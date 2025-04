i 10 migliori strumenti di IA per la scrittura tecnica nel 2025

Con l'avvento degli strumenti di scrittura tecnica basati sull'IA, anche gli scrittori con poca o nessuna esperienza di programmazione o software stanno entrando in questo campo e stanno avendo successo. Questi strumenti aiutano le persone non tecniche a creare contenuti di qualità e coinvolgenti in tutta la documentazione tecnica, i manuali utente e persino i frammenti di codice.

Ma non è così semplice. Oggi i redattori tecnici devono anche garantire che il loro lavoro risulti umano, verificato e perfettamente in linea con il tono e lo stile del marchio.

Quindi, quando scegli uno strumento di IA per la scrittura tecnica, opta per uno che ti aiuti a verificare i fatti, mantenere la coerenza e scrivere in uno stile che risuoni con il tuo pubblico di riferimento.

In questo articolo abbiamo fatto il lavoro sporco e abbiamo creato un elenco di strumenti progettati per aiutarti a eccellere nei processi di scrittura di contenuti tecnici.

La scrittura tecnica può spesso essere difficile, soprattutto per le tecnologie emergenti che non sono molto ben documentate.

Ciò significa che gli autori di contenuti devono prestare attenzione nella scelta di uno strumento di IA che li aiuti a migliorare il loro processo di scrittura tecnica e fornisca (principalmente) informazioni fattuali. Ecco cosa cercare:

Aumentare la produttività : gli assistenti di scrittura IA (o strumenti di IA) possono aiutare a sintetizzare oltre 100 pagine di documentazione in un'ora o a creare una bozza di guida utente in meno di due giorni, risparmiando tempo e mantenendo la qualità

Miglioramento della collaborazione : funzionalità/funzioni quali l'assegnazione dei ruoli, la gestione delle autorizzazioni e la raccolta di feedback da parte degli esperti del settore semplificano il lavoro di squadra per manuali o documentazione complessi

Mantenere la coerenza e l'allineamento del marchio : garantisce che ogni bozza sia in linea con la voce del tuo marchio, che sia professionale, accessibile o qualcosa a metà strada tra le due

Fornitura di modelli personalizzabili : i modelli predefiniti semplificano il processo, consentendoti di concentrarti sui contenuti anziché partire da zero

Garantire il rilevamento degli errori e la verifica dei fatti : gli strumenti che controllano gli errori grammaticali e le imprecisioni rendono la tua documentazione accurata e affidabile

Automazione delle attività noiose: gestisce processi ripetitivi come l'ordinamento dei dati, la generazione di JSON o la creazione di note di rilascio automatizzate

Ora che sai cosa cercare, non ti resta che trovare la soluzione perfetta, quella che soddisfa le esigenze della tua organizzazione in termini di facilità d'uso, integrazione senza soluzione di continuità nel flusso di lavoro e, naturalmente, budget.

Ecco il nostro elenco curato dei migliori strumenti di IA per la scrittura tecnica:

1. ClickUp (Ideale per la creazione di documenti, la collaborazione e il flusso di lavoro)

Non possiamo parlare di strumenti di IA per la scrittura tecnica senza menzionare ClickUp. Si tratta di una soluzione brillante che combina scrittura tecnica, project management e organizzazione delle attività, tutto in un unico posto.

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alla chat per comunicare con il proprio team. Gestire troppi strumenti scollegati tra loro è un killer della produttività. Ecco perché il 60% del nostro tempo viene speso solo per condividere, cercare e aggiornare informazioni su vari strumenti. Questo è esattamente ciò che ClickUp mira a risolvere come app per il lavoro che fa tutto, grazie alle sue funzionalità/funzioni di gestione delle attività basate sull'IA.

ClickUp Brain è il tuo assistente di scrittura IA ideale per creare documentazione tecnica in pochi minuti.

Crea una bozza pronta per la pubblicazione con pochi prompt utilizzando ClickUp Brain

Supponiamo che ti sia stato assegnato un flusso di lavoro di documentazione di prodotto con una scadenza ravvicinata. Invece di farti prendere dal panico, ti rivolgi a ClickUp Brain.

Utilizzando i suggerimenti dell'IA, puoi definire l'ambito, modificare la formattazione con menu a tendina, aggiungere note di riunione e il gioco è fatto: una bozza raffinata è pronta.

📌 Esempio: sei un redattore tecnico incaricato di creare un manuale utente per una nuova funzionalità e la scadenza è tra soli due giorni. Utilizzando ClickUp Brain, carichi le specifiche del prodotto e le note della riunione e, in pochi minuti, il sistema sintetizza pagine di informazioni dense in approfondimenti chiari e utilizzabili. Successivamente, utilizzi i suggerimenti dell'IA per redigere una bozza del manuale, completa di sezioni chiave come configurazione, utilizzo e risoluzione dei problemi.

Chiedi a ClickUp Brain di suggerirti idee, aggiungere perfezionamenti e persino scrivere sezioni complete per la tua documentazione tecnica

Inoltre, con ClickUp Brain, puoi scegliere tra diversi LLM, tra cui Claude, GPT-4o e molti altri. Gli utenti ClickUp possono soddisfare tutte le loro esigenze di IA direttamente dalla piattaforma ClickUp!

Da lì, puoi convertirlo facilmente in un documento condivisibile utilizzando ClickUp Docs.

Ora stai lavorando a un processo di sviluppo di un prodotto con un team interfunzionale. Con Docs, puoi delineare i requisiti del prodotto, definire il tuo pubblico di destinazione e organizzare la ricerca sugli utenti, il tutto in un unico spazio collaborativo.

Tutti possono commentare, taggare i colleghi e persino assegnare attività direttamente all'interno del documento.

Collabora con i tuoi colleghi in tempo reale utilizzando ClickUp Docs

E grazie alle ricche opzioni di formattazione, ai comandi slash e alla possibilità di aggiungere elementi visivi, la tua documentazione tecnica rimane accattivante e di facile lettura.

Ma ecco il vantaggio: una volta che il documento è pronto, puoi collegarlo a un'attività con ClickUp Tasks, assicurandoti che le scadenze non vengano superate e che lo stato di avanzamento rimanga chiaro.

Per iniziare, Docs offre modelli predefiniti come il modello di scheda prodotto ClickUp che consente la collaborazione interfunzionale.

Il modello raggiunge questo obiettivo organizzando elementi chiave come obiettivi, criteri di esito positivo, piani di rilascio e specifiche funzionali in uno schema coerente da compilare.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp:

Integrazione con oltre 1.000 strumenti : connettiti senza problemi con piattaforme come WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot e Documenti Google

Modelli in abbondanza : utilizza modelli predefiniti per la raccolta dei requisiti, la gestione dei contenuti e altro ancora, consentendoti di concentrarti sulla scrittura invece che sulla strutturazione dei contenuti

Compatibilità dei dispositivi : lavora su Chrome, Windows, iOS, Android e macOS, accedendo a ClickUp praticamente da qualsiasi luogo

Funzionalità di collaborazione : allinea il tuo team con commenti in tempo reale, chat, GIF e dashboard personalizzati

Assistenza alla scrittura basata sull'IA : ClickUp AI può generare email, post sui social media e riepiloghi/riassunti di documenti, e persino modificare o espandere il testo

Automazioni per attività ripetitive : automatizza i flussi di lavoro come l'aggiornamento delle date di scadenza o la creazione di elementi di azione con trigger e azioni personalizzati tramite : automatizza i flussi di lavoro come l'aggiornamento delle date di scadenza o la creazione di elementi di azione con trigger e azioni personalizzati tramite le automazioni di ClickUp

Registrazione video con ClickUp Clips : registra e condividi video direttamente con il tuo team per spiegare concetti complessi o aggiornamenti

Limiti di ClickUp:

Alcuni utenti segnalano la necessità di regolare le impostazioni delle notifiche per evitare un sovraccarico di informazioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

✨ Recensione degli utenti: un utente G2 ha trovato ClickUp un'ottima piattaforma per semplificare il monitoraggio degli errori, favorire la comunicazione tra i team e creare attività in movimento.

2. Grammarly (ideale per migliorare la comunicazione e perfezionare la scrittura tecnica)

via Grammarly

Grammarly è il primo nome che viene in mente quando si parla di correggere la grammatica e perfezionare il tono dei nostri scritti. Quello che forse non sapete è che è ottimo anche per generare contenuti per scrittori tecnici e professionisti.

L'IA della piattaforma è progettata per gestire tutto, dalle email ai report ai post dei blog, garantendo una comunicazione chiara, concisa e di grande impatto su tutta la Bacheca.

Grammarly automatizza il lavoro dedicato esclusivamente alle attività di scrittura, che si tratti di perfezionare manuali utente o di far parte di un grande team che lavora su documenti collaborativi.

🧠 Lo sapevate: una comunicazione inefficace costa alle aziende statunitensi 1,2 trilioni di dollari all'anno. I knowledge worker dedicano 20 ore alla settimana alla comunicazione scritta, il che richiede alle aziende di dare priorità e misurare i miglioramenti nella comunicazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grammarly

Crea paragrafi, riscrivi frasi e perfeziona il testo con le funzionalità di IA di Grammarly direttamente in strumenti come Documenti Google e Word

Adatta istantaneamente i tuoi diversi stili di scrittura al tuo pubblico, garantendo una comunicazione coerente in tutti i documenti tecnici e creativi

Individua gli errori, riformula le frasi poco chiare e garantisci una documentazione tecnica originale e accurata grazie al rilevamento dei plagi e alla correzione grammaticale

Utilizzabile ovunque: Grammarly è disponibile come estensione per browser, app desktop e integrazione con strumenti come Slack, Microsoft Word e LinkedIn

Ottieni suggerimenti per scrivere in modo chiaro, conciso e ben formattato

Limiti di Grammarly

Gli utenti hanno segnalato tempi di risposta più lenti durante la gestione di documenti più lunghi o complessi

Lo strumento a volte può suggerire modifiche nel mezzo di una frase, il che potrebbe interrompere il flusso della scrittura

Il piano Free offre correzioni di base, ma non dispone di funzionalità avanzate come la regolazione del tono e i prompt IA dettagliati

Prezzi di Grammarly:

Free

Pro : 12 $ al mese per membro

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly:

G2 : 4,7/5 (oltre 9.780 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7.140 recensioni)

✨ Recensione dell'utente: Un utente ha apprezzato la precisione di Grammarly nella modifica e nella semplificazione della scrittura, soprattutto in combinazione con la sua capacità di rimuovere la verbosità, suggerire alternative più concise e migliorare la chiarezza, come cambiare "al fine di" con "per" o "ottenere" con "contattare"

3. Claude IA (Il migliore per un'IA conversazionale versatile)

tramite Claude IA

Claude AI di Anthropic è un'IA conversazionale incentrata sulla privacy che eccelle nell'elaborazione del linguaggio naturale, nella generazione di codici e nella documentazione, nonché nel ragionamento avanzato.

In poche parole, Claude è progettato per assistere nel brainstorming, nel riepilogare/riassumere, nel codificare e nel generare documenti tecnici.

Ciò che distingue Claude è la sua capacità di elaborare grandi quantità di informazioni mantenendo la fluidità della conversazione. I suoi modelli specializzati - Haiku per risposte concise, Sonnet per attività creative ad alte prestazioni e Opus per analisi e codifica complesse - offrono soluzioni personalizzate per esigenze specifiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude IA

Genera, riepiloga/riassumi e traduci testi risolvendo problemi in vari ambiti con ragionamento avanzato e generazione di testo

Aiuta i professionisti tecnici a identificare ottimizzazioni, miglioramenti delle prestazioni e risolvere sottili errori di codifica

Garantisci trasparenza, sicurezza e protezione dei dati degli utenti con i principi costituzionali dell'IA di Claude

Accedi a un piano gratuito e a varie opzioni a pagamento per singoli utenti e team

Limiti di Claude IA

Occasionalmente fornisce risposte eccessivamente dettagliate o tangenziali che potrebbero richiedere un perfezionamento

Errori sottili nei contenuti generati, in particolare nella codifica o nelle attività tecniche più complesse

La durata delle conversazioni e delle attività può essere limitata a seconda del piano

Prezzi di Claude IA

Free

Pro: 20 $ al mese per utente

Team: 25 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Claude IA

G2 : 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

4. Jasper IA (ideale per creare contenuti e campagne di marketing)

via Jasper IA

Solo i professionisti del marketing sanno quanto apprezzano le piattaforme su misura per loro. Non tutti gli strumenti di scrittura IA catturano le sfumature creative di cui abbiamo bisogno. Ecco perché Jasper AI è la scelta giusta.

Che tu stia lanciando un prodotto o conducendo una campagna social, le funzionalità/funzioni IA di Jasper ti aiutano a trasformare le idee in contenuti fruibili attraverso le sue oltre 80 app create appositamente per le attività di marketing.

Questo strumento garantisce che il tuo marketing rimanga incisivo e coerente, dal mantenimento della voce del marchio alla creazione di contenuti ottimizzati per la SEO. Può anche semplificare la scrittura tecnica per un pubblico più generico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper AI

Mantieni un tono e uno stile coerenti con le funzionalità/funzioni Brand Voice e Style Guide

Accedi a strumenti per l'accesso multiutente, campagne e collaborazione in tempo reale

Crea e migliora le immagini insieme ai tuoi contenuti scritti con una suite dedicata alla modifica delle immagini con IA

Limiti di Jasper IA

I contenuti possono mancare di personalità o di approfondimenti, richiedendo una messa a punto manuale

Ideale per bozze preliminari, poiché potrebbero essere necessarie modifiche dettagliate per ottenere risultati finiti

I risultati si basano su dati online esistenti e potrebbero richiedere una verifica per garantirne l'accuratezza

Prezzi di Jasper IA

Autore : 39 $ al mese per utente

Business: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2 : 4,7/5 (oltre 1.240 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.840 recensioni)

✨ Recensione dell'utente: Un utente G2 ha apprezzato l'ampia libreria di modelli di Jasper. ai che semplifica la creazione di contenuti grazie alle impostazioni preconfigurate su misura per tipi di contenuti specifici.

5. Snagit (Il migliore per la collaborazione e le annotazioni)

via Snagit

Come marketer, spesso devi creare immagini di alta qualità per documentazione, tutorial e presentazioni. Snagit è uno strumento versatile per la cattura dello schermo e la registrazione di video che ti aiuta in questo.

Che tu stia creando guide passo passo o registrando video tutorial per argomenti tecnici complessi, Snagit offre funzionalità/funzioni come acquisizioni a scorrimento, riconoscimento del testo e annotazioni delle immagini.

Inoltre, l'integrazione di Snagit con Screencast di TechSmith rende la condivisione e la collaborazione perfettamente integrate, mentre la compatibilità multipiattaforma per Windows e macOS garantisce un flusso di lavoro fluido per gli utenti su tutti i dispositivi.

🌟 Curiosità: circa il 95% dei marketer sta rendendo i contenuti visivi una parte importante della propria strategia. Alcuni stanno addirittura aggiungendo immagini a oltre il 50% dei propri contenuti. Forse dovremmo ringraziare Instagram Reels e TikTok per questo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Snagit

Cattura intere pagine web o documenti lunghi senza unire più screenshot

Modifica il testo all'interno di immagini o documenti scansionati, comprese le regolazioni di font, dimensioni e colore

Registra schermo, webcam e audio senza limiti di tempo per tutorial di alta qualità

Aggiungi commenti, forme ed evidenziazioni per creare immagini professionali senza sforzo

Lavora senza interruzioni su Windows e macOS per prestazioni costanti

Limiti di Snagit

Le opzioni di taglio e modifica di base lasciano spazio a miglioramenti

Alcuni utenti segnalano problemi di stabilità, soprattutto con video più lunghi

Snagit può avere difficoltà con attività che richiedono molte risorse su hardware obsoleto

Prezzi di Snagit

Sottoscrizione individuale : 39 $ all'anno per utente

Licenza perpetua: 62,99 $/pagamento unico per utente

Valutazioni e recensioni di Snagit

G2 : 4,7/5 (oltre 5.320 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 470 recensioni)

6. Canva (Il migliore per la creazione di contenuti incentrati sul design con IA)

via Canva

Canva è da tempo la piattaforma di riferimento per i non designer, grazie alla sua interfaccia intuitiva e all'impressionante intervallo di modelli per la creazione di immagini professionali.

Con l'aggiunta di Canva AI Magic Studio, ora è in grado di generare testo, immagini e persino contenuti video.

Gli strumenti Magic Design, Magic Write e Text-to-Image di Canva consentono agli utenti di trasformare rapidamente le idee in contenuti raffinati per post sui social, presentazioni o materiali stampati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Genera modelli personalizzati su misura per i tuoi prompt, rendendo il design più veloce e personalizzato

Crea immagini uniche trasformando i prompt scritti in design accattivanti

Genera contenuti brevi come didascalie e titoli per completare le tue immagini

Accedi a oltre 1 milione di modelli di vari tipi di design

Modifica, commenta e collabora con il tuo team in tempo reale

Limiti di Canva

Alcuni utenti hanno bisogno di passare a Photoshop per funzionalità/funzioni come le ombre

Lo spostamento di più elementi può talvolta causare un disallineamento accidentale

I numerosi passaggi necessari per accedere a determinate funzionalità/funzioni possono risultare noiosi

Prezzi di Canva

Free

Pro : 15 $ al mese per utente

Teams: 10 $ al mese per utente (minimo 3 utenti)

Valutazioni e recensioni di Canva

G2 : 4,7/5 (oltre 4.370 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.230 recensioni)

✨ Recensione degli utenti: Un utente ha sottolineato la semplicità e la versatilità di Canva, che ha aiutato anche i principianti a navigare senza sforzo nella sua interfaccia intuitiva. Ha anche parlato positivamente della vasta libreria di modelli di Canva e del suo utilizzo dell'IA per la grafica.

7. QuillBot (ideale per parafrasare e migliorare la chiarezza della scrittura)

via QuillBot

Chi scrive contenuti conosce bene la difficoltà di quando una frase è quasi giusta, ma non del tutto. È in questi casi che uno strumento come QuillBot, specializzato nella parafrasi, nel riepilogo/riassunto e nella modifica di testi, fa la differenza.

Strumenti come un parafrasatore, un correttore grammaticale, un rilevatore di IA e un generatore di citazioni forniscono una suite completa di funzionalità/funzioni per migliorare la produttività e la chiarezza nella scrittura.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuillBot

Riformula senza sforzo fino a 125 parole in due modalità gratuite o accedi alle modalità illimitate con l'abbonamento premium

Correggi gli errori e migliora la leggibilità fino a 1.000 parole con il piano Free

Analizza il testo per assicurarti che non sembri robotico o generato dall'IA

Crea facilmente citazioni accurate in stile APA, MLA e Chicago

Disponibile per Chrome, Microsoft Word e macOS per un utilizzo senza interruzioni su tutte le piattaforme

Limiti di QuillBot

Solo due modalità di parafrasi e un limite di 1.000 parole per i controlli grammaticali nel piano Free

A differenza di ChatGPT o altri scrittori IA, richiede contenuti preesistenti con cui lavorare

I risultati parafrasati potrebbero richiedere ulteriori modifiche per sembrare naturali

Prezzi di QuillBot

Free

Abbonamento mensile : 9,95 $ al mese per utente

Abbonamento Premium annuale: 4,17 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di QuillBot

G2 : 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 140 recensioni)

✨ Recensione degli utenti: un recensore ha trovato QuillBot utile per identificare il testo generato dall'IA e fornire una ripartizione percentuale affidabile che lo ha aiutato a umanizzare e riscrivere meglio l'articolo.

8. Scalenut (Il migliore per automatizzare il ciclo di vita dei contenuti SEO)

via Scalenut

🧠 Lo sapevi: il 96,55% di tutte le pagine web non riceve visite da Google.

Per quanto scioccanti siano questi dati, essi esercitano anche una pressione aggiuntiva sugli autori di contenuti affinché creino contenuti SEO che attirino effettivamente i lettori. Scalenut ne è consapevole e offre una suite di contenuti SEO all-in-one progettata per aiutare i professionisti del marketing a semplificare l'intero processo di creazione dei contenuti, dalla pianificazione e ricerca alla scrittura e ottimizzazione.

Inoltre, è ricco di funzionalità/funzioni quali la modalità Cruise per la generazione rapida di contenuti, i termini chiave NLP per l'ottimizzazione semantica e il punteggio SEO in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scalenut

Genera blog tecnici ottimizzati per la SEO in meno di cinque minuti con un input minimo

Identifica i termini semantici chiave e i dati competitivi per migliorare il posizionamento SERP

Utilizza funzionalità/funzioni come il punteggio SEO in tempo reale, l'ottimizzazione automatica e i collegamenti interni per perfezionare gli articoli

Monitora il traffico del sito web e le prestazioni delle parole chiave su più domini

Pubblica facilmente e direttamente su piattaforme come WordPress e Shopify

Limiti di Scalenut

Alcuni utenti segnalano ridondanza nei contenuti, che richiede modifiche manuali

Funzionalità/funzioni come la personalizzazione del tono sono ancora in fase di sviluppo

Prestazioni contrastanti in argomenti di nicchia e nella verifica dei fatti

Prezzi Scalenut

Essenziale : 22 $ al mese per utente

Pro: 67 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Scalenut

G2 : 4,7/5 (oltre 310 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 390 recensioni)

9. Copyscape (ideale per mantenere l'originalità dei contenuti e rilevare i plagi)

via Copyscape

L'originalità dei contenuti è ormai imprescindibile, dato che circa il 29% dei contenuti online è duplicato.

Con Copyscape Premium, puoi incollare testo, caricare file o persino integrare il servizio con i tuoi sistemi tramite API per rilevare anche le più piccole tracce di duplicazione. Include anche funzionalità/funzioni come Copysentry per avvisi automatici di plagio, garantendo tranquillità a chi gestisce portfolio di contenuti su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copyscape

Individua anche le più piccole tracce di contenuti duplicati in milioni di pagine web con un accurato rilevamento dei plagi

Utilizza la scansione di testi, file e URL per verificare l'originalità

Ricevi avvisi automatici per eventuali nuovi duplicati trovati online

Goditi una funzionalità copia-incolla semplice con risultati immediati

Accedi facilmente all'API (per le aziende che necessitano di controlli antiplagio su larga scala)

Limiti di Copyscape

I costi aumentano in modo significativo con l'aumentare del numero di parole o delle dimensioni del sito

Focalizzati esclusivamente sul rilevamento dei plagi, privi di controlli grammaticali o stilistici

Prezzi di Copyscape

4,95 $ al mese per un massimo di 10 pagine

0,25 $ al mese per ogni pagina aggiuntiva (fino a 500 pagine)

Valutazioni Copyscape

G2 : 4,4/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 65 recensioni)

10. Perplexity AI (Ideale per informazioni ben citate e riepilogate/riassunte)

via Perplexity AI

Perplexity AI ridefinisce il modo in cui gli utenti affrontano le ricerche sul web, combinando uno stile colloquiale con potenti strumenti di IA.

A differenza dei motori di ricerca tradizionali (ciao, Google 👋🏻), non si limita a visualizzare i link, ma sintetizza le informazioni in risposte concise e in linguaggio naturale, citando le fonti.

Immagina di chiedere la migliore stampante wireless per meno di 200 dollari: Perplexity valuta le specifiche, confronta i prezzi e fornisce una raccomandazione informata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity AI

Ottieni assistenza per GPT-4 Turbo, Claude 3 e altri LLM per risposte personalizzate

Analizza e riepiloga/riassumi PDF, immagini e file di testo senza sforzo

Crea raccolte e spazi per query raggruppate e contestualizzate

Migliora le risposte alle query matematiche e tecniche con funzionalità/funzioni come l'integrazione di Wolfram Alpha

Limiti di Perplexity AI

Difficoltà con query semplici basate su URL senza fornire collegamenti diretti

I confronti dei prezzi spesso si basano su fonti selezionate, limitando potenzialmente le opzioni disponibili

A 20 $ al mese per la versione Pro, potrebbe non giustificare il prezzo per gli utenti occasionali

Prezzi di Perplexity AI

Free

Pro : 20 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni Perplexity IA

G2 : 4,7 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

✨ Recensione degli utenti: Un utente di Perplexity ha sottolineato che lo strumento è molto utile per i team commerciali e di marketing in quanto consente di risparmiare molto tempo grazie alle sue capacità di ricerca rapide e accurate, in particolare per la redazione di email e la preparazione di presentazioni.

La scrittura tecnica incontra l'eccellenza tecnologica con ClickUp

Lo sappiamo bene: la scrittura tecnica può essere difficile. Ma non deve essere impossibile.

Utilizzando l'IA nella scrittura tecnica con ClickUp, puoi migliorare ogni aspetto del tuo lavoro, dalla scrittura della documentazione tecnica dei progetti alla gestione di complesse basi di conoscenza.

Puoi anche collaborare alle attività e monitorarne lo stato. Aggiungi analisi dettagliate delle prestazioni, impostazione degli obiettivi e funzionalità di comunicazione in tempo reale e avrai uno strumento che fa tutto per te.

Ecco un caso di studio su come ClickUp ha aiutato DISH Network a migliorare la propria efficienza.

DISH Network 🤝🏻 ClickUp ❌ Sfida: l'ufficio di project management dei servizi commerciali di DISH Network doveva affrontare flussi di lavoro isolati, strumenti scollegati e processi incoerenti. La collaborazione tra i team era inefficiente e, senza un sistema unificato, la gestione dei progetti e la promozione del cambiamento organizzativo diventavano sempre più difficili. ✅ Soluzione con ClickUp AI: DISH ha adottato la piattaforma all-in-one di ClickUp. ClickUp Brain ha agito come un membro virtuale del team, fornendo aggiornamenti in tempo reale sui progetti, riassumendo le informazioni chiave e rispondendo con facilità alle query. Il team ha anche utilizzato Docs per archiviare le procedure operative, rendendo le risorse facilmente accessibili insieme al lavoro di progetto. ✨ Risultato: con ClickUp, DISH ha ottenuto un aumento del 30% dell'efficienza dei progetti e ha migliorato il flusso di informazioni tra i team. Le funzionalità di IA hanno permesso al team di gestire progetti più complessi del 10% e di affrontare sfide più grandi con sicurezza

Iscriviti subito a ClickUp per migliorare il tuo flusso di lavoro!