Come utilizzare Claude per migliorare la produttività nel 2026

Il 75% dei knowledge worker utilizza già l'IA generativa sul lavoro. Tuttavia, considerano l'IA solo come un semplice strumento di supporto.

Apri gli assistenti IA come Claude, fai una domanda, copia la risposta e incollala in un documento, un'attività o una chat. Poi lo fai di nuovo. E ancora.

Claude è ottimo per pensare, scrivere e risolvere problemi. Tuttavia, quando viene utilizzato in questo modo, i suoi risultati rimangono isolati. Le idee non si collegano automaticamente alle tue attività, ai tuoi progetti o ai flussi di lavoro del tuo team. Ciò significa più passaggi manuali, più cambi di contesto e meno follow-up.

L'utilizzo di Claude per la produttività è più efficace quando lo si integra nel flusso di lavoro quotidiano. Questa guida vi mostrerà come farlo.

E se hai bisogno di strumenti di IA contestuale più potenti, in cui l'IA possa integrarsi direttamente nel tuo lavoro, non solo affiancarlo, continua a leggere fino alla fine perché... ti presenteremo ClickUp!

Il vero problema di produttività che Claude risolve

La tua giornata è un continuo rimescolamento. Passi dal piano del progetto al foglio di calcolo, alle email e a una dozzina di altre schede. Questo continuo cambio di contesto ti distrae.

Le attività piccole e ripetitive peggiorano la situazione. Formattare la reportistica. Ripulire le note. Scrivere gli stessi aggiornamenti più e più volte. Questi lavori non sembrano difficili, ma consumano silenziosamente il tempo e l'energia destinati a un lavoro più profondo e strategico.

Questo sprawl lavorativo è oggi il principale ostacolo alla produttività. Il problema non è il carico di lavoro, ma il carico cognitivo. Ogni strumento, scheda e passaggio di consegne richiede al tuo cervello di resettarsi. Nel tempo, questo sforzo mentale rallenta le decisioni, riduce la lucidità e prosciuga lo slancio.

👀 Lo sapevi? Il 42% delle interruzioni nel lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le email e passare da una riunione all'altra.

Claude è stato creato per ridurre il carico mentale. Sviluppato da Anthropic, Claude è un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) che lavora attraverso la conversazione naturale. Può aiutarti a pensare, scrivere, riepilogare/riassumere e analizzare senza bisogno di comandi rigidi o prompt tecnici.

A differenza dei modelli più semplici, Claude è in grado di:

Segui le istruzioni dettagliate

Mantieni il contesto durante le discussioni lunghe

Aiutarti a lavorare sui problemi invece di darti una risposta una tantum

Affina le idee e trasforma pensieri sparsi in risultati chiari

Se usato bene, Claude diventa meno un chatbot e più un partner di riflessione.

💡 Suggerimento professionale: aggiungere un altro strumento di IA al tuo stack, anche se intelligente, può portare a una proliferazione incontrollata dell'IA. Questa diffusione non pianificata di strumenti di IA senza supervisione comporta uno spreco di denaro e maggiori rischi per la sicurezza. Converged AI Workspace di ClickUp offre un'unica piattaforma in cui progetti, documenti, conversazioni e intelligenza artificiale lavorano insieme. All'interno di ClickUp, l'intelligenza artificiale sensibile al contesto conosce e comprende il tuo lavoro. In questo modo, dedichi meno tempo al copia-incolla e più tempo a portare avanti il lavoro.

Come iniziare a utilizzare Claude per il lavoro?

Se sei curioso di sapere cosa sia l'IA, ma ti sembra di stare solo "giocando", non sei il solo. Molte persone utilizzano Claude come se fosse un motore di ricerca: fanno una domanda, danno un'occhiata alla risposta e passano oltre. È utile, ma raramente fa risparmiare tempo.

Il cambiamento avviene quando smetti di trattare Claude come uno strumento di ricerca e inizi a trattarlo come un compagno di squadra. Un compagno di squadra ha bisogno di contesto. Istruzioni chiare. E una comprensione di condivisione di cosa significhi "buono".

Vai su claude.ai e imposta il tuo account per iniziare.

Una volta entrato, la funzionalità/funzione più importante da comprendere è "Progetti". Un progetto è una cartella dedicata in cui Claude memorizza il contesto chiave di tutte le conversazioni relative a quel progetto. Questo può includere guide di stile, documenti di riferimento o profili utente.

tramite Anthropic

Sono i progetti a trasformare Claude da un semplice aiuto occasionale a uno strumento di produttività costante. Riducono la ripetitività, migliorano la qualità dei risultati e rendono ogni nuovo prompt più veloce del precedente.

Per garantire la produttività della tua prima sessione, segui questi passaggi:

Inizia con un'attività reale: non porre domande astratte. Scegli un'attività reale e ricorrente che svolgi ogni settimana, come analizzare un rapporto con l'IA. non porre domande astratte. Scegli un'attività reale e ricorrente che svolgi ogni settimana, come scrivere un aggiornamento su un progetto

Fornisci il contesto in anticipo: prima di chiedere qualsiasi cosa, fornisci a Claude le informazioni di base. Carica la descrizione del progetto, incolla la tua guida di stile o spiega l'obiettivo dell'attività.

Ripeti piuttosto che ricominciare: il primo tentativo di Claude è una bozza. Invece di avviare una nuova chat, rispondi al suo output con un feedback specifico, ad esempio "Rendi il tono più formale" o "Aggiungi una sezione sui rischi di bilancio". il primo tentativo di Claude è una bozza. Invece di avviare una nuova chat, rispondi al suo output con un feedback specifico, ad esempio "Rendi il tono più formale" o "Aggiungi una sezione sui rischi di bilancio".

L'uso corretto di Claude si basa su un'efficace progettazione dei prompt. Richieste vaghe producono risultati generici. Aggiungere il contesto rende il risultato molto più efficace.

Claude Free vs. Claude Pro

Sei curioso di sapere se la versione gratis è sufficiente per te? Ecco un rapido confronto tra la versione gratis e quella Pro di Claude per guidarti nella scelta:

Capacità Claude Gratis Claude Pro Limiti di utilizzo Quote di messaggi giornaliere/per sessione ridotte; la sessione si azzera ogni ~5 ore; è possibile raggiungere i limiti relativamente in fretta. Limiti di utilizzo notevolmente più elevati (~5× gratis); più messaggi e quote estese Caricamento dei file Assistenza ma limitata (file più piccoli, limite giornaliero) Capacità di caricamento e gestione più ampia ed estesa Progetti / memoria contestuale Non disponibile per contesti persistenti tra sessioni Supporto a progetti/basi di conoscenza per un contesto continuo Accesso API L'accesso all'API è separato e non è legato a Free. L'accesso all'API è separato e non è legato alla versione Pro.

📮ClickUp Insight: il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro capacità versatili, come la generazione di contenuto, l'analisi dei dati e altro ancora, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati all'attivare/disattivare e al passare da una scheda all'altra si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nel tuo spazio di lavoro, sa a cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt in testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Migliora la tua produttività del 200% con ClickUp!

8 modi per utilizzare Claude per migliorare la produttività del team

Anthropic ha analizzato circa 100.000 conversazioni reali di Claude. Secondo le loro stime, le attività che richiedono circa 90 minuti senza l'IA vengono completate in circa 18 minuti con Claude. Ciò ha come risultato un risparmio di tempo di circa l'80% per ogni attività.

Vuoi utilizzare Claude per migliorare la produttività del tuo team? Abbiamo i consigli che fanno al caso tuo!

Abbiamo selezionato processi che richiedono ore di lavoro umano, ma che seguono uno schema che l'IA può automatizzare e accelerare.

Automatizza fogli di calcolo e query di database

Il tuo team passa ore a lottare con i fogli di calcolo. Pulire i dati, scrivere formule e cercare di ricavarne informazioni chiave può richiedere molto tempo. Sai che le risposte sono nei dati, ma ottenerle può essere lento e soggetto a errori.

Carica un file CSV su Claude e chiedigli di analizzarlo in un inglese semplice. È in grado di generare formule complesse, ripulire dati disordinati o persino scrivere query SQL per te.

💬 Ecco alcuni prompt da provare:

Questo CSV presenta formattazioni di data non uniformi. Standardizzale in MM/GG/AAAA

Scrivi una formula di Fogli Google che estragga tutte le commerciali dalla regione 'Ovest' nel secondo trimestre.

Crea una query SQL per individuare i cinque clienti principali in base al valore totale degli acquisti da questi dati

Devi comunque copiare la formula o i dati puliti e incollare nuovamente nel tuo foglio di calcolo.

💡 Suggerimento professionale: con ClickUp Brain, puoi saltare completamente questo passaggio. Poni domande su qualsiasi dato del foglio di calcolo in linguaggio semplice e ottieni risposte immediate. Invece di creare formule o esportare dati puliti, puoi chiedere cose come "Mostrami tutte le vendite commerciali della regione occidentale del secondo trimestre" e passare direttamente dall'analisi all'azione, senza lasciare il tuo spazio di lavoro.

Trasforma i dati grezzi in immagini immediate

Hai bisogno di un grafico per una presentazione? Non hai tempo per lottare con uno strumento di creazione grafici complesso... o le competenze di progettazione per renderlo accattivante?

La funzionalità/funzione Artifact di Claude può aiutarti! Usala per generare grafici e diagrammi direttamente nella finestra della chat. Basta fornire i tuoi dati, specificare il tipo di visualizzazione desiderato e Claude creerà un'anteprima interattiva.

💬 È ottimo per creare:

Grafici a barre, grafici lineari e grafici a torta ricavati da dati numerici

Diagrammi di flusso e diagrammi di processo da una descrizione scritta

Grafici per mappare le strutture dei team

Queste immagini possono essere perfette per bozze interne veloci. Ma dovrai perfezionarle per presentazioni raffinate rivolte ai client.

💡 Suggerimento professionale: se hai bisogno di grafici e report di progetto che si aggiornano automaticamente con dati in tempo reale, prova ClickUp Dashboard. Le dashboard estraggono dati in tempo reale da attività, elenchi e documenti, in modo che i tuoi numeri rimangano aggiornati. Con le AI Card, i dashboard fanno un passo avanti. Anziché limitarsi a mostrare grafici statici, le AI Card consentono di porre domande sui dati e ottenere informazioni immediate. È possibile evidenziare tendenze, riepiloghi/riassunti, ostacoli o aggiornamenti sui progressi in un linguaggio semplice. Non è necessario filtrare o calcolare manualmente nulla. t

Prototipi di idee senza codice

Ecco uno scenario familiare. Una grande idea per una nuova funzionalità/funzione è bloccata in un documento. Perché? Perché i membri del tuo team non tecnici non sono in grado di creare una versione funzionante per testarla. Stai aspettando le risorse ingegneristiche. Questo rallenta l'innovazione e rende difficile ottenere l'approvazione degli stakeholder.

Con Claude puoi generare artefatti di codice funzionanti senza scrivere una sola riga di codice. Ciò consente a chiunque di sviluppare e testare rapidamente le proprie idee.

💬 Prova a creare:

Mockup delle landing page: ottieni HTML e CSS con funzione per vedere come appare e come funziona una pagina.

Calcolatori semplici: crea strumenti interattivi, come un calcolatore di prezzi, partendo da una descrizione.

Dimostrazioni del prodotto: crea prototipi cliccabili per la condivisione con le parti interessate al fine di ottenere un feedback tempestivo.

🧠 Curiosità: Sebbene il calcolatore di risparmio ClickUp sopra riportato sia solo indicativo, gli utenti effettivi di ClickUp hanno usufruito di risparmi notevoli da quando sono passati a ClickUp. Il 40,9% dei clienti che utilizzano ClickUp ha sostituito 3 o più strumenti.

Il 54,7% dei clienti fornisce reportistica secondo la quale ha risparmiato denaro grazie al passaggio a questo servizio.

Redigete e effettuate la modifica su documenti aziendali

Scrivere la prima bozza di qualsiasi documento professionale è un lavoro faticoso. Fissare una pagina bianca, cercare di strutturare un rapporto o assicurarsi che il tono sia quello giusto richiede ore che potrebbero essere dedicate a lavori più strategici.

Questo è uno dei maggiori punti di forza di Claude. Si occupa del lavoro più impegnativo di generare, perfezionare e ristrutturare il contenuto scritto per te.

💬 Chiedi a Claude, in qualità di prompt, di preparare:

Relazioni e proposte: fornite i vostri dati e la struttura desiderata e Claude genererà una bozza rifinita.

SOP e documentazione: descrivete un processo e otterrete in cambio un descrivete un processo e otterrete in cambio un documento formattato con le procedure operative standard

Comunicazioni interne: redigete annunci aziendali, aggiornamenti delle politiche o promemoria per il team con il tono giusto.

💡 Suggerimento professionale: invece di scrivere in uno strumento AI separato e incollare i risultati nel tuo lavoro, puoi creare e modificare i contenuti nello stesso posto in cui gestisci i tuoi progetti. Scrivi documenti insieme alle tue attività e alle tue scadenze utilizzando ClickUp Docs, in modo che tutto rimanga in connessione. Con il suo AI Writer integrato, puoi trasformare le idee in bozze, aggiornamenti o piani senza cambiare strumento.

Scopri come utilizzare l'IA per scrivere documentazione con i nostri migliori consigli:

Scrivi email di follow-up in pochi secondi

Dopo ogni riunione, succede sempre la stessa cosa. Qualcuno deve scrivere l'email di follow-up. Aggiungete i check-in dei client e gli aggiornamenti interni, e quelle piccole attività di scrittura iniziano ad accumularsi. Richiedono tempo, rallentano i team e talvolta portano a follow-up mancati.

Questo tipo di scrittura è ripetitivo e prevedibile, il che lo rende particolarmente adatto all'IA.

Per utilizzare Claude, incolla qui i tuoi appunti della riunione o un breve riepilogo/riassunto della conversazione. Quindi indica il tono che desideri (formale, amichevole o urgente) e chiedi a Claude di redigere per te l'email di follow-up.

💬 Funziona bene per:

Riepiloghi delle riunioni con elementi da intraprendere

Aggiornamenti sullo stato dei client

Controlli interni dei progetti

Email iniziali di contatto e presentazione

Rafforza la strategia e i piani aziendali

Il pensiero strategico è un lavoro difficile. Significa raccogliere dati di mercato, individuare le lacune nel tuo piano e trasformare idee confuse in argomenti chiari. Questo tipo di pensiero richiede tempo e concentrazione, il che rende facile rimandarlo.

Come risultato, i team spesso prendono decisioni sulla base di informazioni incomplete.

Claude può aiutarti in questo, fungendo da partner di riflessione. Puoi utilizzarlo per organizzare i tuoi pensieri, esplorare le opzioni e scomporre idee complesse in passaggi successivi più chiari.

Documento strategico Come Claude può aiutarti Analisi di mercato Sintetizza il contesto del settore in una valutazione competitiva piano Business Redige riepiloghi/riassunti esecutivi o sezioni relative alle opportunità di mercato sulla base di dati specifici. Struttura decisionale Opzioni strutturali con pro e contro sistematici Analisi SWOT Organizza punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce

Ecco un esempio di analisi SWOT generato utilizzando Claude:

Riepiloga le riunioni ed estrai gli elementi di azione

Il tuo team ha appena avuto un'ottima discussione, ma la nota è disordinata e nessuno sa con certezza chi sia responsabile di cosa. Gli elementi da intraprendere vanno persi, le decisioni vengono dimenticate e lo slancio della riunione svanisce.

👀 Lo sapevi? Secondo un sondaggio di ClickUp, il 64% degli intervistati ha difficoltà a definire i passaggi successivi in quasi la metà delle riunioni.

Claude eccelle nell'elaborazione di testo lungo e nell'estrazione di informazioni strutturate. Puoi caricare la trascrizione di una riunione, incollare note dettagliate e richiedere risultati specifici, come una lista di controllo degli elementi da intraprendere con i titolari e le scadenze.

💬 Puoi ottenere riepiloghi/riassunti in diversi formattare:

Un riepilogo/riassunto esecutivo con solo le decisioni chiave

Nota dettagliata con indicazione dell'ora

Una lista di controllo di elementi da intraprendere con i titolari e le scadenze

Un'email di follow-up precompilata

💡 Suggerimento professionale: invece di lottare con appunti disordinati dopo ogni chiamata, l'AI Notetaker di ClickUp ascolta e registra tutto per te. Registra automaticamente le riunioni, trascrive ciò che è stato detto e trasforma la conversazione in un riepilogo chiaro che puoi leggere in un secondo momento. Gli appunti includono il nome della riunione, la data, i partecipanti, i punti chiave e un elenco di elementi da intraprendere. Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per trovare esattamente ciò che ti serve nella trascrizione senza dover leggere tutto il documento. Tutto questo è disponibile nel tuo area di lavoro di ClickUp, quindi le tue note sono in connessione con le tue attività e progetti, invece di rimanere bloccate in un documento o in un'app separati. Registra automaticamente le riunioni, ottieni trascrizioni istantanee e ricevi elementi da intraprendere chiari e immediati con ClickUp AI Notetaker.

Crea flussi di lavoro e automazioni personalizzati

Il tuo team è bloccato in un ciclo di processi ripetitivi e articolati in più passaggi che ne esauriscono le capacità. Sai che questi flussi di lavoro potrebbero essere automatizzati, ma realizzarli sembra troppo complesso senza uno sviluppatore, quindi il lavoro manuale continua.

Claude può fungere da progettista del flusso di lavoro. Descrivi un processo in un linguaggio semplice e ottieni in cambio un piano di automazione strutturato.

💬 Può aiutarti a:

Documenta un processo: descrivi come dovrebbe funzionare un flusso di lavoro e Claude creerà un piano dettagliato per ogni passaggio.

Genera script: ottieni il codice iniziale per strumenti di automazione come Zapier o Make.

Mappa la logica: lavora attraverso scenari condizionali "se-allora" e identifica potenziali casi limite.

Ci sono molti altri modi per utilizzare Claude per usufruire della produttività sul posto di lavoro. La chiave è essere creativi e individuare le attività che possono essere tranquillamente affidate all'IA.

Best practice per migliorare la produttività nei flussi di lavoro utilizzando Claude

Passare da un uso occasionale dell'IA a un reale aumento della produttività richiede un cambiamento nelle abitudini. Queste pratiche si applicano sia che utilizzi Claude, ClickUp Brain o qualsiasi altro strumento di IA.

Definisci i requisiti e lascia che sia Claude a occuparsi dell'implementazione.

🚩 Sei frustrato perché l'IA ti fornisce risultati generici e inutilizzabili. Questo accade quando sei troppo vago o cerchi di dettare ogni singolo passaggio, sprecando tempo. L'approccio migliore è definire chiaramente il "cosa" e lasciare che sia l'IA a occuparsi del "come".

✅ Sii specifico riguardo al risultato desiderato, ma flessibile sul metodo.

Prompt debole: "Scrivi un aggiornamento sul progetto"

Prompt forte: "Scrivi un aggiornamento sul progetto per i nostri stakeholder non tecnici. Tratta lo stato della tempistica, le implicazioni di budget del recente ritardo del server e le tre priorità principali della prossima settimana. Il tono deve essere sicuro e professionale. "

Requisiti chiari ti evitano cicli di revisione infiniti.

Utilizza cicli di iterazione rapidi

🚩 Visualizzi la prima risposta dell'IA come il prodotto finale, il che spesso porta a delusioni. Dovresti invece visualizzare il risultato iniziale come una bozza preliminare, un punto di partenza da perfezionare.

✅ Adotta un flusso di lavoro iterativo.

Genera il risultato iniziale Identifica rapidamente cosa è lavoro e cosa deve essere cambiato. Fornisci feedback specifici e mirati per guidare l'IA. Basati sugli aspetti di esito positivo della risposta

Claude ricorda il contesto della tua conversazione, quindi ogni perfezionamento si basa su quello precedente. E se vuoi rendere il tuo ciclo di feedback ancora più potente facendo riferimento ai dati del progetto in tempo reale mentre procedi, prova ClickUp Brain.

Inizia in modo semplice e procedi gradualmente

🚩 Si cerca di risolvere un problema complesso e articolato in un unico prompt di grandi dimensioni. Questo spesso sovraccarica l'IA, con risultati confusi o incompleti.

✅ Un approccio migliore consiste nel suddividere l'attività in passaggi più piccoli e gestibili.

Esempio, quando crei un report, chiedi a Claude di:

"Epilogare/riassumere i risultati chiave dei dati del sondaggio sugli utenti allegati." "Ora, trasforma questi risultati in tre raccomandazioni principali. " Formattalo come un rapporto di una pagina con un titolo, un riassunto esecutivo e le tre raccomandazioni.

Questo approccio non solo produce risultati migliori, ma rende anche più facile individuare dove si sono verificati gli errori.

Quali vantaggi in termini di produttività ci si può aspettare da Claude

Stabilire aspettative realistiche sui guadagni in termini di produttività è la chiave per un'adozione di successo dell'IA:

Aree di grande impatto: /IA eccelle nella creazione di bozze preliminari, nell'elaborazione di grandi set di dati, nella sintesi di ricerche e nella generazione di codice boilerplate.

Aree di impatto moderato: è un valido alleato per la modifica e il perfezionamento del lavoro esistente, la raccolta di idee e l'apprendimento di nuovi concetti.

Aree di minore impatto: ha difficoltà con attività che richiedono dati in tempo reale, competenze approfondite e specifiche o azioni fisiche.

I maggiori vantaggi derivanti dall'utilizzo di Claude non riguardano sempre il risparmio di minuti preziosi. Derivano piuttosto dalla riduzione degli attriti. Claude rende più facile iniziare a scrivere, più veloce analizzare le informazioni e meno intimidatorio affrontare attività tecniche.

🤝 Promemoria: il tempo che risparmierai utilizzando Claude dipende dalla chiarezza con cui spieghi ciò di cui hai bisogno e dal fatto che l'attività sia adatta all'IA.

Limiti dell'utilizzo di Claude per la produttività

A volte Claude fornisce con sicurezza informazioni errate. Altre volte sembra bloccarsi in un loop. Essere realistici riguardo ai suoi limiti aiuterà il tuo team a utilizzarlo meglio.

Rischio di allucinazioni: /IA può generare "fatti" che sembrano plausibili ma sono errati. Ciò è particolarmente vero per dati specifici, nomi o date.

Limiti contestuali: nelle conversazioni molto lunghe, potrebbe iniziare a "dimenticare" dettagli o istruzioni di menzione precedente.

Nessuna capacità di esecuzione: non è in grado di eseguire azioni nelle altre applicazioni.

Questo è il motivo per cui molti team alla fine cercano modi per avvicinare l'IA al luogo in cui si svolge effettivamente il lavoro, invece di tenerla separata. ClickUp risolve questo problema integrando l'IA direttamente nel tuo flusso di lavoro.

Come utilizzare ClickUp AI come alternativa

ClickUp Brain

Vuoi smettere di destreggiarti tra diversi strumenti di IA? ClickUp Brain è quello che fa per te.

È l'assistente AI nativo di ClickUp, integrato direttamente nel tuo spazio di lavoro. Ecco perché ha accesso al tuo contesto lavorativo reale: i tuoi progetti, le tue attività, i tuoi documenti e le comunicazioni del tuo team. Non si limita a rispondere al tuo prompt, ma risponde con una comprensione del tuo lavoro.

Ricevi aggiornamenti istantanei dal tuo spazio di lavoro utilizzando ClickUp Brain.

Questo risolve i maggiori limiti di Claude.

Consapevolezza contestuale: invece di dover inserire manualmente il contesto, ClickUp Brain conosce già le scadenze del tuo progetto, la struttura del team e la cronologia delle attività.

Esecuzione diretta: ClickUp Brain può generare attività, aggiornarne lo stato e creare documenti direttamente nel tuo spazio di lavoro, oltre ad altre potenti azioni.

Dati in tempo reale: puoi query i dati effettivi e in tempo reale del tuo spazio di lavoro, non un set di dati statico e obsoleto.

Capacità Claude ClickUp Brain Consapevolezza del contesto Richiede l'inserimento manuale del contesto per ogni attività Comprende in modo nativo i tuoi progetti, le tue attività e il tuo team Esecuzione Suggerisce azioni e contenuto Crea direttamente attività, scrive documenti ed esegue automazioni all'interno di ClickUp. Collaborazione in team I risultati sono isolati e necessitano di una condivisione manuale. I contenuti generati dall'IA sono immediatamente disponibili per il tuo team. Accesso ai dati Limite a dati di formazione statici e passati (a meno che non gli si dia un prompt per effettuare una ricerca sul web) Accede alle informazioni in tempo reale sul tuo spazio di lavoro ed è anche in grado di accedere al web.

La parte più interessante, secondo me?

Questa non è l'unica superpotenza dell'IA che ClickUp offre per la tua produttività. A differenza degli strumenti di IA autonomi, l'IA di ClickUp è progettata per agire, non solo per dare consigli. Puoi anche utilizzare:

ClickUp AI Super Agents : agenti autonomi che monitorano il tuo spazio di lavoro e agiscono per tuo conto. Possono smistare le attività, segnalare i rischi, aggiornare gli stati, indirizzare il lavoro e seguire le regole da te definite, senza alcun intervento manuale. : agenti autonomi che monitorano il tuo spazio di lavoro e agiscono per tuo conto. Possono smistare le attività, segnalare i rischi, aggiornare gli stati, indirizzare il lavoro e seguire le regole da te definite, senza alcun intervento manuale.

Accelera i flussi di lavoro con i Super Agent simili agli esseri umani in ClickUp.

Campi AI : campi intelligenti che generano, riepilogano/riassumono o classificano automaticamente i dati. Ad esempio, possono etichettare le attività, valutare la priorità, estrarre dettagli chiave o scrivere riepiloghi/riassunti man mano che il lavoro viene creato o aggiornato. : campi intelligenti che generano, riepilogano/riassumono o classificano automaticamente i dati. Ad esempio, possono etichettare le attività, valutare la priorità, estrarre dettagli chiave o scrivere riepiloghi/riassunti man mano che il lavoro viene creato o aggiornato.

Compilazione automatica AI : compila automaticamente i dettagli delle attività come descrizioni, titolari, priorità o Sequenza in base al contesto. Questo elimina il lavoro di configurazione ripetitivo e mantiene le attività coerenti tra i team. : compila automaticamente i dettagli delle attività come descrizioni, titolari, priorità o Sequenza in base al contesto. Questo elimina il lavoro di configurazione ripetitivo e mantiene le attività coerenti tra i team.

Creazione di attività basata sull'intelligenza artificiale: trasforma il testo contenuto nelle note delle riunioni, nei documenti o nei thread in attività strutturate con assegnatari, data di scadenza e attività secondarie, senza necessità di formattare manualmente.

Crea automaticamente attività da chat, documenti e altro tramite ClickUp AI.

Sintesi IA, aggiornamenti, standup e catch up: genera istantaneamente aggiornamenti sui progetti, riepiloghi dei progressi, chat di aggiornamento e rapporti sullo stato di avanzamento basati su dati in tempo reale, in modo che la reportistica non rallenti il lavoro dei team.

Per i team che desiderano ancora più potenza, ClickUp BrainGPT offre un compagno AI desktop con funzionalità di conversione da voce a testo. Puoi anche accedere a più LLM all'interno di questa super app AI!

Utilizza più modelli di IA da un'unica app all'interno di ClickUp Brain e ClickUp BrainGPT.

Come iniziare a utilizzare ClickUp per il tuo team oggi stesso

Gli assistenti IA più efficaci eliminano l'attrito tra il pensiero e l'azione. Tutto inizia dal contesto. L'IA lavora al meglio quando comprende i tuoi progetti, i tuoi documenti e le tue priorità.

Claude è ottimo per attività individuali, come la stesura di bozze di testo o l'esplorazione di idee. Tuttavia, per la produttività di un team, l'integrazione sarà sempre preferibile all'isolamento. ✨

ClickUp rende tutto questo possibile grazie a un intuitivo livello di IA integrato nel tuo lavoro. Puoi sperimentare:

Trasformare le note della riunione in attività

Riepilogare/riassumere automaticamente gli aggiornamenti del progetto

Redazione di documenti utilizzando l'IA, in base al contesto dell'attività

Non è necessario rivoluzionare tutto dal primo giorno. Inizia in piccolo, con un semplice caso d'uso. Iscriviti gratis a ClickUp!