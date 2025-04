Come semplificare il processo di ricerca di marketing per ottenere esiti positivi

Netflix continua ad avere un forte interesse nel sapere cosa guardi sulla sua piattaforma.

Il loro team Consumer Insight invia sondaggi, analizza le conversazioni sui social media, conduce interviste agli utenti e misura persino le risposte fisiche del pubblico (biometria) per capire come reagisce ai contenuti.

Studiando questi dati, valutano cosa piace alle persone e perché. L'obiettivo è migliorare l'esperienza Netflix di tutti e stare al passo con le altre piattaforme di streaming.

Puoi farlo anche per la tua azienda e diventare uno dei preferiti dai consumatori o superare la concorrenza, magari ottenendo entrambi i risultati!

Leggi questo post sul blog e scopri il processo di ricerca di mercato, come organizzare il tuo processo di pianificazione di marketing e cosa può succedere se non lo fai.

⏰Riepilogo/riassunto in 60 secondi La ricerca di marketing comporta la raccolta e l'analisi sistematica di dati per ottenere informazioni dettagliate sulle tendenze del mercato, sui comportamenti dei clienti e sulle dinamiche del settore, aiutando a prendere decisioni informate

È essenziale per comprendere i mercati di traguardo, ridurre i rischi, identificare le opportunità, migliorare le strategie, rimanere competitivi e garantire la soddisfazione dei clienti

Per iniziare a condurre ricerche di mercato efficaci, identifica i problemi o le opportunità chiave, come la comprensione delle preferenze dei clienti o la valutazione della fedeltà al marchio, e definisci obiettivi di ricerca chiari

Quindi , delinea i tuoi metodi di ricerca (ricerca primaria o secondaria), definisci il pubblico di destinazione, imposta sequenze e budget e scegli i tuoi strumenti di raccolta dati

Utilizza strumenti come i moduli ClickUp per raccogliere risposte ai sondaggi e feedback, assicurandoti che i dati siano pertinenti e utilizzabili

Visualizza le tendenze dei dati, crea report e condividi i risultati con le parti interessate per garantire trasparenza ed efficienza. ClickUp Dashboards è un ottimo strumento per farlo

Infine, applica le informazioni acquisite per perfezionare le strategie di marketing, convalidare lo sviluppo delle funzionalità e prendere decisioni basate sui dati

Durante il processo, affronta problemi quali dati dispersi, sovraccarico di dati, distorsioni e domande di ricerca in evoluzione con soluzioni integrate

Sfrutta il modello di ricerca di mercato di ClickUp e le funzionalità basate sull'IA per semplificare i flussi di lavoro di ricerca, automatizzare le attività e migliorare la collaborazione

Che cos'è la ricerca di marketing?

La ricerca di mercato consiste nella raccolta, analisi e interpretazione sistematica dei dati per ottenere informazioni approfondite sulle tendenze del mercato, sui comportamenti dei clienti, sui concorrenti e sulle dinamiche del settore. Aiuta le aziende a comprendere il proprio pubblico di riferimento, identificare le opportunità, risolvere i problemi e prendere decisioni informate e basate sui dati.

In poche parole, il processo di ricerca di marketing funziona così: Definisci il problema o l'oggetto

Progetta un processo di ricerca e un piano

Raccogli dati da sondaggi online, interviste, focus group o altri strumenti di ricerca

Analizza i dati raccolti durante il processo di ricerca

Applica le intuizioni per creare una strategia di marketing

Perché la ricerca di marketing è essenziale?

Immagina di aprire una caffetteria. Una ricerca di mercato ti aiuterebbe a capire dove si ritrovano i tuoi clienti target amanti del caffè e quanto sono disposti a pagare per il loro caffè. Fornisce alle aziende le conoscenze e le informazioni necessarie per prendere decisioni informate, ridurre i rischi e sfruttare le opportunità.

Ecco perché è importante:

Comprendere il mercato di riferimento: Raccogli dati sulle percezioni, le preferenze, i punti deboli e i comportamenti dei clienti e personalizza il tuo prodotto o servizio per soddisfare le loro esigenze

Riduzione dei rischi aziendali: Riduci al minimo i rischi analizzando i dati prima di lanciare un nuovo prodotto, entrare in un nuovo mercato o cambiare strategia

Identificare le opportunità di mercato: Ricerca e scoperta di tendenze, lacune e opportunità nel mercato per decisioni aziendali migliori

Migliorare le strategie di marketing: Perfeziona Perfeziona il tuo piano e le tue strategie di marketing con metodi accurati di raccolta dati per un migliore coinvolgimento, un targeting più mirato e un ROI più elevato

Rimanere competitivi: Rimanete informati sui concorrenti, sulle tecnologie emergenti e sulle mutevoli preferenze dei clienti per mantenere la vostra posizione sul mercato

Promessa di soddisfazione del cliente: Monitora il feedback e i livelli di soddisfazione dei clienti per apportare le modifiche necessarie e migliorare l'esperienza complessiva

Come semplificare il processo di ricerca di marketing

Secondo l'85% degli intervistati, i sondaggi online sono uno dei metodi di ricerca quantitativa più utilizzati. Per il processo di ricerca qualitativa, sono molto diffusi le interviste approfondite online con webcam (34%) e i focus group online con webcam (28%).

Mentre tradizionalmente i ricercatori di mercato si affidavano a strumenti separati per il project management, la raccolta dei dati e l'analisi, ClickUp riunisce questi processi in un'area di lavoro unificata.

Crea ed esegui i tuoi piani di marketing con il software di project management per il marketing di ClickUp

Il software di gestione dei progetti di marketing di ClickUp ti consente di ospitare flussi di lavoro di ricerca di dati qualitativi e quantitativi in un'unica piattaforma. Si estende anche all'analisi dei dati e alla reportistica. Combina la pianificazione delle campagne, la generazione di contenuti basata sull'IA, le aree di lavoro collaborative e i dashboard analitici per potenziare i tuoi processi di marketing, senza dover fare affidamento su strumenti disgiunti e dispersi.

La nostra mentalità è: "Se non è in ClickUp, non esiste". Quindi, al giorno d'oggi, è essenziale che ogni singola attività di marketing venga inserita in ClickUp, dove sarà visibile a tutte le parti interessate.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a nove o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

Capiamo come creare un processo di ricerca di mercato in cinque passaggi (e dove ClickUp può supportarlo):

Passaggio 1: Definisci il problema o l'opportunità

👀 Lo sapevi? Nel 1985 Coca-Cola ha cambiato la sua formula vecchia di 99 anni, spendendo circa 34,6 milioni di dollari in strategie di marketing e promozione. Tuttavia, non ha tenuto conto della connessione emotiva dei clienti con il marchio, il che ha portato a critiche estremamente negative e l'ha costretta a tornare alla formula classica nel giro di due mesi.

Condurre ricerche di marketing che andassero oltre le semplici preferenze di gusto e tenessero conto della fedeltà al marchio (connessioni emotive) avrebbe potuto salvarli da questa situazione. Il marchio non ha compreso il proprio pubblico di riferimento e il suo attaccamento alla formula classica, portando all'alienazione dei clienti.

Per evitare di ripetere l'errore della Coca-Cola, ponetevi queste tre domande e definite l'oggetto della ricerca:

1. Qual è il mio principale punto debole?

Analizza i limiti della tua azienda. È necessario identificare le aree chiave che influenzano le prestazioni del marchio e causano le lacune per una comprensione più approfondita.

2. Vale la pena perdere denaro a causa di queste limitazioni?

Condurre ricerche di mercato può essere costoso. Stimate le vostre perdite e determinate se dovreste investire in uno studio approfondito delle prestazioni del vostro marchio, dell'analisi della concorrenza, del pubblico di riferimento, ecc.

3. Qual è il risultato che mi aspetto da questa ricerca?

Chiarisci il tuo obiettivo finale. Che tu voglia migliorare un processo, lanciare un nuovo prodotto, modificare le strategie di prezzo o fare qualcos'altro, pianifica i risultati che desideri ottenere.

Passaggio 2: Sviluppa il tuo piano di ricerca di marketing

Dopo aver definito l'oggetto della ricerca, è il momento di delineare il piano di ricerca di mercato. Suddividiamo il processo in quattro passaggi:

1. Identifica i metodi di ricerca

Decidi come desideri raccogliere i dati. Può trattarsi di una ricerca esplorativa (comprensione di un problema non definito) o di una ricerca conclusiva (risoluzione di un problema identificato).

Adotta questi due metodi o scegli quello più adatto alle tue esigenze:

Ricerca primaria: raccogli nuovi dati tramite sondaggi, interviste, focus group o osservazioni

Ricerca secondaria: utilizza dati esistenti come rapporti di settore, studi di mercato e analisi della concorrenza

💡Suggerimento: È meglio iniziare con dati secondari per ottenere una panoramica e identificare le tendenze del mercato, quindi proseguire con ricerche primarie per ottenere informazioni specifiche. I risultati di ricerca più efficaci combinano entrambi i metodi.

2. Definisci il tuo pubblico di riferimento

Specifica chi stai ricercando e se stai ampliando la tua base clienti.

Fattori chiave: dati demografici (età, sesso, reddito), posizione, comportamento d'acquisto o preferenze

Esempio: Quando lanci un nuovo prodotto per la cura della pelle indiana, definisci il sesso, la fascia di reddito, le esigenze della pelle, ecc. del tuo target, in modo che la tua offerta sia rivolta al pubblico giusto.

3. Pianifica una sequenza e un budget

Dividi il tuo piano in fasi e assegna scadenze chiare per la raccolta dei dati, l'analisi e l'implementazione.

Assegna in anticipo il budget per gli strumenti software (se presenti), gli incentivi per i partecipanti e le app di ricerca di terze parti.

Progetta un set di strumenti per preparare il tuo rapporto di ricerca di mercato. Puoi attivare/disattivare più software o ricorrere a modelli di ricerca di mercato e semplificare il processo automatizzando flussi di lavoro di ricerca complessi.

Ad esempio, il modello di ricerca di mercato di ClickUp è progettato per aziende di tutte le dimensioni. Le sue funzionalità/funzioni, come il monitoraggio delle attività, i flussi di lavoro automatizzati e le viste personalizzate, ti aiutano a raccogliere, organizzare e analizzare i dati di mercato.

Che si tratti di identificare le esigenze dei clienti, valutare la concorrenza o pianificare il lancio di un prodotto, organizza ogni passaggio, fa risparmiare tempo e aumenta la produttività.

Scarica questo modello Semplifica ogni aspetto della ricerca di marketing e prendi decisioni basate sui dati con il modello di ricerca di mercato ClickUp

Ecco cosa puoi fare con questo modello:

Organizza tutti i tuoi dati di ricerca di mercato, come le risposte ai sondaggi, i feedback dei clienti e le analisi della concorrenza, in un unico posto

Utilizza campi personalizzati come "Tipo di ricerca di mercato" e "Tecnica di raccolta dati" per classificare i tuoi input e facilitarne il recupero e il filtraggio

Suddividi i progetti di ricerca complessi in attività gestibili e assegnale ai membri del team

Configura le automazioni di ClickUp per inviare sondaggi e promemoria, risparmiando tempo e garantendo una copertura completa

Prepara report dettagliati che riepilogano/riassumono i risultati della ricerca e le strategie attuabili

Passaggio 3: raccogli dati e informazioni rilevanti

Le aziende raccolgono dati demografici sui clienti, le loro preferenze, i comportamenti di acquisto e le tendenze di mercato per ottenere le informazioni necessarie a prendere decisioni basate sui dati e perfezionare le proprie strategie.

I moduli ClickUp offrono un modo strutturato e personalizzabile per raccogliere risposte a sondaggi, feedback e altri dati, garantendo che le informazioni raccolte siano pertinenti e utilizzabili.

Usa la logica condizionale nei moduli ClickUp per organizzare il feedback interno

Con i moduli puoi:

Converti le risposte in attività : trasforma automaticamente gli invii dei moduli in attività concrete all'interno dei flussi di lavoro

Utilizza la logica condizionale : personalizza i moduli per sondaggi, feedback o richieste con la logica condizionale per una raccolta dati precisa

Gestisci i passaggi di consegne : assegna le attività direttamente ai team competenti in base ai dati inseriti nel modulo

Abilita l'acquisizione dinamica dei dati : utilizza la logica condizionale per adattare le domande e garantire risposte accurate e pertinenti

Risparmia tempo con l'automazione: automatizza la distribuzione dei dati e la creazione delle attività per ridurre il lavoro manuale

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain, la soluzione IA di ClickUp*, per creare domande mirate per i sondaggi analizzando i dati contestuali delle attività, dei documenti e delle conoscenze storiche dell'azienda archiviate in ClickUp.

Usa ClickUp Brain per generare domande per sondaggi e conoscere le preferenze dei clienti, le tendenze di mercato e molto altro ancora

Può sviluppare domande per sondaggi per raccogliere feedback sulle preferenze dei clienti, sui punti deboli o sulle richieste di funzionalità. Può anche riepilogare/riassumere le risposte, evidenziare le tendenze chiave e suggerire approfondimenti utili, migliorando il processo decisionale dei team di sviluppo dei prodotti, marketing o customer experience.

In breve, ClickUp Brain riduce il lavoro manuale e il tempo dedicato alla preparazione dei sondaggi e all'analisi dei dati.

🧠 Curiosità: Quando alle persone è stato offerto lo stesso vino con tag di prezzo diversi, il loro cervello ha mostrato più piacere nel bere la versione più costosa, anche se il vino era lo stesso! Le aziende possono progettare prodotti e campagne di marketing migliori basandosi su come funziona il cervello, non solo su ciò che le persone dicono di apprezzare. Ecco perché la psicologia gioca un ruolo così importante nel marketing!

Passaggio 4: Analizza i dati e riporta i risultati

Dopo aver raccolto i dati, il passaggio cruciale successivo è analizzarli per estrarre informazioni utili e presentare i risultati. Con le dashboard di ClickUp, puoi trasformare i dati grezzi in informazioni visive e creare report di ricerca di marketing personalizzabili da condividere con le parti interessate.

Crea una dashboard ClickUp per visualizzare le metriche senza confusione

Utilizza i dashboard di ClickUp per:

Creazione di grafici, diagrammi e schede personalizzati per visualizzare tendenze dei dati, stati delle attività e avanzamento dei progetti

Creazione di dashboard di marketing che misurano le prestazioni delle campagne o dashboard CRM per analizzare la segmentazione dei clienti e i rischi di abbandono

Condivisione dei risultati con gli stakeholder o i clienti tramite portali client, garantendo trasparenza ed efficienza

Ponete domande come "Quali tendenze stanno emergendo nei feedback dei clienti?" e ottenete risposte immediate e contestualizzate tramite l'IA sulle dashboard

Monitoraggio dei KPI e misurazione dell'impatto dei cambiamenti basati sulla ricerca nel tempo

Passaggio 5: Metti in pratica la tua ricerca

Duolingo combina la ricerca qualitativa sugli utenti con dati quantitativi per convalidare lo sviluppo delle sue funzionalità. Raccoglie feedback interni considerando l'utilizzo quotidiano e i modelli di coinvolgimento del team (chiamati anche Duos). Quindi conduce ricerche approfondite sugli utenti in merito alle nuove funzionalità e monitora le reazioni degli utenti attraverso piattaforme come Reddit e Twitter.

Esegue anche esperimenti di holdout a lungo termine (oltre tre mesi), rilasciando funzionalità/funzioni alla maggior parte degli utenti e mantenendo un gruppo di controllo. Questo permette loro di misurare l'impatto a lungo termine delle funzionalità/funzioni social.

Sembra un'analisi molto complessa?

Puoi automatizzarlo con ClickUp Brain! È uno strumento fantastico per generare approfondimenti basati sui tuoi dati esistenti.

Conduci analisi di mercato, di settore e della concorrenza utilizzando ClickUp Brain

Ti aiuta a:

Ottieni risposte immediate a domande specifiche su attività di ricerca, documenti o set di dati con le domande e risposte basate sull'IA

Crea tabelle, modelli e viste personalizzate, consentendo ai team di marketing di visualizzare i dati nel modo più adatto al loro lavoro

Scrivi report di mercato dettagliati con controllo ortografico integrato organizzando approfondimenti, redigendo riepiloghi/riassunti o conducendo analisi della concorrenza (assicurati di verificare i dati, poiché l'IA può commettere errori!)

Per una soluzione ancora più rapida, prova il modello di analisi di mercato di ClickUp e implementa i risultati chiave per prendere decisioni basate sui dati.

Il modello migliora la collaborazione e l'esecuzione consentendoti di assegnare le attività ai membri del team giusti, aggiornando gli stati di avanzamento come "analisi", "completato" o "nuova voce" e utilizzando funzionalità/funzioni come il monitoraggio del tempo e i campi personalizzati.

Con ClickUp, possiamo mostrare cosa è successo con le nostre iniziative di marketing in una vista regionale o in una vista campagna. Questo include l'analisi dei tipi di attività che stiamo svolgendo e la fase del funnel a cui le abbiamo assegnato. In questo modo, il senior management può facilmente aggiornarsi sullo stato di un progetto.

🧠 Curiosità: Lanciato nel 2014, Google Glass è stato ritirato dal mercato solo un anno dopo a causa di problemi di privacy e di un prezzo di 1.500 dollari. Nonostante un ritorno nel 2017 come strumento aziendale per l'industria manifatturiera, è stato nuovamente ritirato nel 2023. Anche le idee più ambiziose possono fallire se non trovano il giusto mercato!

Best practice per le ricerche di mercato

Segui queste cinque best practice per semplificare il piano del tuo progetto di marketing e ottenere ricerche di mercato efficaci:

1. Definisci gli obiettivi

Inizia impostando obiettivi specifici e misurabili che si collegano direttamente alla tua strategia di marketing più ampia.

Ad esempio, invece di un obiettivo vago come "comprendere le preferenze dei clienti", stabilisci un obiettivo preciso come "identificare le tre funzionalità/funzioni principali che i clienti desiderano in un nuovo prodotto". Questo ti aiuterà a orientare il lavoro richiesto dalla ricerca e ti garantirà di raccogliere informazioni pertinenti e utilizzabili.

2. Scegli i metodi di ricerca

Seleziona i metodi di ricerca in base ai tuoi obiettivi. Utilizza la ricerca primaria (come l'invio di sondaggi agli attuali clienti o lo svolgimento di interviste approfondite con potenziali clienti) per raccogliere feedback diretti sui tuoi prodotti.

Combinalo con ricerche secondarie (come l'analisi di rapporti di settore o delle recensioni dei concorrenti) per identificare tendenze e lacune nel mercato, fornendo una comprensione più ampia.

3. Scegli il tuo pubblico di riferimento

Concentrati su un segmento di clienti compatibile per garantire l'applicabilità dei tuoi dati. Sii specifico riguardo alle persone da cui raccogli i dati.

Invece di condurre ricerche generiche, concentrati su un segmento di clientela mirato, ad esempio "mamme di età compresa tra i 25 e i 40 anni con figli sotto i 10 anni che vivono in aree urbane", se stai testando un prodotto destinato ai genitori. In questo modo avrai la certezza che i dati raccolti siano altamente pertinenti al prodotto o al servizio che stai commercializzando.

4. Poni domande più chiare

Progetta domande di ricerca imparziali e mirate per ottenere dati utili. Invece di chiedere "Ti piace il nostro prodotto?", chiedi "Qual è la funzionalità/funzione che vorresti che il nostro prodotto avesse?"

Questa domanda più specifica aiuta a individuare i punti critici precisi e fornisce dati su cui è possibile agire. Evita domande tendenziose che potrebbero falsare i risultati.

Assicurati che la tua ricerca sia affidabile verificando i risultati con almeno due o tre fonti. Ad esempio, se un sondaggio indica che il 40% degli utenti desidera un'app mobile, convalida questo dato controllando i forum online, i feedback sui social media e le app della concorrenza per vedere se questa richiesta è coerente su più punti di contatto.

Eseguire un test pilota con un piccolo gruppo prima di aumentare il lavoro richiesto aiuta anche a verificare che i dati siano utilizzabili e in linea con i tuoi obiettivi

Sfide nel processo di ricerca di marketing

Prima di lanciarti con entusiasmo nella pianificazione del tuo processo di ricerca di marketing, considera questi cinque limiti e le relative soluzioni, per commercializzare il tuo prodotto o servizio senza contraccolpi!

La ricerca di diversi segmenti di mercato richiede spesso l'accesso a più origini dati sparse su varie piattaforme, con conseguente inefficienza.

Prendi nota di tutti i software in uso e delle loro funzioni oppure utilizza ClickUp, l'app che combina gestione dei progetti, condivisione delle conoscenze, comunicazione tramite chat, automazioni basate sull'IA e ricerca. Lavora in modo più intelligente e rimani organizzato!

2. Sovraccarico di dati

Organizzare i dati raccolti in informazioni utili può essere un compito arduo. Possono verificarsi errori che comportano la perdita di informazioni critiche.

Mentre le parole su carta o nei documenti possono causare confusione e frustrazione, la visualizzazione dei dati potrebbe cambiare le cose. Organizzare le metriche e le tendenze chiave utilizzando le dashboard di ClickUp può aiutarti a filtrare i dati più complessi e concentrarti sulle informazioni utili.

3. Distorsioni nei dati primari e secondari

I pregiudizi nelle ricerche di mercato spesso derivano dall'affidarsi a dati o fonti limitati.

Diversificate i metodi e le fonti di raccolta dei dati, verificando i risultati in modo incrociato. Ad esempio, le aziende dovrebbero combinare dati quantitativi (dati commerciali, tendenze di mercato) con informazioni qualitative (interviste ai clienti, analisi della concorrenza). Dovrebbero comprendere sia i dati demografici del traguardo che le attività della concorrenza per evitare prospettive ristrette.

I team di marketing e commerciale dovrebbero inoltre condividere le informazioni piuttosto che lavorare in modo indipendente, rafforzando ulteriormente la strategia di comunicazione di marketing dell'azienda. Questa collaborazione aiuta a identificare e correggere potenziali distorsioni nella comprensione del mercato.

4. La domanda di ricerca non è mai statica

Non importa quanto sia ottimo il tuo prodotto o servizio, le vendite possono stabilizzarsi e ridursi drasticamente. Questo accade perché il mercato cambia ogni giorno con nuovi concorrenti e nuove sfide. Il tuo team di marketing o chiunque altro non può stare all'erta 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le aziende dovrebbero istituire cicli di monitoraggio e feedback in cui i dati commerciali e le risposte del mercato informano e perfezionano le domande di ricerca.

Ad esempio, supponiamo che una ricerca iniziale mostri un calo delle vendite in un particolare gruppo demografico. In tal caso, la domanda di ricerca dovrebbe evolversi da "Perché le vendite stanno diminuendo?" a domande più specifiche come "Cosa è cambiato nel comportamento di acquisto di questo gruppo demografico?" o "Come sono cambiate le loro esigenze?".

👀Lo sapevi? Circa 1 azienda su 4 non dispone di una strategia di ricerca di mercato pronta all'uso.

Identifica e colma le lacune del mercato con ClickUp

Il processo di ricerca di mercato è la spina dorsale delle decisioni informate e delle strategie di crescita. Ti aiuta a comprendere le esigenze dei clienti, valutare la concorrenza e identificare le tendenze del mercato, garantendo che il lavoro richiesto sia in linea con le giuste intuizioni.

La buona notizia è che semplificare le tue ricerche di mercato è facile con gli strumenti e i modelli intuitivi di ClickUp. Con ClickUp, puoi organizzarti, monitorare lo stato delle tue iniziative di ricerca e analizzare rapidamente i dati per adattare e migliorare le tue strategie.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis e provalo tu stesso.