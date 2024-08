10 Migliori software per documenti legali per avvocati nel 2024

Gli studi legali possono operare su una base di processi cartacei, ma chi dice che il vostro team di avvocati debba lavorare come se fosse il 1986? Le questioni legali possono complicarsi rapidamente, quindi non è mai stato così importante adottare soluzioni moderne come il software per documenti legali.

Con il software giusto al vostro fianco, potrete snellire le operazioni, migliorare le relazioni con i client e ridurre i rischi. Questi strumenti rivoluzionano il modo in cui i professionisti legali gestiscono i progetti, rendendo più semplice l'organizzazione di casi, dipendenti e dati in un unico luogo. ✨

Se per il vostro studio legale è giunto il momento di cambiare, date un'occhiata a questa guida al software per documenti legali. Vi mostreremo cosa cercare in un software di PM legale e condivideremo le 10 migliori soluzioni software per il settore legale.

Cos'è il software di gestione dei documenti legali?

Il software per documenti legali, noto anche come software di gestione dei documenti legali, si riferisce a uno strumento specializzato progettato per archiviare, gestire e monitorare i documenti digitali all'interno degli studi legali. Semplifica il processo di creazione, organizzazione e recupero dei file legali più importanti, garantendo la sicurezza e l'accessibilità dei documenti più importanti.

Questo software spesso include funzionalità/funzione quali:

Funzioni di ricerca

Strumenti di collaborazione

Controllo della versione

Monitoraggio della conformità

Quali sono le funzionalità/funzione chiave da ricercare in un software per documenti legali?

Ogni studio legale è diverso dall'altro, ma ci sono comunque alcune funzioni chiave da ricercare in un software per documenti legali. Si consiglia di trovare un software che offra:

Gestione e archiviazione dei documenti: Gli studi legali gestiscono una grande quantità di documenti. Cercate un software per PM che sia dotato di archiviazione cloud dei documenti, in modo da poter accedere ai vostri file in qualsiasi momento e ovunque 📁

Gli studi legali gestiscono una grande quantità di documenti. Cercate un software per PM che sia dotato di archiviazione cloud dei documenti, in modo da poter accedere ai vostri file in qualsiasi momento e ovunque 📁 Interfaccia di facile utilizzo: più il software è intuitivo, più veloce sarà il ritorno al valore

più il software è intuitivo, più veloce sarà il ritorno al valore Modelli personalizzabili e dashboard: Cercate soluzioni con modelli che standardizzino il processo legale. Anche le dashboard personalizzate sono un must, perché consentono di visualizzare lo stato del progetto, le attività cardine e le dipendenze

Cercate soluzioni con modelli che standardizzino il processo legale. Anche le dashboard personalizzate sono un must, perché consentono di visualizzare lo stato del progetto, le attività cardine e le dipendenze Automazione del flusso di lavoro : Eliminate i processi manuali automatizzando le attività, gli elenchi di cose da fare e altro ancora con automazioni basate su trigger

Eliminate i processi manuali automatizzando le attività, gli elenchi di cose da fare e altro ancora con automazioni basate su trigger Strumenti di collaborazione in tempo reale : cercaresoftware di project management legale in cloud. In questo modo, il team può accedere al proprio lavoro e collaborare ai documenti legali in tempo reale, ovunque si trovi

: cercaresoftware di project management legale in cloud. In questo modo, il team può accedere al proprio lavoro e collaborare ai documenti legali in tempo reale, ovunque si trovi Monitoraggio del tempo: Contabilizzazione di ogni ora fatturabile. Una solida soluzione di PM legale sarà dotata distrumenti per il monitoraggio del tempo e di fatturazione per supportare la redditività dello studio 💰

Contabilizzazione di ogni ora fatturabile. Una solida soluzione di PM legale sarà dotata distrumenti per il monitoraggio del tempo e di fatturazione per supportare la redditività dello studio 💰 **Le relazioni con i clienti sono la spina dorsale di ogni studio professionale di esito positivo. Cercate una soluzione con funzionalità di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per gestire le consegne, snellire le comunicazioni con i clienti e semplificare l'acquisizione dei clienti

10 Migliori software di gestione dei documenti legali in 203

Siete alla ricerca di una soluzione facile da usare per il vostro studio? Passate al il miglior software per il project management legale per il vostro settore. Ecco i nostri 10 software preferiti per gli studi legali che vogliono salire di livello. 🙌

Raggruppate le attività sulla vostra Bacheca Kanban per stato, campi personalizzati, priorità e altro ancora nella vista Bacheca di ClickUp Documenti di ClickUp presenta un approccio rivoluzionario alla gestione dei documenti legali. ClickUp assicura che il processo di documentazione legale sia sempre fluido ed efficiente. La sua robusta funzione di ricerca vi aiuta a trovare i file in modo rapido e semplice, migliorando la produttività del vostro studio legale.

Trasferendo i vostri documenti legali su ClickUp Docs, sperimenterete i vantaggi in termini di sicurezza, accessibilità e collaborazione che un moderno software per documenti legali dovrebbe offrire, snellendo le operazioni e fornendo un servizio superiore ai vostri client. I team legali usano ClickUp per gestire i casi, i carichi di lavoro dei dipendenti e i dati sulle prestazioni in un unico luogo. È il coltellino svizzero del software PM, con funzionalità/funzione per la fatturazione ai client, il monitoraggio del tempo documentazione delle note sul caso e persino un CRM per l'acquisizione di contatti e la gestione dei clienti. 🧑‍💼

ClickUp include anche una solida libreria di modelli, ricca di modelli legali. Date un'occhiata al Modello di gestione dei clienti legali per monitorare lo stato dei clienti in un grafico di Gantt o in una lista di controllo e vedere una panoramica rapida di ogni cliente e caso. Il Modello di monitoraggio e fatturazione dei casi legali di ClickUp è un must per organizzare tutte le informazioni sui client, le attività dei casi e le ore fatturabili in un database senza problemi e senza codici. 📚

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Release-2.196\\_Task-Summary\_V2.gif Software di project management legale: riepilogare/riassumere le attività di ClickUp AI /$$$img/

Utilizzate ClickUp AI per generare automaticamente aggiornamenti sulle attività, riepiloghi e altro ancora con la semplice pressione di un pulsante

Se non avete tempo di compilare questi modelli, c'è uno strumento anche per questo. ClickUp AI scrive email, briefing di progetto, sequenze e altro ancora con un semplice clic. Questo Strumento di scrittura IA può controllare la grammatica, riepilogare i contratti e formattare i contenuti in un attimo.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Le oltre 1.000 integrazioni di ClickUp consentono di connettere tutti i vostri strumenti digitali in un unico luogo

Utilizzate lo strumento Correzione di bozze per aggiungere suggerimenti e commenti ai contratti

Condivisione e autorizzazioni per proteggere i documenti legali

Creazione di argomenti vincenti con i membri del team tramiteLavagne online di ClickUp* Assegnazione di compiti da svolgere, creazione di dipendenze e monitoraggio del carico di lavoro del team conAttività di ClickUp Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo per i piani a pagamento

ClickUp ha un gran numero di funzionalità/funzione, per cui i principianti possono impiegare del tempo per utilizzare la piattaforma al massimo delle sue potenzialità

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende : Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Progetto ProProfs

Via Progetto ProProfs ProProfs è una suite di software con soluzioni per la gestione delle attività, la programmazione, il piano delle risorse e altro ancora. ProProfs Project non è un software specializzato nel project management legale, ma può essere utilizzato per gestire il vostro studio legale.

Certo, si tratta di una soluzione di PM essenziale. Ma se avete bisogno di uno strumento di base per assegnare attività, collaborare e visualizzare i flussi di lavoro, ProProfs è semplice e conveniente.

Le migliori funzionalità/funzione di ProProfs Project

Generazione di fatture e reportistica

Monitoraggio delle ore fatturabili del team

Visualizzazione del flusso di lavoro con i grafici di Gantt

Passare alla visualizzazione del tabellone Kanban per vedere tutti i progetti ad alto livello

Limiti di ProProfs Project

Lo strumento non include funzionalità/funzione come il CRM o la chat del team

Non ha molte recensioni a cui fare riferimento

Prezzi del progetto ProProfs

$39,97/mese per utenti illimitati, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ProProfs Project

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (75+ recensioni)

3. Asana

Via AsanaAsana è una popolare gestione del flusso di lavoro soluzione ricca di funzionalità/funzione. Utilizzato come software di gestione dei documenti legali, Asana gestisce il portfolio client e genera reportistica intelligente. È anche possibile creare regole personalizzate e dipendenze per gestire tutti i dipendenti, i progetti e le attività con meno problemi. 🧘

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Impostazioni IA di Asana Intelligenceobiettivi intelligenti in base alle prestazioni storiche

Creazione di flussi di lavoro e automazioni personalizzate per il team

Visualizzazione dei progetti in vista Sequenza o Bacheca

Creazione di un calendario condiviso del team per una programmazione più semplice

Limiti di Asana

All'inizio Asana può essere difficile da navigare

Alcuni utenti affermano che è difficile creare gerarchie di attività e dipendenze

Prezzi di Asana

Basic: Gratis

Gratis Premium: $10,99/mese per utente, con fatturazione annuale

$10,99/mese per utente, con fatturazione annuale Business: $24,99/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (9.500+ recensioni)

4,3/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 12.200 recensioni)

4. MerusCase

Via MerusCase MerusCase è un software di project management legale per gli studi legali più impegnati. Progettato specificamente per le sfumature del diritto, MerusCase semplifica la gestione dei documenti, la fatturazione e la collaborazione. Inoltre, vanta una sicurezza di livello bancario, perfetta per proteggere i file legali sensibili. 🗄️

Le migliori funzionalità/funzioni di MerusCase

Scansione in batch di migliaia di documenti in una sola volta e loro organizzazione con facilità

Trova i documenti in meno tempo con la ricerca predittiva

Sistema di gestione dei documenti per gestire i documenti dei client

Utilizzo del monitoraggio del tempo per semplificare la fatturazione elettronica ai client

Limiti di MerusCase

MerusCase non ha molte recensioni da parte degli utenti

Alcuni utenti vorrebbero che MerusCase avesse funzionalità/funzione offline

Prezzi di MerusCase

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su MerusCase

G2: 4.6/5 (5 recensioni)

4.6/5 (5 recensioni) Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

5. Monday.com

Via Monday.comMonday.com è un'unica suite di tre soluzioni: Gestione del lavoro, CRM commerciale e Dev. Come avvocato, probabilmente avrete bisogno di Work Management e Sales CRM.

Work Management include funzionalità/funzione essenziali di project management, come la gestione di progetti, attività e risorse e il monitoraggio degli obiettivi. Il CRM commerciale ottimizza le funzioni di la gestione dei client con strumenti per la gestione dei lead, la visualizzazione della pipeline commerciale e il monitoraggio delle prestazioni. 📈

Funzionalità/funzione migliori di Monday.com

Creazione di una bacheca visiva per ogni progetto

Scegliete tra le visualizzazioni Kanban, Calendario, Timeline o Grafico di Gantt

Monitoraggio di Sequenza, budget e obiettivi con dashboard personalizzate

Monday.com si integra con Adobe Creative Cloud, Slack e altro ancora

Limiti di Monday.com

Diversi utenti segnalano problemi nella navigazione tra le funzionalità/funzione dello strumento

Altri utenti vorrebbero che la piattaforma avesse più modelli

Prezzi di Monday.com

**Gratis

Base: $8/mese per utente, fatturati annualmente

$8/mese per utente, fatturati annualmente Standard: $10/mese per utente, con fatturazione annuale

$10/mese per utente, con fatturazione annuale Pro: $16/mese per utente, fatturati annualmente

$16/mese per utente, fatturati annualmente Azienda : Contattare per i prezzi

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 8.600 recensioni)

4,7/5 (oltre 8.600 recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.300+ recensioni)

6. Redbooth

Via Redbooth Redbooth è un software per la gestione delle pratiche legali progettato per studi legali di piccole e grandi dimensioni. Integra le comunicazioni interne ed esterne in un unico luogo, combinando videoconferenze, gestione delle attività e flussi di lavoro personalizzati in un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Redbooth

Scegliete un modello Redbooth per accelerare la creazione dei progetti

Ospitare videochiamate in HD senza lasciare la piattaforma PM

Visualizzazione delle attività del team in un grafico Gantt o in un pannello Kanban

Segnalare le attività urgenti che necessitano di attenzione immediata 🚨

Limiti di Redbooth

Redbooth non dispone di molti modelli

Alcuni utenti vorrebbero che la piattaforma offrisse più personalizzazioni

Prezzi di Redbooth

Pro: $9/mese per utente, fatturati annualmente

$9/mese per utente, fatturati annualmente Business: $15/mese per utente, fatturati annualmente

$15/mese per utente, fatturati annualmente Azienda : Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Redbooth

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (90+ recensioni)

7. Clio

Via Clio Oltre 150.000 professionisti legali utilizzano questo software di gestione dei documenti legali. Clio combina la fatturazione, l'accettazione dei client, la gestione dei documenti e i calendari in un'unica piattaforma.

Le sue funzionalità/funzione non sono da meno, ma i suoi protocolli di sicurezza sono davvero impressionanti. Clio dispone di un team di sicurezza attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni su 7 e di un monitoraggio continuo delle vulnerabilità.

Le migliori funzionalità/funzione di Clio

Clio è dotato di una sicurezza leader del settore

Integrazione con oltre 250 applicazioni

Firma rapida dei contratti con l'e-signature

Creazione di modelli personalizzati da riutilizzare in continuazione

Limiti di Clio

Alcuni utenti menzionano esperienze poco soddisfacenti con il servizio clienti

Altri utenti vorrebbero che Clio avesse più opzioni personalizzate

Prezzi di Clio

EasyStart: $39/mese per utente, addebitato annualmente

$39/mese per utente, addebitato annualmente Essentials: $69/mese per utente, con fatturazione annuale

$69/mese per utente, con fatturazione annuale Avanzato: $99/mese per utente, con fatturazione annuale

$99/mese per utente, con fatturazione annuale Completo: $129/mese per utente, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Clio

G2: 4,6/5 (570+ recensioni)

4,6/5 (570+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.500+ recensioni)

8. Trello

Via TrelloTrello nato come soluzione digitale per le lavagne Kanban, oggi dispone di potenti funzionalità/funzione che lo rendono uno strumento di project management legale di prim'ordine. Il suo strumento di automazione, Butler, offre automazioni senza codice per snellire seriamente i flussi di lavoro del team. Trello offre anche una solida libreria di modelli da cui attingere per accelerare la creazione dei progetti. ⏩

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Scegliete tra centinaia di Power-Up per estendere le funzioni del vostro account Trello

Scegliere tra le visualizzazioni Sequenza, Calendario, Dashboard, Tabella e Mappa

Creazione di aree di lavoro personalizzate per ogni caso

Integrare Trello con Google Drive, Zapier, Evernote e altre app

Limiti di Trello

Trello non è dotato di strumenti per la fatturazione o il monitoraggio del tempo

Alcuni utenti non apprezzano la gerarchia delle attività e la reportistica limitata di Trello

Prezzi di Trello

**Gratis

Standard: $5/mese per utente, con fatturazione annuale

$5/mese per utente, con fatturazione annuale Premium: $10/mese per utente, con fatturazione annuale

$10/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda : Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.400+ recensioni)

4,4/5 (13.400+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (22.900+ recensioni)

9. AltoQ

Via AltoQ HighQ è un prodotto di Thomson Reuters progettato per la gestione di uno studio legale. Include funzionalità/funzione per la collaborazione, la produttività e il monitoraggio delle attività, oltre alla gestione di documenti e dati. Il 75% dei client di HighQ è costituito da aziende Fortune 500, quindi è più adatto alle aziende enterprise. 👔

Le migliori funzionalità/funzione di HighQ

Utilizzo di modelli predefiniti per automatizzare la creazione di documenti

Creazione di flussi di lavoro basati sui trigger

Campi personalizzati e metadati

Gestione del team con calendari condivisi, flussi di attività e monitoraggio delle attività

Limiti di HighQ

Non ha molte recensioni di riferimento

Diversi utenti affermano che la piattaforma è un po' costosa

Prezzi di HighQ

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di HighQ

G2: 3.9/5 (4 recensioni)

3.9/5 (4 recensioni) Capterra: 4.5/5 (38 recensioni)

10. Evernote

Via Evernote Certo, Evernote è noto come app per prendere appunti, ma molti piccoli studi utilizzano questo strumento come software di project management legale. Scansionate e archiviate i documenti in Evernote e trovateli rapidamente con la sua funzionalità di ricerca avanzata. Inoltre, consente di connettere i calendari, le attività e i file del team in un unico luogo. 📅

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Utilizzate Web Clipper per salvare informazioni da tutto il web

Creazione di note condivise per tenere il team sulla stessa pagina

Collaborare sulle note in tempo reale

Evernote supporta un CRM leggero per la connessione di informazioni di contatto, email e file in un unico database

Limiti di Evernote

Evernote non è dotato di funzionalità/funzioni permonitoraggio del tempo o la fatturazione

È più una piattaforma per la gestione di note e documenti che una soluzione per il project management

Prezzi di Evernote

**Gratis

Personale: $10,83/mese per utente, con fatturazione annuale

$10,83/mese per utente, con fatturazione annuale Professionale: $14,17/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,4/5 (8.100+ recensioni)

Semplificare i documenti legali con ClickUp

Esercitare la professione di avvocato non è per i deboli di cuore, ma non lo è nemmeno il project management. Perché disperdere i progetti e le attività legali quotidiane su piattaforme diverse quando è possibile riunirli?

Con ClickUp, non c'è bisogno di attivare/disattivare più strumenti. Potrete utilizzare il miglior software di project management e personalizzarlo per tutti i vostri lavori legali, in modo da centrare sempre il bersaglio. 🎯

Ma sappiamo che vedere per credere. Creare subito un'area di lavoro di ClickUp -senza carta di credito.