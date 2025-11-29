Modelli legali gratuiti e personalizzabili per il lavoro e la conformità

Ogni azienda si affida al proprio team legale, interno o esterno, per garantire il corretto funzionamento di tutto. Tuttavia, per molte piccole imprese, startup o liberi professionisti, un supporto legale a tempo pieno non è realistico.

I liberi professionisti e i consulenti possono intervenire, ma le attività quotidiane come la redazione di contratti o politiche spesso richiedono una soluzione più rapida e semplice. È qui che entrano in gioco i modelli legali. Consentono a chiunque di creare documenti legali affidabili senza lunghi ritardi o costi elevati.

E stanno diventando uno standard: PwC riferisce che il 49% delle aziende ora utilizza la tecnologia per almeno 11 attività di conformità.

In questo articolo metteremo in evidenza alcuni dei migliori modelli legali per il lavoro e la conformità. Entriamo nel vivo dell'argomento.

Disclaimer: questo articolo fornisce informazioni generali sui modelli legali e sugli strumenti di produttività. Non sostituisce la consulenza legale professionale, né crea una relazione avvocato-cliente. Per indicazioni specifiche sulla tua situazione, consulta un professionista legale qualificato.

Modelli legali personalizzabili in sintesi

Ecco una tabella di riepilogo dei modelli legali gratis di ClickUp elencati in questo blog:

Cosa sono i modelli legali?

I modelli legali sono documenti legali predefiniti e personalizzabili che aiutano privati e aziende a gestire le attività legali di routine senza dover ricominciare da zero.

Coprono tutto, dai contratti di lavoro e di servizio ai contratti di locazione immobiliare e ai moduli di riservatezza. Ogni modello fornisce una struttura legale di base con sezioni e termini chiaramente definiti che possono essere modificati in base alle tue esigenze.

Puoi inserire le tue informazioni, modificare le clausole e firmare il tutto in pochi minuti, spesso tramite piattaforme legali online.

Cosa rende un modello legale efficace?

Sapevi che molte aziende Fortune 500 hanno team legali dedicati solo alla gestione e all'aggiornamento dei loro documenti legali interni? Questi team assicurano che ogni accordo, contratto e modulo rifletta le normative più recenti.

Per le piccole imprese e le startup, questo tipo di supervisione legale costante non è sempre possibile. È qui che entrano in gioco i modelli legali ben fatti.

Ma quali sono le caratteristiche di un buon contratto?

✅ Includi un linguaggio chiaro e giuridicamente corretto che eviti ambiguità.

✅ Copri le clausole essenziali come le parti, l'ambito del lavoro , la durata e la risoluzione.

✅ Consenti una facile personalizzazione senza alterare la struttura del documento.

✅ Rispetta gli standard legali e i requisiti di conformità più recenti

✅ Prevedi uno spazio per firme, date e altre informazioni chiave in modo che siano pronti per l'uso.

I 16 migliori modelli legali

Hai mai desiderato che i tuoi documenti legali, le tue note e i tuoi contratti fossero conservati nello stesso posto insieme al resto del tuo lavoro?

ClickUp per i team legali è la prima area di lavoro AI convergente al mondo che riunisce tutte le app, i dati e i flussi di lavoro, inclusi documenti, modelli legali e approvazioni.

I documenti legali rimangono collegati ad attività, commenti, versioni e sequenze di progetto, rendendo facile rivedere, aggiornare e allineare ogni accordo con il lavoro che supporta.

In questo modo, ClickUp elimina ogni forma di dispersione del lavoro per fornire un contesto completo e un unico luogo in cui persone e agenti possono collaborare.

Grazie alla libreria di modelli legali di ClickUp e al potente ClickUp Docs, i team possono redigere, modificare e gestire accordi in pochi minuti. Tutto rimane organizzato, ricercabile e collegato all'esecuzione, fornendo un modo più veloce e affidabile per gestire il lavoro legale.

Ecco 16 modelli legali essenziali personalizzati che puoi utilizzare:

1. Modello di contratto ClickUp

Ottieni un modello gratis Standardizza i rapporti con i fornitori tra i vari team in modo che tutti i contratti seguano la stessa struttura tramite il modello di contratto di ClickUp.

Le aziende perdono quasi il 9% del loro valore ogni anno a causa di una cattiva gestione dei contratti. Il modello di contratto di ClickUp ti aiuta a creare un accordo chiaro e personalizzabile in un unico posto, in modo che entrambe le parti comprendano l'ambito di lavoro.

Puoi delineare i ruoli, definire le attività cardine, aggiungere clausole di riservatezza e di proprietà intellettuale e effettuare il monitoraggio di ogni modifica all'interno dello stesso spazio di lavoro.

Oltre alla stesura, questo modello di contratto si adatta al modo in cui i team gestiscono effettivamente il lavoro. Converti le sezioni in attività, assegna i titolari e visualizza le dipendenze su un diagramma di Gantt per garantire che i termini commerciali corrispondano al piano. Puoi anche aggiungere punti di controllo di conformità e utilizzare i commenti per le negoziazioni, in modo che l'accordo finale rifletta ciò che è stato discusso.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Assumi liberi professionisti o agenzie con una chiara dichiarazione di lavoro, pagamenti a tappe e date di consegna.

Formalizza i servizi di consulenza con clausole di riservatezza, titolarità della proprietà intellettuale e responsabilità che proteggono la tua attività aziendale.

Definisci le aspettative per i collaboratori remoti, inclusi la frequenza delle comunicazioni, il processo di approvazione e le regole di fatturazione.

✨ Ideale per: aziende che assumono appaltatori o liberi professionisti che necessitano di accordi legali chiari.

2. Modello ClickUp per la gestione dei clienti legali

Ottieni un modello gratis Gestisci l'acquisizione dei clienti e i dettagli dei casi in un unico spazio di lavoro centrale utilizzando il modello di gestione dei clienti legali di ClickUp.

Ricordi Harvey Specter di Suits? Vince le cause non perché lavora di più, ma perché è sempre dieci passi avanti. I team legali del mondo reale non possono contare sulla magia della televisione, ma possono affidarsi a sistemi che rendono i loro flussi di lavoro altrettanto efficienti.

Il modello ClickUp Legal Client Management Template garantisce precisione nelle operazioni quotidiane. Ti aiuta a gestire ogni cliente, caso e documento in un unico posto. Offre ai professionisti legali la struttura necessaria per effettuare il monitoraggio di scadenze, pagamenti e comunicazioni, mantenendo tutti i moduli legali e le note correlati chiaramente organizzati.

Inoltre, gli stati personalizzati ti consentono di seguire ogni caso dalla bozza alla chiusura, mentre i dashboard e i diagrammi di Gantt forniscono una visione chiara e facile da seguire del tuo carico di lavoro.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia delle date dei processi, dei cicli di fatturazione e dell'invio dei documenti con promemoria automatici.

Genera reportistica sulle prestazioni e sull'andamento dei casi con dashboard visive.

Migliora la comunicazione con i clienti attraverso la condivisione di aggiornamenti e documenti firmati online.

✨ Ideale per: studi legali e team legali che gestiscono in modo efficiente più clienti, casi e scadenze.

📮 ClickUp Insight: il nostro recente sondaggio sull'efficacia delle riunioni ha rivelato qualcosa di sorprendente: in un team di 100 persone, i dipendenti possono trascorrere quasi 308 ore alla settimana in riunioni. Si tratta di quasi due settimane intere perse a parlare invece che a lavorare. Ora immagina di ridurre quel numero senza perdere il contesto. L'area di lavoro unificata di ClickUp ti aiuta a sostituire le sincronizzazioni ridondanti con una visibilità chiara, documenti condivisi e flussi di lavoro automatizzati. 💫 Risultati reali: aziende come Trinetix hanno già registrato una riduzione fino al 50% delle riunioni dopo aver centralizzato la comunicazione e il monitoraggio dei progetti all'interno di ClickUp, liberando centinaia di ore di produttività ogni settimana.

3. Modello ClickUp per il monitoraggio dei casi legali

Ottieni un modello gratis Coordina le indagini di conformità con attività e approvazioni utilizzando il modello di monitoraggio dei casi legali di ClickUp.

Il tasso di utilizzo medio degli studi legali è del 37%, che equivale a sole 2,9 ore fatturabili in una giornata di otto ore. Un monitoraggio più accurato è uno dei modi più semplici per recuperare tempo.

Il modello ClickUp per il monitoraggio dei casi legali conserva ogni questione in un unico posto, in modo che il tuo team possa avere una visione d'insieme della situazione. Stiamo parlando di documenti legali, note e comunicazioni, oltre a attività, scadenze e date delle udienze.

Utilizza i campi personalizzati per acquisire informazioni chiave, come le parti, i dettagli del tribunale e lo stato dei pagamenti, per ordinare, filtrare e trovare ciò che ti serve in pochi minuti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Effettua il monitoraggio dei contenziosi dall'accettazione alla sentenza con documenti, prove e date delle udienze.

Gestisci le questioni immobiliari con i dettagli delle proprietà, le attività cardine dei contratti di locazione e le liste di controllo per la chiusura.

Gestisci i casi di lavoro organizzando prove, note delle interviste e documenti di transazione.

✨ Ideale per: team che gestiscono più casi e necessitano di un monitoraggio chiaro e affidabile.

👀 Curiosità: i giudici ora considerano le emoji come parte integrante del messaggio, non come semplice decorazione. Nel 2023, i casi giudiziari statunitensi che facevano riferimento alle emoji hanno superato quota 1.000. Quindi, se una chat relativa a un contratto include un 👍, aspettati che il tribunale ne valuti il significato.

4. Modello ClickUp per il monitoraggio dei casi legali e la fatturazione

Ottieni un modello gratis Standardizza la revisione dei contratti con le tariffe e le fatture salvate nel modello di monitoraggio dei casi legali e fatturazione di ClickUp.

Il tasso medio di realizzazione per gli studi legali è dell'88% e il tasso medio di riscossione è del 91%. Ciò significa che piccole lacune nel monitoraggio e nella fatturazione possono comportare una perdita di denaro reale.

Il modello ClickUp per il monitoraggio dei casi legali e la fatturazione riunisce tutte le tue pratiche, i documenti legali e le voci di tempo lavorate in un unico posto. Registra i dettagli delle parti e degli accordi, allega i moduli legali e registra le voci di tempo mentre lavori, in modo che le attività fatturabili si trasformino in fatture chiare.

Il modello converte le voci temporali approvate in bozze di fatture. Puoi monitorare la realizzazione e la riscossione a livello di pratica e conservare i documenti online per una rapida revisione da parte del cliente.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia del lavoro relativo ai contenziosi con documenti depositati, comparizioni e voci temporali contemporanee pronte per la fatturazione.

Gestisci le questioni immobiliari con i dettagli delle proprietà, le attività di chiusura e le fatture basate sulle attività cardine.

Gestisci i casi di lavoro organizzando prove, note e fatturazione graduale per ogni fase.

✨ Ideale per: aziende che necessitano di visibilità e fatturazione affidabile in un unico posto.

Guarda: l'IA può semplificare la scrittura di documenti, dalle guide utente e le procedure operative standard ai contratti legali e alle descrizioni dei prodotti. In questo video ti mostreremo esattamente come utilizzare l'IA per scrivere documentazione utilizzando esempi reali e prompt collaudati.

5. Modello di incarico legale ClickUp

Ottieni un modello gratis Rispetta le scadenze, soddisfa i clienti e proteggi i risultati con il modello di incarico legale di ClickUp.

Quasi otto dipartimenti legali aziendali su dieci gestiscono più questioni che mai, ma la maggior parte non ha aggiunto nuovi avvocati o personale per stare al passo con questa crescita.

Il modello di assegnazione legale di ClickUp trasforma quella confusione in un piano. Ogni attività è collegata a una questione, con il titolare, la data di scadenza e i documenti di origine prontamente disponibili. È possibile contrassegnare le questioni riservate, collegarsi all'accordo di controllo e allegare i moduli legali necessari.

Inoltre, l'assegnazione dei ruoli e i diagrammi di Gantt mostrano chi redige, chi revisiona e chi firma. Gli stati rendono visibili i progressi. I commenti mantengono il contesto in cui si svolge il lavoro. È un modo semplice per gestire i passaggi di consegne, evitare rielaborazioni e salvaguardare le tempistiche.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Assegna promemoria di ricerca, bozze di mozioni, verifiche di citazioni e revisioni dei partner con titolari e scadenze chiari.

Piano per le chiusure immobiliari: assegna titoli curativi, estratti di locazione, estoppels e documenti relativi alla proprietà.

Coordina le questioni relative all'occupazione suddividendo i colloqui di assunzione, le note informative e i termini di accordo in attività tracciabili.

✨ Ideale per: team impegnati che necessitano di una chiara titolarità e di passaggi di consegne più rapidi e trasparenti.

💡 Suggerimento professionale: quando sei sommerso da contratti e documenti di conformità, lascia che ClickUp Brain faccia il lavoro pesante. Chiedigli di "riepilogare le clausole di indennizzo" o "elencare le date di rinnovo in questa cartella" e otterrai immediatamente informazioni contestualizzate senza uscire dalla tua area di lavoro. ClickUp Brain comprende il contesto, non solo le parole chiave. Puoi anche chiedere di "trovare tutte le attività contrassegnate con SOC2 e mostrare i documenti relativi alle politiche" e lo strumento collegherà i file, i commenti e gli allegati, eliminando le informazioni superflue durante gli audit o le revisioni. Puoi persino redigere promemoria legali o aggiornamenti delle politiche con un solo prompt. Inizia con "redigere una nota per il cliente sulle nuove normative sulla privacy", quindi perfeziona il risultato per adattarlo allo stile della tua azienda. Redigi contratti, riepiloga gli obblighi legali e traduci termini complessi in un linguaggio semplice con ClickUp Brain.

6. Modello di project management per i progetti legali ClickUp

Ottieni un modello gratis Tieni traccia delle questioni attraverso la verifica, la due diligence e la chiusura dei risultati finali con il modello di project management legale di ClickUp.

"Giustizia ritardata è giustizia negata". Questa frase descrive come viene gestito il lavoro legale dietro le quinte. Basta perdere un documento, perdere traccia di un'approvazione e un caso solido può rapidamente sfumare.

Il modello di project management legale di ClickUp aiuta gli studi legali e i team interni a trasformare questa sfida in una struttura. Ogni questione, che si tratti di un contenzioso multipartitico, di una transazione transfrontaliera o di un audit di conformità, rimane su un'unica dashboard.

Puoi assegnare ruoli, aggiungere documenti legali e rivedere i contratti in corso senza perdere il contesto. Questo modello porta disciplina alle parti mobili del lavoro legale. Utilizza i dashboard per rivedere l'andamento del budget, i diagrammi Gantt per tenere traccia dei documenti archiviati e le automazioni per attivare promemoria prima delle date chiave.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Gestisci i progetti relativi a contenziosi o transazioni con attività cardine specifiche per ogni fase, dipendenze e budget.

Supervisiona i progetti relativi all'occupazione, come l'implementazione di politiche o indagini interne, con sequenze e titolari assegnati.

Coordina grandi progetti di revisione dei contratti con il controllo delle versioni, i commenti delle parti interessate al progetto e il percorso di approvazione.

✨ Ideale per: team legali che gestiscono progetti in più fasi che richiedono struttura, responsabilità e visibilità.

👀 Curiosità: per la maggior parte dei contratti non è necessario l'inchiostro. L'ESIGN Act rende le firme elettroniche legalmente vincolanti se il firmatario ha intenzione di firmare e acconsente alla registrazione elettronica. Ecco perché così tanti modelli legali prevedono la firma elettronica.

7. Modello di promemoria legale ClickUp

Ottieni un modello gratis Redigi memorandum legali interni o destinati ai clienti con una struttura completa utilizzando il modello di memorandum legale di ClickUp.

Ultimamente, i tribunali degli Stati Uniti hanno inviato agli avvocati un avviso riguardo a email di phishing che fingono di essere "avvisi di deposito elettronico in tribunale" e contengono link dannosi camuffati da notifiche relative a casi giudiziari. Si consiglia agli avvocati di verificare la validità dei documenti attraverso il sistema di deposito ufficiale, piuttosto che affidarsi agli allegati.

Se un collegamento errato può compromettere la sicurezza, bozze approssimative o allegati fuori posto possono compromettere il tuo argomento. Il modello di promemoria legale di ClickUp ti offre un percorso chiaro e applicabile per la redazione. Include sezioni dedicate al problema, una breve risposta, fatti, analisi e conclusioni. È possibile allegare statuti, decisioni precedenti, contratti o indici degli allegati accanto a ciascuna sezione.

Utilizza i campi personalizzati per contrassegnare la giurisdizione, le autorità chiave e le scadenze, in modo che i revisori sappiano sempre quale versione stanno visualizzando. Questo modello è anche in linea con il modo di lavorare di un avvocato. Trasforma le domande aperte in attività, coinvolgi i revisori tramite commenti in linea, tieni traccia delle modifiche tra le versioni ed esporta i promemoria finali come documenti legali professionali. Tutto è a portata di mano, dove serve.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Assegna revisioni tra pari o modifiche ai partner con attività chiare e date di scadenza precise.

Utilizzabile in diversi ambiti: contenzioso, conformità, contratti, analisi normativa.

Incorpora online leggi, giurisprudenza, accordi o allegati pertinenti per una rapida consultazione.

✨ Ideale per: avvocati che desiderano memi efficienti e di alta qualità senza sacrificare l'organizzazione o l'autorevolezza.

8. Modello di revisione dei contratti ClickUp

Ottieni un modello gratis Aggiorna le clausole restrittive e quelle specifiche della giurisdizione utilizzando il modello di revisione dei contratti di ClickUp.

La decisione della FTC di abbandonare la proposta di divieto di non concorrenza ha riportato avvocati e team legali alla consueta posizione di revisione delle clausole. Ogni vecchio contratto di lavoro o accordo con i fornitori deve ora essere riesaminato per assicurarsi che sia ancora valido.

È qui che il modello di revisione dei contratti di ClickUp fa davvero la differenza. Invece di sfogliare lunghi PDF o cartelle contrassegnate da colori diversi, puoi visualizzare tutte le versioni, le clausole e le note in un'unica schermata. Questo ti aiuta a individuare schemi ricorrenti, evidenziare le modifiche e confrontare le sezioni chiave di più contratti.

Ma soprattutto, ti aiuta a gestire le revisioni come gestisci i casi: in modo sistematico e trasparente. Puoi creare liste di controllo per i punti di rischio, come indennizzi, privacy dei dati o termini di pagamento. Utilizza i campi personalizzati per registrare la legge applicabile o i limiti di responsabilità e effettuare il monitoraggio dei commenti interni rispetto a quelli dei clienti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Esegui revisioni di allerta su accordi di riservatezza, accordi di servizio, accordi sul trattamento dei dati, capitolati d'opera e contratti di lavoro.

Standardizza le clausole relative a indennizzo, responsabilità e risoluzione nei contratti con fornitori e servizi.

Gestisci contratti di locazione immobiliare e appendici con un monitoraggio chiaro per rinnovi, cessioni e risoluzioni.

✨ Ideale per: team legali che gestiscono un elevato volume di contratti e necessitano di processi di revisione affidabili e trasparenti.

🧠 Lo sapevi? Il Colorado consente alle coppie di sposarsi senza officiante o testimoni, un processo chiamato auto-celebrazione. È legale se si seguono i passaggi previsti dallo Stato. Insolito, ma molto reale.

9. Modello di gestione dei contratti ClickUp

Ottieni un modello gratis Mantieni una chiara traccia di controllo delle approvazioni, delle firme e delle modifiche tramite il modello di gestione dei contratti di ClickUp.

Ricordi quella scena in The Social Network in cui Eduardo scopre che le sue azioni su Facebook sono state diluite fino a diventare quasi nulla? Il tradimento è cinematografico e contrattuale. Ogni clausola di monitoraggio che non ha effettuato e ogni firma che non ha verificato hanno portato al risultato della perdita della titolarità. Questo è l'esempio perfetto del perché la gestione dei contratti riguarda in realtà il controllo e la protezione.

Il modello di gestione dei contratti ClickUp ti restituisce il controllo. Ti aiuta a creare un unico luogo strutturato per ogni accordo, dagli accordi di non divulgazione (NDA) e dagli accordi di servizio (MSA) ai contratti con i fornitori e ai contratti di locazione immobiliare.

Ogni record include documenti legali collegati, date di rinnovo, parti coinvolte e termini di applicazione, così saprai sempre chi è responsabile di cosa. Grazie alle dashboard e ai promemoria, potrai stare al passo con i rinnovi, le revisioni di conformità e i periodi di preavviso senza dover dipendere da avvisi sparsi nella tua finestra In arrivo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Archivia accordi di riservatezza, accordi di servizio, accordi sul trattamento dei dati, contratti di lavoro e contratti con i fornitori con cronologia completa delle versioni e clausole ricercabili.

Monitoraggio dei rinnovi, delle scadenze e delle date di conformità per evitare rinnovi automatici silenziosi o inadempienze.

Assegna titolari interni per monitorare i risultati finali, gli SLA e gli impegni post-firma.

✨ Ideale per: team legali che necessitano di piena visibilità e responsabilità in ogni fase del ciclo di vita dei contratti.

💡 Suggerimento professionale: evita di prendere freneticamente appunti durante le chiamate con i clienti o le riunioni sui casi. Con Talk to Text di ClickUp, puoi catturare ogni parola in tempo reale e vederla organizzarsi in note o attività ricercabili. Una volta terminata la conversazione, chiedi di "creare follow-up da questa trascrizione" e i punti chiave verranno trasformati in azioni da intraprendere con titolari e date. Aggiungi menzioni, collega attività o documenti e lascia che sia l'intelligenza artificiale a ricordare il tuo vocabolario legale. Si tratta di una documentazione automatizzata che consente al tuo team legale di concentrarsi sulla strategia invece che sulla scrittura. Introduci la documentazione hands-free per revisioni, riunioni e chiamate con i clienti con ClickUp Talk to Text

10. Modello di addendum a un contratto ClickUp

Ottieni un modello gratis Aggiorna i contratti di lavoro per riflettere le modifiche retributive o i cambiamenti di ruolo con il modello di addendum al contratto di ClickUp.

Nella pratica legale, le modifiche e le appendici sono comuni. Il modello di appendice al contratto di ClickUp ti offre un modo affidabile per documentare le modifiche senza invalidare l'accordo originale.

Puoi iniziare con questo modello legale strutturato che riporta il nome dell'accordo, le parti, la clausola modificata, i termini esatti sostituiti o aggiunti e la data di entrata in vigore. Allega il contratto di controllo, i documenti legali correlati e tutte le approvazioni necessarie per garantire la completezza della tua traccia di audit.

Nel frattempo, i campi personalizzati ti consentono di contrassegnare la legge applicabile, i requisiti di notifica, le considerazioni e le firme richieste. Tutto rimane in un unico posto, il che significa meno confusione tra le versioni e documenti online più chiari per la revisione interna e da parte delle controparti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Estendi la durata di un contratto di locazione o di un servizio e aggiorna i periodi di preavviso, le tariffe o le finestre di rinnovo.

Aggiungi lavoro a un SOW esistente con nuovi risultati finali, sequenze e criteri di accettazione.

Modifica i moduli di trattamento dei dati con obblighi di sicurezza rivisti, elenchi di sub-responsabili del trattamento o linguaggio giurisdizionale.

✨ Ideale per: Teams che formalizzano rapidamente le modifiche preservando al contempo un registro dei contratti chiaro e difendibile.

👀 Lo sapevi? Secondo Forrester Research , in un periodo di tre anni, le organizzazioni che utilizzano ClickUp hanno ottenuto un ritorno sull'investimento (ROI) stimato al 384%. Queste organizzazioni hanno generato circa 3,9 milioni di dollari di entrate incrementali grazie a progetti resi possibili o migliorati da ClickUp.

11. Modello di accordo di partnership ClickUp

Ottieni un modello gratis Definisci ruoli, responsabilità e soglie decisionali per le operazioni quotidiane con il modello di accordo di partnership di ClickUp.

Immagina un classico momento di Shark Tank. Il fondatore stringe un accordo per l'equità più una piccola royalty. Tutti sorridono. Poi inizia la due diligence e i numeri cambiano. L'unica cosa che protegge entrambe le parti a quel punto è un accordo di partnership chiaro che specifichi la titolarità, i diritti di voto, le regole decisionali e cosa succede se qualcuno vuole uscirne.

Il modello di accordo di partnership di ClickUp copre contributi, ripartizione degli utili, diritti di gestione, risoluzione delle controversie e meccanismi di uscita in un unico posto.

Allega il contratto principale, i documenti legali correlati e tutti i dettagli relativi alla tabella di capitalizzazione, in modo che tutte le informazioni siano raccolte in un unico posto. I campi personalizzati ti consentono di registrare la legge applicabile, i diritti di maturazione, le formule di acquisto e i termini chiave, assicurando che le parti sappiano esattamente cosa stanno firmando.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Stabilisci la titolarità, i conferimenti di capitale e le regole di voto con definizioni chiare.

Aggiungi meccanismi di maturazione, acquisto e scioglimento, in modo che le uscite siano prevedibili.

Conserva accordi di riservatezza, cessioni di proprietà intellettuale e modifiche ai contratti di partnership come documenti online in un unico posto.

✨ Ideale per: fondatori che desiderano formalizzare ruoli, titolarità e processi decisionali con chiarezza.

12. Modello di contratto per servizi di project management ClickUp

Ottieni un modello gratis Includi le clausole relative alla titolarità, alla riservatezza e alla risoluzione in un unico contratto utilizzando il modello di contratto per servizi di project management di ClickUp.

Il modello di contratto per servizi di project management di ClickUp ti offre un modello legale strutturato per definire ambito, attività cardine, risultati attesi, controllo delle modifiche e termini di pagamento in un unico posto.

Allega SOW, listini prezzi e documenti legali di supporto, utilizza i campi personalizzati per registrare tempistiche, cadenza di fatturazione e diritti di rescissione. In questo modo, entrambe le parti sono a conoscenza del piano in anticipo. Questo modello mantiene inoltre il progetto live allineato con la documentazione cartacea.

Converti le sezioni del contratto in attività, assegna i titolari, mappa le dipendenze su una vista Gantt o calendario e imposta promemoria per revisioni e approvazioni.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Raccogli ambito, risultati attesi, ipotesi e richieste di modifica in un unico documento facile da gestire.

Collega i pagamenti alle attività cardine o ai moduli di accettazione e effettua il monitoraggio dello stato senza dover cercare tra le email.

Utilizzalo per implementazioni IT, campagne di marketing e allestimenti immobiliari in cui la sequenza e le approvazioni sono fondamentali.

✨ Ideale per: team che realizzano progetti e desiderano la certezza della consegna supportata da un accordo chiaro e applicabile.

13. Modello di contratto di consulenza ClickUp

Ottieni un modello gratis Definisci l'ambito del progetto, i costi e le sequenze in un unico documento strutturato con il modello di contratto di consulenza di ClickUp.

Anche i più grandi imprenditori del mondo hanno bisogno di contratti inattaccabili che definiscano valore, responsabilità e ambito di applicazione. Questo è esattamente ciò che il modello di contratto di consulenza di ClickUp ti aiuta a ottenere.

Fornisce a consulenti indipendenti, agenzie e aziende un documento legale personalizzabile per delineare servizi, risultati attesi, tariffe e termini. È possibile specificare i dettagli di pagamento, le clausole di riservatezza e i limiti di responsabilità, in modo che entrambe le parti sappiano esattamente cosa ci si aspetta e cosa è protetto.

All'interno di ClickUp, puoi collegare questo accordo direttamente ai progetti dei clienti in corso. Trasforma le clausole in attività concrete, imposta promemoria per le revisioni dei risultati finali e allega moduli legali come accordi di riservatezza o emendamenti per una visibilità completa.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Aggiungi clausole di riservatezza, proprietà intellettuale e non concorrenza per proteggere i dati dei clienti e gli interessi aziendali.

Gestisci revisioni e rinnovi utilizzando attività, date di scadenza e monitoraggio dello stato.

Archivia tutti i documenti legali online per una collaborazione senza intoppi e la massima preparazione alle verifiche.

✨ Ideale per: consulenti, advisor e studi che desiderano formalizzare i propri servizi e garantire la conformità, mantenendo la fiducia dei clienti.

14. Modello di contratto di servizi ClickUp

Ottieni un modello gratis Conserva tutte le revisioni, i moduli e le firme in un unico posto con il modello di contratto di servizio ClickUp.

Un buon contratto di servizi definisce chiaramente gli aspetti finanziari, l'ambito di applicazione, i criteri di accettazione e le sequenze, in modo che entrambe le parti sappiano esattamente come procederà il lavoro. Il modello di contratto di servizi di ClickUp trasforma questa chiarezza in un documento pronto all'uso che puoi personalizzare.

Definisci l'ambito, i risultati attesi e i termini di pagamento in un unico posto, quindi allega il capitolato d'appalto e tutti i documenti legali richiesti. I campi personalizzati rendono l'accordo ancora più facile da gestire. Puoi effettuare il monitoraggio delle tariffe, della cadenza di fatturazione, delle richieste di modifica, dei termini di risoluzione e della titolarità della proprietà intellettuale, in modo che entrambe le parti siano protette.

Il modello aiuta anche i team a mantenere le promesse. Puoi convertire le clausole in attività, assegnare i titolari e effettuare il monitoraggio delle approvazioni su un Calendario o un diagramma di Gantt. Ciò riduce le controversie, accelera l'approvazione e crea un registro professionale su cui puoi fare affidamento.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Offri servizi professionali con un ambito chiaro, criteri di accettazione e SOW collegati.

Collega i pagamenti per le attività cardine o i risultati finali e effettua il monitoraggio dello stato senza dover inviare email.

Gestisci allestimenti immobiliari, implementazioni IT o servizi di marketing con dipendenze e approvazioni mappate.

Riunisci riservatezza, protezione dei dati e risoluzione per comodità in un unico contratto ricercabile.

✨ Ideale per: provider di servizi e team interni che desiderano un ambito di applicazione rigoroso, passaggi di consegne chiari e consegne puntuali basate su termini legali chiari.

15. Modello di politica aziendale ClickUp

Ottieni un modello gratis Rendi le politiche una parte integrante del tuo ecosistema lavorativo con il modello di politica aziendale di ClickUp.

I primi manuali moderni per i dipendenti sono nati dai playbook aziendali del dopoguerra, come il "Basic Beliefs" di IBM. Ma oggi la posta in gioco è più alta della sola cultura aziendale. Ad esempio, la mancata osservanza di un passaggio di conformità può comportare sanzioni concrete o contenziosi legali.

Il modello di politica aziendale di ClickUp ti offre un unico posto dove redigere, aggiornare e pubblicare politiche chiare come documenti legali attuali. Crea sezioni per il codice di condotta, le politiche in materia di ferie, il lavoro da remoto, la sicurezza dei dati e la prevenzione delle molestie. Quindi allega i moduli legali e le dichiarazioni di accettazione sottostanti in modo che il documento sia pronto per la revisione.

Ti aiutano anche a mettere in pratica le politiche aziendali. Assegna i titolari di ciascuna politica, pianifica revisioni annuali e imposta promemoria automatici per corsi di formazione o attestazioni.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Centralizza i capitoli dei manuali, le comunicazioni obbligatorie e le appendici specifiche per giurisdizione con il controllo delle versioni.

Tieni traccia dei cicli di formazione sulle molestie e archivia i registri di completamento per soddisfare i requisiti statali.

Mappa le politiche di sicurezza relative all'OSHA alle attività e alle scadenze per evitare di perdere gli aggiornamenti.

✨ Ideale per: team HR e legali che standardizzano le politiche in tutte le posizioni con una conformità affidabile.

16. Modello di politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp

Ottieni un modello gratis Garantisci chiarezza e coerenza tra i team globali con il modello di politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp.

La cultura batte la strategia a mani basse

La visione senza tempo di Peter Drucker coglie perfettamente il motivo per cui politiche aziendali ben documentate sono più importanti di quanto la maggior parte dei leader creda.

Il modello di politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp aiuta i team delle risorse umane a trasformare quei valori culturali in politiche attuabili e trasparenti. Dall'inserimento dei nuovi assunti alla gestione delle buste paga, ti offre un'area di lavoro centrale per scrivere, rivedere e perfezionare i manuali dei dipendenti.

Puoi assegnare cicli di revisione, taggare i titolari delle politiche e aggiungere note di conformità, assicurandoti che la tua documentazione rimanga pertinente man mano che il tuo team o le normative evolvono.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Mantieni una libreria centralizzata e ricercabile delle politiche dei dipendenti.

Assegna la titolarità e automatizza i cicli di revisione delle politiche.

Mantieni ogni versione pronta per la revisione e conforme alle leggi in evoluzione.

✨ Ideale per: team HR e compliance che desiderano dare forma a una cultura aziendale solida e trasparente.

Sii conforme e pronto dal punto di vista legale con ClickUp.

Che si tratti di un accordo con un cliente, di un aggiornamento di una politica o di un accordo di partnership, la chiarezza è ciò che mantiene forti le relazioni. Ed è proprio questo lo scopo di questi modelli legali. 💯

Ciò che distingue ClickUp non è solo il fatto che offre questi modelli, ma anche che ti offre uno spazio in cui documenti, scadenze e decisioni convivono. Puoi rivedere un contratto, assegnare un'attività per un feedback, effettuare il monitoraggio delle revisioni e persino automatizzare i promemoria per i rinnovi.

È come avere i tuoi team legale, operativo e di project management sulla stessa lunghezza d'onda, letteralmente. 🎉

Utilizza i modelli legali online di ClickUp per creare rapidamente ciò di cui hai bisogno: accordi personali, moduli immobiliari e contratti con i clienti. Scegli un modello completo, compila i campi, inserisci le clausole appropriate, quindi stampa o scarica e condividi facilmente l'accesso.

In caso di domande, utilizza l'icona dei commenti per ottenere una risposta, crea copie man mano che procedi per conservare versioni illimitate per modifiche popolari e potenziali e preparati a vendere o accogliere familiari e clienti.

Scopri i modelli legali gratis iscrivendoti a ClickUp !