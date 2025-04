Come scrivere un contratto di servizio: Proteggere la vostra azienda e conquistare la fiducia dei clienti (+ modelli gratis)

Avete mai fornito servizi o accettato lavori senza un contratto formale? Allora conoscete i rischi: ritardi nei pagamenti, estensione dell'ambito, incomprensioni o, peggio ancora, lavori annullati senza possibilità di recupero. Frustrante, vero?

È qui che entra in gioco un solido contratto di servizio.

Un contratto ben fatto delinea le aspettative, chiarisce le responsabilità e protegge l'azienda da potenziali controversie.

Ma Da fare per creare un contratto che funzioni per voi e per il vostro cliente? Un contratto che sia legalmente applicabile, professionale e che faccia filare tutto liscio?

Questa guida vi mostrerà come scrivere un contratto di servizio che protegga il vostro lavoro e crei una relazione aziendale positiva.

Siete pronti a fissare i vostri termini e a evitare grattacapi futuri? Cominciamo!

Cos'è un contratto di servizio?

Un contratto di servizio è un contratto legalmente vincolante che stabilisce i dettagli di una relazione di lavoro tra un provider e un client. Allinea entrambe le parti su consegne, sequenze e aspettative, riducendo il rischio di incomprensioni.

Analizziamo i componenti principali di un contratto di servizio e il valore che apportano:

Ruolo e responsabilità : Delineare il ruolo di ciascuna parte per garantire una collaborazione senza intoppi. Ad istanza, il provider fornisce reportistica settimanale, mentre il client fornisce un feedback tempestivo. Le responsabilità cancellate evitano ritardi e fanno progredire il progetto

: Delineare il ruolo di ciascuna parte per garantire una collaborazione senza intoppi. Ad istanza, il provider fornisce reportistica settimanale, mentre il client fornisce un feedback tempestivo. Le responsabilità cancellate evitano ritardi e fanno progredire il progetto Ambito dei servizi : Cancellate le metriche di prestazione in modo che le parti coinvolte conoscano i limiti del progetto. Ad esempio, se siete un graphic designer, potreste stabilire delle consegne come "tre concetti di logo e due revisioni" Da fare in questo modo, il progetto viene focalizzato ed evita la dispersione dell'ambito

: Cancellate le metriche di prestazione in modo che le parti coinvolte conoscano i limiti del progetto. Ad esempio, se siete un graphic designer, potreste stabilire delle consegne come "tre concetti di logo e due revisioni" Da fare in questo modo, il progetto viene focalizzato ed evita la dispersione dell'ambito Sequenza : Stabilite dei punti di controllo per monitorare lo stato di avanzamento e responsabilizzare entrambe le parti. Ad esempio, se siete un consulente di marketing, potreste fissare delle Sequenze come "Revisione iniziale in 14 giorni" o "Strategia finale in 30 giorni"

: Stabilite dei punti di controllo per monitorare lo stato di avanzamento e responsabilizzare entrambe le parti. Ad esempio, se siete un consulente di marketing, potreste fissare delle Sequenze come "Revisione iniziale in 14 giorni" o "Strategia finale in 30 giorni" Termini di pagamento : Chiarire il calendario dei pagamenti per garantire la trasparenza finanziaria e prevenire le controversie. Per istanza, un appaltatore potrebbe utilizzare una struttura di pagamento del tipo "50% in anticipo, 50% al completamento" o legare i pagamenti alle attività cardine del progetto

: Chiarire il calendario dei pagamenti per garantire la trasparenza finanziaria e prevenire le controversie. Per istanza, un appaltatore potrebbe utilizzare una struttura di pagamento del tipo "50% in anticipo, 50% al completamento" o legare i pagamenti alle attività cardine del progetto Condizioni di risoluzione : Includere il processo di risoluzione anticipata del contratto di servizio, se necessario. Ad esempio, una delle parti può essere autorizzata a rescindere il contratto con un preavviso scritto di 30 giorni o immediatamente in caso di violazione sostanziale o di aspettative non soddisfatte

: Includere il processo di risoluzione anticipata del contratto di servizio, se necessario. Ad esempio, una delle parti può essere autorizzata a rescindere il contratto con un preavviso scritto di 30 giorni o immediatamente in caso di violazione sostanziale o di aspettative non soddisfatte Risoluzione delle controversie : Stabilire come verranno gestite le controversie e in base a quali leggi. Ad esempio, le aziende possono scegliere di risolvere le controversie attraverso l'arbitrato in base alle leggi vigenti. Questo aiuta a risolvere i problemi, evitando costose battaglie in tribunale che possono danneggiare la vostra reputazione

: Stabilire come verranno gestite le controversie e in base a quali leggi. Ad esempio, le aziende possono scegliere di risolvere le controversie attraverso l'arbitrato in base alle leggi vigenti. Questo aiuta a risolvere i problemi, evitando costose battaglie in tribunale che possono danneggiare la vostra reputazione Clausole di riservatezza: Se gestite informazioni proprietarie, dati sensibili o segreti commerciali, una clausola di non divulgazione o di riservatezza manterrà private le informazioni condivise

Per saperne di più I migliori 5 modelli NDA gratis in Word, Documenti Google, PDF e ClickUp

Perché usare un contratto di servizio scritto?

Potreste pensare che una stretta di mano o un accordo verbale siano sufficienti perché voi e il vostro cliente vi fidate l'uno dell'altro.

Sebbene questo approccio della vecchia scuola possa funzionare per alcuni, un contratto di servizio scritto è essenziale nel panorama aziendale odierno. Ecco perché:

**Un contratto dettagliato dimostra che siete seri nel vostro lavoro e che vi aspettate lo stesso dal vostro client. Questa professionalità rassicura i client e rafforza la loro fiducia nel lavoro con voi

**Tenere a bada i malintesi: gli accordi scritti delineano le responsabilità del provider e del cliente. Prevengono i frustranti momenti di "ma io pensavo" che potrebbero portare a ritardi nel progetto o a relazioni danneggiate

Assicurano l'applicabilità legale: Gli accordi verbali non sono sufficienti se qualcosa va storto. Un contratto scritto offre rimedi legali, documentando tutte le condizioni di comune accordo. Se le cose vanno male, fornisce a entrambe le parti un punto di riferimento chiaro, consentendo una risoluzione equa delle controversie

Gli accordi verbali non sono sufficienti se qualcosa va storto. Un contratto scritto offre rimedi legali, documentando tutte le condizioni di comune accordo. Se le cose vanno male, fornisce a entrambe le parti un punto di riferimento chiaro, consentendo una risoluzione equa delle controversie Semplificare le collaborazioni future: Un contratto di servizio ben redatto può servire come base per lavori futuri. Documentando i termini del progetto in corso, si crea un processo strutturato che può essere utilizzato per rendere più fluide le collaborazioni future

ricordate: La legge di Murphy è sempre in gioco nel settore dei servizi: "tutto ciò che può andare storto, andrà storto", quindi non lasciate la vostra azienda esposta. Una clausola di "forza maggiore" vi mette al riparo da eventi incontrollabili, assicurandovi di essere pronti a tutto. Ecco come fare:

Salvaguardare la vostra azienda da disastri naturali, crisi globali o eventi imprevisti

Proteggere entrambe le parti dalla responsabilità quando le cose sono fuori controllo

Pianificare le interruzioni prima che si verifichino: ridurre lo stress e prevenire le controversie

$$$a chi serve un contratto di servizio?

Chiunque offra servizi, da solo o nell'ambito di un'azienda, deve creare un contratto di servizio. È il vostro scudo contro la confusione, i ritardi e il lavoro non retribuito. Ecco chi ne beneficia di più:

**Designer, scrittori, fotografi, sviluppatori, ecc. prosperano con progetti vari e a breve termine. Ma questa libertà comporta il rischio di aspettative mutevoli da parte dei client e di ritardi nei pagamenti. Un solido contratto di servizio garantisce tranquillità e pagamenti tempestivi

I titolari di piccole aziende: Le piccole aziende, come uno studio di design boutique, si destreggiano tra le esigenze di più client. Un contratto di servizio protegge il vostro lavoro dall'essere sottovalutato o non pagato, fornendovi al contempo un percorso chiaro per la risoluzione delle controversie

Le piccole aziende, come uno studio di design boutique, si destreggiano tra le esigenze di più client. Un contratto di servizio protegge il vostro lavoro dall'essere sottovalutato o non pagato, fornendovi al contempo un percorso chiaro per la risoluzione delle controversie Aziende tecnologiche e provider SaaS: Se offrite servizi tecnologici o software, gli accordi scritti spesso sono i Termini di servizio (TOS) o gli Accordi di licenza con l'utente finale (EULA). Questi contratti sono fondamentali per la sicurezza e la conformità dei dati e vi proteggono dalla responsabilità

Se offrite servizi tecnologici o software, gli accordi scritti spesso sono i Termini di servizio (TOS) o gli Accordi di licenza con l'utente finale (EULA). Questi contratti sono fondamentali per la sicurezza e la conformità dei dati e vi proteggono dalla responsabilità **Che si tratti di uno stratega aziendale, di un life coach o di un esperto di consulenza, un contratto di consulenza adeguato imposta le regole di ingaggio. Previene qualsiasi confusione sulla durata del progetto, su ciò che consegnerete e su come verrete pagati

**Per le agenzie di design, marketing o PR che gestiscono più progetti, i contratti proteggono la proprietà intellettuale, stabiliscono le aspettative e prevengono il lavoro non retribuito. Per le relazioni a lungo termine, prendete in considerazione l'utilizzo di un Master Service Agreement (MSA) per evitare di rinegoziare ogni volta

Per saperne di più 10 modelli di contratto di marketing gratis in Word e ClickUp

Come scrivere un contratto di servizio

redigere, collaborare e monitorare in tempo reale con ClickUp Docs: modifiche e suggerimenti intelligenti basati sull'IA per semplificare i vostri contratti

A meno che non siate avvocati, la stesura di un contratto di servizio può essere impegnativa. Ci sono feedback da incorporare, termini giuridici da decifrare e operazioni da gestire. Avete bisogno di uno strumento che semplifichi il processo e faccia filare tutto liscio.

ClickUp è la piattaforma di produttività all-in-one che rende facile la creazione di contratti.

Niente più thread infiniti di email o revisioni disordinate: solo una collaborazione senza intoppi.

Ecco come scrivere un contratto di servizio professionale e a prova di bomba con ClickUp:

Passaggio 1: Identificare le parti coinvolte

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Assigned-Comments-in-ClickUp-Dos.png Commenti assegnati in ClickUp Documenti /$$$img/

mantenete accurati i vostri contratti di servizio taggando i membri del team per verificare i dettagli e fornire input pertinenti direttamente in ClickUp Docs_

Definire chi è coinvolto è il primo passaggio per creare un contratto di servizio solido. Il corretto svolgimento di questo passaggio critico imposta le basi dell'intero contratto. Includete quindi questi componenti essenziali:

Elencare i nomi legali completi del provider e del client

Aggiungere gli indirizzi aziendali, i numeri di telefono e gli indirizzi email di tutte le parti

Identificare i tipi di entità legale. Lo stato giuridico di un'azienda, che sia una ditta individuale, una società o una SRL, influisce sui diritti e sulle responsabilità

Utilizzo di Documenti ClickUp per redigere il contratto consente di collaborare con il client e il team commerciale in tempo reale. Taggate i membri del team per verificare i dettagli o aggiornare le informazioni, assicurandovi che tutto sia accurato.

**Per saperne di più Tipi di contratti e come gestirli in modo efficiente

Passaggio 2: Definire l'ambito dei servizi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Docs.gif Formattazione ricca e comandi slash in ClickUp Documenti /$$$img/

creare contratti di servizio chiari e professionali con la formattazione ricca di testo di ClickUp Documenti

L'ambito dei servizi forniti delinea cosa è incluso nel progetto e cosa no. Coprite i seguenti punti:

Deliverables : Elencate i servizi specifici che fornirete per evitare confusione in seguito

: Elencate i servizi specifici che fornirete per evitare confusione in seguito Sequenza : Indicare la data di entrata in vigore del contratto e la data di inizio dei servizi offerti

: Indicare la data di entrata in vigore del contratto e la data di inizio dei servizi offerti Esclusioni: Chiarire cosa "non" è incluso per evitare che l'ambito di applicazione si allarghi

ClickUp Docs consente di creare documenti legali dinamici per i contratti di servizio. Le sue opzioni di formattazione del testo, come titoli, punti elenco, collegamenti e immagini incorporati e tabelle, offrono la chiarezza e la struttura spesso mancanti nelle piattaforme tradizionali.

💡Pro Tip: Avete bisogno di aiuto per definire i vostri documenti? Lasciate che Modelli di dichiarazione di lavoro di ClickUp vi guidano nella creazione di uno scopo dettagliato che copra tutte le basi.

Passaggio 3: Impostazione dei termini di pagamento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Automazioni personalizzate in ClickUp /$$$img/

migliorate la vostra gestione dei contratti con automazioni personalizzate in ClickUp che rispondono alle vostre esigenze specifiche_

Qual è il metodo/modalità di pagamento e la struttura? Quando sono previsti i pagamenti (data di inizio e di fine)? Ci sono condizioni per il pagamento? Assicuratevi di non lasciare spazio a interpretazioni errate. Da fare,

Documentate il piano di pagamento: anticipato, a forfait, basato su attività cardine o da completare

Indicare le modalità di pagamento del client (bonifico bancario, PayPal, ecc.)

Specificare le spese di mora o le penali per i ritardi di pagamento

Menzioni su chi coprirà le spese legali in caso di controversie

💡Pro Tip: Programmare promemoria delle prossime scadenze di pagamento usando Automazioni di ClickUp per non dover mai inseguire i client. Le notifiche vi tengono al corrente dei pagamenti senza monitoraggio manuale.

Passaggio 4: delineare le responsabilità di ciascuna parte

Definire in anticipo le responsabilità di ciascuna parte evita ritardi e confusione, mantenendo il progetto in linea con i tempi.

In qualità di provider, specificate tutti gli obblighi contrattuali che rispetterete, come la consegna di reportistica, la riunione delle scadenze, ecc. Allo stesso modo, il client deve fornire un feedback tempestivo, l'accesso ai sistemi e ai dati essenziali e così via.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Assigned-comments-in-Tasks.png ClickUp 3.0 Commenti assegnati nelle attività di ClickUp /$$$img/

trasformate i termini dell'accordo di servizio in attività attuabili con date di scadenza per garantire un'esecuzione senza intoppi_

💡Pro Tip: Con Attività di ClickUp per trasformare responsabilità specifiche in attività realizzabili. Ecco come fare:

Assegnare date di scadenza e impostare livelli di priorità per ogni attività

Monitoraggio in tempo reale dello stato delle consegne con gli stati delle attività

Evidenziare le dipendenze per evitare colli di bottiglia e garantire che le attività si svolgano senza intoppi

Passaggio 5: aggiungere clausole di risoluzione, risoluzione delle controversie e altre clausole essenziali

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\\_PMO-Project-Brief.gif Utilizzo di ClickUp AI per scrivere un brief di progetto /$$$img/

utilizzate ClickUp Brain per redigere contratti di servizio senza fatica

Ora è il momento di proteggere il vostro contratto con le disposizioni che coprono ogni scenario. Sia che si tratti di un potenziale ritardo del progetto, di una risoluzione anticipata o di una controversia legale, l'aggiunta di queste clausole protegge voi e il vostro client.

Lo scrittore IA di ClickUp Brain riunisce queste clausole critiche e completa il contratto in pochi secondi. Se avete bisogno di fare riferimento a un contratto precedente, utilizzate il Knowledge Manager di ClickUp Brain per cercare nella cronologia dei vostri documenti legali per ottenere rapidamente i dati.

Avete bisogno di collaborare a livello internazionale? Le funzionalità di traduzione di ClickUp aiutano a localizzare i contratti senza sforzo per i vostri partner globali.

**Per saperne di più 10 Modelli di preventivo aziendale gratis in Word ed Excel

Passaggio 6: revisione e finalizzazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-Interface-1400x985.png ClickUp Chattare /$$$img/

controlla i tuoi accordi e avvia conversazioni in tempo reale con ClickUp Chat_

Una volta completata la bozza, rivedete l'intero accordo per assicurarvi che sia completo e che tutte le parti siano soddisfatte.

Avete bisogno di una rapida conversazione con un collega per definire i dettagli? Avviate una chat dall'interno dell'attività con ClickUp chattare e risolvere il problema in tempo reale.

Dopo la revisione, è il momento di finalizzare e firmare.

Altre disposizioni di cui il contratto potrebbe aver bisogno

Sebbene abbiamo trattato gli elementi essenziali di un contratto di servizio, alcuni settori potrebbero necessitare di ulteriori disposizioni:

1. Clausola di manleva

Caso d'uso ideale: Edilizia, pianificazione di eventi, sanità.

Scopo: Trasferire la responsabilità di rischi specifici alla controparte.

Ad esempio, un ospedale che affida un servizio di pulizia può includere questa clausola, rendendo il servizio responsabile di eventuali incidenti causati dal suo personale. Gli organizzatori di eventi potrebbero utilizzarla per tutelarsi nel caso in cui qualcosa vada storto nel luogo in cui si svolge l'evento.

2. Clausole di indennizzo

Caso d'uso ideale: Servizi IT, servizi di consulenza, immobili.

Scopo: Assicura che una parte copra le perdite causate da richieste di risarcimento di terzi.

Ad esempio, un appaltatore indipendente può includere una clausola di indennizzo in un contratto di consulenza per tutelarsi da costi aggiuntivi se le azioni del client portano a richieste di risarcimento da parte di terzi. Nel settore immobiliare, questa clausola potrebbe richiedere agli affittuari di coprire le spese legali se le loro azioni violano le leggi sulla proprietà.

3. Diritti di proprietà intellettuale

Caso d'uso ideale: Design grafico, fotografia, pubblicità, sviluppo di software

Scopo: Definisce chi detiene i diritti sul prodotto finale. Le clausole sulle informazioni riservate possono proteggere processi di progettazione proprietari o informazioni sensibili, mentre i diritti di proprietà esclusiva impediscono ai client di riutilizzare o rivendere il lavoro senza autorizzazione.

Ad esempio, un designer grafico potrebbe mantenere la titolarità del progetto, concedendo al client una licenza d'uso per un periodo di tempo limitato. Gli sviluppatori di software possono mantenere la titolarità del codice ma concedere ai client diritti d'uso al limite.

4. Clausola di cooperazione con il cliente

Caso d'uso ideale: Consulenza, sviluppo web, marketing, servizi legali

Scopo: Assicurarsi che il client fornisca le informazioni o i provider necessari per lo stato del progetto.

Ad esempio, uno studio legale dovrebbe includere una clausola che richiede ai client di presentare i documenti relativi al caso entro un determinato periodo di tempo per evitare ritardi. I contratti di marketing consistono nella consegna tempestiva degli asset del marchio, compresi i loghi e le guide di stile.

5. Disposizioni di base

Caso d'uso ideale: Tutti i settori

Scopo: Clausole standard e ampiamente accettate che assicurano che il contratto sia legalmente vincolante. Comunemente riutilizzate nei modelli di contratto di servizio, coprono i termini legali essenziali e riducono al minimo le controversie.

**Ad esempio, una "clausola di separabilità" mantiene il contratto valido anche se una parte non è applicabile. Una "clausola di modifica" stabilisce che qualsiasi modifica al contratto deve essere scritta e firmata da entrambe le parti, garantendo trasparenza e responsabilità.

Esempi di contratti di servizio: Contratti su misura per ogni settore

La stesura di un contratto di servizio adeguato è essenziale per la produttività delle relazioni aziendali. Tuttavia, non tutti i contratti sono uguali: ogni partnership necessita di un approccio personalizzato.

Di seguito sono riportati esempi di modelli di contratto di servizio specifici per il settore, in grado di soddisfare le esigenze uniche del vostro modello aziendale.

Accordi di collaborazione: Perfetti per le iniziative creative congiunte

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/50-50-partnership-agreement.png Come scrivere un accordo di servizio con Accordi di collaborazione: Perfetti per le iniziative creative congiunte /$$$img/

date il via al successo con un accordo di collaborazione: definite la titolarità, condividete le responsabilità e allineate gli obiettivi per una collaborazione senza intoppi

I ruoli, le responsabilità e i diritti di titolarità devono essere cancellati quando più parti si riuniscono per progetti creativi, tecnici o di collaborazione.

Un modello di contratto di servizio di partnership offre la soluzione perfetta per:

Impostare chiaramente le date di inizio e fine della collaborazione

Definire le responsabilità, i commit finanziari e le passività

Personalizzarlo per soddisfare le esigenze specifiche della vostra partnership.

**Per saperne di più 10 modelli di accordo di collaborazione gratis in Word e ClickUp

Accordi di consulenza: Ideale per i servizi di consulenza professionale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Consulting-Agreement-Template.png Come scrivere un contratto di servizio utilizzando il modello di contratto di consulenza ClickUp Consultant /$$$img/

stabilite i termini, proteggete la vostra esperienza e delineate le aspettative con un contratto di consulenza: la vostra base per una consulenza professionale e senza preoccupazioni_

In qualità di consulente, la vostra esperienza è il vostro servizio, e un contratto ben strutturato vi protegge da errori di comunicazione e potenziali controversie.

L'utilizzo di un modello di contratto di consulenza consente di risparmiare tempo e di garantire la coerenza tra i client. Vi permette di:

Delineare i servizi di consulenza e i risultati attesi

Impostare i piani di pagamento, sia che si tratti di un compenso forfettario o di attività cardine

Aggiungere disposizioni essenziali per le informazioni riservate, la proprietà intellettuale e le clausole di non concorrenza

**Per saperne di più 10 modelli di consulenza gratis per contratti di consulenza e servizi

Contratti di retention: Perfetti per i lavori continuativi con i client

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ClickUp-Work-Contract-Template.jpg Screenshot del modello di contratto di lavoro di ClickUp /$$$img/

stesura di contratti di incarico solidi come la roccia in ClickUp

Questi contratti di servizio sono essenziali per le aziende o i freelance che forniscono assistenza continua, garantendo un flusso costante di lavoro e di pagamenti.

Invece di creare un nuovo contratto per ogni attività, un modello di contratto di servizio con anticipo vi aiuta a mantenere un commit a lungo termine con il vostro client. Ecco come fare:

Delineare il servizio offerto e impostare gli standard di rendimento

Stabilire un piano di pagamento ricorrente (mensile, trimestrale o annuale)

Chiarire l'ambito di applicazione per evitare lavori supplementari

**Per saperne di più 10 modelli gratuiti di contratto di onorario in Word e ClickUp

Creare, adottare e implementare contratti di servizio: Best Practices

La preparazione di un contratto di servizio è fondamentale, ma è efficace solo se i client lo comprendono e accettano di firmarlo. Seguite queste best practice per assicurarvi che i vostri contratti di servizio siano adottati, rispettati e implementati senza problemi:

1. Introdurre gli accordi in anticipo

Introducete gli accordi sui livelli di servizio durante la l'accoglienza del cliente processo. Date il tono spiegando perché il contratto è essenziale: allinea le aspettative e protegge entrambe le parti. Se lo rendete una parte standard del vostro flusso di lavoro, i clienti lo vedranno come una parte naturale del lavoro aziendale.

2. Istruire i clienti sui termini critici

Evitate di dare per scontato che i vostri client comprendano i termini legali, in particolare il pagamento, le consegne e la risoluzione delle controversie. Accompagnateli in queste aree critiche per garantire la chiarezza. Questo passaggio proattivo crea fiducia e rassicura i client sulla trasparenza delle aspettative.

3. Risparmiare tempo con i modelli precostituiti

Pre-costruito modelli di contratto di servizio vi danno un vantaggio, offrendovi una base strutturata che potete facilmente personalizzare in base alle vostre esigenze.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Simple-Services-Agreement-Template.png Modello di contratto di servizi semplice di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6098788&dipartimento=professionale-servizi&&gl=1\*1t1m0bw\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjQyMjY5MzAuQ2p3S0NBandvSmEyQmhCUEVpd0EwbDBJbUlGcjdNcUdZczhVN1lVV2tCTURzYWpHOHFFMG4bm1zbml3OURRTjhDOC1YOUJvamp1SkJSb0NadVRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NTY3NTE2MDU5LjE3Mjg2MTgxMTM.

Scarica questo modello /$$$cta/

Per istanza, il file Modello di contratto per i servizi ClickUp è la soluzione ideale per un contratto rapido e professionale. Questo modello di contratto completamente personalizzabile consente di redigere un accordo vincolante e su misura in pochi minuti, ideale per collaborazioni sicure e senza intoppi.

Ecco perché vi piacerà:

Semplificare il processo con sezioni precaricate come i termini di pagamento, l'ambito dei servizi e la riservatezza

Personalizzate facilmente il modello per adattarlo ai requisiti e ai termini unici del vostro progetto

4. Utilizzare gli strumenti di firma digitale

Gli strumenti di firma digitale velocizzano il processo di firma dei contratti. Questi strumenti creano un documento ufficiale e tracciabile ed eliminano il fastidio di stampare, firmare e scannerizzare i contratti. Il risultato? Approvazioni più rapide e onboarding più fluido.

5. Rivedere e aggiornare regolarmente i contratti

I requisiti aziendali o legali si evolvono, e così anche i contratti. Programmate revisioni di periodo (ogni anno o sei mesi) per assicurarvi che i vostri contratti riflettano i servizi attuali e siano conformi alle leggi vigenti.

6. Utilizzare strumenti per ottimizzare il processo

La gestione dei contratti di servizio non deve essere una seccatura. Piattaforme come ClickUp consentono di redigere, collaborare e archiviare i contratti di servizio in un unico luogo. Monitorate le approvazioni, organizzate i documenti firmati e impostate promemoria per i rinnovi o gli aggiornamenti, il tutto senza lasciare la piattaforma.

**Per saperne di più 10 Modelli di contratto aziendale e accordi gratuiti

Superare le sfide nella redazione dei contratti di servizio

Vediamo alcuni ostacoli comuni che si incontrano durante la stesura dei contratti di servizio e i modi per superarli.

1. Accordi di dimensione unica

🔒Sfida: L'utilizzo dello stesso contratto di servizio per ogni client ignora i dettagli unici di ogni progetto e può portare a un disallineamento.

🔑Soluzione: Personalizzare. Iniziare con un solido modelli di accordo aziendale che si adattano alle specificità del progetto e del client. Questo dimostra professionalità e garantisce che ogni dettaglio sia in grado di soddisfare le aspettative del cliente.

**Ad esempio, se state lavorando alla riprogettazione di un sito web, includete dettagli come il numero di revisioni del progetto, la data di lancio e il supporto post-lancio. Per il design di un semplice logo, invece, potreste concentrarvi su un unico ciclo di revisioni con una scadenza più breve.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Master-Services-Agreement-Template-.jpg Modello di contratto generale per i servizi di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6172104&department=other&\_gl=1\*19nsq77\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjQyMjY5MzAuQ2p3S0NBandvSmEyQmhCUEVpd0EwbDBJbUlGcjdNcUdZczhVN1lV2tCTURzYWpHOFFMG4bm1zbml3OURRTjhDOC1YOUJvamp1SkJSb0NadVRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NTY3NTE2MDU5LjE3Mjg2MTgxMTM.

Scarica questo modello /$$$cta/

Se si gestiscono progetti a lungo termine che richiedono precisione e chiarezza, il modello Modello di contratto di servizi master di ClickUp è la scelta migliore. È perfetto per personalizzare i contratti per i servizi continuativi in cui la fiducia e la coerenza sono essenziali.

Ecco perché vi piacerà:

Permette di creare un MSA con modelli personalizzabili

Si adatta alle modifiche quando è necessario

Permette di lavorare con le parti interessate per aiutare tutte le parti a capire e accettare i termini

Riduce il rischio di incomprensioni e di costosi procedimenti legali

2. Linguaggio eccessivamente complesso

🔒Sfida: Il gergo legale può confondere i client e renderli esitanti a firmare.

🔑Soluzione: Usare un linguaggio chiaro e diretto. Quando sono necessari termini legali, come "clausola di indennizzo", "forza maggiore" o "responsabilità", aggiungete una rapida spiegazione in inglese semplice.

Ad esempio, invece di scrivere: "Il provider indennizzerà il cliente da tutte le richieste di risarcimento", scrivete: "Il provider non è responsabile dei danni a meno che non siano causati da negligenza" In questo modo si mantengono le cose professionali e facili da capire.

3. Il rifiuto del cliente

🔒Sfida: Alcuni client potrebbero aver bisogno di una maggiore motivazione per firmare accordi formali, considerandoli complicati o inutili.

🔑Soluzione: Rassicurarli. Spiegate come l'accordo sia vantaggioso per entrambe le parti, chiarendo le aspettative ed evitando future confusioni. Siate aperti a negoziazioni ragionevoli, pur proteggendo i vostri interessi.

**Ad esempio, se un client non è soddisfatto dei termini di pagamento, offrite flessibilità. Potreste offrire di raccogliere un deposito minore (30% in anticipo), con il resto dovuto alle attività cardine. In questo modo il cliente si tranquillizza, garantendo al tempo stesso un compenso equo allo stato di avanzamento del lavoro.

4. Gestione di più versioni

🔒Sfida: Il monitoraggio delle diverse versioni degli accordi per i vari client diventa caotico, con conseguenti errori di comunicazione.

🔑Soluzione: Organizzare i contratti in modo digitale. In questo modo è possibile individuare e gestire rapidamente la versione più aggiornata. ClickUp Docs è dotato di controllo della versione per garantire la massima tranquillità.

**Ad esempio, i contratti possono essere organizzati in cartelle etichettate come "Accordo v2 del client A" o "Contratto finale del client B" per essere sempre aggiornati su ogni progetto.

💡Pro Suggerimento: La ricerca in connessione di ClickUp è in grado di localizzare i contratti all'interno di ClickUp e delle app connesse come Google Drive!

5. Rimanere conformi alle leggi in evoluzione

🔒Sfida: Le leggi, soprattutto quelle relative alla privacy e alla proprietà intellettuale, cambiano frequentemente. I vostri contratti possono diventare rapidamente obsoleti o non conformi.

🔑Soluzione: Rimanete informati sul panorama legale del vostro settore. Rivolgetevi a un professionista legale che li riveda annualmente per garantire la conformità alle normative vigenti.

**Ad esempio, se siete un provider di servizi software, evitate clausole generiche come "proteggeremo i vostri dati" Aggiornatele per riflettere gli obblighi legali specifici e le leggi applicabili. Ad istanza, fare riferimento alla conformità CCPA e GDPR per i client negli Stati Uniti e in Europa, rispettivamente.

Creare solidi contratti di servizio con ClickUp

Un contratto di servizio ben redatto non è solo una tutela legale, ma è la base di relazioni aziendali solide e durature. Dimostra professionalità, crea fiducia e protegge da potenziali conflitti in futuro.

Ora sapete come scrivere un contratto di servizi. Ma perché fermarsi all'ottimo quando si può fare benissimo? ClickUp vi consente di creare contratti di servizio completi in modo rapido ed efficiente.

Sfruttate la potenza di ClickUp Docs per una collaborazione senza soluzione di continuità, attingete a modelli di contratti di servizio per avere un vantaggio e sfruttate ClickUp Brain per una gestione delle clausole senza sforzo. Siete pronti a ottimizzare il vostro processo di documentazione? Provate ClickUp oggi stesso e impostatevi per un esito positivo.