aziendale : Prezzi personalizzati

API e voce in tempo reale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Veritone

G2 : 4. 2/5 (100+ recensioni)

Capterra: Non disponibile

6. Rilevatore di deepfake (ideale per l'identificazione rapida di audio/video deepfake)

tramite Rilevatore di deepfake

Se stai cercando di rilevare i deepfake generati dall'IA, lo strumento Deepfake Detector fa al caso tuo. Ti consente di caricare file audio e video per eseguire un'analisi rapida e determinare la probabilità di media sintetici.

È disponibile anche come estensione del browser, che consente di eseguire lo strumento direttamente su siti web come YouTube e TikTok.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deepfake Detector

Utilizza la funzione integrata di rimozione del rumore di fondo e della musica per una maggiore precisione

Aggiungere l'estensione al browser per eseguire il rilevatore di deepfake direttamente su diverse piattaforme

Accedi all'API per una più facile integrazione nei tuoi sistemi aziendali

*limiti del rilevatore di deepfake

Tende a dare falsi positivi e falsi negativi

Non supporta tutti i formati di file

Prezzi del rilevatore di deepfake

Sottoscrizione mensile: 16,80 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Deepfake Detector

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

7. Otter. ai (la migliore per la trascrizione accurata del parlato generato dall'IA)

Otter. ai è un software di sintesi vocale che converte le parole pronunciate in testo scritto in tempo reale. È un ottimo strumento per generare trascrizioni di podcast, riunioni, conferenze o interviste.

Oltre alla trascrizione audio, Otter. ai utilizza l'apprendimento automatico per il suo metodo di rilevamento degli oratori per identificare gli oratori in base alla loro voce, tonalità e stili di conversazione.

Otter.ai migliori funzionalità/funzioni

Popolare trascrizioni IA altamente accurate da file audio/video

OtterPilot, l'assistente per le riunioni basato sull'IA, ti fornisce note e riepiloghi/riassunti automatici delle riunioni

Genera contenuti utilizzando Otter IA Chatta per ottenere o condividere aggiornamenti istantanei

Si integra con piattaforme come Zoom, Slack, Salesforce, Microsoft SharePoint, ecc.

Otter. limiti dell'IA

A volte può avere difficoltà nell'identificazione accurata dell'oratore

La condivisione delle registrazioni tra i team può a volte diventare una sfida

Prezzi di Otter. ai

Basic : Gratis

Pro : 16,99 $/mese per utente

Business : 30 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Otter. Valutazioni e recensioni di IA

G2 : 4. 3/5 (290+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (90+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai

Otter. ai è un ottimo strumento di IA per trascrivere audio e video. La versione premium è ottima, in quanto consente di caricare più minuti di audio. La parte migliore è la marcatura temporale e la precisione. Uso la versione premium da molto tempo e il recente aggiornamento in cui l'IA aiuta a estrarre le informazioni richieste dalla conversazione è estremamente utile.

Otter. ai è un ottimo strumento di IA per trascrivere audio e video. La versione premium è ottima, in quanto consente di caricare più minuti di audio. La parte migliore è la marcatura temporale e la precisione. Uso la versione premium da molto tempo e il recente aggiornamento in cui l'IA aiuta a estrarre le informazioni richieste dalla conversazione è estremamente utile.

8. Murf (il migliore per la generazione di voci di IA di alta qualità per i podcast)

Murf è un generatore di voce versatile e un software di sintesi vocale. Come tale, non sorprende che sia uno dei migliori strumenti di IA all-in-one per i podcaster. Da fare un voiceover o un doppiaggio dei contenuti in più di 20 lingue, Murf porta a termine il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni

Scegli tra più di 120 voci generate dall'IA o crea voci clonate

Controllare l'intonazione, il ritmo, il tono e altri modelli di parlato delle voci clonate per imitare i parlanti reali

Enfatizza parole specifiche nel tuo copione per trasmettere l'esatta intenzione

Si integra con strumenti come PowerPoint, Articulate 360, Google Slides, Notion, Adobe e altri ancora

Limiti del software

La personalizzazione della voce è limitata rispetto ad altri strumenti presenti in questo elenco

La pronuncia dell'IA può essere a volte imprecisa e necessitare di correzioni

Prezzi indicativi

Murf Studio

Free

Autore : 29 $/mese (Lite); 49 $/mese (Plus+)

Business : 99 $/mese (Lite); 199 $/mese (Plus+)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Murf Dub

Free

Paga in base al consumo : 1 $/credito

Enterprise: Prezzi personalizzati

API Murf

Free

Pagamento in base al consumo : 1 $/10.000 caratteri

Personalizzato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Murf

G2 : 4. 7/5 (1.320+ recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

9. Listnr IA (la migliore per convertire testo in parlato o video)

tramite Listnr IA

Listnr IA è un generatore di voce IA ultra realistico. Offre oltre 1000 voci realistiche in più di 142 lingue.

Consente inoltre di creare un clone della propria voce per mantenere la familiarità con la voce del proprio marchio. È anche possibile utilizzarlo per generare video senza volto basati sull'IA, partendo da un prompt testuale.

Elenca le migliori funzionalità/funzioni di IA

Selezione tra oltre 1000 voci in 142 lingue e accenti

Creare cloni vocali utilizzando un semplice campione di 5 secondi, anche se non è di alta qualità

Genera video senza volto con voci fuori campo per pochi dollari

Utilizza le funzionalità/funzioni di pausa e punteggiatura per dare al tuo audio il ritmo e il flusso desiderati

Elencare i limiti dell'IA

La voce non sembra così naturale, il che può essere un limite per alcuni utenti

Non ha un piano gratis o freemium, il che lo rende un'opzione più costosa

Listnr Prezzi IA

Individuale : 19 $ al mese

Solo : 39 $/mese

Agenzia: 99 $ al mese

Elenco delle valutazioni e recensioni di Listnr IA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Listnr IA

È facile da testare e c'è una marea di lingue e accenti tra cui scegliere, e recentemente hanno aggiunto lo stile di lettura, il che rende il video ancora più facile da capire e credere.

È facile da testare e c'è una marea di lingue e accenti tra cui scegliere, e recentemente hanno aggiunto lo stile di lettura, il che rende il video ancora più facile da capire e credere.

10. Deepware Scanner (il migliore per la scansione e il rilevamento di video deepfake)

Sviluppato da Deepware. ai, Deepware Scanner aiuta a rilevare voci di IA e video deepfake.

Esegui la scansione caricando un file o condividendo l'URL del video direttamente sulla piattaforma per un'analisi rapida. Il servizio è attualmente in fase beta e dovrebbe essere perfezionato nel tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deepware Scanner

Rileva cloni vocali e deepfake caricando file o condividendo link video

Integra gli strumenti di rilevamento deepfake nel tuo flusso di lavoro utilizzando API

Limiti di Deepware Scanner

Attualmente in fase beta, richiederà tempo per migliorare la precisione

Prezzi di Deepware Scanner

Free

Valutazioni e recensioni di Deepware Scanner

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Ecco alcuni altri strumenti da considerare nella scelta di un rilevatore vocale IA:

KnowBe4 : insegna ai tuoi dipendenti a rilevare voci di IA e audio falsi per ridurre al minimo il rischio umano

Deepgram : utilizza API per agenti vocali speech-to-text, text-to-speech e speech-to-speech

soiniox*: Utilizza lo strumento per comprendere le sfumature delle conversazioni, come le emozioni e i segnali non verbali

ClickUp (ideale per aumentare la produttività utilizzando l'IA)

Anche se ClickUp non è un rilevatore vocale basato su IA, utilizza un potente assistente nativo basato su IA per aumentare la produttività e rendere più efficienti i flussi di lavoro quotidiani, dalla creazione di documentazione alla reportistica sullo stato.

Come risultato dell'utilizzo di ClickUp: 87. il 5% dei team segnala una migliore visibilità

87. il 9% riferisce una migliore collaborazione

96. il 7% riporta una migliore efficienza

Come app per il lavoro che fa tutto, ClickUp combina gestione dei progetti, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

ClickUp Brain e ClickUp Clips lavorano insieme per semplificare i flussi di lavoro basati su video e voce.

Registra facilmente voce e video senza cambiare app utilizzando ClickUp Clips

ClickUp Clips consente di acquisire registrazioni video/schermo e messaggi vocali. Utilizzali per creare procedure dettagliate dei prodotti, trasmettere facilmente concetti complessi e lasciare un feedback dettagliato al tuo team.

Puoi condividere queste registrazioni istantaneamente tramite link pubblici o privati e persino allegarle alle attività di ClickUp pertinenti per mantenere il contesto centralizzato. Che tu stia catturando idee o documentando discussioni, ClickUp Clips garantisce che ogni dettaglio sia documentato accuratamente.

Trascrivi automaticamente la voce e i video Clip con ClickUp Brain

ClickUp Brain elimina il fastidio della trascrizione di voce e video, lavorando perfettamente con ClickUp Clips per trasformare le parole pronunciate in testo utilizzabile. Clips cattura audio e video mentre Brain trascrive e perfeziona automaticamente il contenuto per una migliore accessibilità.

Basta con lo sfogliare le registrazioni: basta cercare nella trascrizione i dettagli chiave, estrarre gli elementi di azione e convertirli immediatamente in attività. Hai bisogno di condividere le informazioni? Genera riepiloghi, evidenzia le decisioni e mantieni tutti allineati senza lavoro manuale.

Riepilogare/riassumere i contenuti dei tuoi ClickUp Clip e trovare qualsiasi cosa nella trascrizione con semplici prompt utilizzando ClickUp Brain

Puoi persino riutilizzare queste registrazioni in contenuti scritti, chiedendo a ClickUp Brain di generare il materiale richiesto in base alle informazioni condivise. È perfetto per autori di contenuti, podcaster, YouTuber, ecc.

Integrando l'IA nel flusso di lavoro, ClickUp elimina il lavoro inutile, in modo da potersi concentrare su ciò che conta di più: portare a termine le cose.

📮 ClickUp Insight: Solo il 12% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza funzionalità/funzioni di IA integrate nelle suite per la produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le implementazioni attuali potrebbero non avere l'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che costringerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme di conversazione standalone preferite. Ad esempio, l'IA può eseguire un flusso di lavoro di automazioni basato su un semplice testo di richiesta dell'utente? ClickUp Brain può farlo! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, incluso, ma non limitato a, riassumere le conversazioni in chat, abbozzare o rifinire il testo, estrarre informazioni dall'area di lavoro, generare immagini e altro ancora! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app Tutto per il lavoro!

ClickUp ci ha aiutato ad aumentare la trasparenza e la visibilità. Ci ha anche permesso di eliminare i processi ridondanti e diventare più efficienti.

ClickUp ci ha aiutato ad aumentare la trasparenza e la visibilità. Ci ha anche permesso di eliminare i processi ridondanti e diventare più efficienti.

creazione e condivisione di file audio senza intoppi con ClickUp*

Con il progredire della tecnologia IA, dobbiamo decidere come utilizzarla. Gli hacker hanno scoperto come usarla per causare danni, ma i buoni samaritani hanno anche sviluppato strumenti di ascolto e segnalazione dell'audio sintetico.

Abbiamo parlato di diversi rilevatori vocali basati sull'IA che indicano la probabilità che un suono sia autentico o sintetico. Abbiamo anche visto un brillante esempio di come l'IA possa essere utilizzata per il bene, per migliorare la produttività e l'efficienza. Strumenti come ClickUp Brain sono esemplari di come possiamo raggiungere l'eccellenza con l'IA.

Sei pronto a provarlo? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri la differenza che l'IA può fare nella tua produttività quotidiana!