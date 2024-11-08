10 Migliori strumenti per riepilogare/riassumere gli articoli di ricerca per una rapida analisi

La gestione delle scadenze e delle innumerevoli attività rende faticoso e impossibile passare al setaccio gli studi di ricerca. Non è sempre pratico leggere articoli dettagliati per trarre spunti chiave per il proprio lavoro.

Ecco perché mi sono affidato a riepilogare/riassumere gli articoli di ricerca grazie all'IA.

Questi provider forniscono riepiloghi concisi e fruibili, risparmiando ore di lavoro richiesto.

In questo blog esamineremo alcuni dei migliori generatori di riepiloghi/riassunti di articoli di ricerca che io e il mio team abbiamo testato. Allora, siete pronti a chiudere quelle schede aperte? 🗃️

Cosa cercare in un riepilogatore/riassunto di articoli di ricerca?

Quando si seleziona un riepilogatore di articoli di ricerca, è importante concentrarsi sulle funzionalità/funzioni che renderanno il processo fluido ed efficiente. I migliori riepilogatori offrono un equilibrio tra prestazioni, esperienza utente e flessibilità. Ecco le funzionalità/funzione chiave a cui dare priorità:

Accuratezza: Deve essere in grado di estrarre le idee chiave mantenendo intatti i dettagli essenziali

Deve essere in grado di estrarre le idee chiave mantenendo intatti i dettagli essenziali Velocità: Lo strumento deve essere in grado di riepilogare/riassumere rapidamente i documenti di ricerca, facendovi risparmiare tempo prezioso

Lo strumento deve essere in grado di riepilogare/riassumere rapidamente i documenti di ricerca, facendovi risparmiare tempo prezioso Facilità d'uso: Un'interfaccia semplice e facile da usare rende la navigazione dello strumento agevole

Un'interfaccia semplice e facile da usare rende la navigazione dello strumento agevole Integrazione: Deve lavorare bene con altre piattaforme, permettendo di passare da un'app all'altra senza problemi

Deve lavorare bene con altre piattaforme, permettendo di passare da un'app all'altra senza problemi Personalizzazione: Dovrebbe essere possibile modificare impostazioni come la lunghezza del riepilogo/riassunto o la messa a fuoco in base alle proprie esigenze

Dovrebbe essere possibile modificare impostazioni come la lunghezza del riepilogo/riassunto o la messa a fuoco in base alle proprie esigenze **Mantenimento dei dettagli: il riepilogatore/riassumere deve semplificare il contenuto senza perdere informazioni critiche

🧠 Fatto divertente: La prima rivista accademica conosciuta, Philosophical Transactions, fu pubblicata dalla Royal Society di Londra nel 1665. Oggi ci sono più di 30.000 riviste scientifiche in tutto il mondo!

I 10 migliori riepilogatori/riassumere articoli di ricerca

Ecco il mio elenco dei 10 migliori strumenti che mi hanno aiutato a estrarre rapidamente i punti chiave dagli articoli accademici senza impantanarmi nei dettagli. 👇

1. ClickUp (il migliore per la gestione e il riepilogare/riassumere la documentazione dell'IA)

Usate ClickUp per generare riepiloghi/riassunti illimitati per più documenti di ricerca ClickUp è un sistema di gestione del lavoro e di strumento di collaborazione documentale che gestisce la gestione della ricerca, il piano e l'organizzazione del progetto.

Scrivere e riepilogare documenti di ricerca con ClickUp Brain

Tutte le funzioni di ClickUp sono strettamente integrate con ClickUp Brain è l'assistente IA proprietario dello strumento. È in grado di condensare rapidamente lunghi documenti di ricerca in riepiloghi/riassunti concisi, estraendo i punti chiave e i dettagli essenziali. Le potenti funzionalità/funzione di ClickUp Brain includono la risposta a domande su attività, documenti e persone, la gestione dell'intera area di lavoro e la generazione di contenuti, il tutto in un'unica soluzione. È stato progettato per semplificare il flusso di lavoro e migliorare la produttività.

Riepilogare/riassumere rapidamente documenti lunghi in ClickUp Brain

Per riepilogare gli articoli di ricerca, è possibile aggiungerli direttamente a Documenti ClickUp . I documenti consentono di creare, modificare e collaborare ai documenti in tempo reale. Una volta che il vostro articolo è in Documenti, lasciate che Brain se ne occupi per generare un riepilogo/riassunto accurato.

È possibile adattare il tono, la leggibilità e la profondità del riepilogo/riassunto a diversi tipi di pubblico. Che si tratti di una panoramica semplice o di un'analisi più dettagliata, Documenti e Brain rendono il processo efficiente e flessibile.

Altro, ClickUp AI Riepilogo e generazione di aggiornamenti consente di creare riepiloghi e aggiornamenti dalle attività e dai documenti con pochi clic.

Risparmiare tempo e lavoro richiesto riepilogando/riassumere thread e altro usando ClickUp Brain

ClickUp offre anche un intervallo esteso di modelli che possono essere personalizzati per soddisfare le vostre esigenze di ricerca e di riepilogazione. Esistono modelli per ogni possibile caso d'uso, dal piano di ricerca al riassunto documentazione di processo .

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Riassumere qualsiasi cosa: Generare rapidamente riepiloghi di note di ricerca, capitoli di libri o messaggi di chat direttamente in ClickUp

Generare rapidamente riepiloghi di note di ricerca, capitoli di libri o messaggi di chat direttamente in ClickUp Aggiungere un riepilogo: Inserire un blocco di riepilogo generato automaticamente per fornire una panoramica rapida di un documento o di una pagina

Inserire un blocco di riepilogo generato automaticamente per fornire una panoramica rapida di un documento o di una pagina Estrarre elementi d'azione: Identificare elementi d'azione o passaggi successivi da documenti, chat e note di ricerca con l'IA

Identificare elementi d'azione o passaggi successivi da documenti, chat e note di ricerca con l'IA Project management: Consente di attivare flussi di lavoro in connessione con documenti integrati, dashboard in tempo reale emodelli per i riepiloghi/riassunti dei progetti Limiti di ClickUp

Riepilogare documenti non ClickUp, come PDF o file esterni, potrebbe richiedere un passaggio in più per il loro caricamento

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Scholarcy (il migliore per riepilogare/riassumere ricerche accademiche e libri di testo)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Scholarcy-1400x751.png Scholarcy riepiloga qualsiasi documento, articolo o libro di testo.

/$$$img/

Via: Studioso Scholarcy riepiloga qualsiasi documento, articolo o libro di testo. Recentemente ha aggiunto il supporto per riepilogare anche i video di YouTube.

Lo strumento di riepilogazione/riassumere trasforma anche blocchi di testo complessi in flashcard con cui è possibile interagire. Inoltre, è possibile annotare e prendere note per organizzare il lavoro di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzione di Scholarcy

Personalizzate i riepiloghi/riassunti per adattarli al vostro stile di lettura con "Migliora"

Salvate i riepiloghi/riassunti sotto forma di flashcard e memorizzateli nella vostra libreria

Utilizzare le estensioni del browser per generare riepiloghi direttamente dagli articoli online senza lasciare la pagina

Esportazione di riepiloghi/riassunti in diversi formati per facilitare l'integrazione con altri strumenti

Limiti di studio

Il tempo di elaborazione è relativamente più lento

Alcune funzionalità/funzione utili, come l'accesso alla Biblioteca di Scholarcy, richiedono una sottoscrizione a pagamento

Prezzi di Scholarcy

Piano Free

Scholarcy Plus: 4,99 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di Scholarcy

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. Quillbot Summarizer (il migliore per riepilogare/riassumere in modo rapido e senza problemi)

Via: Quillbot Il riepilogatore/riassunto IA gratuito di Quillbot condensa ed elenca i punti chiave di qualsiasi articolo, carta o documento. Permette di scegliere l'output: punti elenco o paragrafi tradizionali.

Un'altra ottima aggiunta per una migliore piano di ricerca è la possibilità di scegliere la lunghezza del riepilogo/riassunto generato con un cursore.

Le migliori funzionalità/funzione di Quillbot Summarizer

Genera riepiloghi sotto forma di paragrafi o punti elenco

Possibilità di confrontare il testo generato con quello originale

Migliora la qualità del testo con gli strumenti di parafrasi e i controlli grammaticali incorporati

Regola la lunghezza del riepilogo utilizzando un dispositivo di scorrimento

Limiti di Quillbot Summarizer

La versione gratis è limitata a riepilogare/riassumere solo 600 parole alla volta

Non è adatto a riepilogare articoli e capitoli di libri più lunghi

Prezzi di Quilbot Summarizer

Piano Free

Quillbot Premium: $4,17/mese (fatturati annualmente)

Quillbot Summarizer valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (120+ recensioni)

🧠 Fatto divertente: Mentre la revisione paritaria è diventata la pratica standard per convalidare la ricerca nel XX secolo, il termine stesso è stato usato per la prima volta nel 1700.

4. Otio (il migliore per i ricercatori che cercano un riepilogatore/riassumere tutto in uno)

Via: Otio Otio è un assistente di ricerca dotato di IA che riepiloga/riassume e chatta con i vostri documenti. Consente di scrivere e modificare i documenti in un editor di testo IA. Lo strumento è in grado di generare automaticamente riepiloghi da più fonti, compresi PDF e video di YouTube.

Le migliori funzionalità/funzione di Otio

Ottiene riepiloghi dettagliati e strutturati da documenti, collegati a blog e video di YouTube

Automazione di flussi di lavoro di ricerca complessi e ripetitivi con il costruttore di automazioni di Otio

Semplificare la modifica e la parafrasi delle bozze utilizzando l'editor di testo integrato per ottenere risultati di alta qualità

Impegnarsi direttamente con gli articoli di ricerca attraverso modelli avanzati come GPT 4o, Claude 3.5 e Mistral per approfondimenti più profondi

Limiti di Otio

Controllo limite sullo stile dei riepiloghi/riassunti generati

Prezzi di Otio

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otio

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazioni non sufficienti

**Dalla formulazione degli oggetti della ricerca alla delineazione della metodologia, delle Sequenze e delle attività cardine, modelli di panoramica del progetto assicurano che ogni aspetto del vostro documento sia ben strutturato e facile da gestire.

5. Paper Digest (migliore per i ricercatori di materie STEM e umanistiche)

Via: Digesto cartaceo Paper Digest è uno strumento molto conosciuto dai ricercatori accademici.

Riepiloga recensioni affidabili della letteratura e supporta sessioni di risposte a domande basate sulla letteratura e sui file PDF forniti dall'utente, rendendolo una risorsa preziosa per ricerche approfondite.

La parte migliore? Paper Digest fa tutto questo evitando la più grande insidia dei sistemi basati sull'IA: le allucinazioni. Garantisce che tutti i contenuti generati siano basati su prove verificabili.

Le migliori funzionalità/funzione di Paper Digest

Scrivere recensioni di letteratura complete basate su informazioni concrete

Accesso a un grafico delle conoscenze tecnologiche su scala industriale con aggiornamenti in tempo reale da centinaia di fonti

Identificare le tendenze chiave e le lacune nella ricerca esistente in qualsiasi campo di conoscenza

Limiti del paper digest

Potrebbe esserci un pregiudizio intrinseco nella selezione dei documenti

Le opzioni di esportazione sono limitate

Prezzi del Paper Digest

Gratis

Piani premium: A partire da $6,66/mese

Valutazioni e recensioni di Paper Digest

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

6. Resoomer (il migliore per riepilogare/riassumere le pagine web direttamente nel browser)

Via: Resoomer Resoomer è uno strumento di riepilogare/riassumere alimentato dall'IA. Trasforma grandi volumi di testo in riepiloghi concisi, concentrandosi sulle idee e gli argomenti chiave del contenuto.

Lo strumento permette anche di riepilogare/riassumere testi da immagini. Un'altra funzionalità/funzione è l'assistente di lettura, che consente di porre domande sul documento per ottenere una comprensione più approfondita.

Le migliori funzionalità/funzione di Resoomer

Utilizza algoritmi avanzati per identificare idee e fatti chiave in diversi tipi di testo

Supporta oltre 66 lingue, tra cui inglese, francese, portoghese e spagnolo

Gestisce formati multipli come PDF, DOCX, immagini e video per riepilogare una varietà di contenuti

Evidenzia le frasi essenziali del testo originale e le include nel riepilogo/riassunto per una migliore comprensione

Limiti per i visitatori

Può avere difficoltà con documenti molto lunghi, il che porta a riepiloghi/riassunti meno accurati

Opzioni di personalizzazione dei riepiloghi/riassunti limitate

Prezzi di Resoomer

Piano Free: **Piano gratuito

Piano Pro: A partire da $12,99

Valutazioni e recensioni di Resoomer

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

🧠 Fatto divertente: Alcuni progetti di ricerca possono coinvolgere enormi team internazionali, talvolta risultanti in documenti con migliaia di coautori. Ad esempio, lo studio COVIDSurg Collaborative and GlobalSurg Collaborative, pubblicato nel 2021, detiene il record con ben 15.025 autori, il che lo rende l'articolo accademico con il maggior numero di co-autori sottoposto a peer-review, secondo l'elenco di Guinness dei primati .

7. SciNote Manuscript Writer (Ideale per utenti di SciNote e team di laboratorio esistenti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/SciNote-Manuscript-Writer.png SciNote Manuscript Writer è una funzionalità/funzione avanzata integrata nella piattaforma di quaderni di laboratorio elettronici (ELN) SciNote.

/$$$img/

Via: SciNote SciNote Manuscript Writer è una funzionalità/funzione avanzata integrata nella piattaforma di quaderni di laboratorio elettronici (ELN) SciNote. Utilizza l'IA per aiutare i ricercatori a redigere manoscritti scientifici.

Sulla base dei dati memorizzati, crea anche sezioni chiave come l'introduzione, i materiali e i metodi, i risultati e i riferimenti.

Le migliori funzionalità/funzione di SciNote Manuscript Writer

Generazione di bozze strutturate di manoscritti scientifici con l'IA

Creazione di bozze iniziali di manoscritti attingendo direttamente ai dati di ricerca esistenti

Integrazione con SciNote ELN per utilizzare i dati registrati e i riferimenti delle riviste ad accesso aperto

Modifica e ampliamento delle bozze per includere discussioni e conclusioni basate sui risultati ottenuti

Limiti di SciNote Manuscript Writer

Vantaggioso solo per i ricercatori e gli scienziati che lavorano in laboratorio

Non è un prodotto autonomo; richiede un piano a pagamento per SciNote

Prezzi di SciNote Manuscript Writer

Prezzo personalizzato

SciNote Manuscript Writer valutazioni e giudizi

G2: 4.2/5 (200+ recensioni)

4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

8. Linguix IA Summarizer (il migliore per migliorare la scrittura accademica e professionale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Linguix-AI-Summarizer.png Linguix è uno strumento di scrittura IA progettato per rendere qualsiasi tipo di scrittura chiara e priva di errori.

/$$$img/

Via: Linguaggio Nel suo nucleo, Linguix è un Strumento di scrittura per l'IA progettato per rendere qualsiasi tipo di scrittura chiara e priva di errori. Tuttavia, le sue funzionalità vanno oltre l'assistenza alla scrittura di base per supportare anche i team di marketing, commerciali e di supporto clienti.

Oltre al controllo grammaticale e ortografico in più lingue, include un assistente di scrittura IA, un riscrittore di testi, un generatore di punteggi per i contenuti e molto altro ancora, offrendo un set completo di strumenti per qualsiasi esigenza di scrittura.

Le migliori funzionalità di Linguix IA Riepilogare/riassumere

Assistente IA per diversi settori aziendali, come vendite, marketing e supporto clienti

Riduce testi lunghi in riepiloghi concisi e coerenti grazie alle capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP)

Si integra facilmente con tutti i browser più comuni (Chrome, Safari, Firefox, Opera) e con l'area di lavoro di Google

Limiti di Linguix IA Summarizer

Dipende dal browser e ha funzioni limitate con le applicazioni non basate sul web

Il riepilogare/riassumere non è accessibile come strumento autonomo

Prezzi di Linguix IA Summarizer

Versione di prova gratuita

Piano premium: $5,99/mese (addebitato annualmente)

Repilogare/riassumere di Linguix IA

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (90+ recensioni)

9. SummarizeBot (il migliore per generare riepiloghi/riassunti da fonti multiple)

Via: UPDF SummarizeBot è l'unico strumento di questo elenco alimentato sia dalla blockchain che dall'IA. È progettato per riepilogare testi, collegamenti, audio e immagini. La piattaforma utilizza un algoritmo di riepilogo scientifico unico, che promette riepiloghi accurati e privi di errori.

Il funzionamento è un po' diverso da quello di altri strumenti: si condividono i contenuti con il bot attraverso Facebook Messenger o Slack. Il bot elabora le informazioni in tempo reale e fornisce risultati in pochi secondi.

Le migliori funzionalità/funzione di SummarizeBot

Riepilogare/riassumere vari tipi di contenuto, tra cui collegamenti web, documenti, immagini e file audio

Estrae parole chiave importanti e frammenti chiave per una rapida comprensione degli argomenti principali

Ottenere riepiloghi/riassunti di notizie da oltre 50.000 fonti digitando "latest" o "news + argomento"

Accesso tramite Facebook Messenger e Slack senza la necessità di installare app aggiuntive

Integrazione di API per funzionalità/funzione avanzate come l'analisi del sentiment e il rilevamento delle fake news

Limiti di SummarizeBot

Attualmente, si integra solo con Messenger e Slack

Da fare non supporta il riepilogare/riassumere video

Prezzi di SummarizeBot

Gratis

API per le aziende A partire da $179/mese

Valutazioni e recensioni di SummarizeBot

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Genei (il migliore per riepilogare/riassumere articoli accademici con l'estrazione di parole chiave)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Genei-1400x764.png Genei è uno strumento professionale di riepilogare/riassumere documenti e di ricerca per la produzione di contenuti e la scrittura accademica.

/$$$img/

Via: Genei Genei è un professionista Riepilogare/riassumere documenti IA e strumento di ricerca per la produttività dei contenuti e la scrittura accademica. Genera istantaneamente un riepilogo/riassunto e un elenco delle parole chiave ricorrenti in un documento di ricerca o in una revisione della letteratura.

La piattaforma aiuta anche a organizzare gli articoli di ricerca e altri documenti archiviandoli in progetti e cartelle personalizzabili.

Le migliori funzionalità/funzione di Genei

Genera automaticamente riepiloghi/riassunti dei documenti, suddividendoli in sezioni e punti chiave, con link ipertestuali per una facile consultazione

Possibilità di scegliere tra vari algoritmi di riepilogazione, compresa la riepilogazione di più documenti

Estrazione e classificazione delle parole chiave dai documenti in base alla rilevanza e alla frequenza, con accesso con un solo clic alle occorrenze nel testo o con l'opzione di aggiungerle alle note

Espandere o rifinire le note in una prosa più sviluppata con gli strumenti di scrittura GPT-3

Limiti di Genei

È limitato a riepilogare/riassumere file di testo

Non è disponibile un piano Free

Prezzi di Genei

Genei Basic : $10/mese (fatturati annualmente)

: $10/mese (fatturati annualmente) Genei Pro: $32/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Genei

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: 4.8/5 (25+ recensioni)

Riepilogare/riassumere i risultati chiave degli articoli di ricerca con ClickUp

Se state cercando qualcosa di più di un semplice riepilogatore AI, qualcosa che possa semplificare il vostro intero flusso di lavoro, la mia scelta migliore è ClickUp.

Oltre agli articoli di ricerca, ClickUp Brain trasforma trascrizioni di riunioni, attività di ClickUp e lunghi documenti in un riepilogo conciso. Volete estrarre le informazioni chiave da un documento di ricerca specifico? Nessun problema. Avete bisogno di condensare un articolo? Da fare.

Cosa state aspettando? Iscriviti a ClickUp oggi stesso!