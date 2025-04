Esempi di prompt negativi di IA per migliorare i contenuti

Finalmente scrivi il prompt perfetto per l'arte dell'IA. Premi "genera" e aspetti, ma ti ritrovi davanti a un incubo distorto: arti sconnessi, lineamenti del viso deformati e strane texture.

I modelli di IA non hanno solo bisogno di buoni prompt, ma anche di prompt negativi per filtrare gli elementi indesiderati. Se vi siete mai chiesti perché i vostri risultati presentano strani artefatti o stili indesiderati, è probabile che vi stiate perdendo questo passaggio cruciale.

In questa guida troverai esempi di prompt negativi di IA che aiutano a perfezionare il contenuto generato, assicurando che le tue creazioni risultino nitide, pulite ed esattamente come le avevi immaginate.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco perché i prompt negativi sono la chiave per migliorare i contenuti generati dall'IA: I prompt negativi sono essenziali per la precisione: perfezionano le immagini e i testi generati dall'IA rimuovendo distorsioni, stili errati e testo irrilevante per risultati professionali

L'importanza di utilizzare prompt negativi specifici per il caso: Che si tratti di creare ritratti realistici, anime art, foto realistiche, un articolo o uno script Python, personalizzare i prompt negativi garantisce coerenza e meno errori di IA

*l'equilibrio è la chiave quando si creano i prompt: sovraccaricare i prompt negativi può confondere l'IA, quindi testare ripetutamente e utilizzare tecniche di ponderazione per il controllo

Le diverse piattaforme di IA gestiscono i prompt in modo unico: ad esempio, Stable Diffusion consente una messa a punto avanzata dei prompt negativi, mentre MidJourney non utilizza comandi per escludere elementi

Il prompt negativo dell'IA è solo una parte del processo: l'ottimizzazione dei prompt nel tempo è fondamentale per l'efficienza. Strumenti come ClickUp Brain e le lavagne online aiutano a monitorare i progetti generati dall'IA

Cosa sono i prompt negativi dell'IA?

I prompt negativi per l'IA indicano a un modello di IA cosa evitare quando genera immagini o testo. Proprio come un normale prompt guida l'IA su cosa includere, un prompt negativo perfeziona l'output rimuovendo gli elementi indesiderati.

Un prompt negativo viene comunemente utilizzato nei modelli di generazione di testo, immagini e video per perfezionare i risultati ed escludere elementi indesiderati. Ciò è particolarmente utile quando si ha a che fare con modelli di IA che generano dettagli sfocati, funzionalità/funzioni mal rappresentate, strane distorsioni, dettagli superflui o stili errati.

Esempio: Se stai generando un ritratto realistico ma continui a ottenere sfondi sfocati e tratti del viso eccessivamente nitidi, il tuo prompt potrebbe essere: 👉 Prompt regolare: "Un ritratto iperrealistico di una donna con luci soffuse" 👉 Prompt negativo: "Sfondo sfocato, illuminazione intensa, viso distorto, arti in più, colori innaturali"

Aggiungendo prompt negativi, l'IA si concentra sul miglioramento della qualità degli elementi desiderati, eliminando al contempo i difetti comuni. Questa semplice modifica può aumentare drasticamente la precisione e aiutare a generare foto e testo realistici.

I prompt negativi sono utilizzati principalmente con i modelli generativi di IA, in particolare quelli relativi alla generazione di testo-immagine o testo-testo.

Quando si utilizza un modello che supporta il prompt negativo (soprattutto nella generazione di immagini), l'IA regola la rappresentazione dello spazio latente per ridurre al minimo la presenza degli elementi indesiderati specificati.

Perché utilizzare prompt negativi nella generazione di immagini con IA?

I prompt negativi impediscono la presenza di elementi indesiderati nelle immagini generate dall'IA, rendendole più curate e accurate. La rimozione di distorsioni e dettagli irrilevanti può far risparmiare tempo e migliorare la qualità. Ecco perché sono essenziali:

1. Evitare funzionalità/funzioni distorte o innaturali

I modelli di IA a volte generano arti scollegati, volti mal disegnati o parti del corpo non corrispondenti, specialmente nei ritratti o nei caratteri. I prompt negativi aiutano a contrastare questi problemi.

Esempio: Prompt: "Un guerriero fantasy in armatura, con illuminazione cinematografica"

Ecco cosa ha creato ChatGPT con il prompt di cui sopra:

tramite ChatGPT

Tuttavia, lo stesso prompt con un prompt negativo aggiuntivo come "Arti extra, viso distorto, proporzioni innaturali, dettagli sfocati" dà il risultato:

Prompt negativo utilizzando ChatGPT

La prima immagine presentava variazioni creative, come funzionalità/funzioni esagerate o meno attenzione alle proporzioni umane standard. Queste possono talvolta manifestarsi come elementi leggermente innaturali nella rappresentazione dell'aspetto o della postura del guerriero.

La seconda immagine, creata con il prompt negativo, evita specificamente queste funzionalità/funzioni. Mantiene le proporzioni umane standard, assicurando che il viso e gli arti appaiano naturali e realistici.

I dettagli sono nitidi e chiari, senza alcuna sfocatura che sminuisca la complessità dell'armatura o la chiarezza complessiva della scena.

2. Perfezionare gli stili artistici e la coerenza

L'IA può mescolare gli stili involontariamente, fondendo il realismo con l'anime o aggiungendo trame pittoriche quando si desidera un aspetto digitale pulito. I prompt negativi impongono coerenza.

Esempio: Prompt: "Un'illustrazione pulita in stile vettoriale di un gatto. "

Illustrazione vettoriale di un gatto

Lo stesso prompt se fornito insieme a un prompt negativo, ad esempio: "Acquerello, pittura a olio, rendering 3D, rumore, texture ruvida". L'output cambia in:

Prompt negativo

Sebbene pulita e moderna, la prima illustrazione vettoriale è stata creata senza vincoli. Questo può portare a variazioni involontarie nella trama o a uno stile che ricorda forme d'arte non vettoriali.

D'altro canto, la seconda illustrazione è stata volutamente creata per escludere alcune caratteristiche, come effetti acquerello, trame pittoriche a olio, aspetti di rendering 3D, rumore e trame ruvide.

Il risultato è stato una grafica più raffinata e rigorosamente vettoriale, che ha garantito un design nitido, chiaro e dai colori solidi.

3. Eliminare i colori indesiderati e i problemi di illuminazione

A volte, l'IA satura eccessivamente i colori o introduce effetti di luce violenti che disturbano l'atmosfera desiderata. I prompt negativi aiutano a controllare questo aspetto.

Esempio: Prompt: "Una strada cyberpunk lunatica con luci al neon."

Una strada cyberpunk lunatica con luci al neon

Lo stesso prompt con l'aggiunta di un prompt negativo: "Toni slavati, saturazione eccessiva, bagliore eccessivo, nebbioso" dà:

Prompt negativo

In genere, le immagini cyberpunk senza restrizioni potrebbero fare molto affidamento su effetti atmosferici come la nebbia e il bagliore per trasmettere malinconia e un'atmosfera ultraterrena. Il risultato è un'apparenza sfocata o meno dettagliata, con colori vibranti che si fondono l'uno nell'altro, creando un'immagine più astratta.

Al contrario, l'immagine con un prompt negativo offre una rappresentazione nettamente più nitida e definita di una scena di strada cyberpunk di quanto ci si potrebbe aspettare da un'immagine generata senza queste restrizioni.

💡 Suggerimento: un prompt ben strutturato garantisce risultati migliori per l'IA. Invece di scrivere input vaghi, usa frasi chiare e dettagliate per evitare risultati casuali. Qui puoi vedere esempi reali di prompt engineering.

Perché utilizzare prompt negativi nella generazione di testo con IA?

I prompt negativi (o vincoli guida) nella generazione di testo aiutano a mettere a punto le risposte, assicurando che soddisfino requisiti specifici ed evitando contenuti indesiderati. Sono particolarmente utili per perfezionare i risultati in strumenti come ChatGPT, Claude, Gemini e Codex.

Ecco uno sguardo approfondito sul perché i prompt negativi sono preziosi nella generazione di testo con IA:

1. Migliorare la pertinenza e l'accuratezza

Le risposte generate dall'IA a volte includono dettagli fuori tema, informazioni ridondanti o supposizioni che riducono la precisione. L'uso di prompt negativi aiuta a filtrare i contenuti irrilevanti, rendendo la risposta più mirata e precisa.

Esempio: Effetto: assicura che il riepilogo/riassunto rimanga storico senza contenuti futuri speculativi

Prompt: "Riepilogare/riassumere la storia dell'intelligenza artificiale"

Prompt negativo: "Da non fare: previsioni futuristiche o opinioni personali"

2. Controllo dello stile e del tono di scrittura

L'IA potrebbe generare risposte troppo formali, informali, eccessivamente dettagliate o tecniche per le tue esigenze. I prompt negativi possono guidare il tono, la leggibilità e la profondità del contenuto.

Esempio: Effetto: assicura che la spiegazione sia semplice e adatta ai principianti

Prompt: "Spiegare la tecnologia blockchain ai principianti"

Prompt negativo: "Evita il gergo tecnico e le spiegazioni matematiche complesse"

tramite Perplexity

3. Evitare contenuti ridondanti o ripetitivi e incoraggiare la creatività

L'IA a volte ripete gli stessi punti usando frasi diverse, rendendo le risposte inutilmente lunghe. A volte può produrre frasi generiche o abusate invece di contenuti unici e coinvolgenti.

I prompt negativi aiutano a mantenere una scrittura concisa e coinvolgente e spingono l'IA verso l'originalità.

Esempio: Effetto: Obbliga l'IA a elencare vantaggi unici anziché riformulare gli stessi punti ed evitare frasi prevedibili

Prompt: "Descrivi i benefici dell'esercizio fisico"

Prompt negativo: "Non ripetere lo stesso vantaggio con parole diverse ed evita i cliché come 'Mai arrendersi'."

4. Eliminare pregiudizi e soggettività

I modelli di IA vengono addestrati su vasti set di dati, che a volte possono introdurre pregiudizi o opinioni soggettive nelle risposte. I prompt negativi aiutano a mantenere le risposte neutre e basate sui fatti.

Esempio: Effetto: Assicura che la risposta sia obiettiva e basata sui dati piuttosto che speculativa

Prompt: "Discutere dell'impatto dell'IA sul lavoro"

Prompt negativo: "Non esprimere opinioni personali o fare affermazioni non supportate"

5. Escludere argomenti indesiderati o informazioni sensibili

A volte, i contenuti generati dall'IA includono argomenti controversi, dettagli sensibili o temi indesiderati che sono irrilevanti per la richiesta. I prompt negativi possono filtrare esplicitamente tali contenuti.

Esempio: Effetto: Mantiene l'attenzione sulle tecniche di produttività senza discutere di fattori legati alla salute

Prompt: "Scrivi un blog sulle strategie di gestione del tempo"

Prompt negativo: "Non menzionare dieta o esercizio fisico"

Esempi di prompt negativi IA per caso d'uso

I prompt negativi aiutano a mettere a punto i contenuti generati dall'IA eliminando distorsioni, elementi indesiderati, pregiudizi e incoerenze. Che tu stia lavorando a ritratti realistici, anime, paesaggi, fotografia di prodotti, testi pubblicitari o un blog, i giusti prompt negativi fanno la differenza.

Di seguito sono riportati esempi pratici di prompt negativi adattati alle diverse esigenze creative.

1. Ritratti umani realistici

L'IA ha difficoltà con l'anatomia, la simmetria facciale e le funzionalità/funzioni dall'aspetto naturale. Questi prompt negativi aiutano a mantenere il realismo.

❌ Esempi di prompt negativi: "Arti in più, dita in più, braccia in più, viso disegnato male, funzionalità/funzioni asimmetriche, anatomia sbagliata, occhi distorti, dettagli sfocati, consistenza plastica, valle misteriosa, muscoli troppo definiti ed esagerati, pelle granulosa."

💡 Consiglio dell'esperto: se l'IA continua a generare mani inquietanti, aggiungi "mani brutte, dita in più, troppe dita, dita fuse, presa innaturale" al tuo prompt negativo.

2. Personaggi di anime e cartoni animati

L'IA può mescolare stili o generare strani errori anatomici quando crea un'opera d'arte anime. Usa questi suggerimenti per mantenere i tuoi caratteri puliti e nitidi:

❌ Esempi di prompt negativi: "Dettagli realistici, texture troppo dettagliate, elementi 3D, iperrealismo, linee sfocate, bordi frastagliati, proporzioni sbagliate, occhi in più, mani disegnate male, proporzioni anime sbagliate, rumore, colori sbiaditi, filtro realismo"

🧠 Curiosità: Alcuni modelli di IA aggiungono accidentalmente nasi ai personaggi degli anime perché hanno difficoltà con la stilizzazione 2D!

3. Fotografia di prodotti e immagini per l'e-commerce

Per le immagini incentrate sui prodotti, l'IA spesso aggiunge riflessi indesiderati, sfondi disordinati o noiosi o un'illuminazione incoerente. I seguenti prompt negativi possono ovviare a questo problema:

❌ Esempi di prompt negativi: "Testo, filigrana, logo, oggetti extra, ombre, disordine, sfondo noioso, riflessi errati, illuminazione non uniforme, bassa qualità, distorsione dell'obiettivo di pessima qualità, scarsa risoluzione, sovraesposizione, sfocatura, dita brutte, qualità normale, bassa risoluzione"

💡 Suggerimento: la grafica generata dall'IA deve essere perfezionata. I prompt negativi aiutano a rimuovere gli elementi indesiderati, garantendo composizioni più pulite. Scopri come l'IA può migliorare la progettazione grafica qui.

4. Paesaggi e paesaggi urbani

Nelle immagini ambientali, l'IA può talvolta generare oggetti fluttuanti, luci non realistiche o folle indesiderate.

❌ Esempi di prompt negativi: "Ombre innaturali, saturazione eccessiva, oggetti fluttuanti, edifici distorti, texture mancanti, riflessi non realistici, basso contrasto, illuminazione errata, artefatti glitch, cielo sbiadito, luci sovraesposte, elementi duplicati"

5. Arte cyberpunk e fantascientifica futuristica

L'IA potrebbe esagerare con l'illuminazione al neon, combinazioni di colori innaturali o elementi distorti nelle composizioni fantascientifiche.

❌ Esempi di prompt negativi: "Sovraesposizione, bagliore irrealistico, neon eccessivo, prospettiva sbagliata, riflessi sull'obiettivo, bordi sfocati, contrasto scarso, luci extra, artefatti di disturbo, pixelato, geometria distorta, edifici duplicati."

🧠 Curiosità: i modelli di IA a volte mancano di dati per determinate immagini in uscita e in tal caso spesso "allucinano" risposte poiché interpretano male i dati o inventano risposte!

6. Arte fantasy e creature mitiche

Le generazioni a tema fantasy a volte aggiungono dettagli incoerenti, arti extra o anatomia errata alle creature mitiche.

❌ Esempi di prompt negativi: "Ali extra, parti del corpo sproporzionate, elementi luminosi casuali, texture plastica, colori troppo saturi, gambe deformate, asimmetria, ombre fuori posto, prospettiva sbagliata, dettagli mal sfumati"

🎯 Suggerimento bonus: evita il realismo dell'IA per un look fantasy dipinto aggiungendo "fotorealistico, rendering 3D, iper-dettagliato, realistico" al prompt negativo.

7. Stili artistici vintage e retrò

L'IA a volte aggiunge trame moderne o tavolozze di colori non corrette quando si cerca di ottenere stili vintage.

❌ Esempi di prompt negativi: "HD, alta definizione, bordi nitidi, artefatti digitali, stile moderno, saturazione eccessiva, dettagli new age, epoca errata, elementi futuristici, texture plastica"

8. Arte horror e a tema dark

Le immagini horror generate dall'IA a volte possono generare una comicità involontaria o un'eccessiva violenza. I prompt negativi aiutano a perfezionare l'effetto inquietante.

❌ Esempi di prompt negativi: "Fumetto, stupido, orrore esagerato, sangue in eccesso, eccessivamente dettagliato, gradazione dei colori innaturale, espressioni non realistiche, viso mal disegnato, contrasto scarso, toni sbiaditi, sfondo bianco, corpo sfocato."

9. Render architettonici e interni

L'IA spesso aggiunge un'illuminazione errata, mobili extra o strutture distorte nelle immagini architettoniche.

❌ Esempi di prompt negativi: "Illuminazione non uniforme, pareti deformate, riflessi irrealistici, oggetti fluttuanti, prospettiva scadente, mobili in più, sfondo disordinato, proporzioni distorte, ombre errate, dettagli mancanti, distorsione fisheye, proporzioni grossolane"

10. Fotografia gastronomica e arte culinaria

Le immagini di cibo con IA a volte sembrano troppo artificiali, eccessivamente patinate o con una consistenza strana.

❌ Esempi di prompt negativi: "Texture plastica, lucentezza irrealistica, proporzioni alimentari errate, oggetti extra, disordine, testo, filigrana, logo, ingredienti sbagliati, elementi fluttuanti, eccessivamente saturi, bordi sfocati, stile cartone animato, rendering 3D"

11. Copywriting pubblicitario

L'IA può generare un linguaggio eccessivamente generico, esagerato o troppo commerciale che può ridurre la credibilità. Questi prompt negativi aiutano a creare annunci persuasivi ma realistici.

❌ Esempi di prompt negativi: "Clickbait, affermazioni esagerate, eccessivamente promozionali, frasi ripetitive, entusiasmo innaturale, parole d'ordine generiche, benefici vaghi, tono robotico, urgenza forzata, uso eccessivo di punti esclamativi, dettagli irrilevanti. "

12. Creazione di email per il contatto con i clienti

Le email generate dall'IA possono sembrare troppo robotiche, impersonali o eccessivamente formali, il che le rende meno efficaci per il coinvolgimento. Questi prompt negativi aiutano a mantenere le email naturali e riconoscibili.

❌ Esempi di prompt negativi: "Saluto generico, formalità eccessiva, linguaggio robotico, frasi innaturali, tono eccessivamente apologetico, oggetto vago, approccio impersonale, adulazione eccessiva, paragrafi troppo lunghi, informazioni irrilevanti, CTA in stile clickbait. "

13. Reportistica aziendale

I report aziendali generati dall'IA possono talvolta includere contenuti di riempimento, conclusioni vaghe o un tono eccessivamente informale. Questi prompt negativi aiutano a mantenere un approccio professionale e basato sui dati.

❌ Esempi di prompt negativi: "Affermazioni prive di fondamento, linguaggio casuale, aggettivi eccessivi, informazioni ridondanti, conclusioni vaghe, narrazione non necessaria, verbosità eccessiva, opinioni non supportate, statistiche troppo generiche, linguaggio in stile marketing. "

14. Scrivere storie

L'IA può introdurre cliché, punti della trama ripetitivi o uno sviluppo dei caratteri eccessivamente semplicistico. Questi prompt negativi aiutano a incoraggiare l'originalità e la profondità nella narrazione.

❌ Esempi di prompt negativi: "Colpi di scena banali, trama prevedibile, caratteri unidimensionali, esposizione eccessiva, dialoghi non realistici, informazioni inutili, frasi ripetitive, troppi tropi, lieto fine forzato, mancanza di profondità emotiva. "

15. Frammenti di codice

L'IA può generare codice inefficiente, obsoleto o inutilmente complesso. Questi prompt negativi aiutano a garantire un codice pulito, moderno e leggibile.

❌ Esempi di prompt negativi: "Funzioni deprecate, cicli inefficienti, logica eccessivamente complessa, commenti non necessari, rientro insufficiente, nidificazione eccessiva, pratiche non sicure, librerie obsolete, codice ridondante, mancanza di gestione degli errori. "

16. Riepiloghi/riassunti delle notizie

L'IA può introdurre pregiudizi, opinioni non necessarie o dettagli eccessivi nei riepiloghi delle notizie. Questi prompt negativi aiutano a mantenere i riepiloghi/riassunti fattuali, concisi e neutrali.

❌ Esempi di prompt negativi: "Speculazioni, opinioni personali, linguaggio esagerato, frasi di parte, dettagli di sfondo eccessivi, parole cariche di emotività, titoli fuorvianti, ripetizioni inutili, contenuti di riempimento, tono casuale."

17. Didascalie per i social media

Le didascalie generate dall'IA possono essere troppo generiche, eccessivamente promozionali o poco coinvolgenti. Questi prompt negativi aiutano a creare contenuti concisi, riconoscibili e coinvolgenti.

❌ Esempi di prompt negativi:"Clickbait, emoji eccessivi, tutto maiuscolo, entusiasmo forzato, frasi generiche, tono robotico, troppo formale, messaggi vaghi, didascalie eccessivamente lunghe, hashtag non necessari. "

Best practice per la creazione di prompt negativi efficaci

I prompt negativi aiutano a perfezionare le immagini e i testi generati dall'IA, ma per crearli è necessaria una strategia. Invece di limitarsi a scaricare un elenco di termini generici, una messa a punto dell'approccio può aiutare a ottenere risultati precisi e di alta qualità.

Ecco alcune best practice pronte all'uso per migliorare i tuoi prompt negativi di base.

1. Evitare di sovraccaricare il prompt negativo con troppi termini

È forte la tentazione di inserire nel prompt negativo ogni elemento indesiderato, ma troppe restrizioni possono confondere l'IA.

Questo può appiattire i dettagli o rendere i risultati imprevedibili. Inizia invece con termini chiave che traggano il loro scopo da problemi specifici, come "arti extra" o "dettagli sfocati". Se il problema persiste, perfezionalo aggiungendo gradualmente altri termini.

💡 Suggerimento: salva e classifica i prompt che hanno avuto esito positivo per migliorare l'efficienza. ClickUp aiuta a monitorarli e perfezionarli per un uso futuro. Trova qui modelli di prompt IA già pronti.

2. Utilizzare le regolazioni del peso per un controllo più preciso

Molti strumenti di IA per la generazione di immagini consentono di ponderare i termini per controllarne l'influenza. Regolando l'importanza utilizzando una sintassi come (parola:1.5) o [parola], è possibile dare priorità ai difetti maggiori senza rimuovere completamente gli elementi minori.

✅ Esempio: Se l'IA continua a generare ombre dure, prova "ombre dure: (1,5), sfondo sfocato: (0,8)" per ridurre la sfocatura riducendo al contempo le ombre.

🎯 Perché funziona: Mette a punto l'interpretazione dell'IA invece di bloccare completamente un elemento, il che a volte può creare risultati inaspettati.

3. I prompt negativi funzionano meglio se abbinati a prompt principali precisi

Un prompt principale forte è importante tanto quanto un prompt negativo. Se il prompt positivo è vago, l'IA ha più spazio per il casuale, rendendo il prompt negativo meno efficace. Sii il più dettagliato possibile nel prompt principale prima di aggiustare i termini negativi.

🔹 Cattivo esempio: "Una bella donna in una città" + "anatomia sbagliata, sfocata" 🔹 Meglio: "Ritratto di donna molto dettagliato e simmetrico, luci soffuse, posa naturale" + "anatomia sbagliata, troppe dita, asimmetria, saturazione eccessiva, artefatti jpeg"

🚀 Consiglio dell'esperto: Un prompt principale mirato riduce le versioni di prova e gli errori durante la messa a punto delle immagini.

4. Testa una modifica alla volta invece di procedere alla cieca

Non inviare immediatamente spam di prompt negativi se un'immagine o un testo generato dall'IA non viene bene. Modifica invece una cosa alla volta per vedere cosa influisce sul risultato.

⚒️ Come risolvere i problemi:

Esegui il prompt senza termini negativi e nota gli errori

Aggiungere un termine negativo che punti al problema più grande

Genera di nuovo e confronta le modifiche

Ripeti aggiungendo o modificando gradualmente i termini

📌 Perché funziona: questo approccio isola ciò che funziona e ciò che non funziona, rendendo il perfezionamento più veloce e più intenzionale.

5. Non limitarti a rimuovere gli elementi: usa i prompt negativi per guidare lo stile

I prompt negativi non servono solo a correggere gli errori, ma possono anche perfezionare lo stile artistico e l'atmosfera. Se si desidera un aspetto artistico, è possibile utilizzare il realismo con il prompt negativo. Se si preferisce un'arte digitale più morbida, è possibile rimuovere le texture ruvide e i dettagli rumorosi.

Allo stesso modo, quando si genera un testo, se si ha bisogno di un testo che sia leggero e allegro, provare a utilizzare un linguaggio formale con prompt negativo.

🎨 Esempio: ✅ Per un'estetica anime pulita: Prompt negativo: "realismo, fotorealistico, rendering 3D, pittura a olio, texture dure" ✅ Per un look da film vintage: Prompt negativo: "digitale, messa a fuoco nitida, stile moderno e troppo saturo"

⚡ Suggerimento bonus: pensa a ciò che non vuoi stilisticamente, non solo ai difetti tecnici. I prompt negativi sono utili tanto per curare l'estetica quanto per filtrare gli errori.

Come utilizzare i prompt negativi nelle piattaforme IA

I prompt negativi aiutano a perfezionare i contenuti generati dall'IA rimuovendo gli elementi indesiderati. Diversi strumenti di IA per le immagini, come Stable Diffusion e Midjourney, consentono agli utenti di aggiungere prompt negativi per controllare il risultato finale. Allo stesso modo, anche gli strumenti di IA per la generazione di testo, come ChatGPT e Claude, riconoscono i prompt negativi.

Di seguito sono riportate le guide passo passo per utilizzare in modo efficace i prompt negativi sulle principali piattaforme di IA generativa.

Utilizzo di prompt negativi di Stable Diffusion

Stable Diffusion offre agli utenti un controllo preciso dell'output, consentendo un prompt negativo dettagliato.

⚒️ Passaggi per utilizzare i prompt negativi in Stable Diffusion:

Passaggio 1: aprire l'interfaccia utente di Stable Diffusion

Utilizza piattaforme come Automatic1111, InvokeAI o ComfyUI per accedere a Stable Diffusion. Usiamo HuggingFace per accedere al modello 3.5 di Stable Diffusion per capire come dare i prompt.

Passaggio 2: inserisci il prompt principale

Sii il più dettagliato possibile per assicurarti che l'IA comprenda lo stile e l'argomento. Ecco un esempio di prompt che puoi fornire:

"Genera un ritratto iperrealistico di una donna con luci soffuse, profondità di campo cinematografica, texture della pelle dettagliata e flusso naturale dei capelli. Lo sfondo dovrebbe essere un paesaggio urbano sfocato con calde tonalità dorate al tramonto."

Passaggio 3: aggiungere un prompt negativo

Cerca la casella di input "Prompt negativo" e digita gli elementi da rimuovere (ad esempio, "sfocato, dita in più, viso deformato, testo, filigrana")

Ecco il prompt negativo che puoi dare:

"Sfocato, dita in più, braccia mancanti, gambe mancanti, mani disegnate male, dita mancanti, illuminazione innaturale, consistenza plasticosa, granuloso, troppo nitido, filigrana, testo, logo, arti in più."

Passaggio 4: regolare il metodo di campionamento e le impostazioni

Diversi campionatori (Euler, DDIM, ecc.) elaborano i prompt negativi in modo diverso, quindi prova diverse varianti.

Impostazioni nelle piattaforme IA

Passaggio 5: utilizzare la scala CFG e i passaggi

Una scala CFG più alta (7-12) assicura che l'IA segua rigorosamente i prompt, mentre più passaggi perfezionano i dettagli.

Passaggio 6: generare e perfezionare

Esegui il prompt, controlla la presenza di elementi indesiderati e modifica il prompt negativo secondo necessità. Ecco come appare il risultato finale:

Immagine generata da IA

💡 Consiglio dell'esperto: se persistono artefatti o dettagli indesiderati, prova a utilizzare incorporamenti negativi (come EasyNegative) per ottimizzare i risultati.

Utilizzo dei prompt negativi in Midjourney

Midjourney ha un approccio più semplice, ma consente comunque prompt negativi per un migliore controllo.

⚒️ Passaggi per utilizzare i prompt negativi in Midjourney:

Digita il tuo prompt principale: Inizia su Discord utilizzando /imagine seguito dal tuo prompt descrittivo

Aggiungere un prompt negativo: Usare –no seguito dai termini che si desidera rimuovere (ad esempio, "–no testo, filigrana, arti extra, sfocato, ombre scure")

Regola le proporzioni e la qualità: Usa –ar per le proporzioni e –q per la qualità dell'immagine per ottimizzare i risultati

Sperimenta con versioni e stili: le diverse versioni di Midjourney (V5, V6, ecc.) gestiscono i prompt in modo diverso, quindi cambia versione se necessario

Aumenta la qualità e perfeziona: se continuano a comparire elementi indesiderati, ripeti l'operazione con prompt negativi aggiornati o utilizza le Variazioni per modificare la composizione

💡 Suggerimento: MidJourney reagisce in modo diverso ai prompt rispetto a Stable Diffusion. Se i risultati non sono soddisfacenti, modifica i prompt positivi e negativi per ottenere un equilibrio. Esplora qui i migliori esempi di prompt di MidJourney.

Utilizzo dei prompt negativi in DALL·E

Quando si utilizza DALL·E, è possibile perfezionare i risultati regolando la struttura dei prompt.

⚒️ Passaggi per utilizzare prompt negativi in DALL·E:

*riscrivi il tuo prompt per escludere elementi indesiderati: invece di "Una città futuristica con persone", prova "Una città futuristica, strade vuote, senza persone, architettura pulita"

Specifica esplicitamente gli attributi desiderati: se DALL·E tende a generare qualcosa di indesiderato (ad esempio immagini sfocate), enfatizza parole come "nitido, dettagli elevati, illuminazione professionale"

*usa descrizioni contrastanti: invece di dire "Nessun colore scuro", dì "Colori vivaci e brillanti dominano la scena"

Perfeziona e ripeti: se continuano a comparire elementi indesiderati, modifica la formulazione del prompt e rigenera l'immagine per ottenere risultati migliori

Utilizzo dei prompt negativi in ChatGPT

Puoi guidare le risposte di ChatGPT istruendolo su cosa evitare nel tuo prompt.

⚒️ Passaggi per utilizzare prompt negativi in ChatGPT:

Indica ciò che non vuoi: invece di "Scrivi un riepilogo/riassunto del cambiamento climatico", scrivi "Scrivi un riepilogo/riassunto del cambiamento climatico senza opinioni politiche o speculazioni"

Controlla tono e stile: se vuoi una spiegazione neutra, dì: "Spiegami questo in termini semplici, evitando il gergo complesso"

Utilizza esclusioni esplicite: se ChatGPT fornisce troppi dettagli, richiedi "Mantienilo sotto le 100 parole, evita informazioni di background non necessarie"

Perfeziona con dei follow-up: se ChatGPT include qualcosa di indesiderato, puoi dire: "Riscrivi questo, ma rimuovi eventuali opinioni personali o linguaggio drammatico"

Utilizzo dei prompt negativi in Claude IA

Come ChatGPT, Claude IA risponde bene a istruzioni strutturate che gli dicono cosa evitare nelle sue risposte.

⚒️ Passaggi per utilizzare i prompt negativi in Claude IA:

Sii diretto nel tuo prompt: invece di "Spiega la blockchain", dì "Spiega la blockchain in termini semplici, evitando dettagli tecnici approfonditi"

Specifica gli elementi indesiderati: se desideri una risposta mirata, dì: "Riepiloga questo articolo ma escludi opinioni e dettagli ripetitivi"

Limita la lunghezza della risposta: chiedi "un riepilogo/riassunto conciso di meno di 200 parole, evitando inutili contesti di sfondo"

Iterare in base ai risultati: se Claude include qualcosa che non vuoi, perfeziona con un seguito come "È troppo tecnico, riscrivilo in termini semplici"

I prompt negativi aiutano a perfezionare i contenuti generati dall'IA, ma non sono perfetti. I modelli di IA continuano a interpretare male gli input, hanno difficoltà con alcuni dettagli e possono ignorare del tutto i prompt. Ecco alcuni limiti chiave dei soliti generatori di arte e testo dell'IA da tenere a mente:

L'IA può comunque generare elementi indesiderati: Alcuni termini vengono ignorati, soprattutto nei prompt complessi

L'uso eccessivo di prompt negativi può rendere le immagini piatte: rimuovere troppi dettagli può togliere profondità e realismo

Diversi modelli di IA interpretano i prompt in modo diverso: ciò che funziona in Stable Diffusion potrebbe non funzionare in Midjourney, quindi potresti voler testare diversi esempi di prompt negativi di IA con vari modelli

I prompt negativi possono ridurre la creatività: Troppe restrizioni possono limitare i risultati unici e artistici

Efficacia limitata per dettagli altamente specifici: L'IA potrebbe comunque generare artefatti o incoerenze

Le prestazioni variano in base alla versione del modello: Alcuni aggiornamenti dell'IA potrebbero gestire i prompt negativi meglio di altri

