Esempi di flusso di lavoro dei super agenti IA: 12 casi d'uso pratici in ClickUp

È facile entusiasmarsi per gli agenti IA quando si vedono demo raffinate e grandi promesse. Poi ci si siede per configurarne uno per il proprio lavoro... e iniziano a sorgere le domande.

Dove si inserisce? Cosa dovrebbe gestire? Da cosa dovrebbe stare lontano?

I super agenti AI di ClickUp prendono le parti ripetibili del tuo lavoro e insegnano all'area di lavoro come gestirle in modo coerente. Se fatto correttamente, otterrai un sistema che lavora insieme al tuo team, segnala ciò che è importante e fa avanzare il lavoro senza creare ulteriore disordine.

In questa guida troverai 12 esempi pratici di flusso di lavoro Super Agent basati sul lavoro reale e quotidiano all'interno di ClickUp.

Iniziamo! 🤩

Che cos'è un super agente?

Un super agente ClickUp è un collega di squadra basato sull'intelligenza artificiale in grado di pianificare, ragionare ed eseguire flussi di lavoro in più passaggi utilizzando il contesto live della tua area di lavoro. Accelera i flussi di lavoro con i super agenti in ClickUp

A differenza dell'automazione di base dei processi aziendali che funziona con trigger fissi, questi agenti si adattano a ciò che accade nei tuoi progetti, nelle attività di ClickUp, nei documenti e nelle chat, quindi agiscono con gli strumenti e i dati giusti.

Ecco cosa li rende diversi dagli altri strumenti di produttività basati sull'IA:

Contesto sensibile per impostazione predefinita: estrae il contesto in tempo reale da attività, documenti, commenti e messaggi di chat specifici per prendere decisioni.

Progettato per essere multi-step: esegue flussi di lavoro completi dall'inizio alla fine: legge un'attività, ricerca il contesto, aggiorna un documento, avvisa i titolari e redige un follow-up.

Progettato per la collaborazione: funziona come un compagno di squadra in funziona come un compagno di squadra in ClickUp Chat e Tasks; puoi triggerarlo manualmente o impostarlo per funzionare automaticamente secondo un programma prestabilito.

Configurabile e con ambito definito: consente di controllare esattamente a quali strumenti e origini dati può accedere, comprese le app esterne selezionate.

Human-in-the-loop by design: richiede l'approvazione umana per le azioni critiche, con ogni passaggio registrato per garantire la visibilità.

Apprende nel tempo: si adatta in base al feedback e ai risultati passati man mano che i flussi di lavoro si ripetono.

Configura flussi di lavoro in più passaggi utilizzando strumenti personalizzabili e origini dati con ClickUp Super Agents

Sei curioso di sapere come funzionano effettivamente i super agenti? Guarda questa breve spiegazione prima di passare agli esempi che puoi utilizzare immediatamente! 👇🏽

L'anatomia di un ottimo flusso di lavoro dei super agenti

Un flusso di lavoro Super Agent è una catena definita di input, regole, strumenti e controlli che trasforma i segnali grezzi nella tua area di lavoro in risultati coerenti e verificabili. Invece di automatizzare tutto, l'obiettivo è aumentare l'efficienza operativa progettando un percorso affidabile dal segnale al risultato che possa essere eseguito ripetutamente senza creare errori.

Ogni flusso di lavoro efficace segue una struttura di base simile, anche se il caso d'uso cambia. Ecco cosa significa ogni parte nella pratica e come funzionano insieme. 👇

Input

Tutto inizia con un segnale o un input. Quel segnale potrebbe essere un aggiornamento di un'attività, un nuovo documento, un messaggio di chat, appunti di una riunione, l'invio di un modulo o anche un cambiamento di stato.

Input specifici e stabili portano a risultati prevedibili, mentre input vaghi creano risultati poco chiari. Ogni flusso di lavoro dovrebbe iniziare con un tipo di input standard, in modo che l'agente sappia sempre a cosa sta reagendo.

📌 Esempio: per comprendere meglio la struttura, prendiamo in esame un agente di preparazione quotidiana dei clienti il cui compito è quello di esaminare il Calendario di un account manager alla ricerca di riunioni con i clienti e aiutarlo a prepararsi per ogni riunione in base al contesto. Ecco come appare l'input dell'agente: Raccoglie i propri input scansionando strumenti pertinenti come Calendario, thread Gmail, ClickUp documenti e altro ancora.

Trigger

Nulla dovrebbe funzionare "solo perché qualcosa è cambiato". Il trigger definisce quando è consentito avviare il flusso di lavoro. Questo è il momento in cui l'agente può agire sull'input. Un trigger può essere manuale, come l'assegnazione di un tag all'agente, o automatico, come un cambiamento di stato, una pianificazione o un'automazione.

I trigger servono a prevenire esecuzioni accidentali e duplicazioni del lavoro. Quando questa parte è approssimativa, i flussi di lavoro possono diventare rapidamente disordinati.

📌 Esempio: Il Daily Client Prep Agent nel nostro esempio è programmato per essere eseguito ogni giorno alle 8 del mattino. Oltre a ciò, può anche essere attivato quando qualcuno lo menziona all'interno dell'area di lavoro di ClickUp, gli invia un messaggio diretto nella chat di ClickUp o gli assegna un'attività di ClickUp.

🔍 Lo sapevate? Il termine " agente software " ha guadagnato notevole popolarità negli anni '80 e '90, con il fiorire della ricerca sull'intelligenza artificiale distribuita (DAI) e sui sistemi autonomi orientati agli obiettivi. Durante questo periodo, i ricercatori sono passati dalla creazione di programmi passivi basati su regole alla creazione di "agenti" attivi e sempre più autonomi, in grado di agire per conto degli utenti in ambienti complessi e dinamici.

Regole decisionali

Le regole decisionali definiscono i confini del flusso di lavoro. Chiariscono su cosa l'agente deve agire, cosa deve ignorare e quando deve interrompere e segnalare.

È qui che risiedono le regole predefinite "non fare nulla". Esempi reali includono il salto di elementi a bassa priorità, l'escalation quando mancano i dati richiesti o l'interruzione quando il contesto è incompleto. Le regole decisionali sono il principale livello di controllo che mantiene l'agente nell'ambito di applicazione e impedisce un'automazione rischiosa.

📌 Esempio: cosa succede in una giornata in cui non sono previste riunioni con i clienti? Le regole decisionali aiutano il Daily Client Prep Agent con istruzioni per situazioni specifiche/casi limite.

Una volta che l'agente sa che deve agire, questo livello definisce come è autorizzato ad agire. Ciò potrebbe significare creare o aggiornare attività complesse, recuperare dati da Docs, redigere messaggi, estrarre contesto da una fonte di conoscenza aziendale o notificare i titolari. Più questo insieme è rigoroso, più il flusso di lavoro diventa sicuro.

Limitare gli strumenti e le autorizzazioni riduce gli effetti collaterali e rende più facile prevedere cosa l'agente può e non può modificare.

📌 Esempio: per poter eseguire le azioni assegnategli, l'agente addetto alla preparazione quotidiana dei clienti deve accedere al calendario dell'account manager, a Gmail e a ClickUp Docs/area di lavoro. Le competenze dell'agente (capacità di accedere agli strumenti), le sue conoscenze e la sua memoria lo aiutano a svolgere il suo compito.

🔍 Lo sapevate? L'automazione robotica dei processi (RPA) ha iniziato a guadagnare terreno all'inizio degli anni 2000, soprattutto nel settore bancario e assicurativo. I primi strumenti RPA imitavano le azioni umane nell'interfaccia utente (cliccare sui pulsanti, copiare dati e compilare moduli) senza richiedere una profonda integrazione con i sistemi di back-end.

Formato di output

La tua definizione di "terminato" non dovrebbe mai essere ambigua. Il formato di output determina la forma del risultato ogni singola volta. Alcuni esempi includono un'attività creata con campi personalizzati specifici compilati, un documento aggiornato con un layout di sezione fisso o un messaggio redatto con un oggetto standard e una lista di controllo dei passaggi successivi.

I risultati strutturati rendono i risultati verificabili, controllabili e facili da riutilizzare. Le risposte in formato libero non sono facilmente scalabili perché sono più difficili da convalidare e più difficili da utilizzare a valle.

Punti di controllo umani

Non tutto dovrebbe funzionare dall'inizio alla fine senza pause. I checkpoint sono i momenti in cui il flusso di lavoro passa a una persona prima che si verifichi qualcosa di rilevante. È qui che avvengono le approvazioni, le conferme o le modifiche.

L'obiettivo è quello di creare passaggi di consegne sicuri quando i risultati influiscono sui clienti, sul denaro o sugli impegni di consegna. I checkpoint trasformano l'automazione del flusso di lavoro in un sistema controllato invece che in una scatola nera.

Misurazione

Questo elemento definisce come capire se il flusso di lavoro funziona davvero. Se non lo misuri, non puoi sapere se il flusso di lavoro è utile o se sta causando problemi senza che te ne accorga.

Le metriche di misurazione includono il tempo risparmiato, il volume elaborato, il tasso di errore, le rielaborazioni evitate e la qualità dei risultati. Metriche chiare rendono evidente quando è necessario adeguare le regole decisionali, gli input o gli output.

Utilizza il seguente principio per progettare flussi di lavoro che reggano nelle operazioni reali:

Scegli un risultato ripetibile: progetta i flussi di lavoro in modo che producano un risultato coerente. Cercare di risolvere più risultati in un unico flusso di lavoro crea una logica ramificata, risultati poco chiari e tassi di errore più elevati.

Definisci i limiti e le regole "non fare nulla/escalare": Implementa regole decisionali esplicite per descrivere quando l'agente deve interrompere, saltare o escalare. Questo tipo di Implementaregole decisionali esplicite per descrivere quando l'agente deve interrompere, saltare o escalare. Questo tipo di gestione delle conoscenze previene azioni accidentali quando il contesto è incompleto o al di fuori dell'ambito

Utilizza autorizzazioni minime e fonti di conoscenza autorevoli: concedi l'accesso solo agli concedi l'accesso solo agli spazi , alle cartelle, ai documenti e alle fonti esterne di ClickUp necessari per completare il flusso di lavoro. Limitare l'accesso aiuta a gestire i rischi e migliora la qualità dei risultati.

Richiedi output strutturati: definisci formati che il team può scansionare, approvare e riutilizzare. Le strutture standard rendono i flussi di lavoro prevedibili e sicuri da scalare.

Prova con un piccolo gruppo prima di passare alla fase di scalabilità: esegui il flusso di lavoro con un numero limitato di utenti e input reali. Osserva dove le regole decisionali non funzionano, dove i risultati devono essere migliorati e dove è necessario l'intervento umano.

🚀 Vantaggio di ClickUp: se stai fissando la schermata di configurazione di Super Agent e pensi "Ok... ma cosa dovrei dire a questo programma da fare?", ClickUp Brain è la tua scorciatoia. ClickUp Brain è un'IA contestuale integrata che offre una visibilità completa delle tue attività, dei tuoi documenti, dei tuoi progetti, dei tuoi commenti e delle tue conoscenze. Puoi utilizzarlo come un partner di pensiero mentre progetti e migliori i tuoi flussi di lavoro Super Agent. Nei flussi di lavoro reali, puoi utilizzare ClickUp Brain per: Metti alla prova i casi limite chiedendoti cosa succede quando le attività sono in ritardo, sottoposte a blocco o incomplete.

Perfeziona i trigger e le azioni in modo che il tuo agente funzioni al momento giusto, non in modo casuale.

Risolvi i comportamenti confusi chiedendo a ClickUp Brain di riepilogare/riassumere cosa ha fatto l'agente e perché. Crea istruzioni chiare per i super agenti descrivendo il tuo flusso di lavoro IA in un linguaggio semplice con ClickUp Brain

12 esempi di flusso di lavoro dei super agenti

Questi esempi mostrano come i Super Agent si inseriscono nel lavoro quotidiano all'interno di ClickUp. Ogni flusso di lavoro ha lo scopo di stimolare idee che puoi prendere in prestito e adattare per mantenere i progetti in movimento o ridurre il continuo scambio di informazioni tra i team.

1. Super agente dello stato

Trasforma le attività di lavoro recenti in aggiornamenti di stato chiari e facilmente consultabili con ClickUp Status Reporter Agent

Lo Status Reporter Agent mantiene una visione sempre aggiornata dell'effettivo avanzamento del lavoro. Legge le modifiche allo stato delle attività, le date di scadenza, i commenti, gli ostacoli e le dipendenze negli spazi o nelle cartelle selezionati, quindi le trasforma in un breve aggiornamento di stato leggibile. È possibile eseguirlo in base a una pianificazione o attivarlo da una modifica dello stato del progetto.

📌 Esempio: stai gestendo un lancio interfunzionale con ingegneria, controllo qualità e marketing in spazi diversi. Ogni venerdì, questo super agente esegue la scansione delle attività contrassegnate con l’attività cardine del lancio, evidenzia ciò che è stato spedito questa settimana, ciò che è slittato e ciò che è bloccato dalle approvazioni.

Pubblica un riepilogo chiaro nel canale del progetto e aggiorna un documento di stato settimanale. Quando una dipendenza critica è in ritardo, la segnala chiaramente invece di nasconderla in un lungo elenco di attività.

💬 Esempio di prompt:

Ogni venerdì alle 16:00, esamina tutte le attività collegate alla milestone "Lancio Q2". Riassumi il lavoro completato, gli elementi bloccati e tutto ciò che potrebbe essere a rischio la settimana successiva. Pubblica l'aggiornamento nel canale #launch-status e aggiorna il documento sullo stato settimanale.

Se un'attività contrassegnata come "Critica" è in ritardo di oltre 24 ore, includila in una sezione separata denominata "Necessita attenzione" e effettua una menzione sul titolare.

Ignora le attività con stato "Backlog"

🎯 Caso di studio: aggiornamenti sullo stato dei progetti IA con ClickUp Super Agents Illia Shevchenko, fondatore di sProcess e ClickUp Consultant certificato, ha notato un problema ricorrente che affliggeva uno dei suoi clienti. I dirigenti volevano aggiornamenti rapidi sui progetti. Gli sviluppatori dovevano interrompere il lavoro per scriverli. Così ha creato un piccolo super agente ClickUp chiamato Website Project Status Sync Agent. Invece di chiedere al team di scrivere rapporti, l'agente legge l'attività effettiva delle attività in ClickUp e genera automaticamente aggiornamenti sul progetto a livello dirigenziale. Il team di consegna continua a lavorare nelle normali visualizzazioni delle attività, mentre l'agente mantiene sincronizzati i tracker. Il risultato: la leadership ottiene istantanee di ciò che sta procedendo, ciò che è in stallo e dove è necessaria attenzione, senza riunioni, ping di stato o reportistica manuale.

Se stai valutando come i super agenti di ClickUp potrebbero automatizzare la reportistica, il coordinamento o gli aggiornamenti dei progetti nella tua organizzazione, il team di ClickUp può aiutarti a progettarli e implementarli su larga scala.

2. Gestione delle priorità Super Agent

Monitora il lavoro attivo nell'intero spazio di lavoro e individua le attività urgenti con ClickUp Priorities Manager

Il Priority Manager Agent esamina le date di scadenza, le dipendenze, gli SLA e le modifiche di stato dei lavori attivi e regola la priorità delle attività quando le condizioni cambiano. Quando il lavoro a monte subisce ritardi, le attività a valle vengono automaticamente spostate in avanti.

📌 Esempio: il tuo team di consegna gestisce le richieste dei clienti con impegni SLA. Un'attività che era "normale" diventa improvvisamente urgente perché una dipendenza è sfuggita e il tempo a disposizione per l'SLA sta per scadere.

L'agente rileva il rischio, aumenta la priorità a "Alta" e commenta l'attività spiegandone il motivo. Se lo SLA non è più a rischio, riduce la priorità e nota la modifica in modo che il team non continui a spegnere vecchi incendi.

💬 Esempio di prompt:

Monitora le attività nella cartella "Richieste dei clienti". Se un'attività è a meno di 48 ore dalla scadenza SLA, imposta la priorità su Alta e aggiungi un commento che spieghi il rischio.

Se una dipendenza è in ritardo e crea un blocco per un'altra attività, aumenta di un livello la priorità dell'attività bloccata.

Non modificare le priorità delle attività già contrassegnate come "Critiche" senza segnalarle per una revisione umana.

🧠 Curiosità: All'inizio degli anni '70, il sistema MYCIN è stato sviluppato presso la Stanford University per diagnosticare le infezioni batteriche e raccomandare antibiotici. Utilizzava un motore basato su regole "se questo, allora" e, in test controllati, ha funzionato a un livello paragonabile a quello degli specialisti in malattie infettive.

3. Agente Field Filler Super Agent

Dedurre e regolare la priorità delle attività in base all'urgenza, alle scadenze e alle parole chiave utilizzando ClickUp Field Filler Agent

I dati disordinati relativi alle attività di ClickUp non sono solitamente colpa di nessuno. Le persone agiscono rapidamente, tralasciano di aggiungere il contesto pertinente ai campi personalizzati e presumono che qualcun altro provvederà a sistemare le cose in un secondo momento. Il super agente ClickUp Field Filler gestisce questa pulizia in background.

Quando arrivano nuove attività con campi mancanti o incoerenti, il sistema compila le informazioni di base utilizzando le regole dell'area di lavoro, i modelli di flusso di lavoro e gli schemi delle attività precedenti. Estrae il contesto dai titoli, dalle descrizioni, dai documenti collegati e dalle fonti delle richieste per mantenere strutturata l'area di lavoro.

📌 Esempio: il tuo team operativo inserisce rapidamente le attività interne in ClickUp. La maggior parte di esse viene inserita con un semplice titolo come "Correzione esportazione fatturazione" e senza indicare il titolare, il team o la priorità. L'agente legge il nome dell'attività, la collega all'area Fatturazione, la assegna al titolare delle operazioni finanziarie, imposta la priorità in base alle parole chiave "fatturazione" ed "esportazione" e applica lo stato corretto del flusso di lavoro.

💬 Esempio di prompt:

Quando viene creata una nuova attività in "Support Intake", compila automaticamente la categoria, il titolare e lo SLA in base alle parole chiave nella descrizione e al team del richiedente.

Se la priorità non è indicata, deducila dall'uso di termini che indicano urgenza come "bloccato", "urgente" o "problema di produzione".

Se i campi obbligatori non possono essere dedotti con certezza, lascia un commento chiedendo chiarimenti al richiedente e non assegnare l'attività.

📮 Approfondimento ClickUp: il 25% delle persone ritiene che gli agenti IA potrebbero aiutarle a organizzarsi meglio. E hanno ragione. Gli agenti IA specializzati possono aiutarti a rimanere organizzato portando avanti le attività, assegnando la titolarità, fissando le scadenze e gestendo le operazioni di follow-up di routine che altrimenti subirebbero ritardi. Tuttavia, questo funziona solo quando un agente può agire per conto di qualcuno entro i limiti appropriati. Operando all'interno di uno spazio di lavoro unificato in cui attività, file e interazioni passate sono già collegati, i super agenti ereditano le stesse autorizzazioni a livello di utente delle persone che supportano. Ciò significa che possono agire (portare avanti le attività, aggiornare gli stati o inoltrare le informazioni in modo responsabile) senza oltrepassare i limiti o necessitare di una supervisione costante.

4. Pianificatore della suddivisione del lavoro Super Agent

Utilizza il Work Breakdown Planner per trasformare le attività principali in attività secondarie chiare e realizzabili con assegnatari e date di scadenza

Il Work Breakdown Planner trasforma le attività principali poco chiare in un piano di esecuzione chiaro e verificabile, ma solo quando lo @menzioni esplicitamente in un'attività o lo assegni a una di esse.

Legge il contesto completo dell'attività (descrizione, commenti, attività secondarie esistenti, date di scadenza e assegnatari), cerca lavori simili nella tua area di lavoro quando utile e redige un elenco strutturato di 3-10 attività secondarie con titolari e sequenze suggerite. Vedrai una suddivisione proposta nei commenti dell'attività, potrai modificarla se necessario e approvarla prima che vengano aggiunte eventuali attività secondarie.

📌 Esempio: un team leader @menziona l'agente in un'attività principale denominata "Migrazione del sistema di fatturazione al nuovo provider" e aggiunge l'obiettivo e la scadenza in un commento.

L'agente risponde con una bozza di piano: individuazione, mappatura dei dati, configurazione della migrazione, controllo qualità e passaggio, ciascuno con i titolari e le date suggeriti. Il PM chiede di unire due passaggi e cambiare un titolare. Dopo l'approvazione, l'agente crea le attività secondarie definitive sotto l'attività principale.

💬 Esempi di prompt:

@Work Breakdown Planner, suddividi questa attività principale in 5-8 attività secondarie. L'obiettivo è: ___. La scadenza è: ___. Preferisci questi titolari/ruoli: ___. Vincoli: ___

@Work Breakdown Planner propone una suddivisione per questa attività. Raggruppa i passaggi per fase e suggerisci le date di scadenza. Non creare nulla finché non confermo.

@Work Breakdown Planner, redigi una semplice suddivisione (max 5 attività secondarie). Se mancano dei dettagli, poni una domanda chiarificatrice prima di proporre il piano.

5. Briefing quotidiano sulle priorità Super Agent

Evidenzia i lavori importanti in programma e le attività obsolete/potenzialmente bloccate con il Daily Priority Briefer Super Agent

Il Daily Priority Briefer esamina tutte le attività aperte assegnate all'utente e trasforma un elenco di attività lungo e disordinato in un piano giornaliero breve e facilmente consultabile. Segnala ciò che richiede attenzione immediata, evidenzia le attività scadute, fornisce un'anteprima delle attività in programma nei prossimi cinque giorni lavorativi e segnala le attività che sono rimaste in sospeso per troppo tempo.

📌 Esempio: Alle 9 del mattino di un giorno feriale, il project manager riceve un messaggio diretto con un breve riassunto: due follow-up in ritardo con i fornitori, tre elementi "Da fare oggi" legati al lancio imminente di un prodotto e una revisione del progetto in sospeso da una settimana. Questo ti aiuta a scorrere l'elenco in meno di un minuto e a iniziare con il follow-up in ritardo.

💬 Esempio di prompt:

Ogni giorno feriale alle 9 del mattino, riepiloga le mie attività in ritardo, le scadenze di oggi e eventuali nuove @menzioni. Suggerisci le tre azioni principali da intraprendere per prime.

Se un'attività è in blocco e mi è stata assegnata, segnalala separatamente indicando chi la sta bloccando.

Non includere attività con stato "Backlog" o "Someday"

🎯 Caso di studio: prioritizzazione delle attività tramite IA con i super agenti di ClickUp Yvonne "Yvi" Heimann, ClickUp Verified Consultant e coach di efficienza aziendale, ha dovuto affrontare un problema familiare: troppe attività, troppi segnali e nessuna risposta chiara a cosa è importante oggi. Così ha creato un Daily Focus Super Agent in ClickUp. Ogni giorno feriale alle 8 del mattino, l'agente esamina la propria area di lavoro (attività, scadenze, menzioni e attività) e invia un messaggio con le tre priorità più importanti della giornata, etichettate con Da fare, Decidi o Delega. Così, invece di passare al setaccio dashboard e finestre In arrivo, ora ogni mattina inizia la giornata con un elenco di priorità chiaro e pronto per le decisioni.

Vuoi scoprire come i super agenti di ClickUp possono aiutarti a coordinare il lavoro, individuare le priorità o automatizzare il processo decisionale nella tua organizzazione?

6. Responsabile delle approvazioni Super Agent

Fornisci ai tuoi colleghi un'istantanea rapida e affidabile dello stato di approvazione ogni volta che lo richiedono con Approval Manager Super Agent

Le approvazioni tendono a bloccarsi quando la titolarità e i tempi non sono chiari. L'Approval Manager gestisce il flusso di approvazione all'interno di ClickUp indirizzando le attività al responsabile giusto, con monitoraggio delle risposte contestualizzate e con visibilità delle approvazioni in un unico posto. In questo modo si garantisce che il lavoro non proceda finché non è stato revisionato dalla persona giusta.

📌 Esempio: quando un'attività passa allo stato "Necessita approvazione", l'agente la inoltra all'approvatore indicato nell'attività, pubblica un breve riepilogo delle modifiche apportate e attende una risposta prima di consentire il passaggio allo stato successivo.

💬 Esempio di prompt:

Quando un'attività entra nella fase "Necessita approvazione", assegnala all'approvatore indicato nel campo "Approvatore" e pubblica un breve riepilogo delle modifiche apportate.

Se non ricevi risposta entro 48 ore, invia un commento di promemoria e avvisa l'approvatore nella chat.

Non spostare le attività in "Approvato" senza un'approvazione esplicita registrata nei commenti.

7. Super agente Campaign Launchpad

Colmate automaticamente il divario tra lo stato di avanzamento delle attività secondarie e lo stato della campagna principale utilizzando l'agente Campaign Launchpad

L'agente Campaign Launchpad mantiene prevedibile la tua bacheca della campagna impostando lo stesso flusso di lavoro di base ogni volta che viene creata una nuova campagna. Nel momento in cui un'attività della campagna appare nella tua area di lavoro, aggiunge una serie standard di attività secondarie per la pianificazione complessa, la creazione, il lancio, l'ottimizzazione e la reportistica.

Man mano che il lavoro procede, lo stato della campagna principale viene sincronizzato con ciò che sta effettivamente accadendo nelle attività secondarie, in modo che la bacheca rifletta i progressi reali invece che semplici auspici.

📌 Esempio: quando una nuova attività denominata "Campagna webinar di aprile" viene aggiunta all'elenco delle campagne, l'agente inserisce le sei attività secondarie standard relative a brief, creatività, configurazione, lancio, ottimizzazione e reportistica. Una volta completata l'attività secondaria principale relativa al lancio, la campagna principale passa automaticamente allo stato "Live", in modo che la bacheca rifletta la realtà senza che nessuno debba ricordarsi di aggiornarla.

💬 Esempio di prompt:

Quando viene creata una nuova attività nella gestione delle campagne di marketing, genera le 6 attività secondarie standard della campagna e aggiungi un breve commento che spiega cosa è stato creato.

Una volta completata l'attività secondaria "Lancio", sposta la campagna principale su "Live".

Se un'attività della campagna ha un titolo poco chiaro o provvisorio, chiedi all'autore di rinominarla prima di creare attività secondarie.

8. Assistente per il caffè del mattino

Sfrutta Morning Coffee Assistant per generare riepiloghi concisi e pronti per le decisioni relativi a thread o attività urgenti quotidiane

Le mattine vanno a rotoli quando si inizia con una montagna di dati non filtrati. Il Morning Coffee Agent raccoglie le attività notturne in un breve riassunto con aggiornamenti urgenti, messaggi che richiedono una risposta e tutto ciò che potrebbe ostacolare il lavoro di priorità della giornata. Elimina il cambio di contesto e prepara bozze rapide per le risposte, in modo da poter agire rapidamente senza aprire dieci thread contemporaneamente.

📌 Esempio: un responsabile del successo dei clienti accede a ClickUp alle 9 del mattino e trova un breve documento "Morning Brief" già pronto. Il documento mostra:

Due escalation di supporto ricevute durante la notte

Un'attività di rinnovo con blocco in fase di approvazione del prezzo

Il commento di un membro del team che chiede una decisione su una soluzione alternativa per un cliente

Ogni elemento include un riepilogo di una riga e una risposta suggerita estratta dalla cronologia delle attività e dall'ultimo messaggio nel thread. Senza aprire alcun elenco di attività o thread, possono smaltire la coda delle attività urgenti in meno di cinque minuti e iniziare la giornata dedicandosi al lavoro vero e proprio invece che allo smistamento della posta in arrivo.

💬 Esempio di prompt:

Ogni mattina nei giorni feriali, riepiloga gli aggiornamenti urgenti dei miei progetti con priorità alta e redige le bozze delle risposte per tutti i messaggi che richiedono una risposta.

Evidenzia tutto ciò che potrebbe ritardare una consegna questa settimana.

Escludi gli aggiornamenti di stato di routine, a meno che non influiscano sulle scadenze o sulle approvazioni.

9. Deadline Guardian Super Agent

Individua gli elementi che sembrano più a rischio in base alle date di scadenza e allo stato con l'agente Deadline Guardian

L'agente Deadline Guardian controlla le date di scadenza in tutta l'area di lavoro per le attività che ti sono state assegnate.

Quando qualcosa è in scadenza oggi o supera la scadenza, viene lasciato un breve promemoria direttamente sull'attività, in modo che nulla di urgente venga trascurato. Su richiesta, fornisce anche una rapida panoramica di ciò che è in scadenza e di ciò che è scaduto, in modo che le priorità siano facili da reimpostare senza dover scorrere lunghi elenchi.

📌 Esempio: un'attività di revisione dei contenuti per un sito web SaaS è prevista per oggi, ma ha ancora lo stato in corso. L'agente pubblica un breve promemoria sull'attività, indicando che la scadenza è oggi. In seguito, puoi chiedere cosa è in ritardo e l'agente risponde con un breve elenco che mostra una revisione interna mancata e un aggiornamento analitico che è slittato ieri.

💬 Esempio di prompt:

Monitora le date di scadenza nello spazio di consegna. Segnala le attività a rischio se le dipendenze non sono complete entro 48 ore dalla data di scadenza.

Invia un riepilogo giornaliero delle attività scadute al titolare del progetto.

Non inviare notifiche per le attività con data di scadenza superiore a sette giorni.

10. Generatore di documenti PRD

Raccogli e sintetizza i "contributi del team" da attività epiche, attività secondarie e documenti con note di riunioni rilevanti con l'agente PRD Writer

Il generatore di documenti PRD raccoglie gli input sparsi tra ticket, commenti e note incomplete e li trasforma in un documento completo sui requisiti del prodotto all'interno del software di gestione dei documenti di ClickUp.

Legge l'epica, le attività secondarie correlate e le note delle riunioni, quindi sintetizza l'intento, gli obiettivi, i requisiti, i rischi e le domande aperte in un PRD chiaro su cui i team possono effettivamente basarsi. Se esiste già un PRD per la stessa funzionalità/funzione, lo aggiorna e lo perfeziona invece di creare duplicati.

📌 Esempio: un responsabile del supporto clienti segnala un problema ricorrente: i tecnici sul campo perdono le note quando si disconnettono. Fanno una menzione all'agente nell'epica "Modalità offline per l'app sul campo".

L'agente ricava il contesto dai ticket di supporto, da un documento con le note di una riunione del team del supporto e da attività secondarie di backend relative ai limiti di spazio di archiviazione locale. Crea un PRD con requisiti chiari per la presa di appunti offline, la gestione dei conflitti di sincronizzazione e la documentazione dei processi.

💬 Esempio di prompt:

Trasforma questa epica e le sue attività secondarie in un PRD completo utilizzando lo schema PRD standard.

Aggiorna il PRD esistente per questa funzionalità/funzione con le nuove decisioni prese durante l'ultima riunione.

Se mancano dettagli importanti, fai fino a tre domande mirate e procedi con una bozza che rifletta il massimo lavoro richiesto.

🎥 Bonus: migliora le prestazioni del tuo agente generatore di documenti PRD con questi pratici consigli su come scrivere ottimi PRD:

11. Analista di intelligence tematica Super Agent

Genera reportistica approfondita che mette in evidenza modelli, opportunità, rischi e raccomandazioni con l'agente Topic Intelligence Analyst

Il Topic Intelligence Analyst Agent è pensato per i team che si occupano dei contenuti e che hanno difficoltà a capire su quali argomenti creare contenuti.

Crea un quadro chiaro di qualsiasi argomento combinando ciò che già esiste nell'area di lavoro di ClickUp con nuove ricerche sul web. Quindi trasforma quel contesto combinato in risultati utilizzabili come brief, schemi, bozze o report di approfondimento, su misura per l'obiettivo che stai perseguendo.

📌 Esempio: un content strategist sta pianificando un post su "L'IA nello sviluppo di software per team non tecnici". Chiede all'agente di redigere una bozza di documento e di effettuare la condivisione delle informazioni di base in anticipo, come il tono, il pubblico e le esigenze SEO.

L'agente recupera le bozze dei blog e le note delle campagne precedenti dall'area di lavoro, esamina gli articoli recenti del settore alla ricerca di esempi attuali e inserisce una breve sintesi e un riassunto in 5 punti nell'elenco della gestione delle campagne di marketing.

💬 Esempio di prompt:

Fai una ricerca sull'IA nello sviluppo di software e forniscimi una breve sintesi con le tendenze chiave, i rischi e gli angoli di contenuto per un post sul blog.

Combina le note interne con la ricerca sul web e abbozza un articolo lungo su questo argomento.

Se l'argomento o l'obiettivo non sono chiari, fai una domanda chiarificatrice prima di iniziare.

Ecco cosa ha detto un utente sui super agenti di ClickUp:

In realtà è piuttosto piacevole poter chattare con l'IA come se fosse un membro del team. Ad esempio, Dawn mi aiuta a sviluppare un progetto dall'ideazione al passaggio di consegne, crea le attività, poi posso chiedere a Dawn di chiedere a Jess (un altro super agente che ho creato) di creare i modelli di email, i documenti preliminari ecc. relativi a quel progetto, di inviare un promemoria in una data e un'ora specifiche per fare qualcosa ecc.

In realtà è piuttosto piacevole poter chattare con l'IA come se fosse un membro del team. Ad esempio, Dawn mi aiuta a sviluppare un progetto dall'ideazione al passaggio di consegne, crea le attività, poi posso chiedere a Dawn di chiedere a Jess (un altro super agente che ho creato) di creare i modelli di email, i documenti preliminari ecc. relativi a quel progetto, di ricordarmi in una data e un'ora specifiche di fare qualcosa ecc.

12. Process Automator Super Agent

Individua i modelli di attività ricorrenti e applicali automaticamente utilizzando l'agente Task Pattern Automator

Il Process Automator Super Agent osserva come il lavoro si muove attraverso il tuo CRM e i tuoi elenchi di marketing, individua i modi ripetuti in cui vengono gestite le attività e standardizza tali movimenti per te. Invece di effettuare ripetute impostazioni dei medesimi campi, titolari e follow-up, porta avanti queste abitudini e lascia una nota chiara ogni volta che interviene.

📌 Esempio: un responsabile della crescita nota che ogni volta che una nuova attività della campagna viene contrassegnata come "Partner", il team aggiunge una lista di controllo, assegna un revisore specifico e posticipa la data di scadenza di tre giorni. Dopo che questo schema si è ripetuto alcune volte, l'agente inizia ad applicarlo alle nuove attività contrassegnate come "Partner".

La prossima volta che ne viene creato uno, viene visualizzata la lista di controllo, viene impostato il revisore e un breve commento spiega la regola seguita.

💬 Esempio di prompt:

Esamina le recenti attività CRM e dimmi quali modelli hai individuato.

Quali comportamenti automatici si applicherebbero a questa attività se la spostassi allo stato successivo?

Spiega perché questa attività è stata aggiornata e quale regola l'ha triggerata.

📮 Approfondimento ClickUp: il 12% degli intervistati afferma che gli agenti IA sono difficili da configurare o collegare ai propri strumenti, mentre un altro 13% sostiene che siano necessari troppi passaggi solo per eseguire operazioni semplici con gli agenti. I dati devono essere inseriti manualmente, le autorizzazioni devono essere ridefinite e ogni flusso di lavoro dipende da una catena di integrazioni che può interrompersi o subire variazioni nel tempo. La buona notizia? Non è necessario "collegare" i super agenti di ClickUp alle tue attività, ai tuoi documenti, alle tue chat o alle tue riunioni. Sono integrati in modo nativo nell'area di lavoro di ClickUp e utilizzano gli stessi oggetti, le stesse autorizzazioni e gli stessi flussi di lavoro di qualsiasi altro collega umano. Poiché le integrazioni, i controlli di accesso e il contesto vengono ereditati dall'area di lavoro per impostazione predefinita, gli agenti possono agire immediatamente su tutti gli strumenti senza bisogno di configurazioni personalizzate. Dimentica la configurazione degli agenti da zero!

Best practice per l'implementazione dei flussi di lavoro dei super agenti

L'implementazione dei super agenti funziona al meglio quando li tratti come compagni di squadra che stai inserendo nel team. Ecco alcune abitudini pratiche che li aiutano a rimanere utili:

Definisci un risultato chiaro per ogni agente: individua il lavoro esatto che desideri venga svolto (ad esempio, riepilogare gli ostacoli quotidiani in ClickUp Chat) in modo che l'agente non cerchi di risolvere cinque problemi contemporaneamente.

Adatta un agente predefinito prima di partire da zero: scegli quello più simile dal catalogo Super Agent e modifica i suoi trigger, l'ambito e i risultati per adattarlo al tuo processo, invece di reinventare flussi comuni.

Configura la logica avanzata solo quando necessario: aggiungi istruzioni personalizzate, strumenti, memoria e trigger per casi limite o flussi di lavoro in più passaggi, piuttosto che complicare eccessivamente attività semplici.

Limita l'accesso solo a ciò che è necessario: limita le autorizzazioni e gli strumenti collegati al minimo necessario, in modo che l'agente possa lavorare in sicurezza all'interno degli spazi, degli elenchi e delle origini dati appropriati.

Documenta ciò di cui è responsabile ciascun agente: annota lo scopo, i trigger e i limiti dell'agente in un documento condiviso, in modo che i colleghi sappiano quando affidarsi ad esso e quando intervenire manualmente.

Raccogli feedback dagli utenti reali: chiedi alle persone coinvolte dall'agente cosa trovano utile, cosa confonde o cosa manca, quindi perfeziona la configurazione in base alle prestazioni nel lavoro quotidiano.

Scopri come i super agenti di ClickUp lavorano con il contesto della tua area di lavoro:

Errori comuni da evitare

I super agenti spesso falliscono a causa di piccole scelte di configurazione che passano inosservate:

Errore Soluzione Trattare un super agente come una funzionalità/funzione una tantum Pianifica controlli regolari (inizialmente settimanali, poi mensili) e perfeziona i trigger di conseguenza. Creare i prompt dell'agente basandosi su un caso perfetto, che poi fallisce nelle varianti Esercitati con diversi esempi di agenti IA prima dell'attivazione, inclusi casi limite e attività ambigue. Consentire all'agente di agire su attività in cui l'automazione non dovrebbe essere eseguita (ad esempio, attività contrassegnate per la revisione manuale) Definisci criteri di esclusione espliciti nei trigger con tag specifici, valori dei campi personalizzati o stati personalizzati Consentire l'utilizzo di dati o strumenti che esulano dall'ambito del flusso di lavoro, causando contesti errati o azioni indesiderate Limita l'accesso, rivedi regolarmente le autorizzazioni di accesso e limita tutto ciò che non è direttamente necessario. Utilizzo di trigger e azioni predefiniti senza adattarli alla cadenza effettiva dei processi del tuo team (ad esempio, saltando i fine settimana e le ore non lavorative) Personalizza i trigger e le pianificazioni in base ai modelli di lavoro reali, in modo che l'agente si attivi quando il lavoro è in corso. Cercare di automatizzare attività estremamente variabili, creative o che richiedono un giudizio approfondito Riserva l'automazione per le attività ricche di schemi e mantieni manuali le attività flessibili. Se gli schemi sono incoerenti, contrassegna il flusso di lavoro e riesaminalo manualmente. Creazione di agenti specializzati sovrapposti con trigger simili che causano aggiornamenti conflittuali Consolida esempi simili di agenti o suddividi chiaramente le loro responsabilità. Utilizza un documento di registro centrale per mappare gli agenti attivi ed evitare sovrapposizioni di ambiti.

Istruzioni dettagliate: trasformare qualsiasi flusso di lavoro in un super agente

Se un flusso di lavoro sembra ripetitivo, basato su regole o facile da dimenticare, è un ottimo candidato per un Super Agent. L'obiettivo è quello di prendere qualcosa che già fai in ClickUp e lasciare che un agente lo esegua per te.

Ecco un modo semplice e pratico per integrare gli agenti nel tuo flusso di lavoro:

Passaggio n. 1: chiarisci il flusso di lavoro che desideri automatizzare

Prima di utilizzare ClickUp, definisci in modo specifico il flusso di lavoro che intendi trasformare in un Super Agent. Descrivilo così come si svolge realmente ogni giorno: cosa lo attiva, quali decisioni vengono prese, quale contesto viene verificato e quale dovrebbe essere il risultato finale.

Questo ti impedisce di creare agenti vaghi che "aiutano a volte" ma falliscono in scenari reali. In questa fase, concentrati su tre cose:

Cosa avvia il flusso di lavoro

Cosa da fare all'agente, in ordine sequenziale

Come si presenta un esito positivo

💡 Suggerimento professionale: mappa visivamente il flusso di lavoro nelle lavagne online di ClickUp prima di automatizzarlo. Puoi: Aggiungi forme, connettori e testo per mappare trigger, decisioni, azioni e risultati in un flusso chiaro.

Trasforma qualsiasi forma o nota in un'attività di ClickUp per creare una connessione tra le idee e l'esecuzione.

Collabora in tempo reale con il tuo team, soluzione perfetta per i team Ops, PMO o RevOps che devono verificare la logica prima che l'automazione diventi operativa.

Inserisci direttamente il contesto aggiungendo documenti, attività, link o screenshot direttamente sulla bacheca.

Zoom out per vedere le dipendenze, i passaggi di consegne e i punti di rischio Verifica visivamente i casi limite prima di creare la logica di automazione all'interno delle lavagne online di ClickUp

Passaggio n. 2: decidere come deve funzionare il flusso di lavoro all'interno di ClickUp

Una volta mappato il flusso di lavoro in un linguaggio semplice, la prossima decisione importante è come e quando il tuo Super Agent dovrebbe agire. Questi trigger sono il motore che guida un'esecuzione affidabile.

Di solito puoi scegliere tra diversi approcci:

1. Attivazione su evento

Ciò significa che il Super Agent viene eseguito quando si verifica un evento specifico, come un cambiamento di stato, un aggiornamento di campo o un cambiamento di assegnatario. Questi sono ideali quando si desidera che l'Agent reagisca man mano che il lavoro evolve, non secondo un programma prestabilito. È possibile utilizzarlo quando si è identificato un flusso di lavoro che inizia sempre con una modifica nella proprietà di un'attività.

2. Trigger puntuali

Utilizza questa funzione quando il tuo flusso di lavoro prevede controlli periodici come riunioni quotidiane, riepiloghi/riassunti settimanali, scadenze, revisioni in ritardo o operazioni di pulizia. In questo modo otterrai un ritmo di lavoro prevedibile, sistematico e facile da allineare con quello del team.

3. Trigger manuali o su richiesta

Questo funziona quando vuoi che siano le persone a decidere quando l'agente deve essere eseguito, ad esempio per riepilogare gli ultimi commenti durante una riunione o per generare nuovi contenuti di documento su richiesta. Il flusso di lavoro richiede il giudizio umano prima di essere eseguito o di produrre risultati da discutere.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Docs per descrivere come funziona questo flusso di lavoro. Documenta tutto, compreso ciò che lo avvia, ciò che dovrebbe accadere e la guida per gli agenti. Questo diventerà il tuo riferimento durante la configurazione dei trigger e ti aiuterà a mantenere il comportamento degli agenti allineato all'evoluzione del flusso di lavoro. Utilizza ClickUp Documenti come riferimento di condivisione per chiunque riveda o perfezioni l'agente, in modo che le modifiche non dipendano dal know-how tribale

Passaggio n. 3: trasforma il flusso di lavoro in un Super Agent

È qui che traduci il tuo flusso di lavoro in qualcosa che ClickUp può eseguire. Invece di pensare "Sto creando un agente", pensa "Sto insegnando a ClickUp come seguire il mio processo".

Hai tre modi pratici da fare. La scelta giusta dipende da quanto è già ben definito il tuo flusso di lavoro e da quanto controllo ti serve.

Metodo n. 1: utilizza il generatore di linguaggio naturale (ideale per la maggior parte dei flussi di lavoro)

Crea un Super Agent in linguaggio naturale descrivendo ciò che desideri che faccia e seguendo i promoti

Questo è il modo più veloce per trasformare un flusso di lavoro documentato in un Super Agent funzionante.

1. Apri IA dal menu di navigazione globale a sinistra.

2. Clicca su Nuovo Super Agent

3. Descrivi il tuo flusso di lavoro in un linguaggio semplice

4. Sii specifico su:

Cosa dovrebbe attivare il flusso di lavoro (cambio di stato, invio di moduli, pianificazione, esecuzione manuale)

Cosa dovrebbe guardare l'agente (spazi, elenchi, documenti, campi, contenuto delle attività)

Cosa dovrebbe fare quando viene eseguito (creare attività, aggiornare campi, riepilogare, notificare, instradare il lavoro)

ClickUp porrà alcune domande di follow-up per definire il comportamento, gli strumenti e l'accesso dell'agente. Una volta terminata la configurazione, ti mostrerà il profilo completo dell'agente.

🎥 Guarda questo video per una guida rapida alla configurazione:

Metodo n. 2: inizia dal catalogo Super Agent (ideale quando il tuo flusso di lavoro è comune)

Inizia con un agente predefinito e lascia che ClickUp AI ti guidi nella personalizzazione tramite il generatore di linguaggio naturale

Se il tuo flusso di lavoro è simile a un caso d'uso comune (approvazioni, promemoria, riepiloghi/riassunti, passaggi di consegne), il catalogo fornisce una struttura di partenza utile.

Dall'IA nella navigazione globale, vai su Tutti i super agenti. Sfoglia il catalogo e scegli qualcosa di simile al tuo caso d'uso.

Personalizza il tuo Super Agent con impostazioni di istruzioni chiare e trigger precisi

L'errore che si commette in questo caso è quello di considerare gli agenti del catalogo come soluzioni definitive. È comunque necessario rimodellare i trigger, l'ambito e le azioni in modo che l'agente rispecchi il tuo flusso di lavoro effettivo, invece di forzare il tuo flusso di lavoro ad adattarsi a un modello di produttività.

Teams che ottengono il massimo valore dai Super Agent di solito li personalizzano in modo approfondito. Hai bisogno di aiuto per progettare i Super Agent in base ai processi reali del tuo team?

Metodo n. 3: iniziare da zero (ideale per flussi di lavoro complessi o delicati)

Scegli una configurazione vuota per progettare un Super Agent che corrisponda esattamente alle tue regole di flusso di lavoro

Se il tuo flusso di lavoro prevede più passaggi, casi limite o regole rigide in materia di accesso e comportamento, partire da zero ti garantisce il pieno controllo.

Nella barra laterale dell'IA Hub, clicca su Tutti i super agenti e poi su Inizia da zero. Qui potrai configurare manualmente:

Istruzioni (di cosa è responsabile l'agente e cosa non dovrebbe mai fare)

Trigger (quando devono essere attivati e quando devono rimanere inattivi)

Strumenti (azioni consentite in ClickUp)

Memoria (ciò che dovrebbe ricordare nel tempo)

Conoscenza (a quali documenti, spazi o contesti può fare riferimento)

Questo richiede più tempo, ma è il modo più pulito per modellare flussi di lavoro sfumati. Ti costringe anche a essere preciso sui confini.

💡 Suggerimento professionale: ecco alcuni modi per ottenere il massimo dai tuoi super agenti appena creati: Invia un messaggio diretto per parlare con l'agente e scopri come ti spiega il suo ruolo. Sfrutta Run Agent per simulare esecuzioni reali, soprattutto se sono pianificate o triggerate da modifiche specifiche.

Passaggio n. 4: prova, attiva e perfeziona i tuoi agenti

Prima di attivare l'agente, eseguilo su attività reali o invia messaggi con input realistici. Presta attenzione a due cose: se funziona quando dovrebbe e se rimane inattivo quando non dovrebbe.

Questo è il momento di rafforzare le istruzioni, regolare i trigger e correggere i punti deboli. Se l'agente richiede pesanti correzioni manuali durante il test, significa che non è ancora pronto per il lavoro reale.

📮 ClickUp Insight: alla domanda su cosa renderebbe gli agenti IA davvero utili, la risposta più frequente non è stata la velocità o la potenza. Quasi il 40% degli intervistati ha affermato di aver bisogno di un agente con una perfetta comprensione del proprio contesto di lavoro. Il che ha senso, perché la maggior parte degli agenti IA fallisce quando non capisce perché sono state prese determinate decisioni o come dovrebbe avvenire il flusso del lavoro. Poiché i super agenti di ClickUp conservano il contesto, ricordano le decisioni passate e operano in modo continuo, sono in grado di agire con molta più affidabilità rispetto agli agenti basati su prompt. Lavorano a partire da una cronologia dell'area di lavoro dinamica, rimangono attivi man mano che il lavoro evolve e operano entro chiari limiti di autorizzazione e percorsi di audit. Quando l'intelligenza artificiale comprende il lavoro e lo porta a termine in modo sicuro, avrai finalmente la sensazione di lavorare con un collega virtuale su cui puoi davvero contare.

Crea flussi di lavoro reali. Usufruisci di risparmi in tempo reale

I super agenti funzionano al meglio quando li crei attorno alle parti del tuo flusso di lavoro che rallentano silenziosamente tutto: passaggi di consegne, contesto mancante, follow-up che si basano sulla memoria e decisioni che rimangono in sospeso. Il vero vantaggio è eliminare l'attrito che causa il riavvio, il blocco o la perdita del lavoro tra strumenti e persone.

Rispetto agli agenti IA autonomi che risiedono in un unico strumento, i super agenti di ClickUp hanno il vantaggio di un contesto reale. Operano all'interno del lavoro stesso, quindi agiscono sulla stessa fonte di verità già utilizzata dal tuo team. Questo è ciò che riduce la proliferazione degli strumenti. Invece di passare da un'app all'altra per portare avanti il lavoro, il flusso di lavoro viene eseguito dove si trova già il lavoro.

Iscriviti gratis a ClickUp e crea il tuo primo Super Agent!

Oppure contattaci per configurare Super Agent personalizzati per il tuo team! ✅

Domande frequenti (FAQ)

Un Super Agent è un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale che risiede all'interno dell'area di lavoro di ClickUp e agisce come un collega autonomo. Ha una visione completa del tuo lavoro, inclusi i tuoi compiti, documenti, chat, programmi e strumenti collegati, ed è in grado di eseguire flussi di lavoro in più passaggi, ragionare sui dati e attivare azioni basate su regole e trigger definiti.

L'automazione tradizionale segue regole rigide e predefinite (ad esempio, "quando questo stato cambia, esegui quell'azione"). Un flusso di lavoro Super Agent utilizza il ragionamento, la memoria e il contesto dell'IA per interpretare gli obiettivi, pianificare piani per azioni in più passaggi e gestire lavori più complessi nel tempo.

Inizia con flussi di lavoro ripetibili, ricchi di contesto e che richiedono molto tempo se terminati manualmente. Tra i candidati ideali figurano i rapporti di stato giornalieri o settimanali, la selezione dei nuovi elementi di lavoro, la redazione di contenuti coerenti come e-mail di follow-up o briefing, la definizione delle priorità in base alle regole SLA e il riassunto dei contributi delle riunioni.

Il controllo avviene a due livelli: autorizzazioni e fonti di conoscenza. Sei tu a decidere quali spazi, elenchi, documenti e app collegate il super agente può consultare. Seleziona quali strumenti può utilizzare per eseguire le azioni. Le autorizzazioni di lavoro seguono i ruoli dell'area di lavoro ed è possibile limitare o espandere l'accesso a dati specifici in modo che l'agente veda solo ciò che è necessario per il suo flusso di lavoro.

La coerenza deriva da istruzioni chiare e fonti di conoscenza di qualità. Quando crei un agente, definisci i suoi obiettivi, i suoi limiti e i risultati attesi in un linguaggio naturale strutturato. Collegalo a documenti aggiornati e al contesto dell'area di lavoro in modo che ragioni sulla base di dati autorevoli.

Dopo l'implementazione, utilizza i registri di controllo e l'attività del profilo dell'agente per effettuare il monitoraggio di ciò che ha fatto. Controlla gli errori o i risultati imprevisti e perfeziona le istruzioni o le fonti di conoscenza di conseguenza. Puoi effettuare le modifiche ai trigger, a più strumenti e alle impostazioni della memoria.