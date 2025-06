50 idee regalo aziendali per dimostrare apprezzamento ai dipendenti

Quando entri a far parte di una nuova organizzazione, probabilmente ricevi un cesto pieno di gadget come tazze, accessori per laptop, articoli di cancelleria e talvolta anche uno snack pack opzionale. Cavolo, non ti fa sentire apprezzato?!

I regali aziendali sono uno dei modi migliori per dimostrare ai dipendenti che sono apprezzati. Consistono nell'offrire doni di ringraziamento a dipendenti, clienti o partner per sollevare il morale, esprimere gratitudine per il lavoro svolto e creare buona volontà nei confronti dell'azienda.

Con il passare dei giorni, i regali aziendali stanno diventando sempre più personali e sostenibili!

Le aziende hanno iniziato a concentrarsi su regali che risuonano con il destinatario, come esperienze insolite o curate, prodotti artigianali locali, articoli per la cura di sé, gadget ecologici, ecc.

Anche la tecnologia gioca un ruolo importante, con le schede regalo digitali che offrono opzioni flessibili e facili da utilizzare a distanza. Si tratta di pensare a gesti che lasciano un'impressione positiva e duratura.

Ecco perché i regali standardizzati sono fuori moda! I regali aziendali personalizzati stanno guadagnando terreno perché danno potere ai destinatari. Un approccio personalizzato coltiva l'apprezzamento, aumenta la motivazione e garantisce che i regali siano apprezzati appieno. È una situazione vantaggiosa sia per le aziende che per i destinatari.

Se siete alla ricerca di ispirazione per i regali aziendali, questa guida vi aiuterà a scoprire le 50 migliori idee che abbiamo raccolto dai nostri colleghi (e dai professionisti del settore).

Elencheremo anche i pro e i contro dei regali che dovete considerare e gli strumenti che vi aiuteranno a pianificare correttamente il regalo aziendale perfetto.

50 idee regalo aziendali che i dipendenti apprezzeranno davvero

I regali aziendali sono sinonimo di personalizzazione. Puoi acquistare uno o più regali per creare un cesto e dire grazie ai tuoi dipendenti, ai tuoi clienti più importanti e ai tuoi partner strategici.

Prima di iniziare a organizzare le tue idee regalo aziendali uniche per i dipendenti, è buona norma determinare innanzitutto il numero di persone che riceveranno i regali.

Inoltre, prima di acquistare i regali, potete anche prendere in considerazione l'opinione di tutti tramite sondaggi o moduli di sondaggio!

Suggerimento: Utilizza un software per il coinvolgimento dei dipendenti per condurre sondaggi e scoprire quali regali apprezzerebbero di più i tuoi dipendenti!

Scopriamo insieme i migliori regali aziendali!

1. Pad di ricarica wireless personalizzati

via Access

Libera i tuoi dipendenti dai cavi e regala loro una scrivania o un comodino ordinati con un elegante pad di ricarica wireless. Basta posizionare il telefono, gli auricolari o lo smartwatch sul pad e guardarlo ricaricarsi senza dover cercare i cavi.

Questo è un regalo premuroso per i tuoi dipendenti che fanno un uso intensivo di gadget tecnologici durante la giornata lavorativa. Assicurerà loro di non rimanere mai senza batteria.

2. Occhiali con blocco della luce blu

Questo particolare paio di occhiali aiuta a combattere l'affaticamento degli occhi e a migliorare il sonno. Sono anche un accessorio alla moda!

Questi occhiali filtrano la luce blu dannosa emessa dagli schermi, che disturba il sonno e provoca mal di testa. Sono perfetti per chiunque trascorra lunghe ore davanti al computer o al telefono.

Puoi anche inviare moduli di sondaggio ai tuoi dipendenti in modo che possano personalizzare i propri occhiali scegliendo tra diverse opzioni di colore, tipi di lenti e gradazione.

3. Cuffie con cancellazione del rumore

via Remoters

Questo fantastico regalo aziendale può aiutare i dipendenti a bloccare le distrazioni e migliorare la loro concentrazione.

Questo è uno dei migliori regali per la produttività, un vero punto di svolta per chi lavora in uffici open space o ha bisogno di concentrarsi durante i viaggi. Le cuffie con cancellazione del rumore creano un ambiente tranquillo, consentendo alle persone di lavorare o rilassarsi senza interruzioni.

Valuta la possibilità di collaborare con diversi marchi per ottenere le migliori offerte sugli ordini di regali aziendali all'ingrosso. Inoltre, chiedi ai tuoi dipendenti quali sono le loro preferenze in termini di colore e compatibilità con smartphone/gadget.

4. Borracce personalizzate

Ecologica e pratica, una bottiglia d'acqua riutilizzabile di alta qualità incoraggia l'idratazione e riduce la dipendenza dalla plastica monouso.

Scegli una bottiglia con cannuccia o beccuccio in acciaio integrato per bere facilmente e considera l'isolamento per mantenere le bevande calde o fredde per lunghi periodi.

Iscrivete la vostra azienda a un programma di acquisti all'ingrosso. Potete anche personalizzare le bottiglie con il logo della vostra azienda e i nomi dei dipendenti.

5. Altoparlanti intelligenti

via CNN

Con un altoparlante intelligente, i tuoi dipendenti possono controllare luci intelligenti, riprodurre musica e ascoltare podcast. Questi altoparlanti offrono anche informazioni a mani libere.

I tuoi dipendenti possono anche utilizzare questi altoparlanti per rilassarsi, organizzare feste a casa e godersi un po' di meritato tempo libero!

6. Schede regalo per bar

Una scheda regalo personalizzata per un bar è un regalo aziendale molto ricercato. Programmando le tue schede regalo in occasione delle festività o delle vacanze, offri ai dipendenti un vantaggio premuroso che li aiuta a risparmiare denaro mentre si divertono!

Tali schede regalo possono essere utilizzate per acquistare caffè in grani, tè speciali, pasticcini assortiti o persino prodotti per il pranzo. Questa opzione regalo soddisfa molte preferenze, assicurando che ci sia qualcosa per tutti i gusti.

Abbinali a un cesto di snack salutari, cake pops, mini cupcake o articoli promozionali come una tazza da viaggio o un thermos con monogramma personalizzato.

7. Pacchetti spa

via Mountain Mist Spas

Un pacchetto spa è il regalo perfetto per offrire ai tuoi dipendenti un'esperienza di lusso che li aiuterà ad alleviare lo stress.

Questo regalo indulgente permette loro di rilassarsi con massaggi rilassanti, trattamenti viso rigeneranti o altri trattamenti di benessere. State tranquilli, i vostri dipendenti torneranno al lavoro rigenerati, pronti ad affrontare qualsiasi sfida.

8. Fughe nel fine settimana

Sorprendi il tuo team con un weekend in un affascinante bed and breakfast o in un resort di lusso. Questa fuga dalla routine quotidiana permetterà loro di creare ricordi indimenticabili con i propri cari.

Un weekend fuori porta creerà un senso di benessere e gratitudine. I tuoi dipendenti potranno esplorare una pittoresca cittadina con gallerie d'arte, concedersi trattamenti termali che li faranno sentire coccolati o semplicemente rilassarsi a bordo piscina con una bevanda rinfrescante.

9. Tour di degustazione di vini

Regala ai tuoi dipendenti un'esperienza di degustazione guidata in un vigneto locale. Questa sofisticata gita offrirà una fantastica esperienza di apprendimento, consentendo di degustare diversi vini, sviluppare un palato raffinato e apprezzare l'arte della vinificazione. Potranno anche acquistare una collezione di vini completamente personalizzata.

Questo regalo offre anche un'opportunità unica di team building, consentendo ai tuoi dipendenti di sviluppare cameratismo e creare un'esperienza condivisa memorabile.

10. Box regalo Premium Spirit

via Cheers Sweetie

I superalcolici premium sono un regalo sofisticato che puoi fare ai dirigenti di alto livello della tua azienda.

I liquori premium sono sinonimo di lusso ed esclusività. Con una selezione curata di whisky di alta gamma, bourbon prodotti in piccoli lotti o tequila invecchiati, potete mostrare gratitudine ai vostri dirigenti senior per il loro prezioso contributo alla crescita e all'esito positivo dell'organizzazione.

11. Cesti gastronomici

I deliziosi cesti gastronomici sono sempre un regalo apprezzato! Soddisfa i gusti e le preferenze del tuo team con un cesto curato di prelibatezze gastronomiche.

Puoi includere formaggi artigianali, cioccolatini gourmet o snack speciali nei cesti regalo. Questo regalo premuroso dimostra il lavoro richiesto per ricompensare il duro lavoro dei tuoi dipendenti.

12. Corsi di cucina virtuali con uno chef famoso

I dipendenti che amano cucinare adoreranno un regalo che permetterà loro di incontrare il loro chef preferito!

Puoi prenotare un corso di cucina online con un chef rinomato. Pensa a Nigella Lawson, Jamie Oliver o chiunque possa regalare ai tuoi dipendenti un'esperienza irripetibile!

Questa esperienza interattiva consentirà ai vostri dipendenti di apprendere nuove abilità culinarie, esplorare cucine entusiasmanti e creare insieme un pasto delizioso (virtualmente!). È un'attività di team building divertente e coinvolgente che promuove la creatività, la collaborazione e il senso di realizzazione.

13. Orologi artigianali

Quando selezioni un orologio artigianale, considera lo stile e il gusto dei tuoi dipendenti. Per il dirigente classico, un orologio elegante con un design minimalista e un cinturino in pelle di alta qualità potrebbe essere la scelta perfetta.

Per chi preferisce un'estetica più moderna, un orologio da pilota con quadrante audace e lancette luminose potrebbe essere un'ottima opzione.

Puoi anche tenere conto dei loro hobby e interessi. Ad esempio, un nuotatore potrebbe preferire un orologio resistente all'acqua e con funzionalità/funzioni cronografiche.

Indipendentemente dalle loro preferenze, un orologio artigianale è un regalo che verrà custodito per anni, soprattutto se donato in occasione del ritorno di un dipendente o come regalo di fine anno ai dirigenti di alto livello.

14. Set da golf di lusso

via Esquire

Un kit da golf personalizzato con monogramma è un regalo aziendale unico e premuroso, soprattutto per i vostri clienti e partner.

Puoi anche personalizzare questo regalo includendo palline da golf personalizzate, biglietti per un campo da golf, lezioni di golf personalizzate con un professionista, una sacca da golf di alta gamma o un upgrade del set di mazze.

15. Kit per la cura personale selezionati con cura

Coccola i tuoi dipendenti con kit personalizzati per la cura della persona. Crea box dal packaging elegante con lussuose bombe da bagno, candele aromaterapiche, oli essenziali o prodotti di alta qualità per la cura della pelle.

Poiché questi kit soddisfano le preferenze individuali, è consigliabile effettuare un sondaggio per ottenere informazioni utili e programmare il lavoro richiesto per occasioni come la Giornata internazionale della donna o dell'uomo. Questi popolari regali aziendali favoriscono il relax e il benessere, dimostrando che avete a cuore la salute e la felicità dei vostri dipendenti.

16. Sottoscrizioni personalizzate a libri

via Hom egrow n

Coltiva l'amore dei tuoi dipendenti per la lettura con abbonamenti personalizzati a libri.

Ai dipendenti che amano la storia, potete regalare best seller di narrativa storica di autori come Ken Follett. A chi ama cucinare potete regalare libri di cucina di maestri culinari come Yotam Ottolenghi.

Puoi aggiungere un extra per personalizzare queste scatole aggiungendo accessori come candele, fan fiction, segnalibri o articoli di cancelleria personalizzati come agende con monogramma e penne incise.

17. Sottoscrizioni a musei o gallerie d'arte

Regala ai tuoi dipendenti un mondo di cultura con una sottoscrizione a un museo o a una galleria d'arte.

Regalate loro pass o sottoscrizioni per esplorare le ultime mostre in un museo o un tour di installazioni d'arte contemporanea.

Queste iscrizioni coltivano la creatività e le opportunità di apprendimento, consentendo al contempo alla tua forza lavoro di dedicarsi al tempo libero.

18. Schede regalo per ristoranti

via Plastic Printers

Regala ai tuoi dipendenti schede regalo per ristoranti di alta classe. Puoi distribuirle poco prima delle festività natalizie, consentendo loro di concedersi una serata speciale con la famiglia e gli amici.

Puoi anche ricaricare queste schede regalo prima delle festività o per i compleanni dei dipendenti. Con queste schede regalo, offri ai tuoi dipendenti del buon cibo e del tempo di qualità con i loro cari.

19. Donazioni di beneficenza

Lascia un segno significativo donando a un ente di beneficenza a nome dei tuoi dipendenti. Chiedi loro di scegliere una causa che sta loro a cuore.

Le cause possono includere il volontariato per salvare l'ambiente con organizzazioni come The Nature Conservancy o la promozione del benessere degli animali con l'ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

Questo gesto premuroso permette loro di contribuire a una causa importante per loro, dimostrando al contempo l'impegno della vostra azienda nei confronti della responsabilità sociale e creando un impatto sociale positivo.

20. Box in sottoscrizione/abbonamenti

Aiuta i tuoi dipendenti ad ampliare le loro competenze con una sottoscrizione a un box o a un corso online che insegna nuove competenze.

App come Duolingo, Coursera, Google e Meta e servizi come Skillshare Kits o KiwiCo offrono esperienze curate per imparare la programmazione, la fotografia, le lingue straniere e molto altro ancora.

Queste esperienze prepagate forniscono i materiali e le risorse necessarie per aiutare i tuoi dipendenti a intraprendere un percorso di apprendimento.

21. Set di accappatoi e pantofole di lusso

via Pinterest

Aggiungi un lussuoso set di accappatoio e pantofole alla routine post-lavoro dei tuoi dipendenti. Puoi scegliere accappatoi morbidi realizzati con materiali traspiranti come cotone o pile.

Queste vestaglie sono spesso dotate di collo a scialle, comode tasche e comodi cappucci per stare al caldo. Abbina le vestaglie a comode pantofole foderate in pelliccia sintetica o memory foam.

Questa combinazione offrirà ai tuoi dipendenti il relax di cui hanno tanto bisogno e li aiuterà a liberarsi dallo stress nel comfort delle loro case.

22. Biglietti per concerti o eventi sportivi

Crea spirito di squadra regalando biglietti per eventi sportivi o concerti a diversi reparti o team.

Fai tifare i tuoi dipendenti per la loro squadra di baseball preferita o cantare insieme alla loro band preferita durante un concerto.

Tali esperienze si riveleranno fruttuose nella costruzione di un cameratismo di squadra che si traduce in un ambiente di lavoro positivo all'interno dell'ufficio.

23. Palline antistress con il marchio dell'azienda

via Good Housekeeping

Le palline antistress alleggeriscono l'atmosfera sul lavoro consentendo ai dipendenti di incanalare lo stress. Puoi regalare palline antistress con il marchio dell'azienda per aiutare le persone a trovare uno sfogo fisico per l'ansia durante l'orario di lavoro.

È possibile ordinare un acquisto all'ingrosso di palline antistress personalizzate con il logo aziendale o la missione aziendale, aggiungendo un tocco di divertimento e promuovendo la consapevolezza del marchio.

24. Abbonamenti alla palestra

Investi nella salute e nel benessere dei tuoi dipendenti con un abbonamento a una palestra.

Che si tratti di una catena di palestre locale o di una boutique fitness, questo benefit prepagato incoraggia i dipendenti a dare priorità alla loro forma fisica.

Queste iscrizioni aiuteranno i tuoi dipendenti a gestire lo stress, portando a una forza lavoro più produttiva e motivata.

25. Servizi di ristorazione in ufficio

Semplifica i programmi intensi e promuovi un'alimentazione sana con un servizio di sottoscrizione per i pasti in ufficio.

Alcune aziende offrono sconti per ordini all'ingrosso e consegnano pasti personalizzati e porzionati.

Grazie al servizio di ristorazione in ufficio, i dipendenti possono risparmiare tempo e denaro che altrimenti spenderebbero per ordinare il pranzo ogni giorno o cercare ristoranti nelle vicinanze.

La convenienza e la varietà di opzioni offerte dai servizi di ristorazione incoraggiano i dipendenti a fare scelte salutari durante la giornata lavorativa, promuovendo il benessere generale.

26. Kit fai da te per cioccolata calda

via Refinery29

Un'altra ottima idea regalo è un kit fai da te per cioccolata calda. Puoi anche regalare cofanetti a tema, specialmente durante le festività del Ringraziamento o di Pasqua.

Puoi includere cacao in polvere gourmet, marshmallow, bastoncini di zucchero tritati e confettini colorati. Puoi anche regalare schede con ricette di diversi gusti, come cioccolata calda alla menta piperita o cioccolata calda messicana con un pizzico di pepe di Cayenna.

27. Cestini di caffè/tè artigianali

Regala cesti di caffè/tè artigianali ai dipendenti che amano queste bevande. Includi il miglior caffè artigianale del mondo, come i chicchi appena tostati di Counter Culture Coffee o i tè sfusi esotici di Harney & Sons.

Le vostre confezioni regalo possono anche contenere accompagnamenti gourmet come miele aromatizzato, biscotti di pasta frolla o biscotti.

Un regalo come questo va oltre la tipica esperienza di una scatola di caffè, migliorando l'esperienza dei dipendenti durante la pausa. Permette loro anche di rilassarsi e ricaricarsi durante la giornata lavorativa.

28. Proiettori portatili

via Techradar

Arricchisci l'esperienza di intrattenimento domestico dei tuoi dipendenti regalando loro un proiettore portatile con altoparlanti integrati.

Marchi come Anker o XGIMI offrono proiettori compatti e leggeri, perfetti per serate cinema, presentazioni o sessioni di videogiochi. Questo gadget versatile consente di proiettare contenuti su qualsiasi parete o superficie, creando un'esperienza divertente e coinvolgente a casa.

29. Braccialetti/fitness tracker

via Gearz

Consenti ai tuoi dipendenti di assumere il controllo dei propri obiettivi di salute e fitness con un braccialetto o un tracker fitness.

Tra le opzioni più popolari ci sono Fitbit o Apple Watch, che offrono funzionalità/funzioni quali il conteggio dei passi, il monitoraggio delle calorie, il monitoraggio della frequenza cardiaca e l'analisi del sonno.

Questa tecnologia consente loro di monitorare i propri progressi, rimanere motivati e prendere decisioni informate sulla propria salute e sul proprio benessere. Adottando uno stile di vita più attivo, i vostri dipendenti possono contribuire direttamente a creare una forza lavoro più sana e felice.

30. Scatole regalo deluxe fai da te

Personalizza il tuo approccio con le confezioni regalo deluxe fai da te. Adatta il regalo agli interessi e alle preferenze specifiche dei dipendenti.

Per i dipendenti che amano la tecnologia, un pad di ricarica wireless, un supporto per telefono da auto e occhiali con blocco della luce blu sono ottime opzioni.

D'altra parte, puoi curare una selezione di chicchi di caffè aromatizzati, una caffettiera francese e una tazza da viaggio per chiunque ami il caffè.

Questo approccio ti consente di creare regali unici che mettono in risalto la tua considerazione per i tuoi team. Aggiungendo un tocco personale che va oltre i cesti regalo preconfezionati, rendi il gesto ancora più significativo per i tuoi dipendenti.

31. Box in sottoscrizione per hobby

Le società di ricerca offrono una vasta selezione di box in abbonamento curati e incentrati su hobby come la pittura, la lavorazione del legno o la produzione artigianale di birra.

Queste scatole consegnano ogni mese un pacchetto a sorpresa, pieno di materiali di alta qualità e istruzioni per i progetti. I dipendenti si sentono incoraggiati a esplorare nuovi interessi, apprendere nuove competenze e seguire attività creative al di fuori del lavoro.

32. Sedie da ufficio ergonomiche

via Effydesk

Investi nel benessere e nel comfort a lungo termine dei tuoi dipendenti con una sedia da ufficio ergonomica di alta qualità.

Sostituisci la loro vecchia sedia con un'opzione ergonomica di alta qualità per promuovere una buona postura, ridurre il mal di schiena e migliorare il comfort generale durante la giornata lavorativa.

Questo investimento dimostra il vostro impegno per la loro salute e sicurezza, portando ad un aumento della produttività sul lavoro.

33. Sessioni di terapia gratis

via Cosmos Magazine

Date priorità alla salute mentale e al benessere emotivo del vostro personale con un regalo di sessioni di terapia gratuite. La collaborazione con un servizio di telemedicina come Talkspace o BetterHelp consente ai dipendenti di connettersi con terapeuti autorizzati da remoto, offrendo un modo conveniente e riservato per affrontare lo stress, l'ansia o altri problemi di salute mentale.

Questo prezioso vantaggio dimostra l'impegno della tua azienda nel supportare il benessere dei propri dipendenti e nel creare un ambiente di lavoro che dia priorità alla salute.

34. Schede regalo per il bricolage

Alleggerisci il carico di lavoro dei tuoi dipendenti e dai loro la possibilità di affrontare le faccende domestiche del fine settimana con una scheda regalo per il bricolage.

Tra le opzioni più popolari ci sono H&M Home, Pottery Barn, IKEA, Home Depot, Lowe's o persino negozi di ferramenta specializzati in esigenze specifiche come articoli idraulici o elettrici.

Questa carta regalo offre loro la flessibilità di acquistare materiali per progetti di miglioramento della casa, consentendo loro di personalizzare il proprio spazio vitale e affrontare attività che hanno rimandato.

35. Convertitori per scrivanie in piedi

Promuovi il movimento e combatti gli effetti negativi di stare seduti per lunghi periodi con un convertitore per scrivania in piedi.

Questo versatile strumento consente ai dipendenti di trasformare facilmente la loro scrivania esistente in una postazione di lavoro in piedi, offrendo la flessibilità di alternare la posizione seduta e in piedi durante la giornata.

Le scrivanie in piedi possono migliorare la postura, ridurre il mal di schiena e aumentare i livelli di energia, creando un ambiente di lavoro più sano e produttivo.

Suggerimento: mentre premi i tuoi migliori collaboratori con regali unici, potenzia i tuoi programmi di riconoscimento con il miglior software per il riconoscimento dei dipendenti!

36. Workshop/corsi di formazione

Incoraggiate il lavoro di squadra e la creatività con biglietti per un workshop o un corso su una competenza specifica, come la ceramica, la lavorazione del legno o la creazione di gioielli.

Studi locali famosi o piattaforme online come Skillshare offrono workshop coinvolgenti sia per principianti che per studenti esperti.

Questo aiuterà i dipendenti ad acquisire nuove competenze e a ottenere un senso di realizzazione mentre si dedicano ad attività di team building. Si tratta di un modo eccellente per creare legami con i colleghi in un ambiente divertente e interattivo.

37. Piante da scrivania e guide per la cura

via Palmers Garden Centre

Se desideri migliorare la qualità dell'aria all'interno del tuo luogo di lavoro, opta per delle piante da scrivania e abbinalo a delle guide dettagliate per la cura.

Tra le opzioni più popolari ci sono le piante grasse che richiedono poca manutenzione o le piante che purificano l'aria, come la sansevieria e la spathiphyllum.

Le guide di cura aiuteranno i dipendenti a prendersi cura delle loro piante e a mantenerle in vita. Questo rafforzerà il comportamento responsabile e renderà più luminosa l'area di lavoro.

38. Sessioni di coaching per lo sviluppo professionale

Investi nella crescita professionale della tua forza lavoro e incoraggiali a raggiungere il loro pieno potenziale con una sessione di coaching per lo sviluppo professionale.

Una sessione con coach certificati può aiutarli a identificare gli obiettivi di carriera, creare un piano di sviluppo personalizzato e rafforzare la fiducia nelle proprie capacità professionali.

39. Occhiali da sole personalizzati

via Etsy

Regala ai tuoi dipendenti un paio di occhiali da sole personalizzati e personalizzali in base alle loro preferenze in termini di montatura, tonalità delle lenti e opzioni di incisione.

Cerca marchi che consentono la personalizzazione, garantendo una perfetta vestibilità e un tocco personalizzato.

Questo regalo premuroso fornirà protezione solare per gli occhi e sarà un accessorio elegante da indossare anche fuori dal lavoro. Considera marchi che offrono occhiali da sole sportivi per fare un buon affare.

40. Tastiere ergonomiche e poggiapolsi

Promuovi il comfort a lungo termine e previeni gli infortuni da sforzo con una tastiera ergonomica e un poggiapolsi.

Aziende come Logitech e Microsoft offrono tastiere dal design ergonomico con layout diviso e funzionalità/funzioni regolabili. Queste garantiscono una posizione corretta delle mani e dei polsi durante la digitazione.

Un poggiapolsi di supporto riduce la pressione e lo sforzo, creando un'esperienza di lavoro più confortevole e produttiva.

41. Sessioni fotografiche professionali

Investi in sessioni fotografiche professionali per i tuoi dipendenti per aiutarli a esprimere la loro personalità unica e creare un marchio personale.

Questo regalo offre loro fotografie di alta qualità che possono essere utilizzate per i loro profili online, curriculum e pagine LinkedIn.

Un primo piano ben curato creerà una forte prima impressione sui tuoi dipendenti, aiutandoli a distinguersi nel mondo professionale. Assumi i servizi di un fotografo professionista che possa aiutarti a perfezionare la posizione delle riprese e l'estetica visiva.

42. Lampade da scrivania personalizzate

via Wayfair

Aiuta i tuoi dipendenti a migliorare la concentrazione con una lampada da scrivania personalizzata con luminosità e temperatura del colore regolabili.

Tra le opzioni più popolari ci sono le lampade di marchi come BenQ o Philips, che hanno funzionalità/funzioni che imitano la luce naturale e riducono l'affaticamento degli occhi. Queste lampade creano un ambiente di lavoro favorevole alla produttività dei dipendenti.

Ad esempio, temperature di colore più fredde possono migliorare la concentrazione durante le attività che richiedono attenzione, mentre toni più caldi possono creare un'atmosfera più rilassante per la lettura o il brainstorming.

43. Ventilatori da tavolo di alta qualità o purificatori d'aria portatili

via Poshure

Investire in ventilatori da tavolo o purificatori d'aria portatili di alta qualità promuove il comfort e il benessere dei dipendenti.

I ventilatori da tavolo sono comodi durante la stagione calda, mentre i purificatori d'aria migliorano la qualità dell'aria interna riducendo gli allergeni.

Queste soluzioni creano un ambiente di lavoro più confortevole e salutare, aumentando la produttività e la concentrazione. È possibile personalizzare questi regali in base al clima dell'ufficio e alle esigenze dei dipendenti.

44. Visite mediche gratuite

Offrendo check-up medici completi gratuiti, dai priorità alla salute dei tuoi dipendenti e metti in evidenza il tuo impegno per il loro benessere.

Valuta la possibilità di collaborare con un provider sanitario locale per offrire ai tuoi dipendenti opzioni di assistenza preventiva, aiutandoli a identificare precocemente eventuali problemi di salute.

Regalate loro un viaggio internazionale sponsorizzato dall'azienda per creare un cameratismo duraturo tra i vostri dipendenti. Questo premio unico per i dipendenti può essere assegnato ai migliori performer per aver completato un progetto per un client.

Puoi mandarli a esplorare le antiche rovine di Roma, a vivere la vivace cultura di Tokyo o a godersi i paesaggi mozzafiato dell'Islanda.

Questi viaggi creeranno un forte spirito di squadra, amplieranno le prospettive e offriranno un'esperienza davvero indimenticabile.

46. Set fai da te per cocktail/mocktail

via Jetsetter

Un set per cocktail fai da te è un modo carino per dire grazie ai tuoi dipendenti. Puoi anche considerare di regalare un set per mocktail ai dipendenti che non bevono alcolici.

Cerca aziende che offrono box curati contenenti liquori premium, mixer, guarnizioni e schede con ricette per preparare deliziosi cocktail o mocktail a casa.

Qui i dipendenti troveranno opportunità uniche per esplorare il mondo della mixologia, sperimentare nuovi sapori e stupire gli ospiti durante le riunioni a casa.

47. Kit da viaggio intelligenti

via Forbes

Regala ai tuoi dipendenti l'opportunità di viaggiare in modo più intelligente con un kit da viaggio intelligente. Marchi come Samsonite o Briggs & Riley offrono set di valigie con porte di ricarica USB integrate e localizzatori GPS.

Nei tuoi pacchetti regalo puoi anche includere altri gadget da viaggio intelligenti, pad di ricarica wireless, cuffie con cancellazione del rumore e hotspot Wi-Fi portatili.

Questo regalo premuroso renderà i viaggi dei tuoi dipendenti più comodi ed efficienti.

Inoltre, fornirà loro tutti gli strumenti essenziali per un'esperienza di viaggio piacevole e senza intoppi.

48. Schede regalo per elettrodomestici

Alleggerisci il carico domestico dei tuoi dipendenti e migliora il loro spazio vitale con una scheda regalo per elettrodomestici.

Scegli le schede regalo tra le opzioni più popolari, tra cui rivenditori come Best Buy o Lowe's. Questi negozi offrono molti elettrodomestici, come macchine per il caffè, frullatori e elettrodomestici da cucina intelligenti.

Queste schede regalo possono aiutare i dipendenti a risparmiare sull'acquisto di elettrodomestici costosi.

49. Schede regalo per acquisti di lusso

Una scheda regalo di lusso è un simbolo del tuo apprezzamento. Regala ai tuoi partner o ai tuoi clienti un po' di lusso regalando loro schede regalo per un grande magazzino di alta gamma o un rivenditore online.

Negozi come Nordstrom, Bloomingdale's e Neiman Marcus offrono un'ampia selezione di abiti firmati, accessori e prodotti di bellezza. I dipendenti possono concedersi una giornata di shopping sfrenato e regalarsi qualcosa di speciale.

50. Bacheche all-inclusive

via Pelikan Transport

Regala ai tuoi partner in sala riunioni un'esperienza culinaria gourmet con un tagliere di salumi all-inclusive consegnato direttamente in ufficio o a casa loro.

Date un'occhiata ad aziende come Hickory Farms o Mouth Crafted, che offrono squisiti taglieri con formaggi artigianali, salumi, marmellate gourmet, olive e cracker salati.

Speriamo che questo elenco di idee regalo dia una svolta positiva al lavoro richiesto, facendo sentire i vostri dipendenti, partner e clienti ben ricompensati.

Ora esploriamo i vantaggi e gli svantaggi delle opzioni di regali aziendali, poiché richiedono un'attenta valutazione e pianificazione.

Pro e contro dei regali aziendali

I regali aziendali vanno oltre una semplice transazione; ti aiutano a costruire solide relazioni di lavoro ricompensando regolarmente la tua forza lavoro. Diamo un'occhiata ai suoi numerosi vantaggi.

Pro

Maggiore riconoscimento e apprezzamento dei dipendenti: un regalo premuroso dimostra ai dipendenti che apprezzi il loro duro lavoro e il loro contributo, creando un senso di appartenenza e motivandoli a fare quel qualcosa in più

Maggiore coinvolgimento e benessere dei dipendenti: i regali che promuovono il benessere mettono in evidenza il vostro impegno per la salute fisica e mentale. I regali o le esperienze legate agli hobby possono ispirare i dipendenti a perseguire le loro passioni al di fuori del lavoro, portando a una forza lavoro più coinvolta e completa

Miglioramento della cultura aziendale: I regali aziendali coltivano una cultura della generosità e dell'apprezzamento all'interno dell'azienda. I dipendenti che si sentono apprezzati collaborano in modo più efficiente e costruiscono relazioni più solide con i colleghi

Relazioni e fedeltà rafforzate: un regalo fatto al momento giusto può consolidare le partnership esistenti e creare fiducia con i potenziali clienti

Maggiore consapevolezza e riconoscimento del marchio: un regalo di marca riflette il vostro impegno a mantenere il vostro marchio al top. Ciò è particolarmente efficace per i clienti nuovi e di lunga data

Migliore comunicazione e collaborazione: regali aziendali unici possono fungere da spunti di conversazione, specialmente durante le riunioni con i clienti o gli eventi di settore

Migliore esperienza dell'evento: i regali per i partecipanti, come borse con gadget della conferenza o bottiglie d'acqua personalizzate, rendono l'evento più memorabile e piacevole

Migliore promozione del marchio: i regali con il marchio per eventi consentono di pubblicizzare il proprio marchio e di creare consapevolezza e riconoscimento tra i partecipanti. Questi regali includono generalmente elementi pratici che possono essere utilizzati a lungo dopo l'evento, mantenendo così il vostro marchio in primo piano

Migliori opportunità di networking: I regali per eventi possono fungere da rompighiaccio tra i partecipanti. Questo può facilitare le opportunità di networking e portare a preziose connessioni aziendali

Sebbene i regali aziendali offrano numerosi vantaggi, esistono alcuni potenziali svantaggi da considerare:

Contro

Selezione sbagliata: un regalo scelto male può ritorcersi contro, trasmettendo un messaggio sbagliato o apparendo impersonale

Questioni di budget: I regali aziendali possono essere costosi, soprattutto se si considera un numero elevato di destinatari

Corruzione percepita: in alcuni casi, regali sontuosi potrebbero essere interpretati erroneamente come tentativi di influenzare le decisioni aziendali

Invidia e ingiustizia: pratiche di omaggi incoerenti possono portare a sentimenti di invidia o risentimento tra i dipendenti

Problemi di sostenibilità: i regali inutili o dispendiosi contribuiscono alle preoccupazioni ambientali

Ecco come puoi superare questi inconvenienti:

La personalizzazione è la chiave: prenditi il tempo necessario per personalizzare i regali in base alle preferenze, agli interessi o alle restrizioni alimentari dei destinatari

Dai priorità alle esperienze: Regalare esperienze come workshop, corsi o biglietti per eventi crea ricordi indimenticabili

Stabilisci linee guida chiare: Sviluppa una politica aziendale sui regali che definisca i limiti di budget, i tipi di regali appropriati e le categorie di destinatari

Concentrati sulla premura: scrivere una nota sincera aumenta notevolmente il valore di un semplice regalo

Abbraccia la beneficenza: fai una donazione a un ente di beneficenza che sta a cuore al destinatario a suo nome, dimostrando responsabilità sociale

Come gestire i regali aziendali

Tenere traccia di numerosi destinatari, occasioni, allocazioni di budget e dettagli dei regali può richiedere molto tempo ed essere stressante, soprattutto con fogli di calcolo manuali o email sparse.

Inoltre, garantire che i regali siano pensati con cura e personalizzati richiede un'attenta ricerca e molto lavoro. Assicurarsi che le persone ricevano i loro regali in tempo è anche un'attività estremamente importante da gestire in modo appropriato.

Ma puoi gestire facilmente tutto il lavoro richiesto con ClickUp!

Con gli strumenti affidabili e la tecnologia all'avanguardia di ClickUp, puoi rendere i regali aziendali gratificanti e di grande impatto.

Scopriamo come utilizzare al meglio queste funzionalità per migliorare il lavoro richiesto dai regali aziendali.

1. Ricerca e pianifica la tua strategia di regali aziendali

I regali aziendali richiedono ricerche come la creazione di elenchi dei dipendenti, l'elenco delle preferenze individuali, la registrazione dei dettagli di contatto, l'assegnazione dei budget, la garanzia di una consegna puntuale e la personalizzazione degli articoli da regalare. Puoi semplificare queste attività con il software di project management ClickUp!

Pianifica le iniziative di regali aziendali con il software di project management di ClickUp

Puoi trasformare in modo efficiente il tuo processo di donazione in un'esperienza semplificata e di grande impatto. Per ogni iniziativa di donazione (compleanni dei dipendenti, apprezzamento dei clienti o regali per le festività), crea un progetto dedicato in ClickUp. Questo centralizza tutte le attività, i documenti, le chat e il monitoraggio dello stato relativo al ciclo di donazione.

Puoi utilizzare oltre 15 viste flessibili di ClickUp per visualizzare tutti i regali aziendali della tua azienda nel modo che preferisci. Con la vista Tabella, crea un database completo con i nomi dei dipendenti o dei clienti, i dettagli di contatto, le preferenze sui regali e le date di consegna, e registra anche i regali aziendali inviati in passato.

La parte migliore è che la vista Azioni ti consente di tenere traccia del lavoro dei membri del tuo team in Elenco, Cartella, Spazio o Area di lavoro. Puoi monitorare quali regali sono stati consegnati, sono ancora in coda di consegna o devono ancora essere ordinati.

È inoltre possibile visualizzare rapidamente commenti, modifiche e aggiornamenti, monitorare lo stato dei regali aziendali del team HR e gestire in modo efficiente eventuali problemi imprevisti.

Riunisci conversazioni sparse in un unico posto con la visualizzazione chat di ClickUp

Utilizza la vista Chat di ClickUp per comunicare in tempo reale, assegnare ai membri del team il compito di cercare fornitori, discutere i budget e monitorare i tuoi obiettivi per ogni occasione di regalo. Puoi anche condividere link a idee regalo, inviare immagini delle migliori offerte e condividere video dettagliati sui confronti dei prezzi dei regali.

2. Allinea le risorse per monitorare il processo di donazione

Ora che avete pianificato, cercato e scritto cosa regalare ai membri del vostro staff, è il momento di allocare i budget, monitorare i fornitori, procurarvi i regali, stabilire un meccanismo di consegna e assicurarvi che i regali vengano spediti in tempo e senza danni.

Utilizza il software di gestione delle risorse ClickUp con il generatore di moduli per raccogliere informazioni sulle preferenze dei dipendenti

ClickUp è dotato di un generatore di moduli che può aiutarti a creare e inviare moduli a dipendenti, clienti, partner e persino fornitori di regali aziendali per svolgere varie funzioni:

Raccogli informazioni sulle preferenze in fatto di regali, indirizzi, altri recapiti e tempi previsti per la consegna dei regali

Offri ai tuoi clienti alcune opzioni di regalo tra cui scegliere con sondaggi dinamici o domande a scelta multipla

Raccogli le informazioni personali dei partner per personalizzare i regali aziendali con le loro iniziali

Richiedi preventivi, budget, opzioni di regali aziendali e funzionalità/funzioni di personalizzazione inviando moduli ai tuoi fornitori

Crea moduli di feedback sulla soddisfazione dei dipendenti, dei clienti e dei partner in merito ai regali aziendali inviati

Tieni traccia delle spese direttamente al momento dell'acquisto dei regali, grazie ai campi personalizzati. I membri del team assegnati alle attività di acquisto possono caricare le ricevute e collegarle al destinatario specifico del progetto o alla categoria di regali.

Utilizza le dashboard di ClickUp per ottenere informazioni in tempo reale sull'allocazione del budget e sulle tendenze di spesa. Puoi monitorare facilmente quanto è stato speso in ciascuna categoria e identificare le aree che potrebbero richiedere adeguamenti per rimanere entro il budget complessivo destinato ai regali.

3. Semplifica i regali aziendali per il team delle risorse umane

Con una piattaforma di supporto HR dedicata come il software di gestione delle risorse umane ClickUp, organizza l'intero processo di reclutamento, la valutazione delle prestazioni, le strategie di omaggi e l'acquisizione di talenti.

Utilizza il software di gestione delle risorse umane ClickUp per monitorare le prestazioni, il coinvolgimento e lo sviluppo dei dipendenti con visualizzazioni personalizzabili che facilitano l'allineamento della tua forza lavoro. Software di gestione delle risorse umane ClickUp

Ecco tutto ciò che questo software HR può fare per te:

Pianifica, raggiungi e monitora i tuoi obiettivi HR in un unico posto

Coinvolgi i migliori talenti con un sistema che organizza candidati, candidature e contatti

Risparmia tempo con modelli HR, stati personalizzati e automazioni che fanno avanzare i candidati nella tua pipeline al posto tuo

Consenti ai nuovi assunti di avere un impatto più rapido con una soluzione di onboarding che li prepara al successo

Semplifica la formazione con attività tracciabili, documenti, commenti per la collaborazione e feedback

Combina questa piattaforma con ClickUp Docs per raccogliere idee regalo con il tuo team in tempo reale. Puoi anche utilizzarla per archiviare informazioni sui lead time dei fornitori (il tempo necessario per evadere gli ordini) e la cronologia degli ordini passati per ciascun fornitore. Questo ti aiuta a pianificare ed evitare sorprese dell'ultimo minuto.

Regali aziendali perfetti con ClickUp

Se fatto con attenzione, il regalo aziendale va ben oltre una semplice scatola e un fiocco!

Diventa uno strumento strategico per coltivare l'apprezzamento, rafforzare la lealtà e lasciare un'impressione positiva duratura. I vostri dipendenti si sentono apprezzati e motivati quando ricevono un regalo ben scelto che riconosce il loro duro lavoro e il loro contributo.

I vostri clienti si sentono apprezzati e sono più propensi a continuare una partnership di successo con la vostra organizzazione.

Tuttavia, gestire un programma di regali aziendali di successo può essere difficile, soprattutto per le organizzazioni di grandi dimensioni. Gestire i budget, monitorare i dettagli e garantire la consegna puntuale a numerosi destinatari può diventare rapidamente un compito arduo.

ClickUp ti consente di creare progetti dedicati per ogni ciclo di regali. La piattaforma gestisce in modo efficace il processo, dal brainstorming delle idee regalo, al monitoraggio della consegna e alla valutazione della soddisfazione dei destinatari, fino alla collaborazione tra i membri del team.

Inoltre, utilizza la piattaforma per comunicare con i fornitori e assicurati di rispettare il budget grazie alle funzionalità/funzioni di gestione delle risorse integrate.

Iscriviti a ClickUp oggi stesso!

Domande frequenti (FAQ)

1. Quali sono le tendenze dei regali aziendali per il 2024?

Le tendenze più popolari nel campo dei regali per il 2024 includono regali aziendali con prodotti sostenibili, l'acquisto di regali da piccole imprese, la cura di regali per la cura di sé e molto altro ancora.

2. Che cos'è un articolo da regalo aziendale?

Un articolo da regalo aziendale è un token che le aziende regalano ai propri clienti, dipendenti o partner come gesto di buona volontà, spesso con il logo o il marchio dell'azienda.

3. Qual è un regalo aziendale accettabile?

Un regalo aziendale appropriato tiene conto della posizione e delle preferenze culturali del destinatario ed è in linea con le politiche aziendali in materia di regali. I regali non devono essere stravaganti né causare conflitti di interesse.