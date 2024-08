10 strumenti di intelligenza artificiale per studi legali e professionisti nel 2024

Avete mai passato la notte a leggere un documento legale troppo lungo? Nel settore legale, probabilmente avete passato molte di quelle notti.

Fortunatamente, l'intelligenza artificiale (AI) è qui per aiutarvi. 🙌

Sebbene alcuni dei principali strumenti di intelligenza artificiale in ambito legale siano applicazioni progettate per riassumere o redigere documenti legali, questo non è l'unico caso di utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore legale. Esistono strumenti di ricerca legale, software per aiutare gli studi legali a gestire i casi, app progettate per redigere contratti e altro ancora.

Rendiamo più facile la vita nel mondo legale. Esplorate i 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per avvocati.

Cosa sono gli strumenti di intelligenza artificiale per avvocati?

Gli strumenti di intelligenza artificiale per gli assistenti legali non sono chatbot che discutono i vostri casi al posto vostro. Sono strumenti utili che possono fare molto per semplificare le vostre attività quotidiane. Molti di questi strumenti vi aiuteranno a redigere documenti legali e contratti complessi, mentre altri forniscono riassunti semplificati per leggere versioni abbreviate di lunghi documenti legali.

Utilizzate ClickUp Brain per generare aggiornamenti sulle attività, riepiloghi e altro ancora con la semplice pressione di un pulsante

Esempi di strumenti di intelligenza artificiale per avvocati sono le applicazioni per l'ottimizzazione del flusso di lavoro, applicazioni per calendari e pianificazioni e strumenti di ricerca. La maggior parte di essi ha in comune il fatto di affidarsi a un modello linguistico come ChatGPT per aiutarvi a svolgere il vostro lavoro più velocemente.

Cosa cercare negli strumenti di intelligenza artificiale per avvocati?

La ricerca di un'app o di uno strumento eccellente si riduce alla scoperta di un'applicazione con tutte le caratteristiche necessarie, e per uno studio legale, per i paralegali e per altri uffici legali aziendali non è sempre un'impresa facile. Le migliori app per il vostro studio legale dovrebbero fornire tutti i seguenti elementi:

Prezzi accessibili: OpenAI non fa pagare molto per l'utilizzo di ChatGPT 4.0, il che significa che non dovreste pagare eccessivamente per le funzionalità di base dell'IA, anche se alcuni strumenti di IA per avvocati offrono funzionalità aggiuntive che valgono il costo

OpenAI non fa pagare molto per l'utilizzo di ChatGPT 4.0, il che significa che non dovreste pagare eccessivamente per le funzionalità di base dell'IA, anche se alcuni strumenti di IA per avvocati offrono funzionalità aggiuntive che valgono il costo Gestione dei documenti: Le applicazioni devono consentire di caricare, allegare e condividere facilmente file Word, PDF e altri tipi di file

Le applicazioni devono consentire di caricare, allegare e condividere facilmente file Word, PDF e altri tipi di file Funzionalità di collaborazione: Gli studi legali e i clienti devono essere sempre informati grazie alla possibilità dicollaborare e commentare i file

Gli studi legali e i clienti devono essere sempre informati grazie alla possibilità dicollaborare e commentare i file Autorizzazioni di accesso: La maggior parte dei documenti legali sono riservati, il che significa che dovreste essere in grado di impostare le autorizzazioni e controllare chi accede all'applicazione e ai documenti che avete caricato su di essa

La maggior parte dei documenti legali sono riservati, il che significa che dovreste essere in grado di impostare le autorizzazioni e controllare chi accede all'applicazione e ai documenti che avete caricato su di essa Opzioni gratuite e di prova: Poiché alcuni strumenti di intelligenza artificiale per avvocati possono essere costosi, assicuratevi di poterli provare prima di acquistarli

I 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per avvocati da utilizzare nel 2024

Con la rapida popolarità di ChatGPT, dei chatbot e dell'intelligenza artificiale in generale, ci sono tonnellate di nuovi strumenti di assistenza legale AI in circolazione. Abbiamo fatto il duro lavoro di setacciare i fornitori per proporvi le migliori opzioni tecnologiche per aiutare i professionisti legali a lavorare in modo più efficiente.

L'assistente AI di ClickUp Brain è in grado di generare infiniti tipi di documenti come brief di progetto e altri documenti per accelerare il flusso di lavoro

ClickUp ha molto da offrire in termini di soluzioni legali. In quanto piattaforma di produttività all-in-one, è il software ideale per aiutare i professionisti del settore legale centralizzare tutto il lavoro in un'unica area di lavoro dinamica. Con oltre 15 visualizzazioni personalizzabili, è possibile visualizzare la propria casistica da ogni punto di vista, comprese le viste Elenco, Calendario e Tabella. È inoltre possibile creare dashboard personalizzati per analisi e report in tempo reale sui vari processi, mantenendo una panoramica di alto livello sulle attività più importanti.

Inoltre, le funzionalità native di ClickUp per il monitoraggio del tempo, i tag e le ore fatturabili sono fondamentali per tenere traccia del tempo trascorso con i clienti e creare fatture accurate. I commenti assegnati sono anche un'importante risorsa per gli avvocati che comunicano con i colleghi e i clienti all'interno di ClickUp. Grazie alla possibilità di aggiungere PDF, file multimediali e altri file a ciascun commento, gli avvocati possono assicurarsi che tutte le informazioni chiave rimangano con l'attività corrispondente per tutta la durata del caso. Per iniziare a lavorare ancora più rapidamente in ClickUp, provate la versione già pronta di Modello di gestione del cliente legale per rimanere organizzati.

Registrare il tempo man mano che si procede o inserirlo manualmente con il rilevamento del tempo in ClickUp

Tuttavia, la funzione più preziosa di ClickUp per gli avvocati, senza ombra di dubbio, è ClickUp Brain -il rivoluzionario assistente digitale dotato di intelligenza artificiale con funzioni contestuali e basate sul ruolo. ClickUp Brain utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per generare e-mail, documenti, attività, sintesi e aggiornamenti. Inoltre, mentre ClickUp Brain si occupa del lavoro pesante della vostra casistica, le Automazioni di ClickUp possono occuparsi del resto. Dal riepilogo delle ricerche legali alla generazione automatica di nuove attività durante il processo, ClickUp offre tutte le funzionalità di cui i professionisti del settore legale hanno bisogno per essere sempre all'altezza di ogni caso.

Bonus: accesso a software pre-costruiti_ **Modelli AI con prompt ChatGPT per unire la potenza di ClickUp Brain con altri strumenti di apprendimento automatico.

Le migliori caratteristiche di ClickUp:

Utilizzare ClickUp Brain per redigere documenti legali complessi, creare e-mail, generare rapporti sullo stato di avanzamento e altro ancora

Utilizzare le funzioni di gestione dei progetti per tenere traccia dei casi,programmare riunionieottimizzare il flusso di lavoro del team legale* Tracciamento del tempo e delle ore fatturabili per aiutare i professionisti legali a fatturare ai clienti e a creare timesheet

Comunicare e collaborare tramite funzioni di commento e documenti condivisi

Utilizzate ClickUp Brain per sintetizzare la ricerca legale e automatizzare attività ripetitive come e-mail, promemoria, sintesi di documenti e altro ancora

Limitazioni di ClickUp:

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile

Tonnellate di funzioni potenti possono rappresentare una curva di apprendimento per gli utenti più giovani

Prezzi di ClickUp:

Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

4,7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Legge

via Legge Lawgeex è ciò che vi serve se volete automatizzare il processo di revisione dei contratti. L'applicazione utilizza Strumenti basati sull'intelligenza artificiale per rivedere e riformulare i contratti in base alle politiche, alle linee guida e ad altri concetti legali dell'azienda. Grazie a questo strumento, i team legali possono creare coerenza tra i contratti, risparmiare tempo e denaro nel processo di revisione e chiudere più velocemente le trattative.

Le migliori caratteristiche di Lawgeex:

Risparmiare tempo nell'analisi di contratti ad alto volume per non-disclosure, contratti di servizio e altro ancora

Utilizzare le integrazioni con i più diffusi sistemi di gestione delle relazioni con i clienti e con altre applicazioni

Utilizzare le integrazioni o l'e-mail per inviare altri documenti legali per la rielaborazione automatica

Creazione di un playbook personalizzato di linee guida per la revisione dei contratti, specifico per il vostro studio legale

Tracciare le revisioni, i tipi di problemi legali più frequentemente rielaborati e altri dettagli con le analisi

Limitazioni di Lawgeex:

Il feedback degli utenti non è ancora sufficiente per fornire indicazioni

Potrebbe non essere l'ideale per la gestione di contratti di alto valore

Prezzi di Lawgeex:

I prezzi possono variare: contattare Lawgeex per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Lawgeex:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Amto

via Amto Amto si basa sull'intelligenza artificiale generativa per aiutarvi a redigere contratti, e-mail, lettere, modelli e altro ancora. Gli studi legali e i vari professionisti del settore lo utilizzano per creare contratti di servizio modelli, contratti di lavoro su commissione, arbitrati, contratti immobiliari e altri tipi di accordi, il tutto in un tono uniforme e conciso che può essere adattato ai singoli clienti.

le migliori caratteristiche di #### Amto:

Utilizza l'intelligenza artificiale generativa basata su ChatGPT per la redazione di documenti legali, lettere ed e-mail

Evidenziare sezioni di testo e inserire istruzioni per revisioni istantanee

Ottenere suggerimenti per clausole mancanti, lacune nella ricerca legale o nel linguaggio dei documenti legali

Creare promemoria per i clienti riguardo a scadenze e altre date importanti

Limitazioni di Amto:

I canoni mensili sono elevati, dato il numero di parole e le limitazioni delle funzioni

Non è consigliato per documenti legali complessi o di valore elevato

Prezzi di Amto:

Basic: Bozza gratuita, $99/mese per l'accesso alla maggior parte delle funzioni

Bozza gratuita, $99/mese per l'accesso alla maggior parte delle funzioni Professionale: Parole e funzioni aggiuntive per $499/mese

Parole e funzioni aggiuntive per $499/mese Custom: Prezzi flessibili in base alle vostre esigenze

Amto valutazioni e recensioni:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Detangle.ai

via Districarsi Detangle fa un uso innovativo della tecnologia AI per riassumere lunghe ricerche legali o trasformare un gergo complesso in un inglese semplice. Con questa applicazione è possibile caricare audio, video o testo e l'applicazione li riassume automaticamente. ✨

Le migliori caratteristiche di Detangle.ai:

Caricare risorse o incollare URL in una semplice interfaccia

Ottenere riassunti generati dall'intelligenza artificiale di lunghi documenti, file audio o video

Semplificare il gergo legale complesso

Pagare per ogni riassunto invece che per un canone mensile

Limitazioni di Detangle.ai:

Potrebbe essere necessario iscriversi a una lista d'attesa per i nuovi utenti prima di poter utilizzare l'app

Le tariffe per file sono costose, anche per i documenti più brevi

Prezzi di Detangle.ai:

Varia in base alla lunghezza del documento, dell'audio o del video

Valutazioni e recensioni di Detangle.ai:

G2: N/A

N/A Capitolare: N/A

5. Ansarada

via Ansarada Ansarada non è necessariamente una piattaforma legale, ma è una piattaforma su cui le aziende e i loro team legali fanno affidamento per gestire i flussi di lavoro e collaborare su attività critiche come transazioni, fusioni e acquisizioni, conformità normativa e così via. Grazie alla condivisione sicura dei file, ai dashboard, alle notifiche e ad altre funzionalità, le aziende utilizzano Ansarada anche per organizzare le politiche di governance, rischio e conformità, per la gestione degli acquisti e per unificare i processi.

Le migliori caratteristiche di Ansarada:

Organizzare le transazioni con data room basate sull'AI

Creazione di flussi di lavoro personalizzabili e creati ad hoc per le transazioni ad alto rischio

Ottenere visibilità sulle informazioni relative alle attività per prendere decisioni informate durante le trattative

Gli strumenti di intelligenza artificiale spesso prevedono con precisione gli esiti di fusioni e gare d'appalto

Limitazioni di Ansarada:

L'eliminazione di utenti o documenti cancella anche gli audit trail associati

Il caricamento o la gestione di grandi quantità di file può causare ritardi

La navigazione nell'applicazione può essere difficile per i nuovi utenti

Prezzi di Ansarada:

399 dollari al mese per un pacchetto dati da 250 MB

1.231 dollari al mese per il pacchetto dati da 1 GB

1.702 dollari al mese per il pacchetto dati da 2GB

$2.351/mese per il pacchetto dati da 4GB

Prezzi personalizzati oltre i 4GB

Ansarada valutazioni e recensioni:

G2: 4.5/5 (125+ recensioni)

4.5/5 (125+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

6. Lex Machina

via Lex Machina Lex Machina è uno strumento all'avanguardia dotato di intelligenza artificiale che può gestire molte ricerche legali per voi. È una piattaforma di analisi che consente di analizzare tribunali, giudici, avvocati della controparte, varie parti e persino studi legali. Poiché questa app offre un facile accesso ai fascicoli dei tribunali, è possibile utilizzarla anche per trovare la giurisprudenza pertinente. Gli studi legali utilizzano questa ricerca per concludere accordi, elaborare strategie di successo e vincere cause. 👀

Le migliori caratteristiche di Lex Machina:

Generazione di report completi che mostrano i danni subiti, le statistiche dei casi e altre metriche vitali

Utilizzare gli strumenti rapidi di analisi legale per confrontare giudici, studi legali, parti e altro ancora

Utilizzare l'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) di Lex Machina per creare applicazioni personalizzate

Accesso ai documenti dei tribunali direttamente all'interno dell'applicazione

Limitazioni di Lex Machina:

Lex Machina non è self-service: è necessario lavorare con il team di vendita per iscriversi e scegliere gli strumenti necessari

Esistono poche recensioni per fornire indicazioni ai nuovi utenti

Prezzi di Lex Machina:

I prezzi variano in base ai servizi selezionati

Valutazioni e recensioni di Lex Machina:

G2: N/A

N/A Capterra: 2/5 (1 valutazione)

7. Scrocco

tramite Scrocco Utilizzare Latch è come unire i vostri assistenti legali AI all'interno di MS Word. Una volta integrato con Word, è possibile utilizzarlo per la gestione generale dei casi o come strumento personale di revisione dei contratti alimentato dall'intelligenza artificiale. Questo strumento di analisi dei documenti genera suggerimenti di rielaborazione, modifica le clausole e determina se le clausole sono conformi agli standard di mercato. Inoltre, vi aiuterà a riassumere i contratti e a generare un linguaggio semplificato per aiutare i lettori che non hanno una formazione giuridica.

le migliori caratteristiche di #### Latch:

Integrazione diretta in Microsoft Word in pochi e semplici passaggi

Utilizzare la funzione Track Changes per inserire automaticamente le modifiche generate dall'IA nel documento

Creazione di istruzioni personalizzate per modificare il linguaggio in tutto il documento

Utilizzare requisiti personalizzati per garantire che i contratti soddisfino condizioni specifiche

Integrazione con i più diffusi sistemi di archiviazione cloud per condividere e collaborare facilmente ai documenti

Limitazioni di Latch:

Funziona solo con Word - non c'è supporto per Google Docs o altre applicazioni di videoscrittura popolari

Latch non è self-service: è necessario richiedere l'accesso e registrarsi per un accesso parziale, quindi lavorare con il team di Latch per l'accesso completo agli strumenti

Prezzi di Latch:

Contattare il team di vendita di Latch per saperne di più

Valutazioni e recensioni di Latch:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Avvocato AI

via Avvocato AI AI Lawyer è uno strumento innovativo realizzato pensando a tutti. Per il pubblico generico, può fornire informazioni legali e semplificare il linguaggio giuridico. Gli avvocati lo utilizzano per ricerche legali e per elaborare strategie, mentre gli studenti di giurisprudenza possono usare AI Lawyer per affinare le loro capacità di ricerca legale e per ottenere approfondimenti sulle moderne tendenze giuridiche.

Le migliori caratteristiche di AI Lawyer:

Ottenere approfondimenti rapidi e di facile comprensione su questioni giuridiche complesse

Caricare documenti per ottenere una sintesi semplificata

Creazione di semplici accordi legali in pochi minuti

Semplifica la ricerca legale e fornisce suggerimenti per le strategie legali

Limitazioni di AI Lawyer:

Sebbene sia in grado di creare semplici documenti legali, potrebbe non essere adatto alla creazione di documenti complessi

Preparatevi a una curva di apprendimento: alcune funzioni possono essere confuse o difficili da trovare

Prezzi di AI Lawyer:

Basta chiedere: $9,99/settimana

$9,99/settimana Scelta d'oro: Prova gratuita, poi $19,99/mese

Prova gratuita, poi $19,99/mese Big Case: $99,99/anno

AI Lawyer valutazioni e recensioni:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Brevetto-Palestra

tramite BrevettoPal PatentPal è un automazione di documenti strumento che si basa sull'elaborazione del linguaggio naturale per generare documentazione per la vostra proprietà intellettuale. Sia gli studi legali che i creatori possono utilizzare questa applicazione per le domande di brevetto, i diagrammi di flusso, i diagrammi e tutto ciò che è necessario per depositare una domanda di brevetto. Sebbene sia necessario che un esperto legale riveda la domanda finita, quest'applicazione elimina gran parte dei passaggi, tempo e fatica, del processo di redazione della domanda.

Le migliori caratteristiche di PatentPal:

Utilizzare modelli per creare domande di brevetto e altra documentazione

Creazione di figure, diagrammi e diagrammi di flusso a supporto delle rivendicazioni

Caricare illustrazioni e personalizzarle con etichette

Esportazione delle bozze in Word, Visio o PowerPoint

Limitazioni di PatentPal:

L'applicazione crea contenuti solo in base alle rivendicazioni, il che significa che è necessario essere accurati e approfonditi nelle rivendicazioni

C'è una piccola curva di apprendimento quando si cerca di capire come formulare al meglio le rivendicazioni per ottenere i risultati migliori

Prezzi di PatentPal:

Registrarsi per una prova gratuita per saperne di più sui costi

Valutazioni e recensioni di PatentPal:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Humata AI

via Humata.ai Con Humata è possibile caricare documenti per semplificare documenti tecnici, informazioni legali e altro ancora. Offre opzioni per la creazione di riassunti di diversa lunghezza: basta chiedere all'applicazione di accorciare un riassunto lungo, se necessario. Offre anche una funzione per le citazioni. Facendo clic su una citazione all'interno di un sommario, l'applicazione mostrerà le informazioni pertinenti del documento caricato.

Le migliori caratteristiche di Humata AI:

Utilizzare le citazioni dei riassunti per rintracciare le ricerche legali dai documenti caricati

Revisione e perfezionamento dei riassunti con semplici comandi

Incorporare Humata nelle vostre pagine web in modo che i clienti possano usarlo come un motore di ricerca per trovare le risposte

Utilizzate il cloud privato e sicuro di Humata per condividere i file e collaborare

Controllate l'accesso ai file impostando ruoli di team con privilegi limitati

Limitazioni di Humata AI:

C'è un costo di 0,01 dollari a pagina per ogni pagina che supera il limite del piano

Poiché è stato creato specificamente per documenti tecnici e legali, potrebbe non riassumere altri tipi di documenti in modo altrettanto efficace

Prezzi di Humata AI:

Gratuito: Riassume fino a 60 pagine gratuitamente

Riassume fino a 60 pagine gratuitamente Studente: $1,99/mese per riassumere fino a 200 pagine

$1,99/mese per riassumere fino a 200 pagine Esperto: $9,99/mese per riassumere fino a 500 pagine

$9,99/mese per riassumere fino a 500 pagine Team: $99/mese per riassumere fino a 1.000 pagine

Humata AI valutazioni e recensioni:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Semplificare la gestione dello studio con i migliori strumenti di intelligenza artificiale per avvocati

L'intelligenza artificiale sta conquistando il mondo, compreso il settore legale. Con il giusto strumento di assistente legale AI, è possibile ridurre le attività che richiedono tempo, ottenere aiuto nella revisione dei documenti e persino assistenza avanzata, come la ricerca di precedenti rilevanti o altri servizi legali. 🙌

Siete pronti a lasciare che l'intelligenza artificiale gestisca alcune delle vostre attività legali? Iniziate con ClickUp per scoprire come può aiutarvi a gestire in modo efficiente il vostro studio legale.