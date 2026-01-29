Le 10 migliori alternative a Meegle per team agili e flussi di lavoro visivi [anno]

I progetti moderni sono molto complessi. Devi destreggiarti tra più parti interessate, priorità mutevoli e aggiornamenti continui, e in qualche modo tutti vogliono comunque una visibilità in tempo reale. (Giusto.) Il problema è che i fogli di calcolo e le catene di email non sono stati creati per questo tipo di coordinamento, quindi le cose si complicano rapidamente.

Uno strumento come Meegle offre flussi di lavoro strutturati, mappatura visiva dei progetti e un maggiore controllo sull'esecuzione. Tuttavia, potrebbe non essere adatto a tutti.

Se stai cercando alternative a Meegle con funzionalità/funzioni più avanzate, siamo qui per aiutarti. In questo articolo esploreremo le migliori alternative a Meegle per il project management che vale sicuramente la pena provare.

Perché scegliere le alternative a Meegle

Meegle è un'affidabile app per il project management visivo, particolarmente indicata per i team che danno importanza a un'esecuzione strutturata. Tuttavia, con l'espansione dei team di prodotto e l'aumento della dinamicità dei flussi di lavoro, iniziano ad emergere diverse limitazioni.

Ecco perché potresti voler esplorare un'alternativa a Meegle:

❌ I flussi di lavoro visivi basati su nodi di Meegle non sono adatti a tutti. Sebbene possano essere potenti, alcuni team li trovano un po' rigidi, soprattutto se sono abituati a configurazioni più familiari come bacheche, elenchi o semplici visualizzazioni delle attività. Inoltre, se lavori con più gruppi di stakeholder, può richiedere un po' di tempo creare flussi di lavoro che risultino intuitivi per tutti.

❌ Sebbene Meegle offra hook di integrazione, altri strumenti di project management dispongono spesso di ecosistemi plug-and-play più ampi e marketplace di app. Ciò significa solitamente una configurazione più rapida e una connessione più fluida, soprattutto se si utilizzano strumenti di BI o un ampio stack di app.

❌ Infine, le funzionalità di IA di Meegle rimangono piuttosto basilari. Ad esempio, se il tuo team dà priorità alle informazioni integrate dall'IA e agli ecosistemi estensibili, esplorare alternative può offrire un valore migliore a lungo termine.

👀 Lo sapevi? La ricerca nel campo delle neuroscienze indica che il cervello codifica le informazioni visive molto più rapidamente rispetto al testo denso. Ad esempio, i contenuti visivi creativi possono trigger la codifica della memoria fino al 74% più velocemente rispetto al testo normale. Questo è uno dei motivi principali per cui il project management visivo funziona così bene.

Alternative a Meegle in sintesi

Diamo un'occhiata alle migliori alternative a Meegle.

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Project management basato sull'IA con oltre 15 visualizzazioni personalizzate, automazione del flusso di lavoro e collaborazione in tempo reale. Teams di tutte le dimensioni che desiderano una gestione dei progetti unificata e collaborativa con IA e automazione Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende Jira Bacheche Scrum e Kanban, pianificazione degli sprint, monitoraggio dei problemi, gestione visiva delle attività , dashboard Team di sviluppo software di medie e grandi dimensioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9,05 $ al mese per utente. Asana Dipendenze delle attività, sequenze, vista Carico di lavoro, automazione basata su regole, dashboard di reportistica Teams interfunzionali incentrati sulla chiarezza e sul coordinamento Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 13,49 $ al mese per utente. Wrike Flussi di lavoro personalizzati, visualizzazioni multiple, gestione delle risorse, previsione dei rischi tramite IA, analisi in tempo reale. Teams aziendali che necessitano di un'esecuzione strutturata dei progetti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente. Smartsheet Pianificazione basata su griglie, automazioni, dashboard di portfolio, pianificazione delle risorse Teams che utilizzano un piano in stile foglio di calcolo Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente. Airtable Database relazionali, viste multiple, automazioni, modelli Teams che desiderano creare app e flussi di lavoro personalizzati Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 24 $ al mese per postazione. Notion Documenti + database, viste collegate, modelli, collaborazione, Notion IA Teams incentrati sulla conoscenza Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per postazione. Monday. com Bacheche visive, automazioni, dashboard, integrazioni, viste multiple Team in crescita che richiedono flussi di lavoro altamente visivi e personalizzabili Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14 $ al mese per postazione. Lineare Monitoraggio dei problemi, pianificazione degli sprint, UX incentrata sulla tastiera Team di prodotto e ingegneria in rapida evoluzione Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente. Teamwork. com Monitoraggio del tempo, pianificazione del carico di lavoro, accesso dei clienti, dipendenze Teams a contatto con i clienti, agenzie, servizi professionali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 13,99 $ al mese per utente.

Le migliori alternative a Meegle da utilizzare

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.

Ora esploriamo in modo approfondito ciascuno di questi software di project management.

1. ClickUp (ideale per la gestione unificata dei progetti e i flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale)

Prova ClickUp gratis Unifica progetti, attività, documenti e comunicazioni nell'area di lavoro IA convergente di ClickUp.

ClickUp è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo. Anziché trattare l'IA come un componente aggiuntivo separato, la piattaforma la integra direttamente nelle tue attività, nei tuoi documenti, nelle chat e nei flussi di lavoro, in modo che l'IA possa agire con un contesto completo.

Non devi affidarti a strumenti diversi per esigenze di lavoro diverse. All'interno del software di project management ClickUp, puoi pianificare riunioni, generare dashboard di lavoro che si aggiornano in tempo reale, vedere come le attività correlate influiscono sulle consegne, creare basi di conoscenza e utilizzare oltre 15 visualizzazioni personalizzate per visualizzare il lavoro dall'angolazione che più ti si addice.

Utilizza oltre 15 visualizzazioni in ClickUp per personalizzare il tuo flusso di lavoro in base alle tue esigenze.

Per eliminare ulteriormente la proliferazione di strumenti, ClickUp si integra con oltre 1000 app, tra cui Slack, Zoom, Google Workspace, GitHub, Outlook, Figma, Notion e molte altre. Quindi, invece di passare ore a passare da uno strumento all'altro e a ricostruire il contesto, ClickUp Integrations ti consente di lavorare da un unico spazio di lavoro unificato.

Connettiti con oltre 1000 strumenti utilizzando ClickUp.

Ecco cosa rende ClickUp l'alternativa perfetta a Meegle:

Migliora la pianificazione visiva e la collaborazione con le lavagne online

Le lavagne ClickUp collegano direttamente il pensiero visivo all'esecuzione dei progetti. Funzionano come uno spazio di brainstorming interattivo in tempo reale, strettamente integrato con l'area di lavoro di ClickUp.

Grazie a forme, note adesive, testo, immagini e altri elementi multimediali, è facile catturare i pensieri e organizzarli in diagrammi o flussi significativi. I team possono collaborare in tempo reale sulla stessa bacheca, con le modifiche e l'attività del cursore di tutti visibili in tempo reale.

Crea diagrammi di processo e diagrammi di flusso su ClickUp lavagne online

Visualizza idee o flussi di lavoro complessi con le mappe mentali

A differenza dei diagrammi statici, le mappe mentali di ClickUp sono direttamente collegate alle attività reali, quindi le idee possono essere trasformate in azioni concrete senza dover rifare nulla. I nodi diventano attività in ClickUp, con nodi secondari per i sottoargomenti che si diramano dalle idee principali e nodi paralleli per idee parallele allo stesso livello.

Puoi personalizzare completamente le mappe mentali. Riorganizza con il drag-and-drop per perfezionare visivamente la struttura, codifica i nodi con colori, applica indicazioni visive come colori e indicatori di stato e modella la mappa in base ai tuoi flussi di lavoro.

Visualizza chiaramente idee e attività con ClickUp mappe mentali.

Ottieni assistenza IA contestuale per la gestione dei progetti e delle conoscenze

ClickUp Brain non è una singola funzionalità. È un livello di controllo IA che si trova sopra l'intero spazio di lavoro e gli strumenti collegati. Funzionando come un assistente sensibile al contesto, può riassumere la tua sessione di brainstorming su lavagne online, convertirla in un documento di processo strutturato e creare attività e sottoattività con titolari, priorità e date di scadenza.

Inoltre, ClickUp Brain comprende che la vera conoscenza del progetto risiede nelle tue attività, nei commenti, nelle chat, nei cambiamenti di stato e nelle Sequenze. Quindi, invece di affidarsi solo ai documenti, analizza le tue attività e le discussioni per far emergere gli aggiornamenti più recenti. Questo lo rende una soluzione ideale per i team che gestiscono progetti complessi con informazioni dinamiche.

Ottieni risposte contestualizzate sul tuo lavoro con ClickUp Brain.

Automatizza i flussi di lavoro con una configurazione senza codice e assistita dall'IA.

Con ClickUp Automations, puoi impostare trigger e condizioni per garantire il corretto funzionamento dei processi senza alcun lavoro richiesto. Sono disponibili oltre 100 modelli di automazione predefiniti per le esigenze tipiche dei team, come l'assegnazione automatica delle attività, la modifica degli stati, l'aggiunta di osservatori, lo spostamento delle attività tra gli elenchi e molto altro ancora.

In alternativa, puoi anche creare automazioni personalizzate. Descrivi ciò che desideri in un linguaggio semplice e l'IA di ClickUp genererà una regola di automazione funzionante per te. Potrai quindi modificare i trigger e le azioni prima della pubblicazione.

Automatizza passaggi di consegne, approvazioni e aggiornamenti con ClickUp Automazioni.

🚀 Vantaggio di ClickUp: i Super Agenti di ClickUp sono colleghi di squadra basati sull'intelligenza artificiale che vanno ben oltre i semplici suggerimenti o la creazione di attività. Sono progettati per agire in modo autonomo all'interno del tuo spazio di lavoro, svolgendo attività complesse e articolate in più fasi con contesto, memoria e consapevolezza in tempo reale dei tuoi progetti, attività, documenti, chat e programmi. Crea agenti IA personalizzati con istruzioni e personalità preconfigurate con ClickUp Super Agents.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Crea hub di conoscenza con pagine in stile wiki che supportano la collaborazione in tempo reale e la formattazione flessibile in ClickUp Docs.

Passa più rapidamente dalla discussione all'esecuzione con ClickUp Chat , trasforma i messaggi in attività e riepiloga le conversazioni per estrarne i punti chiave.

Crea viste in tempo reale del lavoro specifiche per ruolo nelle dashboard di ClickUp utilizzando le schede AI per riassumere i progressi relativi a obiettivi, carico di lavoro, tempistiche e metriche di rendimento.

Limiti di ClickUp

La configurazione iniziale può sembrare complessa a causa dell'elevato numero di funzionalità/funzioni disponibili.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco il feedback di un utente G2:

La flessibilità di ClickUp è il vantaggio più grande per noi. Abbiamo personalizzato l'intero spazio di lavoro in base ai nostri flussi di lavoro aziendali, invece di adattare i nostri processi allo strumento. Stati personalizzati, campi, automazioni e dashboard ci aiutano a gestire in modo fluido l'onboarding, la conformità, le integrazioni e il monitoraggio interno, con una dipendenza molto minore dalle email e dai follow-up.

La flessibilità di ClickUp è il vantaggio più grande per noi. Abbiamo personalizzato l'intero spazio di lavoro in base ai nostri flussi di lavoro aziendali, invece di adattare i nostri processi allo strumento. Stati personalizzati, campi, automazioni e dashboard ci aiutano a gestire in modo fluido l'onboarding, la conformità, le integrazioni e il monitoraggio interno, con una dipendenza molto minore dalle email e dai follow-up.

🎥 Configurare la dashboard del tuo progetto può essere complicato. Ti aiutiamo a semplificarlo. Guarda questo video per una guida passo passo alla configurazione:

2. Jira (ideale per lo sviluppo agile di software e il monitoraggio dei problemi su larga scala)

tramite Jira

Jira è ampiamente utilizzato nei progetti di sviluppo software in cui i processi Agile sono profondamente radicati. Per i framework Scrum o Kanban, il sistema è in grado di gestire flussi di lavoro complessi senza interruzioni.

Con questo strumento, i team possono gestire facilmente i backlog, pianificare gli sprint e monitorare il lavoro in corso (WIP). Ogni attività, bug o funzionalità/funzione può essere suddivisa con chiara titolarità, priorità, dipendenze e aggiornamenti di stato che aiutano a garantire una tracciabilità chiara.

La piattaforma consente ai team di personalizzare i flussi di lavoro in modo che riflettano l'effettivo avanzamento dello sviluppo, ad esempio aggiungendo fasi di revisione, controlli di qualità o approvazioni di rilascio. Inoltre, i report Agile aiutano i team a identificare i colli di bottiglia e a comprendere rapidamente le tendenze di consegna.

Le migliori funzionalità di Jira

Ottieni grafici burnup/burndown, grafici di velocità, diagrammi di flusso cumulativo, ecc. per la reportistica e l'analisi.

Integrazione con oltre 3.000 componenti aggiuntivi e integrazioni, come Confluence, Bitbucket, GitHub, Slack, Teams e altri ancora.

Imposta regole di automazione senza codice per assegnare automaticamente le attività, aggiornare gli stati, inviare notifiche o trigger azioni.

Limiti di Jira

Diversi utenti hanno lamentato prestazioni lente, soprattutto quando ci sono troppi ticket o campi personalizzati.

Prezzi di Jira

Free

Standard: A partire da 9,05 $ al mese per utente

Premium: A partire da 18,30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 5.900 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (15.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Un utente Jira su Capterra afferma:

Offre un'eccellente visibilità sullo stato dei progetti, sulle dipendenze e sulle priorità, rendendo la collaborazione e la pianificazione molto più efficaci tra i team.

Offre un'eccellente visibilità sullo stato dei progetti, sulle dipendenze e sulle priorità, rendendo la collaborazione e la pianificazione molto più efficaci tra i team.

📮ClickUp Insight: il 63% dei partecipanti al nostro sondaggio afferma di non concludere mai la giornata con un piano chiaro per il giorno successivo. Senza visibilità su ciò che è stato spostato, ciò che è stato bloccato o ciò che è stato aggiunto, pianificare in anticipo diventa rapidamente un gioco d'ipotesi. Traduzione? La pianificazione è più facile quando avviene direttamente insieme alle attività e alle conversazioni attive. In uno spazio di lavoro AI convergente come ClickUp, le tue priorità sono effettivamente legate alle attività. Ad esempio, ClickUp Brain, l'assistente IA integrato, può esaminare cosa è stato fatto, cosa è in ritardo e cosa è emerso dalle riunioni, quindi mostrare un breve elenco di ciò che richiede attenzione in seguito.

Cerchi strumenti Kanban simili a Jira per il tuo team? Dai un'occhiata ai nostri consigli in questo video:

3. Asana (ideale per una chiara titolarità delle attività e una collaborazione interfunzionale tra i team)

tramite Asana

In Asana, i team possono passare dalla vista Elenco a quella bacheca, Sequenza, Calendario e dashboard, consentendo loro di vedere il lavoro nel formato che più si adatta alle loro esigenze. Questa flessibilità rende più facile monitorare i progressi senza duplicare il lavoro tra i diversi strumenti.

Per una collaborazione efficace, puoi utilizzare funzionalità quali commenti, menzioni, conversazioni a livello di attività, allegati di file e notifiche in tempo reale. Tutte queste funzionalità mantengono le discussioni direttamente collegate alle attività lavorative.

La piattaforma ti consente anche di creare IA Teammates per uso condiviso. Più membri del team possono assegnare loro attività, porre domande e rivedere insieme i risultati. L'IA utilizza il contesto dell'Asana Work Graph per ottenere informazioni dettagliate sui tuoi progetti, attività, obiettivi e risorse collegate.

Le migliori funzionalità di Asana

Utilizza dashboard di progetto in tempo reale e viste Carico di lavoro per bilanciare la capacità del team e prendere decisioni basate sui dati.

Offre supporto per decisioni migliori in materia di risorse e pianificazione a lungo termine, visualizzando le allocazioni pianificate su settimane, mesi o periodi più lunghi.

Imposta le dipendenze tra le attività e utilizza l'indicatore del percorso critico per evidenziare le attività che non consentono flessibilità nella pianificazione.

Limiti di Asana

Alcuni utenti segnalano che la creazione di flussi di lavoro e automazioni personalizzati può richiedere un notevole lavoro richiesto per la pianificazione e la configurazione.

Prezzi di Asana

Personale: gratis

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4 /5 (oltre 12.800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.450 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Un utente su G2 effettua la condivisione:

Asana semplifica l'organizzazione di attività, progetti e scadenze in un unico posto. Migliora la visibilità del team in modo che tutti sappiano chi è responsabile di cosa. Il monitoraggio dei progressi e le date di scadenza aiutano i team a rimanere allineati e rispettare le scadenze.

Asana semplifica l'organizzazione di attività, progetti e scadenze in un unico posto. Migliora la visibilità del team in modo che tutti sappiano chi è responsabile di cosa. Il monitoraggio dei progressi e le date di scadenza aiutano i team a rimanere allineati e rispettare le scadenze.

🧠 Curiosità: nel 1968, uno scienziato della 3M inventò accidentalmente un adesivo debole e riutilizzabile mentre cercava di crearne uno super resistente, un prodotto di cui nessuno sapeva cosa fare. Anni dopo, quell'idea si è evoluta in post-it adesivi che sono diventati la colonna portante della pianificazione visiva. Pensaci bene: tutti i moderni strumenti di pianificazione visiva non assomigliano ancora un po' a un muro di post-it?

4. Wrike (ideale per la gestione del lavoro dell'azienda)

tramite Wrike

Wrike è una piattaforma completa creata per i project manager che necessitano di visibilità e governance su tutti i progetti. Dona struttura anche ai piani di progetto più complessi. Attività, attività secondarie, dipendenze, approvazioni e sequenze sono strettamente collegate, il che rende molto facile gestire iniziative di lunga durata con più parti interessate.

Grazie alle funzionalità avanzate di IA e all'automazione del flusso di lavoro, lo strumento consente di risparmiare tempo e risorse prevedendo i rischi dei progetti, generando report completi e assegnando automaticamente le priorità alle attività.

Per la collaborazione e il brainstorming in tempo reale, hai a disposizione Wrike Whiteboards con diagrammi, mappe mentali, diagrammi di flusso, ecc. Gli utenti esterni possono partecipare a queste sessioni tramite link sicuri con autorizzazioni personalizzabili.

Le migliori funzionalità di Wrike

Crea profili digitali per attrezzature, strutture, veicoli, spazi di laboratorio, strumenti, ecc. , per una pianificazione e un monitoraggio efficiente delle risorse.

Crea layout di attività riutilizzabili che aiutano i team a standardizzare e velocizzare la creazione di attività ripetitive o di routine.

Modifica la modalità di visualizzazione dei dati all'interno dei dashboard con opzioni widget per tabelle, indicatori, grafici ad anello, grafici a linee, mappe ad albero, grafici ad area e altro ancora.

Limiti di Wrike

Quando si gestiscono progetti molto grandi o complessi, Wrike può occasionalmente risultare un po' lento o poco reattivo.

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Business: 25 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.450 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.850 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Una recensione positiva su G2 recita:

Con Wrike posso organizzare facilmente il mio tempo e tenere traccia delle attività che ho completato e di quelle ancora in sospeso. Offre una chiara visibilità sulle scadenze e sui giorni che mancano alla prossima consegna, il che è prezioso per mantenere un programma strutturato.

Con Wrike posso organizzare facilmente il mio tempo e tenere traccia delle attività che ho completato e di quelle ancora in sospeso. Offre una chiara visibilità sulle scadenze e sui giorni che mancano alla prossima consegna, il che è prezioso per mantenere un programma strutturato.

⚡ Archivio modelli: Modelli gratuiti di lavagne online per Zoom e ClickUp

5. Smartsheet (ideale per la pianificazione dei progetti su un'interfaccia in stile foglio di calcolo)

tramite Smartsheet

Smartsheet è un software di gestione delle attività basato su cloud, particolarmente adatto ai team abituati a lavorare con fogli di calcolo. Tutte le attività vengono registrate come righe e ogni riga supporta dipendenze, commenti, allegati di file e viste di riepilogo.

Puoi anche scrivere formule complesse (ad esempio INDEX/MATCH, SUMIF) direttamente nelle celle, proprio come in Excel. I valori delle celle possono diventare input per i flussi di lavoro di automazione di Smartsheet, come l'attivazione di avvisi, richieste di approvazione, promemoria, aggiornamenti o altre azioni automatizzate quando le condizioni cambiano.

Lo strumento dispone anche di un robusto generatore di moduli integrato. Quando qualcuno compila un modulo, i dati vengono inseriti come nuova riga nel foglio, triggerando istantaneamente tutte le automazioni che hai impostato.

Le migliori funzionalità di Smartsheet

Crea qualsiasi processo partendo da una griglia vuota, continuando a usufruire delle viste Gantt, Kanban, Calendario e Sequenza.

Crea un progetto modello e avvia centinaia di progetti identici con la stessa struttura, reportistica e dashboard.

Automatizza il trasferimento dei dati da e verso sistemi aziendali come Salesforce e Jira per garantire che i dati dei progetti rimangano sincronizzati con quelli aziendali.

Limiti di Smartsheet

La condivisione di contenuti con persone che non dispongono di una licenza può essere difficile, limitando l'accessibilità per gli utenti senza licenza.

Prezzi di Smartsheet

Free

Pro: 12 $ al mese per utente

Aziendale: 24 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Gestione avanzata del lavoro: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 21.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.450 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Smartsheet?

Una recensione su Capterra recita:

Una delle funzionalità/funzioni più potenti di Smartsheet è quella che evidenzia il percorso critico. Ti consente di individuare più facilmente eventuali problemi in fase iniziale e di cercare di risolverli.

Una delle funzionalità/funzioni più potenti di Smartsheet è quella che evidenzia il percorso critico. Ti consente di individuare più facilmente eventuali problemi in fase iniziale e di cercare di risolverli.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Smartsheet per il project management

6. Airtable (ideale per creare flussi di lavoro personalizzati)

tramite Airtable

Il lavoro in Airtable è organizzato in basi, che contengono tutte le tabelle, i record e i campi collegati. Ciò semplifica la mappatura delle relazioni reali tra i dati. Ad esempio, puoi collegare il feedback dei clienti alle funzionalità dei prodotti, le funzionalità alle scadenze, le scadenze alle attività cardine, ecc. , per tenere tutto insieme in un unico sistema connesso.

Inoltre, gli aggiornamenti effettuati in un unico posto vengono automaticamente riportati ovunque siano collegati i dati. In questo modo i team non duplicano le informazioni né devono riconciliare più fogli di calcolo, riducendo così gli errori e risparmiando tempo.

Airtable supporta diverse visualizzazioni, come griglia, Kanban e Sequenza, in modo che i diversi team possano visualizzare gli stessi dati nel modo più adatto al loro flusso di lavoro. Puoi anche arricchire i record con allegati come immagini, video e file per rendere la documentazione facilmente accessibile.

Le migliori funzionalità di Airtable

Crea interfacce utente personalizzate sulle tabelle di backend per aiutare gli utenti non tecnici a comprendere e analizzare i dati.

Mantiene i team allineati ed evita conflitti tra le versioni grazie alla modifica multiutente, agli aggiornamenti in tempo reale, ai commenti, ai tag/menzioni e alle notifiche.

Garantisci la sicurezza dei dati con registri di controllo, controlli degli amministratori, Single Sign-On, autorizzazioni e framework di conformità come SOC2.

Limiti di Airtable

Ogni piano Airtable ha un limite massimo al numero di record per base, quindi il costo aumenterà in modo significativo durante il monitoraggio di grandi quantità di dati.

Prezzi di Airtable

Free

Team: 24 $ al mese per postazione

Aziendale: 54 $ al mese per postazione

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 3.100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airtable?

Un utente G2 afferma:

Airtable è una piattaforma che unisce la potenza di un database e la facilità d'uso di un foglio di calcolo. È altamente configurabile e facile da personalizzare, quindi puoi creare facilmente flussi di lavoro, visualizzazioni e automazioni senza bisogno di grandi conoscenze tecniche.

Airtable è una piattaforma che unisce la potenza di un database e la facilità d'uso di un foglio di calcolo. È altamente configurabile e facile da personalizzare, quindi puoi creare facilmente flussi di lavoro, visualizzazioni e automazioni senza bisogno di grandi conoscenze tecniche.

⚡ Archivio modelli: modelli gratuiti per il project management per tutti i tipi di progetti

7. Notion (ideale per creare aree di lavoro basate su database)

tramite Notion

Notion è la soluzione ideale per i team che devono gestire conoscenze frammentate. Puoi creare facilmente un'unica fonte di riferimento per le specifiche dei prodotti, i sistemi di progettazione, i documenti sprint e i playbook del team, con contesti rilevanti sempre collegati.

Per i progetti e le attività, hai a disposizione diverse visualizzazioni che sono semplicemente lenti diverse sugli stessi dati. Le Sequenze aiutano nella pianificazione e nelle attività cardine, mentre le bacheche e i calendari supportano l'esecuzione e la programmazione.

Lo strumento è dotato anche di un assistente IA integrato. Puoi utilizzarlo per riepilogare documenti lunghi, ripulire note disordinate, redigere bozze di contenuti o estrarre rapidamente risposte dalle tue pagine esistenti, in modo che le informazioni siano sempre disponibili per il tuo utilizzo.

Le migliori funzionalità di Notion

Collega le attività a progetti, persone, obiettivi, quindi riepiloga o calcola le metriche con i campi di rollup.

Migliora la coerenza tra i team con modelli per metriche Agile , bacheche sprint, pipeline CRM, piani di lancio dei prodotti, tracker OKR e altro ancora.

Imposta autorizzazioni granulari a livello di pagina, database e area di lavoro per consentire diritti di modifica o limitare l'accesso a documenti sensibili.

Limiti di Notion

Poiché le dipendenze tra le attività sono per lo più visive e non funzionali, la pianificazione della Sequenza diventa manuale e fragile per progetti complessi e interdipendenti.

Prezzi di Notion

Free

Inoltre: 12 $ al mese per postazione

Aziendale: 24 $ al mese per postazione

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,6/5 (oltre 8.950 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.650 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Un utente G2 afferma:

Ciò che mi piace di più di Notion per la project management è la naturalezza con cui riunisce tutto. Attività, sequenze e documentazione sono raccolti in un unico posto, rendendo facile organizzarsi, mantenere le persone concentrate sulle attività e portare avanti i progetti senza inutili attriti.

Ciò che mi piace di più di Notion per il project management è la naturalezza con cui riunisce tutto. Attività, sequenze e documentazione sono raccolti in un unico posto, rendendo facile organizzarsi, mantenere le persone concentrate sui compiti e portare avanti i progetti senza inutili attriti.

I team agili sono progettati per muoversi rapidamente, adattarsi velocemente e lavorare in modo autonomo, ma senza una forte visibilità e allineamento, tale flessibilità può facilmente trasformarsi in Work Sprawl.

Guarda questo video per scoprire come ridurre il passaggio da uno strumento all'altro e consolidare il lavoro in un unico sistema visivo all'interno di ClickUp.

8. Monday. com (Ideale per la pianificazione dei progetti e il project management collaborativo del lavoro)

Monday.com è una valida alternativa a Meegle per i team che necessitano di una visione chiara e di condivisione dell'intero ciclo di vita del project management. È particolarmente utile quando sono coinvolti più team e gli aggiornamenti tendono a perdersi nelle chat o nei fogli di calcolo.

La struttura della piattaforma è volutamente semplice (bacheche > gruppi > elementi > sottoelementi), il che rende facili da seguire anche i flussi di lavoro più complessi. Ad esempio, i team possono effettuare il monitoraggio delle fasi del progetto come gruppi, delle singole attività come elementi e dei passaggi di consegne o delle dipendenze come sottoelementi, con titolari, tempistiche e stato visibili in ogni momento.

Sono disponibili viste Gantt e Sequenza integrate per gestire più team e dipendenze. Inoltre, le viste a livello di carico di lavoro e portfolio aiutano a coordinare le diverse aree per esigenze di reportistica complesse.

Monday.com: le migliori funzionalità/funzioni

Personalizza le bacheche con decine di tipi di colonne e campi dati

Utilizza automazioni predefinite o personalizzate per notifiche, modifiche di stato, azioni relative alla data di scadenza, ecc.

Integrazione con Outlook, GitHub, Slack, Zoom, Jira e altri strumenti per centralizzare il lavoro senza duplicare il lavoro richiesto.

Limiti di Monday.com

Alcune automazioni avanzate richiedono ancora una codifica personalizzata o servizi esterni, soprattutto quando si gestiscono grandi set di dati o logiche condizionali complesse.

Prezzi di Monday.com

Free

Standard: 14 $ al mese per postazione

Pro: 24 $ al mese per postazione

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 14.700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Un utente di Capterra afferma:

Adoro la possibilità di creare più bacheche per più cose. Sono riuscito a organizzare diversi aspetti del mio lavoro attraverso una sola app. È stato fantastico anche poter pianificare le mie giornate e stabilire le priorità delle attività.

Adoro la possibilità di creare più bacheche per più cose. Sono riuscito a organizzare diversi aspetti del mio lavoro attraverso una sola app. È stato fantastico anche poter pianificare le mie giornate e stabilire le priorità delle attività.

🚀 Vantaggi di ClickUp: fai domande e ottieni informazioni dal tuo spazio di lavoro e persino dalle app collegate con ClickUp Brain MAX. Genera riepiloghi StandUp, aggiorna automaticamente i tuoi dashboard visivi e le tue bacheche sprint e ti offre un quadro completo delle dipendenze e degli artefatti. Ciò significa che i team Agile dedicano meno tempo a scavare nella cronologia delle discussioni e più tempo a concentrarsi su ciò che conta nelle bacheche o nei backlog.

9. Linear (ideale per una gestione rapida e incentrata sugli sviluppatori di problemi e sprint)

tramite Linear

Linear è uno strumento agile per il project management e il monitoraggio dei problemi progettato pensando innanzitutto agli sviluppatori.

Il lavoro è organizzato in problemi, cicli e progetti, in modo che i team possano pianificare gli sprint, monitorare il lavoro attivo e vedere quali sono i prossimi passi senza dover mantenere bacheche o documenti separati.

Inoltre, la funzionalità/funzione di team assistiti dall'intelligenza artificiale dello strumento ti consente di creare più agenti IA per aiutarti con diverse attività. Puoi collaborare con questi agenti su problemi complessi o delegare intere questioni end-to-end, riducendo drasticamente il lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità di Linear

Esamina rapidamente il lavoro in arrivo e mantieni i backlog puliti e gestibili con filtri e triage.

Pianifica le iterazioni e mantieni un ritmo di consegna costante con "Cycles", che funziona come uno sprint a tempo determinato.

Ottieni informazioni e analisi integrate per una visibilità in tempo reale sullo stato, sulla velocità, sulle modifiche dell'ambito e sulle tendenze.

Limiti lineari

Le opzioni di personalizzazione limitate possono essere restrittive per determinati flussi di lavoro.

Prezzi lineari

Free

Base: 12 $ al mese per utente

Aziendale: 18 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni lineari

G2: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Linear?

Direttamente da un utente G2:

Apprezzo il modo in cui Linear consente di strutturare facilmente iniziative, progetti e attività. È fantastico quanto sia semplice collegare le dipendenze e organizzare gli sprint.

Apprezzo il modo in cui Linear consente di strutturare facilmente iniziative, progetti e attività. È fantastico quanto sia semplice collegare le dipendenze e organizzare gli sprint.

10. Teamwork.com (Il migliore per il project management e la collaborazione all-in-one)

Teamwork.com è progettato per progetti in cui il monitoraggio del tempo, la gestione dell'ambito e il rispetto delle scadenze concordate fanno parte delle operazioni quotidiane.

È comunemente utilizzato da agenzie e team di servizi professionali per pianificare i progetti e mantenere il pieno controllo delle consegne fatturabili. I team possono monitorare le attività e il tempo impiegato, effettuare una previsione dei carichi di lavoro per evitare un'assegnazione eccessiva e controllare che i progetti rispettino le tempistiche e i budget concordati.

Lo strumento ti consente anche di fornire ai clienti un accesso controllato ai progetti per visualizzare lo stato di avanzamento, senza esporre note interne, discussioni o lavori non completati.

Teamwork.com: le migliori funzionalità/funzioni

Comunica con il tuo team all'interno della piattaforma tramite commenti, notifiche, allegati di file e dashboard condivise.

Registra le ore direttamente sulle attività con timer o tabelle orarie e distingue il tempo fatturabile da quello non fatturabile.

Automatizza le attività ripetitive e risparmia tempo con modelli riutilizzabili per tipi di progetti comuni e processi ripetibili.

Limiti di Teamwork.com

Alcuni utenti hanno segnalato che la funzionalità dashboard ha contenuti o controlli limitati, il che influisce sul processo di visualizzazione delle prestazioni.

Prezzi di Teamwork.com

Free

Consegna: 13,99 $ per utente/mese

Grow: 25,99 $ al mese per utente

Scala: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Teamwork.com

G2: 4,4/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Teamwork?

Un utente G2 afferma:

Teamwork è un ottimo strumento per gestire le comunicazioni con i clienti e salvare la documentazione pertinente senza coinvolgere il team interno. Le funzionalità di dipendenza delle attività, monitoraggio del tempo e gestione del carico di lavoro sono particolarmente utili per la pianificazione delle risorse.

Teamwork è un ottimo strumento per gestire le comunicazioni con i clienti e salvare la documentazione pertinente senza coinvolgere il team interno. Le funzionalità di dipendenza delle attività, monitoraggio del tempo e gestione del carico di lavoro sono particolarmente utili per la pianificazione delle risorse.

Trasforma i framework Agile in risultati concreti con ClickUp

Sebbene non esista una piattaforma di project management migliore in assoluto, c'è sempre uno strumento che si adatta meglio al tuo modo specifico di lavorare.

Alcuni team danno priorità alla flessibilità, altri attribuiscono valore alla struttura e molti sono ora alla ricerca di modi per integrare i flussi di lavoro assistiti dall'IA nella pianificazione e nell'esecuzione quotidiana.

Se consideri questi aspetti, ClickUp emerge come la scelta perfetta perché riunisce attività, documentazione, automazione e supporto AI in un unico spazio di lavoro.

Teams che passano a ClickUp diventano più efficienti ( 96,7% dei clienti ) e segnalano una migliore collaborazione (87,9% dei clienti), anche quando sostituiscono 3 o più strumenti con ClickUp!

Desideri ottenere vantaggi simili per i tuoi progetti?

Iscriviti gratis su ClickUp!