Come citare Gemini nei lavori accademici e professionali

Google ha già formato 6 milioni di docenti su Gemini e 74 milioni di studenti ora associano l'IA direttamente alla piattaforma.

Tale scala indica che l'uso dell'IA è ormai integrato nei corsi universitari, nei flussi di lavoro della ricerca di mercato e nei processi di scrittura aziendale.

Ma un uso così diffuso comporta un maggiore scrutinio. Le istituzioni vogliono chiarezza su ciò che è stato scritto da esseri umani e ciò che è stato assistito dall'IA. Una citazione corretta equivale a proteggere la credibilità. Che tu abbia utilizzato Gemini per perfezionare la grammatica, riepilogare ricerche o generare contenuti anche per scopi aziendali, la documentazione è fondamentale.

In questa guida ti spiegheremo passo dopo passo come citare correttamente Gemini nei formati APA, MLA e Chicago.

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Tramite Gemini

Quando utilizzi Google Gemini o qualsiasi altro strumento di IA generativa, una citazione corretta è fondamentale per mantenere un comportamento professionale. Che tu stia perfezionando le nozioni di grammatica apprese al liceo o utilizzando una chat con IA generativa per il brainstorming, riconoscere l'uso dell'IA protegge la tua credibilità.

Ecco perché è importante:

Dare credito a chi lo merita: quando citi contenuti generati dall'IA, riconosci il ruolo dello strumento di IA o del modello linguistico di grandi dimensioni che ha contribuito al tuo lavoro. Proprio come faresti riferimento a un autore umano o al nome di un'azienda, riconosci il modello di IA alla base del risultato

Trasparenza per il tuo pubblico: una chiara citazione nel testo o una nota formale indica cosa è stato scritto da te e cosa è stato generato dall'IA. Questa distinzione rafforza la fiducia in contesti accademici e professionali

Uso etico dell'IA: Citare correttamente i contenuti dimostra un uso responsabile dell'IA, aiutandoti a evitare problemi di plagio e dimostrando integrità nel tuo processo di scrittura

Tracciabilità e convalida: Poiché i sistemi di intelligenza artificiale generativa si evolvono in base alla versione e al prompt, documentarne la fonte garantisce che i lettori comprendano come il contenuto è stato prodotto e valutato.

Citare l'IA crea chiarezza. E la chiarezza crea fiducia.

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Come citare Gemini nello stile APA

Quando si lavora in stile APA, il principio fondamentale è la reperibilità. Se il testo generato dall'IA di Google Gemini non è accessibile ad altri, l'APA lo tratta alla stregua di una comunicazione personale.

Citazione nel testo

Utilizza una citazione tra parentesi o una citazione nel testo che includa l'organizzazione e l'anno.

🔺Esempio: “Gemini è in grado di riepilogare i risultati di ricerche complesse in pochi secondi” (Google DeepMind, 2024).

📖 Leggi anche: Come addestrare Gemini sui tuoi dati

Se citi un testo esatto, usa le virgolette e chiarisci il contesto.

Elenco dei riferimenti

Se si cita lo strumento stesso come modello di IA o modello linguistico di grandi dimensioni, iniziare con il nome dell'organizzazione.

🔺 Esempio: Google DeepMind. (2024). Gemini IA [Modello linguistico di grandi dimensioni]. https://deepmind.google/gemini

Nel formato generale APA, inseriscilo nell'elenco dei riferimenti intitolato “Riferimenti”. Se il tuo istituto richiede i dettagli della versione, includi il numero di versione o le informazioni sulla versione attuale.

Questo approccio chiarisce il tuo utilizzo dell'IA, allineandosi al contempo agli standard del manuale di pubblicazione per la citazione dei software.

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📖 Leggi anche: Come citare strumenti di IA come ChatGPT

Come citare Gemini nel formato MLA

Nello stile MLA, comune nelle discipline umanistiche, l'enfasi è posta sul contenitore e sull'editore.

Citazione nel testo

Lo stile MLA utilizza in genere una breve citazione testuale tra parentesi. Se fai riferimento a un testo generato da una chat con IA generativa, puoi specificare il nome dello strumento nella frase e includere una breve citazione.

🔺 Esempio: “Gemini è sempre più utilizzato nella ricerca accademica.” (Gemini).

Voce "Opere citate"

Nello stile MLA, il formato generale per la citazione di software inizia con l'autore, il titolo in corsivo e include l'anno di pubblicazione e l'organizzazione. L'URL viene per ultimo senza la parte "https://".

🔺 Esempio: “Gemini IA.” Google DeepMind, 2024, https://deepmind.google/gemini

Questa voce compare nella tua pagina Bibliografia. Se pertinente, puoi includere informazioni sulla versione o il giorno, il mese e la versione a cui hai avuto accesso, specialmente se la tua scuola richiede una documentazione dettagliata delle fonti relative all'intelligenza artificiale generativa.

Lo stile MLA punta alla chiarezza e alla coerenza, garantendo che il pubblico comprenda la fonte alla base dei contenuti generati dall'IA.

📖 Leggi anche: Come citare un testo generato da ChatGPT

Come citare Gemini nello stile Chicago

Nello stile Chicago, gli strumenti di IA vengono comunemente citati utilizzando una nota a piè di pagina numerata, specialmente quando si segue il sistema di note e bibliografia del Chicago Manual.

Chicago raccomanda spesso di descrivere l'interazione.

🔺 Esempio: Testo generato da Gemini, 15 marzo 2024, Google DeepMind, https://deepmind.google/gemini

📖 Leggi anche: Come utilizzare Gemini Attività e aumentare la produttività

Se hai utilizzato una versione specifica del modello linguistico di grandi dimensioni, includi i dettagli della versione per garantire la trasparenza.

🔺 Esempio: Google DeepMind. Gemini IA. 2024. https://deepmind.google/gemini

Lo stile Chicago consente una struttura di citazione leggermente più formale, specialmente nella ricerca accademica, quindi puoi inserirla nella sezione bibliografia. Se il tuo lavoro include immagini generate dall'IA o riepiloghi analitici, indicare lo strumento, la data e il contesto rafforza la documentazione.

In tutti e tre gli stili di citazione, l'obiettivo rimane lo stesso: riconoscere chiaramente il sistema di IA generativa che ha contribuito al tuo lavoro, preservando al contempo l'integrità accademica.

Come trovare la versione di Gemini che hai utilizzato

Quando si citano contenuti generati dall'IA, la chiarezza sulla versione è importante. Un modello linguistico di grandi dimensioni può evolversi rapidamente e l'output di una versione può differire da quello di un'altra. Ecco perché documentare il numero di versione o la versione attuale rafforza la tua citazione.

Ecco dove si trovano solitamente queste informazioni:

Etichetta modello all'interno dell'interfaccia

In molti ambienti di chat basati sull'IA generativa, il modello di IA selezionato appare vicino all'intestazione della chat. Ciò potrebbe fare riferimento a un livello specifico di Gemini o alla designazione di una versione del modello linguistico di grandi dimensioni.

Note di rilascio o documentazione del prodotto

Se stai consultando i materiali ufficiali di Google, potresti trovare le informazioni sulla versione elencate nei registri degli aggiornamenti o nella documentazione di supporto relativa all'azienda di IA.

📖 Leggi anche: I migliori GPT per la ricerca e la scoperta di conoscenze

Dashboard API

Se hai effettuato l'accesso a Gemini tramite API, il nome e la versione del modello sono solitamente registrati nei dettagli della richiesta. Ciò è particolarmente importante per gli articoli di ricerca accademica o per la sezione dedicata alla metodologia.

Se non è visibile una versione precisa, includi la data di accesso nella citazione. Con l'intelligenza artificiale generativa, anche lo stesso testo di prompt può produrre risultati che evolvono nel tempo.

📖 Leggi anche: Come riscrivere i contenuti con Gemini

Limiti dell'utilizzo di Gemini per la produttività

Sebbene Google Gemini sia un potente strumento di IA generativa, non può sostituire il giudizio umano.

Che tu stia redigendo articoli accademici, analizzando dati o generando idee creative, comprendere i limiti di un modello di IA tutela sia la tua produttività che la tua credibilità.

Risultati incoerenti: Essendo un modello linguistico di grandi dimensioni, Gemini può produrre risposte diverse a prompt simili, specialmente quando perfeziona il testo generato da bozze precedenti

Incertezza fattuale: come la maggior parte dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, potrebbe fornire informazioni che sembrano attendibili ma che in realtà sono inesatte, il che può influire sulla ricerca, sulle citazioni o sui risultati professionali

Mancanza di sfumature contestuali: l'IA potrebbe non cogliere le sottigliezze specifiche del settore, le implicazioni politiche o le linee guida istituzionali che un esperto umano sarebbe in grado di cogliere

Versioni in evoluzione: Poiché il numero di versione e le funzionalità possono cambiare, basarsi su presupposti non dichiarati sul funzionamento dello strumento può introdurre incongruenze

Rischio di eccessiva dipendenza: un forte ricorso ai contenuti generati dall'IA può indebolire il pensiero originale, specialmente nel lavoro accademico o analitico

Se usato con attenzione, Gemini migliora i flussi di lavoro. Se usato acriticamente, può creare lacune che dovrai correggere in seguito

Cosa c'è di meglio dell'assistenza basata sull'IA con Gemini?

Ottenere lo stesso supporto basato sull'IA direttamente all'interno di uno strumento di project management. In questo modo, non dovrai passare continuamente da un'app all'altra e potrai liberarti dalla proliferazione delle IA, che alla fine porta a una proliferazione del lavoro.

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Puoi accedere rapidamente a tutto ciò di cui hai bisogno e collaborare con gli altri, il tutto all'interno dello stesso spazio di lavoro.

ClickUp Docs ti consente inoltre di archiviare le citazioni, organizzarle per tipo e persino allegare o collegare note pertinenti. Puoi consultare rapidamente le fonti quando necessario e non perdere mai una citazione.

ClickUp Brain

Inoltre, ClickUp Brain ha molto da offrire come alternativa a Gemini.

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Formattare correttamente le citazioni può richiedere molto tempo, ma ClickUp Brain, un assistente basato sull'IA nell'area di lavoro di ClickUp, semplifica il tutto.

Indipendentemente dal formato che utilizzi, ClickUp Brain formatta automaticamente le tue citazioni in base allo stile che scegli.

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Contattali direttamente : chiedi aiuto, delega i compiti più noiosi o ricevi aggiornamenti proprio come faresti con un collega di squadra

Impostali su pianificazioni e trigger: fai in modo che generino reportistica ogni mattina, smistino le nuove richieste non appena arrivano o monitorino i flussi di lavoro in background

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per la scrittura tecnica

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Saper citare Gemini fa parte di una corretta alfabetizzazione in materia di IA. Che si tratti di documentare un testo generato dall'IA, aggiungere una citazione tra parentesi, elencare una fonte nel proprio elenco di riferimenti o formattare una nota a piè di pagina numerata secondo lo stile Chicago, la trasparenza tutela la tua credibilità.

Man mano che l'IA generativa diventa parte integrante delle aule e dei luoghi di lavoro, il chiaro riconoscimento di strumenti come Google Gemini non è facoltativo, ma rappresenta una best practice professionale.

Ma citare correttamente è solo metà dell'opera. Hai anche bisogno di un'area di lavoro strutturata per organizzare bozze, ricerche, prompt e revisioni senza perdere il contesto.

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Domande frequenti

Per citare immagini generate dall'IA, includi il nome dello strumento, il nome dell'azienda, la data e la descrizione dell'immagine generata dall'IA negli stili di citazione che hai scelto. In APA o MLA, inseriscila nel tuo elenco di riferimenti o nelle opere citate, specificando che è stata creata da un generatore di immagini IA.

La differenza principale è il provider e l'azienda che sta dietro al modello di IA. Google Gemini è sviluppato da Google DeepMind, mentre ChatGPT è di OpenAI. La tua citazione dovrebbe riportare l'organizzazione corretta, le informazioni sulla versione e la data di accesso per ciascuno strumento.

In molti contesti accademici, sì. Anche se utilizzi gli strumenti di IA generativa solo per il brainstorming, per perfezionare il testo generato o per apportare lievi modifiche, è consigliabile garantire la trasparenza sull'uso dell'IA. Alcune istituzioni consentono semplicemente di menzionarlo in una nota o nella sezione dedicata ai metodi.