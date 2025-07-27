Oltre 50 suggerimenti di immagini IA per creare immagini straordinarie

Immagina questo: è tarda notte e sei in un circolo vizioso di schizzi, cancellature e riflessioni eccessive. Provi una combinazione di colore, poi un'altra, modifichi la composizione, ma la tua immagine continua a non sembrare giusta.

I generatori di immagini basati sull'IA consentono agli artisti e a chi non ha competenze di progettazione di creare immagini straordinarie semplicemente descrivendo i propri concetti a parole.

Tuttavia, proprio come altri strumenti di IA, le tue immagini dipendono dai prompt che fornisci. Da ritratti realistici a paesaggi astratti e onirici, puoi creare immagini infinite.

In questo blog esploreremo oltre 50 prompt di immagini IA per aiutarti a dare vita alla tua visione in diversi casi d'uso. 🎯

Ecco come creare immagini straordinarie con i prompt IA: Fornisci istruzioni chiare agli strumenti di IA per generare immagini, con un intervallo che va da descrizioni semplici a quelle dettagliate. Includi il tipo di immagine, il soggetto principale, lo sfondo, lo stile compositivo e ulteriori dettagli. Sii specifico, trasmetti emozioni, utilizza riferimenti artistici, perfeziona attraverso l'iterazione e sperimenta per creare immagini generate dall'IA.

Puoi creare immagini per design professionale, arte, cartoni animati, video giochi, brochure di marketing, eventi e molto altro ancora!

Assegna priorità alle attività con ClickUp Tasks, fai brainstorming con lavagna online, archivia i prompt in documenti e collabora tramite ClickUp Chat per ottenere feedback in tempo reale.

Cosa sono i prompt di immagini /IA?

Un prompt immagine IA è un'istruzione o una descrizione chiara utilizzata per generare un'immagine visiva. Si tratta di una guida dettagliata per lo strumento IA, che delinea aspetti quali soggetto, stile, illuminazione, tavolozza dei colori e atmosfera.

La qualità del prompt dipende dalla tua capacità di descrivere la tua visione. Un prompt chiaro e dettagliato riduce la confusione e porta a risultati migliori.

Elementi essenziali di un buon prompt

Un prompt efficace è chiaro, specifico e coinvolgente, fornendo all'IA un contesto sufficiente per orientare la sua risposta e lasciando spazio alla creatività.

Dovrebbe delineare il formattare o il risultato desiderato, che si tratti di un saggio, un elenco o una narrazione, e includere tutti i dettagli chiave che aiutano a dare forma alla risposta.

Esploriamo alcuni suggerimenti per i prompt di immagini IA. 👇

Tipo di immagine

Scegli il tipo di immagine che desideri: un modello 3D, un'illustrazione, una scena animata o persino uno schizzo disegnato a mano. Devi anche specificare eventuali preferenze relative allo stile visivo, ad esempio cartoonesco o iperrealistico.

📌 Esempio: "Crea un modello 3D iperrealistico di un'auto sportiva futuristica con curve eleganti e luci blu brillanti".

Soggetto principale

Indica chiaramente il soggetto chiave dell'immagine. Potrebbe trattarsi di un personaggio, un oggetto, un animale o anche una scena come una catena montuosa o lo skyline di una città. Sii il più specifico possibile; se necessario, puoi descrivere la loro posa, il loro aspetto o il loro ruolo nella scena.

📌 Esempio: "Un carattere ispirato al cyberpunk con una giacca di pelle e braccia cibernetiche luminose, in piedi con sicurezza sotto la pioggia".

Scena di sfondo

Imposta l'ambiente per il tuo soggetto. Che si tratti di una vivace strada cittadina, di una foresta tranquilla o di qualcosa di astratto, lo sfondo contribuisce a dare forma all'immagine.

📌 Esempio: "Un mercato futuristico e vivace con insegne olografiche, venditori robotici e folle vivaci".

Stile di composizione

Esprimi come desideri che l'immagine sia disposta. Si tratta di un primo piano o di un grandangolo? Desideri un design pulito e minimalista o uno più dettagliato? Valuta di includere elementi che creano atmosfera, come ombre drammatiche o luci morbide e calde, nelle tue idee per i prompt artistici basati sull'IA.

📌 Esempio: "Un primo piano drammatico dell'occhio di un drago, che riflette la sagoma di un cavaliere che si avvicina con la spada alzata".

🔍 Lo sapevi? Secondo un sondaggio globale condotto da Adobe, l'83% dei professionisti creativi utilizza l'intelligenza artificiale generativa nel proprio lavoro. Il 20% dichiara che i propri datori di lavoro o clienti richiedono l'uso dell'intelligenza artificiale nel loro lavoro. Ciò sottolinea la crescente aspettativa che i professionisti integrino l'intelligenza artificiale nel loro processo di progettazione.

Ulteriori dettagli

Aggiungi dettagli unici ai prompt del generatore di arte IA e dai più carattere alla tua immagine. Potresti includere texture come la ruvidità di un muro di pietra o la levigatezza di una superficie di vetro.

Puoi anche descrivere le combinazioni di colore, l'energia della scena o persino le influenze artistiche, come i colori vivaci ispirati alla pop art o un aspetto morbido e sbiadito simile alle foto vintage.

📌 Esempio: "Le piume della fenice dovrebbero brillare con i colori dell'arcobaleno e i suoi occhi dovrebbero risplendere come lava fusa".

Perché è importante padroneggiare i prompt di immagini IA

Padroneggiare i prompt IA ti consente di usufruire appieno del potenziale dei generatori di immagini, colmando il divario tra idee vaghe e immagini straordinarie. Ti offre il controllo su stile, atmosfera e altri dettagli complessi per soddisfare la tua visione artistica.

Ecco come questi prompt possono aiutarti:

Creatività potenziata: puoi esplorare rapidamente un intervallo più ampio di concetti e stili per generare idee visive non convenzionali e sperimentali.

Maggiore efficienza: gli strumenti di IA automatizzano e accelerano il processo di progettazione per flussi di lavoro agili come le campagne di marketing.

Miglioramento del processo decisionale: la progettazione dei prompt facilita un feedback rapido e una visione d'insieme delle scelte di progettazione, consentendo alle parti interessate di valutare rapidamente diversi concetti.

Convenienza: la creazione di immagini con prompt basati sull'IA riduce la dipendenza dalle risorse tradizionali di progettazione grafica, che possono essere costose e richiedere molto tempo.

Esempi di prompt efficaci per immagini generate dall'IA

Per creare opere d'arte uniche e stimolanti, il prompt giusto può fare la differenza. Esploriamo alcuni esempi di prompt artistici basati sull'IA per ottenere immagini straordinarie. Vedremo anche alcuni altri casi d'uso. 💁

l. Arte

Ecco alcuni suggerimenti efficaci per creare splendide opere d'arte generate dall'IA( ):

Creazione di storyboard: Genera pannelli di storyboard per [tipo di film], illustrando momenti chiave come [descrizione della scena]. Concentrati sulle [emozioni] con uno stile che combina [stile visivo] Illustrazioni editoriali: Crea un'illustrazione editoriale per [tipo di pubblicazione] su [argomento, ad es. salute mentale]. Usa [elementi artistici] per rappresentare visivamente [concetto]

tramite Stable Diffusion

Illustrazioni per libri per bambini: Progetta caratteri stravaganti per una storia per bambini su [tema], con [funzionalità/funzione]. Includi impostazioni come [posizione] con uno [stile] coerente. Arte surreale: Genera immagini surreali che raffigurano [concetto] con [elementi chiave]. Usa una combinazione di [schemi di colore] per creare un [mood] Arte astratta: Genera immagini surreali che raffigurano [concetto] con [elementi chiave]. Usa una combinazione di [schemi di colore] per creare un [atmosfera] Arte sperimentale: Crea un'opera sperimentale in cui [elemento] si fonde con [moduli inaspettati], in una fusione surreale ma armoniosa

Crea immagini personalizzate utilizzando prompt in linguaggio naturale con ClickUp Brain.

Arte paesaggistica: Genera una rappresentazione in stile impressionista di [impostazione], con pennellate dense e toni caldi per evocare [emozione] Arte ritrattistica: Crea un ritratto stravagante di [carattere], incorporando elementi surreali come lanterne fluttuanti o animali da compagnia con espressioni umane Arte concettuale: Progetta un'opera concettuale che rappresenti [idea], combinando elementi come l'architettura antica intrecciata con fili e schermi illuminati al neon

II. Progetti professionali

Ecco alcuni esempi di prompt IA per progetti professionali:

Layout di un sito web di e-commerce: Crea un layout [aggettivo] per un sito web di e-commerce che vende [categoria di prodotti]. La homepage dovrebbe presentare una grande immagine hero con funzionalità/funzione del [prodotto in primo piano] e includere una navigazione chiara con sezioni per [categorie specifiche]. Utilizza una tavolozza di colore moderna e assicurati che il layout sia facile da navigare, concentrandoti sull'esperienza dell'utente Progettazione di brochure aziendali: Progetta una brochure aziendale per [nome dell'azienda], un'azienda che opera nel settore [tipo di settore]. La brochure deve includere sezioni dedicate alla presentazione dell'azienda, ai servizi offerti e alle testimonianze dei client. Utilizza la [tavolozza dei colori] e integra [elementi visivi specifici]

tramite Stable Diffusion

Progettazione del logo per [Nome dell'azienda]: Progetta un logo massimalista per [nome dell'azienda], un'azienda che opera nel settore [settore]. Il logo deve utilizzare lo [stile del font] e includere un elemento grafico sottile che rifletta i [valori] dell'azienda. La tavolozza dei colori deve essere [colori] per un look moderno e pulito Progettazione dell'interfaccia utente di un'app mobile: Progetta un'interfaccia utente elegante e intuitiva per un'app mobile per [nome dell'app], una [funzione dell'app]. L'app dovrebbe presentare una [combinazione di colori] e includere schede, pulsanti e notifiche di facile navigazione. La schermata iniziale dovrebbe visualizzare [funzionalità chiave] e l'app dovrebbe avere [elementi di design specifici]. Rendering 3D del prodotto [Nome del prodotto]: Crea un rendering 3D fotorealistico di [nome del prodotto], mostrando le sue funzionalità/funzioni in [impostazione]. Il [prodotto] deve essere in posizione su una superficie liscia con riflessi di luce. Il rendering deve evidenziare [funzionalità/funzione specifiche], con [illuminazione] che enfatizzi le texture e i contorni del prodotto

tramite il generatore di immagini IA in ClickUp Brain

Design del packaging del prodotto: Progetta un packaging elegante e moderno per [nome del prodotto]. Dovrebbe essere caratterizzato da [materiale specifico] e una [tavolozza di colori]. Il logo del prodotto deve avere una tipografia minimalista; qualsiasi testo aggiuntivo deve essere in [font]. Il design deve trasmettere [attributi del marchio]

III. Fotografia

Ecco alcuni prompt di immagini IA per diversi tipi di fotografia:

tramite Adobe Firefly

Blog/sito web di viaggi: Genera foto dell'impostazione del tramonto su [destinazione di viaggio specifica], catturando il caldo bagliore del crepuscolo. Includi [dettagli come strutture silhouette o cieli colorati con sfumature di arancione, rosa e viola] Vetrina del prodotto: Scatta una foto ad alta risoluzione di [tipo di prodotto] posizionato su una [tipo di superficie] in una [impostazione di studio]. Modella la composizione in uno [stile di composizione] per enfatizzare [funzionalità del prodotto] come [caratteristiche specifiche] Riviste di lifestyle: Genera foto di [ambiente domestico], inondate dalla luce naturale che filtra attraverso [tipo di finestre]. Metti in risalto [elementi decorativi chiave], con piccoli dettagli come [accenti decorativi] Blog sul benessere: Crea immagini serene di persone che praticano [attività di benessere] in [posizione] durante [ora del giorno]. Usa una tavolozza di [tonalità specifiche] per evocare [sensazione]

Utilizzo del prodotto nella vita quotidiana: Cattura un'immagine di [persona, ad esempio un uomo, una donna o un bambino] che utilizza [tipo di prodotto] in una [posizione specifica, ad esempio cucina, soggiorno]. Mostrali mentre compiono [azione specifica, ad esempio gustano una tazza di caffè, utilizzano il prodotto] con un'illuminazione morbida e naturale proveniente da una [fonte di luce, ad esempio finestra, lampada] Editoriale di moda: Crea un servizio fotografico di alta moda con [tema] in [posizione]. Includi modelli vestiti con [elementi] che posano in [pose dinamiche]. Usa un'illuminazione che enfatizzi [atmosfera] per mettere in risalto [caratteristiche chiave]

IV. Cartoni animati e caricature

Ecco alcuni prompt di immagini IA per creare cartoni animati e caricature:

Design del carattere per serie web: crea caratteri unici per [tema della serie], incorporando [funzionalità di design]. Enfatizza [tono specifico] con uno [stile]* Caricature di promozione: Progetta caricature divertenti per [tipo di evento], con [espressioni esagerate, oggetti di scena chiave o impostazioni giocose] in linea con il [tema] della campagna

tramite Adobe Firefly

Souvenir personalizzati: Genera caricature di [persone specifiche], catturando [dettagli chiave] che riflettono le loro [esperienze o personalità] Murales di arte pubblica: Progetta un concept vivace per un murale che celebri [tema], incorporando [elementi chiave]. Assicurati che il design trasmetta [messaggi specifici] in uno [stile]

V. Progettazione di giochi video

Ecco alcuni prompt di immagini IA per la progettazione di video giochi:

Combinazioni di colore e temi: sviluppa una tavolozza di colore per [tipo di gioco], con funzionalità/funzione [specifiche] che evocano [emozioni]. Assicurati che la tavolozza sia complementare agli [elementi chiave]* Character design: Crea disegni per [tipo di carattere] in [impostazione di gioco]. Concentrati sui [dettagli] che riflettono i loro [ruoli] Concetti ambientali: Genera immagini di [posizione specifica], mettendo in risalto [dettagli]. Usa [illuminazione] per migliorare il [tono] dell'ambiente Materiale promozionale per giochi: Progetta un'immagine banner per [tipo di gioco] con funzionalità/funzione [principale] del gioco. Includi [dettagli] per attirare l'attenzione ed evidenziare i [punti di forza] del gioco

Brain può persino aiutarti a perfezionare i tuoi prompt e creare risultati più definiti!

VI. Branding e identità

Ecco alcuni prompt basati sull'IA che puoi utilizzare per immagini relative al branding e all'identità:

Materiale collaterale per il branding: crea materiali visivi per il branding come schede e carta intestata utilizzando il logo e la combinazione di colore di [nome del marchio]. Assicurati che tutto sia coerente e rifletta l'identità del marchio, con elementi come [ad es. linee pulite, font professionali]. Design del packaging: Progetta concetti di packaging per [tipo di prodotto], utilizzando materiali ecologici come [ad es. carta riciclata, plastica biodegradabile] ed elementi di design moderni che riflettono [lo stile del marchio] Mockup di prodotti: Crea mockup di prodotti di marca come magliette o tazze con il logo [nome del marchio] per mostrare come apparirebbero i tuoi prodotti nella realtà

tramite Stable Diffusion

Progettazione di uno stand per eventi: Progetta immagini per uno stand per eventi che presenta funzionalità dei prodotti di [nome del marchio]. Includi banner, configurazioni espositive ed elementi come [ad es. oggetti di scena con il marchio] per rappresentare efficacemente il marchio

VII. Tipografia e progettazione grafica

Ecco alcuni prompt che ti aiuteranno a utilizzare l'IA per la progettazione grafica e la tipografia:

tramite Adobe Firefly

tramite Adobe Firefly

Fusione tra tipografia e fotografia: Progetta un'immagine in cui la tipografia sia integrata in una fotografia, ad esempio parole che formano un [punto di riferimento o un oggetto]. Assicurati che le lettere riproducano la texture e l'illuminazione della foto per ottenere una fusione perfetta

VIII. Immagini di marketing

Ecco alcuni prompt di immagini IA per il marketing:

Stile infografica per social media: crea un'infografica a colore che metta in evidenza i vantaggi di [servizio/prodotto]. Utilizza icone come [esempio di icone] e brevi testi per renderla visivamente accattivante e di facile comprensione*. Timer per il conto alla rovescia sui social media: Crea un'immagine per il conto alla rovescia della prossima vendita di [prodotto]. Utilizza elementi dinamici come orologi o timer, accompagnati da frasi come "[nome della vendita]" o "[dettagli del conto alla rovescia]" per creare aspettativa. Immagine di intestazione per l'email marketing: Progetta un'intestazione pulita e accattivante per la tua newsletter, con [tema o prodotto], il tuo logo su un lato e uno sfondo semplice di [colore/texture] Banner promozionale: Crea un banner per la campagna email di [prodotto] per promuovere lo sconto su [prodotto/servizio]. Utilizza caratteri tipografici in grassetto con enfasi sulla [percentuale di sconto] e colori vivaci per attirare l'attenzione Pulsante di invito all'azione: Progetta un pulsante luminoso e accattivante per un invito all'azione. Il testo dovrebbe recitare "[frase di azione]" in grassetto e con colori vivaci per incoraggiare i clic

tramite Stable Diffusion

Immagini della pagina di destinazione: Progetta immagini per la pagina di destinazione di [nome del sito web] che mettano in risalto le funzionalità chiave di [prodotto/servizio]. Utilizza icone e breve testo come "[Funzionalità 1], [Funzionalità 2], [Funzionalità 3]" per mantenere il tutto semplice e di grande impatto. Illustrazioni personalizzate: Sviluppa illustrazioni uniche per [nome del sito web] che rappresentino [i valori fondamentali del tuo marchio], su sfondi pertinenti che si adattino al messaggio, come [ad esempio, skyline della città, motivi ispirati alla natura] Immagine pubblicitaria display: Progetta un annuncio display che presenti [tipo di prodotto] su uno sfondo pulito. Utilizza un testo in grassetto come "[vantaggio chiave del prodotto]" e colori accattivanti come [arancione brillante, blu, ecc.] per farlo risaltare. Miniatura video: Genera una miniatura accattivante per il tuo annuncio video su [servizio/prodotto]. Utilizza immagini coinvolgenti come [ad es. prodotto in azione, testo animato] e sovrapposizioni di testo per attirare l'attenzione Volantino promozionale: Crea un volantino accattivante per promuovere il tuo evento o la tua vendita. Includi immagini dei [prodotti con funzionalità/funzione] e tutti i dettagli chiave dell'evento, come [data dell'evento, luogo], in un formato chiaro e di facile lettura Infografica del caso di studio: Crea un'infografica che riepiloghi i risultati chiave di un caso di studio su [argomento o prodotto], rendendola facilmente comprensibile dal punto di vista visivo Immagini per white paper: Progetta la grafica per un white paper su [argomento], scomponendo idee complesse in elementi visivi semplici per facilitarne la comprensione

IX. Marketing degli eventi

Ecco alcuni prompt generati dall'IA per il marketing degli eventi:

Banner per conferenze: Progetta immagini per banner per conferenze, con promozione di sessioni su argomenti relativi a [settore o materia] in modo che risaltino Grafica per inviti a eventi: Crea una grafica per gli inviti ai tuoi eventi che mostri chiaramente la data, l'ora, la posizione e i dettagli per confermare la partecipazione con un design accattivante

tramite Adobe Firefly

Segnaletica di riconoscimento degli sponsor: Progetta segnaletica che riconosca gli sponsor del tuo evento, incorporando i loro loghi ed elementi di branding in un layout pulito e professionale Progettazione dello sfondo per il photobooth: Crea un divertente sfondo per il photobooth del tuo evento, incorporando il tema dell'evento e lasciando spazio per il tuo logo Grafica di riepilogo post-evento: Progetta grafiche che riepilogano/riassumono i momenti salienti del tuo evento, incluse citazioni chiave, approfondimenti dei relatori e testimonianze dei partecipanti

Genera facilmente risorse di marketing con ClickUp Brain.

Eccone alcuni che puoi utilizzare: DALL. E 3: integrato con ChatGPT, offre un'esperienza fluida per la creazione e la generazione di prompt. Midjourney: rinomato per i suoi risultati artistici, Midjourney genera immagini che spesso ricordano illustrazioni professionali e arte concettuale. Stable Diffusion: adatto a sviluppatori e autori per la sua flessibilità e personalizzazione, è uno strumento IA open source utilizzato per la messa a punto. Adobe Firefly: integrato nella Adobe Creative Suite, Firefly è l'ideale per i professionisti del marketing e i designer che lavorano su contenuti raffinati.

Gli strumenti giusti semplificano questo processo, rendendo la creazione di prompt più intuitiva ed efficiente.

Strumenti di prompt engineering come ChatGPT possono aiutarti a perfezionare e trovare spunti creativi, mentre piattaforme come Canva consentono di modificare i concetti generati.

Ma c'è qualcosa di meglio là fuori.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, ti consente di generare prompt unici basati su parametri definiti dall'utente come lo stile artistico, il tema e le preferenze di colore.

ClickUp Brain

Con ClickUp Brain, i prompt basati sull'IA sono molto più semplici.

A differenza dei generici strumenti di IA, ClickUp Brain comprende il tuo contesto di lavoro, così non dovrai pensare troppo ai tuoi prompt o utilizzare istruzioni complicate.

Consegna il tuo kit del marchio e lascia che l'IA si metta al lavoro!

Che tu stia riepilogando/riassumendo riunioni, generando contenuto o automatizzando attività di routine, basta digitare ciò di cui hai bisogno in un linguaggio semplice e ClickUp Brain fornirà risultati intelligenti e pertinenti. Elimina le congetture dai prompt dell'IA, rendendola accessibile e potente per tutti i membri del tuo team.

Inoltre, ti aiuta a creare prompt precisi ed efficaci per ottenere i risultati desiderati. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per chi ha difficoltà a tradurre idee astratte in descrizioni concrete.

Vuoi catturare le idee nel momento stesso in cui ti vengono in mente? Brain MAX, il compagno AI desktop di ClickUp, ti consente di impartire prompt all'IA con la tua voce: perfetto per il pensiero libero e la creatività in flusso. Basta parlare e Brain MAX trasformerà i tuoi pensieri in opere d'arte mozzafiato, senza il fastidio di doverli digitare!

ClickUp offre anche funzionalità di gestione delle attività e di project management. Fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo flusso di lavoro di progettazione, dai modelli di brainstorming agli strumenti di collaborazione efficaci.

Diamo un'occhiata ad alcune delle sue funzionalità/funzione che puoi utilizzare per le tue esigenze artistiche e grafiche. 📃

Attività di ClickUp

Semplifica il tuo flusso di lavoro di progettazione con attività di ClickUp

Attività di ClickUp semplifica il tuo flusso di lavoro creativo, consentendoti di creare immagini accattivanti mantenendo l'organizzazione. Suddividi la tua Sequenza di progettazione in attività più piccole e più gestibili.

Ogni attività cattura dettagli come descrizioni dei progetti, scadenze e livelli di priorità per aiutarti a rimanere in linea con gli obiettivi.

Ad esempio, durante il brainstorming di immagini generate dall'IA, puoi creare attività per elencare concetti relativi a stili specifici, come la tipografia, l'arte concettuale o la progettazione grafica. Aggiungi priorità chiare per affrontare prima i progetti più urgenti.

Lavagna online ClickUp

Mappare visivamente i progetti e collabora con il tuo team in tempo reale con ClickUp Whiteboards.

Le lavagne ClickUp sono un ottimo modo per creare una bacheca di idee, fare brainstorming e pianificare idee di prompt IA, offrendo un ambiente di lavoro dinamico e collaborativo. Puoi mappare visivamente i tuoi pensieri utilizzando vari strumenti creativi come post-it, mappe mentali e diagrammi di flusso per organizzare e perfezionare le idee.

Grazie alle funzionalità di collaborazione in tempo reale, più membri del team possono aggiungere e effettuare modifiche alle idee contemporaneamente, lasciare commenti e ampliare i suggerimenti degli altri. Ciò garantisce che tutti i contributi vengano acquisiti in modo efficiente.

Ad esempio, se stai pianificando una serie artistica surreale, puoi creare sezioni per temi come "paesaggi onirici", "ibridi natura-tecnologia" e "figure astratte".

ClickUp Documento

Crea un database centralizzato di prompt di immagini IA all'interno di ClickUp Documenti.

ClickUp Doc è uno strumento eccellente per creare e archiviare un repository centralizzato di prompt artistici basati sull'IA , che ti consentirà di organizzare e accedere alle tue idee creative in un unico posto.

I team possono collaborare senza soluzione di continuità, creando, apportando modifiche e perfezionando prompt per varie attività artistiche e di progettazione.

Puoi organizzare questi prompt in pagine, cartelle o spazi nidificati in base a categorie, come "Creazione artistica AI", "Fotografia di prodotto" o "Grafica per social media". Inoltre, si collega perfettamente con Attività e Lavagna online per mantenere tutte le tue informazioni centralizzate.

Chattare ClickUp

Ottieni il feedback del tuo team e discuti le modifiche con i tuoi colleghi tramite ClickUp Chat.

ClickUp Chat offre strumenti di collaborazione affidabili per favorire la comunicazione e il feedback in tempo reale all'interno del team. Puoi utilizzare Chat per discutere idee, condividere opinioni o criticare reciprocamente il lavoro degli altri quando si lavora su progetti artistici.

Puoi anche impostare canali dedicati per progetti specifici o integrarli con attività e documenti, consentendo a tutti di partecipare alle discussioni e di avere accesso diretto ai prompt e alle risorse pertinenti.

Usa ClickUp Assign Comments per tagare specifici stakeholder e ottenere feedback.

Inoltre, ClickUp Assign Comments migliora il processo di feedback trasformando i commenti in attività concrete. Ad esempio, durante la revisione di un progetto, puoi taggare direttamente il designer per richiedere una modifica al layout.

Invierà loro un avviso istantaneo per una chiara responsabilità.

Best practice e suggerimenti per perfezionare i tuoi prompt

La creazione di prompt efficaci per la generazione di immagini /IA è fondamentale per ottenere i risultati visivi desiderati.

Ecco alcune strategie chiave per migliorare i tuoi prompt: Atmosfera e stile: gli aggettivi sono un ottimo modo per trasmettere l'atmosfera o l'estetica desiderata. Se stai cercando un look moderno e pulito, potresti specificare: "Crea un design minimalista con linee nette e una tavolozza di colori neutri". Riferimenti artistici: fai riferimento ad artisti o movimenti famosi. Ad esempio, chiedi "un'immagine impressionista" o "che ricordi le opere astratte di Picasso". Equilibrio tra lunghezza e dettagli: un buon prompt deve essere dettagliato ma non deve sovraccaricare il generatore di immagini. Per concetti semplici, 5-7 parole fanno buon lavoro, mentre prompt complessi potrebbero richiedere qualche spiegazione in più. Perfeziona attraverso l'iterazione: se la /IA non cattura la tua visione al primo tentativo, modifica il prompt e riprova. Piccole modifiche possono fare una grande differenza e tenere un registro dei prompt di esito positivo aiuta a migliorare i risultati futuri. Sperimenta con le varianti: prova a modificare gli aggettivi o ad aggiungere nuovi elementi per esplorare risultati diversi. Sperimentare con diverse formulazioni o dettagli aiuta a scoprire nuove interpretazioni visive e ad avvicinarsi al risultato perfetto.

Trasforma le tue idee in immagini straordinarie con ClickUp

Con oltre 50 prompt di immagini IA nel tuo toolkit da questo post del blog, le possibilità di creare immagini straordinarie sono infinite. Dalla fotografia di prodotti ai post accattivanti sui social media, l'IA può portare il tuo processo creativo a nuovi livelli.

Ma mentre l'IA fornisce ispirazione infinita, mantenere i tuoi progetti creativi organizzati e in monitoraggio è la chiave del successo. È qui che entra in gioco ClickUp.

ClickUp organizza le tue attività, fissa le scadenze e facilita la collaborazione, assicurando che le tue idee non rimangano solo concetti astratti, ma prendano vita nel modo più efficiente possibile.

Vuoi migliorare le tue immagini generate dall'intelligenza artificiale e i tuoi progetti artistici? Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅