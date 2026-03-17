Modelli gratuiti per elenchi dei desideri di Natale

Il 72% dei consumatori afferma che gli elenchi dei desideri rendono più facile lo shopping natalizio, mentre il 64% apprezza ricevere regali scelti proprio da questi elenchi.

Ma le liste dei desideri per le feste spesso falliscono perché sono sparse tra thread di testo, app per note e promemoria mentali che svaniscono nel momento in cui ne hai bisogno. Questo articolo presenta sette modelli gratuiti di liste dei desideri di Natale: da semplici liste di controllo stampabili a agende digitali complete con funzionalità di collaborazione in tempo reale.

Usali per organizzare idee regalo, condivisione delle preferenze con la famiglia e ricordarti davvero cosa desidera ognuno quando arriva dicembre. 🎄

7 modelli gratuiti di elenchi dei desideri di Natale in sintesi

💡 Consiglio da esperto: coordinare uno scambio di regali in una famiglia numerosa o in ufficio può diventare stressante. Ti ritrovi a destreggiarti tra budget, elenchi di destinatari, scadenze per gli acquisti e piani per gli eventi su diverse app, fogli di calcolo e chat di gruppo. Questa dispersione contestuale — la frammentazione delle informazioni critiche su app e piattaforme scollegate tra loro — fa sì che dettagli cruciali vadano persi, portando ad acquisti doppi accidentali e a un budget sforato prima ancora che le festività abbiano inizio. ClickUp, il primo spazio di lavoro al mondo basato sull'intelligenza artificiale convergente, elimina questo problema riunendo tutto in un unico posto. Con tutti i tuoi elenchi, le attività di acquisto e le scadenze, i calendari degli eventi e la chat del team in un unico posto, con l'intelligenza artificiale integrata, tenere tutto sotto controllo è un gioco da ragazzi!

I migliori modelli gratuiti per creare la tua lista dei desideri di Natale

Tra feste in ufficio, riunioni di famiglia e scambi di regali per il Secret Santa, gli elenchi dei regali di dicembre si moltiplicano rapidamente e raramente comunicano tra loro. Questo porta a regali duplicati, elementi dimenticati e alla fastidiosa sensazione di dover gestire un progetto enorme invece di godersi le festività.

I modelli nell'elenco includono diversi formati: scegli quello che meglio si adatta al tuo modo di fare acquisti e di condivisione. Alcuni sono ideali per uso personale, mentre altri sono perfetti per il coordinamento di team o familiare.

1. Modello di agenda delle festività di ClickUp

Scarica il modello gratis Gestisci il piano delle attività per le festività in un unico posto con il modello Holiday Planner di ClickUp

Elimina il caos nell'organizzazione delle festività con un modello completo che va oltre un semplice elenco dei desideri. Unisci il monitoraggio dei regali, la gestione del budget e la pianificazione in un unico spazio di lavoro con il modello Holiday Planner di ClickUp: un vero e proprio Centro di comando per le tue operazioni festive.

Invece di destreggiarti tra informazioni sparse, avrai un'unica fonte di riferimento che mantiene tutti allineati e in linea con gli obiettivi.

Perché ti piacerà:

⚡️Ideale per: utenti esperti nella pianificazione delle festività che desiderano un unico hub per coordinare regali, budget e date importanti senza perdere di vista i dettagli.

📮ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e effettuare il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai mai preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed email con un solo clic!

📮ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, e-mail e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e effettuare il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai mai preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed e-mail con un solo clic!

2. Modello di elenco di ClickUp

Scarica il modello gratis Con il modello di elenco di ClickUp, puoi risparmiare tempo, ridurre lo stress e fare di più con facilità.

La tua lista dei desideri personale è un pasticcio disordinato in un'app per note o, peggio ancora, un lungo e confuso thread di testo impossibile da cercare. Quando qualcuno ti chiede cosa desideri, invii un elenco disorganizzato e non hanno idea di quale "maglione blu" intendessi. Questa ambiguità rovina la sorpresa quando devono chiederti un link diretto, la dimensione o la preferenza di colore.

Perché non sostituire appunti disordinati e testi infiniti con un generatore di elenchi dei desideri digitale, pulito e condivisibile? Cattura e condividi le tue idee in un unico spazio organizzato con il modello di elenco ClickUp. Trasforma i tuoi pensieri sparsi in un elenco chiaro e fruibile che puoi aggiornare al volo e condividere con chiunque, assicurandoti di ricevere i regali che desideri davvero.

Perché ti piacerà:

Organizzati con facilità: usa la semplice funzione "trascina e rilascia" per riordinare gli elementi in base alla priorità man mano che i tuoi desideri cambiano nel corso della stagione

Aggiungi link diretti ai prodotti: Elimina le congetture aggiungendo link ipertestuali ai prodotti esatti che desideri. Chi fa il regalo può cliccare direttamente sull'elemento, rendendo la sua esperienza di acquisto fluida

Annota i dettagli importanti: aggiungi informazioni specifiche come l'intervallo di prezzo, il livello di priorità o il colore e la dimensione che preferisci. In questo modo chi ti fa il regalo avrà tutte le informazioni necessarie senza doverti chiedere nulla

Condividi con chiunque, ovunque: genera un link pubblico condivisibile su ClickUp all'elenco che chiunque può visualizzare, anche senza un account ClickUp. Invialo a familiari e amici in modo che abbiano sempre accesso ai tuoi desideri aggiornati

⚡️Ideale per: Chiunque desideri un elenco dei desideri personale, chiaro e condivisibile, con link e dettagli specifici, in modo che chi fa il regalo possa acquistare rapidamente l'oggetto giusto.

📚 Leggi anche: Consigli per evitare il burnout durante le festività natalizie

3. Modello di elenco delle cose da fare di ClickUp

Scarica il modello gratis Trasforma la lista dei desideri delle feste in un elenco concreto con i titolari, utilizzando il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp

Forse hai un elenco dei desideri, ma si traduce in un vero e proprio piano di acquisti? Sai cosa vuoi comprare per gli altri, ma non hai un sistema per effettuare il monitoraggio di chi lo sta comprando, quando deve essere acquistato o se è già stato comprato e incartato.

Questa mancanza di coordinamento porta al panico da acquisti dell'ultimo minuto e al classico problema delle feste, ovvero che due persone comprino lo stesso regalo per qualcuno.

Trasforma la tua lista dei desideri passiva in un progetto di shopping concreto con un modello incentrato sulle attività. Considera ogni idea regalo come un elemento da sbrigare, completo di sotto-azioni, scadenze e titolari, utilizzando il modello di lista delle cose da fare di ClickUp.

Questo approccio trasforma il tuo elenco da una semplice raccolta di idee in un piano collaborativo con chiare responsabilità. Assicura che ogni regalo venga acquistato in tempo e senza duplicazioni.

Perché ti piacerà:

Tieni traccia dei progressi con le caselle di controllo: prova la soddisfazione di spuntare gli elementi man mano che completi l'acquisto e li incarti. Il monitoraggio dello stato di completamento del modello offre una chiara visione d'insieme di ciò che è stato terminato e di ciò che resta da fare

Delega con precisione: evita i regali doppi utilizzando la funzione " evita i regali doppi utilizzando la funzione " Assegnatari delle attività" in ClickUp per assegnare ogni compito di acquisto a un membro specifico della famiglia. In questo modo, tutti sanno esattamente cosa devono comprare

Organizza i tuoi acquisti: fissa delle scadenze per evitare la corsa dell'ultimo minuto. Puoi distribuire gli acquisti su diverse settimane, rendendo il processo meno stressante

Suddividi i regali più complessi in passaggi più semplici: per i regali che richiedono un lavoro richiesto, crea per i regali che richiedono un lavoro richiesto, crea attività secondarie in ClickUp per tenere traccia delle fasi di ricerca come "confronta i prezzi", "controlla le dimensioni" o "trova un codice di sconto"

⚡️Ideale per: Famiglie o team che coordinano l'acquisto dei regali e hanno bisogno di titolari chiari, scadenze e monitoraggio dello stato per evitare doppioni.

📚 Leggi anche: Idee regalo aziendali per dimostrare apprezzamento ai dipendenti

4. Modello di lista di controllo di ClickUp

Scarica il modello gratis Tieni traccia delle cose da fare per gli acquisti natalizi con il modello di lista di controllo di ClickUp

A volte, vuoi solo un elenco semplice e senza fronzoli, senza la complessità di budget, assegnatari o visualizzazioni multiple. Sei stanco di strumenti troppo elaborati per quello che dovrebbe essere un'attività semplice: elencare gli elementi e spuntarli. Questa frustrazione ti porta a ricorrere a elenchi cartacei (che perdi) o a un'app di note di base (che non offre alcuna struttura).

Il modello di lista di controllo ClickUp ti offre la praticità di una semplice lista di controllo senza rinunciare alla comodità del digitale. L'elenco pulito, in stile caselle di controllo, semplifica le cose e crea liste di controllo che puoi utilizzare sul tuo telefono o stampare da attaccare sul frigorifero. È perfetto per liste dei desideri personali veloci, idee regalo per i bambini o per lo shopping.

Perché ti piacerà:

Design minimalista: il modello si concentra solo su due elementi: l'oggetto e una casella di controllo. Non c'è alcuna curva di apprendimento: basta aprirlo, aggiungere gli elementi e iniziare subito a spuntarli

Facile duplicazione: crea in pochi secondi liste di controllo separate e identiche per ogni membro della famiglia, mantenendo i desideri di tutti organizzati e distinti

Layout ottimizzato per la stampa: se preferisci un elenco cartaceo, il layout è ottimizzato per la stampa e facile da usare offline

Raggruppa gli elementi per una pianificazione più semplice: aggiungi un livello di organizzazione raggruppando gli elementi in categorie con aggiungi un livello di organizzazione raggruppando gli elementi in categorie con le liste di controllo nidificate di ClickUp . Ad esempio, puoi creare sotto-liste di controllo per "Regali per la mamma", "Piccoli regali da mettere nella calza" o "Secret Santa al lavoro"

⚡️Ideale per: I minimalisti che desiderano semplicemente un elenco veloce da usare sul cellulare o da stampare, senza ulteriori complicazioni organizzative.

💡 Consiglio da esperto: se stai coordinando un elenco dei regali di famiglia o un Secret Santa al lavoro, prova a utilizzare un Super Agente ClickUp come tuo “coordinatore delle feste”. " Impostalo in modo che invii un breve riepilogo giornaliero o settimanale dei regali che sono ancora in fase di Idea, segnali gli elementi che sembrano duplicati e fornisci un promemoria a tutti su ciò che deve essere acquistato prima delle scadenze di spedizione. In questo modo, l'elenco rimane aggiornato senza ulteriori scambi di messaggi ed eviti acquisti doppi dell'ultimo minuto. Scopri oggi stesso come creare il tuo primo Super Agent su ClickUp!

5. Modello di lista dei desideri di Natale di TheGooDocs

tramite GooDocs

Vivi e respiri Documenti Google e non vuoi perdere tempo a imparare una nuova piattaforma solo per un elenco delle feste. Hai bisogno di qualcosa che ti sia familiare, facile da condividere con altri utenti Google e che abbia un tocco festivo senza richiedere alcun lavoro di progettazione da parte tua.

Questo modello di lista dei desideri di Natale basato sui Documenti Google di TheGooDocs è perfetto per gli utenti che desiderano un'opzione veloce, decorativa e familiare. È dotato di un'estetica natalizia predefinita, pronta per essere compilata, condivisa tramite Google Drive o stampata.

Perché ti piacerà:

Design festivo incluso: il tema natalizio è già terminato, così puoi concentrarti sull'aggiunta dei tuoi elementi senza preoccuparti della formattazione

Condivisione con i familiari: utilizza le autorizzazioni standard di Google Drive per controllare chi può visualizzare o effettuare la modifica sul documento

Campi di testo modificabili: aggiungi facilmente i nomi degli elementi, le descrizioni e le note su dove acquistare ogni regalo

Completamente personalizzato: scaricalo e personalizza il testo e il layout come preferisci

Sebbene sia comodo per uso personale, ricorda che si tratta di un documento statico. Manca di funzionalità dinamiche come lo stato degli acquisti in tempo reale o le notifiche, rendendolo meno ideale per coordinare uno scambio di regali con più acquirenti.

⚡️Ideale per: gli appassionati dei Documenti Google che desiderano un elenco dei desideri festoso e facile da condividere, da compilare e stampare senza alcuna configurazione.

💡 Consiglio da esperto: quando sei fuori a fare shopping (o ti viene in mente un'idea regalo mentre scorri la pagina), usa ClickUp Talk to Text per annotarla immediatamente invece di cercare di ricordartela in seguito. Basta dettare un breve aggiornamento come "Aggiungi un comodo maglione blu per la mamma, dimensione M, meno di 50 $" o "Segna la tazza del Secret Santa come acquistata", quindi incolla il testo direttamente nell'elenco dei desideri o nell'attività relativa al regalo. È un modo veloce per mantenere accurati link, dimensioni e stato dei regali mentre sei in giro, anche quando hai solo una mano libera. Lavora 4 volte più velocemente rispetto alla digitazione con ClickUp Talk to Text

6. Presentazione della lista dei desideri di Natale di Slidesgo

via Slidesgo

Un elenco in formato testo normale sembra noioso, soprattutto quando si cerca di entusiasmare i bambini o di effettuare la condivisione di idee creative con la famiglia. Vuoi un modo per rendere il tuo elenco più visivo e accattivante, quasi come un lookbook personale dei regali.

Crea un elenco ricco di immagini e basato su diapositive con la presentazione "Lista dei desideri di Natale" di Slidesgo per Google Slides o PowerPoint. È progettata per essere una presentazione illustrata e condivisibile, particolarmente divertente per chi ama fare regali creativi o per aiutare i bambini a mostrare alla famiglia ciò che desiderano.

Perché ti piacerà:

Modelli illustrati per le festività: scegli tra diversi layout di diapositive a tema festivo per creare la tua presentazione

Facile da personalizzare con immagini: aggiungi le foto dei regali desiderati proprio accanto alle relative descrizioni per la massima chiarezza

Facile per la condivisione: Presentala in tempo reale o esportala in formato PDF che chiunque può scaricare e visualizzare facilmente

Colori personalizzabili: modifica i colori e i font in base al tuo stile personale per le feste

Non è pensato per il monitoraggio degli acquisti o per la gestione di un budget, ma rende sicuramente più speciale la condivisione dell'elenco dei desideri.

⚡️Ideale per: Chiunque desideri un elenco dei desideri visivo, in stile lookbook (soprattutto per i bambini o per regali creativi) con le immagini in primo piano.

7. Modello festivo per l'elenco dei desideri di Natale di WordLayouts

tramite WordLayouts

Forse sei un fan dell’elenco tradizionale cartaceo dei desideri: qualcosa che puoi stampare, compilare a mano e attaccare sul frigorifero. Non hai bisogno di funzionalità digitali; vuoi solo un documento ben progettato e stampabile, facile da usare per i bambini, le attività in classe o semplici elenchi di famiglia.

Il modello Festive Christmas Wish List di WordLayouts è un modello Microsoft Word stampabile con un design natalizio classico, stravagante e a misura di bambino. È la scelta perfetta per chiunque desideri un elenco dei desideri tradizionale da stampare e compilare.

Perché ti piacerà:

Prompt utili: fornendoti spazi per annotare le cose che desideri e di cui hai bisogno, oltre a ciò che leggi e indossi, il modello ti aiuta a trovare idee regalo

Modifica intuitiva: trattandosi di un documento Word, puoi modificarlo facilmente con un programma che la maggior parte delle persone ha già installato

Layout pronto per la stampa: il modello è formattato per la stampa, quindi basta compilare gli spazi vuoti e il gioco è fatto

Trattandosi di un documento Word statico, non dispone di funzionalità di collaborazione digitale come gli aggiornamenti in tempo reale o i link cliccabili ai prodotti. È più adatto per un uso personale offline piuttosto che per uno scambio di regali coordinato tra più persone.

⚡️Ideale per: Chi preferisce un elenco dei desideri stampabile e compilabile per la casa, la scuola o le attività dei bambini, invece di un tracker digitale.

Se in questo periodo ti occupi dei regali aziendali o per i clienti, ecco un video utile con idee pratiche per la selezione di regali aziendali appropriati che rafforzino le relazioni professionali:

💡 Consiglio da esperto: devi occuparti degli acquisti natalizi per una famiglia numerosa o un team? Inserisci tutto in ClickUp Docs per gestire al meglio la situazione. Crea un semplice documento natalizio con sezioni dedicate a ciascuna persona, quindi collega i link alle relative liste dei desideri o attività in modo che tutto rimanga organizzato e facile da condividere. Hai domande su uno di questi? Basta chiedere a ClickUp Brain per ottenere risposte in pochi secondi, senza dover cercare tra più elenchi! Raccogli tutti gli elenchi della spesa in un unico posto con ClickUp Docs

Inizia oggi stesso l'elenco dei tuoi desideri di Natale

Un buon modello di elenco dei desideri di Natale riduce i regali duplicati e semplifica la condivisione delle preferenze, sia che tu stia coordinando uno scambio di regali in famiglia o che tu voglia semplicemente organizzare le tue idee. Mentre i modelli stampabili sono ottimi per i bambini o per elenchi personali veloci, i modelli digitali con condivisione in tempo reale e link ai prodotti sono di gran lunga migliori per il coordinamento di gruppo. Un modello dedicato con collaborazione e monitoraggio degli acquisti mantiene tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Inizia il tuo elenco in anticipo (il 32% dei consumatori inizia gli acquisti natalizi prima di novembre), effettua una condivisione ampia e aggiornalo man mano che ti vengono nuove idee. ✨Pronto a organizzare i tuoi regali natalizi? Inizia gratis con ClickUp e tieni ogni elenco dei desideri, attività di acquisto e idea regalo in un unico posto.

Domande frequenti

Sì, condividi tramite un link pubblico o via email in modo che i familiari o i colleghi possano visualizzare o modificare in tempo reale. La maggior parte dei modelli digitali, come quelli di ClickUp, supporta questa funzionalità. Per una lista dei desideri natalizia di lavoro o per il Secret Santa, un modello condiviso mantiene gli elenchi di tutti in un unico posto senza infinite chat di gruppo.

PDF e Word (.docx) sono i formati più affidabili per un elenco dei desideri di Natale stampabile gratis. I PDF mantengono perfettamente la formattazione su tutti i dispositivi, mentre i file Word ti consentono di effettuare le modifiche al testo prima della stampa.

Aiuta chi fa i regali a trovare facilmente i prodotti giusti utilizzando un modello digitale che supporti i link ipertestuali, come il modello di elenco di ClickUp. Basta incollare l'URL del prodotto in un campo personalizzato o nella descrizione dell'elemento, così chi fa i regali potrà cliccare direttamente sul negozio online.