IA nella contabilità clienti: vantaggi, casi d'uso e strumenti

In media, le piccole imprese americane vengono pagate 8,2 giorni dopo la data di scadenza.

Questo non è l'ideale quando si cerca di chiudere i conti, raggiungere i traguardi o rimanere a galla. Oltre allo stress finanziario, i ritardi nei pagamenti aumentano il rischio di credito, interrompono il flusso di cassa e logorano i team già sotto pressione.

Tuttavia, l'implementazione dell'IA nel processo di pagamento può aiutare ad accelerare le operazioni e offrirti maggiore controllo e visibilità sulle operazioni finanziarie.

In questo post del blog analizzeremo i vantaggi tangibili dell'utilizzo dell'IA nella gestione dei crediti (AR) e i migliori strumenti per modernizzare i tuoi processi AR. (Spoiler alert: è ClickUp, e ti mostreremo perché!)

Il modello di piano d'azione per la contabilità clienti di ClickUp è uno strumento prezioso per monitorare lo stato di avanzamento della gestione dei crediti della tua azienda. Ti consente di identificare e risolvere rapidamente eventuali problemi ricorrenti che potrebbero causare ritardi nei pagamenti, garantendo che il flusso di cassa rimanga sano e prevedibile.

Che cos'è la contabilità clienti (AR) e perché rappresenta un collo di bottiglia

I crediti sono i pagamenti che un'azienda si aspetta di ricevere dai propri clienti per beni o servizi forniti. Rappresentano il denaro in entrata come attività corrente nel bilancio.

Una riscossione tempestiva dei crediti migliora la gestione del flusso di cassa, aiutando le aziende a coprire le spese, pagare i fornitori e finanziare la crescita. I ritardi, invece, possono portare a carenze di liquidità, opportunità perse e dipendenza da finanziamenti esterni.

Problemi comuni nella contabilità clienti

La gestione dei crediti sembra semplice: inviare fatture, riscuotere i pagamenti in sospeso e riconciliare. Tuttavia, il processo è spesso lento, manuale e reattivo, causando costosi colli di bottiglia organizzativi.

Secondo Xero Small Business Insights (XSBI) , anche un solo giorno di ritardo nel pagamento delle fatture comporta un aumento dell'1, 1% dei prestiti contratti dalle piccole imprese in quel trimestre, pari a circa 278, 7 miliardi di dollari di debito aggiuntivo in tutti i mercati. Le aziende con pagamenti in ritardo di 7-8 giorni aumentano i livelli di indebitamento del 6,8%. Ciò mette a dura prova il capitale circolante e aumenta la dipendenza da crediti a breve termine e ad alto interesse. La maggior parte delle piccole imprese non si rivolge alle banche quando ha problemi di liquidità. Preferisce invece ricorrere a istituti di credito non bancari con tassi più elevati e cicli di rimborso più brevi, aggravando nel tempo la propria situazione finanziaria.

I flussi di lavoro manuali non fanno che peggiorare le cose. Molti team continuano ancora a:

Invia promemoria in ritardo o in modo incoerente

Affidati ai fogli di calcolo per monitorare i dati relativi alle fatture scadute

Mancanza di flussi di lavoro automatizzati per l'escalation

Di conseguenza, si verificano ritardi nei pagamenti, relazioni con i clienti tese e un aumento del DSO (giorni di vendita in sospeso). I team finanziari hanno anche difficoltà a identificare gli account ad alto rischio o quanto denaro è realisticamente recuperabile nei prossimi 30 giorni.

Questa mancanza di visibilità può portare a mancati pagamenti, ritardi negli investimenti e incertezze dell'ultimo minuto.

L'IA nella contabilità può cambiare tutto questo. È possibile introdurre automazione e intelligenza nel processo di gestione dei crediti per ottenere controllo, velocità e informazioni dettagliate e massimizzare i vantaggi.

👀 Lo sapevate? Le aziende del Regno Unito sprecano circa 56,4 milioni di ore per recuperare i pagamenti in sospeso.

Come viene utilizzata l'IA nella contabilità clienti

Sebbene termini di pagamento più lunghi possano attrarre i clienti, spesso comportano un aumento del debito e del rischio di flusso di cassa.

Ecco perché è necessario gestire strategicamente i crediti. È necessario fatturare il client in modo proattivo e creare un sistema di promemoria di pagamento nonostante le lunghe sequenze.

I modelli di IA e machine learning (ML) elaborano grandi quantità di dati interni ed esterni, come il comportamento dei clienti e la cronologia dei pagamenti, per individuare modelli, fare previsioni e generare raccomandazioni. Puoi accedere a processi AR efficienti che incoraggiano pagamenti puntuali e scalabilità senza interrompere le operazioni finanziarie.

Ecco alcuni casi pratici in cui gli strumenti di IA nella contabilità fanno la differenza:

1. Generazione e gestione delle fatture

La fatturazione manuale ritarda i tuoi incassi prima ancora di arrivare alla fase di follow-up. Un errore di battitura o una data di scadenza errata possono ritardare i pagamenti di settimane e triggerare inutili scambi di comunicazioni con i clienti.

L'utilizzo di soluzioni IA cambia tutto questo, rendendo l'elaborazione delle fatture accurata, adattiva e veloce.

🔍 Puoi utilizzare la generazione automatica delle fatture per: Estrai i dettagli di fatturazione da contratti, ordini di acquisto e voci CRM per generare automaticamente fatture con un input manuale minimo. Impara dal monitoraggio dei pagamenti precedenti e applica automaticamente le aliquote fiscali, i termini di sconto o le istruzioni di pagamento appropriate in base alla cronologia del client

Segnalate dati mancanti, errori di formattazione o incongruenze prima dell'invio della fattura, riducendo la probabilità di controversie 📌 Utilizza strumenti di IA integrati con il tuo ERP per triggerare la creazione delle fatture quando un lavoro viene contrassegnato come completato o una spedizione viene confermata. Colma il divario tra la fornitura del servizio e la fatturazione.

2. Previsioni di pagamento e valutazione dei rischi

Sapere chi contattare e quando può confondere i processi di gestione dei crediti. Non tutti i clienti si comportano allo stesso modo. Alcuni sono puntuali, altri hanno bisogno di un promemoria e pochi pagano solo dopo un sollecito.

Tradizionalmente, identificare questi modelli significava scavare nei report di anzianità e affidarsi a supposizioni. Ma l'IA cambia tutto questo trasformando i dati grezzi dei pagamenti in informazioni chiare e lungimiranti.

🔍 Ecco come può aiutarti: Effettua analisi predittive sul comportamento storico dei pagamenti, sulle tendenze del settore e sui dati di credito esterni per prevedere quando arriverà il pagamento di un cliente specifico

Assegna un punteggio di rischio in tempo reale a ogni cliente o fattura , evidenziando quali account tendono a diventare insoluti utilizzando il ML

Simula come i ritardi dei client chiave potrebbero influire sulla liquidità complessiva e sulla gestione del flusso di cassa 📌 I team finanziari possono dare priorità agli incassi, costituire riserve o rinegoziare i termini prima che si verifichi una crisi di liquidità grazie a previsioni accurate.

⭐️ Caso di studio: analisi predittiva per incanalare il lavoro richiesto per il recupero crediti Un produttore leader di tubi in PVC stava affrontando una sfida sempre più impegnativa: un accumulo crescente di account scaduti che bloccava il flusso di cassa e metteva a dura prova le operazioni. I processi di raccolta tradizionali non riuscivano a stare al passo e il team finanziario aveva bisogno di un modo più intelligente per identificare gli account che richiedevano un'attenzione urgente. Per risolvere questo problema, hanno collaborato con Nitor Infotech per implementare un sistema di analisi predittiva basato su IA/ML. Il primo passaggio è stato quello di consolidare anni di dati storici commerciali e di pagamento in un data warehouse centrale. Con queste basi, l'IA è stata in grado di analizzare i modelli di comportamento dei clienti e segnalare gli account ad alto rischio, fornendo al team una visione chiara di dove concentrare il lavoro richiesto per il recupero. L'impatto è stato significativo. In sole 24 settimane, l'azienda ha ridotto i crediti in sospeso del 75% e ha ridotto il ritardo medio dei pagamenti a 20 giorni. Quello che una volta era un processo reattivo e dispendioso in termini di tempo è diventato una strategia proattiva basata sull'IA, che ha permesso di usufruire di un flusso di cassa più sano e di liberare il team finanziario, che ora può concentrarsi sulla crescita invece che sull'inseguimento dei pagamenti.

3. Follow-up e incassi automatizzati

Il follow-up delle fatture scadute è una delle attività più ripetitive e dispendiose in termini di tempo nell'ambito della gestione dei crediti. Richiede coerenza, tempismo e il tono giusto. L'IA aiuta a personalizzare e dare priorità ai follow-up, sostituendo messaggi generici o fogli di calcolo

🔍 Ti aiuta a: Personalizza quando e come effettuare il follow-up in base ai dati dei clienti (se un cliente risponde alle email il martedì, invia i promemoria di conseguenza)

Adatta la comunicazione in base al sentiment e alla cronologia dei clienti : sollecitazioni amichevoli per i clienti abituali e promemoria più decisi per i pagatori cronici

Riordina le code di follow-up in modo che le fatture di alto valore o a rischio vengano gestite per prime 📌 Lascia che l'IA escalation dei follow-up in base a trigger come "account scaduti da 5 giorni" o "nessuna risposta dopo due promemoria". Il sistema può assegnare attività o inviare email in modo che il tuo team di contabilità possa concentrarsi su questioni più urgenti.

💡 Suggerimento: puoi utilizzare gli agenti IA personalizzati Autopilot di ClickUp per inviare promemoria automatici ai canali e ai gruppi dei client in base a date di scadenza e criteri specifici. Ecco come possono aiutarti gli agenti IA: Promemoria automatici: puoi impostare un agente IA per monitorare le date di scadenza o i campi personalizzati (come "Data di scadenza del pagamento") sulle attività o sui record dei client. L'agente può quindi inviare automaticamente dei promemoria (tramite commenti, messaggi di chat o email) quando un pagamento è in scadenza o scaduto

Trigger personalizzati: gli agenti possono essere configurati per attivare azioni in base alle modifiche dello stato delle attività, dei campi personalizzati o delle date, ideale per il monitoraggio dei pagamenti

Integrazione: se utilizzi strumenti di pagamento esterni (come Stripe, QuickBooks, ecc.), puoi integrarli con ClickUp. Gli agenti IA possono quindi agire sugli aggiornamenti dello stato dei pagamenti provenienti da questi strumenti Scopri come configurare questi agenti in questo video esplicativo realizzato da Ken, uno dei product manager di ClickUp:

👀 Lo sapevate? Ridurre di un giorno i ritardi nei pagamenti aumenterebbe il flusso di cassa complessivo delle aziende dell'Unione europea dello 0,9% e consentirebbe loro di risparmiare 158 milioni di euro in costi di finanziamento.

4. Gestione e risoluzione delle controversie

Un singolo errore in una voce o un termine dell'ordine di acquisto trascurato può bloccare i pagamenti per settimane. Peggio ancora, le controversie spesso rimangono invisibili fino a quando un cliente non solleva un problema, ma a quel punto il flusso di cassa ha già subito un duro colpo.

L'IA rileva e previene le controversie prima che si verifichino e regola il modo in cui i team le gestiscono e le risolvono quando si presentano.

🔍 Puoi utilizzarlo per: Identifica i motivi ricorrenti delle controversie dai dati storici, come problemi relativi alla quantità dei prodotti, discrepanze nella fatturazione, ecc. , e segnala in anticipo le fatture ad alto rischio

Scansiona le email o i ticket di assistenza per rilevare toni frustranti, consentendo un escalation o una risoluzione più rapida

Inoltra le controversie agli stakeholder interni competenti e suggerisci azioni risolutive basate sui risultati passati 📌 Una risoluzione più rapida riduce il DSO e migliora la soddisfazione dei clienti, due risultati solitamente difficili da bilanciare.

5. Previsione del flusso di cassa

Il flusso di cassa determina la tua capacità di operare, crescere e pagare il tuo team. Tuttavia, i metodi di previsione tradizionali come fogli di calcolo e modelli statici non sono in grado di stare al passo con il comportamento mutevole dei clienti o l'incertezza economica.

L'IA offre un modo per passare da una pianificazione retrospettiva e reattiva a una previsione in tempo reale basata sui dati.

🔍 Come può aiutarti: Combina report di anzianità, modelli di pagamento, stato delle fatture e macro tendenze

Proiezioni con regolazione automatica man mano che vengono emesse nuove fatture o ricevuti pagamenti

Simula cambiamenti come ad esempio cosa succederebbe se i 10 principali clienti pagassero con 5 giorni di ritardo e verifica l'impatto a valle 📌 Crea dashboard basati sull'IA per monitorare i flussi di cassa previsti rispetto a quelli effettivi e impostare avvisi per eventuali variazioni significative.

💡 Suggerimento: crea dashboard basati sull'IA che non solo monitorano i pagamenti in entrata previsti rispetto a quelli effettivi, ma spiegano anche il perché dietro i numeri. Con le schede IA nelle dashboard di ClickUp, puoi inserire widget che riepilogano/riassumono automaticamente le tendenze, segnalano le anomalie o persino redigono approfondimenti in un linguaggio semplice direttamente all'interno della tua dashboard. Invece di setacciare manualmente i report, ricevi avvisi proattivi e contestualizzati, in modo da poter agire rapidamente quando le variazioni sono più importanti.

Vantaggi dell'utilizzo dell'IA nella contabilità clienti

Con l'allungarsi dei cicli di pagamento e l'aumento dei costi operativi, i team finanziari si affrettano a fare di più con meno risorse. L'IA trasforma i processi manuali di contabilità clienti in sistemi proattivi e basati su informazioni approfondite.

Ecco alcuni vantaggi dell'IA nelle operazioni di contabilità clienti:

Riduci i tempi medi di incasso identificando e dando priorità alle fatture più a rischio di ritardo

Scalate in modo efficiente gestendo più fatture senza aumentare il personale

Aumenta la visibilità consolidando lo stato delle fatture, il comportamento dei clienti, i dati finanziari e le previsioni in un'unica dashboard

Effettua la valutazione del rischio di credito assegnando punteggi di rischio dinamici e individuando le tendenze di pagamento anticipate

Libera i team automatizzando attività di routine come promemoria, escalation e inserimento dati

👀 Lo sapevate? Solo il 44% delle aziende ha automatizzato i propri processi di contabilità clienti per migliorare le proprie prestazioni finanziarie.

Gli strumenti giusti per l'automazione della contabilità clienti possono aiutarti a semplificare la riscossione e il monitoraggio dei pagamenti.

Ecco tre strumenti che apportano automazione intelligente e informazioni predittive alle tue operazioni di gestione dei crediti:

1. Versapay

tramite Versapay

Versapay combina l'automazione della contabilità clienti con funzionalità/funzioni di collaborazione con i clienti per aiutare le aziende ad accelerare i pagamenti e migliorare la trasparenza.

Utilizza Versapay per:

Implementa l'apprendimento automatico per automatizzare le applicazioni di cassa e abbinare i pagamenti alle rimesse

Prevedi i rischi di pagamento in base al comportamento dei clienti e alla cronologia delle controversie

Organizza gli incassi con i commenti integrati e i portali clienti

2. HighRadius

tramite HighRadius

HighRadius offre una suite completa di strumenti basati sull'IA per l'ufficio del CFO, con una forte attenzione all'automazione dei crediti e a una migliore gestione del flusso di cassa.

Ecco come può aiutarti:

Prevedi le date di pagamento utilizzando modelli comportamentali avanzati

Accelerate la risoluzione delle controversie con le risposte e l'inoltro suggeriti dall'IA

Abbina i pagamenti alle fatture indipendentemente dal formato e dalla fonte

3. ClickUp

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, ti offre visibilità completa sullo stato dei pagamenti e sulle informazioni del tuo account senza dover gestire più fogli di calcolo o strumenti scollegati.

Prova ClickUp gratis Aggiungi campi personalizzati ai tuoi record di transazioni e specifica esattamente dove va a finire il tuo denaro, con ClickUp per la finanza

ClickUp per i team finanziari

Con ClickUp per la finanza, puoi:

Calcola il numero di giorni di ritardo dei tuoi crediti utilizzando la data di scadenza e la data di completamento nei campi personalizzati

Contrassegna le fatture che superano la soglia media di scadenza della tua azienda utilizzando una combinazione di avvisi automatici e approfondimenti IA dai dashboard ClickUp

Prevedi il potenziale impatto sul flusso di cassa mensile in base ai saldi aperti e ai dati finanziari complessivi. Ad esempio, i campi personalizzati in ClickUp ti consentono di monitorare dati quali il numero di elaborazione delle fatture, lo stato dei pagamenti, il nome del cliente, l'importo dovuto e altro ancora per ottenere un contesto più completo

Puoi anche aggiungere campi formula per eseguire calcoli in tempo reale all'interno dell'area di lavoro. Ciò è particolarmente utile per i team finanziari abituati alla logica dei fogli di calcolo

Organizza le informazioni e le attività come faresti in un foglio di calcolo, utilizzando la vista Tabella di ClickUp

Puoi gestire queste informazioni nella vista Tabella di ClickUp, che imita un foglio di calcolo (ma con funzionalità migliori). Ogni riga si converte in un'attività e ogni colonna diventa un campo dati live su cui puoi agire direttamente. I team addetti alla contabilità clienti possono gestire lo stato delle fatture, aggiornare le note di pagamento e assegnare attività di follow-up.

ClickUp Brain

I team AR possono anche semplicemente scrivere la loro query su ClickUp Brain invece di ricorrere a lunghe elaborazioni di numeri e analisi manuali!

ClickUp Brain è l'assistente IA integrato in ClickUp che comprende le tue attività, i tuoi documenti e le comunicazioni con i clienti. Puoi chiedergli di riepilogare/riassumere la cronologia dei pagamenti dei client, generare email di follow-up o segnalare le fatture che non hanno avuto movimenti in una settimana.

Ad esempio, se un cliente ha tre fatture aperte, ClickUp Brain può redigere un'email che fa riferimento alle comunicazioni precedenti, alle date di scadenza e agli importi. Puoi ricontattare il cliente con un promemoria di pagamento personalizzato in pochi secondi.

Chiedi a ClickUp Brain di redigere promemoria di pagamento per i tuoi clienti

📌 Ti affidi ancora a ChatGPT o ad altri LLM per lavorare sui tuoi processi di contabilità clienti? Beh, ora puoi usare ChatGPT, Gemini e Claude, tutti da ClickUp Brain invece di passare da un'app all'altra.

Ti affidi ancora a ChatGPT o ad altri LLM per lavorare sui tuoi processi di contabilità clienti? Beh, ora puoi usare ChatGPT, Gemini e Claude, tutti da ClickUp Brain invece di passare da un'app all'altra.

Automazioni ClickUp

Le automazioni di ClickUp offrono un'ottima configurazione per attività ripetitive o noiose. Porta avanti le attività impostando condizioni e trigger che eseguono automaticamente le azioni nell'intero processo di contabilità clienti.

Ad esempio, puoi creare un flusso di lavoro con ClickUp Automazioni per inviare automaticamente l'email redatta da ClickUp Brain al cliente e richiedere il pagamento in modo professionale.

Dì a ClickUp Brain cosa vuoi automatizzare in linguaggio naturale e ClickUp Automazioni creerà un flusso di lavoro

Puoi utilizzare le automazioni di ClickUp per:

Modifica automaticamente lo stato delle attività in base alle date di scadenza o alla conferma del pagamento

Assegna escalation se un client non ha risposto entro un periodo prestabilito

Aggiungi attività secondarie o commenti in base a tag di rischio o valori delle fatture

Avvisa i manager quando gli account chiave superano la soglia di scadenza

📮ClickUp Insight: Recentemente abbiamo scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia ogni giorno da 1 a 3 messaggi per ottenere le informazioni di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti collegate!

Dashboard ClickUp

Per monitorare i flussi di cassa in entrata e in uscita, i debiti e i crediti, puoi creare dashboard personalizzate di ClickUp che riflettono esattamente ciò che il tuo team ha bisogno di vedere. Le dashboard estraggono dati in tempo reale dai flussi di lavoro delle attività, quindi nel momento in cui lo stato, l'assegnazione o la conferma del pagamento cambiano, questi vengono riportati nei tuoi report.

Ottieni una visione dettagliata dei KPI degli account chiave con i dashboard ClickUp

Con i dashboard di ClickUp, puoi monitorare:

Saldi in sospeso per stato, anzianità o esattore

Numero di fatture in fase di escalation, follow-up o con stato risolto

Tendenze di incasso per settimana, regione o tipo di cliente

Media DSO e tasso di incasso rispetto agli obiettivi

Infatti, i dashboard ClickUp sono perfetti durante le riunioni di revisione dei crediti o quando i dirigenti hanno bisogno di una panoramica rapida delle prestazioni dei crediti.

💡 Suggerimento: utilizza ClickUp University per risparmiare tempo e formare i tuoi dipendenti. Lavorare all'interno dell'ecosistema ClickUp ti consente di accedere a guide pratiche coinvolgenti e di padroneggiare gli strumenti essenziali.

Mentre le dashboard visive di ClickUp standardizzano i tuoi KPI finanziari, puoi anche organizzare la gestione delle informazioni.

Moduli ClickUp

I moduli ClickUp standardizzano le attività o le richieste di follow-up prima che entrino nella pipeline. Puoi crearli per i team interni per inviare richieste di fatturazione, con campi obbligatori come nome del cliente, importo della fattura, data di scadenza, riferimento PO e informazioni di contatto.

Ogni invio nei moduli ClickUp viene convertito automaticamente in un'attività di ClickUp. Viene quindi assegnato alla persona corretta con tutto il contesto necessario già in atto.

Raccogli e centralizza le informazioni con i moduli ClickUp

I team AR possono utilizzare i moduli ClickUp per:

Risparmia tempo eliminando le continue richieste di chiarimenti

Trigger automazioni specifiche in base agli input dei moduli (ad esempio, assegnazione automatica delle fatture di alto valore ai credit collector senior)

Collega l'invio dei moduli a flussi di lavoro personalizzati per escalation o approvazioni

Documenti ClickUp

I documenti ClickUp offrono ai tuoi team di contabilità clienti uno spazio centralizzato per tutto ciò di cui hanno bisogno per lavorare in modo coerente.

Aggiungi informazioni più rapidamente con la formattazione avanzata e i comandi slash in ClickUp Docs

Conserva raccolte di playbook, modelli di email di follow-up, guide per la risoluzione delle controversie e politiche di escalation nei documenti. Questi possono essere collegati direttamente alle attività, mantenendo tutti allineati sul linguaggio e sul processo.

Ad esempio, per studiare un'attività relativa a una controversia con un client, l'addetto al recupero crediti assegnato può accedere alla documentazione appropriata e monitorare le modifiche apportate al processo utilizzando la cronologia delle versioni.

Integrazioni ClickUp

Raccogli le informazioni delle fatture tramite moduli, gestisci le attività con campi personalizzati e automazioni, monitora lo stato di avanzamento nelle dashboard, utilizza i documenti per garantire la coerenza e collega il tuo stack finanziario tramite le integrazioni di ClickUp.

Collega le tue app preferite con oltre 1000 integrazioni ClickUp

Ad esempio, ClickUp si integra con QuickBooks per sincronizzare l'attività delle fatture con la gestione delle attività. Quando viene emessa una nuova fattura in QuickBooks, è possibile creare automaticamente un'attività corrispondente in ClickUp, con i termini di pagamento, i dettagli del client e le scadenze di follow-up.

Una volta ricevuto il pagamento, l'attività può essere contrassegnata automaticamente come completata, mantenendo aggiornato il flusso di lavoro.

Questo viene anche riportato in ClickUp Brain, che può:

Redigi solleciti personalizzati per le fatture non pagate sulla base dei dati sincronizzati

Riepiloga/riassumi le tendenze nel comportamento di pagamento dei clienti estratte da QuickBooks

Consiglia azioni basate sui dati di anzianità o sui problemi di pagamento ricorrenti

ClickUp crea un flusso di lavoro completo per la contabilità clienti grazie alle sue funzionalità/funzioni di elaborazione dei pagamenti più veloci.

Arnold Rogers, responsabile del supporto clienti presso Launch Control, concorda:

Abbiamo integrato Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, ecc. Questo ci consente di monitorare le finanze, la fidelizzazione, la reportistica e i dettagli dei clienti in un unico spazio, poiché possiamo estrarre le informazioni da tutti gli strumenti che utilizziamo e compilarle in ClickUp per facilitarne l'uso senza coinvolgere tutti i reparti e sottrarre tempo alle loro attività.

Abbiamo integrato Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, ecc. Questo ci consente di monitorare le finanze, la fidelizzazione, la reportistica e i dettagli dei clienti in un unico spazio, poiché possiamo estrarre le informazioni da tutti gli strumenti che utilizziamo e compilarle in ClickUp per facilitarne l'uso senza coinvolgere tutti i reparti e senza sottrarre tempo alle loro attività.

Come iniziare a utilizzare l'IA nella gestione dei crediti

L'adozione dell'IA generativa non significa sostituire l'intero sistema di contabilità clienti. Inizia in piccolo automatizzando le attività più complesse.

Ecco un elenco rapido di dove i team AR possono applicare l'IA nei loro sistemi esistenti per ottenere pagamenti puntuali:

Attività o sfida Soluzione basata sull'IA Recupero dei pagamenti scaduti Trigger follow-up in base alle date di scadenza o al comportamento dei clienti Invio di fatture ritardato o incompleto Standardizza gli input con moduli di inserimento dati strutturati Mancanza di visibilità sulle prestazioni della contabilità clienti Utilizza dashboard in tempo reale per monitorare l'anzianità, il DSO e le escalation Ritardi nella gestione e nella risoluzione delle controversie Inoltra automaticamente i problemi e suggerisci azioni da intraprendere utilizzando i dati passati

👀 Lo sapevate? Il 99% delle aziende americane è costituito da piccole imprese. Pertanto, i ritardi nei pagamenti interessano oltre la metà della forza lavoro nazionale.

Non lasciare che i crediti si trasformino in debiti: gestiscili meglio con ClickUp

Nessuno vuole passare la settimana a rincorrere fatture insolute o pagamenti in ritardo. Con l'IA nel tuo flusso di lavoro, puoi sostituire le attività reattive con sistemi proattivi. Il risultato? Puoi elaborare una strategia per il processo di recupero crediti e ottenere un notevole risparmio sui costi.

ClickUp è una piattaforma all-in-one che ti offre tutti gli strumenti necessari per farlo. Puoi redigere follow-up, impostare automazioni per gestire promemoria ed escalation, monitorare le tendenze di pagamento in tempo reale tramite dashboard live e molto altro ancora.

Standardizza i tuoi processi e riduce il lavoro manuale, così non dovrai più reagire ai problemi, ma risolverli prima che si presentino.

Iscriviti gratis a ClickUp e crea un processo di gestione dei crediti più intelligente e veloce!