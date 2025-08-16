20 modelli di liste dei desideri per regali, obiettivi e altro ancora nel 2025

Non tutti gli elenchi devono essere scritti su un foglio di carta o sepolti in un'app per le note.

Un modello di lista dei desideri pulito e visivo non si limita a organizzare le idee, ma le rende visibili, condivisibili e facili da tenere sotto controllo.

Che tu stia pianificando i regali di Natale, il materiale scolastico o i premi per il team, avere un elenco flessibile che puoi personalizzare ovunque ti trovi ti aiuta a risparmiare tempo e a ridurre i passaggi.

🧠 Curiosità: oltre la metà dei consumatori (55%) nel Regno Unito utilizza le liste dei desideri per accaparrarsi le offerte dei propri marchi preferiti, in attesa di ribassi di prezzo o notifiche di sconti.

Questo blog offre funzionalità/funzioni per modelli di liste dei desideri, consentendoti di modificare, condividere e monitorare gli aggiornamenti da qualsiasi luogo. Funziona bene sia per uso personale che per la pianificazione di gruppo. Iniziamo!

Cosa sono i modelli di lista dei desideri?

I modelli di lista dei desideri sono layout predefiniti che consentono agli utenti di organizzare e visualizzare in modo semplicissimo gli elementi che desiderano ricevere, acquistare o realizzare. Queste risorse modello sono spesso strutturate come elenchi modificabili con segnaposto per testo, immagini, caselle di controllo o priorità.

Ad esempio, un insegnante potrebbe utilizzare un modello per elencare il materiale didattico necessario per il semestre, mentre un genitore potrebbe monitorare i regali per i compleanni o le festività. A differenza di un elenco di base, un modello di lista dei desideri offre anche un formato visivo e categorizzato che consente di risparmiare tempo e mantenere la coerenza delle informazioni.

Cosa rende un modello di lista dei desideri efficace?

Un buon modello di lista dei desideri va oltre l'estetica: rende l'organizzazione e la condivisione degli elementi dell'elenco veloce, chiara e senza frustrazioni. Che si tratti di pianificare le vacanze, fiss are obiettivi personali o coordinare un team, il layout giusto dovrebbe rendere facile il monitoraggio, l'aggiornamento e la condivisione.

Ecco le funzionalità/funzioni da cercare:

Design pulito: seleziona modelli di lista dei desideri che evitano il disordine e mantengono gli elementi dell'elenco facili da scorrere a colpo d'occhio

Sezioni modificabili: scegli un modello che ti consenta di aggiungere, rimuovere o riordinare rapidamente gli elementi senza doverli riformattare

Formato condivisibile: esplora modelli che puoi inviare immediatamente ad altri tramite strumenti come Google Slides o esportazione in PDF

Opzione lista di controllo: scegli modelli con liste di controllo per contrassegnare gli elementi completati e monitorare chiaramente lo stato di avanzamento

Segnaposto multimediali: scegli modelli di liste dei desideri che ti consentono di aggiungere foto o video dei prodotti come suggerimenti o riferimenti per rendere visibile il tuo elenco

Etichette personalizzate: cerca modelli che ti consentono di rinominare i campi in base alle tue esigenze specifiche (ad esempio, "priorità", "prezzo", "data di scadenza")

Pronto per la collaborazione: scegli il modello di lista dei desideri in cui gli altri possono suggerire, commentare o aggiornare in tempo reale

Sezioni codificate per colore: scegli modelli che mostrano categorie visivamente separate o livelli di urgenza codificati per colore per accedere più rapidamente alla tua collezione

20 modelli di liste dei desideri che devi conoscere

Un modello di lista dei desideri ben progettato ti aiuta a organizzarti, che tu stia raccogliendo idee regalo, monitorando le esigenze di un gruppo o pianificando acquisti futuri.

Abbiamo raccolto alcuni dei migliori modelli di lista dei desideri per aiutarti.

1. Modello di elenco delle cose da fare ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza e personalizza gli elementi della lista dei desideri con il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp

Il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp è progettato per semplificare il monitoraggio, sia che tu stia gestendo attività quotidiane o compilando una lista dei desideri per i regali in più categorie. Si tratta di uno spazio digitale flessibile in cui puoi creare liste dei desideri utilizzando attività drag-and-drop, tag di stato e campi personalizzati.

Ciò che lo distingue è la velocità: si carica come un documento pronto all'uso, così puoi iniziare subito ad aggiungere elementi all'elenco. Puoi anche incorporare link, caricare immagini dei prodotti o assegnare elementi a diversi utenti, rendendolo una scelta solida per la pianificazione di gruppo. Inoltre, la struttura di ClickUp consente alla tua lista dei desideri di evolversi in un sistema più complesso senza dover passare a un'altra piattaforma.

⭐Perché ti piacerà questo modello:

Assegna priorità in base all'urgenza, all'importanza o alla scadenza con tag colorati

Raggruppa le attività in categorie come "Personale", "Shopping" o "Regali"

Aggiungi elementi all'elenco con date di scadenza, tag o campi personalizzati

Assegna elementi specifici ai membri della famiglia o ai compagni di squadra

🔑Ideale per: pianificare il flusso di lavoro delle festività, inclusi acquisti, scambi di regali tra team o liste dei desideri condivise in famiglia.

Ecco cosa dice Darya Krakovyak, responsabile della comunicazione presso HYPERVSN, sull'utilizzo di ClickUp:

I reparti commerciale, marketing, laboratorio di progettazione, logistica, ingegneria e assistenza devono svolgere le proprie attività in un ordine specifico affinché il progetto del cliente abbia esito positivo: prima di ClickUp era un vero incubo. Senza la possibilità di monitorare la sequenza temporale del progetto, gli obiettivi e le attività dei team globali in un unico posto, facevamo fatica a mettere insieme tutti i pezzi per gli eventi in tempo.

I reparti commerciale, marketing, laboratorio di progettazione, logistica, ingegneria e assistenza devono svolgere le proprie attività in un ordine specifico affinché il progetto del cliente abbia esito positivo: prima di ClickUp era un vero incubo. Senza la possibilità di monitorare la sequenza temporale del progetto, gli obiettivi e le attività dei team globali in un unico posto, facevamo fatica a mettere insieme tutti i pezzi per gli eventi in tempo.

2. Modello di elenco a livelli ClickUp

Ottieni il modello gratis Ordina gli elementi della lista dei desideri in base alla priorità con il modello di elenco a livelli di ClickUp

Organizzi le tue liste dei desideri in base al valore o all'urgenza? Il modello di elenco a livelli di ClickUp è progettato per prendere decisioni a colpo d'occhio. Invece di una semplice lista di controllo, offre un modo per ordinare le voci della lista dei desideri in categorie classificate, ideale per pianificare acquisti importanti, un elenco di risorse di progetto o ordini di regali all'ingrosso.

Puoi trascinare gli elementi su livelli personalizzati, utilizzare il monitoraggio dello stato integrato e persino assegnare classifiche in base all'urgenza o al costo. È particolarmente utile quando devi confrontare o dare priorità a più elementi prima di effettuare un acquisto. L'ordinamento visivo mantiene chiaro l'elenco, mentre le dashboard di ClickUp ti consentono di monitorare cosa è di livello 1 e cosa può aspettare.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Ordina gli elementi della lista dei desideri in base alla loro importanza utilizzando i livelli drag-and-drop

Tieni traccia dello stato e dello spostamento degli elementi in categorie personalizzate

Utilizza le dashboard per confrontare lo stato di avanzamento dei diversi livelli

Collabora su elenchi condivisi per prendere decisioni di gruppo o scambiarsi regali

🔑 Ideale per: organizzare lunghi elenchi di regali, confrontare la priorità degli elementi o classificare gli acquisti per pianificare il budget.

📮 ClickUp Insight: Meno del 5% delle persone che hanno partecipato al nostro recente sondaggio sta lavorando attivamente per raggiungere obiettivi di vita significativi, come acquistare una casa, viaggiare per il mondo o avviare un'attività. Perché? Perché questi grandi sogni spesso sembrano troppo opprimenti o lontani per iniziare a pianificarli. 🔭 Ma con il modello Piano di vita o Obiettivi annuali di ClickUp, puoi trasformare quei sogni a lungo termine in passaggi concreti. Suddividi i tuoi obiettivi in attività cardine, visualizza i tuoi stati di avanzamento nel corso dei mesi o persino degli anni con la visualizzazione Sequenza e rimani in carreggiata con scadenze chiare. Trasforma quel "un giorno" in un piano d'azione!

3. Modello di elenco delle cose da fare di ClickUp Calendar

Ottieni il modello gratis Pianifica le scadenze e i programmi della tua lista dei desideri con il modello di elenco delle cose da fare del Calendario ClickUp

Quando gli elementi della tua lista dei desideri hanno delle scadenze, il modello di elenco delle cose da fare del Calendario di ClickUp ti aiuta. Fornisce una vista strutturata delle tue attività su giorni, settimane e mesi, consentendoti di collegare gli elementi della tua lista dei desideri a scadenze specifiche.

Che tu stia coordinando un elenco di forniture per la classe o pianificando l'acquisto di regali in base alle date di consegna, questo modello ti aiuta a visualizzare e agire in base alle priorità temporali. Le viste calendario integrate, le funzionalità di pianificazione e gli aggiornamenti di stato consentono di tenere tutto sotto controllo senza perdere di vista le date di scadenza importanti. Le viste multiple, come "Per ruolo" e "Per categoria", consentono di ordinare l'elenco esattamente come desiderato.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza gli elementi della lista dei desideri in calendari giornalieri, settimanali o mensili

Ordina e monitora gli elementi dell'elenco utilizzando viste e filtri personalizzati

Integra i promemoria per non perdere mai un obiettivo

Monitora il completamento con chiare opzioni di stato Aperto e Completato

🔑 Ideale per: gestire liste dei desideri con scadenze precise, come gli acquisti per le vacanze, il materiale scolastico o la pianificazione di elementi per un progetto.

💡 Suggerimento: suddividi la tua lista dei desideri in quattro categorie: Must-have, Should-have, Could-have e Won't-have (per ora). Originariamente una tecnica di project management, questo metodo ti aiuta a impostare aspettative realistiche ed evitare di riempire eccessivamente la lista dei desideri, rendendolo particolarmente utile durante la pianificazione del budget o dei regali per le festività.

Vuoi portare la pianificazione al livello successivo? Segnalo sul Calendario ClickUp!

4. Modello di lista dei desideri ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma i sogni della lista dei desideri in obiettivi monitorati con il modello Bucket List di ClickUp

Dal paracadutismo all'avvio di un club del libro, il modello Bucket List di ClickUp è progettato per i sognatori con un piano. Non ti limiti a registrare le tue aspirazioni, ma le mappi per catturarle in un layout strutturato e stimolante.

Realizzato con campi personalizzati per posizione, persone, livello di soddisfazione e altro ancora, aggiunge profondità a ogni voce. Puoi raggruppare gli elementi per continente, assegnare attività o visualizzare lo stato di avanzamento in base allo stato. A differenza di una semplice nota, questo modello offre una struttura visiva piacevole che rende ogni idea realizzabile e degna di essere monitorata.

⭐ Perché ti piacerà questo modello

Organizza gli obiettivi della lista dei desideri per continente, categoria o compagni di viaggio

Utilizza viste come Elenco, Valutazione e Per persone per ordinare le idee

Usa le attività ricorrenti per rivedere gli obiettivi stagionali come viaggi o vacanze

Aggiungi foto, tag di posizione o link a soggetti per trovare l'ispirazione

🔑 Ideale per: amanti dell'avventura, persone che fissano obiettivi e desiderano imparare continuamente, visualizzare e organizzare gli obiettivi della lista dei desideri di una vita, i piani di viaggio o i traguardi personali che portano gioia.

📚 Leggi anche: Come ottimizzare il flusso di lavoro durante le vacanze

5. Modello di liste di controllo ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia degli elementi della lista dei desideri passo dopo passo con il modello Liste di controllo di ClickUp

Il modello ClickUp Checklists è perfetto per suddividere una lista dei desideri in passaggi semplici e attuabili. Invece di gestire un unico elenco disordinato, questo formato ti consente di raggruppare elementi correlati sotto titoli chiari, rendendo più facile gestire gli acquisti in corso, pianificare set di regali o organizzare le forniture in varie categorie.

Ogni lista di controllo può essere utilizzata per una persona, un evento o un tema diverso. Poiché si tratta di una configurazione basata su ClickUp Docs, è veloce da modificare, facile da duplicare e si adatta naturalmente sia al flusso di lavoro personale che a quello di team.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Crea liste di controllo individuali per diverse categorie di liste dei desideri o destinatari

Contrassegna gli elementi completati per tenere traccia dello stato di avanzamento

Aggiungi contesto o note sotto ogni elemento per maggiore chiarezza

Assegna date di scadenza, allegati o promemoria per ogni elemento

🔑 Ideale per: Creare liste dei desideri organizzate e categorizzate per la pianificazione personale, eventi o acquisti multi-persona.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di liste di controllo in Word, Excel e documenti ClickUp

6. Modello di lista di controllo settimanale ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani coerente con la pianificazione della lista dei desideri utilizzando il modello di lista di controllo settimanale di ClickUp

Vuoi trasformare una lista dei desideri settimanale in un piano che diventi un'abitudine? Il modello di lista di controllo settimanale di ClickUp è un'opzione valida per chiunque gestisca liste dei desideri ricorrenti, specialmente quando gli elementi cambiano di settimana in settimana. Che tu stia monitorando i regali per un evento in corso, ruotando le forniture necessarie o semplicemente suddividendo la tua lista dei desideri in blocchi settimanali, questo modello offre sia flessibilità che struttura.

Include visualizzazioni delle attività come Calendario settimanale e Attività completate, così non dovrai mai indovinare quale sia la prossima. Usa campi personalizzati come "Mi sento bene" o "Serie" per mantenere le cose coinvolgenti e interessanti. Non si tratta solo di creare una lista di controllo, ma di un ritmo che mantiene il flusso della tua lista dei desideri senza perdere di vista le priorità.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Crea elementi ricorrenti nella lista dei desideri per ogni giorno della settimana

Assegna temi diversi per ogni giorno (ad esempio, Fitness Friday, Gift Monday)

Categorizza e assegna priorità alle attività con etichette e filtri personalizzati

Monitora lo stato di avanzamento utilizzando stati visivi e promemoria ricorrenti

🔑 Ideale per: chi fissa obiettivi settimanali, pianificatori e utenti attenti alla produttività che gestiscono attività della lista dei desideri continuative o basate sul tempo, come la spesa settimanale, i regali a rotazione per il team o il monitoraggio degli obiettivi.

Hai una lista dei desideri per te o per i tuoi cari: regali, esperienze o grandi obiettivi? Aggiungili a ClickUp Brain e organizzerà tutto in attività chiare e realizzabili. Puoi impostare promemoria, monitorare lo stato di avanzamento e persino suddividere i desideri più grandi in passaggi più piccoli, in modo che nulla sfugga. Con Brain MAX è ancora più facile. Esprimi ad alta voce la tua lista dei desideri, che si tratti di una vacanza da sogno, una sorpresa di compleanno o un nuovo gadget che hai adocchiato, e Brain MAX ne catturerà ogni dettaglio. Può aiutarti a fissare scadenze, creare liste della spesa, pianificare budget e programmare follow-up, trasformando i tuoi desideri in piani reali e tracciabili. Niente più idee dimenticate o corse dell'ultimo minuto: Brain e Brain MAX fanno in modo che la tua lista dei desideri diventi realtà.

7. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Ottieni il modello gratis Ordina, assegna e assegna priorità agli elementi della lista dei desideri con il modello di gestione delle attività di ClickUp

Il modello di gestione delle attività di ClickUp è progettato per gli utenti che necessitano di qualcosa di più di un semplice elenco. Se la tua lista dei desideri coinvolge più collaboratori, scadenze o categorie, questo è il modello che fa per te. È dotato di sei diverse viste, tra cui Elenco, Bacheca, Riquadro e Calendario, in modo da poter pianificare le attività della lista dei desideri da ogni angolazione.

Puoi assegnare elementi a persone, allegare file, impostare priorità e creare una pipeline completa da "Idee" a "Terminato". I campi personalizzati ti consentono di registrare tutto, dai dettagli del budget ai link dei prodotti. È robusto ma facile da adattare al flusso della tua lista dei desideri.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Organizza gli elementi della lista dei desideri in base allo stato, all'urgenza o alla persona assegnata

Tieni traccia degli acquisti dei regali, degli obiettivi di vita e dei progetti stagionali in un formato pulito e strutturato

Supporta tag, dipendenze, campi personalizzati e dashboard per mantenere visibile lo stato di avanzamento

Collabora con amici o familiari alla condivisione degli obiettivi della lista dei desideri

🔑 Ideale per: utenti esperti, liste dei desideri di team e pianificatori di progetti che gestiscono liste dei desideri di team, pianificazioni collaborative o monitoraggio di elementi in più passaggi.

➡️ Per saperne di più: Le migliori app per elenchi di cose da fare (gratuite e a pagamento)

8. Modello di lavagna online Virtual White Elephant di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e gestisci uno scambio di liste dei desideri con il modello di lavagna online Virtual White Elephant di ClickUp

Il modello Virtual White Elephant di ClickUp è una versione divertente della pianificazione delle liste dei desideri. Progettato come una lavagna online interattiva, questo modello offre una vista unica che consente a tutti di condividere idee regalo aziendali, iscriversi per partecipare e seguire le regole del gioco.

È pensato per il divertimento di gruppo, ma con una struttura sufficientemente organizzata per evitare il caos. Che tu stia coordinando un team remoto o pianificando una riunione di famiglia digitale, questo modello ti aiuta a evitare confusione e a tenere tutti informati. Trascina, rilascia, scambia e divertiti: non servono app aggiuntive o elenchi cartacei.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Pianifica regali collettivi, monitora gli elementi già richiesti e modifica facilmente l'ordine casuale

Organizza uno scambio di regali completamente virtuale con la collaborazione in tempo reale

Aggiungi nomi, idee regalo e note direttamente alla bacheca

Tieni traccia degli scambi, delle regole e del flusso del gioco in un unico spazio

🔑 Ideale per: organizzare scambi di regali digitali, idee regalo per le festività o giochi di lista dei desideri di gruppo da remoto.

10. Modello di proposta di progetto per regali ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica ogni parte della tua lista dei desideri con il modello di proposta di progetto per regali di ClickUp

Il modello di proposta di progetto per regali di ClickUp è ideale per mappare una lista dei desideri con una struttura, soprattutto quando coinvolge più destinatari, budget o scadenze. Invece di annotare idee sparse, questo modello ti aiuta a pianificare ogni passaggio, dall'impostazione di un budget all'assegnazione di attività come la ricerca, l'acquisto e la consegna.

Puoi monitorare le spese, aggiungere le preferenze dei destinatari e collaborare con altri, tutto in un unico documento. Le viste di proposta e pianificazione integrate ti aiutano a organizzare la tua lista dei desideri come un progetto completo, non solo come una semplice nota.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Mappa le idee regalo in base al budget, alle scadenze e alle preferenze dei destinatari

Assegna ad altri attività relative ai regali e monitora lo stato in tempo reale

Utilizza le visualizzazioni delle proposte e della guida per pianificare ed eseguire ogni dettaglio

Pianifica con fornitori e volontari utilizzando l'assegnazione delle attività

🔑 Ideale per: team CSR, organizzazioni no profit e pianificatori di progetti stagionali che organizzano piani dettagliati per regali durante le festività, i compleanni, gli eventi o i regali aziendali.

➡️ Per saperne di più: I migliori regali per la produttività dei tuoi amici più efficienti

11. Modello per l'impostazione degli obiettivi individuali di ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma gli obiettivi della tua lista dei desideri in azioni concrete con il modello per l'impostazione degli obiettivi individuali di ClickUp

Inizia il nuovo anno, o qualsiasi attività cardine, con una visione personale, tracciabile e stimolante. Il modello per l'impostazione degli obiettivi individuali di ClickUp è progettato per convertire vaghe speranze in obiettivi chiaramente definiti. Progettato per uno sviluppo personale mirato, fornisce sezioni categorizzate per obiettivi a breve, medio e lungo termine.

Il modello supporta obiettivi SMART, monitoraggio dello stato di avanzamento e valutazione del lavoro richiesto, il tutto in un formato che ti consente di tenere traccia dei tuoi progressi. Puoi visualizzare le sequenze temporali degli obiettivi, assegnare priorità e suddividere ogni traguardo in passaggi gestibili. Grazie alle visualizzazioni integrate e agli aggiornamenti di stato, saprai esattamente cosa è in corso, cosa è in sospeso e cosa è terminato.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Suddividi gli obiettivi della lista dei desideri in passaggi con i fogli di lavoro SMART

Tieni traccia dei livelli di motivazione, delle sfide e del completamento delle attività cardine

Aggiungi note in stile diario per riflessioni e recensioni mensili

Utilizza le visualizzazioni per monitorare la crescita e rimanere concentrato

🔑 Ideale per: persone intraprendenti, studenti e chiunque desideri creare un sistema di monitoraggio degli obiettivi simile a un secondo cervello, legato alla crescita, alle esperienze o ai risultati raggiunti.

12. Modello Obiettivi annuali ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza e raggiungi gli obiettivi della tua lista dei desideri con il modello Obiettivi annuali di ClickUp

Il modello Obiettivi annuali di ClickUp è pensato per chiunque desideri gestire gli obiettivi della propria lista dei desideri in modo strutturato e a lungo termine. Dal risparmio per acquisti importanti alla pianificazione di un anno ricco di esperienze significative, ti aiuta a suddividere i tuoi obiettivi più grandi in azioni gestibili e tracciabili.

Puoi impostare scadenze, raggruppare elementi correlati e monitorare le prestazioni utilizzando viste come Elenco, Calendario e Gantt. È facile seguire lo stato di avanzamento grazie agli stati delle attività e alle dashboard visive, così non ti limiti a impostare obiettivi, ma ti muovi verso di essi con chiarezza.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Imposta e monitora gli obiettivi della lista dei desideri per un intero anno solare

Utilizza le visualizzazioni e i dashboard per visualizzare scadenze e attività cardine

Imposta l'automazione per recensioni ricorrenti o riepiloghi/riassunti mensili

Suddividi gli obiettivi a lungo termine in attività più piccole e realizzabili

🔑 Ideale per: pianificatori annuali, appassionati di produttività personale e autori di mappe di vita che mappano obiettivi di desideri che richiedono pianificazione, budgeting o coerenza durante tutto l'anno.

📚 Leggi anche: Idee estetiche per una lista delle cose da fare che migliora la produttività

13. Modello ClickUp per la gestione delle idee innovative

Ottieni il modello gratis Raccogli e dai priorità alle idee della lista dei desideri con il modello per la gestione delle idee innovative di ClickUp

Cattura l'ispirazione prima che svanisca. Il modello per la gestione delle idee innovative di ClickUp è perfetto per archiviare idee per la lista dei desideri per miglioramenti personali o professionali. Che tu stia pianificando acquisti futuri, aggiornamenti della lista dei desideri o idee regalo di gruppo, questo modello offre spazio per brainstorming, categorizzazione e perfezionamento di ogni concetto.

Include campi personalizzati per costo, impatto e tipo di idea, facilitando l'ordinamento e il confronto. Puoi spostare le idee attraverso fasi come Nuova, Valutazione e Approvata, mentre gli strumenti di collaborazione aiutano i team a valutare prima di prendere decisioni definitive.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Invia e archivia le idee della lista dei desideri in un modulo di inserimento dedicato

Registra e perfeziona le idee con il monitoraggio delle categorie e delle fasi

Ordina le idee per costo, rilevanza o categoria per un facile confronto

Tieni traccia di ogni idea, dalla proposta alla revisione e all'approvazione

🔑 Ideale per: innovatori, imprenditori e team che desiderano raccogliere e gestire idee per liste dei desideri tra team, stagioni o progetti condivisi.

💡 Suggerimento Pro: sottoponi gli elementi al test 10/10/10: lo vorrò ancora tra 10 minuti, 10 giorni o 10 mesi? Ti costringe a pensare a lungo termine.

14. Modello ClickUp Donazioni

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei contributi alla lista dei desideri con il modello Donazioni di ClickUp

Stai cercando di gestire raccolte di regali o elementi di liste dei desideri di beneficenza? Il modello Donazioni di ClickUp offre uno spazio perfetto per elencare, monitorare e realizzare obiettivi basati sulle donazioni, in particolare per eventi di gruppo, raccolte fondi o iniziative di beneficenza della comunità. Questo modello ti consente di monitorare chi sta donando cosa, quanto è stato promesso e cosa deve ancora essere raccolto.

Utile per chi pianifica regali per la comunità o per team che coordinano iniziative di impatto sociale, è strutturato per supportare viste personalizzate, come Calendario e Priorità, aiutandoti a rimanere aggiornato su scadenze, conferme e assegnazioni delle attività.

Ogni voce relativa alle donazioni può includere campi per le informazioni sul donatore, il tipo di donazione, l'importo e lo stato, assicurando che nulla sfugga.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Registra i contributi alla lista dei desideri da parte di singoli individui, gruppi o partner

Monitora scadenze, follow-up dei donatori e traguardi di budget in un unico posto

Utilizza le viste Calendario ed Elenco per monitorare lo stato e i passaggi successivi

Supporto per aggiornamenti in tempo reale, reportistica e logistica collaborativa

🔑 Ideale per: organizzazioni no profit, scuole e volontari che gestiscono il lavoro richiesto per donazioni ricorrenti in occasione di festività, esigenze scolastiche, eventi comunitari o campagne basate sui regali.

15. Modello di pianificatore delle vacanze ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica gli elementi della lista dei desideri, i viaggi e i dettagli dei regali con il modello Holiday Planner di ClickUp

Il modello ClickUp Holiday Planner mette ordine nel caos delle festività. Più che una semplice lista di controllo per le festività, ti aiuta a pianificare eventi stagionali, scambi di liste dei desideri, viaggi e budget, tutto in un unico posto. Che si tratti dell'acquisto dei regali e del monitoraggio delle decorazioni o della pianificazione del menu e del coordinamento delle conferme di partecipazione, ogni dettaglio è meticolosamente mappato per una stagione senza stress.

Con i campi personalizzati per il tipo di vacanza, la posizione e le date, puoi assegnare attività, monitorare le liste dei regali e pianificare viaggi senza perdere di vista i dettagli importanti. Viste come Calendario e Ferie ti aiutano a rispettare i programmi, mentre gli aggiornamenti di stato mantengono tutti sincronizzati.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia delle liste dei desideri per le vacanze, delle attività di shopping e dei programmi di viaggio

Segmenta la pianificazione in temi come viaggi, regali, cibo e arredamento

Allega file come inviti, menu e informazioni sulla spedizione

Monitora i budget con i campi di monitoraggio finanziario integrati

🔑 Ideale per: Host di vacanze, famiglie e coordinatori di eventi sul posto di lavoro che pianificano attività relative alle liste dei desideri durante le festività natalizie, gestiscono viaggi di gruppo o coordinano la logistica dei regali.

16. Modello Instagram Story per lista dei desideri di compleanno di Canva

tramite Canva

Il modello Instagram Story "Lista dei desideri di compleanno" di Canva è un modo pulito e accattivante per organizzare e condividere i tuoi piani per il compleanno. Su uno sfondo neutro e strutturato, offre sezioni chiaramente etichettate per tutto ciò di cui hai bisogno, desideri e vuoi fare, dai regali e gli abiti al cibo e al luogo.

Ogni elemento è inserito in una moderna bolla disegnata a mano con morbidi tratti pastello, che gli conferiscono un tocco giocoso e personale. È progettato per modifiche rapide e condivisione immediata, sia che tu stia suggerendo la tua lista dei desideri o semplicemente catturando l'atmosfera del grande giorno.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Evidenzia gli elementi della lista dei desideri per categoria con eleganti font scritti a mano

Modifica testo, colori e layout direttamente nell'interfaccia mobile-friendly di Canva

Condividi istantaneamente sulle storie di Instagram o scarica come invito digitale

🔑 Ideale per: Creare un post con una lista dei desideri personale per il compleanno, un invito digitale o un teaser informale per un evento sui social media.

17. Lista dei desideri per Capodanno Instagram Story di Canva

tramite Canva

Esprimi intenzioni che vanno oltre i regali con il modello Instagram Story "Lista dei desideri per il nuovo anno" di Canva. Con un design pulito e minimalista e uno sfondo neutro accentuato da ombre morbide, ti permette di concentrarti su valori come la pace, la creatività e l'amore per te stesso. Curato per riflettere i nuovi inizi, questo modello dona chiarezza visiva ai buoni propositi, agli acquisti o ai desideri relativi alle attività cardine.

Ogni parola è presentata in un layout con caselle di controllo, che consentono agli utenti di spuntare mentalmente ciò che desiderano realizzare nel nuovo anno. Personalizza le sezioni dedicate alla crescita personale, alle esperienze e agli elementi indispensabili per guidare il tuo anno con un tocco condivisibile.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Elenca gli elementi della tua lista dei desideri in base alle tue intenzioni con uno stile visivo calmo ed estetico

Aggiungi filtri, affermazioni e citazioni preferite

Usa font eleganti e layout predefiniti per garantire la coerenza

🔑 Ideale per: Condividere obiettivi di crescita personale o elementi della lista dei desideri incentrati sulla mentalità all'inizio del nuovo anno.

💡 Suggerimento Pro: invece di elencare solo ciò che desideri, elenca le cose che desideravi ma che ora sei felice di non aver acquistato o fatto. Questo ti offre una prospettiva e ti aiuta a perfezionare il tuo elenco attuale rimuovendo gli elementi "meh" che invecchiano male.

18. Modello di lista dei desideri natalizia per scuole di Template.net

Il modello di lista dei desideri natalizia per le scuole di Template.net è un'immagine pronta per la condivisione che aiuta gli insegnanti a evidenziare le esigenze della classe in un formato festivo.

Stilizzato come una pagina di quaderno con sfondo verde e grafica a tema natalizio, classifica gli elementi in tre sezioni chiare: "Materiale scolastico", "Regali per gli studenti" e "Scelta dell'insegnante". In questo modo, i donatori o le comunità scolastiche possono identificare facilmente ciò che è più necessario. Il design modificabile consente inoltre agli insegnanti di personalizzare rapidamente gli elementi in base al livello scolastico o alle priorità stagionali.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Raccogli rapidamente i dettagli delle liste dei desideri di più studenti

Modifica direttamente per riflettere le esigenze in tempo reale e condividi in formato digitale o cartaceo

Utilizzabili durante le raccolte in classe o le campagne di donazioni stagionali

🔑 Ideale per: insegnanti, associazioni genitori-insegnanti o organizzatori scolastici che gestiscono donazioni stagionali o raccolte di regali.

19. Modello di lista dei desideri natalizia di Template. net

Il modello di lista dei desideri natalizia di Template.net presenta illustrazioni allegre e un formato chiaro, che rendono facile elencare le preferenze regalo in modo divertente e accessibile.

Il grande regalo verde al centro, incorniciato da luci a stringa, attira immediatamente l'attenzione, mentre la wishlist stessa è presentata in modo ordinato, utilizzando puntatori a forma di stella per un tocco a tema festivo. Lo stile è casual e personale, perfetto per bambini, adolescenti o chiunque desideri condividere idee regalo con clienti, familiari o amici senza complicare troppo le cose.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Includi sezioni della lista dei desideri per persone diverse

Scaricali immediatamente in formato DOC, PDF o Google Drive per condividerli con il pubblico più adatto

Il layout modificabile ti consente di personalizzare il testo, i font e le idee regalo dei client

🔑 Ideale per: liste dei desideri di Natale personali per singoli, bambini o membri della famiglia.

20. Book Reader Wish List di Plan Print Land

tramite Plan Print Land

La lista dei desideri Book Reader di Plan Print Land è un modello minimalista in stile lista di controllo creato per i lettori accaniti che hanno bisogno di un modo semplice e affidabile per tenere traccia dei libri che desiderano acquistare. Include spazio per scrivere il titolo, l'autore, il prezzo e persino una casella da spuntare quando un libro è stato acquistato.

Il modello dall'estetica pulita include campi per titolo, autore, genere e note. Usalo per pianificare acquisti di libri, richieste di prestito o discussioni del club del libro.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Aggiungi titoli di libri con prezzi, autori e monitoraggio degli acquisti

Include otto colori vivaci e due dimensioni facili da stampare

Utilizzali in agende, raccoglitori o registri di lettura

🔑 Ideale per: lettori accaniti, membri di club del libro o chiunque desideri organizzare i propri acquisti di libri

Pianifica, monitora e condividi ogni lista dei desideri con ClickUp

Che tu stia organizzando uno scambio di regali in famiglia, impostando obiettivi personali o raccogliendo materiale scolastico, il modello di lista dei desideri giusto può semplificare il processo e facilitare la collaborazione.

I modelli di ClickUp non sono solo modificabili, ma anche adattabili a qualsiasi scopo, dalla pianificazione dei regali al monitoraggio degli obiettivi e tutto ciò che sta in mezzo.

Invece di destreggiarti tra più app o note sparse, usa ClickUp per riunire tutti i tuoi modelli di lista dei desideri in un unico spazio organizzato. Assegna attività, imposta promemoria, visualizza sequenze e persino monitora i contributi, senza passare da una scheda all'altra.

Sei pronto a semplificare la pianificazione della tua lista dei desideri a casa, al lavoro o a scuola? Registrati gratuitamente per iniziare subito con i modelli gratuiti di lista dei desideri di ClickUp!