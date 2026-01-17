Che cos'è la ricerca approfondita? Guida alla ricerca aziendale basata sull'IA

Teams sono sommersi dalle informazioni. Il knowledge worker medio passa da un'app all'altra quasi 1.200 volte al giorno.

Ciò significa dedicare ogni giorno da quasi 50 minuti a 1,8 ore alla ricerca di risposte tra documenti, chat e database.

Vedi il problema? Le conoscenze critiche sono frammentate in sistemi che non comunicano tra loro. La ricerca tradizionale non è in grado di collegare i punti. Cerca le corrispondenze e restituisce un elenco di link.

Entra in gioco la ricerca approfondita. Comprende l'intento alla base della tua domanda, effettua connessioni tra concetti correlati nel tuo lavoro e fornisce risposte chiare e utilizzabili.

Di seguito ti mostriamo cos'è la ricerca approfondita, come cambia il modo in cui i team trovano le informazioni e come ti aiuta a dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo al lavoro.

Che cos'è la ricerca approfondita?

La ricerca approfondita è un approccio di ricerca aziendale basato sull'IA che utilizza motori di ricerca LLM avanzati e modelli linguistici di grandi dimensioni per comprendere il significato e l'intento dietro una domanda.

Non si limita a trovare corrispondenze tra parole chiave isolate. Grazie all'intelligenza artificiale, è in grado di comprendere il contesto, le relazioni e i concetti. Quindi estrae informazioni rilevanti e approfondimenti chiave da origini dati collegate, come grandi raccolte di documenti.

Per comprendere perché questo è importante, è utile confrontare la ricerca approfondita con la tradizionale ricerca basata su parole chiave. Ecco le differenze tra le due:

Funzionalità Ricerca tradizionale per parole chiave Ricerca approfondita basata sull'IA Metodo di ricerca Corrisponde a parole chiave e frasi esatte Comprende l'intento di ricerca, il contesto e la semantica Risultati Elenco di link/file in cui compaiono le parole chiave Raccoglie una risposta con le fonti citate Comprensione del contesto Basso. Le ricerche vengono trattate in modo isolato. Elevato. Comprende il progetto, la persona e il contesto della conversazione. Gestione dell'ambiguità Scarso. "Apple" potrebbe essere un frutto o un'azienda. Potente. Deduca il significato dal ruolo dell'utente e dall'attività recente Complessità delle query Ideale per ricerche semplici e basate su fatti Ottimo per domande complesse e articolate in più parti Apprendimento Restituisce gli stessi risultati per la stessa query Migliora con l'uso e il feedback

La ricerca per parole chiave funziona bene se sai esattamente cosa stai cercando, ma la ricerca approfondita è utile quando non lo sai. Questa differenza esiste perché la maggior parte delle domande di lavoro non sono chiare o isolate. Sono del tipo:

"Cosa è stato deciso riguardo a questo progetto?"

"Perché abbiamo modificato la Sequenza?"

"Cosa sta causando il blocco di questa attività?"

"Qualcuno ha già risolto questo problema?"

Per rispondere a queste domande sono necessari contesto, cronologia e interpretazione: in altre parole, una ricerca intelligente. La comprensione semantica consente alla ricerca approfondita di creare connessioni tra discussioni, decisioni e documenti correlati, anche quando non utilizzano le stesse identiche parole.

Questo è ciò che la rende "profonda".

Questa differenza diventa evidente nel momento in cui si pone una domanda reale relativa al lavoro. Quindi, quando si chiede "Qual è lo stato del lancio di Atlas?", la ricerca approfondita utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni per comprendere che:

"Atlas" è il nome di un progetto, non un libro di mappe.

Per "stato" si intende probabilmente la fase attuale, gli ostacoli e il prossimo attività cardine.

La risposta si trova tra attività, Sequenze, commenti recenti e documenti relativi agli obiettivi.

Invece di costringerti a cercare tra un vasto intervallo di strumenti, la ricerca approfondita crea una connessione tra questi segnali in un'unica risposta utilizzabile utilizzando l'IA avanzata.

Come funziona la ricerca approfondita

La ricerca approfondita comprende come le attività, i documenti, le conversazioni e le decisioni siano interconnessi. In pratica, ciò significa:

Scomponi le domande complesse

La maggior parte delle domande di lavoro sono stratificate. Contengono molteplici obiettivi, ipotesi e follow-up nascosti.

Quando chiedi qualcosa del tipo: "Riepiloga il feedback dal beta test e le nostre priorità per la V2", la ricerca approfondita non lo tratta come una singola ricerca.

Scompone la domanda nelle sue componenti fondamentali, quindi trova le fonti pertinenti ed estrae le informazioni più significative utilizzando un'IA avanzata:

Trova tutti i documenti di feedback, i risultati dei sondaggi e i commenti taggati come "beta" pertinenti.

Identifica temi comuni, opinioni e suggerimenti di miglioramento.

Riferimenti incrociati con la roadmap del prodotto V2 e i piani sprint

Unite i due elementi in un riepilogo/riassunto di "ciò che abbiamo sentito" e "ciò che stiamo facendo".

Ciò consente di risparmiare il tempo che impiegheresti nella ricerca manuale, anche se disponi di un flusso di lavoro organizzato per la gestione dei documenti.

💡 Suggerimento: sii specifico nelle tue query di ricerca. Invece di "aggiornamenti sul progetto", chiedi "quali ostacoli ha segnalato il team di progettazione questa settimana?". Più contesto fornisci, migliori saranno i risultati.

Raccogli le risposte da diverse fonti

Il contesto lavorativo raramente risiede in un unico luogo. Una singola decisione potrebbe essere suddivisa tra un documento, un commento su un'attività, un riassunto di una riunione e un messaggio di follow-up in chat.

La ricerca tradizionale trova ogni elemento separatamente e lascia a te il compito di effettuare le connessioni.

La ricerca approfondita fa questo lavoro per te. Recupera informazioni rilevanti da ogni fonte collegata: documenti, attività, chat, e-mail e persino file collegati a Google Drive o OneDrive.

E non si limita a creare un elenco di queste fonti. Le legge, identifica i punti più importanti e li intreccia in un'unica risposta coerente scritta in un linguaggio chiaro, con citazioni che rimandano al contenuto originale per la verifica. Guarda qui un flusso di lavoro connesso in azione. 👇🏼

🔔 Promemoria: la ricerca approfondita funziona solo se i tuoi dati sono aggiornati. Documenti obsoleti, duplicati e un'organizzazione disordinata producono risultati confusi. Controlli regolari dei contenuti e un software di gestione delle conoscenze configurato correttamente rendono la ricerca utile.

A cosa serve la ricerca approfondita

Gli strumenti di ricerca approfondita come Enterprise AI Search funzionano al meglio quando la risposta che cerchi non si trova in un singolo file, ma è intessuta nel tessuto stesso del lavoro del tuo team.

Alcuni casi d'uso della ricerca approfondita includono 👇

1. Inserimento dei nuovi assunti

Le prime settimane in un nuovo ruolo spesso sembrano una valanga di informazioni. Non è necessario fornire ai nuovi assunti un lungo elenco di link e sperare che riescano a collegare i puntini.

Possono porre semplici domande di ricerca.

📌 Esempio: Quali sono le nostre best practice per organizzare una riunione iniziale con i clienti?

La ricerca approfondita consolida il modello di riunione approvato, evidenzia esempi recenti di kickoff con esito positivo e mette in primo piano i consigli tratti dalle discussioni passate su ciò che ha funzionato bene.

🏅 Risultato? I nuovi membri del team imparano più velocemente perché apprendono dai risultati reali, non da cartelle obsolete o spiegazioni di seconda mano.

👀 Lo sapevate? Quando la conoscenza risiede principalmente nelle conversazioni anziché nella documentazione, le organizzazioni tendono a ripetere le stesse decisioni ogni 12-18 mesi, man mano che i team cambiano.

2. Prepararsi alle recensioni

Le valutazioni delle prestazioni possono talvolta trasformarsi in test di memoria. I manager cercano di ricostruire mesi di lavoro da note sparpagliate, successi ricordati a metà e qualsiasi documentazione capiti loro a portata di mano.

La ricerca approfondita cambia tutto questo. Un manager può porre domande come:

Quali sono stati i contributi principali di questa persona nell'ultimo trimestre?

Quali progetti hanno guidato o sbloccato?

Quali feedback hanno ricevuto durante le attività e le discussioni?

Il sistema sintetizza i segnali provenienti da attività, commenti, aggiornamenti di progetto e documentazione per presentare un riepilogo/riassunto fondato dell'impatto.

Valuta le prestazioni con la ricerca approfondita basata sull'IA tramite ClickUp Brain.

🏅 Risultato: le recensioni diventano più eque, più basate su prove concrete e hanno una dipendenza molto minore dal pregiudizio della recency.

👀 Lo sapevate? La ricerca scientifica sul recupero delle informazioni dimostra che le persone riformulano più volte la stessa query di ricerca perché non sanno come formularla "correttamente". I sistemi che interpretano l'intento riducono questo andirivieni.

3. Audit del progetto

Supponiamo che tu stia redigendo un rapporto completo sei mesi dopo il lancio del prodotto. Il problema è che nessuno ricorda perché sono state prese determinate decisioni chiave.

Quando gli audit si basano sulla memoria, è probabile che si verifichino delle lacune. La ricerca approfondita colma tali lacune ricostruendo il percorso decisionale del progetto attraverso sequenze, dipendenze e conversazioni.

I revisori e i responsabili dei progetti possono porre domande come:

Dove è cambiato l'ambito di applicazione e chi lo ha approvato?

Quali dipendenze hanno causato ritardi o rielaborazioni?

Quali rischi sono stati identificati ma mai mitigati?

La ricerca approfondita estrae prove dalla cronologia delle attività, dai cambiamenti di stato, dai commenti e dai documenti di supporto per mostrare come si è effettivamente svolto il progetto, non solo come è stato riassunto.

🏅 Risultato: gli audit dei progetti passano da spiegazioni a posteriori a informazioni supportate da prove che i team possono utilizzare per migliorare i risultati futuri.

4. Ricerca di decisioni passate e contesto

I team spesso ricordano cosa è stato deciso, ma dimenticano perché. Quando le domande riemergono mesi dopo, il contesto è sepolto tra note di riunioni, commenti e conversazioni collaterali.

Con la ricerca approfondita, puoi chiedere:

Perché abbiamo scelto questo approccio?

Quali alternative sono state discusse?

Chi ha approvato la decisione finale?

In questo modo, otterrai una visione consolidata del percorso decisionale.

Rendi ricercabili tutte le trascrizioni delle riunioni, le decisioni e le discussioni con ClickUp Brain.

🏅 Risultato: i team e gli analisti di ricerca procedono con sicurezza grazie a informazioni aggiornate.

👀 Lo sapevate? Uno studio di Forrester ha rilevato che i dipendenti dedicano fino al 30% della loro settimana lavorativa alla ricerca di informazioni. La ricerca approfondita affronta direttamente questo problema di produttività.

Ricerca approfondita vs. Ricerca approfondita

La ricerca approfondita viene spesso confusa con la ricerca approfondita.

Certo, entrambi si basano sull'IA, ma risolvono problemi molto diversi. Le differenze principali sono 👇

Aspect Ricerca approfondita Ricerca approfondita Obiettivo Estrai le informazioni dalle tue app e dai tuoi documenti collegati e ottieni un quadro chiaro di ciò che è già noto. Approfondisci un argomento e sviluppa nuove idee, strategie o piani basati sia sui tuoi dati che sul contesto esterno. Domanda principale "Quali informazioni abbiamo già su X?" "Cosa dovremmo fare riguardo a X?" o "Quali sono le implicazioni di X?" Mentalità dell'utente Desideri una risposta specifica o un riepilogo/riassunto dei dati a tua disposizione Vuoi formarti un'opinione, pianificare i prossimi passaggi o elaborare nuovi approcci Esempio "Quali sono state le tre ragioni principali dell'abbandono dei clienti nell'ultimo trimestre, secondo la reportistica?" "Sulla base delle tendenze di mercato e dei nostri dati sul tasso di abbandono, quali nuove strategie di fidelizzazione dovremmo testare nel prossimo trimestre?" Risultato Una risposta diretta che rimanda a documenti, note o report reali, indicando esattamente da dove provengono le informazioni. Un riepilogo scritto, un elenco di idee o un piano che combina dati interni con contesti esterni e suggerisce le azioni successive da intraprendere. Ambito delle informazioni Limitato alla tua area di lavoro e alle app collegate come Salesforce. Utilizza i tuoi dati interni, le conoscenze più ampie dell'IA e le informazioni pubbliche per suggerire nuove possibilità. Utilizzato per Aggiornarsi su un progetto Trovare processi documentati Compilare prove per i rapporti Rispondere a una domanda concreta sul lavoro svolto in passato Brainstorming di idee per campagne pubblicitarie Redazione di sezioni di un piano strategico Generazione di ipotesi da testare Individuazione di nuove opportunità di mercato

In breve, una ricerca approfondita ti fornisce ciò che già sai, così non perdi tempo a cercare fatti. Una ricerca approfondita ti aiuta a capire cosa fare dopo utilizzando sia i tuoi dati che le fonti online.

Come utilizzare la ricerca approfondita in ClickUp

Ora che hai visto cosa può fare la ricerca approfondita, la domanda successiva è: come utilizzarla nel tuo flusso di lavoro?

Non basta semplicemente attivarla e disattivarla. Funziona al meglio quando fa parte degli strumenti già utilizzati dal tuo team. Dove progetti, documenti, conversazioni e obiettivi si fondono insieme.

Entra in ClickUp, la prima area di lavoro convergente basata sull'IA al mondo.

Integra la ricerca basata sull'IA in ogni aspetto del lavoro, aiutandoti a trovare risposte e ad agire di conseguenza senza uscire dall'area di lavoro. Elimina il lavoro superfluo riunendo tutte le tue attività in un'unica piattaforma.

Di seguito ti mostriamo come 👀

Cerca in ogni angolo del lavoro

La ricerca aziendale di ClickUp è progettata per trovare risposte in tutto ciò su cui lavora il tuo team.

Effettua ricerche su:

Risorse e oggetti ClickUp , inclusi attività, documenti, lavagne online, dashboard, chat, spazi, cartelle, elenchi e allegati

Oggetti di integrazione di terze parti, come documenti, fonti web, fogli di calcolo, diapositive, PDF e cartelle provenienti dagli strumenti in connessione che utilizzi nella vita quotidiana.

Ciò che viene indicizzato dipende dall'accesso. Se l'utente che configura una connessione può vedere i dati in uno strumento connesso e si tratta di un tipo di oggetto supportato, questi diventano ricercabili. Ciò garantisce che i risultati rimangano accurati, conformi alle autorizzazioni e pertinenti.

Ecco come ti semplifica la vita. 😎

Poiché tutto il tuo lavoro è già presente in ClickUp, Enterprise Search offre una ricerca approfondita e visibilità in tempo reale su tutto il tuo spazio di lavoro.

Risolvi il problema nascosto del tempo perso a causa della dispersione del lavoro con la ricerca IA aziendale di ClickUp.

Ecco come utilizzarla 👇

Nella barra degli strumenti di ClickUp, apri ClickUp AI.

Nella sezione Ricerca del modello, effettua la selezione di Ricerca approfondita.

Digita la tua domanda complessa in linguaggio naturale e premi Invio.

Trova le informazioni difficili da individuare nell'intero spazio di lavoro con ClickUp Enterprise AI Search.

Successivamente, puoi anche intraprendere le seguenti azioni 👇

Copia: copia il testo per incollarlo manualmente in un'altra posizione. Puoi anche copiare manualmente qualsiasi parte del testo generato.

Crea un'attività: Crea un'attività dalla risposta

Crea un documento: Crea un documento Doc o PDF dalla risposta

Riprova: questa selezione genera una risposta leggermente diversa.

Mi piace o non mi piace: Vota positivamente o negativamente la risposta per aiutarci a migliorare ClickUp AI.

Ottieni risposte ricche di contesto alle tue domande

ClickUp Brain è stato creato per eliminare la proliferazione dell'IA integrando l'intelligenza direttamente nei tuoi flussi di lavoro.

Questa IA contestuale comprende il tuo lavoro, i tuoi strumenti, i dati dell'azienda e il tuo contesto.

Quindi, quando chiedi a BrainGPT "Cosa sta frenando questo progetto?", ottieni gli ostacoli legati alle attività reali, ai dati rilevanti, alle dipendenze e ai titolari.

Analizza dati complessi provenienti da più origini dati

Brain unifica più modelli di IA esterni e origini dati, fungendo da livello di orchestrazione.

Non è necessario passare da ChatGPT a Claude, Gemini e diversi drive per accedere a diverse funzionalità. Il sistema seleziona il modello più adatto all'attività, basando ogni risposta sui dati della tua area di lavoro.

Accedi a più modelli di IA nell'area di lavoro

Esegui ricerche tramite comando vocale

Digitare non è sempre il modo più veloce per effettuare una ricerca, soprattutto quando le idee nascono durante una riunione o mentre si esamina il lavoro.

Talk to Text di ClickUp ti consente di eseguire ricerche e porre domande utilizzando la tua voce, senza interrompere il tuo flusso di lavoro.

Cattura idee, effettua la condivisione delle istruzioni e porta a termine le attività 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp BrainGPT.

Puoi parlare in modo naturale e BrainGPT convertirà il tuo input in una query contestualizzata che effettuerà ricerche tra attività, documenti, conversazioni e dati collegati.

💡 Suggerimento professionale: incoraggia i team a considerare la ricerca come una memoria condivisa. Insegna loro ad aggiungere tag, aggiornare i titoli e contribuire alle FAQ in modo che il sistema continui a migliorare. La ricerca è intelligente solo quanto le persone che la alimentano.

🚀 Vantaggio di ClickUp: i Super Agenti di ClickUp portano la ricerca approfondita un passo avanti, dal passaggio alla ricerca delle risposte all'azione. I Super Agenti possono: Monitora continuamente la tua area di lavoro

Individua modelli, rischi o informazioni mancanti

Trigger azioni in più passaggi in base a ciò che trovano Esempio: un Super Agent può monitorare i progetti in stallo, le approvazioni mancanti o gli ostacoli irrisolti, quindi segnalarli automaticamente o intraprendere azioni predefinite. Guarda questo video per saperne di più sui Super Agenti 👇

Best practice per la ricerca approfondita per i team

Per ottenere il massimo valore dalla ricerca aziendale basata sull'IA, segui queste best practice ⭐

1. Concentrati sulle domande giuste

La ricerca approfondita è particolarmente efficace in aree di lavoro di grandi dimensioni con molti dati e per ricerche complesse in più passaggi. Se hai bisogno di un singolo file o hai una domanda semplice e specifica relativa a una posizione, sarà più veloce utilizzare il prompt IA standard o un filtro di posizione.

Ricorda che la ricerca approfondita funziona al meglio quando le decisioni, gli aggiornamenti e i risultati sono documentati nel luogo in cui si svolge effettivamente il lavoro. Più chiaro è il tuo sistema di registrazione, più accurate saranno le tue risposte.

2. Poni domande naturali

Formula la tua ricerca come se la ponessi a un collega che conosce bene il lavoro.

❌ Digitando "budget Q3"

✅ Prova "Quali sono state le tre ragioni alla base della riallocazione del budget del terzo trimestre per il team di marketing?"

Più contesto fornisci, migliore sarà la risposta.

3. Segui i follow-up

Quando la ricerca approfondita suggerisce domande di follow-up, utilizzale. Ti aiutano a perfezionare la ricerca senza dover ricominciare da capo, così puoi approfondire e ottenere un quadro completo.

4. Verifica e agisci

Controlla le fonti individuate dalla ricerca approfondita per assicurarti che siano pertinenti e accurate. Quindi agisci in base alle informazioni ottenute creando un'attività, avviando un documento o prendendo una nota.

5. Specificare le esclusioni

Se ci sono informazioni che non ti servono, chiedi a Deep Search di ignorarle.

📌 Esempio: "Escludi attività di marketing" o "Dati di origine dal 2023 al 2025" mantiene i risultati della ricerca pertinenti.

6. Indica il formato di output

Se hai bisogno di un elenco, un riepilogo/riassunto o un ordine di priorità, richiedilo. Potresti chiedere, ad esempio: "Elenca i cinque rischi più elevati del progetto, classificati in base alla gravità". Ciò consente di risparmiare tempo e rende più facile agire sui risultati della ricerca.

7. Riassumi contenuti lunghi

Se i risultati includono documenti o thread lunghi, chiedi a ClickUp BrainGPT di riassumerli. Ciò consente di risparmiare tempo, garantisce che nessun dettaglio importante venga tralasciato e ti aiuta a concentrarti sul tuo lavoro invece di leggere tutto da solo.

🔔 Promemoria: non sempre è necessario effettuare una ricerca completa e approfondita nell'intera area di lavoro. ClickUp ti consente di utilizzare l'IA da qualsiasi luogo, direttamente all'interno di un'attività, un documento, un commento o uno spazio, quando la tua domanda è legata a un lavoro specifico. Questa IA basata sulla posizione individua automaticamente la domanda relativa all'elemento che stai visualizzando, in modo che le risposte rimangano mirate e più rapide. Poni una domanda all'IA da qualsiasi punto della tua area di lavoro Utilizzalo quando: Stai esaminando un'attività e desideri conoscere il contesto relativo alla sua cronologia o agli ostacoli che ne impediscono il completamento.

Ti trovi all'interno di un documento e hai bisogno di chiarimenti o di un riassunto

Desideri approfondimenti relativi a un singolo progetto, non all'intera area di lavoro. La ricerca approfondita aiuta nella scoperta tra diverse aree di lavoro. L'IA basata sulla posizione è più efficace quando il contesto è già chiaro e hai solo bisogno di risposte.

Limiti della ricerca approfondita da tenere in considerazione

Ecco alcuni limiti della ricerca approfondita di cui dovresti essere a conoscenza:

1. Autorizzazioni di accesso adeguate

ClickUp Enterprise AI Search vede solo ciò che ha l'autorizzazione a vedere. Le cartelle private, gli spazi o le app collegate non verranno visualizzati a meno che non si conceda l'accesso. Ciò garantisce la sicurezza dei dati, ma significa che alcune risposte potrebbero non essere visualizzate se si trovano in aree riservate.

2. Qualità dei dati

La ricerca approfondita può funzionare solo con file e cartelle organizzati. Ciò significa che non è in grado di leggere i dati silenziosi, ovvero le informazioni contenute in strumenti non collegati, file locali o conversazioni. Anche le attività senza titolo, i documenti vaghi o le decisioni nascoste nelle chat rendono più difficile per la ricerca approfondita collegare i puntini.

3. È necessario il giudizio umano

La ricerca approfondita esegue una ricerca nella base di conoscenze, mostra le fonti e suggerisce connessioni, ma non prende decisioni. Tu e il tuo team siete comunque responsabili dell'interpretazione dei risultati e dell'azione da intraprendere.

4. Ambito e prestazioni delle query

Le query complesse possono richiedere più tempo, poiché la ricerca approfondita esegue una scansione approfondita. Riassumere tutto ciò che riguarda l'identità del tuo marchio richiederà più tempo rispetto alla revisione delle priorità settimanali di un team. Per ricerche rapide, la ricerca standard o la chat basata sull'IA potrebbero essere l'opzione più veloce.

5. Verifica delle fonti

L'IA a volte può generare informazioni plausibili ma errate. ClickUp Deep Search riduce questo rischio basando le risposte sulla tua area di lavoro e mostrando i link alle fonti. Tuttavia, verifica sempre queste fonti per assicurarti che le informazioni siano accurate.

Il futuro della ricerca approfondita

La ricerca approfondita sta già cambiando il modo in cui i team recuperano le informazioni, ma questo è solo l'inizio. Ecco dove sta andando:

1. Diventa più previdente e consapevole del contesto

La ricerca approfondita comprenderà il tuo ruolo, le tue attività, il tuo Calendario e la fase del progetto. Troverà i documenti pertinenti, ti fornirà promemoria sulle decisioni prese in passato e segnalerà potenziali conflitti prima che diventino problemi.

2. Applica l'automazione alla ricerca delle risposte e alla reportistica

Potresti generare automaticamente una sintesi del progetto basata su lavori simili svolti in passato oppure ottenere un rapporto settimanale sullo stato di avanzamento ricavato dagli aggiornamenti delle attività, dal sentiment delle chat e dalle modifiche ai documenti, il tutto con un solo prompt.

3. Triggers, non solo risposte

La ricerca approfondita potrebbe iniziare a suggerire azioni, non solo a mostrare i risultati più pertinenti. Ad esempio, potrebbe segnalare un'approvazione del client in stallo, offrire di inviare un promemoria, modificare la Sequenza e avvisare il team con un solo clic.

4. Personalizza le conoscenze per ogni ruolo

Invece di una barra di ricerca generica, la ricerca approfondita imparerà i modelli di comportamento tuoi e del tuo team per fornire solo le informazioni che ritieni importanti. Ad esempio, se sei un marketer, potrebbe attirare la tua attenzione sui dati relativi alle prestazioni delle nuove campagne.

5. Collega il lavoro tra piattaforme e team

La ricerca approfondita funzionerà su più piattaforme e aree di lavoro autorizzate, rendendo più facile trovare le informazioni giuste indipendentemente da dove si trovino.

Trova le risposte nascoste nel tuo lavoro con ClickUp Deep Search

Trovare informazioni sul lavoro non deve rallentarti.

La perdita di produttività e i ritardi nelle decisioni sono conseguenze dell'informazione intrappolata in silos e del contesto frammentato.

La ricerca aziendale di ClickUp comprende il contesto, le attività complesse e il modo in cui la conoscenza fluisce attraverso il lavoro reale. Invece di costringere i team a cercare tra cartelle, chat e dashboard, fornisce risposte basate su attività, documenti, conversazioni e strumenti collegati.

Se vuoi smettere di cercare tra i tuoi documenti e iniziare a chiedere loro ciò che ti serve sapere, registrati gratis su ClickUp. Trova le risposte già nascoste nel tuo lavoro.