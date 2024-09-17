Come porre una domanda all'IA: I consigli degli esperti per ottenere il massimo dagli strumenti di IA

L'intelligenza artificiale (IA) ha ufficialmente lasciato i film di fantascienza ed è entrata direttamente nei dispositivi elettronici della nostra vita quotidiana. 🤖

Grazie ai chatbot dotati di IA come ChatGPT, ottenere risposte a qualsiasi domanda è semplice come mandare un testo a un amico. Questo è molto utile per fare brainstorming, condurre ricerche e redigere qualsiasi tipo di contenuto.

E la parte migliore?

Il tempo di risposta. L'apprendimento è immediato.

Ma il punto è questo:

Se volete ottenere risposte pertinenti senza perdere tempo, dovete sapere come porre una domanda all'IA in modo efficace. Non si tratta di scienza missilistica: basta sapere quali sono le insidie da evitare e le tecniche corrette da utilizzare.

È qui che entra in gioco questa pratica guida.

E se siete curiosi di conoscere il contesto più ampio dell'IA e ci immergeremo nel suo funzionamento e discuteremo le sue considerazioni etiche e sulla privacy. In questo modo, quando sceglierete gli strumenti di IA, saprete cosa cercare, come i limiti dei dati di addestramento e la gestione dei dati.

Pronti? Andiamo!

Comprendere l'IA e il suo lavoro

L'IA è un campo dell'informatica che costruisce robot e sistemi informatici in grado di svolgere attività simili a quelle umane con maggiore precisione e in una frazione di tempo. ⚡

Questo obiettivo viene raggiunto attraverso diversi rami dell'IA come:

Apprendimento automatico : Utilizza algoritmi e grandi insiemi di dati per costruire modelli di autoapprendimento. Questi modelli consentono ai sistemi informatici di apprendere autonomamente nuovi dati, riconoscere modelli e prendere decisioni

Utilizza algoritmi e grandi insiemi di dati per costruire modelli di autoapprendimento. Questi modelli consentono ai sistemi informatici di apprendere autonomamente nuovi dati, riconoscere modelli e prendere decisioni apprendimento approfondito : Questo sottoinsieme dell'apprendimento automatico imita il cervello umano. Come i neuroni del cervello, utilizza reti neurali artificiali (un insieme di algoritmi complessi) per imparare da enormi quantità di dati. Quindi, se si alimenta una rete neurale con immagini di cani e gatti, questa imparerà a identificare altri cani e gatti 🐱 🐶 🐶

Questo sottoinsieme dell'apprendimento automatico imita il cervello umano. Come i neuroni del cervello, utilizza reti neurali artificiali (un insieme di algoritmi complessi) per imparare da enormi quantità di dati. Quindi, se si alimenta una rete neurale con immagini di cani e gatti, questa imparerà a identificare altri cani e gatti 🐱 🐶 🐶 Elaborazione del linguaggio naturale (NLP): ramo dell'IA che insegna a computer e robot a interagire con il linguaggio umano, proprio come facciamo noi. L'IA è quindi in grado di comprendere le parole pronunciate e scritte, interpretarle e rispondere in un modo che abbia senso per noi

Scatenare la creatività, creare modelli o generare copy alla velocità della luce con il miglior partner di brainstorming al mondo

Al giorno d'oggi, IA è sinonimo delle potenti tecnologie che alimentano le nostre app e macchine preferite. Le opzioni più diffuse includono:

ChatGPT e ClickUp AI per generare contenuti in risposta alle nostre query

per generare contenuti in risposta alle nostre query Amazon , Netflix e Spotify per consigliare prodotti, film e canzoni in base al nostro comportamento e alle nostre preferenze passate

per consigliare prodotti, film e canzoni in base al nostro comportamento e alle nostre preferenze passate Siri, Alexa e Google Assistant per comprendere e rispondere ai nostri comandi vocali

per comprendere e rispondere ai nostri comandi vocali Tesla per prendere decisioni di guida in tempo reale sulla strada

Errori comuni che gli esseri umani commettono quando pongono domande all'IA

I grandi modelli linguistici (LLM) come ChatGPT di OpenAI sono diventati parte integrante di attività personali e professionali come la scrittura di email, la generazione di codici e la stesura di piani di marketing. 📝

Ma se siete alle prime armi con l'IA, è probabile che facciate molti errori e vi sentiate frustrati dalle risposte. Ecco perché sapere come porre una domanda all'IA è fondamentale. Per eliminare le difficoltà e risparmiare tempo, ecco alcuni errori comuni da evitare quando si pongono domande all'IA.

1. Fare domande vaghe

Sebbene gli strumenti di IA abbiano molte funzioni avanzate, la lettura del pensiero non è una di queste.

La qualità delle risposte che si ricevono è legata alla chiarezza e al dettaglio dei dati inseriti. Se le domande sono vaghe o le informazioni fornite sono imprecise, ci si aspetta di ricevere risposte generiche, errate o non applicabili a ciò di cui si ha bisogno.

Prima di premere "invia" sulla vostra domanda, prendetevi un momento per considerare ciò che volete sapere e includete il maggior numero possibile di dettagli rilevanti (come lo scopo, il contesto e le preferenze). ✍️

2. Provider con poco o nessun contesto

Gli strumenti di IA spesso richiedono un contesto per capire l'intento di una domanda. Altrimenti, vi ritroverete con risposte tecnicamente corrette ma irrilevanti e inapplicabili per voi.

Fornite allo strumento di IA la domanda chi, cosa, dove, quando e perché.

Supponiamo che abbiate bisogno di aiuto per pianificare un evento. Menzionare il tipo di evento, la posizione, la data e chi vi parteciperà è fondamentale. Questo contesto permette all'IA di adattare i suoi suggerimenti su luoghi, attività e logistica per soddisfare le esigenze uniche dell'evento.

3. Aspettarsi che l'IA capisca sempre tutto all'istante

Aspettarsi che l'IA faccia centro al primo tentativo è un po' irrealistico: l'IA è intelligente, ma non è perfetta.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Reprompting\_GIF.gif Come porre una domanda all'IA: ripresentare un saggio usando lo strumento ClickUp AI /$$$img/

Ottimizzare i risultati per raggiungere più velocemente contenuti migliori utilizzando il prompt di ClickUp AI

Ad esempio, se chiedete all'IA quali sono le best practice nel marketing digitale, potreste ottenere una risposta che copre un ampio intervallo di argomenti. Invece di sentirsi frustrati e rinunciare, la coda guida l'IA a restringere la risposta. 🎯

È come fare una domanda a un amico. A volte è necessario modificare la domanda, chiarire punti specifici o aggiungere ulteriori dettagli per ottenere le informazioni desiderate.

4. Mancato controllo dei fatti sull'output

Gli strumenti di IA generano risposte utilizzando insiemi di dati più grandi di quelli che il cervello umano può gestire contemporaneamente. Tuttavia, possono ancora sbagliare senza avvisare l'utente che non sono sicuri.

Se si utilizza l'IA per ottenere le ultime statistiche sull'utilizzo di Internet, potrebbe fornire dati obsoleti provenienti da database inaffidabili. È necessario effettuare un controllo incrociato di questi fatti (con fonti affidabili e aggiornate) per assicurarsi che siano corretti prima di condividerli con gli altri.

Sebbene questo sembri un lavoro molto impegnativo, è molto più veloce che andare a caccia di informazioni da soli.

Sfide che l'IA affronta nel fornire risposte

Anche se si evitano gli errori comuni di cui abbiamo appena parlato, l'IA ha comunque dei limiti. Comprenderli può aiutare a gestire e utilizzare meglio le risposte ricevute.

1. Aggiornamenti in tempo reale

Gli strumenti di IA si basano sui dati su cui sono stati addestrati, che potrebbero non includere le informazioni o le tendenze più recenti.

Immaginate di voler conoscere i gadget più recenti nel campo delle energie rinnovabili. Se l'ultimo aggiornamento dei dati dell'IA risale a sei mesi fa, potrebbero sfuggirle le ultime scoperte o discussioni.

Una buona mossa è quella di ricontrollare personalmente i fatti più recenti o verificare quando l'IA ha ricevuto l'ultimo aggiornamento. In questo modo si è certi di non perdere nulla di nuovo e di poter prendere decisioni con l'ultimo scoop in mano. 🧐

2. Capacità di risolvere i problemi

Poiché le prestazioni dell'IA dipendono dai dati di addestramento, potrebbe avere difficoltà a risolvere problemi creativi e a rispondere a domande complesse.

Ad esempio, se si chiede all'IA di redigere un piano aziendale, può generare una bozza di base basata sui modelli e sulle informazioni contenute nei dati di addestramento. Potrebbe però non riuscire a coprire alcuni dettagli chiave, unici per la vostra idea aziendale. 💡

Tenendo presente questo, considerate l'utilizzo dell'IA per integrare le vostre competenze e la vostra creatività, non per creare tutto da zero. Dategli in pasto quanti più input possibili sulla vostra idea aziendale e perfezionate la sua risposta con le vostre intuizioni e prospettive.

3. Pregiudizio algoritmico

Se i dati utilizzati per addestrare un'IA hanno un pregiudizio, intenzionale o meno, le risposte dell'IA lo rifletteranno. Ad esempio, se si chiedono all'IA consigli sulle assunzioni e questa è stata addestrata su dati che mostrano una maggioranza di uomini in ruoli di leadership, potrebbe suggerire pratiche che favoriscono gli uomini.

Spetta agli ingegneri dell'apprendimento automatico garantire che i dati di addestramento non abbiano pregiudizi. Tuttavia, l'utente deve essere consapevole di questa possibilità.

Sapere questo vi permette di valutare le risposte dell'IA in modo critico, di cercare i pregiudizi e di fornire un feedback (al modello e ai provider dell'IA) per implementare le correzioni.

Metodi pratici su come Fare una domanda all'IA

Le domande che si digitano in uno strumento di IA (alias prompt) hanno un impatto sulla qualità delle sue risposte. L'ottimizzazione di questi prompt (alias ingegneria dei prompt) migliora significativamente i risultati.

Ecco cinque metodi pratici per migliorare il vostro gioco di prompt e generare risposte più accurate.

1. Usare i prompt dell'IA

Iniziare con un prompt di base in una nuova finestra del chatbot è un buon primo passaggio quando si pongono domande all'IA. Questo funziona bene per domande semplici come "Qual è la capitale della Francia?" o "Cos'è la fotosintesi?"

Ma se avete bisogno di creare domande approfondite ma volete accelerare il processo o non siete sicuri di come fare? Utilizzare Modelli di prompt per l'IA ! 🤩

Create facilmente campagne segmentate, raccogliete informazioni e dati per identificare i tipi di clienti e generate idee per contenuti e promozioni per aumentare il coinvolgimento e le conversioni con il modello di chat GPT Prompts for Marketing di ClickUp

Con ClickUp, potete accedere a centinaia di opzioni, tra cui:

Meglio ancora, utilizzare ClickUp AI è ricco di oltre 100 modelli di prompt già pronti per ogni ruolo e caso d'uso. Ad esempio, per il ruolo della produttività, i modelli di prompt aiutano a redigere descrizioni di prodotti, a pianificare eventi, a creare brief per le campagne e molto altro ancora.

2. Sii specifico

Per evitare risposte generiche dell'IA, è necessario porre domande specifiche. Ciò significa includere il maggior numero possibile di dettagli, come lo scopo del contenuto, lo stile di scrittura preferito, il formato di output (tabella, CSV, HTML), il target di riferimento ed eventuali regole e regole specifiche.

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e altro ancora

Ad esempio, "Puoi aiutarmi a scrivere un'email?" è una richiesta vaga. Una domanda migliore sarebbe: "Scrivi un'email professionale a un client che si scusa per il ritardo del progetto. Menzionate il nostro impegno per la qualità e offrite uno sconto per l'inconveniente. Non date la colpa a nessuno e non fornite eccessivi dettagli tecnici"

Più dettagli si forniscono, più l'IA può avvicinarsi a individuare e fornire la risposta esatta di cui si ha bisogno. 📌

3. Fornire un contesto sufficiente

Oltre a essere specifici, fornire un contesto è un altro modo per ottenere risposte precise. Il contesto può essere fornito da:

Descrivendo scenari specifici: invece di "Dammi qualche idea di contenuto per la mia azienda di cura della pelle", dipingi uno scenario: "Sto progettando una campagna di marketing per prodotti di cura della pelle eco-compatibili che hanno come traguardo i millennial. Quali sono le idee di contenuto che potrebbero risuonare con il mio pubblico?"

invece di "Dammi qualche idea di contenuto per la mia azienda di cura della pelle", dipingi uno scenario: "Sto progettando una campagna di marketing per prodotti di cura della pelle eco-compatibili che hanno come traguardo i millennial. Quali sono le idee di contenuto che potrebbero risuonare con il mio pubblico?" Fornire esempi: Invece di "Mi raccomandi qualche buon libro", si potrebbe dire: "Mi è piaciuto leggere 'L'alchimista' e 'Siddharta' Puoi consigliarmi libri con temi o stili di scrittura simili?"

Invece di "Mi raccomandi qualche buon libro", si potrebbe dire: "Mi è piaciuto leggere 'L'alchimista' e 'Siddharta' Puoi consigliarmi libri con temi o stili di scrittura simili?" Lasciare che l'IA assuma un personaggio: Ad esempio, "Immagina di essere un blogger di viaggi specializzato in viaggi economici. Quali sono le tue cinque migliori destinazioni di viaggio economiche per il 2024?"

La specificità è utile quando si ha bisogno di aiuto per strategie aziendali personalizzate, raccomandazioni personalizzate e risoluzione di problemi tecnici. 🛠️

4. Utilizzare un linguaggio conciso

Evitare l'uso di gergo o di frasi complesse che potrebbero confondere l'IA: mantenere un linguaggio semplice. In questo modo l'IA capirà facilmente ciò che volete e fornirà risposte utili.

Ad esempio, invece di chiedere "Quali sono le best practice per la SEO per migliorare il posizionamento nelle SERP?", si potrebbe chiedere "Come posso far apparire il mio sito web più in alto nei risultati di ricerca di Google?"

La domanda modificata utilizza un linguaggio semplice e abbandona il gergo di SEO e SERP per trasmettere la stessa idea ed è più probabile che ottenga una risposta migliore.

5. Testate diversi input

Ricordate che l'IA potrebbe non azzeccarci al primo tentativo.

Da fare, quindi, quando si applicano tutte le tecniche precedenti ma non si ottiene ancora la risposta desiderata? La risposta è semplice: provare di nuovo.

Ciò significa riformulare l'intera domanda (modificandone la struttura o fornendo maggiori dettagli) o porre domande di follower su parti specifiche della risposta precedente.

Dopo aver ripetuto questa operazione un paio di volte, inizierete a capire cosa funziona meglio per le diverse applicazioni e i diversi casi d'uso. 💪

Benefici dell'utilizzo dell'IA

Una volta imparato a creare prompt efficaci, l'uso di strumenti di IA generativa come ChatGPT e ClickUp AI consente di superare il blocco dello scrittore e di generare prime bozze in pochi secondi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\\_Translate\_V2.gif.gif Tradurre un paragrafo utilizzando lo strumento di ClickUp AI /$$$img/

Rendete quasi perfette le interpretazioni dei vostri contenuti in oltre 10 lingue grazie all'azione Translate di ClickUp AI

Ma ClickUp AI fa un passo avanti con altri vantaggi:

Disponibilità multipiattaforma 24/7: ClickUp AI è un assistente IA disponibile 24/7 via web, desktop, app Android e iOS. È possibile ottenere aiuto in qualsiasi momento e ovunque, sia che si lavori fino a tardi, che si sia in viaggio o che si passi da un dispositivo all'altro

ClickUp AI è un assistente IA disponibile 24/7 via web, desktop, app Android e iOS. È possibile ottenere aiuto in qualsiasi momento e ovunque, sia che si lavori fino a tardi, che si sia in viaggio o che si passi da un dispositivo all'altro Flussi di lavoro Limitati **Utilizzate ClickUp AI per semplificare le operazioni aziendali e i progetti convertendo le note delle riunioni in attività, suddividendo le attività in sottoattività e generando aggiornamenti sullo stato dei progetti

**Utilizzate ClickUp AI per semplificare le operazioni aziendali e i progetti convertendo le note delle riunioni in attività, suddividendo le attività in sottoattività e generando aggiornamenti sullo stato dei progetti Aumento della produttività ClickUp AI aumenta la produttività aiutandovi a trovare rapidamente informazioni specifiche in grandi insiemi di dati e a riepilogare lunghi documenti e chat di assistenza. Questo libera il tempo a voi e al vostro team per concentrarvi su attività complesse e creative 🙌

ClickUp AI aumenta la produttività aiutandovi a trovare rapidamente informazioni specifiche in grandi insiemi di dati e a riepilogare lunghi documenti e chat di assistenza. Questo libera il tempo a voi e al vostro team per concentrarvi su attività complesse e creative 🙌 Traduzioni: Usare l'opzione Tradurre l'azione in ClickUp AI per creare contenuti in una dozzina di lingue diverse

Considerazioni etiche e sulla privacy nelle conversazioni con l'IA

L'IA ha molti vantaggi, ma solleva anche problemi etici e di privacy. Ecco cosa dovete sapere per assicurarvi che utilizzare gli strumenti di IA in modo responsabile .

1. Il ruolo dei cookie HTTP nell'IA

I cookie HTTP sono piccoli file salvati sul dispositivo quando si visitano i siti web. In genere vengono utilizzati per ricordare il comportamento e le preferenze dell'utente.

Questi vengono inseriti nelle app di IA che personalizzano le interazioni future su questi siti web. Se da un lato questo migliora l'esperienza complessiva dell'utente, dall'altro solleva problemi di privacy.

I dati raccolti dai cookie possono essere utilizzati in modi non previsti dall'utente. Supponiamo che visitiate spesso siti web dedicati alla salute. I cookie memorizzeranno e utilizzeranno queste informazioni per influenzare gli annunci e i contenuti che vedete su altri siti.

Alcuni dei modi migliori per contrastare questo fenomeno sono approfondire le conoscenze sull'IA e sulle informative sui cookie dei siti web, limitare o bloccare i cookie di monitoraggio e cancellare regolarmente i cookie dal proprio dispositivo.

2. Privacy e sicurezza dei dati nelle app di /IA chatbot

Le app chatbot hanno spesso bisogno di accedere ai dati personali per fornire risposte pertinenti e utili. Tuttavia, condividere troppo può essere rischioso, soprattutto per quanto riguarda i dati sensibili.

È importante sapere come questi chatbot proteggono e utilizzano i dati condivisi. Certo, molte app di chatbot utilizzano una forte crittografia e regole rigorose di protezione dei dati per proteggere le informazioni e impedirne l'uso improprio. 🔒

Ma i livelli di sicurezza possono variare, quindi è più sicuro controllare le loro politiche sulla privacy e capire quali autorizzazioni si stanno dando.

In questo modo, potrete godere dei vantaggi dell'IA mantenendo il controllo sulle vostre informazioni private e riducendo il rischio di violazioni della privacy.

3. Perdita di posti di lavoro

I sistemi di IA prenderanno il posto di lavori come gli assistenti virtuali, la gestione dei social media, il supporto clienti e la produzione, man mano che diventeranno più avanzati.

Secondo una ricerca pubblicata su Sage Journals il 14% dei lavoratori ha già perso il proprio posto di lavoro a causa dell'IA. Si prevede che questo dato sia destinato ad aumentare, dato che un numero sempre maggiore di aziende ha in programma di ridurre la propria forza lavoro utilizzando l'IA e altre strategie di automazione. 👀

La soluzione? Le aziende dovrebbero impostare programmi di formazione che aiutino i loro team ad adattarsi e ad eccellere con l'IA. Ciò potrebbe significare investire in competenze umane che l'IA non può replicare e insegnare ai dipendenti a sfruttare l'IA nelle loro mansioni.

Nel frattempo, i dipendenti possono visualizzare questo cambiamento come una spinta ad aggiornare le proprie competenze e a rimanere adattabili. Partecipare ai programmi di formazione offerti dai datori di lavoro o esplorare nuovi corsi di tecnologia è un ottimo inizio.

4. Consumo di energia

Lo sviluppo e il mantenimento di grandi IA richiede molta energia. Ciò solleva preoccupazioni circa il contributo dell'IA alle emissioni di carbonio, che hanno un impatto negativo sull'ambiente. 🌱

Man mano che l'IA diventa sempre più integrata nella nostra vita quotidiana, la sua impronta ambientale diventa sempre più difficile da ignorare. Ma ci sono modi per intervenire come sviluppatori e utenti dell'IA, sostenendo l'uso di fonti di energia rinnovabili nei centri dati e la ricerca di modelli di IA a minor consumo energetico.

Per compiere uno stato di avanzamento significativo in questo settore ci vorrà del tempo. Ma oggi possiamo dare il via alla conversazione sulla costruzione di un futuro sostenibile con l'IA.

