i 15 migliori task manager IA per migliorare la produttività

I task manager IA stanno trasformando il nostro modo di lavorare aumentando del 53% l'efficienza nel completamento delle attività e dei progetti! Non c'è da stupirsi che il mercato dei task manager IA dovrebbe crescere fino a raggiungere i 10 miliardi di dollari entro il 2032.

In questo blog esploriamo i migliori task manager IA progettati per aiutarti a gestire le attività e realizzare i progetti con un'efficienza senza pari.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi I task manager IA aumentano la produttività automatizzando le attività, gestendo le priorità e fornendo approfondimenti personalizzati. ClickUp (Ideale per la gestione delle attività e la collaborazione basate sull'IA)

Taskade (Ideale per automazioni basate sull'IA per la gestione di progetti e attività)

Motion (Ideale per la pianificazione automatizzata delle attività e l'assegnazione delle priorità)

Todoist (Ideale per la gestione semplice delle attività personali e dei promemoria potenziata dall'IA)

TimeHero (Ideale per pianificare le attività con strumenti di IA incentrati sulle scadenze)

Notion (Ideale per flussi di lavoro personalizzabili basati sull'IA e gestione delle conoscenze)

Reclaim IA (Ideale per il blocco intelligente del tempo e l'ottimizzazione dell'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata)

Asana (Ideale per team di grandi dimensioni che necessitano di un monitoraggio dei progetti su larga scala basato sull'IA)

Wrike (Ideale per la gestione delle attività con flussi di lavoro personalizzati e monitoraggio in tempo reale)

Clockwise (Ideale per la pianificazione intelligente delle riunioni e l'ottimizzazione del calendario)

Monday (Ideale per la personalizzazione dei progetti basata sull'IA e la collaborazione in team)

Scheduler IA (Ideale per impostare promemoria delle scadenze e organizzare il tuo programma)

Otter. ai (Ideale per l'estrazione di attività e la gestione delle riunioni dai trascritti)

Trevor AI (Ideale per l'integrazione in tempo reale del calendario con gli elenchi delle attività)

Trello (Ideale per la gestione visiva delle attività basata sull'IA con bacheche drag-and-drop)

Cosa cercare in un task manager IA?

La funzione principale di uno strumento di gestione delle attività è quella di aiutarti a gestire attività complesse. Ma grazie all'implementazione dell'IA, questi strumenti ora fanno molto di più.

Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave che dovresti cercare in un task manager IA:

Funzionalità di automazione delle attività: Scegli uno strumento che automatizzi le attività ripetitive, come la pianificazione, i promemoria, ecc. Questo ti consentirà di liberare il tuo programma, permettendoti di concentrarti solo sulle attività più importanti 🧐

Funzionalità/funzioni di prioritizzazione delle attività: Cerca uno strumento che assegni una priorità alle attività in ordine di urgenza, importanza, scadenza, ecc. Questo ti aiuterà a creare un solido elenco delle cose da fare per la giornata ed evitare negligenze 😌

Flussi di lavoro personalizzabili: Scegli uno strumento che si adatti al tuo stile di gestione delle attività. Ad esempio, se preferisci visualizzare le attività attraverso una bacheca Kanban, il software dovrebbe supportare questa funzionalità 🫡

Elaborazione del linguaggio naturale: Scegli uno strumento con funzionalità NLP. Questo ridurrà l'inserimento manuale dei dati, aiutandoti a creare e assegnare attività tramite comandi vocali 🔉

Funzionalità di collaborazione: Cerca uno strumento che ti consenta di collaborare con altri membri del team. Ciò facilita la condivisione e l'implementazione di suggerimenti attuabili 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

Sicurezza dei dati: Scegli app di gestione delle attività IA con standard e protocolli di sicurezza dei dati robusti. Questo ti aiuta a evitare minacce alla sicurezza informatica, mantenendo i tuoi dati cruciali al sicuro e protetti 🔒

Integrazione con terze parti: Scegli uno strumento che si integri perfettamente con gli altri strumenti e software di project management nel tuo flusso di lavoro. Questo rende la gestione delle attività più semplice 🤝🏻

Le 15 migliori app di gestione delle attività con IA da utilizzare

Ecco le 15 migliori app di gestione delle attività che sfruttano la potenza dell'IA per aiutarti a gestire e assegnare le attività e ridefinire la tua routine:

1. ClickUp (Ideale per la gestione delle attività e la collaborazione basate sull'IA)

ClickUp ha consolidato la sua posizione come piattaforma di gestione delle attività definitiva per individui, professionisti e team. Non è solo un gestore di attività, è l'app completa per il lavoro che suddivide i flussi di lavoro in silos comunicabili e mantiene i team sulla strada giusta con potenti funzionalità avanzate basate sull'IA.

Con funzionalità/funzioni come Attività di ClickUp e ClickUp Brain, la piattaforma consente agli utenti di gestire il proprio tempo in modo efficace, automatizzare le attività di routine e promuovere una collaborazione senza soluzione di continuità all'interno di un'unica interfaccia quando affrontano progetti complessi.

Esplora le attività di ClickUp Crea mappe mentali, liste di controllo, elenchi di cose da fare, ecc. per rimanere allineato con ogni attività di un progetto con le attività di ClickUp

Ogni ciclo di gestione delle attività inizia con la pianificazione. È necessario visualizzare le risorse disponibili, definire l'ambito del progetto, le sequenze temporali dei risultati finali, ecc. Le attività di ClickUp semplificano questo processo.

Ti offre una vista consolidata di tutti i tuoi progetti in corso e futuri, consentendoti di pianificare in modo più efficace. Usala per assegnare automaticamente le attività, impostare le priorità, controllare lo stato, ecc. Passa da una vista all'altra, dall'elenco alla bacheca e talvolta al calendario, per assicurarti che tutto sia in linea con il tuo piano.

Le attività di ClickUp ti consentono anche di creare elenchi di cose da fare e mappe mentali per un monitoraggio avanzato delle attività e una collaborazione di team.

Utilizza le funzionalità/funzioni avanzate di IA di ClickUp Brain per pianificare automaticamente le attività, riepilogare/riassumere i dettagli, regolare le dipendenze e ottenere analisi dettagliate!

Inoltre, poiché Brain funziona come una rete neurale integrata, connette tutti i tuoi team, risorse, progetti, ecc. e riduce al minimo le possibilità di errore.

Quindi, se hai bisogno dello strumento di gestione delle attività IA più completo, non cercare oltre: ClickUp è la risposta che fa per te!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Questo utente di Capterra apprezza le funzionalità/funzioni di gestione delle attività di ClickUp per la loro semplicità e organizzazione:

ClickUp ha rivoluzionato la gestione delle attività necessarie per completare il lavoro dei client. Avevo bisogno di uno strumento per organizzare le attività invece di tenere tutto a mente, ed Excel non era all'altezza. ClickUp si è dimostrato una soluzione efficace e intuitiva per la mia azienda.

ClickUp ha rivoluzionato la gestione delle attività necessarie per completare il lavoro dei client. Avevo bisogno di uno strumento per organizzare le attività invece di tenere tutto a mente, ed Excel non era all'altezza. ClickUp si è dimostrato una soluzione efficace e intuitiva per la mia azienda.

2. Taskade (Ideale per automazioni basate sull'IA per la gestione di progetti e attività)

via Taskade

Se stai cercando uno strumento completo per la gestione delle attività, Taskade è un'ottima opzione.

La piattaforma si pubblicizza come un'area di lavoro unificata, e a ragione. Che tu voglia organizzare attività, generare note dettagliate o raccogliere idee, Taskade ti consente di fare tutto con il supporto della potenza dell'IA.

Ti offre anche il tuo team IA personale, con cui puoi chattare e collaborare per velocizzare ogni attività nel tuo flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Taskade

Visualizza le attività in modo flessibile con viste come elenchi, bacheche, calendari, mappe mentali e organigrammi

Semplifica i flussi di lavoro utilizzando modelli di attività generati dall'IA e strumenti di automazione intelligenti

Gestisci le attività ovunque ti trovi con app mobili, desktop e web completamente sincronizzate

Limiti di Taskade

Curva di apprendimento ripida per comprendere tutte le funzionalità/funzioni coinvolte

Il piano Free ha funzionalità/funzioni limitate rispetto ad altri task manager

Prezzi di Taskade

Free Forever

Taskade Pro: 10 $ al mese per utente

Taskade for Teams: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Taskade

G2: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

Uno dei maggiori vantaggi di Taskade per gli utenti è la sua facilità d'uso:

Nel complesso, mi trovo bene a usare Taskade con il mio team e i miei client. È facile da usare e da navigare, e l'IA di Taskade ha cambiato le regole del gioco per me.

Nel complesso, mi trovo bene a usare Taskade con il mio team e i miei client. È facile da usare e da navigare, e l'IA di Taskade ha cambiato le carte in tavola per me.

3. Motion (Ideale per la pianificazione automatizzata delle attività e l'assegnazione delle priorità)

via Motion

Motion è una delle app di gestione delle attività ideali per principianti e professionisti e centralizza tutto in un unico strumento.

Grazie alle potenti funzionalità di automazione, ti consente di pianificare e dare priorità alle attività in modo efficace. Hai anche la possibilità di integrare il tuo calendario per creare attività ricorrenti, finestre temporali personalizzate e note dettagliate. L'interfaccia intuitiva dello strumento rimane un altro punto a favore che conquista molti nuovi utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Motion

Usa l'IA per automatizzare la pianificazione organizzando le attività in base alla priorità e alle date di scadenza

Organizza le attività senza sforzo con una funzionalità di blocco del tempo per pianificare l'intera giornata

Monitora lo stato di avanzamento visivamente con analisi della produttività in tempo reale

Limiti di movimento

Le funzionalità avanzate dell'app sono accessibili solo online, ostacolando la produttività in aree con scarsa connettività Internet

Alcuni utenti hanno notato una mancanza di opzioni di personalizzazione approfondite

Prezzi variabili

Individuale: 34 $ al mese

Business Standard: 20 $ al mese per utente

Business Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni in movimento

G2: 4/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 40 recensioni)

4. Todoist (Ideale per la gestione semplice delle attività personali e i promemoria potenziati dall'IA)

via Todoist

Il prossimo nella lista dei migliori task manager basati sull'IA è Todoist. Con il suo intervallo di funzionalità/funzioni interessanti, questo strumento di gestione delle attività è ideale per gestire sia la vita professionale che quella personale.

Due di queste funzionalità sono Quick Add e Todoist Karma. La funzionalità Quick Add ti consente di acquisire e organizzare le attività tramite comandi in linguaggio naturale. D'altra parte, Todoist Karma è una soluzione interattiva e ludica che motiva gli utenti con punti per il completamento delle attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Organizza le attività per progetti e sottoattività, consentendoti di gestire facilmente carichi di lavoro elevati

Assegna priorità alle attività con etichette e filtri codificati a colori per concentrarti sulle azioni più importanti

Avvia i tuoi progetti con oltre 50 modelli integrati per diverse attività

Limiti di Todoist

Il piano Free ha restrizioni sui limiti dei progetti e sulle funzionalità avanzate come i promemoria

Gli utenti che fanno ampio ricorso alla gestione del tempo potrebbero aver bisogno di integrazioni di terze parti per monitorare le ore

Prezzi Todoist

Principianti: Free Forever

Pro: 5 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

Per questo utente, la semplicità di Todoist è la parte migliore dello strumento. Ecco cosa ha da dire:

È un software per attività semplice e veloce. Aggiungere attività è molto semplice. Anche la curva di apprendimento è molto facile rispetto ad altri software per attività. Lo uso tutti i giorni, posso inserire qualcosa e impostare un promemoria o visualizzarlo nell'elenco delle attività qualche giorno dopo.

È un software per attività semplice e veloce. Aggiungere attività è molto semplice. Anche la curva di apprendimento è molto facile rispetto ad altri software per attività. Lo uso tutti i giorni, posso inserire qualcosa e impostare un promemoria o visualizzarlo nell'elenco delle attività qualche giorno dopo.

via TimeHero

Time Hero è uno strumento unico per la gestione delle attività progettato per automatizzare la pianificazione delle attività e aiutare a stabilire le priorità.

La sua IA integrata registra e pianifica automaticamente le attività in base alle scadenze imminenti, il che è estremamente utile quando si gestiscono contemporaneamente diversi progetti complessi. Lo strumento segnala anche le attività in ritardo e suggerisce modi per riportarle in carreggiata.

Che tu sia un privato che desidera gestire la propria giornata o un team che coordina flussi di lavoro complessi, TimeHero si adatta alle tue esigenze e ti permette di stare al passo con i tempi.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeHero

Riprogramma le attività in tempo reale con l'IA quando cambiano le priorità e assicurati di rimanere in linea con gli obiettivi

Tiene traccia dello stato di avanzamento con report dettagliati sul tempo effettivamente impiegato rispetto al tempo stimato

Pianifica le attività ricorrenti settimanali con largo anticipo rispetto alla scadenza per garantirti la massima flessibilità

Limiti di TimeHero

Le personalizzazioni delle funzionalità/funzioni di pianificazione sono meno flessibili per flussi di lavoro altamente specifici

Non è previsto un piano Free per i nuovi utenti

Prezzi di TimeHero

Base: 5 $ al mese per utente

Professionale: 12 $ al mese per utente

Premium: 27 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di TimeHero

G2: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

6. Notion (Ideale per flussi di lavoro personalizzabili basati sull'IA e gestione delle conoscenze)

via Notion

Notion è un nome familiare nel campo dei task manager basati sull'IA, e non è difficile capire perché. Dall'interfaccia utente alle funzionalità/funzioni, questo strumento ha superato a pieni voti quasi tutti i fattori che determinano il successo o il fallimento di un task manager. Con oltre 100 integrazioni, si incorpora perfettamente anche nel tuo flusso di lavoro.

Inoltre, gli algoritmi avanzati di apprendimento automatico di Notion e l'IA integrata rendono semplicissimo automatizzare le attività ripetitive, ottenere informazioni utili, controllare lo stato dei progetti e visualizzare le attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Usa Notion IA per riepilogare/riassumere note, generare contenuti e creare elenchi di attività da svolgere basati su comandi in linguaggio naturale

Progetta bacheche, calendari, elenchi o viste Kanban in base al tuo stile di gestione delle attività

Offre un editor di contenuti ricco per l'incorporamento di contenuti multimediali, tra cui immagini e video

Limiti di Notion

Molti potrebbero trovare limitate le sue funzionalità/funzioni di project management

Nonostante alcune funzionalità offline, per un utilizzo completo è necessaria una connessione Internet stabile

Prezzi Notion

Free Forever

In più: 10 $ al mese per postazione

Business: 15 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Notion IA: 10 $ al mese come componente aggiuntivo ad altri piani

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 5.800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.400 recensioni)

La facilità di configurazione e la funzionalità di Notion sono due aspetti molto apprezzati dagli utenti:

Notion è stato molto facile da configurare e il mio team ha trovato i contenuti e le funzionalità molto facili da adottare. È l'unico posto in cui il mio team può trovare tutto ciò di cui ha bisogno per la nostra attività.

Notion è stato molto facile da configurare e il mio team ha trovato i contenuti e le funzionalità molto facili da adottare. È l'unico posto in cui il mio team può trovare tutto ciò di cui ha bisogno per la nostra attività.

7. Reclaim IA (Ideale per il blocco intelligente del tempo e l'ottimizzazione dell'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata)

via Reclaim IA

Cerchi un task manager IA che automatizzi il blocco del tempo? Ti consigliamo Reclaim AI.

Questo software Dropbox visualizza le attività giornaliere o settimanali del tuo flusso di lavoro con una chiara vista Calendario. Mentre dai un'occhiata alle tue liste di cose da fare, la sua funzionalità di pianificazione intelligente crea automaticamente blocchi di tempo per la settimana successiva, assicurando che non ci siano sovrapposizioni o errori dell'ultimo minuto.

Inoltre, lo strumento dispone di una modalità di concentrazione separata che riduce al minimo le interruzioni e ti consente di concentrarti sull'attività.

Ritrova le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Imposta automaticamente periodi di buffer tra riunioni e attività per evitare sovraccarichi e ridurre lo stress

Imposta abitudini ricorrenti e incorporale nel tuo programma con l'IA

Integrazione con Google Tasks, Slack e Asana per aiutarti a gestire gli elenchi delle cose da fare

Supera i limiti dell'IA

Nessuna app mobile dedicata che limiti l'accessibilità in mobilità

L'elevata dipendenza da Google Calendar potrebbe non essere adatta agli utenti che preferiscono servizi di calendario alternativi

Recupera il prezzo dell'IA

Lite: Free Forever

Starter: 10 $ al mese per postazione

Business: 15 $ al mese per postazione

Enterprise: 18 $ al mese per postazione (fatturato annualmente)

Recupera valutazioni e recensioni IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

8. Asana (Ideale per team di grandi dimensioni che necessitano di un monitoraggio dei progetti su larga scala basato sull'IA)

via Asana

Asana non ha bisogno di presentazioni. Un noto software di gestione delle attività con molte funzionalità avanzate, la sua migliore novità è l'assistente IA, Asana IA.

Automatizza tutte le attività manuali quotidiane, dalla creazione di elenchi di cose da fare alla definizione delle priorità delle attività, all'assegnazione delle risorse, ecc. in modo da poter gestire al meglio il tuo programma. Personalizza i flussi di lavoro per il tuo team con campi personalizzati e regole di automazione che soddisfano i requisiti specifici del progetto.

Lo strumento ti aggiorna anche per assicurarti che nessuna attività cruciale venga trascurata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Assegna attività a singoli individui e team, aiutando a monitorare la titolarità e le responsabilità

Comprendi le dipendenze per evitare ritardi collegando le attività e il loro ordine di completamento.

Accedete a strumenti di reportistica dettagliati, che offrono approfondimenti sulle prestazioni del team e sullo stato dei progetti

Limiti di Asana

Le funzionalità/funzioni avanzate richiedono tempo per essere apprese e utilizzate

In primo luogo, la funzionalità online è limitata in ambienti con connettività Internet limitata

Prezzi di Asana

Personale: Gratis per sempre

Versione base: 10,99 $ al mese per utente

Avanzato: 24,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 10.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.100 recensioni)

Sebbene Asana abbia molti vantaggi, gli utenti apprezzano in particolare la sua interfaccia facile da navigare:

L'interfaccia di Asana è facile da usare e intuitiva, il che rende più semplice la navigazione nella piattaforma e l'esecuzione di attività specifiche. Ampia varietà di funzionalità: è possibile creare e assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento delle attività, collaborare in team e comunicare con i membri del team, tra le altre cose. Questo lo rende uno strumento estremamente versatile e utile per una varietà di tipi di progetti.

L'interfaccia di Asana è facile da usare e intuitiva, il che rende più semplice la navigazione nella piattaforma e l'esecuzione di attività specifiche. Ampia varietà di funzionalità: è possibile creare e assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento delle attività, collaborare in team e comunicare con i membri del team, tra le altre cose. Questo lo rende uno strumento estremamente versatile e utile per una varietà di tipi di progetti.

9. Wrike (ideale per la gestione delle attività con flussi di lavoro personalizzati e monitoraggio in tempo reale)

via Wrike

Sebbene sia principalmente noto per la sua soluzione di project management, Wrike offre anche utili funzionalità/funzioni per la gestione delle attività.

Se la prioritizzazione delle attività è la tua sfida principale, Wrike offre un dashboard intuitivo che crea elenchi di cose da fare concisi e attività essenziali. Le sue funzionalità/funzioni basate sull'IA aiutano ad automatizzare le attività di routine, fornendo informazioni utili e ottimizzando l'allocazione delle risorse, rendendolo adatto a team di tutte le dimensioni che mirano ad aumentare la produttività.

Questo task manager basato sull'IA semplifica anche la collaborazione con strumenti in-app che ti consentono di lavorare con i membri del tuo team sull'attività corrente. Ma non è tutto: Wrike offre un'ampia gamma di strumenti di correzione di bozze e modelli per velocizzare il processo di feedback.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Utilizza la funzionalità Work Intelligence basata sull'IA di Wrike per prevedere i rischi dei progetti e consigliare la priorità delle attività

Crea descrizioni degli elementi e commenti con le funzionalità GenAI

Monitora lo stato delle attività in modo visivo con le bacheche Kanban e le viste Carico di lavoro

Limiti di Wrike

I livelli di prezzo sono costosi per i team di piccole dimensioni

Durante la gestione di progetti su larga scala possono verificarsi occasionali problemi di prestazioni

Prezzi Wrike

Free Forever

Team: 10 $ al mese per utente

Business: 24,80 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.700 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.700 recensioni)

10. Clockwise (Ideale per la pianificazione intelligente delle riunioni e l'ottimizzazione del calendario)

via Clockwise

La pianificazione è una parte fondamentale della gestione delle attività. È qui che entra in gioco Clockwise.

Questo assistente IA è progettato per ottimizzare il tuo programma organizzando in modo intelligente riunioni e attività per massimizzare il tempo di concentrazione senza interruzioni. Analizzando i tuoi modelli di lavoro e le tue preferenze, Clockwise regola dinamicamente il tuo calendario per ridurre i conflitti attraverso suggerimenti di pianificazione personalizzati.

La parte migliore di Clockwise è la sua facilità d'uso. Che tu voglia creare attività sul tuo calendario o bloccare del tempo per una riunione, non devi fare nulla manualmente.

Le migliori funzionalità/funzioni in senso orario

Tieni traccia del tempo dedicato alle attività per migliorare le abitudini di lavoro e la produttività

Organizza automaticamente riunioni e attività per creare blocchi di tempo dedicati alla concentrazione

Trova orari di riunione convenienti per tutti i membri del team, preservando i periodi di concentrazione individuale

Limiti dell'orologio

Trattandosi fondamentalmente di un'app di pianificazione, le funzionalità/funzioni di gestione delle attività sono piuttosto limitate

L'app mobile non dispone di tutte le varie funzionalità della versione desktop

Prezzi in senso orario

Free Forever

Teams: 6,75 $ al mese per utente

Business: 11,50 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni in senso orario

G2: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 50 recensioni)

Per questo utente, la personalizzazione e l'integrazione di Clockwise sono le caratteristiche migliori:

Clockwise è un ottimo modo per sapere esattamente dove va a finire il tuo tempo. Mi piace molto la possibilità di personalizzare il codice delle riunioni in base a criteri specifici, così il calendario diventa un elemento di un solo colpo d'occhio per capire come impieghi il tuo tempo. Apprezzo molto anche l'integrazione con Slack, che silenzia automaticamente Slack durante le riunioni, e la possibilità di aggiungere blocchi come il pranzo senza un grande lavoro richiesto.

Clockwise è un ottimo modo per sapere esattamente dove va a finire il tuo tempo. Mi piace molto la possibilità di personalizzare il codice delle riunioni in base a criteri specifici, in modo che il calendario diventi un elemento di una sola occhiata per capire come impieghi il tuo tempo. Apprezzo molto anche l'integrazione con Slack, che silenzia automaticamente Slack durante le riunioni, e la possibilità di aggiungere blocchi come il pranzo senza un grande lavoro richiesto.

11. Monday (Ideale per la personalizzazione dei progetti basata sull'IA e la collaborazione in team)

via Monday

Se dovessimo suggerire un solo software di gestione collaborativa delle attività per tutti i tipi di team, sarebbe Monday.

Questo strumento di gestione delle attività sfrutta l'intelligenza artificiale per offrirti la migliore esperienza di collaborazione in tempo reale. Ciò semplifica diversi aspetti della gestione delle attività, dalla visualizzazione dello stato di avanzamento alla fornitura di feedback.

Inoltre, Monday si adatta anche a diversi requisiti di progetto e flussi di lavoro, facilitando ulteriormente il processo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday

Integra strumenti come Zoom e Slack per centralizzare le comunicazioni e la condivisione dei file

Visualizza lo stato di avanzamento dei progetti attraverso viste sequenziali e bacheche Kanban

Automatizza le notifiche per garantire che tutti i membri del team siano aggiornati sullo stato delle attività

Limiti Monday

I piani a pagamento richiedono un minimo di tre utenti e potrebbero essere costosi per l'uso personale

Mancano funzionalità/funzioni di reportistica approfondita per progetti complessi

Prezzi Monday

Free Forever (fino a due utenti)

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday

G2: 4,7/5 (oltre 12.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.200 recensioni)

12. Scheduler IA (ideale per impostare promemoria delle scadenze e organizzare il tuo programma)

via Scheduler IA

Sebbene Scheduler AI sia principalmente uno strumento per riunioni, offre anche funzionalità/funzioni utili per una gestione efficiente delle attività e dei progetti.

Utilizzandoli, potrai visualizzare il tuo programma e aggiungere attività a tuo piacimento. Progettato per interagire in modo proattivo con lead e client, ottimizza la pianificazione integrandosi direttamente nelle applicazioni di messaggistica più diffuse, riducendo la necessità di scambi di email.

Se un'attività sta per raggiungere la data di scadenza, l'IA intelligente di Scheduler ti avviserà in anticipo per assicurarti di non perderla. Oltre a questo, l'interfaccia complessiva del software e la facilità d'uso sono dei vantaggi aggiuntivi.

Funzionalità/funzioni principali di Scheduler IA

Imposta l'IA affinché agisca come un agente autonomo che avvia conversazioni, pianifica e monitora le riunioni e gestisce le nuove prenotazioni

Integrazione perfetta con i sistemi di Customer Relationship Management (CRM) per una migliore definizione delle priorità delle attività

Personalizza l'identità e lo stile di comunicazione dell'assistente di pianificazione per allinearlo al tuo marchio

Limiti dello Scheduler IA

I piani tariffari sono piuttosto costosi rispetto alle tipiche app di gestione delle attività IA

Il numero di integrazioni di terze parti è limitato

Prezzi di Scheduler IA

Co-Pilot Meeting Assistant: 50 $ al mese

Auto-Pilot Meeting Assistant: 500 $ al mese

Professionale: 1.000 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Scheduler IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

13. Otter. ai (Ideale per l'estrazione delle attività e la gestione delle riunioni dai trascritti)

Otter.ai è rinomato per le sue capacità di trascrizione in tempo reale, che trasformano i contenuti parlati di riunioni e conversazioni in testo accurato.

Tuttavia, oltre alla trascrizione, Otter. ai migliora la produttività identificando e gestendo gli elementi di azione, rendendolo uno strumento prezioso per i team che mirano a semplificare i flussi di lavoro e garantire la responsabilità nel processo di pianificazione.

Otter fornisce i dettagli delle attività rilevanti ogni volta che è necessario un piano d'azione del team. Poiché lo strumento si integra anche con la maggior parte degli strumenti di project management e collaborazione, incorporarlo nel flusso di lavoro è anche piuttosto semplice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai

Identifica e compila automaticamente le attività discusse durante le riunioni con la funzionalità "Le mie azioni"

Evidenzia i punti chiave, aggiungi commenti e assegna attività all'interno della trascrizione, consentendo una collaborazione immediata

Ordina le trascrizioni per progetto o riunione, rendendo facile trovare le note importanti

Limiti di Otter. ai

Le applicazioni di Otter.ai come strumento di gestione delle attività non sono molto estese

L'accuratezza della trascrizione e la comprensione delle attività potrebbero variare

Prezzi Otter. ai

Base: Gratis per sempre

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter. ai

G2: 4,4/5 (oltre 280 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)

La precisione e la funzionalità/funzione di trascrizione in tempo reale di Otter hanno aiutato diversi utenti, come questo:

L'uso di Otter ha rivoluzionato la mia produttività. La sua capacità di trascrivere accuratamente riunioni e note mi ha fatto risparmiare innumerevoli ore.

L'uso di Otter ha rivoluzionato la mia produttività. La sua capacità di trascrivere accuratamente riunioni e note mi ha fatto risparmiare innumerevoli ore.

14. Trevor IA (Ideale per l'integrazione in tempo reale del calendario con gli elenchi delle attività)

via Trevor IA

Se stai cercando uno strumento che ti aiuti a pianificare le tue attività quotidiane, Trevor IA potrebbe essere la risposta.

Il suo software interattivo implementa l'IA per organizzare, pianificare e gestire elenchi di attività. Usalo per pianificare il tuo programma, creare un elenco di cose da fare o assegnare una durata a ogni attività dell'elenco. Inoltre, integrando le attività con il tuo calendario, Trevor IA ottimizza l'organizzazione efficiente e migliora la concentrazione, rendendolo ideale per chi desidera semplificare i propri flussi di lavoro.

La parte migliore? L'interfaccia utente di Trevor è facile da navigare e offre solide integrazioni con terze parti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trevor IA

Consenti una facile pianificazione trascinando e rilasciando le attività nel calendario

Fornisce promemoria specifici per ogni attività, aiutando gli utenti a rispettare le date di scadenza

Consente di personalizzare l'orario di lavoro per creare un programma in linea con le preferenze individuali

Limiti di Trevor IA

Mancano funzionalità/funzioni collaborative

Le opzioni di personalizzazione offerte da Trevor IA sono meno rispetto ad altre app presenti nell'elenco

Prezzi di Trevor IA

Free Forever

Pro: 6 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Trevor IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

15. Trello (Ideale per la gestione visiva delle attività basata sull'IA con bacheche drag-and-drop)

via Trello

Ultimo ma non meno importante, vorremmo includere Trello nel nostro elenco di task manager IA. Lo strumento di project management ampiamente adottato da Atlassian utilizza un sistema visivo basato su schede per aiutare i team a gestire in modo efficace le attività e i flussi di lavoro.

Con l'integrazione di Atlassian Intelligence, Trello potenzia le proprie funzionalità offrendo funzionalità basate sull'IA che semplificano la gestione delle attività e migliorano la collaborazione tra i team. Se sei nuovo nella gestione delle attività, utilizza i modelli progettati da esperti di Trello per partire con il piede giusto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Migliora le descrizioni e i commenti delle schede con la generazione di contenuti basata sull'IA, la correzione grammaticale e l'assistenza per il brainstorming

Personalizza i flussi di lavoro utilizzando le automazioni Butler per attività e azioni ripetitive

Integra oltre 200 strumenti come Slack, Google Drive e molti altri per flussi di lavoro senza interruzioni

Limiti di Trello

Nessuna funzionalità avanzata di reportistica e altre funzionalità di gestione delle attività

Lentezza nel caricamento quando si gestisce un numero elevato di attività

Prezzi di Trello

Free Forever

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,5 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente per 50 utenti (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.200 recensioni)

Molti utenti sembrano apprezzare Trello per la sua facilità di collaborazione e organizzazione: questa recensione riepiloga/riassume il perché.

Mi piace molto Trello perché è facile lavorare in team e mi permette anche di organizzare rapidamente i miei progetti. È facile da implementare, non ho avuto alcuna complicazione e lo uso spesso. Ogni volta che inizio un progetto, lo inserisco in Trello, do accesso alle persone che lavoreranno al mio progetto e tutti iniziano a svolgere le attività loro assegnate e ad aggiornare ogni scheda in Trello, quindi devo solo accedere a Trello e vedere cosa hanno fatto tutti senza doverli chiamare.

Mi piace molto Trello perché è facile lavorare in team e mi permette anche di organizzare rapidamente i miei progetti. È facile da implementare, non ho avuto alcuna complicazione e lo uso spesso. Ogni volta che inizio un progetto, lo inserisco in Trello, do accesso alle persone che lavoreranno al mio progetto e tutti iniziano a svolgere le attività loro assegnate e ad aggiornare ogni scheda in Trello, così devo solo entrare in Trello e vedere cosa hanno fatto tutti senza doverli chiamare.

Come project manager, destreggiarsi tra più attività non è sempre facile. Senza gli strumenti giusti, rimanere organizzati e rispettare le date di scadenza può diventare rapidamente una sfida, con ripercussioni sia sulla produttività che sulle prestazioni.

È qui che ClickUp dà il meglio di sé.

Dotato di funzionalità IA avanzate e di un set di funzionalità innovative, ClickUp ridefinisce la gestione delle attività. Dall'automazione dei flussi di lavoro ripetitivi alla definizione intelligente delle priorità delle attività, garantisce che ogni progetto rimanga in linea con gli obiettivi, aiutandoti a lavorare in modo più intelligente.

