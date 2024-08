10 Migliori software di gestione dei progetti legali per avvocati nel 2024

Siete un avvocato o uno studio legale che si destreggia quotidianamente tra più client e casi? Non cercate oltre!

In questo articolo vi illustreremo i 10 migliori software di project management legale per avvocati del 2024.

Queste soluzioni avanzate e convenienti sono state progettate per snellire il flusso di lavoro, farvi risparmiare tempo e denaro e assicurarvi di non perdere mai più una scadenza.

Sia che siate un praticante singolo o che facciate parte di un grande studio legale, investire in un software per il project management legale è una svolta.

Cos'è il software di project management legale?

Un software di project management legale è come avere un assistente personale che vi aiuta a ridurre i rischi, a standardizzare i progetti legali e a eliminare i processi manuali.

Con il software di project management legale, potete monitorare in modo efficiente il vostro tempo, gestire efficacemente i client e migliorare l'efficienza complessiva del project management, del flusso di lavoro e della comunicazione.

Inoltre, potete dire addio alle scadenze non rispettate grazie a promemoria e notifiche automatiche che vi assicurano di essere sempre al passo con le vostre attività.

Con modelli completi, monitoraggio del tempo degli avvocati grazie a strategie semplici e ad elenchi estesi, la gestione dei progetti legali non è mai stata così facile.

Quali sono le funzionalità/funzione chiave da ricercare in un software di project management legale?

Quando si tratta di selezionare il software di project management legale più adatto al vostro studio legale, è come mettere insieme i pezzi di un puzzle: ogni elemento deve incastrarsi perfettamente per creare un quadro generale di efficienza e produttività.

Ecco le cose chiave da cercare quando si confronta un software di project management legale.

Funzionalità/funzione : Da fare: fornisce le basi fondamentali, come la gestione delle attività,monitoraggio del tempo degli avvocati,gestione del clientee funzionalità/funzione di collaborazione documentale?

: Da fare: fornisce le basi fondamentali, come la gestione delle attività,monitoraggio del tempo degli avvocati,gestione del clientee funzionalità/funzione di collaborazione documentale? Facilità d'uso: È abbastanza facile da usare da permettere a voi e al vostro team di adattarvi entro i tempi previsti?

È abbastanza facile da usare da permettere a voi e al vostro team di adattarvi entro i tempi previsti? Integrazioni : È in grado di integrarsi con altri strumenti software critici, come il CRM e il software di fatturazione?

: È in grado di integrarsi con altri strumenti software critici, come il CRM e il software di fatturazione? Sicurezza : Il software offre il livello di sicurezza necessario per proteggere i dati dei clienti?

: Il software offre il livello di sicurezza necessario per proteggere i dati dei clienti? Prezzo : Il prezzo del software è ragionevole e rientra nel vostro budget?

: Il prezzo del software è ragionevole e rientra nel vostro budget? Scala: È adatto alle dimensioni, alle esigenze e alle preferenze del vostro studio legale ed è in grado di adattarsi alla vostra crescita futura?

Prendendo in considerazione questi fattori, sarete sulla buona strada per trovare il software di project management legale ideale, adatto alle esigenze uniche del vostro studio. L'importante è trovare la soluzione perfetta!

10 Migliori software di project management legale nel 2024

Ecco i 10 migliori software di project management legale del 2024, in base a funzionalità/funzione, prezzi e recensioni dei clienti.

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora ClickUp Project Management Software per i team offre molte funzionalità/funzione per aiutare gli studi legali e gli avvocati a semplificare le loro operazioni. Consente di monitorare meticolosamente obiettivi e stati, di collaborare con i membri dello studio e di organizzare e visualizzare facilmente tutti i progetti. ClickUp Monitoraggio e fatturazione dei casi legali include funzioni di monitoraggio del tempo e di fatturazione, consentendo agli avvocati di tenere traccia del loro tempo in modo accurato e di generare fatture senza problemi. Inoltre, consente di archiviare tutte le informazioni sui client in un unico database ben organizzato. ClickUp Law vi aiuta a gestire il monitoraggio del tempo per cliente, fino al minuto. Inoltre, grazie alla funzionalità/funzione di annotazione, è possibile aggiungere informazioni relative alle voci e contrassegnarle come ore fatturabili. Oppure, è possibile esportare i tempi registrati quando è il momento di fatturare. ClickUp Gestione clienti legali consente di gestire i dettagli di tutti i casi con panoramiche dei client e dei casi, monitoraggio di eventi/attività/scadenze, grafici e liste di controllo per monitorare lo stato di avanzamento di tutti i casi.

Altri strumenti e funzionalità utili di ClickUp per gli studi legali sono:

Strumenti di IA per la scrittura come l'assistente ClickUp AI, aiutano a garantire una comunicazione fluida, rapida ed efficiente con tutti coloro con cui si entra in contatto quotidianamente.

Lavagne online ClickUp consente di fare brainstorming, collaborare e visualizzare le idee, facilitando il lavoro di tutti gli utentiun'efficace collaborazione del team e migliorando le capacità di risoluzione dei problemi.

Dashboard in ClickUp forniscono una panoramica visiva dei progetti in corso, delle scadenze e degli stati di avanzamento, consentendo ai provider di monitorare lo stato dei loro casi a colpo d'occhio

oltre 1.000 integrazioni consentono di integrare nella piattaforma i vostri strumenti preferiti.

Nel complesso, ClickUp consente agli studi legali e agli avvocati di ottimizzare le loro operazioni, migliorare la comunicazione, migliorare la gestione dei clienti e automatizzare i processi di monitoraggio del tempo e di fatturazione. Sfruttando le sue funzionalità/funzione complete e le sue integrazioni, ClickUp massimizza l'efficienza e la produttività, a tutto vantaggio della redditività dello studio e della soddisfazione dei client.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Generosa quantità di strumenti gratis da utilizzare e provare per tutto il tempo che si desidera

Facili automazioni per gestire attività ripetitive

Possibilità di personalizzare gli strumenti e le funzionalità/funzione per adattarsi alle esigenze specifiche della vostra azienda

Limiti di ClickUp

Occasionali ritardi e rallentamenti se si dispone di un'enorme quantità di dati

La versione per dispositivi mobili non ha tutte le funzioni della versione per desktop

Capacità limitata di personalizzare nomi e stati

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.757+ recensioni)

: 4.7/5 (8.757+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Progetto ProProfs

via Progetto ProProfs Se state cercando un software di project management legale di alto livello progettato per snellire i processi e migliorare l'efficienza delle pratiche legali, potreste prendere in considerazione il software di pianificazione dei progetti di ProProfs.

ProProfs consente ai team di organizzare progetti, delegare attività, monitorare lo stato di avanzamento, collaborare e creare reportistica dettagliata.

Con la sua interfaccia utente e le sue funzionalità/funzione complete, ProProfs Project semplifica il project management in modo da poter allocare efficacemente le risorse, ottimizzare il flusso di lavoro e migliorare la produttività nei vostri sforzi di gestione dei progetti legali.

Le migliori funzionalità/funzione di ProProfs Project

Prezzo conveniente, ottimo per gli studi più piccoli

L'app per dispositivi mobili è di facile utilizzo e funziona bene

Team di assistenza clienti molto apprezzato

Limiti del progetto ProProfs

Le integrazioni software sono limitate

Le funzionalità di automazione delle attività sono limitate

Rallentamenti e ritardi occasionali

Prezzi del progetto ProProfs

Piano annuale: $39,97/mese, utenti illimitati

Valutazioni e recensioni di ProProfs Project

G2: 4.4/5 (32+ recensioni)

4.4/5 (32+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (76+ recensioni)

3. Asana

via Asana Asana è un software di project management che può consentire ai professionisti legali di coordinare e snellire efficacemente il proprio lavoro.

Offre una piattaforma completa per l'organizzazione e la gestione di progetti legali, da piccole attività a iniziative complesse. Fornisce la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo e l'organizzazione del lavoro strumenti di collaborazione che possono aiutare gli avvocati a ridurre i rischi, migliorare la comunicazione e garantire la soddisfazione del cliente.

L'interfaccia utente intuitiva e i dashboard personalizzabili ne fanno la scelta ideale per il project management legale, consentendo agli avvocati di standardizzare i processi e migliorare l'efficienza complessiva del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Il piano Free include tutte le funzionalità di base

Per l'aggiornamento è necessario acquistare un minimo di due licenze

Facilita il monitoraggio di progetti e attività

Limiti di Asana

Il sistema di notifiche via email è utile ma va migliorato

Funziona bene con l'area di lavoro di Google e con Slack per la collaborazione

Diverse funzioni sono limitate, quindi gli utenti devono lavorare con ciò che è previsto

Prezzi di Asana

**Gratis

Premium : $10,99/mese per utente

: $10,99/mese per utente Business : $24,99/mese per utente

: $24,99/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4.3/5 (9.469+ recensioni)

: 4.3/5 (9.469+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12.134+ recensioni)

4. MerusCase

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/upload_template\_filter\dropdown.png MerusCase dashboard /$$$img/

via MerusCase MerusCase è un software di gestione delle pratiche legali basato su cloud e progettato per servire gli studi legali, in particolare quelli che si occupano di controversie.

Offre tipi di casi personalizzabili, modelli di documenti, flussi di attività e reportistica. Il software include funzionalità/funzione come un client email completo, un pacchetto di account, la scansione di lotti e il monitoraggio dei referral.

MerusCase è conforme alla normativa HIPAA ed esegue l'OCR sui documenti caricati. È più adatto a studi di piccole e medie dimensioni, con particolare attenzione agli studi con 15-50 avvocati. Sebbene non esistano app native per i dispositivi mobili, l'applicazione web è completamente reattiva e accessibile sui dispositivi mobili.

Le migliori funzionalità/funzioni di MerusCase

Comodi scorciatoi consentono di visualizzare il numero di casi e il numero di attività assegnate a ciascun membro del team

Permette di accedere a tutti i moduli legali, ai file dei casi e alle email

Configurazione facile, molto utile per gli studi che stanno passando al digitale

Limiti di MerusCase

Non è disponibile un'app dedicata per i dispositivi mobili, ma la versione per browser è reattiva

Le funzionalità di reportistica, al limite, potrebbero non essere adeguate per tutti gli studi legali

Mancanza di integrazione con altri sistemi

Prezzi di MerusCase

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su MerusCase

G2 : 4.6/5 (5+ recensioni)

: 4.6/5 (5+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (81+ recensioni)

5. Monday

via Monday La piattaforma completa per la gestione del lavoro Monday offre ai professionisti del settore legale una soluzione semplificata per gestire efficacemente i loro progetti.

Grazie alle sue solide funzionalità/funzione, Monday consente agli avvocati di comprendere le capacità del team, di pianificare le attività e di monitorare gli stati di avanzamento. Fornisce dashboard personalizzabili, strumenti di collaborazione e funzionalità di gestione dei documenti, consentendo un coordinamento continuo e una maggiore efficienza nel project management legale.

Che si tratti di gestione delle attività, monitoraggio del tempo o collaborazione tra team, Monday offre gli strumenti necessari per ottimizzare il flusso di lavoro e migliorare il project management nel settore legale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday

Aggiunge regolarmente aggiornamenti e funzioni migliorate

Assistenza con chiamate di supporto umano facili da programmare

Dashboard personalizzabili per allinearsi alla vostra pratica

Limiti di Monday

Da fare non offre un piano a pagamento con meno di tre postazioni

Genera una quantità di email giornaliere che ad alcuni utenti sembrano spam

Il prezzo è leggermente superiore alla media

Prezzi del lunedì

**Gratis

Basic : $8/mese per postazione

: $8/mese per postazione Standard : $10/mese per postazione

: $10/mese per postazione Pro : $16/mese per postazione

: $16/mese per postazione Azienda: Contattare per i prezzi

Monday valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (8.624+ recensioni)

: 4.7/5 (8.624+ recensioni) Capterra: 4.6/5 4.177+ recensioni)

6. Legale Redbooth

via Redbooth Legale Redbooth Legal è un software di facile utilizzo progettato per il project management legale. Offre una piattaforma centrale dove gli avvocati possono ottimizzare i loro flussi di lavoro. Permette ai membri del team di collaborare tra loro e di monitorare il processo dei loro progetti.

Grazie a funzionalità/funzione come la gestione delle attività, la condivisione dei documenti e gli strumenti di comunicazione, Redbooth Legal mira a migliorare la produttività e l'organizzazione degli studi legali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Redbooth

Assegna facilmente le attività a tutti i membri del team e segui il loro stato di avanzamento

Facile da impostare, rapido processo di onboarding per i membri del team

Creazione di aree di lavoro separate per i diversi reparti e team

Limiti di Redbooth

Permette solo agli amministratori di risolvere le attività

Integrazioni di terze parti al limite, sviluppo lento

Possibilità di miglioramento per quanto riguarda il supporto delle app per dispositivi mobili

Prezzi di Redbooth

Pro: $9/mese per utente

$9/mese per utente Business: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Redbooth

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (90+ recensioni)

7. Clio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Clio_Manage\_Semplificato-UI_Gestione_Task_Tasks-550x363-1.png Dashboard di Clio /%img/

tramite Clio Il software di gestione delle pratiche legali basato su cloud Clio si rivolge ad avvocati e studi legali alla ricerca di strumenti per il project management legale.

Offre strumenti per il monitoraggio del tempo, la gestione dei documenti, la gestione delle attività e la comunicazione con i client.

La sua configurazione facile da usare e le sue funzionalità complete consentono ai professionisti legali di ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di Clio

Elogiato per le sue funzionalità di gestione dei casi, come la ricerca dei contatti e il salvataggio dei file

Integrazioni eccellenti e fluide e aggiornamenti continui

Il sistema di fatturazione è efficiente e facilita i pagamenti

Limiti di Clio

Richiede il caricamento e lo scaricamento di documenti (non si possono duplicare)

Difficoltà nel monitoraggio e nell'accesso alle email originali

Ritardo tra il momento in cui vengono effettuati i pagamenti ACH e quello in cui vengono registrati nel sistema

Prezzi di Clio

EasyStart: $39/mese per utente

$39/mese per utente Essenziale: $69/mese per utente

$69/mese per utente Avanzato: $99/mese per utente

$99/mese per utente Completo: $129/mese per utente

Clio valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (515+ recensioni)

4,6/5 (515+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.508+ recensioni)

8. Trello

via Trello Se si spera di trovare una soluzione semplice e altamente software di project management ad alta visibilità che tutti in ufficio possano utilizzare rapidamente, Trello potrebbe essere la risposta!

Trello, strumento di project management basato sul web, offre un approccio flessibile all'organizzazione di attività e progetti.

Con Trello, gli avvocati possono creare bacheche, elenchi e schede per monitorare e dare priorità ai progetti legali e assegnare e monitorare le attività. Aiuta a semplificare la collaborazione e ad avere una panoramica chiara dei progetti e delle scadenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Il design amichevole rende l'organizzazione divertente ed efficace

Configurazione semplice e facilità di inserimento

Flessibile, permette di creare Bacheche separate per ogni progetto

Limiti di Trello

Limitate visualizzazioni integrate

Limitate funzionalità/funzione di personalizzazione della pipeline

Da fare a meno di reportistica e analisi

Prezzi di Trello

**Gratis

Standard: $5/mese per utente

$5/mese per utente Premium: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: $7,38+/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.370+ recensioni)

4,4/5 (13.370+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (22.708+ recensioni)

9. Software di gestione delle operazioni legali di Thomson Reuters

via Software di gestione delle operazioni legali di Thomson Reuters Il software di gestione delle operazioni legali di Thomson Reuters è una soluzione aziendale legale per diversi settori che aiuta gli avvocati a gestire i loro progetti legali.

Offre funzionalità/funzione quali la gestione delle pratiche, la gestione dei contratti, la gestione delle spese e la gestione delle conoscenze.

Il software mira a semplificare le operazioni, controllare i costi e migliorare la produttività dei dipartimenti legali.

Grazie alle funzioni integrate e all'interfaccia di facile utilizzo, il software di gestione delle operazioni legali di Thomson Reuters fornisce agli avvocati gli strumenti necessari per organizzare e supervisionare efficacemente i progetti, migliorando l'efficienza e garantendo esiti positivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Thomson Reuters Legal Tracker e Pro Law

Capacità di gestire le questioni per tutto il loro ciclo di vita

In grado di gestire le spese di reparto per i consulenti esterni

Fornisce modelli di documenti legali

Thomson Reuters Legal Tracker e Pro Law presentano i limiti delle migliori funzionalità/funzione

A causa delle numerose opzioni di generazione dei report, potrebbero essere necessari alcuni tentativi per ottenere il risultato desiderato

Alcuni problemi tecnici potrebbero non avere risposte rapide e richiedere la sperimentazione del servizio clienti

Alcuni recensori ritengono che il servizio clienti debba essere migliorato

Thomson Reuters Legal Tracker e Pro Law: le migliori funzionalità/funzione di prezzo

Contatto per i prezzi

Thomson Reuters Legal Tracker e Pro Law: le migliori funzionalità/funzione e valutazioni

G2: 4.6/5 (85+ recensioni)

4.6/5 (85+ recensioni) Capterra: 3,7/5 (oltre 45 recensioni)

10. Teams di Evernote

via Evernote Teams Quando è il momento di incorporare un'area di lavoro digitale in grado di prendere note, organizzare e archiviare, Evernote potrebbe essere la soluzione che state cercando.

Il software per la produttività consente di archiviare documenti, note sul caso e verbali delle riunioni in un unico posto.

La sua funzionalità/funzione di ricerca consente di individuare rapidamente informazioni specifiche, il che può fare la differenza quando è necessario aumentare l'efficienza nella gestione di un progetto legale.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote Teams

Ottimi strumenti di collaborazione per i team, compresa la comunicazione in tempo reale

Ottima esperienza mobile, secondo i recensori

I tag, la ricerca e i taccuini facilitano la ricerca e la condivisione dei contenuti

Limiti di Evernote Teams

Offre opzioni di formattazione limitate

Il costo può essere un problema per i team che non hanno bisogno di tutte le funzionalità/funzione

Può non essere compatibile con altre app o software

Prezzi di Evernote Teams

Professionale: $17,99/mese

$17,99/mese Teams: $24,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Evernote Teams

G2: 4,3/5 (75+ recensioni)

4,3/5 (75+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (8.092+ recensioni)

Accedere alla potenza degli strumenti di project management legale: Il verdetto finale

La scelta del miglior software di project management legale nel 2024 aumenterà significativamente l'efficienza e la produttività del vostro studio legale.

Dal vantaggi del software di project management all'intervallo di opzioni quali Alternative di Asana , Alternative a Trello e Alternative per il lunedì c'è una soluzione per ogni esigenza.

Non dimenticate di considerare software di project management gratis anche. Migliorate ulteriormente la vostra strategia con Strumenti di scrittura per l'IA , software per il monitoraggio del tempo e modelli di consultazione .

Siete pronti a ottimizzare il project management legale? Abbracciate il futuro con ClickUp . La sua piattaforma intuitiva e ricca di funzionalità rivoluzionerà il modo di gestire i progetti del vostro studio legale. Non aspettate. Provate ClickUp oggi e prova la differenza!