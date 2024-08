10 software per il flusso di lavoro legale per mantenere gli studi legali organizzati nel 2024

I professionisti legali indossano molti cappelli, da alla voce dati e la preparazione di documenti legali fino all'accoglienza dei client. Non è una vita facile, a meno che non si disponga di un'esperienza legale di prim'ordine flusso di lavoro per mantenere le operazioni senza intoppi.

Il software per la gestione del flusso di lavoro legale migliora i processi legali con automazioni dei documenti strumenti e altre funzioni, in modo che il team possa concentrarsi sulle cose importanti.

Questa guida mette in evidenza i 10 migliori software per il flusso di lavoro legale per studi legali e uffici legali nel 2024. Confrontate le funzionalità/funzione chiave, i prezzi, i limiti, le recensioni e altro ancora per trovare lo strumento di workflow legale più adatto alle vostre esigenze e ai vostri requisiti.

Cos'è il software per il flusso di lavoro legale?

Per prima cosa, vediamo cosa può fare il software per il flusso di lavoro legale per il vostro team. Se avete già familiarità con gli strumenti per il flusso di lavoro legale, sentitevi liberi di passare alla parte migliore.

Il software di gestione del flusso di lavoro legale vi permette di ottimizzare le vostre giornate con funzionalità/funzioni quali:

Automazione delle fatture, della registrazione delle spese e del monitoraggio del tempo

Gestione e automazione dei documenti legali

Gestione e automazione delle attività

In altre parole, si tratta di una dolce automazione dei processi. 😎

Il software per il flusso di lavoro legale può fare anche altre cose, ad esempio facilitare la sicurezza comunicazione con il cliente e collaborazione in tempo reale. Ma il pilota automatico delle attività di routine e la riduzione al minimo dell'errore umano sono in genere gli obiettivi principali.

Che cosa si deve cercare in un software per il flusso di lavoro legale?

Per scegliere le soluzioni di flusso di lavoro legali più adatte al vostro team, dovete sapere cosa volete. Ecco alcuni elementi da ricercare:

Automazioni: Trovate uno strumento che automatizzi le attività ripetitive e i processi aziendali che richiedono molto tempo

Trovate uno strumento che automatizzi le attività ripetitive e i processi aziendali che richiedono molto tempo Gestione dei client: È consigliabile uno strumento che aiuti a gestire i processi legali in modo efficientela gestione dei clienti processi di assunzione, l'onboarding e il supporto clienti con una comunicazione diretta e sicura

È consigliabile uno strumento che aiuti a gestire i processi legali in modo efficientela gestione dei clienti processi di assunzione, l'onboarding e il supporto clienti con una comunicazione diretta e sicura Collaborazione: Scegliete uno strumento che vi metta in connessione con il vostro team per la collaborazione in tempo reale, le notifiche, l'assegnazione automatizzata delle attività e il project management

Scegliete uno strumento che vi metta in connessione con il vostro team per la collaborazione in tempo reale, le notifiche, l'assegnazione automatizzata delle attività e il project management Gestione del database: Cercate un software che conservi tutti i dati relativi ai vostri client, alle pratiche legali, ai casi e ai contatti in un unico luogo sicuro

Cercate un software che conservi tutti i dati relativi ai vostri client, alle pratiche legali, ai casi e ai contatti in un unico luogo sicuro Integrazione : Scegliete un software che si integri con gli altri strumenti per unificare i dati in un'unica dashboard

Scegliete un software che si integri con gli altri strumenti per unificare i dati in un'unica dashboard Reportistica Scegliete uno strumento che migliori la gestione e la redditività del vostro studio legale con l'analisi dei dati, il monitoraggio dei KPI e della produttività

Da fare: ci siamo persi qualcosa? Forse state cercando software di gestione dei dipendenti per la vostra azienda o la fatturazione automatizzata. Qualunque cosa sia, anche questa è importante! Prendete nota prima di tuffarvi nella parte migliore.

I 10 migliori software per il flusso di lavoro legale da utilizzare nel 2024

Ok, sapete ufficialmente cosa cercare in un software legale automazioni del flusso di lavoro software! Ora siete pronti a trovare uno strumento che vi piace e a godervi la libertà dei flussi di lavoro automatizzati e dei processi legali migliorati.

Le Automazioni fanno scattare automaticamente i risultati quando viene eseguita un'azione in ClickUp, accelerando il flusso di lavoro per ogni tipo di attività legale ClickUp è una soluzione all-in-one per il project management progettata per aiutare i team di tutti i settori a pianificare, organizzare ed eseguire i flussi di lavoro nel modo più efficiente possibile. È l'unico strumento abbastanza potente da riunire tutti i lavori, attraverso le app, in un'unica piattaforma sicura.

Grazie alle centinaia di funzionalità/funzione presenti in ogni piano tariffario, ClickUp è il luogo perfetto per connettersi con i client, gli altri professionisti del settore legale e altro ancora.

Personalizzabile o pre-costruito Automazioni in ClickUp svolgono un ruolo importante nella creazione di flussi di lavoro legali organizzati. Che si tratti di snellire il passaggio dei progetti, il processo di accettazione dei client o di cercare un modo più efficiente per assegnare le attività, l'automazione del flusso di lavoro in ClickUp è la risposta. L'automazione del flusso di lavoro legale aiuta a eliminare le attività amministrative inutili che appesantiscono la giornata, lasciando più tempo prezioso per concentrarsi sulla ricerca legale, sulla consulenza e altro ancora.

Avrete inoltre accesso a oltre 1.000 modelli pronti all'uso, tra cui Modello per il project management legale di ClickUp . Traccerà lo stato di avanzamento e migliorare la collaborazione del team per la ricerca, le controversie, i contratti e qualsiasi altra cosa di cui vi occupiate.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Enorme libreria di oltre 1.000 modelli, tra cuimodelli di contratto,modelli di gestione del cliente, aModello di monitoraggio dei casi legalie qualsiasi altra cosa di cui possiate avere bisogno

Oltre 1.000 integrazioni per connettere ogni strumento utilizzato in un'unica piattaforma in sicurezza

Centinaia di funzioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per garantire connessioni rapide e sicure con i vostri clienti in qualsiasi momento

Dashboard personalizzabili e oltre 15 visualizzazioni progettate per migliorare il vostro sistema di project management con funzionalità/funzioni qualigestione delle prioritàmonitoraggio dello stato di avanzamento e Automazioni per le attività

Limiti di ClickUp

L'adattamento alla ricca serie di funzionalità/funzione di ClickUp può richiedere una certa curva di apprendimento

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente pagato annualmente

$7/mese per utente pagato annualmente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.800+ recensioni)

4,7/5 (8.800+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Palla di fumo

via Smokeball Smokeball è una software di gestione delle pratiche legali per aiutare i piccoli studi legali e i liberi professionisti a gestire i casi, i documenti, la collaborazione e la comunicazione con i client. Utilizzate funzionalità/funzione quali software per il monitoraggio del tempo degli avvocati , Automazioni dei documenti e gestione delle email per rimanere organizzati e aumentare la produttività.

Funzionalità/funzione migliori di Smokeball

Funzionalità/funzione di automazione per attività quali creazione di documenti, email e pianificazione delle attività

Un sistema di gestione dei documenti di prim'ordine che consente di organizzare e cercare i file da qualsiasi luogo

Gli strumenti di gestione finanziaria consentono di gestire le spese, monitorare le ore fatturabili e automatizzare la creazione delle fatture

Più di 15 integrazioni con software come Microsoft Word, Zoom e QuickBooks Online

Limiti di Smokeball

Alcune recensioni di utenti menzionano problemi legati al fatto che il servizio non è interamente basato sul cloud

Secondo alcune recensioni, può risultare in problemi di comunicazione con i client a causa dell'incompatibilità con il browser

Prezzi di Smokeball

Fattura: $39/mese per utente

$39/mese per utente Boost: $89/mese per utente

$89/mese per utente Grow: $179/mese per utente

$179/mese per utente Prosper+: $219/mese per utente

Smokeball valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (200+ recensioni)

4.8/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (200+ recensioni)

3. Il mio caso

via Il mio caso MyCase è un software di gestione legale completo progettato per studi di tutte le dimensioni, dai paralegali freelance agli uffici legali aziendali. Offre strumenti per il miglioramento dei processi automazione dei documenti, gestione della fatturazione e altro ancora.

Le migliori funzionalità di MyCase

Gli strumenti consentono di creare flussi di lavoro personalizzati per le attività di routine, in modo da ridurre al minimo gli errori umani

Tra le funzionalità/funzione vi sono moduli per la presa in carico dei client, firma elettronica e funzionalità integrateportali per i clienti per i vostri servizi legali

Estesi strumenti di analisi offrono approfondimenti sulle finanze, sui flussi di lavoro e sulla gestione dei casi dello studio

Integrazione con Zapier, LawPay, CallRail, QuickBooks e altri strumenti popolari

Limiti di MyCase

Alcune recensioni di studi legali menzionano problemi nella gestione di client che hanno più cause

Secondo le recensioni degli utenti, scaricare i dati potrebbe essere limitato

Prezzi di MyCase

Basic: $49/mese per utente

$49/mese per utente Pro: $79/mese per utente

$79/mese per utente Avanzato: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su MyCase

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

4. Clio

via Clio Clio è un software di gestione del flusso di lavoro legale che ottimizza il modo in cui lavorate e la gestione dei casi. È basato su cloud e offre funzionalità/funzione come il monitoraggio del tempo, la fatturazione, la gestione dei documenti e gli strumenti di comunicazione per migliorare la produttività e l'organizzazione del vostro ufficio legale.

Le migliori funzionalità/funzione di Clio

Lo spazio di archiviazione cloud consente di accedere e condividere le informazioni sui casi e i documenti importanti ovunque e in qualsiasi momento

Le funzionalità/funzione di onboarding del cliente offrono un'esperienza di alta qualità, con email di follow-up automatizzate e promemoria della corrispondenza per garantire una comunicazione tempestiva e una buona impressione

Le funzionalità di fatturazione consentono agli utenti di creare e inviare fatture,chiedere pagamenti, di monitorarli e di automatizzare i report finanziari

Oltre 200 integrazioni con i più diffusi strumenti di gestione dello studio

Limiti di Clio

Alcuni utenti segnalano difficoltà nell'accettare pagamenti da parte di client che preferiscono pagare con assegno o ACH

Non ci sono funzionalità/funzione per ripristinare i file cancellati accidentalmente, il che ha causato problemi ad alcuni utenti

Prezzi di Clio

EasyStart: $39/mese per utente

$39/mese per utente Essenziale: $69/mese per utente

$69/mese per utente Avanzato: $99/mese per utente

$99/mese per utente Completo: $129/mese per utente

Clio valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

4,6/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.500+ recensioni)

5. Filestage

via Filestage Filestage è una piattaforma potente per collaborazione tra progetti tra team di tutte le dimensioni. Non è stato progettato specificamente per i team legali, ma ha tutto ciò che serve per snellire il flusso di lavoro e tenere i progetti sotto controllo.

Le migliori funzionalità/funzione di Filestage

I commenti in tempo reale consentono di fornire un feedback immediato e di migliorare la collaborazione con i membri del team

Il controllo delle versioni assicura che il team lavori sempre con versioni aggiornate di ogni file, il che significa meno errori e meno confusione

La funzionalità di condivisione sicura dei file assicura che le informazioni sensibili e i documenti dei casi siano accessibili solo agli utenti autorevoli

Il prezzo per i piani a pagamento copre un numero illimitato di membri del team, invece di addebitare costi aggiuntivi per ogni utente

Limiti di Filestage

Manca di alcune funzionalità/funzione specifiche per la legge, disponibili in altri software di gestione delle questioni legali

La versione Free ha il limite di due progetti attivi e 2 GB di spazio di archiviazione

Prezzi di Filestage

Free

Basic: $59/mese

$59/mese Professionale: $299/mese

$299/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Filestage valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

4.6/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

6. Onit

via Suit Onit è specializzata nella creazione di soluzioni software per semplificare le operazioni aziendali. Il marchio offre diverse produttività specializzate, tra cui OnitX Enterprise Legal Management (ELM).

OnitX ELM consente di semplificare il flusso di lavoro, monitorare le metriche che contano, migliorare la collaborazione e massimizzare i risparmi interni ed esterni. È un software per il flusso di lavoro legale personalizzabile con un motore a basso codice, perfetto per i dipartimenti legali aziendali e i grandi studi legali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Onit

Dashboard personalizzabili e interfacce di facile utilizzo per rendere più efficienti le operazioni legali

Strumenti completi di reportistica e analisi che forniscono informazioni sulla redditività, sulla gestione dei casi e sulle aree di attività

Gli strumenti di automazione del flusso di lavoro legale gestiscono la voce, la creazione di documenti, la fatturazione e altro ancora 📚

I piani a pagamento coprono un numero illimitato di membri dello staff invece di addebitare le spese per ogni utente

Limiti di Onit

La mancanza di feedback degli utenti sulle più diffuse piattaforme di recensione rende difficile giudicare l'esperienza standard del prodotto

La reportistica di alcune operazioni legali riporta che il prezzo mensile è troppo alto per il loro budget

Prezzi di Onit

Standard: $700/mese

$700/mese Professionale: $900/mese

$900/mese Premium: $2.000/mese

Valutazioni e recensioni di Onit

G2: 3.8/5 (2+ recensioni)

3.8/5 (2+ recensioni) Capterra: N/A

7. Casella di controllo

via Casella di controllo Checkbox è una piattaforma di automazione del flusso di lavoro IA progettata per le aziende di vari settori, compresi gli studi legali. Fornisce un software legale interno senza codice che può migliorare il valore e la velocità dei vostri servizi, facendo una migliore impressione sui client.

Le migliori funzionalità/funzione di Checkbox

Assegnazione del lavoro al team legale interno in base alle capacità o alle specializzazioni

Creazione e aggiornamento di soluzioni di flusso di lavoro senza codice con un canvas visuale drag-and-drop utilizzabile da chiunque

Le integrazioni con strumenti come Slack, Microsoft Teams, Google Drive e DocuSign permettono ai team di elaborare comunicazioni e richieste da più fonti

Le analisi forniscono informazioni sullo stato delle attività, sul volume di lavoro, sul tipo di progetto e sul tempo medio per completare le richieste

Limiti delle caselle di controllo

La mancanza di feedback sulle piattaforme di recensione più diffuse rende difficile valutare l'esperienza tipica dell'utente

Checkbox non fornisce ai clienti interessati l'accesso alle informazioni sui prezzi sul proprio sito web o sui siti di recensioni più popolari

Prezzi della casella di controllo

Per ricevere informazioni sui prezzi, gli utenti devono contattare Checkbox per una demo.

Valutazioni e recensioni di Checkbox

G2: N/A

N/A Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

8. Flusso di baci

via Kissflow Kissflow è una piattaforma basata su cloud che automatizza i processi del flusso di lavoro con un motore senza codice. I team legali possono costruire soluzioni personalizzate senza bisogno di competenze tecniche, automatizzando le attività ripetitive e ottimizzando la produttività in pochi clic.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kissflow

L'interfaccia drag-and-drop consente di creare rapidamente moduli, documenti legali e flussi di lavoro senza conoscenze di codifica

Strumenti per la mappatura dei processi consentono di visualizzare facilmente processi complessi e di mapparli in diagrammi di flusso e paesaggi di processo

Analisi estrumenti di reportistica consentono di prendere decisioni informate, creare reportistica personalizzata e monitorare le performance aziendali

Integrazioni con app quali Google Drive e Slack persnellire i processi aziendali e migliorare la produttività

Limiti di Kissflow

Non è stato progettato specificamente per il settore legale e può mancare delle funzionalità/funzione disponibili con un software dedicato al flusso di lavoro legale

Il piano base non consente l'accesso a funzionalità/funzione avanzate, come gli utenti esterni e la possibilità di creare un cluster privato

Prezzi di Kissflow

Base: $1.500+/mese

$1.500+/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Kissflow

G2: 4.3/5 (500+ recensioni)

4.3/5 (500+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (30+ recensioni)

9. Approccio Osprey

via Approccio Osprey Osprey Approach è un servizio legale completo che fornisce strumenti per tutto ciò che riguarda il diritto di difesa programma di lavoro e la gestione del flusso di lavoro fino alla reportistica finanziaria. Include il monitoraggio del tempo, la fatturazione automatizzata, la gestione dei documenti basata su cloud, un'agevole accoglienza dei client e una comunicazione sicura.

Le migliori funzionalità/funzioni di Osprey Approach

La creazione automatizzata di moduli legali e la gestione dei documenti consentono di risparmiare tempo, ridurre gli errori umani e mantenere i file organizzati in una libreria accessibile

Le funzionalità di gestione della pratica, dei casi e dei client aiutano a connettere tutte le aree della pratica legale per migliorare l'efficienza e l'esito positivo

Gli strumenti finanziari ottimizzano i processi di fine mese e centralizzano le operazioni finanziarie su un'unica piattaforma per una maggiore visibilità

Gli strumenti di gestione dei client modernizzano l'esperienza di onboarding e rendono la gestione dei casi un gioco da ragazzi

Limiti dell'approccio Osprey

Alcune recensioni di utenti riportano problemi nella navigazione dell'interfaccia e nell'utilizzo dei componenti aggiuntivi

Osprey Approach non fornisce ai potenziali clienti l'accesso alle informazioni sui prezzi sul proprio sito web o sui siti di recensioni più famosi

Prezzi di Osprey Approach

Gli utenti devono prenotare una consulenza con il team di Osprey Approach per ricevere informazioni sui prezzi.

Valutazioni e recensioni di Osprey Approach

G2: 4,7/5 (8.800+ recensioni)

4,7/5 (8.800+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)

10. Collegamento del team

via Mitratech TeamConnect è una piattaforma ELM di Mitratech progettata per le attività legali di tutte le dimensioni. Fornisce strumenti per la fatturazione, la gestione finanziaria, la gestione dei documenti, l'automazione del flusso di lavoro legale e diverse altre aree della gestione delle questioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamConnect

La piattaforma di gestione centralizzata dei dati conserva tutti i documenti in un'unica posizione a cui è possibile accedere ovunque e in qualsiasi momento

L'automazione del flusso di lavoro legale consente disnellire i processi e ridurre il potenziale di errore

La reportistica personalizzata consente ai team di generare report basati su criteri specifici per ottenere le informazioni necessarie quando servono

Gli strumenti di collaborazione e la comunicazione in tempo reale consentono ai membri del team di lavorare in modo più efficiente

Limiti di TeamConnect

Alcune recensioni segnalano la necessità di un'interfaccia utente più veloce e intuitiva

Da fare: TeamConnect non fornisce accesso alle informazioni sui prezzi sul proprio sito web o sui siti di recensioni più famosi

Prezzi di TeamConnect

I potenziali clienti devono richiedere una demo di TeamConnect per avere accesso alle informazioni sui prezzi.

Valutazioni e recensioni di TeamConnect

G2: 4.7/5 (10+ recensioni)

4.7/5 (10+ recensioni) Capterra: 5/5 (1+ recensioni)

Migliora il flusso di lavoro del tuo studio legale

Se la concorrenza ha accesso alla gestione automatizzata delle attività, al monitoraggio delle scadenze e alla gestione dei documenti, non dovreste farlo anche voi?

Il software per il flusso di lavoro legale libera il vostro tempo e le vostre risorse in modo che possiate concentrarvi su ciò che sapete fare meglio: servire i vostri client. 🌻

Rimanete davanti alla concorrenza con il software di gestione del flusso di lavoro legale più versatile e ricco di funzionalità. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso (è gratis)!