I 10 migliori strumenti di IA per la project management nel 2026

Gli strumenti di project management basati sull'intelligenza artificiale aiutano il tuo team ad automatizzare le attività di routine, a stabilire chiaramente le priorità di lavoro e ad anticipare i rischi dei progetti prima che si verifichino. Ecco una panoramica delle migliori opzioni attualmente disponibili.

Ecco i miei strumenti di IA preferiti per la project management, che recensirò in dettaglio qui di seguito.

ClickUp: La scelta migliore in assoluto – funzionalità/funzioni di IA potenti ma flessibili La scelta migliore in assoluto – funzionalità/funzioni di IA potenti ma flessibili

Asana: Il migliore per l'automazione dei flussi di lavoro

Fireflies. IA: Il migliore per prendere appunti

Notion: Ideale per visualizzare lo stato di avanzamento dei progetti

Taskade: Il migliore per la gestione collaborativa delle attività

Vuoi altre opzioni? Dai un'occhiata alla mia analisi completa di tutte le mie scelte qui sotto .

Gli strumenti di project management basati sull'intelligenza artificiale utilizzano algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale per analizzare i dati, automatizzare le attività e prevedere i risultati dei progetti. Non si limitano a organizzare le attività, ma imparano come lavorate tu e il tuo team.

Ad esempio, gli strumenti di IA possono esaminare i progetti passati del tuo team, misurare il tempo che le attività richiedono in genere e quindi effettuare una previsione del tempo necessario per portare a termine il lavoro attuale.

Questi strumenti assegnano automaticamente le priorità alle attività. Invece di dover ordinare manualmente gli elenchi, l'IA analizza il progetto, identifica le attività più critiche e le sposta in cima alla tua lista delle cose da fare.

In breve, gli strumenti di project management basati sull'intelligenza artificiale semplificano il tuo carico di lavoro e migliorano l'efficienza operativa.

Curiosità: il time-blocking come metodo per aumentare la produttività risale al diario delle attività quotidiane di Benjamin Franklin!

Quando scegli uno strumento di project management basato sull'IA, cerca funzionalità/funzioni che siano in linea con le tue esigenze e i tuoi obiettivi specifici. Ecco alcune funzionalità chiave da considerare:

Automazione intelligente: lo strumento dovrebbe essere in grado di automatizzare le attività di routine con il minimo lavoro richiesto

Analisi predittiva: cerca strumenti in grado di prevedere potenziali rischi, colli di bottiglia e limitazioni delle risorse

Elaborazione del linguaggio naturale: questa funzionalità ti consente di interagire con lo strumento utilizzando il linguaggio naturale, rendendo più facile ottenere le informazioni di cui hai bisogno

Capacità di integrazione: assicurati che lo strumento si integri perfettamente con i tuoi strumenti e sistemi esistenti, come piattaforme di comunicazione, software di monitoraggio del tempo e sistemi CRM

Scalabilità: man mano che i tuoi progetti e il tuo team crescono, il tuo strumento dovrebbe essere in grado di adattarsi alle tue esigenze. Cerca strumenti in grado di gestire carichi di lavoro e complessità crescenti

Facilità d'uso: uno strumento facile da imparare e da usare aiuterà il tuo team ad adottarlo rapidamente ed eviterà frustrazioni

Senza ulteriori indugi, analizziamo nel dettaglio i migliori strumenti di project management basati sull'IA:

ClickUp

ClickUp combina una potente automazione basata sull'IA con flussi di lavoro personalizzabili, dashboard e integrazioni senza soluzione di continuità, consentendo ai team di gestire progetti complessi in modo efficiente da un'unica piattaforma unificata.

ClickUp è il mio software di gestione dei progetti basato sull'IA preferito. Anche se mi piace provare diversi strumenti di project management, continuo a tornare su ClickUp grazie alle sue funzionalità di automazione.

La soluzione di project management ClickUp, abbinata alle funzionalità di IA, ha trasformato il modo in cui gestisco le attività, stabilisco le priorità di lavoro e automatizzo i processi.

Mi aiuta a creare e attuare piani di progetto in modo efficiente, suddividendo le attività complesse in attività secondarie sulla base delle descrizioni delle attività.

ClickUp Brain, il potente assistente IA di ClickUp, è uno dei migliori gestori di attività basati sull'IA. Utilizza l'analisi predittiva per portare la pianificazione e la definizione delle priorità delle attività a un livello completamente nuovo.

Grazie alla sua profonda integrazione nell'area di lavoro, questo strumento di IA contestuale identifica automaticamente le attività più critiche e riorganizza le priorità in tempo reale in base alle scadenze, alle dipendenze e alla disponibilità delle risorse.

Questo mi ha fatto risparmiare innumerevoli ore, soprattutto quando devo gestire più progetti con sequenze serrate.

Ma non è tutto! ClickUp Brain fornisce anche riepiloghi automatici dei progetti e aggiornamenti sullo stato di avanzamento, così sono sempre aggiornato senza farmi sopraffare da dettagli superflui.

Li utilizzo anche per creare sequenze e brief di progetto e per implementare la matrice RACI (Responsabile, Rispondente, Consultato e Informato) nei progetti complessi.

ClickUp Brain funziona anche come un eccellente AI Knowledge Manager. Grazie ad esso, posso facilmente trovare e aggiungere tutti i dettagli relativi a un progetto, il che aiuta i membri del mio team a vedere il quadro completo e a rimanere allineati con gli obiettivi del progetto.

Apprezzo molto anche le funzionalità di automazione che si occupano delle azioni ripetitive, permettendomi così di concentrarmi su attività più strategiche.

Dal trasferimento delle attività tra le fasi all'invio di promemoria o all'aggiornamento dei membri del team, ClickUp Automazioni e Autopilot Agents semplificano l'intero flusso di lavoro.

lickUp offre anche modelli di project management integrati che aiutano i team a pianificare, gestire e monitorare meglio lo stato di avanzamento dei progetti.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Automazione delle attività: pianifica le attività, assegna le priorità, semplifica i processi e prevedi i risultati dei progetti con ClickUp Brain

Dashboard personalizzabili: visualizza lo stato di avanzamento dei progetti e effettua il monitoraggio delle metriche chiave con visualizza lo stato di avanzamento dei progetti e effettua il monitoraggio delle metriche chiave con le dashboard di ClickUp

Notifiche intelligenti: Rimani informato su attività critiche, scadenze e attività cardine del progetto con Rimani informato su attività critiche, scadenze e attività cardine del progetto con le notifiche di ClickUp basate sull'IA

Collaborazione in tempo reale: collabora senza soluzione di continuità con il tuo team su attività, documenti e progetti con collabora senza soluzione di continuità con il tuo team su attività, documenti e progetti con ClickUp Docs

Definizione e monitoraggio semplici degli obiettivi: definisci obiettivi chiari e misurabili e assegnali ai singoli membri del team con definisci obiettivi chiari e misurabili e assegnali ai singoli membri del team con ClickUp Goals . Monitora lo stato dei progressi, individua gli ostacoli e festeggia i successi, il tutto all'interno dell'interfaccia intuitiva di ClickUp

Modalità di visualizzazione multiple: scegli tra scegli tra le visualizzazioni di ClickUp , tra cui bacheche Kanban, elenchi e visualizzazione Calendario, per avere una visione a 360 gradi dei tuoi progetti

Campi personalizzati: ordina le attività e monitora lo stato delle attività in tempo reale con ordina le attività e monitora lo stato delle attività in tempo reale con i campi personalizzati di ClickUp

Integrazioni: integra ClickUp con strumenti popolari come Slack, Google Calendar, Microsoft Teams e altri, semplificando il tuo flusso di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

"Trovo che ClickUp sia uno strumento di project management incredibilmente utile. La sua versatilità, le numerose funzionalità/funzioni, le integrazioni perfette e le opzioni di personalizzazione lo rendono una scelta eccellente. Anche l'assistenza tramite chat live è un enorme vantaggio."

"Trovo che ClickUp sia uno strumento di project management incredibilmente utile. La sua versatilità, le numerose funzionalità/funzioni, le integrazioni perfette e le opzioni di personalizzazione lo rendono una scelta eccellente. Anche l'assistenza tramite chat live è un enorme vantaggio."

Potente assistente IA (ClickUp Brain) per l'automazione e le previsioni

Dashboard e modelli personalizzabili

Integrazioni perfette con Slack, Google Calendar e altro ancora

Una piattaforma ricca di funzionalità può sopraffare i nuovi utenti

Richiede tempo per l'onboarding e la personalizzazione personalizzata

Alcune funzionalità avanzate sono disponibili solo nei piani a pagamento

Asana

Asana utilizza l'IA per automatizzare in modo intelligente i flussi di lavoro, bilanciare i carichi di lavoro del team e fornire informazioni chiare e basate sui dati. È la soluzione perfetta per i team che necessitano di un allineamento semplice delle attività e di un'esecuzione affidabile dei progetti.

Asana AI si distingue per la semplificazione della gestione delle attività tramite etichette generate automaticamente. Aiuta inoltre a organizzare le sezioni del progetto aggiungendo descrizioni dettagliate e creando campi personalizzati, aumentando l'efficienza complessiva del progetto.

Utilizzo Asana come AI Project Manager, principalmente per identificare gli ostacoli ai progetti e effettuare il monitoraggio delle dipendenze, in modo che tutto possa procedere senza intoppi. Una delle sue migliori funzionalità/funzioni sono gli approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale che mi aiutano a prendere decisioni intelligenti sui progetti.

Le migliori funzionalità di Asana

Distribuisci le attività in modo equo tra i membri del team grazie al bilanciamento del carico di lavoro

Allinea le singole attività agli obiettivi aziendali più ampi tramite la funzionalità "Obiettivi", assicurandoti che tutti siano concentrati sul quadro generale

Identifica potenziali colli di bottiglia e scadenze sulla base dei dati storici grazie ai suggerimenti intelligenti di Asana

Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi con regole facili da impostare

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Piano Starter: 13,49 $ al mese per utente

Advanced: 30,49 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 12.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

"Tutto è facile da trovare e da usare, e il layout minimalista aiuta a vedere le cose con chiarezza. Ho trovato molto semplice utilizzare le integrazioni e le automazioni. Devo dire che mi sono iscritta a un tour live di Asana con Joanna ed è stato fantastico; molto interattivo e facile da capire, il che significa che il supporto è una delle priorità di Asana."

"Tutto è facile da trovare e da usare, e il layout minimalista aiuta a vedere le cose con chiarezza. Ho trovato molto semplice utilizzare le integrazioni di automazione e le automazioni. Devo dire che mi sono iscritta a un tour live di Asana con Joanna ed è stato fantastico; molto interattivo e facile da capire, il che significa che l'assistenza è una delle priorità di Asana."

Le informazioni fornite dall'IA migliorano la definizione delle priorità delle attività e il processo decisionale

Interfaccia intuitiva con una struttura chiara

Buone regole di automazione e integrazioni

Meno flessibili rispetto alla concorrenza in termini di personalizzazione

Prezzi più elevati nei livelli superiori

Funzionalità avanzate di IA disponibili solo nei piani a pagamento

Fireflies.ai

Fireflies.ai rivoluziona le riunioni acquisendo automaticamente trascrizioni e elementi da intraprendere, riducendo drasticamente la necessità di prendere appunti manualmente e garantendo che le informazioni chiave siano sempre documentate, ricercabili e utilizzabili.

In qualità di project manager, dedico molto tempo a comunicare con gli stakeholder, i clienti e i vari membri del team. Tenere traccia di ogni conversazione era una seccatura. È qui che Fireflies AI mi ha aiutato, prendendo appunti durante le riunioni e trascrivendoli.

È come avere un segretario personale ad ogni chiamata. FirefliesAI semplifica la documentazione di tutte le discussioni importanti relative al progetto, consentendoci di soddisfare i requisiti del progetto. Un'altra funzionalità distintiva è il suo riconoscimento vocale basato sull'IA. Cattura accuratamente i dettagli, anche in presenza di più interlocutori o di rumori di fondo.

Le migliori funzionalità/funzioni di FirefliesAI

Personalizza le impostazioni di trascrizione in base alle tue esigenze

Ottieni automaticamente gli elementi da intraprendere per ogni riunione

Trova un commento o una discussione specifici delle riunioni passate grazie alle trascrizioni ricercabili di Fireflies, risparmiando tempo

Limiti di FirefliesAI

Sebbene lo strumento funzioni alla grande per le riunioni standard, personalizzare il formato delle trascrizioni può risultare un po' limitante

Non offre funzionalità complete per la gestione dei progetti

Prezzi di FirefliesAI

Free

Pro: 18 $ al mese per utente

Aziendale: 29 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $ al mese per utente, fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di FirefliesAI

G2: 4,79/5 (oltre 490 recensioni)

Capterra: Recensioni non sufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di FirefliesAI?

Fireflies.IA ha davvero cambiato il modo in cui gestisco le mie riunioni. La funzionalità di riepilogo che ricevo nella mia casella di posta pochi minuti dopo la fine della riunione è una vera rivoluzione. Sono in grado di individuare rapidamente i punti chiave della nostra conversazione grazie alle note con indicazione dell'ora. Posso prendere le note da Fireflies.IA e aggiungerle al mio CRM.

Fireflies.ai ha davvero cambiato il modo in cui gestisco le mie riunioni. La funzionalità di riepilogo che ricevo nella mia casella di posta pochi minuti dopo la fine della riunione è una vera rivoluzione. Sono in grado di individuare rapidamente i punti chiave della nostra conversazione grazie alle note con indicazione dell'ora. Posso prendere le note da Fireflies.ai e aggiungerle al mio CRM.

Trascrizione IA accurata con riconoscimento del parlante

Genera automaticamente gli elementi da intraprendere

Le trascrizioni ricercabili consentono di risparmiare tempo durante le revisioni

Limitato al di là del contesto della riunione

Le opzioni di formattazione per le trascrizioni sono limitate

Non è uno strumento completo per la gestione dei progetti, deve essere abbinato ad altri

Notion

Notion integra una gestione flessibile dei progetti con funzionalità avanzate di generazione, riassumimento e visualizzazione dei contenuti basate sull'IA, offrendo ai team creativi uno strumento versatile per pianificare, eseguire e effettuare il monitoraggio dei progetti collaborativi in modo chiaro.

Se sei una persona a cui piace visualizzare idee e dettagli dei progetti, Notion ti piacerà. Organizza tutti i progetti in una vista della Sequenza, così puoi vedere come i diversi progetti sono collegati, effettuare il monitoraggio delle dipendenze e allineare il mio flusso di lavoro.

Inoltre, Notion AI aiuta a creare documenti di progetto, redigere piani di progetto e definire le attività di progetto. Per semplificare ulteriormente il project management, la funzionalità/funzione di compilazione automatica IA di Notion raccoglie automaticamente le informazioni dall'area di lavoro, come le azioni da intraprendere e gli ostacoli al progetto, e fornisce aggiornamenti in tempo reale.

Le migliori funzionalità di Notion

Crea database per organizzare e gestire le informazioni in una varietà di formati, dagli elenchi di attività alle sequenze dei progetti

Usa i modelli per creare rapidamente nuove pagine e database, risparmiando tempo e lavoro richiesto

Riassumi le informazioni, genera idee e effettua le automazioni delle attività ripetitive con Notion IA

Integrazione con altri strumenti popolari come Slack, Google Calendar, Microsoft Teams e altri ancora

Limiti di Notion

La curva di apprendimento di Notion può essere ripida, specialmente per chi è alle prime armi con la piattaforma

Con così tante opzioni di personalizzazione, è facile complicare eccessivamente i flussi di lavoro

Prezzi di Notion

Free

Inoltre: 10 $ al mese per utente

Aziendale: 15 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 5000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

"La piattaforma è molto interattiva e ti permette di progettare un flusso di lavoro più organizzato e personalizzato grazie ai numerosi strumenti di cui dispone. Con l'aiuto dell'IA, puoi generare idee migliori per la realizzazione dei progetti. Apprezzo anche il fatto di poter condividere qualsiasi tipo di informazione con il mio team e di poter collaborare più facilmente."

"La piattaforma è molto interattiva e ti permette di progettare un flusso di lavoro più organizzato e personalizzato grazie ai numerosi strumenti di cui dispone. Con l'aiuto dell'IA, puoi generare idee migliori per la realizzazione dei progetti. Apprezzo anche il fatto di poter condividere qualsiasi tipo di informazione con il mio team e di poter collaborare più facilmente."

Flussi di lavoro flessibili e visivi per il project management dei progetti

Riassunto e generazione di documenti tramite IA

Si integra con Slack, Teams e Google Calendar

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Rischio di configurazioni eccessivamente complicate

Possono risultare più lenti per progetti grandi e complessi

Taskade

Taskade semplifica la collaborazione grazie a funzioni intuitive di modifica in tempo reale, mappatura mentale e organizzazione delle attività potenziata dall'IA, ideale per i piccoli team che privilegiano la facilità d'uso e la produttività immediata rispetto alla complessità.

Se stai cercando uno strumento di project management versatile che dia priorità alla collaborazione in tempo reale e alla semplicità, ti consiglio vivamente Taskade.

L'ho utilizzato quando avevo bisogno di uno strumento leggero ma potente per un rapido coordinamento del team, senza la complessità delle piattaforme più grandi. Mi è piaciuto molto creare agenti IA personalizzati su misura per casi d'uso specifici, come la generazione di una bozza di progetto.

Taskade eccelle nella modifica in tempo reale, dove più membri del team possono collaborare contemporaneamente su attività, schemi e note.

Le migliori funzionalità/funzioni di Taskade

Organizza le tue attività utilizzando bacheche Kanban o elenchi, a seconda del tuo flusso di lavoro preferito

Crea rappresentazioni visive dei tuoi progetti utilizzando le mappe mentali

Collabora con il tuo team in tempo reale, anche mentre effettui delle modifiche all'attività stessa

Chattate con il vostro team direttamente dalla chat video integrata di Taskade

Limiti di Taskade

Opzioni di personalizzazione limitate

Sebbene Taskade sia un ottimo strumento per team di piccole dimensioni e progetti semplici, potrebbe mancare di alcune funzionalità avanzate necessarie per team più grandi o progetti complessi

Prezzi di Taskade

Free

Taskade Pro: 10 $ al mese per utente

Taskade for Teams: 40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Taskade

G2: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Taskade?

"Taskade è un ottimo software per gestire la mia lista delle cose da fare quotidiana e collaborare alle attività con i membri del mio team. La piattaforma di comunicazione mi permette di chattare e fare una videochiamata veloce con i membri della mia lista dei contatti. La struttura del progetto, simile a una mappa mentale, ci offre una visione più ampia di tutte le risorse e del carico di lavoro coinvolti nel progetto."

"Taskade è un ottimo software per gestire la mia lista delle cose da fare quotidiana e collaborare alle attività con i membri del mio team. La piattaforma di comunicazione mi permette di chattare e fare una videochiamata veloce con i membri della mia lista dei contatti. La struttura del progetto, simile a una mappa mentale, ci offre una visione più ampia di tutte le risorse e del carico di lavoro coinvolti nel progetto."

Modifica e collaborazione in tempo reale

Mappe mentali e flussi di lavoro visivi inclusi

Chat e videochiamate integrate

Opzioni di personalizzazione limitate

Mancano funzionalità avanzate per team più grandi

Integrazioni meno solide rispetto alle piattaforme più grandi

ChatGPT

ChatGPT fornisce supporto ai team di progetto generando istantaneamente scope dettagliati, schemi e report, fungendo da partner versatile per il brainstorming e da assistente per i contenuti per accelerare la pianificazione iniziale del progetto.

Sebbene ChatGPT sia ottimo per la creazione di contenuti, l'ho sperimentato anche per la gestione dei progetti. Se stai cercando uno strumento gratis per migliorare la gestione dei progetti su piccola scala, come definire l'ambito del progetto, creare i requisiti del progetto o definire una Sequenza, ChatGPT può essere un ottimo assistente IA.

Fornisco a ChatGPT dei prompt per suddividere i progetti in attività più semplici e creare un elenco di cose da fare. Inoltre, aiuta a stabilire le priorità delle attività in base agli obiettivi del progetto e alle scadenze, a creare budget di progetto e a redigere proposte e relazioni.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Definisci l'ambito del progetto generando idee per i potenziali risultati finali, identificando le parti interessate e delineando gli obiettivi del progetto

Aiutano a creare una chiara struttura di suddivisione del lavoro (WBS)

Genera report o riepiloghi di progetto per la condivisione con gli stakeholder

Anticipa i potenziali rischi all'interno di un piano del progetto e suggerisci soluzioni creative per mitigarli

Limiti di ChatGPT

Non fornisce aggiornamenti in tempo reale né approfondimenti sullo stato di avanzamento del progetto

Dovrai aggiungere i dettagli del progetto manualmente. Ciò può richiedere molto tempo, specialmente per i progetti più grandi.

Prezzi di ChatGPT

Free

ChatGPT Plus: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

"ChatGPT è davvero fantastico. È così intuitivo e, con GPT+ e i plugin installati, cambia davvero le carte in tavola. Riesco a trovare informazioni velocemente e anche a scrivere in fretta. È senza dubbio uno dei miei strumenti preferiti."

"ChatGPT è davvero fantastico. È così intuitivo e, con GPT+ e i plugin installati, cambia davvero le carte in tavola. Riesco a trovare informazioni velocemente e anche a scrivere in fretta. È senza dubbio uno dei miei strumenti preferiti."

Ottimi per l'ideazione e la documentazione dei progetti

Casi d'uso flessibili con prompt personalizzati

Disponibile versione gratis, basso costo di accesso

Nessun monitoraggio dei progetti in tempo reale né dashboard

È richiesto l'inserimento manuale delle voci

Integrazioni limitate rispetto agli strumenti dedicati alla gestione dei progetti

Microsoft Project con Copilot

Copilot di Microsoft Project sfrutta le previsioni predittive dell'IA all'interno dell'ecosistema Microsoft, consentendo alle aziende di identificare in modo proattivo i rischi, ottimizzare l'allocazione delle risorse e mantenere il controllo dei progetti senza soluzione di continuità.

Se stai cercando una soluzione basata sull'IA per effettuare la previsione dei budget, delle tempistiche e dei rischi dei progetti all'interno dell'ecosistema Microsoft, prova Microsoft Project con Copilot. Il suo assistente IA sfrutta i dati storici e gli input in tempo reale per generare piani di progetto intelligenti, individuare potenziali problemi e mantenere la sequenza delle tempistiche in linea con gli obiettivi.

Il punto di forza di Microsoft Project con Copilot è la sua capacità di segnalare in modo proattivo i rischi e di raccomandare azioni, come la riassegnazione delle risorse o l'adeguamento delle dipendenze, prima che i problemi si aggravino. Inoltre, si integra perfettamente con Microsoft 365, rendendo facile importare dati da Teams, Excel e Outlook per previsioni più accurate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copilot

Genera piani di progetto basati sui dati grazie alla pianificazione e ai suggerimenti sulle risorse basati sull'IA

Ottieni informazioni approfondite sui potenziali ritardi e ricevi suggerimenti per riportare i progetti in carreggiata

Collabora in tempo reale tramite Teams e altri strumenti di Microsoft 365

Visualizza le sequenze dei progetti e l'utilizzo delle risorse con grafici di Gantt e dashboard personalizzabili

Limiti di Copilot

Per sfruttare al massimo le funzionalità di IA è necessario disporre di un ecosistema Microsoft 365

Potrebbero risultare troppo complessi per team di piccole dimensioni o progetti semplici

Prezzi di Copilot

Prezzi personalizzati (tramite i livelli 1-5 del piano Microsoft Project e i componenti aggiuntivi di Copilot)

Valutazioni e recensioni di Copilot

G2: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 11 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali della previsione?

"È come avere un assistente super efficiente in grado di occuparsi di una vasta gamma di attività."

"È come avere un assistente super efficiente in grado di occuparsi di una vasta gamma di attività."

Previsioni basate sull'IA per tempistiche, budget e rischi

Perfetta integrazione con Microsoft 365

Ottima visualizzazione con i grafici Gantt

Complex per piccoli progetti o team

Richiede l'ecosistema Microsoft per sfruttare appieno il valore

I prezzi e le funzionalità/funzioni variano a seconda del livello

Motion

La pianificazione basata sull'IA di Motion integra le attività direttamente nei calendari dei team, riorganizzando automaticamente le priorità quando si verificano dei cambiamenti, consentendo ai team di rimanere produttivi e responsabili ogni giorno.

Motion è un altro eccellente software di pianificazione dei progetti. Il suo assistente IA aggiunge automaticamente le attività del progetto ai calendari dei membri del mio team e indica le scadenze. Questo aiuta il mio team a stabilire le priorità di lavoro e migliora la responsabilità.

Ciò che mi piace di più di Motion è che mi permette di allegare documenti, fogli di calcolo e immagini a ogni attività, consentendomi di gestire tutti i dettagli del progetto in un unico posto. Inoltre, trasforma i progetti ricorrenti in modelli per migliorare l'efficienza del lavoro.

Le migliori funzionalità di Motion

Classifica attività e progetti aggiungendo etichette per una ricerca rapida

Ricevi le notifiche relative alle attività del progetto via email o su Slack

Crea automaticamente un programma di progetto personalizzato per l'intero team

Riserva del tempo per le attività di progetto grazie alla pianificazione automatizzata

Limiti di movimento

Opzioni di personalizzazione limitate per le preferenze relative alla gestione delle attività e del tempo

Ordinare o registrare i progetti all'interno di un'area di lavoro è difficile

Prezzi di Motion

Individuale: 34 $ al mese

Business Standard: 20 $ al mese per utente

Business Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Motion

G2: 4/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Motion?

"Mi piace che (Motion) dia priorità al mio elenco di cose da fare al posto mio. Riorganizza facilmente attività ed eventi in base a imprevisti sul lavoro. La sincronizzazione del Calendario mi permette di sapere cosa ho in programma e su cosa dovrei lavorare per stare al passo con tutto."

"Mi piace che (Motion) dia priorità al mio elenco di cose da fare al posto mio. Riorganizza facilmente attività ed eventi in base a imprevisti sul lavoro. La sincronizzazione del Calendario mi permette di sapere cosa ho in programma e su cosa dovrei lavorare per stare al passo con tutto."

Pianificazione e gestione del tempo basate sull'IA

Sincronizzazione di calendario e notifiche

Trasforma i progetti ricorrenti in modelli

Personalizzazione limitata nella logica di pianificazione

Più difficile gestire progetti di grandi dimensioni

Costi più elevati per i team più piccoli

Monday.com

Monday.com combina il project management visivamente intuitivo con l'automazione basata sull'IA, consentendo ai team di creare flussi di lavoro personalizzati, semplificare le attività di routine e monitorare senza sforzo lo stato di avanzamento dei progetti in tempo reale.

Monday.com è uno strumento di gestione visiva che mi aiuta a gestire l'intero portafoglio di progetti. Fornisce una panoramica di tutti i progetti aziendali in corso, consentendo al mio team di prendere decisioni aziendali informate per espandere le nostre operazioni.

Monday aiuta anche a generare automaticamente le attività e fornisce un riepilogo rapido delle stesse. L'interfaccia con codice colore e i tipi di colonne personalizzabili (stato, Sequenza, priorità) aiutano il mio team a rimanere allineato sui progressi in tempo reale di ogni attività.

Le migliori funzionalità di Monday.com

Crea aree di lavoro personalizzate con bacheche, colonne e visualizzazioni trascinabili su misura per le tue esigenze specifiche

Assegna attività, aggiungi commenti, effettua la condivisione di file e effettua l'impostazione delle date di scadenza, tutto all'interno di un'unica piattaforma

Automatizza le attività ripetitive e integrali senza soluzione di continuità con i tuoi strumenti preferiti per ottimizzare i flussi di lavoro

Esegui calcoli e crea visualizzazioni dei dati direttamente all'interno delle tue bacheche

Limiti di Monday.com

Sebbene Monday.com sia ricco di funzionalità, può richiedere un po' di tempo imparare a orientarsi e a utilizzare tutte le sue funzionalità in modo efficace

Sebbene Monday.com offra un piano Free, le sue funzionalità/funzioni IA sono disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi di Monday.com

Free

Basic: 9 $ al mese per utente

Tariffa standard: 12 $ al mese per utente

Pro: 19 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

"È una piattaforma a cui ci si adatta rapidamente: tutto ciò che un nuovo utente deve fare è prestare attenzione alle notifiche, il che consente una rapida adozione e una resistenza minima da parte dei nuovi utenti. I dashboard integrati sono estremamente utili e forniscono informazioni concrete."

"È una piattaforma a cui ci si adatta rapidamente: tutto ciò che un nuovo utente deve fare è prestare attenzione alle notifiche, il che consente una rapida adozione e una resistenza minima da parte dei nuovi utenti. I dashboard integrati sono estremamente utili e forniscono informazioni concrete."

Bacheche e flussi di lavoro altamente personalizzabili

Suggerimenti e automazione delle attività tramite IA

Dashboard visivamente accattivanti

Curva di apprendimento per le funzionalità avanzate

IA limitata ai piani a pagamento

Possono diventare disordinati su larga scala

OneCal

OneCal sincronizza in modo intelligente più calendari, automatizza la pianificazione e riduce i conflitti tra le piattaforme: è l'ideale per i team orientati alla produttività che devono destreggiarsi tra più impegni e necessitano di un allineamento affidabile delle pianificazioni.

Anche se OneCal non è propriamente un software di project management, aiuta a gestire il tempo e a migliorare la produttività. OneCal è uno strumento di calendario intelligente che utilizzo per automatizzare attività come fissare riunioni, programmare promemoria per le attività di progetto e riservare del tempo per i compiti importanti.

Ti aiuta per la sincronizzazione e la visualizzazione di tutti i calendari, così puoi rimanere facilmente in contatto con il tuo team, i clienti e i fornitori e effettuare il monitoraggio delle scadenze dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di OneCal

Si integrano perfettamente con Google Calendar, Outlook e iCloud Calendar

Condividi i link di prenotazione di OneCal per consentire agli altri di organizzare facilmente riunioni con te ed evitare conflitti di orario

Assegna blocchi di tempo specifici alle diverse attività per migliorare la produttività

Sincronizza gli eventi tra più calendari, assicurandoti che le modifiche apportate in un calendario si riflettano in tutti gli altri in tempo reale

Limiti di OneCal

La versione gratis offre funzionalità limitate

Lievi ritardi nella sincronizzazione tra le piattaforme, che possono risultare scomodi quando si cerca di apportare modifiche dell'ultimo minuto

Prezzi di OneCal

Starter: 6 $ al mese per utente

Essential: 12 $ al mese per utente

Premium: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su OneCal

G2: Recensioni disponibili insufficienti

Capterra: Recensioni non sufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di OneCal?

"Grazie alla sincronizzazione incrociata di tutti e sette i calendari, se un dipendente o un client di uno dei domini controlla la mia disponibilità, questa è sempre aggiornata. Inoltre, OneCal dispone di una dashboard unificata dove posso vedere la mia disponibilità in modo chiaro, efficiente e in un unico posto."

"Grazie alla sincronizzazione incrociata di tutti e sette i calendari, se un dipendente o un client di uno dei domini controlla la mia disponibilità, questa è sempre aggiornata. Inoltre, OneCal dispone di una dashboard unificata dove posso vedere la mia disponibilità in modo chiaro, efficiente e in un unico posto."

Sincronizzazione affidabile tra calendari

I link di prenotazione collegano le attività di pianificazione e riducono gli attriti

Piani tariffari convenienti

Limitato ai casi d'uso relativi al Calendario

Ritardi occasionali nella sincronizzazione

Meno funzionalità avanzate di project management

Wrike

Wrike utilizza l'IA predittiva per segnalare tempestivamente potenziali ritardi nei progetti e colli di bottiglia nelle risorse, rendendolo uno strumento prezioso per i team che gestiscono carichi di lavoro complessi con priorità mutevoli e scadenze serrate.

Se il tuo team di progetto deve fare i conti con priorità mutevoli, tempistiche incerte o scarsa visibilità, l'IA di Wrike può davvero cambiare le carte in tavola. Le sue funzionalità Work Intelligence™ utilizzano l'apprendimento automatico per individuare i rischi del progetto e fornire suggerimenti per evitare ritardi o un sovraccarico delle risorse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

L'IA predittiva segnala potenziali ritardi o rischi nei progetti prima che si verifichino

Distribuzione intelligente del carico di lavoro in base alla disponibilità in tempo reale del team

Monitoraggio del tempo integrato e dashboard personalizzate

Integrazioni perfette con app come Slack, Google Drive e Zoom

Limiti di Wrike

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento ripida per i nuovi team

Prezzi di Wrike

Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 9,80 $ al mese per utente.

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 1.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

"Wrike si è dimostrato uno strumento di project management incredibilmente efficiente e intuitivo. La sua interfaccia intuitiva lo rende facile da navigare, mentre le sue solide funzionalità ottimizzano il flusso di lavoro e migliorano la produttività. Che tu stia gestendo un piccolo team o una grande organizzazione, le dashboard personalizzabili e le funzionalità di collaborazione in tempo reale di Wrike assicurano che tutti siano sempre allineati. Nel complesso, Wrike è la scelta migliore per chiunque desideri migliorare i propri processi di project management."

"Wrike si è dimostrato uno strumento di project management incredibilmente efficiente e intuitivo. La sua interfaccia intuitiva lo rende facile da navigare, mentre le sue solide funzionalità ottimizzano il flusso di lavoro e migliorano la produttività. Che tu stia gestendo un piccolo team o una grande organizzazione, le dashboard personalizzabili e le funzionalità di collaborazione in tempo reale di Wrike assicurano che tutti siano sempre allineati. Nel complesso, Wrike è la scelta migliore per chiunque desideri migliorare i propri processi di project management."

L'IA predittiva individua i rischi in anticipo

Distribuzione intelligente del carico di lavoro

Dashboard e integrazioni affidabili

Curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti

Interfaccia meno intuitiva rispetto alla concorrenza

I costi aumentano con l'aumentare delle dimensioni dei team

Fellow

Fellow automatizza il flusso di lavoro dalle riunioni alle attività acquisendo le azioni da intraprendere, effettuando la sincronizzazione con le bacheche delle attività e assicurando che ogni discussione si traduca direttamente in passi successivi chiari e verificabili.

Fellow collega le varie fasi tra le riunioni e la gestione delle attività. Acquisisce automaticamente le azioni da intraprendere emerse durante le riunioni, le sincronizza con le tue bacheche di progetto e fornisce programmi collaborativi affinché i progetti procedano secondo i piani

Le migliori funzionalità/funzioni di Fellow

Genera automaticamente programmi delle riunioni e riepiloghi/riassunti delle riunioni

/IA

Modelli 1:1 integrati e flussi di lavoro per il feedback

Appunti in tempo reale e trascrizione tramite IA durante le chiamate

Funzionalità IA: Fellow utilizza l'IA per convertire le conversazioni delle riunioni in elenchi di attività concrete da svolgere su tutti i tuoi strumenti.

Limiti di Fellow

Funzionalità limitate di project management delle attività/dei progetti al di fuori dell'ambito delle riunioni

Prezzi di Fellow

Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni degli utenti

G2: 4,6/5 (oltre 900 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 750 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fellow?

"Adoro il fatto che Fellow permetta di trasferire ordini del giorno, appunti delle riunioni e azioni da intraprendere alla riunione successiva. In precedenza, i nostri team di lavoro utilizzavano tutti sistemi diversi. Era difficile tenere monitorato lo stato dei nostri progressi. Eravamo sempre alla ricerca affannosa dei programmi, delle note o degli elementi da intraprendere delle riunioni precedenti. Tenere tutte le informazioni in un unico posto per le riunioni ricorrenti dà tranquillità e fa risparmiare un sacco di tempo. Ora, durante le riunioni, diciamo: "È su Fellow" e tutti annuiscono e possiamo andare avanti."

"Adoro il fatto che Fellow permetta di trasferire ordini del giorno, appunti delle riunioni e azioni da intraprendere alla riunione successiva. In precedenza, i nostri team di lavoro utilizzavano tutti sistemi diversi. Era difficile tenere traccia dello stato dei nostri progressi. Eravamo sempre alla ricerca affannosa dei programmi, delle note o degli elementi da intraprendere delle riunioni precedenti. Tenere tutte le informazioni in un unico posto per le riunioni ricorrenti dà tranquillità e fa risparmiare un sacco di tempo. Ora, durante le riunioni, diciamo: "È su Fellow" e tutti annuiscono e possiamo andare avanti."

L'IA trasforma le riunioni in elementi concreti

Programmi integrati e modelli 1:1

La sincronizzazione avviene con bacheche di progetto come Asana o Trello

Limitati oltre i flussi di lavoro delle riunioni

Alcune funzionalità avanzate sono riservate ai piani a pagamento

Non è un sistema di gestione dei progetti autonomo

Preferisci imparare guardando? Ecco un video che mette a confronto i migliori strumenti di project management basati sull'IA che puoi provare quest'anno:

Trello

Sebbene Trello sia tradizionalmente noto per la sua semplicità in stile Kanban, ora supporta l'automazione potenziata dall'IA tramite Butler (il bot di automazione integrato in Trello). Puoi creare regole personalizzate, pulsanti e comandi programmati per spostare le schede, assegnare attività o impostare date di scadenza, il tutto in modo automatico.

Previsione

Forecast è una piattaforma nativa per l'IA incentrata sulla pianificazione delle risorse e finanziaria. Utilizza l'apprendimento automatico per prevedere tempistiche, costi e carichi di lavoro dei progetti. Inoltre, suggerisce automaticamente l'assegnazione delle attività in base alla capacità e alle competenze del team.

SmartSuite

SmartSuite è una piattaforma flessibile per la gestione dei progetti e dei flussi di lavoro che ha recentemente integrato l'IA per generare descrizioni delle attività, riassumere le note e ottimizzare i flussi di lavoro. Offre visualizzazioni personalizzabili come Gantt, Sequenza e Calendario, oltre a un'automazione interna simile a Zapier.

Prova ClickUp: lo strumento definitivo per la gestione dei progetti basato sull'IA

All'inizio, l'uso degli strumenti di project management basati sull'IA può sembrare complesso a causa delle funzionalità di automazione e personalizzazione. Tuttavia, trovare il software di project management basato sull'IA più adatto alle tue esigenze può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi in modo più rapido ed efficiente.

Usa le schede IA nelle dashboard di ClickUp per ottenere riepiloghi/riassunti e aggiornamenti rapidi sui tuoi progetti

A proposito dello strumento di project management basato sull'IA più adatto, devi provare ClickUp.

Il suo potente assistente IA, ClickUp Brain, è in grado di ottimizzare tutte le tue attività in base alle priorità, fornire informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento dei progetti e automatizzare il flusso di lavoro.

Se sei pronto a portare il project management a un livello superiore, registrati gratis su ClickUp oggi stesso.

💟 Bonus: Brain MAX è il tuo compagno desktop all-in-one basato sull'IA per la gestione dei progetti. Invece di destreggiarti tra più app, Brain MAX riunisce tutto — attività, scadenze, documenti, email e chat di gruppo — in un unico spazio di lavoro unificato. Grazie alla profonda integrazione e all'automazione intelligente, tiene traccia dello stato dei progetti, assegna le attività, imposta promemoria e mantiene tutti allineati. Basta usare la funzione di sintesi vocale per aggiornare il tuo progetto, raccogliere idee o delegare il lavoro, e Brain MAX organizza e agisce immediatamente in base alle tue istruzioni.

Domande frequenti

Che cos'è la gestione dei progetti basata sull'IA? La gestione dei progetti basata sull'IA consiste nell'utilizzo dell'IA per automatizzare, analizzare e ottimizzare varie attività di project management, come l'assegnazione dei compiti, la previsione delle tempistiche e l'analisi dei rischi.

L'IA può sostituire i project manager? No, ma può supportarli occupandosi delle attività di routine, fornendo approfondimenti e dando suggerimenti, consentendo ai manager di concentrarsi sulla strategia e sulla comunicazione.

ChatGPT è uno strumento di project management? Non direttamente. ChatGPT è un assistente IA che può aiutarti nel brainstorming, nella pianificazione e nella scrittura, ma non offre funzionalità di monitoraggio, pianificazione o collaborazione come un vero e proprio strumento di project management.

Qual è il miglior software gratuito di project management basato sull'IA? ClickUp offre uno dei piani gratuiti più completi con funzionalità di IA, tra cui l'automazione delle attività, i riepiloghi dei progetti e il monitoraggio in tempo reale.

Questi strumenti di IA sono sicuri per l'uso aziendale? La maggior parte degli strumenti come ClickUp, Asana e Wrike offre sicurezza di livello aziendale, inclusa la conformità SOC 2 e controlli personalizzati delle autorizzazioni. Verifica sempre in base ai requisiti IT della tua azienda.