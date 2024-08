Come aumentare la produttività aziendale: Strategie e strumenti

Che cosa hanno in comune il completare i compiti in tempo e il guadagnare uno stipendio più alto? Entrambi si basano sull'aumento della produttività. A scuola, finire i compiti più velocemente significava avere più tempo per giocare, mentre sul posto di lavoro una produttività più elevata poteva tradursi in una migliore retribuzione e in una crescita di carriera.

Per le aziende, l'aumento della produttività dei dipendenti è altrettanto fondamentale. Incide direttamente sui costi e sul ritorno sugli investimenti (ROI). Un ROI più elevato consente alle aziende di espandersi e di offrire una migliore retribuzione ai dipendenti.

Questo blog analizza l'aumento della produttività a livello aziendale e personale e il loro impatto reciproco. Discuteremo vari strumenti e strategie collaudati per lavorare in modo efficiente e ottenere risultati migliori senza necessariamente dedicare più tempo.

Capire la produttività in un'impostazione aziendale

La produttività aziendale è l'efficienza con cui un'organizzazione converte gli input, come lavoro, capitale e materiali, in output, come beni e servizi. Misura l'efficacia con cui le aziende utilizzano le proprie risorse per massimizzare la produttività, migliorare la redditività e raggiungere gli obiettivi organizzativi

Un'elevata produttività significa che l'azienda è in grado di ottimizzare i processi, innovare, ottimizzare le prestazioni, ottenere vantaggi competitivi e crescere in modo sostenibile.

Molteplici fattori influenzano le prestazioni di manodopera, capitale e materiali, che incidono sulla produttività aziendale.

Fattori che influenzano la produttività aziendale Fattori di produttività incidono sui costi di gestione dell'azienda e, di conseguenza, sul ROI. Alcuni dei principali fattori sono

L'ambiente di lavoro

Opportunità di sviluppo della carriera e di formazione

Processi

Struttura retributiva

Programmi di benessere per i dipendenti

Iniziative per la diversità

Strumenti, tecnologia e fattori di produttività del luogo di lavoro

Ergonomia del posto di lavoro

Vediamo ora come ciascuno di questi fattori influisce sulla produttività aziendale:

Ambiente di lavoro

L'accesso a un luogo in cui è possibile collaborare, competere ed entrare in empatia con i colleghi è essenziale, poiché vi si trascorre quasi un terzo della vita lavorativa. Un ambiente di questo tipo aiuta a sviluppare abitudini sane che contribuiscono alla produttività della forza lavoro.

Opportunità di sviluppo professionale e formazione

I dipendenti apprezzano le organizzazioni che pagano puntualmente, ma amano quelle che vanno oltre per coltivarli e farli crescere. I programmi di sviluppo professionale e di formazione sono essenziali per la crescita dei dipendenti.

I professionisti non formati hanno un impatto non solo sulla produttività del posto di lavoro, ma anche sul morale degli altri dipendenti. Gli altri dipendenti iniziano a mettere in discussione le decisioni della direzione e a formulare idee negative. Se la situazione non viene trattata, i dipendenti diligenti potrebbero abbandonare il posto di lavoro, con un grave impatto sulla produttività.

Quindi, condividete le conoscenze necessarie con i nuovi assunti per prosperare in ufficio. I dipendenti più anziani dovrebbero avere maggiori opportunità di crescita lungo tutta la scala aziendale.

Processi adeguati

L'impostazione di un processo è complicata, ma da fare nel modo giusto può essere una delle esperienze più gratificanti quando si vede che tutti seguono i vostri passi e vedono la loro produttività aumentare.

Se i processi sono corretti, i processi aziendali quotidiani come l'inserimento, la formazione, il monitoraggio, la gestione e l'uscita dei dipendenti diventano un gioco da ragazzi.

Struttura retributiva di assistenza

I vostri dipendenti hanno bollette da pagare, famiglie da supportare e obiettivi personali da raggiungere.

I vantaggi economici del loro lavoro hanno un ruolo importante nel motivo per cui sono entrati nella vostra azienda. Premiare i dipendenti può essere uno strumento di motivazione. Spiegate la vostra struttura retributiva e i criteri per le promozioni e gli aumenti per supportare il loro lavoro richiesto.

Benessere dei dipendenti

Fornite risorse e supporto per dimostrare che avete a cuore la salute fisica e mentale dei dipendenti.

Implementate programmi di benessere, offrite opzioni alimentari sane e incoraggiate i dipendenti a dare priorità al loro benessere. La promozione di uno stile di vita più sano, come l'incoraggiamento delle attività fisiche, può aumentare significativamente la produttività dei dipendenti e impedire che problemi minori diventino gravi.

Diversità e inclusione

La diversità e l'inclusività sul posto di lavoro aumentano il coinvolgimento, la soddisfazione e la produttività dei dipendenti. È bello scambiare culture, cibi e regali con persone di diversa provenienza. Impariamo molto dallo scambio e, soprattutto, tutti si sentono accettati.

L'assunzione di persone con background diversi favorisce il senso di appartenenza e offre una varietà di prospettive, rafforzando le dinamiche di team sia in ufficio che in remoto.

Strumenti, tecnologie e fattori di produttività del luogo di lavoro

Non si può usare uno stuzzicadenti per scolpire una pietra. Come le persone giuste per il lavoro giusto, anche gli strumenti giusti sono necessari per una maggiore produttività.

Gli strumenti tecnologici più avanzati sono in grado di sostituirsi alle attività quotidiane banali e ripetitive, permettendo ai dipendenti di concentrarsi su ciò che fa muovere l'ago della bilancia e di evitare il burnout dovuto a carichi di lavoro eccessivi e poco stimolanti. Ad esempio, i sistemi di chattare aziendali e i copiloti IA semplificano la comunicazione, creano e assegnano automaticamente attività da thread di conversazione ed email e aiutano a gestire meglio il tempo.

Ergonomia del posto di lavoro

Fattori ambientali come la temperatura, la qualità dell'aria, l'illuminazione, l'idratazione e il layout dell'area di lavoro mantengono un'area di lavoro confortevole ed ergonomica che promuove livelli di produttività più elevati.

Ora che siete a conoscenza dei vari fattori che influenzano la produttività sul posto di lavoro, analizziamo le differenze tra bassa e alta produttività.

La differenza tra alta e bassa produttività

Aumentare la produttività significa riuscire a fare di più in meno tempo ed essere economicamente vantaggiosi per l'azienda. Implica l'uso efficace delle risorse, l'impostazione di obiettivi chiari, la definizione di priorità per le attività più importanti, la gestione del tempo, l'adattamento ai cambiamenti e la ricerca di un miglioramento continuo.

Al contrario, una bassa produttività è l'opposto e può essere influenzata da sfide personali e professionali, che potrebbero richiedere ulteriore supporto e comprensione.

Il percorso di ognuno è unico ed è importante riconoscere e affrontare i diversi fattori che influenzano la produttività.

Ecco un confronto per capire una risorsa ad alta produttività e una a bassa produttività:

Fattore Alta produttività Bassa produttività | -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | | Utilizza al meglio il tempo, l'energia e i materiali per raggiungere gli obiettivi in modo efficace | Orientamento agli obiettivi | Si concentra su obiettivi chiari e su un lavoro richiesto | Può faticare a mantenere l'orientamento o l'allineamento, con conseguente dispersione degli sforzi | | Assicura che le attività importanti siano classificate in ordine di priorità per ottenere il massimo impatto | Utilizza strumenti per programmare e ridurre al minimo le distrazioni per rimanere in carreggiata. Potrebbe avere difficoltà a gestire il tempo e a mantenere la concentrazione | Adattabilità | Mostra flessibilità nel gestire i cambiamenti e le nuove sfide | Potrebbe trovare difficile adattarsi ai cambiamenti e preferire metodi familiari | | Miglioramento continuo | Cerca modi per migliorare le prestazioni e perfezionare i processi | Può essere meno motivato a cercare miglioramenti o a cambiare i processi esistenti |

Strategie per aumentare la produttività aziendale

L'aumento della produttività aziendale non si basa solo su soluzioni rapide, ma su un mix equilibrato di vittorie a breve termine e guadagni a lungo termine per massimizzare la produttività. Vediamo come aumentare la produttività oggi e come impostare la vostra azienda per un esito positivo in futuro.

Rivedere e fissare obiettivi chiari e di qualità

Stabilite obiettivi specifici e chiari e traguardi misurabili e raggiungibili per guidare i leader aziendali e il team e monitorare lo stato. Identificare le esigenze immediate e i piani di crescita a lungo termine per far prosperare l'azienda. Utilizzare i traguardi a breve termine per soddisfare le esigenze immediate e gli obiettivi a lungo termine per guidare una crescita sostenuta.

Opportunità di sviluppo e apprendimento continuo per i dipendenti

Investite in programmi di formazione e sviluppo per mantenere le competenze aggiornate e i dipendenti motivati. L'apprendimento continuo spinge all'innovazione, promuove il senso di realizzazione e favorisce l'esito positivo a lungo termine.

Ruolo di mentorship e coaching

Implementare programmi di orientamento e di miglioramento delle competenze personalizzati. Aiutare i dipendenti a trovare mentori all'interno dell'organizzazione.

Riconoscere la mentorship, in quanto i mentori esperti aiutano i dipendenti a superare le sfide e a crescere professionalmente. Una crescita professionale costante mantiene i dipendenti motivati e ne aumenta la fidelizzazione.

Importanza dei programmi per la salute e il benessere mentale

I Teams che promuovono programmi di benessere assicurano al team salute, felicità e produttività.

Potete monitorare il carico di lavoro dei dipendenti e investire in risorse come corsi di fitness e sessioni di gestione dello stress per dimostrare che ci tenete, proprio come Programma WorkingWell di Amazon . L'azienda ha iniziative che migliorano la salute fisica e mentale dei dipendenti. Offrono esercizi di mindfulness, aree di stretching, educazione alla salute e servizi di benessere, con l'obiettivo di ridurre i tassi di infortunio del 50% entro il 2025. Il programma combina tecnologia e feedback per supportare una forza lavoro più sana e produttiva.

Dare priorità alle attività e gestire il tempo

Insegnate e aiutate i dipendenti a stabilire le priorità delle attività con il programma Matrice delle priorità Eisenhower (organizzazione delle attività in base all'urgenza e all'importanza in una matrice 2×2) e strategie di gestione del tempo, come le sessioni mirate, per aiutarli a mantenere la produttività, la concentrazione e il rispetto delle scadenze.

Incoraggiare il feedback e il riconoscimento dei dipendenti

Fornite e cercate un feedback regolare. Questo migliorerà il processo, identificherà i problemi e riconoscerà i contributi per aumentare il morale.

Costruire l'empatia nella cultura aziendale e nel coinvolgimento dei dipendenti

Promuovete una cultura aziendale positiva che valorizzi la collaborazione, il rispetto e l'inclusione.

Migliorare il coinvolgimento dei dipendenti attraverso attività di team-building e una comunicazione trasparente e aperta.

Delegare le attività e promuovere il lavoro di squadra

Non si può fare tutto da soli, per quanto si possa avere talento.

Delegate le attività in base ai punti di forza individuali e incoraggiate il lavoro di squadra per sfruttare le diverse competenze.

Insegnate una delega efficace e promuovete la collaborazione che può portare a flussi di lavoro efficienti e creare soluzioni innovative.

Lavoro da remoto e produttività aziendale

Il lavoro da remoto può essere produttivo e conveniente.

Il Indice Flex e Boston Consulting Group hanno studiato oltre 500 aziende pubbliche e hanno scoperto che le aziende completamente flessibili hanno registrato una crescita media dei ricavi del 21% dal 2020 al 2022, quattro volte superiore a quella delle aziende meno flessibili.

Ottenete e fornite l'accesso agli strumenti giusti che possono aiutarvi ad abbracciare il lavoro da remoto.

Impostate aspettative chiare, eseguite controlli regolari e non invasivi e utilizzate strumenti di collaborazione virtuale quali ClickUp per mantenere la produttività e la connessione.

$$$a Costruire un ambiente di lavoro innovativo e favorevole alla concorrenza

Creare un ambiente di lavoro eccellente significa bilanciare la competizione con il supporto.

Ad esempio, Google incoraggia l'innovazione attraverso iniziative come il "20% Time", in cui i dipendenti possono dedicare una parte della loro settimana lavorativa a progetti personali. Questa politica ha portato a prodotti di esito positivo come Gmail e AdSense.

I datori di lavoro dovrebbero promuovere una cultura in cui la creatività è premiata e i comportamenti negativi non sono tollerati. Questo approccio contribuisce ad aumentare la produttività e a guidare l'esito positivo dell'azienda.

Consigli per evitare i più comuni killer della produttività

Tutti affrontiamo ostacoli alla produttività, ma sapere come superarli è la chiave. Ecco alcuni consigli pratici per mantenere il flusso di lavoro fluido ed efficiente:

Procrastinazione: Suddividere le attività in passaggi più piccoli e fissare delle scadenze per rimanere in carreggiata

Suddividere le attività in passaggi più piccoli e fissare delle scadenze per rimanere in carreggiata Stanchezza: Fare e incoraggiare pause regolari per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata

Fare e incoraggiare pause regolari per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata Distrazioni dai social media: Impostare timer e avvisi per limitare l'uso dei social media durante l'orario di lavoro o utilizzare app blocker per rimanere in carreggiata

Impostare timer e avvisi per limitare l'uso dei social media durante l'orario di lavoro o utilizzare app blocker per rimanere in carreggiata Riunioni eccessive: Impostare programmi per snellire le riunioni e garantire che siano mirate e necessarie. Attenetevi al programma per rispettare il tempo di tutti. A nessuno piacciono le sessioni di riunione prolungate

Impostare programmi per snellire le riunioni e garantire che siano mirate e necessarie. Attenetevi al programma per rispettare il tempo di tutti. A nessuno piacciono le sessioni di riunione prolungate Sovraccarico di informazioni: Stabilire le priorità e suddividere le informazioni in piccole parti per una migliore elaborazione cognitiva. In questo modo i dipendenti saranno in grado di gestire i dettagli necessari e di fare bene il proprio lavoro

Il ruolo della tecnologia nell'aumento della produttività aziendale

In precedenza abbiamo esplorato i vari aspetti della produttività aziendale, come ad esempio i fattori che la influenzano e le strategie che possono essere implementate per migliorarla.

Come prossimo passaggio, decifreremo i software di automazione e le app per la produttività, impareremo a misurare la produttività in modo accurato, a migliorarla e a considerare il ruolo delle analisi.

Automazioni per snellire le attività ripetitive Forbes riporta che l'automazione e l'intelligenza artificiale possono aumentare la produttività del 40%.

L'automazione delle attività di routine è una delle ragioni principali per cui le organizzazioni hanno spinto IA per la produttività miglioramento. McKinsey afferma che gli attuali strumenti di IA e le relative tecnologie di automazione possono automatizzare le attività lavorative che consumano dal 60 al 70% del tempo. Queste attività ripetitive includono generalmente la voce, l'organizzazione di file, l'impostazione di riunioni, ecc.

Oggi l'IA è in grado di analizzare per voi grandi quantità di dati, aiutarvi a semplificare i processi e persino a rispondere alle query standard dei clienti nel modo più umano possibile. In questo modo si libera il tempo a disposizione dei dipendenti per concentrarsi su attività che richiedono maggiori capacità cognitive, migliorando notevolmente la produttività.

App di produttività per risultati migliori

Prima dell'era delle app cloud-native, le aziende trascorrevano lunghe e laboriose ore a documentare lo stato delle cose su interminabili fogli di carta e a fare brainstorming di idee per aumentare la produttività. Lentamente, i documenti cartacei hanno lasciato il posto a ingombranti fogli Excel pieni di calcoli e progetti.

Oggi esistono alternative migliori, più pulite e più veloci per esaminare i flussi di lavoro e determinare il modo migliore per migliorarli.

Le app di produttività e collaborazione cloud-native (e dotate di IA) come ClickUp hanno reso la vita molto più semplice in un ambiente di lavoro frenetico. Ecco perché:

Flussi di lavoro intelligenti e semplificati e definizione delle priorità : ClickUp trasforma la gestione delle attività organizzando in modo intelligente le cose da fare. Con ClickUp, il monitoraggio delle attività, l'impostazione degli obiettivi e il monitoraggio dello stato diventano semplici. Vi permette di concentrarvi sulle cose importanti e di evitare di essere impantanati da attività ripetitive di amministratore

: ClickUp trasforma la gestione delle attività organizzando in modo intelligente le cose da fare. Con ClickUp, il monitoraggio delle attività, l'impostazione degli obiettivi e il monitoraggio dello stato diventano semplici. Vi permette di concentrarvi sulle cose importanti e di evitare di essere impantanati da attività ripetitive di amministratore Collaborazione e account migliorati : Rimanete in connessione con il vostro team senza alcuno sforzo grazie aLa visualizzazione della chat di ClickUp e le app di messaggistica. Condividete aggiornamenti, fate domande e documentate le conversazioni per mantenere tutti allineati e collaborare efficacemente da qualsiasi luogo.Gli strumenti di project management aumentano la responsabilità definendo chiaramente le responsabilità. Favoriscono contributi efficaci, celebrano i risultati e supportano la crescita dei dipendenti

: Rimanete in connessione con il vostro team senza alcuno sforzo grazie aLa visualizzazione della chat di ClickUp e le app di messaggistica. Condividete aggiornamenti, fate domande e documentate le conversazioni per mantenere tutti allineati e collaborare efficacemente da qualsiasi luogo.Gli strumenti di project management aumentano la responsabilità definendo chiaramente le responsabilità. Favoriscono contributi efficaci, celebrano i risultati e supportano la crescita dei dipendenti Gestione efficace del tempo e flessibilità: Le app per il monitoraggio del tempo rivelano dove va a finire il vostro tempo, aiutandovi a individuare le inefficienze e a ottimizzare il vostro programma per ottenere il massimo della produttività. La tecnologia fornisce strumenti essenziali per mantenere il lavoro da remoto coinvolgente e produttivo, con conseguente maggiore soddisfazione sul lavoro e risultati migliori.

Leggi anche: i 25 migliori strumenti di produttività e app software del 2024

Misurazione e miglioramento della produttività

La produttività aziendale si riferisce all'agilità e al miglioramento continuo.

Pertanto, gli analytics sono essenziali per monitorare e misurare la produttività. Grazie agli approfondimenti sui dati, è possibile vedere il tempo impiegato, individuare le inefficienze e monitorare metriche critiche come le percentuali di completamento delle attività e le prestazioni dei dipendenti per team e reparti. Questo approccio basato sui dati aiuta a prendere decisioni informate, a ottimizzare i processi e a sostenere i miglioramenti della produttività.

Iniziate con l'impostazione di obiettivi chiari e misurabili.

Chiave metriche di produttività includono la produzione oraria, la valutazione dei progetti completati e la qualità del lavoro.

Produzione oraria: Misura il lavoro completato in un tempo prestabilito

Misura il lavoro completato in un tempo prestabilito Tasso di completamento dei progetti: Monitora la frequenza con cui i progetti vengono completati in tempo

Monitora la frequenza con cui i progetti vengono completati in tempo **Qualità del lavoro: per determinare la qualità del lavoro, è possibile valutare i tassi di approvazione e le valutazioni delle attività completate

Monitoraggio del tempo: Identifica come il tempo viene allocato tra le attività

Il monitoraggio e l'analisi di queste metriche vi permetteranno di capire la produttività e di apportare le modifiche necessarie.

Usare ClickUp per migliorare la produttività aziendale

Finora abbiamo parlato di vari fattori che incidono sulla produttività aziendale e di come possiamo migliorarli. Nel corso di questa discussione, abbiamo scoperto l'importanza di strumenti di monitoraggio della produttività nel favorire una crescita positiva della produttività.

Esploriamo le varie funzionalità/funzione di ClickUp che possono aiutarvi a migliorare la produttività.

Monitoraggio del tempo ClickUp Monitoraggio del tempo dei progetti le funzionalità/funzione di ClickUp rendono la gestione delle ore dei progetti un gioco da ragazzi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-401-1400x935.png Funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp /$$$img/

ClickUp semplifica il monitoraggio del tempo, permettendovi di concentrarvi sul vostro lavoro. Potete monitorare il vostro tempo, stabilire stime, aggiungere note e controllare i report da qualsiasi luogo

Ecco come fare:

Timer integrato: È possibile avviare e fermare un timer direttamente all'interno delle attività per registrare con precisione il tempo impiegato. Assicura un monitoraggio preciso delle ore di lavoro

È possibile avviare e fermare un timer direttamente all'interno delle attività per registrare con precisione il tempo impiegato. Assicura un monitoraggio preciso delle ore di lavoro **Se si dimentica di avviare il timer, è possibile aggiungere il tempo manualmente. Questa flessibilità assicura che tutte le ore di lavoro vengano registrate

Reportistica: Genera report dettagliati per analizzare l'allocazione del tempo nelle attività e nei progetti. Questi dati possono aiutare a identificare le tendenze della produttività

Genera report dettagliati per analizzare l'allocazione del tempo nelle attività e nei progetti. Questi dati possono aiutare a identificare le tendenze della produttività Integrazioni: Sincronizzazione con strumenti popolari come Toggl, Harvest e Time Doctor per una perfetta integrazione del monitoraggio del tempo. In questo modo è possibile continuare a utilizzare le app preferite

Sincronizzazione con strumenti popolari come Toggl, Harvest e Time Doctor per una perfetta integrazione del monitoraggio del tempo. In questo modo è possibile continuare a utilizzare le app preferite Ore fatturabili: Traccia le ore fatturabili del team e gestisce le fatture senza sforzo. Questa funzionalità/funzione semplifica la fatturazione ai client e la gestione efficiente delle finanze

Gestione delle attività Gestione delle attività di ClickUp rendono le attività quotidiane più divertenti ed efficienti!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-402.png Gestione delle attività di ClickUp /$$$img/

ClickUp consente di pianificare, gestire e collaborare ai progetti con attività flessibili che si adattano a qualsiasi flusso di lavoro o stile di lavoro

Ecco come migliora il vostro flusso di lavoro:

Viste Gantt personalizzabili: Visualizzate le attività a modo vostro con Elenco, Bacheca, Calendario, Gantt e altro ancoraVisualizzazioni personalizzate in ClickUp. Adattate la vostra visualizzazione per adattarla a qualsiasi stile di progetto e reportistica

Visualizzate le attività a modo vostro con Elenco, Bacheca, Calendario, Gantt e altro ancoraVisualizzazioni personalizzate in ClickUp. Adattate la vostra visualizzazione per adattarla a qualsiasi stile di progetto e reportistica Gerarchia delle attività: Suddividete i grandi progetti in parti gestibili con attività secondarie e liste di controllo. Creare dipendenze per distribuire efficacemente le attività in un progetto

Suddividete i grandi progetti in parti gestibili con attività secondarie e liste di controllo. Creare dipendenze per distribuire efficacemente le attività in un progetto Strumenti di collaborazione: Promozione del lavoro di squadra e di un sistema di feedback costruttivo con commenti critici, allegati e modifiche in tempo reale. Tutti rimangono in sincronizzazione!

Promozione del lavoro di squadra e di un sistema di feedback costruttivo con commenti critici, allegati e modifiche in tempo reale. Tutti rimangono in sincronizzazione! Prioritizzazione: Taggate le attività come Urgenti, Alte, Normali o Basse utilizzando i tagPriorità delle attività di ClickUp per identificare visivamente ciò che richiede attenzione per primo

Le solide funzionalità/funzione di ClickUp garantiscono l'organizzazione, la definizione delle priorità e l'esecuzione efficiente di ogni aspetto del lavoro.

Automazioni personalizzate Automazioni per ClickUp consente di creare flussi di lavoro complessi e automatizzati con molteplici trigger e azioni. Alcuni dei maggiori vantaggi sono:

Automazione basata su IA: conClickUp Brainl'automazione dei flussi di lavoro è un gioco da ragazzi per qualsiasi team. Basta dire all'IA che cosa si desidera automatizzare utilizzando comandi in linguaggio naturale e vederla impostare rapidamente un'automazione personalizzata del flusso di lavoro per qualsiasi spazio, cartella o elenco. È così facile!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-Dashboard-Image.png ClickUp Brain /$$$img/

Creazione e automazione di attività con ClickUp Brain

Automazioni personalizzabili: Spostamento automatico delle attività quando il loro stato viene aggiornato. Riceverete notifiche o riassegnerete le attività all'avvicinarsi delle scadenze. È inoltre possibile automatizzare le azioni in base ai turni di priorità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Automations-Dashboard-Image.png Automazioni di ClickUp /$$$img/

Assegnazione di priorità alle attività e automazione delle azioni con ClickUp Automazioni

Azioni automatizzate: Assegnate istantaneamente le attività ai membri del team, generate automaticamente nuove attività in base a condizioni specifiche e tenete tutti informati con avvisi automatici

Assegnate istantaneamente le attività ai membri del team, generate automaticamente nuove attività in base a condizioni specifiche e tenete tutti informati con avvisi automatici Modelli precostituiti: Avviate il lavoro con modelli di automazione già pronti. Personalizzaremodelli di produttività per adattarsi alle esigenze del vostro flusso di lavoro

Avviate il lavoro con modelli di automazione già pronti. Personalizzaremodelli di produttività per adattarsi alle esigenze del vostro flusso di lavoro Integrazione con altri strumenti: Connessione con app come Slack e Google Drive per automatizzare tra le varie piattaforme e garantire un trasferimento dei dati senza problemi tra ClickUp e altri strumenti

Connessione con app come Slack e Google Drive per automatizzare tra le varie piattaforme e garantire un trasferimento dei dati senza problemi tra ClickUp e altri strumenti Gestione delle attività ricorrenti: Creazione e assegnazione automatica di attività ricorrenti per tenere tutto sotto controllo

Le funzionalità/funzione di ClickUp rendono la vita lavorativa più semplice ed efficiente. L'automazione di attività banali consente di risparmiare tempo, ridurre gli errori e mantenere il team concentrato su attività ad alto impatto.

Documentazione Documenti di ClickUp è una funzionalità di grande efficacia per migliorare la documentazione collaborativa e la produttività aziendale. Con Docs, voi e il vostro team potete co-creare e co-modificare documenti in tempo reale, centralizzare le informazioni importanti per un accesso più rapido e collegare attività, immagini e video direttamente a documenti importanti per flussi di lavoro continui.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-406.png ClickUp Documenti /$$$img/

ClickUp Docs consente di modificare i documenti in tempo reale insieme ai colleghi. Per tenere traccia delle idee, taggare le persone nei commenti, assegnare elementi di azione e convertire le parole in attività tracciabili

Modelli di produttività ClickUp selezionati a mano per iniziare a lavorare

Modellizzare significa assegnare una struttura a qualsiasi attività o progetto in modo che diventi replicabile o ripetibile. Quindi, è possibile utilizzare produttività IA per l'esecuzione automatica di attività ripetibili. È possibile esplorare la libreria di automazione di ClickUp e selezionare oltre 100 modelli precostituiti progettati per affrontare le attività più ripetitive.

Non importa se si tratta di assegnare automaticamente attività, pubblicare commenti, aggiornare stati o spostare elenchi: ClickUp ha semplificato il processo in modo che non dobbiate farlo voi.

Modello per la produttività di ClickUp

Se vi destreggiate tra più progetti, volete gestire le commissioni personali o monitorare gli obiettivi a lungo termine, Il modello di produttività di ClickUp vi copre.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-407.png Bilanciate la produttività al lavoro e a casa utilizzando il modello di produttività di ClickUp per rimanere concentrati sulle attività più importanti https://app.clickup.com/signup?template=t-38517617&department=personal-use Scaricare questo modello /$$$cta/

Progettato per snellire il flusso di lavoro e migliorare la produttività, questo modello copre ogni aspetto della gestione delle attività con funzionalità intuitive e opzioni personalizzabili.

Questo modello include:

Cartelle personalizzate: Per gestire e separare le attività personali e professionali, sono disponibili le cartelle Work Management, Personal Life Management, Projects, Resources, Backlog e Monthly Obiettivi (Sprint Folder)

Elenchi personalizzati: Per semplificare le attività, avete a disposizione elenchi organizzati in modo mirato sotto ogni cartella personalizzata: Gestione del lavoro (Finestra In arrivo, Obiettivi di crescita FY23, Club del libro, Riunioni) Gestione della vita personale (Elenco della spesa, Da comprare, Contatti importanti) Progetti (Progetti 1 e 2) Risorse (Contenuto interno, Contenuto esterno) Backlog (Backlog di progetti) Obiettivi mensili (Obiettivi mensili [1] [Sprint Dates])

Stati degli elenchi : Ognuno degli elenchi di cui sopra ha il suo tracker di stato che aiuta a tenere traccia e organizzare il lavoro in corso (WIP) (Da fare, in corso, in pausa, bloccato e completato), gli Obiettivi di crescita FY23 (Obiettivo, realizzato e completato), il Club del libro (da leggere, in corso, in pausa e completato) e le Riunioni (Riunioni ad hoc, riunioni permanenti e completato)

: Ognuno degli elenchi di cui sopra ha il suo tracker di stato che aiuta a tenere traccia e organizzare il lavoro in corso (WIP) (Da fare, in corso, in pausa, bloccato e completato), gli Obiettivi di crescita FY23 (Obiettivo, realizzato e completato), il Club del libro (da leggere, in corso, in pausa e completato) e le Riunioni (Riunioni ad hoc, riunioni permanenti e completato) **Per una facile accessibilità, sono disponibili due visualizzazioni versatili e distinte. Si tratta della Vista Elenco (filtrare e ordinare le attività in base a filtri come oggi, i prossimi 7 giorni, settimanalmente e l'elenco principale) e della Vista Calendario sulla Lista Riunioni (monitorare le riunioni con la visualizzazione del calendario e la sincronizzazione con Google Calendar)

Con il modello di produttività di ClickUp, è possibile gestire senza problemi ogni aspetto delle attività e degli obiettivi, assicurandosi di rimanere organizzati, concentrati e produttivi.

Modello di rapporto sulla produttività personale di ClickUp

Perfetto per freelance e imprenditori, Modello di reportistica sulla produttività personale di ClickUp consente di monitorare i propri stati quotidianamente, settimanalmente o mensilmente.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-408.png Il modello di rapporto sulla produttività personale di ClickUp consente di creare attività, assegnare loro priorità e visualizzarle insieme in un calendario https://app.clickup.com/signup?template=t-900200039654&department=personal-use Scarica questo modello /$$cta/

Questo è un modello di Elenco che include:

Stati personalizzati: Per tenere traccia dei vostri progressi, contrassegnate gli stati delle attività come Completato, In corso e Da fare

Per tenere traccia dei vostri progressi, contrassegnate gli stati delle attività come Completato, In corso e Da fare Campi personalizzati: Quattro diversi attributi personalizzati, come la fatturazione, il tipo di attività, lo stato e il tempo di consegna, possono essere utilizzati per memorizzare informazioni importanti sulle attività e visualizzare rapidamente i dati sulla produttività

Quattro diversi attributi personalizzati, come la fatturazione, il tipo di attività, lo stato e il tempo di consegna, possono essere utilizzati per memorizzare informazioni importanti sulle attività e visualizzare rapidamente i dati sulla produttività **Viste personalizzate: per rendere tutte le informazioni facilmente accessibili e organizzate, è possibile aprire quattro viste distinte in varie impostazioni di ClickUp, come Calendario, Tabella di fatturazione, Elenco priorità e Guida introduttiva

Gestione dei progetti: Migliora il monitoraggio della produttività personale con le funzionalità di gestione dei progetti, come il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza, le email e molto altro

Modello di produttività personale di ClickUp

Se lottate con l'equilibrio tra lavoro e vita privata e avete bisogno di aumentare la produttività aziendale, Modello di produttività personale di ClickUp è per voi. Questo modello vi aiuta a eliminare le attività che fanno perdere tempo e a mantenere la concentrazione e la motivazione sulle attività più importanti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-409.png Il modello di produttività personale di ClickUp offre un metodo chiaro e misurabile per monitorare lo stato e individuare facilmente le aree di miglioramento https://app.clickup.com/signup?template=t-54073153&department=personal-use Scarica questo modello /$$$cta/

Il modello di produttività personale di ClickUp vi permette di creare anche delle vision board!

Questo modello di spazio include:

Stati personalizzati: Utilizzate 15 stati unici, come ad esempio Pasti pianificati, Comprare al mercato della carne, Ricette, Avere gli ingredienti e Completato

Utilizzate 15 stati unici, come ad esempio Pasti pianificati, Comprare al mercato della carne, Ricette, Avere gli ingredienti e Completato Campi personalizzati: Organizza e attribuisci le attività personali per tenere chiaramente traccia dei tuoi stati

Organizza e attribuisci le attività personali per tenere chiaramente traccia dei tuoi stati Viste personalizzate: Accesso rapido alle attività utilizzando le viste Elenco e Bacheca in diverse configurazioni di ClickUp

Accesso rapido alle attività utilizzando le viste Elenco e Bacheca in diverse configurazioni di ClickUp Project management: Migliora il monitoraggio della produttività personale con funzionalità come notifiche in tempo reale, copia delle attività, organizzazione delle cartelle e programmazione delle attività

Lavoro da remoto e produttività aziendale Forbes riporta che un dipendente remoto su tre si sente più produttivo quando lavora da remoto. Lo stesso rapporto afferma che il 98% dei dipendenti ha chiesto ai datori di lavoro di poter lavorare da remoto almeno per qualche tempo, e i datori di lavoro hanno accettato la maggior parte delle volte.

Queste statistiche aprono gli occhi, poiché i datori di lavoro supportano la modifica delle operazioni aziendali per aumentare la flessibilità e la convenienza. Da fare nel modo giusto, il lavoro da remoto può aumentare l'efficienza e la soddisfazione sul lavoro.

Ma non è privo di sfide: pensate a gestire la produttività, a favorire una comunicazione fluida e a curare il benessere fisico e mentale vostro e del team.

Affrontare questi problemi è fondamentale per massimizzare l'efficienza operativa e prosperare nel panorama del lavoro da remoto.

Vantaggi delle opzioni di lavoro da remoto e degli orari flessibili

Il lavoro da remoto e gli orari flessibili stanno trasformando il luogo di lavoro, portando vantaggi interessanti a tutti i soggetti coinvolti.

I vantaggi sono evidenti per i dipendenti: un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, grazie alla possibilità di organizzare l'area di lavoro e gli orari in base alla propria vita. Questa flessibilità aiuta a ridurre lo stress e a prevenire il burnout, permettendovi di trascorrere più tempo con la vostra famiglia.

Inoltre, la flessibilità degli orari permette di destreggiarsi meglio tra attività personali e professionali, consentendo di risparmiare su spese come il pendolarismo e l'assistenza all'infanzia.

Molti lavoratori a distanza scoprono di essere ancora più produttivi con un ufficio in casa privo di distrazioni rispetto alle loro controparti in ufficio. Il Owl Labs 2023 è un reportistico che il 90% dei lavoratori a distanza ha la stessa produttività, se non di più, dei colleghi che lavorano in ufficio.

Per i datori di lavoro, il lavoro da remoto aiuta ad attrarre i migliori talenti da tutto il mondo, dando accesso a una forza lavoro diversificata e qualificata e riducendo il turnover.

È possibile risparmiare sui costi generali, come lo spazio per l'ufficio e le utenze, consentendo di investire in strumenti che aumentano la produttività e supportano il benessere dei dipendenti. Con il giusto pacchetto tecnologico (software per videoconferenze, strumenti di project management, piattaforme di comunicazione, spazio di archiviazione cloud e VPN), potete mantenere il vostro team remoto connesso e impegnato mentre aumentare la produttività e l'efficienza.

La flessibilità e le opzioni a distanza non sono solo una tendenza, ma un modo efficace per creare un'esperienza di lavoro più dinamica, efficiente e soddisfacente.

Come affrontare le sfide della produttività in una configurazione di lavoro da remoto

Il lavoro da remoto presenta delle stranezze, ma con le giuste strategie è possibile trasformare queste sfide in vittorie! Ecco come affrontare gli ostacoli alla produttività e far prosperare il vostro team:

Sconfiggere le distrazioni

Progettate la vostra area di lavoro perfetta: con il 50% dei lavoratori a distanza si destreggia in Home distrazioni a casa, l'impostazione di un'area di lavoro dedicata è una svolta. Vi aiuta a rimanere concentrati e a distruggere il vostro elenco di cose da fare!

Migliorare la comunicazione

Usate strumenti di collaborazione di prim'ordine: la comunicazione è una cosa importante. Per nove dipendenti su 10 è una sfida parlare a voce alta sul lavoro, e quasi due su tre si sentono così quando lavorano da remoto. Investite in strumenti come Zoom, Microsoft Teams o Slack per mantenere tutti connessi e in sincronizzazione.

la comunicazione è una cosa importante. Per nove dipendenti su 10 è una sfida parlare a voce alta sul lavoro, e quasi due su tre si sentono così quando lavorano da remoto. Investite in strumenti come Zoom, Microsoft Teams o Slack per mantenere tutti connessi e in sincronizzazione. **Non lasciate che il vostro team si senta isolato. Programmate regolari check-in e riunioni di team per mantenere alta l'energia e assicurarvi che tutti siano sulla stessa pagina!

Aumentare la produttività e l'impegno

**Utilizzate gli strumenti di project managementil 40% dei lavoratori e manager remoti trova difficile la gestione delle attività. Strumenti come ClickUp sono i vostri migliori amici. Vi aiuteranno a organizzare, monitorare e raggiungere facilmente i vostri obiettivi!

Imposta obiettivi e aspettative chiare: Definisci aspettative chiare per le prestazioni; obiettivi e aspettative chiare illumineranno la strada. Mantenete tutti motivati e concentrati su ciò che conta.

Affrontando queste sfide di produttività con le giuste strategie - aree di lavoro dedicate, comunicazione eccellente, software di project management di alto livello, assistenza per il benessere e risorse essenziali - creerete un ambiente di lavoro da remoto in cui il vostro team potrà brillare!

Effetto sulla salute fisica e mentale nell'affrontare l'efficienza operativa e la produttività nel lavoro da remoto

Il passaggio al lavoro da remoto durante la pandemia ha rivelato l'importanza di concentrarsi sulla salute fisica e mentale per mantenere alta la produttività.

Vediamo come questi aspetti influenzano l'efficienza operativa e da fare per aumentarla!

Allarme burnout: Lavori flessibili riporta che il 76% dei lavoratori a distanza ha problemi di salute mentale. La mancanza di interazioni personali e la fusione di lavoro e vita domestica hanno fatto aumentare i livelli di stress, rendendo più difficile la produttività. È chiaro: occuparsi della salute mentale non è solo una cosa piacevole, ma è essenziale! Problemi di equilibrio tra lavoro e vita privata: La stessa reportistica afferma che il 37% dei lavoratori a distanza lavora più ore che mai. La lotta per separare il lavoro dalla vita privata è reale. Questo squilibrio può portare all'affaticamento mentale e influire sull'efficienza generale.

La chiave? Trovare il modo di creare confini chiari e supportare il team nella gestione del carico di lavoro Spostarlo o perderlo: Il 2022In piedi ha riportato che il 54% dei lavoratori remoti e ibridi ritiene che il movimento durante la giornata lavorativa si sia ridotto del 50% o più nell'ultimo anno. La posizione seduta prolungata può causare mal di schiena e altri problemi che ostacolano la produttività. Incoraggiare pause regolari e attività fisica può fare una grande differenza! Investire in configurazioni ergonomiche per l'home office e in programmi di benessere può aiutare ad affrontare questi problemi e a mantenere alti i livelli di produttività.

Pronti a decuplicare la produttività con ClickUp?

Ora sapete come aumentare la produttività aziendale. Si tratta di un approccio multiforme che comprende vari aspetti, come un ambiente di lavoro più produttivo, lo sviluppo dei dipendenti e il benessere generale.

Concentrandosi su fattori quali l'ambiente di lavoro, lo sviluppo della carriera, i processi strutturati, la retribuzione equa e il benessere dei dipendenti, si può creare un'atmosfera favorevole per aumentare la produttività e l'esito positivo dell'azienda.

L'utilizzo di strumenti come ClickUp può snellire ulteriormente le operazioni e ottimizzare le prestazioni. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e date al vostro team la possibilità di ottenere di più!