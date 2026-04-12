Teams che utilizzano fogli di calcolo non integrati per il monitoraggio delle fatture possono impiegare 3-5 ore in più alla settimana per ricostruire la cronologia dei pagamenti. Si tratta di tempo prezioso che potrebbe essere dedicato all'effettivo recupero dei crediti.

Per aiutarti a riprendere il controllo, abbiamo raccolto cinque modelli gratuiti di monitoraggio della scadenza delle fatture. Che tu stia cercando uno strumento da integrare nelle attività quotidiane del tuo team o un semplice foglio di calcolo per iniziare, queste opzioni ti aiuteranno a fare ordine e a ricevere i pagamenti in tempo.

5 modelli gratuiti per il monitoraggio della scadenza delle fatture in sintesi

🔎 Lo sapevi? I dati della Federal Reserve mostrano che il 51% delle aziende statunitensi ha difficoltà a gestire un flusso di cassa irregolare semplicemente perché è molto difficile riscuotere i crediti.

Che cos'è un modello di monitoraggio della scadenza delle fatture?

Un tracker di scadenza delle fatture è uno strumento specializzato che organizza le tue fatture non pagate in categorie basate sul tempo, chiamate fasce di scadenza. Ti mostra esattamente da quanto tempo ciascuna di esse è in sospeso. Consideralo come una mappa finanziaria che evidenzia quali pagamenti sono al sicuro e quali richiedono la tua immediata attenzione.

Un modello efficace per il monitoraggio della scadenza delle fatture include in genere:

Informazioni sul client: il nome e i recapiti necessari per i solleciti

Dettagli della fattura: numero della fattura, data di emissione e termini di pagamento

Fasce di anzianità: categorie basate sul tempo che indicano da quanto tempo ogni fattura è scaduta (ad es. Corrente, 1–30 giorni, 31–60 giorni)

Monitoraggio degli importi: l'importo originale, eventuali pagamenti ricevuti e il saldo residuo

🧠Curiosità: il 56% delle piccole imprese ha fatture in sospeso, con un debito medio di 17.500 dollari per azienda. Inseguire questi pagamenti in modo reattivo significa che le tue previsioni di flusso di cassa sono un tiro al buio e che le fatture critiche finiscono inevitabilmente in secondo piano.

Questo approccio disorganizzato porta a un'eccessiva dispersione del lavoro, in cui si sprecano ore alla ricerca di informazioni tra diversi fogli di calcolo e thread di email. Infatti, l'indice dei trend del lavoro di Microsoft ha rilevato che il 62% dei dipendenti ha difficoltà a gestire il tempo dedicato alla ricerca dei dati.

Un modello di monitoraggio delle scadenze delle fatture mette ordine nella tua contabilità degli account, mostrandoti esattamente quali sono i pagamenti scaduti, così potrai stabilire le priorità di recupero in modo efficace.

📮 ClickUp Insight: Il professionista medio impiega più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro: sono oltre 120 ore all'anno perse a setacciare e-mail, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nell'area di lavoro di ClickUp può cambiare questa situazione. Scopri ClickUp Brain. Fornisce approfondimenti e risposte immediate, individuando in pochi secondi i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati concreti: Teams come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp — ovvero oltre 250 ore all'anno a persona — eliminando i processi obsoleti di gestione delle conoscenze. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

🔎Lo sapevi? Le fatture scadute hanno interessato in media il 43% delle vendite B2B a credito delle aziende statunitensi. Ciò evidenzia un panorama frammentato in cui le aziende faticano a mantenere la liquidità semplicemente perché i loro sistemi di recupero crediti non riescono a stare al passo con il volume.

I 5 migliori modelli di monitoraggio della scadenza delle fatture

La chiave è trovare un modello che si adatti al tuo flusso di lavoro, sia facile da usare per il tuo team e possa essere personalizzato man mano che la tua attività cresce.

Abbiamo effettuato una selezione dei migliori modelli di monitoraggio della scadenza delle fatture per aiutarti a scegliere. Tre sono integrati in ClickUp per creare un flusso di lavoro connesso, mentre due sono fogli di calcolo tradizionali per i team che preferiscono un'opzione semplice e da scaricare.

1. Modello di fatture di ClickUp

Scarica il modello gratis Ricevi i pagamenti puntualmente e gestisci le tue finanze in modo efficiente con il modello ClickUp Invoices

Il modello ClickUp Invoices trasforma le fatture da semplici registrazioni statiche in elementi tracciabili. Invece di controllare manualmente ogni fattura, avrai a disposizione un flusso di lavoro integrato con fasi chiare e visibilità su tutti i clienti. Puoi suddividere i pagamenti in base allo stato, raggrupparli per cliente e gestirli senza dover creare un nuovo sistema da zero ogni mese.

Utilizza questo modello per:

💰Ideale per: Teams che gestiscono un volume crescente di fatture relative a più clienti e cicli di pagamento.

🦸🏻‍♀️ Le operazioni di fatturazione rallentano il tuo team? Affida il lavoro all'agente di automazione dell'elaborazione delle fatture! Automatizza le operazioni finanziarie con l'agente di automazione dell'elaborazione delle fatture

Su ClickUp sono disponibili oltre 650 Super Agent predefiniti che possono aiutarti a gestire il lavoro in modo efficiente. Puoi anche crearne uno personalizzato. Scopri come.

2. Modello per la contabilità fornitori di ClickUp

Scarica il modello gratis Tieni traccia dei debiti, imposta promemoria ed effettua pagamenti puntuali con il modello ClickUp per la contabilità fornitori

I pagamenti in uscita vengono spesso gestiti in batch, ovvero controllati alla fine della settimana o poco prima delle scadenze. Ciò rende facile perdere gli sconti per pagamenti anticipati, pagare due volte le stesse fatture o perdere il monitoraggio del flusso di cassa.

Tuttavia, puoi utilizzare il modello ClickUp per la contabilità fornitori per organizzare i debiti in un processo graduale. Ogni fattura passa attraverso le fasi di verifica, approvazione e pagamento con chiari punti di controllo.

Puoi effettuare il monitoraggio di dove si è bloccato un pagamento, chi deve intervenire e quali sono i prossimi passi, senza dover ricorrere a solleciti manuali o a registrazioni sparse.

Utilizza questo modello per:

Tieni traccia delle fatture dei fornitori attraverso fasi definite come ricezione, verifica e pagamento per evitare colli di bottiglia

Pianifica i pagamenti in base alle date di scadenza e allo stato di approvazione per evitare more o elaborazioni affrettate

Standardizza le procedure di revisione e approvazione delle fatture in modo che nessuna venga saltata

Crea una vista dettagliata dei pagamenti imminenti e completati utilizzando i dashboard di ClickUp per una pianificazione più efficace

Crea relazioni tra le attività con le dipendenze di ClickUp per ordinare le attività finanziarie in modo che i pagamenti in uscita siano allineati con le entrate

💰Ideale per: I team finanziari e operativi che necessitano di un flusso di lavoro strutturato per l'approvazione e il pagamento, al fine di gestire le fatture dei fornitori senza ritardi o errori.

💡Consiglio dell'esperto: Con il passare del tempo, i dati relativi ai debiti iniziano a rivelare modelli su cui puoi agire: fornitori che fatturano sistematicamente in ritardo o mesi in cui i pagamenti registrano picchi. Il problema è che queste informazioni rimangono nascoste a meno che qualcuno non le estragga e le analizzi regolarmente. I dashboard di ClickUp presentano questi dati in un formato che puoi consultare senza dover scavare a fondo. Puoi monitorare quanto hai pagato a ciascun fornitore nel tempo e tenere sotto controllo i pagamenti in sospeso rispetto a quelli già cancellati. In questo modo avrai a disposizione un resoconto chiaro a cui fare riferimento durante le trattative o la pianificazione del piano, senza dover ricreare l'analisi ogni volta. Usa le schede IA per aggiungere reportistica e analisi basate sull'intelligenza artificiale alle tue dashboard di ClickUp Le schede IA ti aiutano a ottenere risposte più rapidamente. Puoi generare un riepilogo/riassunto delle prestazioni dei fornitori prima di una riunione di revisione o porre domande dirette come "Quali fornitori hanno aumentato la fatturazione nell'ultimo trimestre?" I risultati sono collegati ai tuoi dati di pagamento effettivi, quindi lavori con dati reali, non con stime. Questo strumento risulta utile durante la pianificazione del budget, le trattative con i fornitori e la programmazione dei pagamenti. Affronterai queste decisioni con una visione chiara di ciò che è successo, invece di doverlo ricostruire sotto pressione.

📚 Leggi anche: Modelli gratuiti per la proiezione del flusso di cassa per pianificare le tue finanze

3. Modello di cronologia dei pagamenti di ClickUp

Crea un unico punto di riferimento per ogni transazione di pagamento con il modello Cronologia pagamenti di ClickUp

Senza una chiara documentazione dei pagamenti, potresti ritrovarti a ricostruire le sequenze sulla base di fatture, movimenti bancari e vecchi messaggi. Il modello Cronologia pagamenti di ClickUp ti aiuta a mantenere una documentazione ordinata.

Consente di tenere traccia di ogni pagamento, associandolo alla relativa fattura, data e contesto, in un unico posto. Puoi verificare rapidamente come un client ha pagato nel tempo, controllare se ci sono stati pagamenti parziali e fare riferimento alle transazioni esatte quando necessario.

Utilizza questo modello per:

Tieni traccia dei pagamenti parziali, ritardati e completati con registrazioni accurate per ogni transazione

Tieni un registro centralizzato dei pagamenti collegati alle fatture per una rapida verifica

Individua le tendenze stagionali con la vista Sequenza di ClickUp

Filtra e analizza le transazioni passate o il comportamento di pagamento specifico dei clienti utilizzando ClickUp Brain

Acquisisci i dettagli del pagamento come metodo/modalità di pagamento, numeri di riferimento e note utilizzando i campi personalizzati di ClickUp

💰Ideale per: Freelancer e team che necessitano di un registro dei pagamenti affidabile per gestire con sicurezza le conversazioni con i clienti, le controversie e la pianificazione dei pagamenti.

Arnold Rogers, responsabile del supporto clienti presso Launch Control, gestisce le finanze con ClickUp:

“Abbiamo integrato Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell e altri strumenti. Questo ci permette di effettuare il monitoraggio delle finanze, della fidelizzazione, della reportistica e dei dettagli dei clienti in un unico spazio, poiché possiamo estrarre le informazioni da tutti gli strumenti che utilizziamo e compilarle in ClickUp per una maggiore facilità d’uso, senza coinvolgere tutti i reparti e senza sottrarre tempo alle loro attività.”

“Abbiamo integrato Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell e altri strumenti. Questo ci permette di effettuare il monitoraggio delle finanze, della fidelizzazione, della reportistica e dei dettagli dei clienti in un unico spazio, poiché possiamo estrarre le informazioni da tutti gli strumenti che utilizziamo e compilarle in ClickUp per una maggiore facilità d’uso, senza coinvolgere tutti i reparti e sottrarre tempo alle loro attività.”

4. Modello di monitoraggio delle fatture per Excel di Vertex42

via Vertex42

Non tutti i team hanno bisogno di un sistema completo per gestire le fatture. A volte, la priorità è semplice: raccogliere tutte le fatture in un unico posto, vedere quali sono scadute ed evitare di complicare eccessivamente il processo.

In questo caso, il modello di monitoraggio delle fatture di Vertex42 per Excel può essere la soluzione ideale. Ti offre un modo strutturato per registrare le fatture, monitorare le date di scadenza e visualizzare l'anzianità a colpo d'occhio senza dover effettuare l'impostazione di flussi di lavoro o imparare a usare un nuovo software. Grazie alle formule e ai filtri integrati, puoi ordinare i dati per client, evidenziare i pagamenti scaduti e generare riepiloghi/riassunti rapidi quando necessario.

Utilizza questo modello per:

Effettua il monitoraggio di tutte le fatture in un unico foglio di lavoro per evitare che i dati siano sparsi in diversi file

Monitora i pagamenti scaduti utilizzando le fasce di anzianità integrate e i calcoli automatici

Filtra le fatture per client o stato per esaminare rapidamente account specifici

Genera semplici estratti conto isolando i dati specifici dei clienti

Mantieni un registro chiaro e pronto per la stampa da utilizzare per la reportistica o offline

⚠️Tuttavia, è importante tenere presente alcuni limiti. Non sono disponibili funzionalità di collaborazione in tempo reale, tutti i dati devono essere inseriti manualmente e non è possibile utilizzare l'automazione del flusso di lavoro per i solleciti. Si tratta di un'opzione affidabile se preferisci un flusso di lavoro basato su fogli di calcolo, a cui sei abituato, e non hai bisogno di funzionalità connesse e automatizzate.

💰Ideale per: Freelancer o piccoli team che preferiscono un sistema semplice, basato su fogli di calcolo, senza ulteriori complicazioni.

💡Usa ClickUp Brain MAX per velocizzare il tuo flusso di lavoro relativo agli incassi. Chiedigli di redigere un'email di promemoria per un importo specifico e una fascia di anzianità di pagamento (30, 60, 90+ giorni). Puoi anche usare Talk to Text per dettare il testo (“redigi un secondo promemoria di pagamento per Acme Corp, 4.200 $, scaduto da 60 giorni”) e ottenere un'email pronta per l'invio in pochi secondi. Redigi rapidamente email di sollecito personalizzate con ClickUp Brain MAX

5. Modello di report sull'anzianità delle fatture di CFI

via CFI

Se sei un professionista della finanza che deve presentare i dati relativi ai crediti agli stakeholder, il modello di report sull'anzianità dei crediti del CFI fa al caso tuo.

Organizza i crediti in fasce di anzianità standard e si allinea ai formati contabili più comuni, consentendoti di presentare i dati in modo che siano facili da esaminare e su cui agire. Supporta inoltre calcoli come i crediti dubbi, aiutandoti a passare dal semplice monitoraggio alla valutazione finanziaria.

Utilizza questo modello per:

Classifica i crediti in fasce di anzianità per evidenziare chiaramente il rischio di insolvenza

Prepara report strutturati pronti per essere sottoposti alla revisione degli stakeholder o degli auditor

Stima gli account dubbi in base al tempo trascorso dal mancato pagamento delle fatture

Confronta i saldi dei clienti in diversi intervalli di tempo per identificare gli account ad alto rischio

Mantieni un formato chiaro e standardizzato per una reportistica finanziaria coerente

⚠️I compromessi in questo caso sono simili a quelli di altre soluzioni basate su fogli di calcolo. Si tratta di un modello statico che richiede aggiornamenti manuali, non prevede alcuna gestione del flusso di lavoro e non supporta la collaborazione in tempo reale tra i membri del team. È un'ottima scelta quando la presentazione e il rispetto degli standard contabili sono le tue priorità principali.

💰Ideale per: team finanziari e analisti che necessitano di report strutturati sull'anzianità delle fatture per il processo decisionale, gli audit o le presentazioni agli stakeholder.

Come utilizzare i modelli di monitoraggio della scadenza delle fatture

Scaricare un modello è la parte più facile. Il vero valore sta nell'uso costante che ne fai per il monitoraggio, l'esame e l'intervento sulle fatture scadute. Bastano poche semplici decisioni di configurazione per trasformarlo in un sistema su cui il tuo team fa affidamento ogni settimana.

Definisci le fasce di anzianità: imposta intervalli di tempo chiari come "Corrente", "1–30", "31–60" e "Oltre" in base ai tuoi termini di pagamento

Aggiungi i dati completi delle fatture: inserisci i dettagli del cliente, le date delle fatture, le date di scadenza e gli importi per garantire un monitoraggio affidabile

Imposta i calcoli relativi alle scadenze: automatizza il calcolo dei ritardi per evitare errori manuali e incongruenze

Crea viste basate sui ruoli: filtra le fatture per cliente, importo o stato in modo che ogni membro del team veda ciò che è rilevante

Automatizza i promemoria: attiva i solleciti quando le fatture superano le soglie di anzianità, invece di affidarti alla memoria

Effettua revisioni settimanali: controlla regolarmente i rapporti sull'anzianità delle fatture per individuare i ritardi prima che si aggravino

Accelera i solleciti con l'IA: genera email di promemoria e riepiloghi/riassunti per mantenere una comunicazione coerente

📌 Vantaggio di ClickUp: automatizza il flusso di lavoro dei solleciti La maggior parte dei team si limita a inviare promemoria. Qualcuno deve comunque controllare la fattura, decidere cosa fare e aggiornare il tracker. Le automazioni di ClickUp sono perfette in questo caso. Puoi impostare regole come: quando una fattura passa nella fascia 31-60 giorni, assegnarla al titolare dell'account, aumentare la priorità e pubblicare un commento di follow-up. Se supera i 60 giorni, inoltralo a un livello superiore o trigger un aggiornamento automatico via email. Questi promemoria fanno avanzare il lavoro senza interventi manuali. Grazie ai modelli di automazione predefiniti o all'AI Automation Builder, puoi configurare il tutto in pochi minuti. Una volta avviato, le fatture non rimangono in sospeso tra una revisione e l'altra. Passano attraverso i follow-up, la titolarità e l'escalation in base alle condizioni effettive, senza che nessuno debba effettuare il monitoraggio di ogni singolo passaggio.

📚 Leggi anche: Gestisci al meglio i solleciti delle fatture con ClickUp

Tieni traccia delle fatture e ricevi i pagamenti più rapidamente con ClickUp

Il vero problema del monitoraggio delle fatture non è solo il monitoraggio in sé, ma la frammentazione del lavoro tra diversi strumenti non integrati. Questa frammentazione ti costringe a lavorare sempre senza avere il quadro completo della situazione.

Questo continuo cambio di contesto rallenta il processo di recupero crediti, porta a duplicazioni di lavoro e rende impossibile mantenere un'unica fonte di verità. Il tuo team finisce per dedicare più tempo alla ricerca di informazioni che all'effettivo incasso dei pagamenti.

ClickUp elimina questa dispersione grazie al suo spazio di lavoro convergente basato sull'IA. Si tratta di un'unica piattaforma in cui progetti, documenti, conversazioni e analisi convivono con un'IA contestuale in grado di comprendere il tuo lavoro.

Invece di un semplice elenco statico di pagamenti scaduti, avrai a disposizione un flusso di lavoro integrato e con automazione. Visualizza le fatture scadute, controlla le attività correlate, esamina la cronologia delle comunicazioni con i clienti e accedi ai contratti originali, il tutto senza uscire da ClickUp. È così che passerai da un approccio reattivo di sollecito dei pagamenti a una gestione proattiva del flusso di cassa.

Inizia a gestire il tuo flusso di cassa con una visione completa della situazione: prova subito ClickUp gratis.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra la scadenza degli account di crediti e quella degli account di debiti?

Il monitoraggio dell'anzianità dei crediti tiene traccia dei soldi che i clienti devono alla tua azienda, aiutandoti a gestire i flussi di cassa in entrata. Il monitoraggio dell'anzianità dei debiti tiene traccia dei soldi che la tua azienda deve ai fornitori, aiutandoti a gestire i flussi di cassa in uscita ed evitare more per ritardi.

Con quale frequenza i team dovrebbero esaminare un report sull'anzianità delle fatture?

La maggior parte dei team finanziari esamina il proprio report di anzianità di fatturazione settimanalmente per tenere sotto controllo le fatture scadute prima che diventino problemi significativi. Tuttavia, le aziende con volumi di transazioni elevati potrebbero trovare più efficaci le revisioni giornaliere.

È possibile effettuare il monitoraggio dell'anzianità delle fatture senza utilizzare fogli di calcolo Excel?

Sì, puoi ottenere modelli di monitoraggio della scadenza delle fatture con funzionalità avanzate che i fogli di calcolo non hanno da piattaforme di gestione del lavoro come ClickUp. Queste includono automazioni integrate per i promemoria, collaborazione in tempo reale per il tuo team e approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale per velocizzare il tuo flusso di lavoro.