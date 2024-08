I 5 migliori modelli NDA gratuiti in Word, PDF, Google Docs e ClickUp

Sigillare una partnership con accordi di non divulgazione (NDA) è comune tra le aziende, grandi o piccole che siano. Alcune informazioni devono rimanere private, persino confidenziali.

Non sono solo le ricerche innovative o i segreti commerciali a dover essere salvaguardati. Le aziende trattano regolarmente informazioni sensibili: dati dei clienti, campagne di marketing, informazioni finanziarie, accordi con investitori o partnership e altro ancora. Questi dati devono rimanere protetti.

Una gestione errata di tali informazioni può avere gravi conseguenze, come l'offuscamento della reputazione, la perdita di vantaggi competitivi e problemi legali.

Anche se sarebbe ideale per le aziende operare solo sulla base della buona volontà e della fiducia, non è sempre pratico. È invece necessario fare affidamento su accordi aziendali per garantire operazioni senza interruzioni e proteggere gli interessi aziendali.

Uno di questi contratti è il Non-Disclosure Agreement o NDA, noto anche come accordo di riservatezza (CA) o accordo sulle informazioni proprietarie (PIA). Un NDA è un contratto legale tra due o più parti che limita la divulgazione di informazioni riservate.

In questo blog analizzeremo quali sono le caratteristiche di un buon accordo di non divulgazione e come redigere un contratto legalmente vincolante che garantisca la responsabilità di tutte le parti coinvolte.

Inoltre, condivideremo cinque modelli di NDA pronti all'uso che potrete personalizzare per le vostre relazioni aziendali e spedire NDA in un attimo.

Cosa sono i modelli NDA?

Un modello NDA è un documento pre-scritto che delinea le condizioni di un accordo di non divulgazione. Include clausole standard che sbarrano alle parti contraenti la possibilità di divulgare informazioni aziendali riservate senza previo consenso scritto.

Questi modelli forniscono alle aziende un quadro di riferimento già pronto che possono utilizzare per creare NDA personalizzati per diversi scenari, come ad esempio l'inserimento dei dipendenti, contratti di lavoro e trattative.

L'uso di un modello NDA semplifica la creazione di accordi di riservatezza legalmente validi. Fa risparmiare tempo, aumenta l'efficienza e fornisce alle aziende un format coerente e standardizzato per definire le informazioni riservate. I modelli garantiscono la copertura di tutti i punti chiave e riducono il rischio di trascurare le clausole essenziali.

Un modello tipico di NDA include le seguenti sezioni:

Introduzione : Questa sezione identifica l'argomento dell'NDA, ad esempio se si tratta di una partnership, dell'accesso ai dati o di un progetto di funzionalità/funzione

: Questa sezione identifica l'argomento dell'NDA, ad esempio se si tratta di una partnership, dell'accesso ai dati o di un progetto di funzionalità/funzione Definizione : Questa sezione approfondisce i diversi termini di utilizzo dell'NDA, come i nomi delle parti, i dettagli sulle parti che divulgano e ricevono, se le parti sono un'entità individuale o una società e qualsiasi altro dettaglio di questo tipo

: Questa sezione approfondisce i diversi termini di utilizzo dell'NDA, come i nomi delle parti, i dettagli sulle parti che divulgano e ricevono, se le parti sono un'entità individuale o una società e qualsiasi altro dettaglio di questo tipo Informazioni riservate : Definisce e descrive la natura dei dati effettivamente riservati

: Definisce e descrive la natura dei dati effettivamente riservati Esclusioni : Questa sezione elenca le informazioni che non sono protette dall'accordo di riservatezza e che possono essere condivise con altri

: Questa sezione elenca le informazioni che non sono protette dall'accordo di riservatezza e che possono essere condivise con altri Obblighi : Questa sezione spiega come la parte ricevente deve gestire le informazioni riservate e in quali circostanze può rivelarle ad altri

: Questa sezione spiega come la parte ricevente deve gestire le informazioni riservate e in quali circostanze può rivelarle ad altri Restituzione delle informazioni riservate : Questa sezione illustra le procedure per la restituzione delle informazioni riservate una volta concluso l'accordo

: Questa sezione illustra le procedure per la restituzione delle informazioni riservate una volta concluso l'accordo **Questa sezione spiega le conseguenze di una violazione dell'accordo e può includere sanzioni finanziarie, accuse penali e la cessazione del rapporto di lavoro

Avvisi e modifiche : Sezione facoltativa, elenca eventuali modifiche o componenti aggiuntive all'NDA originale

: Sezione facoltativa, elenca eventuali modifiche o componenti aggiuntive all'NDA originale Giurisdizione : Spiega lo stato o la giurisdizione del tribunale in cui saranno risolte eventuali controversie sull'NDA

: Spiega lo stato o la giurisdizione del tribunale in cui saranno risolte eventuali controversie sull'NDA Blocco di firme: Include i blocchi per ciascuna parte e comprende i loro nomi, le firme e la data

Cosa rende un buon modello di NDA?

La maggior parte degli accordi di non divulgazione segue questo schema di base, ma alcuni modelli di NDA gratis rendono più facile la stesura dell'NDA senza partire da zero.

Cerchiamo di capire cosa rende alcuni modelli di NDA migliori di altri. Ecco alcune caratteristiche da ricercare in uno di essi.

**Come ogni accordo legale, un modello di NDA deve essere diretto, succinto e conciso per evitare ambiguità. Dovreste evitare un legalese eccessivo e un gergo non necessario, rendendolo facile da capire

Comprehensive framework : Il modello deve essere coerente con le best practice NDA e contenere tutti i segmenti chiave, come la definizione, le informazioni riservate, i rimedi e altro ancora

: Il modello deve essere coerente con le best practice NDA e contenere tutti i segmenti chiave, come la definizione, le informazioni riservate, i rimedi e altro ancora Suono legale : Il modello deve essere legalmente applicabile e conforme alle leggi e ai regolamenti pertinenti. Deve menzionare le parti e la giurisdizione di riferimento e indicare chiaramente i termini e le clausole per garantire la validità in tribunale

: Il modello deve essere legalmente applicabile e conforme alle leggi e ai regolamenti pertinenti. Deve menzionare le parti e la giurisdizione di riferimento e indicare chiaramente i termini e le clausole per garantire la validità in tribunale Flessibilità : Con i vari tipi di accordi NDA disponibili, come quelli per i dipendenti, per le partnership, per le parti doppie e per le parti multiple, è fondamentale scegliere un modello che possa essere facilmente personalizzato per adattarsi alle diverse situazioni aziendali

: Con i vari tipi di accordi NDA disponibili, come quelli per i dipendenti, per le partnership, per le parti doppie e per le parti multiple, è fondamentale scegliere un modello che possa essere facilmente personalizzato per adattarsi alle diverse situazioni aziendali Integrazioni : Un altro fattore critico da considerare è l'integrazione della firma elettronica. Verificate se il modello e lo strumento di redazione sono compatibili con gli strumenti di firma elettronica. Questo garantisce la possibilità di firmare e autenticare digitalmente i contratti

: Un altro fattore critico da considerare è l'integrazione della firma elettronica. Verificate se il modello e lo strumento di redazione sono compatibili con gli strumenti di firma elettronica. Questo garantisce la possibilità di firmare e autenticare digitalmente i contratti Formattazione e stile: Assicuratevi che il modello sia attraente anche dal punto di vista visivo. Considerate fattori quali lo spazio tra le pagine e i testi, l'uso dei titoli, il tipo di font e la struttura dei paragrafi

5 Modelli NDA da usare nel 2024

Ecco un breve elenco dei nostri modelli NDA preferiti, da scaricare e utilizzare gratis.

1. Modello di accordo NDA di ClickUp

Scaricate il modello

Il primo è Modello di NDA di ClickUp . In questo modello, facile da usare per i principianti, si possono trovare tutti i segmenti necessari in un accordo di non divulgazione standard del settore.

Questo modello vi aiuta anche a creare attività di ClickUp con vari stati personalizzati per aiutarvi a gestire i vostri accordi. È possibile categorizzare e aggiungere funzionalità/funzione per visualizzare e monitorare le informazioni sensibili.

È sufficiente duplicare questo modello su Documenti ClickUp e aggiungere tutti i dettagli fondamentali, come i nomi e i dettagli delle parti coinvolte, una sintesi dell'accordo di divulgazione confidenziale e altro ancora.

Il modello vi permette di tenere sotto controllo accordo di collaborazione monitoraggio con reazioni ai commenti, attività secondarie annidate, assegnatari multipli ed etichette di priorità.

Inoltre, l'area di lavoro e gli strumenti di produttività di ClickUp semplificano il vostro lavoro la gestione dei contratti processo, collaborazione tra le parti e altro ancora.

È inoltre possibile redigere e modificare i contenuti dei documenti legali con ClickUp Brain strumento di IA generativa. L'AI Writer for Work estrae istantaneamente le risposte alle domande e compone un documento contrattuale in pochi secondi. Tutti i vostri contratti rimarranno al sicuro su ClickUp; i vostri dati non saranno mai utilizzati per addestrare modelli di IA.

Usate ClickUp Brain per occuparvi di tutte le attività di ClickUp, dalla scrittura al lavoro amministrativo

Potete anche utilizzare l'AI Knowledge Manager di ClickUp Brain per cercare informazioni, trovare clausole aggiunte a contratti precedenti, ecc.

Potete localizzare le copie del vostro contratto gratis con le funzionalità di traduzione di ClickUp per rimanere in linea con i vostri dipendenti o venditori in posizione globale.

Una volta redatto l'NDA, è possibile creare una Attività di ClickUp e assegnarlo al proprio manager e al team legale per la revisione. Una volta finalizzato l'accordo, esportatelo in PDF e condividetelo con le parti che lo ricevono e lo firmano per la firma elettronica. Oppure, se vi piace fare le cose alla vecchia maniera, stampatelo in un attimo!

2. Modello di accordo di non divulgazione in Word di LegalTemplates

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-108.png Modello di accordo di non divulgazione in Word da LegalTemplates /%img/

Utilizzate il modulo legale di LegalTemplate per generare NDA personalizzati

Il nostro prossimo modello è il Modello di NDA in Word da LegalTemplates . Questo modello è ben strutturato e comprende tutti i componenti essenziali di un modello standard di NDA. È possibile scegliere tra un accordo di non divulgazione standard o uno personalizzato per l'impiego, le invenzioni, le transazioni di vendita o di acquisto. Inoltre, è possibile modificare il modello in base alle leggi dello Stato e alla giurisdizione locale.

Non solo, LegalTemplates include anche un modulo gratuito per la creazione di documenti legali. È sufficiente aggiungere i dettagli dell'accordo alle caselle di testo per generare l'accordo legale in pochi secondi. LegalTemplates offre anche una funzionalità/funzione di firma elettronica a pagamento, se si preferisce passare al digitale.

3. Modello di accordo di non divulgazione in Word by Simul

Scaricate i modelli NDA gratis di Simul e risparmiate tempo nella stesura dei vostri accordi di riservatezza

Il prossimo modello di questo elenco è di Simul, uno strumento di controllo della versione di Microsoft Word e di collaborazione. Il modello Modello di accordo di non divulgazione in Word di Simul è un semplice modello di accordo di non divulgazione in formato documento che potete scaricare con un semplice clic e modificare con il vostro software di elaborazione testi, sia esso Documenti Google, MS Word o Apple Pages.

Da fare, è possibile caricarlo sul proprio strumento di firma digitale o inviarne una stampa fisica alla parte ricevente.

Il modello è ricco di dettagli e se ne possono aggiungere altri a seconda del tipo di informazioni riservate che si desidera vincolare in un accordo.

Per evitare qualsiasi divulgazione o accesso non autorizzato, assicuratevi che le NDA per dipendenti, stagisti o appaltatori coprano tutte le informazioni contenute nel modello NDA, come ad esempio quelle relative alle attrezzature aziendali, alle informazioni contabili, ai processi produttivi e alla proprietà intellettuale.

Quando utilizzate questo modello, assicuratevi che le parole e le frasi corrispondano a quelle utilizzate negli altri contratti. Per istanza, se nei vostri accordi usate comunemente termini come "Parte divulgante" e "Parte ricevente", usateli al posto di "Provider di informazioni" e "Destinatario" in questo modello.

Inoltre, sarebbe una pratica eccellente incrociare questo modello di NDA con il formato prescritto dallo Stato che lo governa, per assicurarsi che entrambi siano allineati nella struttura e nella terminologia.

4. Modello di accordo NDA in PDF da Signaturely

Personalizzate questo modello di NDA di Signaturely per diverse situazioni aziendali

Su Signaturely, potete creare e firmare i vostri accordi senza problemi. La piattaforma è uno strumento di firma digitale online che offre modelli gratis da scaricare sia in formato Doc che PDF.

Tuttavia, il piano Free consente di firmare un solo documento al mese. Per firmare più documenti è necessario sottoscrivere un piano a pagamento.

Mentre il Modello di NDA in Word firmato da Signaturely segue il formato standardizzato, ma è relativamente conciso. Dovrete creare da zero sezioni come Obblighi, Rimedi e Modifiche. Suggeriamo di utilizzare questo modello per contratti più semplici che non richiedono dettagli estesi in quanto non coinvolgono informazioni altamente sensibili.

5. Documento Google NDA per consulenti HR di Template.net

Scaricate questo modello gratuito di Templates.net per l'inserimento di nuovi consulenti HR nella vostra azienda

L'ultimo modello gratis di questo elenco è piuttosto specifico: si tratta di un NDA progettato per i consulenti HR. La maggior parte delle organizzazioni utilizza un NDA diverso per i dipendenti delle risorse umane, poiché questi hanno accesso ai dati dei dipendenti, alle informazioni sensibili dell'azienda e alle informazioni di carattere personale processi aziendali interni .

Questo Documento Google NDA per consulenti HR di Template.net è personalizzato per trattare le informazioni riservate di cui si occupano di solito i consulenti delle risorse umane, come le operazioni aziendali, le strategie e i piani, gestione del cliente , dati dei dipendenti, proprietà intellettuale, ecc.

È possibile aggiungere le informazioni direttamente nell'editor di documenti di Templates.net, insieme a elementi di branding come il logo aziendale, gli schemi di colore e altro ancora.

Potete anche condividere l'NDA con altri membri del vostro team, in modo che possano rivederlo e modificarlo. Una volta confermato l'accordo, è possibile scaricarlo in formato PDF e condividerlo con la parte ricevente.

Leggi anche_: Modelli di accordo di retention

Salvaguardare le informazioni riservate con gli NDA

Che si tratti di assumere dipendenti o collaboratori indipendenti, di richiedere un brevetto top-secret o di avviare trattative per l'acquisizione di un'azienda, un accordo di non divulgazione è fondamentale per mantenere la riservatezza e proteggere le informazioni sensibili.

La personalizzazione dei modelli di NDA che abbiamo elencato sopra è un processo semplice. Assicuratevi di sottoporre il documento finale al vostro consulente legale prima di finalizzare l'accordo di non divulgazione.

Conservate i vostri accordi di non divulgazione in un unico posto salvandoli con il formato Documenti ClickUp e la loro condivisione con le parti interessate. Funzionalità/funzione come il controllo delle versioni e degli accessi garantiscono la sicurezza delle informazioni riservate. Grazie alla modifica in tempo reale e collaborativa, è possibile apportare rapidamente modifiche quando necessario.

Oltre a mantenere sicure e accessibili le informazioni di proprietà, ClickUp può aiutare il team a risparmiare tempo e ad aumentare la produttività sul posto di lavoro. Grazie alle sue funzionalità/funzione, questa piattaforma di produttività all-in-one può far risparmiare ai team fino a un giorno alla settimana. Iscrivetevi gratis oggi stesso e scopri come ClickUp può aiutarti a redigere, collaborare e gestire i tuoi contratti in un'unica dashboard!