10 Migliori applicazioni software per la gestione dei contratti nel 2024

Ogni giorno, i professionisti del business e i responsabili dei contratti in tutti i settori aziendali sono alle prese con l'onere della gestione manuale dei contratti.

Essi sono :

Cercare nello spazio di archiviazione cloud disorganizzato i vecchi contratti

Faticare a formattare le clausole copiate da varie fonti

Esportare, condividere e rivedere noiosamente i documenti attraverso diversi canali per la revisione da parte del team commerciale e dell'ufficio legale

Impegnarsi nel macchinoso processo di firma manuale, scansione e passaggio del documento al firmatario successivo

Questo ciclo ripetitivo di gestione dei contratti consuma tempo prezioso, prosciuga le risorse e contribuisce all'esaurimento dei dipendenti.

Il software di gestione dei contratti automatizza le attività manuali, come la gestione dei contratti in una posizione centrale e l'aggiornamento delle modifiche per tutti i responsabili delle decisioni.

Gli strumenti avanzati di gestione dei contratti consentono alle parti interne ed esterne di firmare i contratti utilizzando le firme elettroniche, di monitorare le parti interessate che rivedono i contratti e di garantire lo spazio di archiviazione dei contratti e la sicurezza dei documenti critici.

Siete alla ricerca di un software per contratti che faciliti il lavoro dei vostri team legali e commerciali?

Abbiamo stilato un elenco dei migliori software di gestione dei contratti per accelerare il processo di stipula, automatizzare il processo di approvazione e gestire più velocemente i contratti per far procedere rapidamente l'affare.

Cosa si deve cercare in un software di gestione dei contratti?

Interfaccia di facile utilizzo : Il sistema di gestione dei contratti deve avere un'interfaccia intuitiva per gestire i contratti dall'ideazione all'esecuzione

: Il sistema di gestione dei contratti deve avere un'interfaccia intuitiva per gestire i contratti dall'ideazione all'esecuzione **Scegliete una soluzione di gestione dei contratti con controllo della versione per aiutarvi a tenere sotto controllo tutte le iterazioni durante la negoziazione dei contratti. Cercate funzionalità/funzione avanzate per gestire i contratti, rielaborare, approvare e rivedere i documenti e modificare il linguaggio del contratto con pochi clic

Modelli pre-costruiti: La maggior parte dei software di gestione dei contratti fornisce l'accesso a modelli di contratto pre-scritti, come ad esempiomodelli di contratto aziendale e alla libreria di clausole approvate dirisparmiare tempo e mitigare il rischio quando si costruiscono contratti intelligenti

La maggior parte dei software di gestione dei contratti fornisce l'accesso a modelli di contratto pre-scritti, come ad esempiomodelli di contratto aziendale e alla libreria di clausole approvate dirisparmiare tempo e mitigare il rischio quando si costruiscono contratti intelligenti Automazioni: Cercate una soluzione all-in-one con flussi di lavoro automatizzati per i rinnovi dei contratti, in modo da mantenere tutte le parti coinvolte nel ciclo e non perdere mai le scadenze critiche

Cercate una soluzione all-in-one con flussi di lavoro automatizzati per i rinnovi dei contratti, in modo da mantenere tutte le parti coinvolte nel ciclo e non perdere mai le scadenze critiche Analisi e reportistica dettagliata: La soluzione software per la gestione dei contratti deve consentire al team di gestire i contratti e le attività di gestione contratti di servizio principali e visibilità dei contratti. La piattaforma deve offrire analisi solide come i valori dei contratti, le prestazioni dei contratti e le scadenze, nonché la possibilità di navigare in gerarchie contrattuali complesse

La soluzione software per la gestione dei contratti deve consentire al team di gestire i contratti e le attività di gestione contratti di servizio principali e visibilità dei contratti. La piattaforma deve offrire analisi solide come i valori dei contratti, le prestazioni dei contratti e le scadenze, nonché la possibilità di navigare in gerarchie contrattuali complesse Integrazione con altri strumenti: Scegliete un software di gestione dei contratti che offra un'integrazione con i vostri strumenti di automazione, CRM, project management, gestione degli acquisti software, gestione delle operazioni software e strumenti per la firma elettronica

Scegliete un software di gestione dei contratti che offra un'integrazione con i vostri strumenti di automazione, CRM, project management, gestione degli acquisti software, gestione delle operazioni software e strumenti per la firma elettronica **Gli strumenti di gestione dei contratti ospitano tutti i contratti in un repository sicuro e consentono di individuare i contratti grazie a funzioni di ricerca e filtro

Le 10 migliori app per la gestione dei contratti da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team

ClickUp è un'applicazione di software di gestione dei contatti che aiuta le organizzazioni a snellire e monitorare tutti i contratti in ogni fase del ciclo di vita del contratto, dalla proposta, alla creazione, all'approvazione e all'invio. Non perdete mai più una scadenza per il rinnovo dei contratti.

ClickUp dispone di vari strumenti modelli di gestione dei contratti la gestione dei documenti e lo spazio di archiviazione dei contratti consentono di archiviare, monitorare e gestire i contratti. Anche con il piano Free, è possibile tenere informate tutte le parti coinvolte e fissare delle scadenze per tenere sotto controllo i rinnovi.

Il modello di gestione dei contratti assicura che tutti i vostri contratti siano archiviati in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Creazione di attività con stati personalizzati per seguire lo stato di avanzamento di ogni contratto

Categorizzare tutti icontratti aziendali come la data di firma, il dipartimento e il tipo di contratto per gestire i contratti e visualizzarne i dati

Accedere e organizzare facilmente tutti idocumenti in diverse configurazioni di ClickUp, come la guida introduttiva, l'elenco dei contratti e il modulo per la richiesta di contratti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/CU\_Docs-3.0\_Hierarchy-1.gif Creazione di procedure operative standard in ClickUp Documenti /$$$img/

Creare un nuovo documento da qualsiasi punto dell'area di lavoro di ClickUp e aggiungere sottopagine, tabelle e opzioni di stile per creare la struttura perfetta

Monitoraggio delle modifiche ai termini del contratto, dei pagamenti effettuati e di eventuali problemi legali

Migliorare la gestione e il monitoraggio del contratto con funzionalità di project management come il monitoraggio del tempo, gli avvisi di dipendenza, le email e molto altro

Attività di ClickUp permettono di pianificare, organizzare e collaborare ai contratti assegnando commenti comeelementi di azione e aggiungendo thread di commenti per qualsiasi attività

Liberate più tempo per i lavori ad alta intensità di conoscenza ottimizzando le attività ricorrenti con le Automazioni di ClickUp

Creare e archiviare i documenti relativi alla gestione dei contratti e visualizzare lo stato di avanzamento del ciclo di vita del contratto conClickUp Dashboard

Impostazione dei reportistici necessari, tutti in un'unica posizione, su ClickUp

ClickUp AI vi consente di redigere i contratti in modo automatizzato, affidando tutti i dettagli all'IA e permettendovi di concentrarvi sulle attività strategiche. La gestione dei contratti basata sull'IA crea un'esperienza migliore per voi, per i vostri clienti e per tutte le parti coinvolte

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti hanno segnalato una curva di apprendimento ripida per chi si avvicina per la prima volta a ClickUp

L'interfaccia può essere lenta

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente/mese

$7/utente/mese Business: $12/utente/mese

$12/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClickUp

2. Conga

via Conga Vi siete mai trovati a scavare nei contratti per trovare informazioni critiche o una clausola? Con un sistema di gestione dei contratti come Conga, potete delegare questa noiosa attività all'IA.

Il software di gestione dei contratti di Conga, alimentato dall'IA, gestisce il ciclo di vita dei contratti end-to-end. Conga Contract Intelligence estrae i termini commerciali con l'IA e li trasforma in dati verificati per gli utenti aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Conga

Archiviazione e ricerca di tutti i documenti critici relativi ai contratti e utilizzo dell'IA per estrarre automaticamente i dati contrattuali

Creazione e invio di notifiche agli stakeholder giusti dal sistema di gestione dei contratti con l'integrazione con Salesforce

Trovare informazioni su qualsiasi contratto utilizzando la ricerca contestuale per argomenti o localizzare i dati con filtri della dashboard personalizzabile

Limiti di Conga

Nel repository dei contratti è difficile navigare tra le diverse pagine

I modelli di contratto non sono personalizzabili

Prezzi di Conga

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Conga

G2: 4.2/5 (398 recensioni)

4.2/5 (398 recensioni) Capterra: 4.3/5 (72 recensioni)

3. DealHub

via DealHub Evitate questa confusione e il lungo processo di contrattazione con DealHub, un software di gestione dei contratti.

DealHub semplifica il processo di gestione dei contratti portando tutte le parti interessate a collaborare su un unico dashboard digitale, DealRoom, per generare documenti legali, rivedere i contratti, gestire le redline e fornire visibilità e stato in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di DealHub

La piattaforma di gestione dei contratti genera NDA, MSA e altri contratti in vari formati come HTML, Word e PDF

Configurazione di flussi di lavoro di approvazione per ottenere l'allineamento interno prima di inviare il contratto ai clienti

L'integrazione del CRM con Salesforce, Freshworks e HubSpot consente di completare l'accesso a tutti i contratti e i documenti direttamente all'interno del CRM e prevede ruoli utente basati su autorizzazioni

Limiti di DealHub

L'interfaccia per la creazione dei modelli non è di facile utilizzo per l'utente

Manca l'integrazione con strumenti di firma elettronica come Docusign

Prezzi di DealHub

DealRoom: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati DealHub CPQ: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Fatturazione di DealHub: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su DealHub

G2: 4.7/5 (551 recensioni)

4.7/5 (551 recensioni) Capterra: 4.8/5 (39 recensioni)

4. Concordia

via Accordo IConcord è un sistema di gestione dei contratti all-in-one per le aziende che consente di semplificare la gestione dei documenti contrattuali con flussi di lavoro di approvazione per le parti interne ed esterne. L'automazione della negoziazione dei contratti e di attività ridondanti come la rielaborazione e il monitoraggio delle modifiche diventa facile.

Il repository dei contratti in sicurezza memorizza la versione più aggiornata del contratto. I sistemi di gestione del contratto consentono ai membri del team di firmare elettronicamente i contratti intelligenti con pochi clic.

Con i piani Professional e Enterprise, potrete ottenere informazioni su tutti i vostri contratti grazie alla dashboard completa di Concord per la reportistica e l'analisi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Concord

Aggiungere un commento o chattare in tempo reale nel documento contrattuale con revisori interni, team aziendali, clienti o fornitori di gestione dei contratti

Indirizzare automaticamente i contratti ai revisori e farli approvare nel documento Concord all'interno della piattaforma di gestione dei contratti

Raccogliere gratuitamente un numero illimitato di firme elettroniche legalmente vincolanti all'interno del documento contrattuale

Integrazione dei documenti Concord con i flussi di lavoro quotidiani

Limiti di Concord

Alcune funzionalità potrebbero essere più personalizzabili, come ad esempio la possibilità di aggiungere una data ai campi di firma

L'aggiunta di utenti illimitati ai contratti ha un costo aggiuntivo

Prezzi di Concord

Standard : $17/utente/mese

: $17/utente/mese Professionale : $49/mese

: $49/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Concord valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (131 recensioni)

4.3/5 (131 recensioni) Capterra: 4.5/5 (196 recensioni)

5. Tracciamento

via Trackado Le soluzioni di gestione dei contratti di Trackado consentono ai team aziendali di accedere ai documenti critici da qualsiasi luogo. È possibile impostare flussi di lavoro di approvazione per diversi team, ricevere automaticamente notifiche su date e attività critiche e visualizzare informazioni sulla salute finanziaria dei contratti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trackado

Il repository dei contratti è uno strumento completo per gestire il ciclo di vita dei contratti

Impostazione di eventi e promemoria per l'imminente rinnovo dei contratti e loro assegnazione ai membri del team interessati

Modulo di automazione dei flussi di lavoro per instradare i contratti attraverso il necessario processo di revisione e approvazione prima di inviarli ai clienti

Limiti di Trackado

Manca la possibilità di cercare e filtrare in base al nome dell'azienda

Da fare a meno dell'integrazione con Microsoft Dynamics per il flusso di dati tra le origini dati aziendali

Prezzi di Trackado

piano Free : Piano gratuito : Piano di base : Piano di base : Piano di base : Piano di base : Piano di base : Piano di base : Piano di base

Piano gratuito Piano di base Piano di base Piano di base Piano di base Piano di base Piano di base Piano di base Piano iniziale : $39/mese

: $39/mese Business : $129/mese

: $129/mese Azienda: $299/mese

valutazioni e recensioni di #### Trackado

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.5/5 (22 recensioni)

6. Accetta

via GetAccept GetAccept è un software di gestione dei contratti che fornisce alle organizzazioni modelli precostituiti per soluzioni di gestione dei contratti senza problemi.

È possibile collaborare con le parti interessate per creare un'esperienza di acquisto semplice, riducendo i tempi di chiusura degli affari con proposte interattive e firme elettroniche sicure.

Le migliori funzionalità/funzione di GetAccept

Dashboard panoramica per gestire i contratti di tutte le trattative in corso e valutare quali richiedono maggiore attenzione

Caricate il vostro materiale commerciale in cartelle corrispondenti al processo di vendita o create contenuti di vendita per i dispositivi mobili utilizzando l'editor

Accorciate il processo di creazione delle proposte utilizzando modelli di contratto precostituiti o creandone di vostri

Limiti di GetAccept

Non c'è la funzione per fare una copia della bozza

Difficoltà nell'ordinare e filtrare i dati per la gestione dei contratti

Prezzi di GetAccept

Essenziale : $15/utente/mese

: $15/utente/mese Deal Room Professional: $39/utente/mese

$39/utente/mese Camera a contratto Professional: $49/utente/mese

$49/utente/mese Full Suite Professional: $79/utente/mese

Valutazioni e recensioni su GetAccept

G2: 4.6/5 (779 recensioni)

4.6/5 (779 recensioni) Capterra: 4.6/5 (31 recensioni)

7. Lavori a contratto

via Contratti Vi è mai capitato di perdervi in un audit trail per trovare la versione corretta da inviare alle parti esterne per la firma?

ContractWorks permette ai team di gestire progetti di più client e contratti end-to-end. Utilizzate il software di gestione dei contratti di ContractWorks con funzionalità/funzione di IA per gestire il ciclo di vita dei contratti, migliorare la trasparenza e ricevere avvisi su dettagli ed eventi cruciali del contratto.

Le migliori funzionalità/funzione di ContractWorks

Redazione di contratti nello strumento di gestione dei contratti in pochi minuti rispondendo a domande preconfigurate, riutilizzando i dati in tutti i contratti e delegando la stesura

Un ambiente di condivisione per le persone interessate per facilitare le trattative contrattuali in modo collaborativo con una traccia di audit

Funzione di ricerca avanzata con OCR per trovare facilmente i dettagli del contratto

Integrazione con GPT 3 per sfruttare l'IA per la creazione di contratti e la semplificazione delle clausole

Limiti di ContractWorks

Funzionalità/funzioni avanzate come i modelli di stesura del contratto, il controllo delle versioni e la gestione dei documentiautomazioni del flusso di lavoro sono disponibili solo nei piani premium

Non sono disponibili operazioni di massa, come l'archiviazione di tutti i contratti scaduti

Prezzi di ContractWorks

Standard : $700/mese

: $700/mese Professionale : $900/mese

: $900/mese Premium: $2000/mese

Valutazioni e recensioni di ContractWorks

G2: 4.8/5 (79 recensioni)

4.8/5 (79 recensioni) Capterra: 4.8/5 (76 recensioni)

8. Agiloft

via Agiloft La maggior parte delle grandi aziende o degli uffici governativi lavora con software di gestione dei contratti legacy. Una semplice modifica all'automazione del flusso di lavoro esistente richiederà probabilmente mesi e decine di migliaia di dollari, con conseguenti ritardi e oneri finanziari crescenti.

I software moderni, come Agiloft, dispongono di dashboard senza codice per consentire ai responsabili dei contratti di apportare questa modifica, risparmiando tempo e costi del software di gestione dei contratti.

L'interfaccia intuitiva di Agiloft aumenta il tasso di adozione da parte degli utenti, le funzionalità/funzione IA accelerano la creazione dei contratti e la conformità alla sicurezza garantisce flussi di lavoro legali.

Le migliori funzionalità/funzione di Agiloft

Offre una piattaforma completamente personalizzabile senza codice per gestire l'intero ciclo di vita del contratto

Librerie di clausole e modelli dinamici per accelerare il processo di creazione del contratto

La funzionalità/funzione di ricerca in linguaggio naturale consente di trovare rapidamente i documenti contrattuali e i dettagli di cui si ha bisogno

Limiti di Agiloft

L'interfaccia non è intuitiva nell'impostazione e presenta inizialmente una curva di apprendimento ripida

Da fare non c'è la tecnologia per identificare i contratti duplicati

Prezzi di Agiloft

Caratteristiche principali : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Advanced: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Premium: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Agiloft

G2: 4.6/5 (72 recensioni)

4.6/5 (72 recensioni) Capterra: 4.8/5 (34 recensioni)

9. Fuorilegge

via Fuorilegge Outlaw è un moderno software di gestione dei contratti che semplifica il ciclo di vita dei contratti per le organizzazioni, dalla generazione di documenti su modello alla rielaborazione basata sul contratto, fino alla negoziazione in tempo reale e alla firma elettronica.

Grazie a funzionalità/funzione chiave che semplificano la stesura dei contratti e le trattative, la soluzione completa di Outlaw consente al team legale di concentrarsi sul lavoro strategico, anziché perdersi nel processo contrattuale.

Le migliori funzionalità/funzione di Outlaw

Creazione di un modello di contratto personalizzato con una libreria di clausole dinamiche, condizioni di sicurezza e funzionalità di generazione in batch

Audit trail in tempo reale, controllo delle versioni e notifiche per mantenere trasparenza e visibilità

Integrazione immediata con oltre 1000 app tramite API sicure per adattarsi al vostro flusso di lavoro

Limiti di Outlaw

Non è intuitivo con i documenti relativi al tribunale

Non è possibile aggiungere utenti illimitati ai contratti

Prezzi di Outlaw

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Outlaw

G2: 4.6/5 (86 recensioni)

4.6/5 (86 recensioni) Capterra: 4.5/5 (41 recensioni)

10. ContrattoSicuro

via ContrattoSicuro Diversi dipartimenti, come quello commerciale, finanziario e operativo, sviluppano documenti contrattuali. I sistemi di gestione dei contratti garantiscono la visibilità delle scadenze e la sincronizzazione di tutte le parti interessate, per una chiusura del contratto tempestiva e positiva.

ContractSafe è un software di gestione dei contratti con un dashboard intuitivo che consente di accedere rapidamente alle informazioni critiche con funzionalità di ricerca. Semplificate il processo di creazione dei contratti con i modelli personalizzati disponibili per soddisfare le vostre esigenze.

Le migliori funzionalità/funzione di ContractSafe

Monitoraggio di tutti i contratti in corso in ogni passaggio, riducendo i rischi, gli sprechi di tempo e l'efficienza dell'organizzazione

Il software di gestione dei contratti di ContractSafe è costruito su AWS e offre funzionalità/funzione come la crittografia, il rilevamento di malware e virus e i test di vulnerabilità per mantenere al sicuro i documenti critici

Impostazione di promemoria per i rinnovi e le scadenze dei contratti, che vengono inviati automaticamente alla vostra email

Limiti di ContractSafe

Non c'è la possibilità di trascinare e rilasciare un contratto in cartelle diverse

Alcune funzionalità/funzione non sono così semplici e richiedono una formazione e ulteriori spiegazioni da parte del team di implementazione

Prezzi di ContractSafe

Basic : $329/mese

: $329/mese Standard : $549/mese

: $549/mese Professionale : $779/mese

: $779/mese Azienda: $999/mese

Valutazioni e recensioni di ContractSafe

G2: 4.6/5 (82 recensioni)

4.6/5 (82 recensioni) Capterra: 4.8/5 (130 recensioni)

Rivoluziona i contratti con i migliori sistemi di gestione dei contratti

Il software di gestione dei contratti che sceglierete vi guiderà verso una gestione efficiente del ciclo di vita dei contratti e aumenterà la produttività dell'organizzazione. Scegliete uno strumento di gestione dei contratti coerente con i flussi di lavoro del vostro team aziendale e sicuro per la collaborazione del team.

ClickUp è uno dei migliori software di gestione dei contratti disponibili per i professionisti aziendali, gli uffici legali, i team commerciali e tutti coloro che desiderano redigere e condividere i contratti.

Il team legale può contare su modelli di gestione dei contratti e su ClickUp AI per semplificare e accelerare il processo di gestione dei contratti da settimane e giorni a ore.

Gestione del flusso di lavoro guidata da tecniche di project management aiuta a suddividere progetti complessi in attività gestibili. Inoltre, il software di gestione dei contratti consente di assegnare le responsabilità, monitorare lo stato di avanzamento e automatizzare i passaggi del flusso di lavoro manuale nel processo contrattuale.

I sistemi di gestione dei contratti di ClickUp si integrano con lo stack esistente per garantire un flusso di informazioni trasparente e sicuro tra i diversi team aziendali. Pianificate, gestite e monitorate tutti i vostri contratti aziendali per la gestione del ciclo di vita del contratto sull'intuitivo dashboard di ClickUp.

Iscrivetevi a ClickUp in versione di prova gratuita e utilizzare il software di gestione dei contratti.