Come citare strumenti di IA come ChatGPT

È la sera prima della scadenza del vostro importante compito e avete appena concluso una sessione di studio tardiva con Chat$$a per mettere a punto i punti più difficili.

Proprio mentre state per finire, vi fermate e pensate: "Da fare per citare questo strumento?" È una domanda che molti studenti ed educatori si pongono oggi, visto che l'IA diventa una parte essenziale del kit di strumenti accademici.

In questo blog vi spiegheremo come citare l'IA nei formati MLA e APA, aiutandovi a navigare con sicurezza in questo nuovo territorio. 📝

**Che cos'è il contenuto generato dall'IA?

**Questi strumenti analizzano i dati esistenti per produrre materiale originale, spesso imitando stili e toni di scrittura umani.

Il cuore dei contenuti generati dall'IA è il concetto di prompt. Un prompt è essenzialmente un insieme di istruzioni o una query fornita al sistema IA, che lo guida sul tipo di contenuto da creare.

Per istanza, un ricercatore potrebbe inserire un prompt dell'IA per riepilogare un articolo accademico, spiegare una teoria complessa o generare un saggio su un particolare argomento.

L'IA utilizza questo prompt come base per

Convert unique markdown to standard markdown format: traducendo il contenuto

e analizzando i dati, gli schemi e il linguaggio rilevanti della sua formazione per produrre risposte coerenti e adeguate al contesto.

🧠 Curiosità: Nel 2019, Springer Nature

ha pubblicato il primo libro generato dalla macchina sulle batterie agli ioni di litio. Creato in collaborazione con l'Università Goethe di Francoforte sul Meno, questo libro ha utilizzato l'algoritmo di Beta Writer per compilare e riepilogare articoli di ricerca recenti.

Perché si dovrebbero citare gli strumenti di IA

Avete mai usato un Strumento di IA come ChatGPT , un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM), per aiutarvi a scrivere? Se è così, potreste chiedervi perché citarlo.

Ecco perché è importante dare credito a ciò che è dovuto. ✅

Mantenere la credibilità: Una corretta citazione rafforza la credibilità del vostro lavoro. Riconoscere le fonti dimostra il vostro commit all'integrità e agli standard accademici.

Una corretta citazione rafforza la credibilità del vostro lavoro. Riconoscere le fonti dimostra il vostro commit all'integrità e agli standard accademici. Promuovere la trasparenza: Citare gli strumenti di IA chiarisce come avete generato le vostre idee. Questa trasparenza crea fiducia nei lettori e li aiuta a comprendere meglio il vostro processo di ricerca.

Citare gli strumenti di IA chiarisce come avete generato le vostre idee. Questa trasparenza crea fiducia nei lettori e li aiuta a comprendere meglio il vostro processo di ricerca. Rispettare la proprietà intellettuale: quando si usa Convert unique markdown to standard markdown format: ChatGPT per la ricerca si attinge da estesi database di conoscenze esistenti. Riconoscere i loro contributi dimostra il rispetto per la proprietà intellettuale dei contenuti che generano e sostiene le pratiche etiche di ricerca.

quando si usa Convert unique markdown to standard markdown format: ChatGPT per la ricerca si attinge da estesi database di conoscenze esistenti. Riconoscere i loro contributi dimostra il rispetto per la proprietà intellettuale dei contenuti che generano e sostiene le pratiche etiche di ricerca. Allinearsi agli standard accademici: Molte istituzioni accademiche sottolineano l'importanza di citare gli strumenti di intelligenza artificiale. Seguire queste linee guida aiuta a soddisfare le aspettative del proprio campo e contribuisce a creare una cultura di rispetto per tutti i collaboratori, sia umani che artificiali.

Leggi anche: Come usare ChatGPT per il debug

**Che differenza c'è tra i formati MLA e APA?

Quando si citano strumenti di IA generativi come ChatGPT, è necessario sapere quale sia lo stile di citazione migliore per il proprio lavoro. MLA e APA sono i formati più comuni, ma hanno regole diverse.

Ecco una rapida panoramica delle principali differenze per non sbagliare. 👀

Aspetto | Formato MLA | Formato APA |

| ------------------- | --------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |

| Uso primario | Scienze umanistiche (letteratura, arti) | Scienze sociali (psicologia, educazione) |

| Citazioni nel testo | Cognome dell'autore e numero di pagina (es., Smith 23) | Cognome dell'autore, anno e numero di pagina per le citazioni dirette (es., Smith, 2023, p. 23) |

| Lista di riferimento | Lavori citati (in ordine alfabetico per cognome dell'autore) | Riferimenti (in ordine alfabetico per cognome dell'autore) |

| Posizione della data | La data non è inclusa nelle citazioni nel testo | La data è posta subito dopo il nome dell'autore nelle citazioni nel testo e nell'elenco delle referenze |

| Stile di formattazione | Maiuscole e minuscole per le parole principali nei titoli | Maiuscole e minuscole per la maggior parte dei titoli (eccetto le riviste) |

Formato MLA e APA

Fatto curioso: ELIZA, creato da Joseph Weizenbaum, è stato uno dei primi programmi IA a simulare una conversazione. Utilizzava un semplice pattern matching per coinvolgere gli utenti ed era stato progettato per imitare uno psicoterapeuta.

Come citare ChatGPT e strumenti di IA in formato APA

Citare ChatGPT e altri strumenti di IA in formato APA richiede alcuni passaggi chiari per garantire una corretta attribuzione.

Ecco come Da fare. 📑

1. Autore

Quando si cita un testo generato da ChatGPT, trattare OpenAI come autore.

Poiché ChatGPT è un modello di IA creato da OpenAI, nell'elenco degli autori si deve indicare "OpenAI" come autore del gruppo. Se il contenuto è stato generato da ChatGPT o da uno strumento di IA generativo simile, non è necessario elencare un autore specifico.

2. Data

Indicare la data esatta del contenuto generato.

Nel formato APA, la data deve essere nel seguente formato: anno, mese, giorno.

Questo aiuta a indicare il momento specifico in cui il contenuto è stato creato, il che è importante dal momento che i modelli di IA si aggiornano frequentemente.

3. Titolo

Poiché i testi generati dall'IA non hanno un titolo specifico come gli articoli tradizionali, utilizzare un titolo descrittivo.

Ad esempio, un breve titolo descrittivo come "Risposta a una query dell'utente sulla citazione di strumenti di IA" spiega lo scopo o l'argomento del contenuto generato.

4. URL

Come per la maggior parte delle fonti online, includere l'URL a cui si è acceduto allo strumento di IA. È fondamentale mostrare dove è stato generato il contenuto, in modo che i lettori possano accedervi se necessario.

Pro Tip: ChatGPT offre una comoda funzionalità/funzione che consente di creare un link pubblico alla chat quando si aggiunge una voce all'elenco di riferimento. In questo modo è possibile condividere l'esatta conversazione a cui si è fatto riferimento e qualsiasi contesto rilevante, assicurando ai lettori l'accesso completo al materiale di partenza.

👀 Citazione di esempio (Elenco di riferimento)

OpenAI. (2024, 7 novembre). Risposta a una query dell'utente sulla citazione degli strumenti di IA in formato APA. https://chat.openai.com

👀 Esempio di citazione del testo

ChatGPT può assistere nelle attività di creazione e modifica dei contenuti (OpenAI, 2024).

Leggi anche:

Convert unique markdown to standard markdown format: Come usare ChatGPT per l'apprendimento delle lingue

Come citare ChatGPT e gli strumenti di IA in formato MLA

Una volta acquisita familiarità con l'APA, è utile capire come lo stile MLA affronta le citazioni dell'IA.

Ecco come citare correttamente i contenuti generati dall'IA utilizzando le linee guida MLA. 📂

1. Autore

In MLA, citare lo strumento di IA direttamente come autore. Per ChatGPT, elencare OpenAI come autore del contenuto.

2. Titolo

Come Da fare per il formato APA, utilizzare una breve descrizione per il titolo del contenuto generato. Ad esempio, si potrebbe usare un titolo come "Risposta ChatGPT sulla citazione degli strumenti di IA in formato MLA"

Anche se il contenuto non ha un titolo tradizionale, questa descrizione fornirà un contesto per la citazione.

3. Data

Nel formato MLA, la data dovrebbe riflettere il giorno esatto in cui il contenuto generato dall'IA è stato prodotto.

Includere la data completa nel seguente format: giorno, mese e anno.

Questo è essenziale per garantire che i lettori capiscano quando il contenuto è stato creato e lo differenzino da altri potenziali prodotti.

4. URL

Includere l'URL in cui è stato generato il contenuto. In questo modo i lettori saranno indirizzati alla fonte dello strumento di IA e sarà più facile per loro verificare o esplorare ulteriormente il contenuto.

👀 Citazione d'esempio (Works Cited)

OpenAI. Risposta di ChatGPT sulla citazione degli strumenti di IA in formato MLA. 7 novembre 2024, https://chat.openai.com.

👀 Esempio di citazione nel testo

Secondo la risposta di ChatGPT (OpenAI), il concetto..

🔍 Lo sapevi? Il Chicago Manual of Style richiede anche di includere l'autore (OpenAI), il titolo dello strumento IA o della conversazione, la data e l'URL in cui è avvenuta la conversazione. Ogni stile di citazione ha un formato unico, ma tutti mirano a garantire una corretta attribuzione per trasparenza e credibilità.

Leggi anche: 25 trucchi di ChatGPT per trasformare il mio modo di lavorare

Best Practices per citare gli strumenti di IA

Poiché gli strumenti di IA stanno diventando una parte importante del nostro lavoro, è importante citarli correttamente per garantire trasparenza e credibilità.

Ecco alcune best practice da tenere a mente. 🤖

Distinguere i contenuti generati dall'uomo da quelli generati dall'IA: Contrassegnare chiaramente i contenuti generati dall'IA per garantire la trasparenza ed evitare confusione

Contrassegnare chiaramente i contenuti generati dall'IA per garantire la trasparenza ed evitare confusione Utilizzare i risultati dell'IA in modo responsabile: Assicurarsi che i contenuti generati dall'IA siano in linea con i propri obiettivi e che non traggano in inganno il pubblico

Assicurarsi che i contenuti generati dall'IA siano in linea con i propri obiettivi e che non traggano in inganno il pubblico Adattare le citazioni al contesto: Seguire le linee guida di citazione appropriate per contesti accademici, creativi o aziendali

Seguire le linee guida di citazione appropriate per contesti accademici, creativi o aziendali Verificare due volte l'accuratezza e l'affidabilità delle fonti: Convalidare i fatti e le fonti dell'IA per assicurarsi che siano attuali e credibili

Leggi anche: Come usare ChatGPT per scrivere codice

Come gli strumenti di IA come ClickUp possono aiutare nella ricerca

La ricerca è una parte essenziale della crescita accademica e professionale. Con l'avvento degli strumenti di IA, la gestione dei vari aspetti della ricerca è diventata molto più semplice. ClickUp con le sue versatili funzionalità/funzione, semplifica il processo di ricerca e garantisce l'integrità accademica.

Scopriamo come sfruttarlo al meglio. 📈

ClickUp Documenti

Quando si tratta di ricerca, l'organizzazione è fondamentale.

Convert unique markdown to standard markdown format:

Organizzare e semplificare la documentazione della ricerca con ClickUp Docs

Con Documenti di ClickUp clickUp Docs consente di creare e archiviare i materiali di ricerca in un'unica posizione centrale. Che si tratti della stesura di una bozza, del monitoraggio delle note o della compilazione di dati, ClickUp consente di gestire facilmente il lavoro in modo strutturato.

È possibile accedere rapidamente a tutto ciò che serve e collaborare con gli altri, tutto all'interno della stessa area di lavoro.

Documenti consente inoltre di archiviare le citazioni, organizzarle per tipo e persino allegare o collegare le note pertinenti. In questo modo è possibile consultare rapidamente le fonti e non perdere mai una citazione.

ClickUp Brain

Formattare le citazioni in modo corretto può richiedere molto tempo, ma ClickUp Brain , un assistente dotato di IA nell'area di lavoro di ClickUp, rende tutto più semplice.

Indipendentemente dal formato utilizzato, ClickUp Brain formatta automaticamente le citazioni in base allo stile scelto.

Inoltre, Brain ha molto da offrire come assistente di alternativa a ChatGPT .

Convert unique markdown to standard markdown format:

Perfezionare i contenuti senza sforzo in ClickUp Docs con ClickUp Brain

Supporta Correzione di bozze assistita dall'IA , generazione di testi in tempo reale e suggerimenti all'interno dell'area di lavoro di ClickUp, che aiuta a realizzare qualsiasi cosa, dalla stesura di idee complesse alla rifinitura della struttura di documenti di ricerca.

Per i ricercatori, questa soluzione all-in-one semplifica le attività accademiche e aumenta la produttività senza dover cambiare piattaforma.

Automazioni di ClickUp

Garantire l'integrità accademica è più importante che mai.

Convert unique markdown to standard markdown format:

Mantenere il processo di ricerca e l'integrità accademica con ClickUp Automazioni ClickUp Automazioni possono aiutarvi a tenere traccia del vostro processo di ricerca, promemoria per la citazione delle fonti e per mantenere il vostro lavoro sulla buona strada.

È possibile impostare delle promemoria automatiche per assicurarsi di citare correttamente le fonti o per attivare notifiche quando mancano le citazioni. Le automazioni consentono di mantenere un processo di ricerca trasparente e responsabile senza lo stress del monitoraggio manuale.

Leggi anche: ChatGPT vs. ClickUp: Quale strumento di IA generativa è il migliore?

Raggiungere di più con le funzionalità/funzione di ricerca di ClickUp

Citare strumenti di IA come ChatGPT è fondamentale per mantenere trasparenza, credibilità e rispetto della proprietà intellettuale.

Poiché gli strumenti di IA sono sempre più integrati nei flussi di lavoro accademici e professionali, capire come citarli correttamente garantisce il rispetto degli standard accademici.

ClickUp può trasformare il vostro approccio alla ricerca. Grazie a funzionalità/funzione che semplificano la documentazione, la gestione delle citazioni e il monitoraggio dell'integrità accademica, ClickUp supporta l'organizzazione e l'efficienza. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!